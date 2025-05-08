Компонент View для таблиц в парадигме MVC на MQL5: Базовый графический элемент

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Введение

В современном программировании парадигма MVC (Model-View-Controller) является одним из популярных подходов к разработке сложных приложений. Она позволяет разделить логику приложения на три независимых компонента: Model (модель данных), View (представление) и Controller (контроллер). Такой подход упрощает разработку, тестирование и поддержку кода, делая его более структурированным и читаемым.

В рамках данной серии статей, мы рассматриваем процесс создания таблиц в парадигме MVC на языке MQL5. В первых двух статьях мы разработали модели данных (Model) и базовую архитектуру таблиц. Теперь пришло время перейти к компоненту View, который отвечает за визуализацию данных и, частично, за взаимодействие с пользователем.

В этой статье мы создадим базовый объект для рисования на холсте, который будет основой для построения всех визуальных компонентов таблиц и любых иных элементов управления. Объект будет включать в себя:

управление цветами в различных состояниях (стандартное состояние, фокус, нажатие, блокировка);

поддержку прозрачности и динамического изменения размеров;

возможность обрезки объектов по границам контейнера;

управление видимостью и блокировкой объектов;

разделение графики на два слоя: фон и передний план.

Здесь мы не будем рассматривать интеграцию с уже созданным компонентом Model и, тем более, с ещё не созданным компонентом Controller, но разрабатываемые классы будем проектировать с учетом будущей интеграции. Это позволит в дальнейшем легко связать визуальные элементы с данными и логикой управления, обеспечив полное взаимодействие в рамках парадигмы MVC. В результате мы получим гибкий инструмент для создания таблиц и других графических элементов, которые можно использовать в своих проектах.

Так как реализация архитектуры компонента View в MQL5 достаточно трудоёмкая, включающая в себя множество вспомогательных классов и наследований, то условимся о достаточно кратком изложении. Определим класс, представим его краткое описание и далее, опять же кратко, рассмотрим его реализацию. Таких классов сегодня будет пять:

базовый класс для всех графических объектов, класс для управления цветом, класс для управления цветами различных состояний графического элемента, класс для управления прямоугольной областью, базовый класс для рисования графических элементов на холсте.

Все эти классы, в итоге, необходимы для работы базового класса для рисования графических элементов. От него будут наследоваться все остальные классы, которые будут создаваться при реализации различных элементов управления, в частности — элемента управления Table Control.

Первые четыре класса этого списка — это вспомогательные классы для удобной реализации функционала базового класса рисования графических элементов (5), от которого в дальнейшем и будем наследовать для создания всех элементов управления и их составляющих.





Вспомогательные классы

Если ещё нет, создадим в каталоге терминала \MQL5\Scripts\ новую папку Tables\, а в ней — папку Controls. В ней будем хранить файлы, создаваемые в рамках статей по созданию компонента View для таблиц.

В этой новой папке создадим новый подключаемый файл Base.mqh. В нём сегодня будем писать коды классов базового объекта для создания элементов управления. Предварительно напишем макроподстановки, перечисления и функции:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> #define clrNULL 0x00FFFFFF #define MARKER_START_DATA - 1 enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, }; enum ENUM_COLOR_STATE { COLOR_STATE_DEFAULT, COLOR_STATE_FOCUSED, COLOR_STATE_PRESSED, COLOR_STATE_BLOCKED, }; string ElementDescription( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

Функцию, возвращающую тип объекта как строку, мы делали в прошлых статьях. Функция, возвращающая тип элемента управления в виде строкового описания, абсолютно идентична ранее написанной. Просто строка перечисления разбивается на подстроки по разделителю "_" и из полученных подстрок создаётся итоговая строка.

Пока две эти идентичные функции находятся в разных файлах, пусть они будут. Далее, при объединении всех файлов в единый проект, мы переработаем обе функции в одну, которая будет возвращать наименование не из перечисления, а из переданной строки. В этом случае, один и тот же алгоритм будет одинаково возвращать название объекта, элемента и т.д. Важно, чтобы в константах всех перечислений была записана одинаковая структура названия константы: OBJECT_TYPE_XXX_YYY, ELEMENT_TYPE_XXX_YYY, ANYOTHER_TYPE_XXX_YYY_ZZZ ... В этом случае будет возвращаться то, что записано в XXX_YYY (XXX_YYY_ZZZ и т.п.), а отмеченное здесь жёлтым, отсекаться.

Во всех объектах графических элементов и во вспомогательных классах, в каждом из них, есть одинаковые переменные и методы доступа к ним — идентификатор и имя объекта. И по этим свойствам может производиться поиск и сортировка элементов, находящихся в списках. Целесообразно вынести эти переменные и методы доступа к ним в отдельный класс, от которого будут наследоваться все остальные элементы.

