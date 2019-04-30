Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть VII): События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для событий модификации ордеров и позиций

Содержание

Концепция

В прошлых частях описания кроссплатформенной библиотеки для MetaTrader 5 и MetaTrader 4 мы подготовили инструментарий для создания user-case функций для быстрого доступа из своих программ к любым данным любых ордеров и позиций на счётах с типом хэдж и неттинг. Это функции для отслеживания событий, происходящих с ордерами и позициями — выставление, удаление и срабатывание отложенных ордеров, открытие и закрытие позиций.

Но пока остаётся нереализованным функционал для отслеживания срабатывания уже выставленных StopLimit-ордеров и модификации рыночных ордеров и позиций.



В данной статье реализуем отслеживание события срабатывания StopLimit-ордера, результатом которого будет выставление Limit-ордера.

Библиотека будет отслеживать такие события и отправлять в программу необходимые сообщения для дальнейшего их использования в ней.



Реализация

При тестировании моментов срабатывания выставленных StopLimit-ордеров я заметил, что это событие никак не отображается в истории счёта в терминале, и его не получится просто взять, и получить из истории счёта "as is". Поэтому придётся отслеживать состояние существующих ордеров до момента изменения этого состояния (в данном случае — изменение типа выставленного ордера с одним и тем же тикетом).



Подойдём к реализации отслеживания срабатывания StopLimit-ордеров с практической точки зрения — помимо создания данного функционала, сделаем его пригодным для отслеживания и остальных событий по изменению уже существующих ордеров и позиций (изменение цены установки существующих отложенных ордеров, их уровней StopLoss и TakeProfit и этих же уровней у открытой позиции).



Логика подготавливаемого функционала будет такой:



Мы имеем доступ к полному списку всех активных ордеров и позиций на счёте. Из этого же списка мы можем получить и текущее состояние каждого из свойств этих объектов. Для отслеживания изменения контролируемых свойств нам необходимо иметь дополнительный список, в котором будет записано "прошлое" состояние свойств объекта, которое изначально будет равно текущему.

При сравнении свойств объектов из этих двух списков, как только увидим различие в любом из контролируемых свойств — значит имеем факт изменения свойства, и тут же создаём "изменённый" объект, в который записываем как прошлое свойство, так и новое — изменённое, и помещаем этот объект в новый список — "список изменённых объектов".

Этот новый список мы будем далее обрабатывать в классе, отслеживающем события на счёте.

Конечно, можно и сразу отправлять событие при обнаружении изменения свойств объекта, но.., у нас может быть ситуация, в которой несколько объектов были изменены за один тик. И если мы будем обрабатывать изменения сразу, то сможем обработать только изменение самого последнего объекта из пачки. Это нас не устраивает. А значит будем на этом этапе создавать список всех изменённых объектов и проверять размер этого списка в классе-обработчике событий. И в нём будем в цикле обрабатывать каждый изменённый объект из списка изменённых объектов. Таким образом мы не потеряем ни одно из одновременно произошедших событий изменения свойств ордеров и позиций на счёте.



В третьей части описания библиотеки, при создании коллекции рыночных ордеров и позиций мы условились, что для постоянного отслеживания за актуальным состоянием ордеров и позиций нам необходимо обновлять список и хранить текущую и прошлую хэш-сумму, рассчитываемую как тикет+время изменения позиции в миллисекундах и объём. Но для отслеживания изменения состояний свойств ордеров и позиций нам будет недостаточно этих данных для расчёта хэш-суммы

Для учёта изменения цены установки ордера нам необходимо учитывать эту цену

Для учёта изменения цен StopLoss и TakeProfit нам необходимо учитывать и эти цены.

Значит, к хэш-сумме добавим эти три цены, но каждую преобразуем в семиразрядное ulong-число — просто отбросим запятую и увеличим на один порядок разрядность числа (для учёта шестизначных котировок): например, если цена равна 1.12345, то число для хэш-суммы будет 1123450.



Закончим с теорией и приступим к реализации.

В файл Defines.mqh добавим перечисления с флагами возможных вариантов изменения свойств ордеров и позиций, и сами варианты, которые будем отслеживать:



enum ENUM_CHANGE_TYPE_FLAGS { CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE = 0 , CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE = 1 , CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE = 2 , CHANGE_TYPE_FLAG_STOP = 4 , CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE = 8 , CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER = 16 }; enum ENUM_CHANGE_TYPE { CHANGE_TYPE_NO_CHANGE, CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS, CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT, };

Относительно флагов возможных вариантов изменения свойств ордеров и позиций:

флаг изменения типа ордера будет устанавливаться при срабатывании StopLimit-ордера,



будет устанавливаться при срабатывании StopLimit-ордера, флаг изменения цены будет устанавливаться при модификации цены установки отложенного ордера,



будет устанавливаться при модификации цены установки отложенного ордера, флаги изменения стоплосс и тейкпрофит — понятно,



и — понятно, флаг ордера — для идентификации изменения свойств ордера (не позиции)





По флагу ордера, думаю, требуется уточнение: тип и цена установки могут измениться однозначно только у отложенных ордеров (изменение типа позиции (переворот) на неттинг-счёте здесь во внимание не берём — это уже всё отслеживается, и было сделано нами в шестой части описания библиотеки), а вот цены StopLoss и TakeProfit могут быть модифицированы как у ордера, так и у позиции. Вот тут нам и нужен флаг ордера — чтобы однозначно идентифицировать событие и отправить тип этого события в класс отслеживания событий.