Это будет базовый класс объектов графических элементов:

class CBaseObj : public CObject { protected : int m_id; ushort m_name[]; public : void SetName( const string name) { :: StringToShortArray (name, this .m_name); } void SetID( const int id) { this .m_id=id; } string Name( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_name); } int ID( void ) const { return this .m_id; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BASE); } CBaseObj ( void ) : m_id(- 1 ) {} ~CBaseObj ( void ) {} }; int CBaseObj::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CBaseObj *obj=node; switch (mode) { case 0 : return ( this .Name()>obj.Name() ? 1 : this .Name()<obj.Name() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID()>obj.ID() ? 1 : this .ID()<obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Краткое описание:

Базовый класс для всех графических объектов:

содержит общие свойства, такие как идентификатор (m_id) и имя (m_name),

предоставляет базовые методы для сравнения объектов (Compare) и получения типа объекта (Type),

используется как родительский класс для всех остальных классов, обеспечивая единообразие иерархии.

Класс предоставляет минимальный набор свойств, присущих каждому из объектов графических элементов. Наследование от этого класса избавит нас от объявления этих переменных в каждом новом классе, и написания для этих переменных методов доступа к ним — эти переменные и методы будут доступны в наследуемых классах. Соответственно, и метод Compare даст для каждого из объектов, унаследованных от базового, возможность поиска и сортировки по этим двум свойствам.





Классы управления цветом

Когда будем делать компонент Controller, нам необходимо будет сделать визуальное оформление интерактивного взаимодействия пользователя с графическими элементами. Одним из способов показать активность объекта — изменение его цвета при наведении курсора на область графического элемента, его реакцию на нажатие мышкой, либо программную блокировку.

У каждого объекта есть три составляющих его элемента, которые могут менять цвет при различных событиях взаимодействия с пользователем — цвет фона, рамки и текста. Каждый из этих трёх элементов может содержать свой набор цветов для различных состояний. Для удобного управления цветом одного элемента, а также для управления цветами всех элементов, изменяющих свой цвет, напишем два вспомогательных класса.

Класс цвета

class CColor : public CBaseObj { protected : color m_color; public : bool SetColor( const color clr) { if ( this .m_color==clr) return false ; this .m_color=clr; return true ; } color Get( void ) const { return this .m_color; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COLOR); } CColor( void ) : m_color(clrNULL) { this .SetName( "" ); } CColor( const color clr) : m_color(clr) { this .SetName( "" ); } CColor( const color clr, const string name) : m_color(clr) { this .SetName(name);} ~CColor( void ) {} }; string CColor::Description( void ) { string color_name=( this .Get()!=clrNULL ? :: ColorToString ( this .Get(), true ) : "clrNULL (0x00FFFFFF)" ); return ( this .Name()+( this .Name()!= "" ? " " : "" )+ "Color: " +color_name); } void CColor:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CColor::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_color, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; } bool CColor::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_color=( color ):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; return true ; }

Краткое описание класса:

Класс для управления цветом:

хранит цвет в виде значения типа color (m_color),

предоставляет методы для установки и получения цвета (SetColor, Get),

реализует методы сохранения и загрузки цвета в/из файла (Save, Load),

может быть использован для представления любого цвета в графических элементах.