В перечислении возможных вариантов модификаций ордеров и позиций собраны все варианты, которые будем в дальнейшем отслеживать. Сегодня сделаем лишь отслеживание события срабатывания StopLimit-ордера (CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE).



В перечисление списка возможных торговых событий на счёте ENUM_TRADE_EVENT добавим восемь новых событий, которые будут отправляться в программу при их идентификации:

enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_TRIGGERED_STOP_LIMIT_ORDER, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_STOP_LOSS, TRADE_EVENT_MODIFY_POSITION_TAKE_PROFIT, };

И наконец в список перечислений причин событий ENUM_EVENT_REASON добавим новую константу, описывающую срабатывание StopLimit-ордера:

enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED , EVENT_REASON_CANCEL, EVENT_REASON_EXPIRED, EVENT_REASON_DONE, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_SL, EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_TP, EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, EVENT_REASON_DIVIDENT, EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, EVENT_REASON_TAX }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 )

На этом изменения в файле Defines.mqh завершены.



Так как ранее договорились, что будем создавать и хранить список контрольных ордеров, то в этом списке нам необходимо будет хранить объекты с минимально-достаточным набором свойств для определения момента изменения одного из них у объектов-рыночных ордеров и позиций.

Создадим класс объекта-контрольного ордера.

Создадим в папке библиотеки Collections новый класс с названием файла OrderControl.mqh. Базовым классом сделаем класс стандартной библиотеки CObject и подключим необходимые для работа класса файлы:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : public : COrderControl(); ~COrderControl(); }; COrderControl::COrderControl() { } COrderControl::~COrderControl() { }

Сразу объявим все необходимые переменные и методы в приватной секции класса:

private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void );

Все переменные-члены класса имеют понятные описания. Поясню о переменной, хранящей структуру тика: при срабатывании StopLimit-ордера нам необходимо будет записать время срабатывания. Так как время требуется записывать в милисекундах, а TimeCurrent() возвращает время без милисекунд, то для того, чтобы получить время последнего тика, на котором произошло срабатывание ордера, с милисекундами, будем использовать стандартную функцию SymbolInfoTick(), которая заполняет структуру тика данными, в числе которых есть и время тика с милисекундами.

Код изменения ордера будет составляться из флагов, описанных нами в перечислении ENUM_CHANGE_TYPE_FLAGS, и будет зависеть от произошедших изменений свойств ордера. Проверкой флагов и созданием кода изменения ордера будет заниматься приватный метод CalculateChangedType(), который будет рассмотрен нами ниже.



В публичной секции класса расположим методы получения и записи данных о прошлом и текущем состоянии свойств контрольного ордера, метод, устанавливающий тип произошедшего изменения свойств ордера, метод, устанавливающий новое состояние изменённого ордера, метод, возвращающий тип произошедшего изменения и метод, проверяющий изменение свойств ордера, устанавливающий и возвращающий тип произошедшего изменения. Данный метод будет вызываться из класса-коллекции рыночных ордеров и позиций для определения факта изменения активных ордеров и позиций.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void ); public : void SetTypeOrder( const ulong type) { this .m_type_order=type; } void SetTypeOrderPrev( const ulong type) { this .m_type_order_prev=type; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetPricePrev( const double price) { this .m_price_prev=price; } void SetStopLoss( const double stop_loss) { this .m_stop=stop_loss; } void SetStopLossPrev( const double stop_loss) { this .m_stop_prev=stop_loss; } void SetTakeProfit( const double take_profit) { this .m_take=take_profit; } void SetTakeProfitPrev( const double take_profit) { this .m_take_prev=take_profit; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimePrev( const datetime time) { this .m_time_prev=time; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetChangedType( const ENUM_CHANGE_TYPE type) { this .m_changed_type=type; } void SetNewState(COrder* order); ENUM_CHANGE_TYPE ChangeControl(COrder* compared_order); ulong PositionID( void ) const { return this .m_position_id; } ulong Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong TypeOrder( void ) const { return this .m_type_order; } ulong TypeOrderPrev( void ) const { return this .m_type_order_prev; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double PricePrev( void ) const { return this .m_price_prev; } double StopLoss( void ) const { return this .m_stop; } double StopLossPrev( void ) const { return this .m_stop_prev; } double TakeProfit( void ) const { return this .m_take; } double TakeProfitPrev( void ) const { return this .m_take_prev; } ulong Time( void ) const { return this .m_time; } ulong TimePrev( void ) const { return this .m_time_prev; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } ENUM_CHANGE_TYPE GetChangeType( void ) const { return this .m_changed_type; } COrderControl ( const ulong position_id , const ulong ticket , const long magic , const string symbol ) : m_change_code(CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE) , m_changed_type(CHANGE_TYPE_NO_CHANGE) , m_position_id(position_id) , m_symbol(symbol) , m_ticket(ticket) , m_magic(magic) {;} };