Класс цветов элемента графического объекта

class CColorElement : public CBaseObj { protected : CColor m_current; CColor m_default; CColor m_focused; CColor m_pressed; CColor m_blocked; color RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const ; void ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b); double GetR( const color clr) { return clr& 0xFF ; } double GetG( const color clr) { return (clr>> 8 )& 0xFF ; } double GetB( const color clr) { return (clr>> 16 )& 0xFF ; } public : color NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue); bool InitDefault( const color clr) { return this .m_default.SetColor(clr); } bool InitFocused( const color clr) { return this .m_focused.SetColor(clr); } bool InitPressed( const color clr) { return this .m_pressed.SetColor(clr); } bool InitBlocked( const color clr) { return this .m_blocked.SetColor(clr); } void InitColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); void InitColors( const color clr); color GetCurrent( void ) const { return this .m_current.Get(); } color GetDefault( void ) const { return this .m_default.Get(); } color GetFocused( void ) const { return this .m_focused.Get(); } color GetPressed( void ) const { return this .m_pressed.Get(); } color GetBlocked( void ) const { return this .m_blocked.Get(); } bool SetCurrentAs( const ENUM_COLOR_STATE color_state); virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT); } CColorElement( void ); CColorElement( const color clr); CColorElement( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked); ~CColorElement( void ) {} }; CColorElement::CColorElement( void ) { this .InitColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } CColorElement::CColorElement( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } CColorElement::CColorElement( const color clr) { this .InitColors(clr); this .m_default.SetName( "Default" ); this .m_default.SetID( 1 ); this .m_focused.SetName( "Focused" ); this .m_focused.SetID( 2 ); this .m_pressed.SetName( "Pressed" ); this .m_pressed.SetID( 3 ); this .m_blocked.SetName( "Blocked" ); this .m_blocked.SetID( 4 ); this .SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); this .m_current.SetName( "Current" ); this .m_current.SetID( 0 ); } void CColorElement::InitColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .InitDefault(clr_default); this .InitFocused(clr_focused); this .InitPressed(clr_pressed); this .InitBlocked(clr_blocked); } void CColorElement::InitColors( const color clr) { this .InitDefault(clr); this .InitFocused( this .NewColor(clr,- 3 ,- 3 ,- 3 )); this .InitPressed( this .NewColor(clr,- 6 ,- 6 ,- 6 )); this .InitBlocked( clrSilver ); } bool CColorElement::SetCurrentAs( const ENUM_COLOR_STATE color_state) { switch (color_state) { case COLOR_STATE_DEFAULT : return this .m_current.SetColor( this .m_default.Get()); case COLOR_STATE_FOCUSED : return this .m_current.SetColor( this .m_focused.Get()); case COLOR_STATE_PRESSED : return this .m_current.SetColor( this .m_pressed.Get()); case COLOR_STATE_BLOCKED : return this .m_current.SetColor( this .m_blocked.Get()); default : return false ; } } color CColorElement::RGBToColor( const double r, const double g, const double b) const { int int_r=( int ):: round (r); int int_g=( int ):: round (g); int int_b=( int ):: round (b); int clr= 0 ; clr=int_b; clr<<= 8 ; clr|=int_g; clr<<= 8 ; clr|=int_r; return ( color )clr; } void CColorElement::ColorToRGB( const color clr, double &r, double &g, double &b) { r= this .GetR(clr); g= this .GetG(clr); b= this .GetB(clr); } color CColorElement::NewColor( color base_color, int shift_red, int shift_green, int shift_blue) { double clrR= 0 , clrG= 0 , clrB= 0 ; this .ColorToRGB(base_color,clrR,clrG,clrB); double clrRx=(clrR+shift_red < 0 ? 0 : clrR+shift_red > 255 ? 255 : clrR+shift_red); double clrGx=(clrG+shift_green< 0 ? 0 : clrG+shift_green> 255 ? 255 : clrG+shift_green); double clrBx=(clrB+shift_blue < 0 ? 0 : clrB+shift_blue > 255 ? 255 : clrB+shift_blue); return this .RGBToColor(clrRx,clrGx,clrBx); } string CColorElement::Description( void ) { string res=:: StringFormat ( "%s Colors. %s" , this .Name(), this .m_current.Description()); res+= "

1: " + this .m_default.Description(); res+= "

2: " + this .m_focused.Description(); res+= "

3: " + this .m_pressed.Description(); res+= "

4: " + this .m_blocked.Description(); return res; } void CColorElement:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CColorElement::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (! this .m_current.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_default.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_focused.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_pressed.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_blocked.Save(file_handle)) return false ; return true ; } bool CColorElement::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (! this .m_current.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_default.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_focused.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_pressed.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_blocked.Load(file_handle)) return false ; return true ; }

Краткое описание класса:

Класс для управления цветами различных состояний графического элемента:

хранит цвета для четырех состояний: обычное (m_default), фокус (m_focused), нажатие (m_pressed) и блокировка (m_blocked),

поддерживает текущий цвет (m_current), который может быть установлен в одно из состояний,

предоставляет методы для инициализации цветов всех состояний (InitColors) и переключения текущего цвета (SetCurrentAs),

включает метод для получения нового цвета из базового, с указанием смещений цветовых составляющих (NewColor),

реализует методы сохранения и загрузки всех цветов в/из файла (Save, Load),

полезен для создания интерактивных элементов, таких как кнопки, строки или ячейки таблиц.





Класс управления прямоугольной областью

В терминале в папке \MQL5\Include\Controls\ представлена интересная структура CRect в файле Rect.mqh. Она предоставляет набор методов для контроля за окном прямоугольной формы, которое может обрамлять на графическом элементе заданный контур. Такими контурами можно виртуально выделить несколько областей одного элемента и отслеживать их координаты и границы. Это позволит на выделенных областях отследить координаты курсора мышки и организовать интерактивное взаимодействие мышкой с областью графического элемента.

Простейшим примером будут границы всего графического элемента. Ещё одним примером очерченной области может служить, например, область под строку состояния, полосы прокрутки, или под заголовок таблицы.