В конструктор класса будем передавать идентификатор позиции, тикет, магик и символ ордера/позиции. В его списке инициализации сбросим флаги изменения ордера и тип произошедшего изменения, а так же сразу запишем полученные в передаваемых параметрах данные ордера/позиции в соответствующие переменные-члены класса.

За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов.

Приватный метод, рассчитывающий тип изменения параметров ордера/позиции:

void COrderControl::CalculateChangedType( void ) { this .m_changed_type= ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); }

Данный метод записывает в переменную-член класса m_changed_type тип произошедшего изменения из ранее объявленного нами перечисления ENUM_CHANGE_TYPE в зависимости от наличия флагов в составе переменной m_change_code.

Все действия по проверке флагов описаны в комментариях к строкам листинга метода, и должны быть понятны.

Проверку наличия флага в составе переменной m_change_code осуществляет приватный метод

bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag }

В метод передаётся проверяемый флаг, проверяется его наличие в составе m_change_code побитовой операцией И, и возвращается булевый результат сравнения (побитовой операции между значением кода и значением флага) со значением проверяемого флага.



Метод, устанавливающий новое текущее состояние свойств ордера/позиции:

void COrderControl::SetNewState( COrder* order ) { if (order== NULL || !:: SymbolInfoTick ( this . Symbol (), this .m_tick)) return ; this .SetTypeOrderPrev( this .TypeOrder()); this .SetTypeOrder(order.TypeOrder()); this .SetPricePrev( this .Price()); this .SetPrice(order.PriceOpen()); this .SetStopLossPrev( this .StopLoss()); this .SetStopLoss(order.StopLoss()); this .SetTakeProfitPrev( this .TakeProfit()); this .SetTakeProfit(order.TakeProfit()); this .SetTimePrev( this .Time()); this .SetTime ( this .m_tick.time_msc ); }

В метод передаётся указатель на ордер/позицию, в котором произошло изменение одного из его свойств.

Так как после определения факта произошедшего изменения одного из свойств ордера или позиции, нам нужно сохранить это новое состояние для дальнейших проверок, то метод просто сначала сохраняет своё текущее состояние свойства как прошлое, а затем в своё текущее состояние записывает значение этого свойства из переданного в метод ордера.

При сохранении времени произошедшего события используем стандартную функцию SymbolInfoTick() для получения времени тика в милисекундах.



Основной метод, вызываемый из класса CMarketCollection, и определяющий произошедшие изменения:

ENUM_CHANGE_TYPE COrderControl::ChangeControl( COrder *compared_order ) { this .m_change_code=CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE; if (compared_order== NULL || compared_order.Ticket()!= this .m_ticket) return CHANGE_TYPE_NO_CHANGE; if (compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER; if (compared_order.TypeOrder()!= this .m_type_order) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE; if (compared_order.PriceOpen()!= this .m_price) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE; if (compared_order.StopLoss()!= this .m_stop) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_STOP; if (compared_order.TakeProfit()!= this .m_take) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE; this .CalculateChangedType(); return this .GetChangeType(); }

В метод передаётся указатель на проверяемый ордер/позицию и инициализируется код изменения. Если передан пустой объект сравниваемого ордера или его тикет не равен тикету текущего контрольного ордера, то возвращаем код отсутствия изменения.

Затем проверяем на неравенсто все отслеживаемые свойства контрольного и проверяемого ордеров, и если оно найдено, то в код изменения добавляется нужный флаг, описывающий данное изменение.

Далее по полностью сформированному коду изменения рассчитывается тип изменения в методе CalculateChangedType() и возвращается в вызывающую программу методом GetChangeType().



Полный листинг класса контрольного ордера:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\Defines.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include <Object.mqh> class COrderControl : public CObject { private : ENUM_CHANGE_TYPE m_changed_type; MqlTick m_tick; string m_symbol; ulong m_position_id; ulong m_ticket; long m_magic; ulong m_type_order; ulong m_type_order_prev; double m_price; double m_price_prev; double m_stop; double m_stop_prev; double m_take; double m_take_prev; double m_volume; datetime m_time; datetime m_time_prev; int m_change_code; bool IsPresentChangeFlag( const int change_flag) const { return ( this .m_change_code & change_flag)==change_flag; } void CalculateChangedType( void ); public : void SetTypeOrder( const ulong type) { this .m_type_order=type; } void SetTypeOrderPrev( const ulong type) { this .m_type_order_prev=type; } void SetPrice( const double price) { this .m_price=price; } void SetPricePrev( const double price) { this .m_price_prev=price; } void SetStopLoss( const double stop_loss) { this .m_stop=stop_loss; } void SetStopLossPrev( const double stop_loss) { this .m_stop_prev=stop_loss; } void SetTakeProfit( const double take_profit) { this .m_take=take_profit; } void SetTakeProfitPrev( const double take_profit) { this .m_take_prev=take_profit; } void SetTime( const datetime time) { this .m_time=time; } void SetTimePrev( const datetime time) { this .m_time_prev=time; } void SetVolume( const double volume) { this .m_volume=volume; } void SetChangedType( const ENUM_CHANGE_TYPE type) { this .m_changed_type=type; } void SetNewState(COrder* order); ENUM_CHANGE_TYPE ChangeControl(COrder* compared_order); ulong PositionID( void ) const { return this .m_position_id; } ulong Ticket( void ) const { return this .m_ticket; } long Magic( void ) const { return this .m_magic; } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ulong TypeOrder( void ) const { return this .m_type_order; } ulong TypeOrderPrev( void ) const { return this .m_type_order_prev; } double Price( void ) const { return this .m_price; } double PricePrev( void ) const { return this .m_price_prev; } double StopLoss( void ) const { return this .m_stop; } double StopLossPrev( void ) const { return this .m_stop_prev; } double TakeProfit( void ) const { return this .m_take; } double TakeProfitPrev( void ) const { return this .m_take_prev; } ulong Time( void ) const { return this .m_time; } ulong TimePrev( void ) const { return this .m_time_prev; } double Volume( void ) const { return this .m_volume; } ENUM_CHANGE_TYPE GetChangeType( void ) const { return this .m_changed_type; } COrderControl( const ulong position_id, const ulong ticket, const long magic, const string symbol) : m_change_code(CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE), m_changed_type(CHANGE_TYPE_NO_CHANGE), m_position_id(position_id),m_symbol(symbol),m_ticket(ticket),m_magic(magic) {;} }; ENUM_CHANGE_TYPE COrderControl::ChangeControl(COrder *compared_order) { this .m_change_code=CHANGE_TYPE_FLAG_NO_CHANGE; if (compared_order== NULL || compared_order.Ticket()!= this .m_ticket) return CHANGE_TYPE_NO_CHANGE; if (compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_ORDER || compared_order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER; if (compared_order.TypeOrder()!= this .m_type_order) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE; if (compared_order.PriceOpen()!= this .m_price) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE; if (compared_order.StopLoss()!= this .m_stop) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_STOP; if (compared_order.TakeProfit()!= this .m_take) this .m_change_code+=CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE; this .CalculateChangedType(); return this .GetChangeType(); } void COrderControl::CalculateChangedType( void ) { this .m_changed_type= ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_ORDER) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TYPE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_PRICE) ? ( this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_ORDER_PRICE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_ORDER_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ) : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) && this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_TAKE) ? CHANGE_TYPE_POSITION_TAKE_PROFIT : this .IsPresentChangeFlag(CHANGE_TYPE_FLAG_STOP) ? CHANGE_TYPE_POSITION_STOP_LOSS : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); } void COrderControl::SetNewState(COrder* order) { if (order== NULL || !:: SymbolInfoTick ( this . Symbol (), this .m_tick)) return ; this .SetTypeOrderPrev( this .TypeOrder()); this .SetTypeOrder(order.TypeOrder()); this .SetPricePrev( this .Price()); this .SetPrice(order.PriceOpen()); this .SetStopLossPrev( this .StopLoss()); this .SetStopLoss(order.StopLoss()); this .SetTakeProfitPrev( this .TakeProfit()); this .SetTakeProfit(order.TakeProfit()); this .SetTimePrev( this .Time()); this .SetTime( this .m_tick.time_msc); }



Займёмся доработкой класса-коллекции рыночных ордеров и позиций CMarketCollection.

Нам необходимо сделать отслеживание изменений свойств, произошедших у активных ордеров и позиций. Так как именно в этом классе мы получаем все рыночные ордера и позиции, то логично в нём же и проверять их модификацию.

Подключим файл класса контрольного ордера. В приватной секции класса объявим список для хранения контрольных ордеров и позиций и список для хранения изенённых ордеров и позиций, переменную-член класса для хранения типа изменения ордера, переменную для хранения коэффициента для расчёта преобразования значения цены в значение хэш-суммы.

И объявим приватные методы:

метод для конвертации свойств ордера в число хэш-суммы, метод, добавляющий ордер или позицию в список отложенных ордеров и позиций на счёте, метод, создающий и добавляющий контрольный ордер в список контрольных ордеров и метод, создающий и добавляющий изменённый ордер в список изменённых ордеров, метод для удаления из списка контрольных ордеров ордера по тикету и идентификатору позиции, метод, возвращающий индекс контрольного ордера в списке контрольных ордеров по тикету и идентификатору позиции, и обработчик события изменения существующего ордера/позиции.