Используя представленную структуру, мы можем создать специальный объект, позволяющий задать прямоугольную область, на графическом элементе. А список таких объектов позволит на одном графическом элементе хранить множество отслеживаемых областей, где каждая предназначена для своих целей, и к которым предоставляется доступ по имени или идентификатору области.

Для того, чтобы хранить такие структуры в списках объектов, мы должны создать объект, унаследованный от CObject, а в нём объявить эту структуру:

class CBound : public CBaseObj { protected : CRect m_bound; public : void ResizeW( const int size) { this .m_bound.Width(size); } void ResizeH( const int size) { this .m_bound.Height(size); } void Resize( const int w, const int h) { this .m_bound.Width(w); this .m_bound.Height(h); } void SetX( const int x) { this .m_bound.left=x; } void SetY( const int y) { this .m_bound.top=y; } void SetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.LeftTop(x,y); } void Move( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void Shift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } int X( void ) const { return this .m_bound.left; } int Y( void ) const { return this .m_bound.top; } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.right- 1 ; } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.bottom- 1 ; } virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA); } CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } CBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetXY(x,y); this .Resize(w,h); } ~CBound( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_bound); } }; string CBound::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); return :: StringFormat ( "%s%s: x %d, y %d, w %d, h %d" , ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); } void CBound:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); } bool CBound::Save( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_id, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (:: FileWriteStruct (file_handle, this .m_bound)!= sizeof ( this .m_bound)) return ( false ); return true ; } bool CBound::Load( const int file_handle) { if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; this .m_id=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_name)!= sizeof ( this .m_name)) return false ; if (:: FileReadStruct (file_handle, this .m_bound)!= sizeof ( this .m_bound)) return ( false ); return true ; }

Краткое описание класса:

Класс для управления прямоугольной областью:

хранит границы области в виде структуры CRect (m_bound),

предоставляет методы для изменения размеров (Resize, ResizeW, ResizeH), установки координат (SetX, SetY, SetXY) и смещения области (Move, Shift),

позволяет получить координаты и размеры области (X, Y, Width, Height, Right, Bottom),

реализует методы сохранения и загрузки области в/из файла (Save, Load),

используется для определения границ графических элементов или прямоугольных областей внутри них.

Используя написанные выше вспомогательные классы, мы можем приступить к созданию базового класса всех графических элементов.





Базовый класс рисования

Класс будет достаточно объёмным, поэтому перед тем, как приступить к его созданию, и для большего понимания, ознакомимся с его кратким описанием:

Базовый класс для работы с графическими элементами на холсте:

содержит два канваса: для фона (m_background) и переднего плана (m_foreground),

хранит границы элемента (m_bound), а также информацию о контейнере (m_container),

поддерживает управление цветами через объекты CColorElement для фона, переднего плана и рамки,

реализует методы для управления видимостью (Hide, Show), блокировкой (Block, Unblock), и обрезкой по границам контейнера (ObjectTrim),

поддерживает динамическое изменение размеров и координат (ObjectResize, ObjectSetX, ObjectSetY),

предоставляет методы для рисования (Draw), обновления (Update) и очистки (Clear) графического элемента,

реализует методы сохранения и загрузки объекта в/из файла (Save, Load),

является основой для создания сложных графических элементов, таких как ячейки таблиц, строки и заголовки.