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий созданный список изменённых ордеров.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketOrder.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPending.mqh" #include "..\Objects\Orders\MarketPosition.mqh" #include "OrderControl.mqh" class CMarketCollection : public CListObj { private : struct MqlDataCollection { ulong hash_sum_acc; int total_market; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CListObj m_list_all_orders; CArrayObj m_list_control; CArrayObj m_list_changed; COrder m_order_instance; ENUM_CHANGE_TYPE m_change_type; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; ulong m_k_pow; int m_new_market_orders; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } ulong ConvertToHS(COrder* order) const ; bool AddToListMarket(COrder* order); bool AddToListControl(COrder* order); bool AddToListChanges(COrderControl* order_control); bool DeleteOrderFromListControl( const ulong ticket, const ulong id); int IndexControlOrder( const ulong ticket, const ulong id); void OnChangeEvent(COrder* order, const int index); public : CArrayObj* GetList( void ) { return & this .m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListChanges( void ) { return & this .m_list_changed; } CArrayObj* GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property,value,mode); } int NewMarketOrders( void ) const { return this .m_new_market_orders; } int NewPendingOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPositions( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); };

В конструкторе класса впишем очистку и сортировку двух списков — списка контрольных ордеров и списка изменённых ордеров, а так же расчёт коэффициента для расчёта хэш-суммы:



CMarketCollection::CMarketCollection( void ) : m_is_trade_event( false ),m_is_change_volume( false ),m_change_volume_value( 0 ) { this .m_list_all_orders.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); this .m_list_all_orders.Clear(); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_market); this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc= WRONG_VALUE ; this .m_list_all_orders.Type(COLLECTION_MARKET_ID); this .m_list_control.Clear(); this .m_list_control.Sort(); this .m_list_changed.Clear(); this .m_list_changed.Sort(); this .m_k_pow=( ulong ) pow ( 10 , 6 ); }

Метод конвертации свойств ордера в число для расчёта хэш-суммы:

ulong CMarketCollection::ConvertToHS( COrder *order ) const { if (order== NULL ) return 0 ; ulong price= ulong (order.PriceOpen() * this .m_k_pow ); ulong stop= ulong (order.StopLoss() * this .m_k_pow ); ulong take= ulong (order.TakeProfit() * this .m_k_pow ); ulong type=order.TypeOrder(); ulong ticket=order.Ticket(); return price+stop+take+type+ticket ; }

В метод передаётся указатель на ордер, данные которого нужно преобразовать в число. Затем double-свойства ордера переводятся в число для хэш-суммы простым умножением на ранее рассчитанный в конструкторе класса коэффициент, все значения свойств складываются и возвращаются как ulong-число.



классе был доработан метод обновления текущих данных рыночного окружения. Его мы рассматривали в третьей части описания библиотеки

Изменения коснулись добавления объектов в список ордеров и позиций — теперь эти однотипные строки расположены в одном методе AddToListMarket(). После добавления объекта-ордера в список ордеров и позиций, проверяется наличие такого же ордера в списке контрольных ордеров, и если его там нету, то создаётся объект-контрольный ордер и добавляется в список контрольных ордеров при помощи метода AddToListControl(). Если же проверка наличия контрольного ордера показала его существование, то вызывается метод сравнения свойств текущего ордера со свойствами контрольного OnChangeEvent().

В листинге метода в комментариях к строкам описаны все производимые действия, и помечены в тексте выделением.



void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; this .m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i,SELECT_BY_POS)) continue ; long ticket=::OrderTicket(); int index= this .IndexControlOrder(ticket); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )::OrderType(); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(position)) continue ; if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add a control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(position,index); } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add a control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(order,index); } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(position)) continue ; int index= this .IndexControlOrder(ticket,position.PositionID()); if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(position)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольую позицию " , "Failed to add a control position " ),position.TypeDescription(), " #" ,position.Ticket()); } } else if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(position,index); } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ) { CMarketOrder *order= new CMarketOrder(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .AddToListMarket(order)) continue ; int index= this .IndexControlOrder(ticket,order.PositionID()); if (index== WRONG_VALUE ) { if (! this .AddToListControl(order)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Не удалось добавить контрольный ордер " , "Failed to add a control order " ),order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket()); } } else if (index> WRONG_VALUE ) { this .OnChangeEvent(order,index); } } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_market_orders= this .m_struct_curr_market.total_market- this .m_struct_prev_market.total_market; this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } }

Метод, добавляющий ордер или позицию в список рыночных ордеров и позиций коллекции:

bool CMarketCollection::AddToListMarket( COrder *order ) { if (order== NULL ) return false ; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { if ( status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc += order.GetProperty(ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC) + this .ConvertToHS(order) ; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_positions++ ; return true ; } if ( status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc += this .ConvertToHS(order) ; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=order.Volume(); this .m_struct_curr_market.total_pending++ ; return true ; } } else { :: Print (DFUN,order.TypeDescription(), " #" ,order.Ticket(), " " ,TextByLanguage( "не удалось добавить в список" , "failed to add to the list" )); delete order; } return false ; }

В метод передаётся указатель на добавляемый в список коллекции ордер. После добавления ордера в список-коллекцию, в зависимости от статуса ордера изменяются данные структуры, хранящей текущее состояние рыночных ордеров и позиций для последующей проверки и определения изменения количества ордеров и позиций.