Базовый класс холста графических элементов

class CCanvasBase : public CBaseObj { protected : CCanvas m_background; CCanvas m_foreground; CBound m_bound; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha; uint m_border_width; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_focused; private : int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .ObjectX()- this .X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .ObjectY()- this .Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } protected : long CorrectChartID( const long chart_id) const { return (chart_id!= 0 ? chart_id : :: ChartID ()); } int ContainerLimitLeft( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .X() : this .m_container.LimitLeft()); } int ContainerLimitRight( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Right() : this .m_container.LimitRight()); } int ContainerLimitTop( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Y() : this .m_container.LimitTop()); } int ContainerLimitBottom( void ) const { return ( this .m_container== NULL ? this .Bottom() : this .m_container.LimitBottom()); } int ObjectX( void ) const { return this .m_obj_x; } int ObjectY( void ) const { return this .m_obj_y; } int ObjectWidth( void ) const { return this .m_background.Width(); } int ObjectHeight( void ) const { return this .m_background.Height(); } int ObjectRight( void ) const { return this .ObjectX()+ this .ObjectWidth()- 1 ; } int ObjectBottom( void ) const { return this .ObjectY()+ this .ObjectHeight()- 1 ; } void BoundResizeW( const int size) { this .m_bound.ResizeW(size); } void BoundResizeH( const int size) { this .m_bound.ResizeH(size); } void BoundResize( const int w, const int h) { this .m_bound.Resize(w,h); } void BoundSetX( const int x) { this .m_bound.SetX(x); } void BoundSetY( const int y) { this .m_bound.SetY(y); } void BoundSetXY( const int x, const int y) { this .m_bound.SetXY(x,y); } void BoundMove( const int x, const int y) { this .m_bound.Move(x,y); } void BoundShift( const int dx, const int dy) { this .m_bound.Shift(dx,dy); } bool ObjectResizeW( const int size); bool ObjectResizeH( const int size); bool ObjectResize( const int w, const int h); bool ObjectSetX( const int x); bool ObjectSetY( const int y); bool ObjectSetXY( const int x, const int y) { return ( this .ObjectSetX(x) && this .ObjectSetY(y)); } bool ObjectMove ( const int x, const int y) { return this .ObjectSetXY(x,y); } bool ObjectShift( const int dx, const int dy) { return this .ObjectSetXY( this .ObjectX()+dx, this .ObjectY()+dy); } virtual void ObjectTrim( void ); public : CCanvas *GetBackground( void ) { return & this .m_background; } CCanvas *GetForeground( void ) { return & this .m_foreground; } CColorElement *GetBackColorControl( void ) { return & this .m_color_background; } CColorElement *GetForeColorControl( void ) { return & this .m_color_foreground; } CColorElement *GetBorderColorControl( void ) { return & this .m_color_border; } color BackColor( void ) const { return this .m_color_background.GetCurrent(); } color ForeColor( void ) const { return this .m_color_foreground.GetCurrent(); } color BorderColor( void ) const { return this .m_color_border.GetCurrent(); } void InitBackColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_background.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBackColors( const color clr) { this .m_color_background.InitColors(clr); } void InitForeColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_foreground.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitForeColors( const color clr) { this .m_color_foreground.InitColors(clr); } void InitBorderColors( const color clr_default, const color clr_focused, const color clr_pressed, const color clr_blocked) { this .m_color_border.InitColors(clr_default,clr_focused,clr_pressed,clr_blocked); } void InitBorderColors( const color clr) { this .m_color_border.InitColors(clr); } void InitBackColorDefault( const color clr) { this .m_color_background.InitDefault(clr); } void InitForeColorDefault( const color clr) { this .m_color_foreground.InitDefault(clr); } void InitBorderColorDefault( const color clr) { this .m_color_border.InitDefault(clr); } void InitBackColorFocused( const color clr) { this .m_color_background.InitFocused(clr); } void InitForeColorFocused( const color clr) { this .m_color_foreground.InitFocused(clr); } void InitBorderColorFocused( const color clr) { this .m_color_border.InitFocused(clr); } void InitBackColorPressed( const color clr) { this .m_color_background.InitPressed(clr); } void InitForeColorPressed( const color clr) { this .m_color_foreground.InitPressed(clr); } void InitBorderColorPressed( const color clr) { this .m_color_border.InitPressed(clr); } void InitBackColorBlocked( const color clr) { this .m_color_background.InitBlocked(clr); } void InitForeColorBlocked( const color clr) { this .m_color_foreground.InitBlocked(clr); } void InitBorderColorBlocked( const color clr) { this .m_color_border.InitBlocked(clr); } bool BackColorToDefault( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool BackColorToFocused( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool BackColorToPressed( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool BackColorToBlocked( void ) { return this .m_color_background.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool ForeColorToDefault( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool ForeColorToFocused( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool ForeColorToPressed( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool ForeColorToBlocked( void ) { return this .m_color_foreground.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool BorderColorToDefault( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_DEFAULT); } bool BorderColorToFocused( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_FOCUSED); } bool BorderColorToPressed( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_PRESSED); } bool BorderColorToBlocked( void ) { return this .m_color_border.SetCurrentAs(COLOR_STATE_BLOCKED); } bool ColorsToDefault( void ); bool ColorsToFocused( void ); bool ColorsToPressed( void ); bool ColorsToBlocked( void ); void SetContainerObj(CCanvasBase *obj); bool Create( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); bool IsBelongsToThis( void ) const { return (:: ObjectGetString ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT )== this .m_program_name); } bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsBlocked( void ) const { return this .m_blocked; } bool IsFocused( void ) const { return this .m_focused; } string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); } uchar Alpha( void ) const { return this .m_alpha; } void SetAlpha( const uchar value) { this .m_alpha=value; } uint BorderWidth( void ) const { return this .m_border_width; } void SetBorderWidth( const uint width) { this .m_border_width=width; } int X( void ) const { return this .m_bound.X(); } int Y( void ) const { return this .m_bound.Y(); } int Width( void ) const { return this .m_bound.Width(); } int Height( void ) const { return this .m_bound.Height(); } int Right( void ) const { return this .m_bound.Right(); } int Bottom( void ) const { return this .m_bound.Bottom(); } bool MoveX( const int x); bool MoveY( const int y); bool Move( const int x, const int y); bool ShiftX( const int dx); bool ShiftY( const int dy); bool Shift( const int dx, const int dy); int LimitLeft( void ) const { return this .X()+( int ) this .m_border_width; } int LimitRight( void ) const { return this .Right()-( int ) this .m_border_width; } int LimitTop( void ) const { return this .Y()+( int ) this .m_border_width; } int LimitBottom( void ) const { return this .Bottom()-( int ) this .m_border_width; } virtual void Hide( const bool chart_redraw); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Block( const bool chart_redraw); virtual void Unblock( const bool chart_redraw); void Fill( const color clr, const bool chart_redraw); virtual void Clear( const bool chart_redraw); virtual void Update( const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual void Destroy( void ); virtual string Description( void ); void Print ( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE); } CCanvasBase( void ) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_chart_id(:: ChartID ()), m_wnd( 0 ), m_alpha( 0 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ), m_wnd_y( 0 ) { } CCanvasBase( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCanvasBase( void ); };

Класс представляет собой список свойств графического элемента, список объектов, рассмотренных выше классов, и список методов для доступа к переменным и методам вспомогательных классов.

А в итоге мы получаем достаточно гибкий объект, дающий возможность управления свойствами и внешним видом графического элемента. Это объект, предоставляющий всем своим наследникам базовый функционал, реализованный в объекте и расширяемый в наследуемых классах.

Рассмотрим методы класса.

Параметрический конструктор

CCanvasBase::CCanvasBase( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha( 0 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_border_width( 0 ) { this .m_chart_id= this .CorrectChartID(chart_id); this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); if ( this .Create( this .m_chart_id, this .m_wnd,name,x,y,w,h)) { this .Clear( false ); this .m_obj_x=x; this .m_obj_y=y; this .m_color_background.SetName( "Background" ); this .m_color_foreground.SetName( "Foreground" ); this .m_color_border.SetName( "Border" ); this .m_foreground.FontSet( "Calibri" , 12 ); this .m_bound.SetName( "Perimeter" ); } }

В конструктор передаются начальные свойства создаваемого объекта, создаются графические ресурсы и объекты для рисования фона и переднего плана, устанавливаются значения координат и наименования графических объектов, устанавливаются параметры шрифта для вывода текстов на переднем плане.

В деструкторе класса объект уничтожается:

CCanvasBase::~CCanvasBase( void ) { this .Destroy(); }

Метод, создающий графические объекты фона и переднего плана

bool CCanvasBase::Create( const long chart_id, const int wnd, const string name, const int x, const int y, const int w, const int h) { long id= this .CorrectChartID(chart_id); string obj_name=name+ "_BG" ; if (! this .m_background.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } obj_name=name+ "_FG" ; if (! this .m_foreground.CreateBitmapLabel(id,(wnd< 0 ? 0 : wnd),obj_name,x,y,(w> 0 ? w : 1 ),(h> 0 ? h : 1 ), COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) { :: PrintFormat ( "%s: The CreateBitmapLabel() method of the CCanvas class returned an error creating a \"%s\" graphic object" , __FUNCTION__ ,obj_name); return false ; } :: ObjectSetString (id, this .NameBG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); :: ObjectSetString (id, this .NameFG(), OBJPROP_TEXT , this .m_program_name); this .m_bound.SetXY(x,y); this .m_bound.Resize(w,h); return true ; }

При помощи методов создания графических объектов OBJ_BITMAP_LABEL класса CCanvas создаются объекты для рисования фона и переднего плана, и устанавливаются координаты и размеры всего объекта. Стоит отметить, что в свойства созданных графических объектов OBJPROP_TEXT вписывается название программы. Это позволит идентифицировать принадлежность графических объектов к определённой программе без прописывания её названия в наименованиях графических объектов.

Метод, устанавливающий указатель на родительский объект-контейнер

void CCanvasBase::SetContainerObj(CCanvasBase *obj) { this .m_container=obj; if ( this .m_container== NULL ) return ; if (:: CheckPointer ( this .m_container)== POINTER_INVALID ) { this .m_container= NULL ; return ; } this .ObjectTrim(); }

Каждый графический элемент может находиться в составе своего родительского элемента. Например, на панели могут быть расположены кнопки, выпадающие списки, и любые иные элементы управления. Чтобы подчинённые объекты могли обрезаться по границам своего родителя, им необходимо передать указатель на этот родительский элемент.

У любого родительского элемента есть методы, возвращающие его координаты и границы. По этим границам дочерние элементы и обрезаются в случае, если они по какой-либо причине выходят за пределы контейнера. Такой причиной может быть прокрутка содержимого объёмной таблицы, например.