Если это позиция , то к общей хэш-сумме добавляется время изменения позиции и рассчитанное число для хэш-суммы , и увеличивается значение общего количества позиций .

, то к общей хэш-сумме добавляется и , и . Если это отложенный ордер , то к общей хэш-сумме добавляется рассчитанное число для хэш-суммы и увеличивается значение общего количества отложенных ордеров .

Метод, создающий контрольный ордер и добавляющий его в список контрольных ордеров:

bool CMarketCollection::AddToListControl( COrder *order ) { if (order== NULL ) return false ; COrderControl* order_control= new COrderControl (order.PositionID(),order.Ticket(),order.Magic(),order. Symbol ()); if (order_control== NULL ) return false ; order_control.SetTime(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetTimePrev(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetVolume(order.Volume()); order_control.SetTime(order.TimeOpenMSC()); order_control.SetTypeOrder(order.TypeOrder()); order_control.SetTypeOrderPrev(order.TypeOrder()); order_control.SetPrice(order.PriceOpen()); order_control.SetPricePrev(order.PriceOpen()); order_control.SetStopLoss(order.StopLoss()); order_control.SetStopLossPrev(order.StopLoss()); order_control.SetTakeProfit(order.TakeProfit()); order_control.SetTakeProfitPrev(order.TakeProfit()); if (! this .m_list_control.Add(order_control)) { delete order_control ; return false ; } return true ; }

В метод передаётся указатель на рыночный ордер или позицию. Если передан невалидный объект, то возвращаем false.

Затем создаётся новый контрольный ордер, в конструктор которого сразу передаются идентификатор позиции, тикет, магик и символ переданного в метод объекта-ордера, и далее заполняются все его данные, которые нам необходимы для идентификации модификации ордера или позиции.

Если новый контрольный ордер не получилось добавить в список контрольных ордеров, то он удаляется и возвращается false.

Так как мы постоянно добавляем вновь появляющиеся ордера и позиции в список контрольных ордеров и позиций, то в итоге, после длительной работы этот список может разрастись. А ведь ордера и позиции живут не вечно, и их контрольные копии не должны постоянно храниться в списке — ведь ордера или позиции уже нет в рынке, а контрольный ордер продолжает находиться в списке и занимает память. Для удаления ненужных контрольных ордеров из списка служит метод, удаляющий контрольный ордер из списка контрольных ордеров по тикету и идентификатору позиции DeleteOrderFromListControl().



Отмечу, что метод пока только объявлен, но не реализован. Реализацию сделаем после того, как полностью будет готов весь функционал отслеживания модификации ордеров и позиций.

Метод, возвращающий индекс контрольного ордера в списке контрольных ордеров по тикету и идентификатору позиции:

int CMarketCollection::IndexControlOrder( const ulong ticket, const ulong id ) { int total= this .m_list_control.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrderControl* order= this .m_list_control.At(i); if (order== NULL ) continue ; if ( order.PositionID()==id && order.Ticket()==ticket ) return i ; } return WRONG_VALUE ; }

В метод передаётся тикет ордера/позиции и идентификатор позиции. В цикле по всем контрольным ордерам списка ищется контрольный ордер с равными тикетом и идентификатором, и возвращается его индекс в списке контрольных ореров. Если ордер не найден, возвращается -1.



Метод-обработчик события изменения существующего ордера/позиции:

void CMarketCollection::OnChangeEvent( COrder* order , const int index ) { COrderControl* order_control= this .m_list_control. At(index) ; if (order_control!= NULL ) { this .m_change_type=order_control.ChangeControl( order ); ENUM_CHANGE_TYPE change_type=(order.Status()== ORDER_STATUS_MARKET_POSITION ? CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT : CHANGE_TYPE_NO_CHANGE ); if ( this .m_change_type>change_type) { order_control.SetNewState(order); if (! this .AddToListChanges(order_control) ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить модифицированный ордер в список изменённых ордеров" , "Could not add modified order to the list of modified orders" )); } } } }

В метод передаются указатель на проверяемый ордер и индекс соответствующего ему контрольного ордера в списке контрольных ордеров.

Получаем контрольный ордер из списка по его индексу и проверяем наличие изменений свойств контрольного ордера, соответствующих свойствам проверяемого при помощи метода ChangeControl() контрольного ордера. В метод передаётся указатель на контрольный ордер, и при наличии разницы метод возвращает тип изменения, который записывается в переменную-член класса m_change_type.