Метод, подрезающий графический объект по контуру контейнера

void CCanvasBase::ObjectTrim() { int container_left = this .ContainerLimitLeft(); int container_right = this .ContainerLimitRight(); int container_top = this .ContainerLimitTop(); int container_bottom = this .ContainerLimitBottom(); int object_left = this .X(); int object_right = this .Right(); int object_top = this .Y(); int object_bottom = this .Bottom(); if (object_right <= container_left || object_left >= container_right || object_bottom <= container_top || object_top >= container_bottom) { this .Hide( true ); this .ObjectResize( this .Width(), this .Height()); return ; } bool modified_horizontal= false ; bool modified_vertical = false ; int new_left = object_left; int new_width = this .Width(); if (object_left<=container_left) { int crop_left=container_left-object_left; new_left=container_left; new_width-=crop_left; modified_horizontal= true ; } if (object_right>=container_right) { int crop_right=object_right-container_right; new_width-=crop_right; modified_horizontal= true ; } if (modified_horizontal) { this .ObjectSetX(new_left); this .ObjectResizeW(new_width); } int new_top=object_top; int new_height= this .Height(); if (object_top<=container_top) { int crop_top=container_top-object_top; new_top=container_top; new_height-=crop_top; modified_vertical= true ; } if (object_bottom>=container_bottom) { int crop_bottom=object_bottom-container_bottom; new_height-=crop_bottom; modified_vertical= true ; } if (modified_vertical) { this .ObjectSetY(new_top); this .ObjectResizeH(new_height); } this .Show( false ); if (modified_horizontal || modified_vertical) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } }

Это виртуальный метод, а значит, он может переопределяться в наследуемых классах. Логика метода подробно расписана в комментариях к коду. Любой графический элемент при некоторых его преобразованиях (перемещение, изменение размеров, и т.п.) всегда проверяется на выход за пределы своего контейнера. При отсутствии у объекта контейнера, его подрезание не производится.

Метод, устанавливающий координату X графического объекта

bool CCanvasBase::ObjectSetX( const int x) { if ( this .ObjectX()==x) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_XDISTANCE ,x) || !:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_XDISTANCE ,x)) return false ; this .m_obj_x=x; return true ; }

Только при успешной установке координаты двум графическим объектам — канвасу фона и канвасу переднего плана, метод возвращает true.

Метод, устанавливающий координату Y графического объекта

bool CCanvasBase::ObjectSetY( const int y) { if ( this .ObjectY()==y) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_YDISTANCE ,y) || !:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_YDISTANCE ,y)) return false ; this .m_obj_y=y; return true ; }

Метод идентичен рассмотренному выше.

Метод, изменяющий ширину графического объекта

bool CCanvasBase::ObjectResizeW( const int size) { if ( this .ObjectWidth()==size) return true ; return (size> 0 ? ( this .m_background.Resize(size, this .ObjectHeight()) && this .m_foreground.Resize(size, this .ObjectHeight())) : false ); }

Только ширина, имеющая значение больше нуля, принимается к обработке. Метод возвращает true только при успешном изменении ширины канваса фона и канваса переднего плана.

Метод, изменяющий высоту графического объекта

bool CCanvasBase::ObjectResizeH( const int size) { if ( this .ObjectHeight()==size) return true ; return (size> 0 ? ( this .m_background.Resize( this .ObjectWidth(),size) && this .m_foreground.Resize( this .ObjectWidth(),size)) : false ); }

Метод идентичен рассмотренному выше.

Метод, изменяющий размер графического объекта

bool CCanvasBase::ObjectResize( const int w, const int h) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; return this .ObjectResizeH(h); }

Здесь поочерёдно вызываются методы изменения ширины и высоты. Возвращает true только в случае успешного изменения как ширины, так и высоты.

Метод, устанавливающий объекту новые координаты X и Y

bool CCanvasBase::Move( const int x, const int y) { if (! this . ObjectMove (x,y)) return false ; this .BoundMove(x,y); this .ObjectTrim(); return true ; }

Сначала смещаются графические объекты фона и переднего плана на указанные координаты. При успешности установки новых координат графическим объектам, устанавливаются эти же координаты и в сам объект, после чего проверяется, что объект не вышел за пределы контейнера и возвращается true.

Метод, устанавливающий объекту новую координату X

bool CCanvasBase::MoveX( const int x) { return this .Move(x, this .ObjectY()); }

Вспомогательный метод, устанавливающий только горизонтальную координату. Вертикальная координата остаётся текущей.

Метод, устанавливающий объекту новую координату Y

bool CCanvasBase::MoveY( const int y) { return this .Move( this .ObjectX(),y); }

Вспомогательный метод, устанавливающий только вертикальную координату. Горизонтальная координата остаётся текущей.