Далее проверяем статус проверяемого ордера и задаём значение, выше которого будет считаться, что изменение произошло. Для позиции — это значение должно быть больше значения константы CHANGE_TYPE_ORDER_TAKE_PROFIT из перечисления ENUM_CHANGE_TYPE так как все значения, которые равны и меньше значения этой константы, относятся только к отложенному ордеру. Для отложенного ордера значение должно быть больше значения константы CHANGE_TYPE_NO_CHANGE.

Если полученное значение переменной m_change_type больше заданного — значит есть факт модификации, и необходимо сначала сохранить текущее состояние контрольного ордера для последующей проверки, и разместить копию контрольного ордера в список изменённых ордеров для последующей обработки этого списка в классе CEventsCollection.



Метод, создающий изменённый контрольный ордер и добавляющий его в список изменённых ордеров:

bool CMarketCollection::AddToListChanges( COrderControl* order_control ) { if (order_control== NULL ) return false ; COrderControl* order_changed= new COrderControl (order_control.PositionID(),order_control.Ticket(),order_control.Magic(),order_control. Symbol ()); if (order_changed== NULL ) return false ; order_changed.SetTime(order_control.Time()); order_changed.SetTimePrev(order_control.TimePrev()); order_changed.SetVolume(order_control.Volume()); order_changed.SetTypeOrder(order_control.TypeOrder()); order_changed.SetTypeOrderPrev(order_control.TypeOrderPrev()); order_changed.SetPrice(order_control.Price()); order_changed.SetPricePrev(order_control.PricePrev()); order_changed.SetStopLoss(order_control.StopLoss()); order_changed.SetStopLossPrev(order_control.StopLossPrev()); order_changed.SetTakeProfit(order_control.TakeProfit()); order_changed.SetTakeProfitPrev(order_control.TakeProfitPrev()); order_changed.SetChangedType(order_control.GetChangeType()); if (! this . m_list_changed. Add(order_changed) ) { delete order_changed; return false ; } return true ; }

В метод передаётся указатель на контрольный ордер, который был модифицирован, и копию которого необходимо разместить в списке изменённых контрольных ордеров и позиций.

Затем создаётся новый контрольный ордер — при создании ему сразу же присваиваются идентификатор позиции, тикет, магик и символ, такие же, как и у изменённого контрольного ордера.

Далее — простое поэлементное копирование свойств изменённого контрольного ордера в свойства вновь созданного.

И наконец — размещаем вновь созданную копию изменённого контрольного ордера в список изменённых ордеров.

Если не удалось разместить вновь созданный ордер в список, то вновь созданный объект-ордер удаляется и возвращается false.



На этом необходимые изменения класса CMarketCollection завершены, очередь за классом CEventsCollection.

В класс-коллекцию событий CEventsCollection нам необходимо добавить обработку ситуации, когда список изменённых ордеров, созданный в классе-коллекции рыночных ордеров и позиций, не пустой, а значит — в нём содержатся изменённые ордера и позиции, и их требуется обработать — создать новое событие и отослать в вызывающую программу об этом сообщение.



В приватную секцию класса к уже существующему методу добавим определение двух методов: нового перегруженного метода создания нового события и метода-обработчика события изменения существующего ордера/позиции, а в метод Refresh() в его параметры добавим передачу в метод списка изменённых ордеров:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\EventBalanceOperation.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderPlaced.mqh" #include "..\Objects\Events\EventOrderRemoved.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionOpen.mqh" #include "..\Objects\Events\EventPositionClose.mqh" class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void CreateNewEvent(COrderControl* order); void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list, const ulong position_id); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); void OnChangeEvent(CArrayObj* list_changes,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market, const int index); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property,value,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

За пределами тела класса напишем реализацию новых методов.

Перегруженный метод создания события модификации ордера или позиции:

void CEventsCollection::CreateNewEvent( COrderControl* order ) { CEvent* event =NULL; if ( order.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; event = new CEventOrderPlased( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); } if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.Time()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrderPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrderPrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PricePrev()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.Price()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list." )); delete event ; } } }

Метод создания нового события мы рассматривали в пятой части описания библиотеки при создании коллекции событий.

Данный метод устроен практически идентично. Разница лишь в типе ордера, указатель на который передаётся в метод.

В самом начале метода проверяется тип произошедшего с ордером изменения и в соответствии с типом изменения устанавливается код изменения в переменную-член класса m_trade_event_code.

Далее создаётся соответствующее типу изменения событие, заполняются его свойства в соответствии с типом изменения, событие помещается в список событий и отправляется в управляющую программу.

Доработанный метод обновления списка событий:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if (is_market_event) { int total_changes=list_changes.Total(); if (total_changes> 0 ) { for ( int i=total_changes- 1 ;i>= 0 ;i--) { this .OnChangeEvent(list_changes,i); } } if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } }

Этот метод так же был рассмотрен нами в пятой части описания библиотеки при создании коллекции событий. Отличием от рассмотренного метода является добавление блока кода обработки событий модификации в случае, если размер списка изменённых ордеров ненулевой: в цикле берём из списка каждый изменённый ордер и обрабатываем его в Методе-обработчике события изменения ордера:

void CEventsCollection::OnChangeEvent( CArrayObj* list_changes , const int index ) { COrderControl* order_changed=list_changes.Detach ( index ); if (order_changed!= NULL ) { if (order_changed.GetChangeType()==CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE) { this .CreateNewEvent (order_changed); } delete order_changed; } }

При обработке списка изменённых ордеров нам необходимо не только получать из списка модифицированный ордер, но и по завершению обработки очередного ордера удалять как сам объект-ордер, так и указатель на него из списка — чтобы по многу раз не обрабатывать одно и то же событие.

К счастью, в Стандартной библиотеке при работе с динамическим массивом указателей на объекты CArrayObj уже предусмотрена такая возможность — метод Detach(), который получает элемент из указанной позиции с удалением его из массива. Т.е., мы одновременно получаем указатель на объёкт, хранящийся в массиве по индексу, и удаляем этот указатель из массива. Если тип изменения равен CHANGE_TYPE_ORDER_TYPE (изменение типа ордера — срабатывание отложенного StopLimit-ордера и превращению его в Limit-ордер), создаём новое событие — срабатывание StopLimit-ордера. По завершению обработки объекта по указателю, полученному при помощи метода Detach(), сам уазатель (уже не нужный нам) просто удаляем.



На этом доработка класса CEventsCollection завершена.

Чтобы все изменения вступили в силу, необходимо в главном объекте библиотеки — в классе CEngine, в его методе TradeEventsControl() — получать список изменённых ордеров из класса-коллекции рыночных ордеров и позиций, записывать его размер и при вызове метода обновления событий Refresh() класса-коллекции событий, проверять дополнительно размер списка изменённых ордеров, а в метод Refresh() коллекции событий передавать список модифицированных ордеров для его обработки:

void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total = 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(), list_changes , this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders(), this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Так как срабатывание StopLimit-ордера приводит к выставлению Limit-ордера, то это событие будем "квалифицировать" как выставление отложенного ордера, а причиной события будет активация StopLimit-ордера EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED, константу которой мы уже прописали в файле Defines.mqh в перечислении ENUM_EVENT_REASON.

Для вывода в журнал и отправки в управляющую программу данного события, доработаем класс EventOrderPlased:

Просто добавим обработку причины события EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED.



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventOrderPlased : public CEvent { public : CEventOrderPlased( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_PENDING,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { if (property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT || property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION || property==EVENT_PROP_POSITION_ID || property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID || property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ) return false ; return true ; } bool CEventOrderPlased::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventOrderPlased::PrintShort( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " +:: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " +:: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string vol=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderInitial(),DigitsLots( this . Symbol ())); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string type= this .TypeOrderFirstDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent(); string event=TextByLanguage( " Установлен " , " Placed " ); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceOpen(),digits); string txt=head+ this . Symbol ()+event+vol+ " " +type+price+sl+tp+magic; if ( this .Reason()==EVENT_REASON_STOPLIMIT_TRIGGERED) { head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimeEvent())+ " -

" ; event=TextByLanguage( " Сработал " , " Triggered " ); type= ( OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious())+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+ DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits)+ " -->

" + vol+ " " +OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosCurrent())+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ TextByLanguage( " на цену " , " on price " )+ DoubleToString ( this .PriceOpen(),digits) ); txt=head+ this . Symbol ()+event+ "(" +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ ") " +vol+ " " +type+sl+tp+magic; } :: Print (txt); } void CEventOrderPlased::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .TicketOrderEvent(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); }

Тут всё достаточно просто и понятно — не будем останавляваться на описании простых действий.



На этом доработка библиотеки для отслеживания срабатывания StopLimit-ордеров завершена.



Тест

Для проверки проведённых доработок, воспользуемя советником из прошлой статьи. Просто переименуем советник TestDoEasyPart06.mq5 из папки \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part06 в TestDoEasyPart07.mq5 и сохраним его в новой подпапке \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part07.

Скомпилируем, запустим в тестере, выставим StopLimit-ордер и дождёмся его срабатывания:





Что дальше

Реализованный в данной статье функционал, как несложно догадаться, включает в себя возможность быстрого добавления отслеживания иных событий — модификацию свойств отложенных ордеров — их цены установки и уровней StopLoss и TakeProfit, и модификацию уровней StopLoss и TakeProfit у позиций. Что и будем делать в следующей статье.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1. Концепция, организация данных.

Часть 2. Коллекция исторических ордеров и сделок.

Часть 3. Коллекция рыночных ордеров и позиций, организация поиска.

Часть 4. Торговые события. Концепция.

Часть 5. Классы и коллекция торговых событий. Отправка событий в программу.

Часть 6. События на счёте с типом неттинг.