Метод, смещающий объект по осям X и Y на указанное смещение

bool CCanvasBase::Shift( const int dx, const int dy) { if (! this .ObjectShift(dx,dy)) return false ; this .BoundShift(dx,dy); this .ObjectTrim(); return true ; }

В отличие от метода Move, устанавливающего экранные координаты объекту, в методе Shift указывается локальное смещение на количество пикселей относительно экранных координат объекта. Сначала смещаются графические объекты фона и переднего плана, а затем, эти же смещения устанавливаются и самому объекту. Далее проверяется выход объекта за границы контейнера и возвращается true.

Метод, смещающий объект по оси X на указанное смещение

bool CCanvasBase::ShiftX( const int dx) { return this .Shift(dx, 0 ); }

Вспомогательный метод, смещающий объект только по горизонтали. Вертикальная координата остаётся текущей.

Метод, смещающий объект по оси Y на указанное смещение

bool CCanvasBase::ShiftY( const int dy) { return this .Shift( 0 ,dy); }

Вспомогательный метод, смещающий объект только по вертикали. Горизонтальная координата остаётся текущей.

Метод, скрывающий объект на всех периодах графика

void CCanvasBase::Hide( const bool chart_redraw) { if ( this .m_hidden) return ; if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ) && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_NO_PERIODS ) ) this .m_hidden= true ; if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Чтобы скрыть графический объект на графике, нужно для его свойства OBJPROP_TIMEFRAMES установить значение OBJ_NO_PERIODS. Если для объекта фона и объекта переднего плана свойство успешно установлено (поставлено в очередь событий графика), устанавливаем флаг скрытого объекта и, если указано, перерисовываем график.

Метод, отображающий объект на всех периодах графика

void CCanvasBase::Show( const bool chart_redraw) { if (! this .m_hidden) return ; if (:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ) && :: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_TIMEFRAMES , OBJ_ALL_PERIODS ) ) this .m_hidden= false ; if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Чтобы отобразить графический объект на графике, нужно для его свойства OBJPROP_TIMEFRAMES установить значение OBJ_ALL_PERIODS. Если для объекта фона и объекта переднего плана свойство успешно установлено (поставлено в очередь событий графика), снимаем флаг скрытого объекта и, если указано, перерисовываем график.

Метод, помещающий объект на передний план

void CCanvasBase::BringToTop( const bool chart_redraw) { this .Hide( false ); this .Show(chart_redraw); }

Чтобы графический объект на графике разместить выше всех остальных, необходимо последовательно скрыть объект и тут же отобразить, что и выполняет этот метод.

Методы управления цветами объекта в различных его состояниях

bool CCanvasBase::ColorsToDefault( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToDefault(); res &= this .ForeColorToDefault(); res &= this .BorderColorToDefault(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToFocused( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToFocused(); res &= this .ForeColorToFocused(); res &= this .BorderColorToFocused(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToPressed( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToPressed(); res &= this .ForeColorToPressed(); res &= this .BorderColorToPressed(); return res; } bool CCanvasBase::ColorsToBlocked( void ) { bool res= true ; res &= this .BackColorToBlocked(); res &= this .ForeColorToBlocked(); res &= this .BorderColorToBlocked(); return res; }

У графического элемента есть три части, цвета для которых задаются отдельно:

цвет фона,

цвет текста,

цвет рамки.

Эти три элемента могут менять свой цвет в зависимости от состояния элемента. Такими состояниями могут быть:

обычное состояние графического элемента,

при наведении курсора на элемент (фокус),

при нажатии мышкой на элемент (щелчок),

элемент заблокирован.

Цвет каждого отдельного элемента (фон, текст, рамка) может быть задан и установлен отдельно. Но обычно эти три составляющих меняют свои цвета синхронно, в зависимости от состояния элемента при взаимодействии с пользователем.

Рассмотренные выше методы позволяют одновременно для трёх элементов устанавливать цвета объекта для различных его состояний.

Метод, блокирующий элемент

void CCanvasBase::Block( const bool chart_redraw) { if ( this .m_blocked) return ; this .ColorsToBlocked(); this .Draw(chart_redraw); this .m_blocked= true ; }

При блокировке элемента, для него устанавливаются цвета заблокированного состояния, объект перерисовывается для отображения новых цветов и устанавливается флаг блокировки.

Метод, разблокирующий элемент

void CCanvasBase::Unblock( const bool chart_redraw) { if (! this .m_blocked) return ; this .ColorsToDefault(); this .Draw(chart_redraw); this .m_blocked= false ; }

При разблокировании элемента, для него устанавливаются цвета обычного состояния, объект перерисовывается для отображения новых цветов и сбрасывается флаг блокировки.

Метод, заливающий объект указанным цветом

void CCanvasBase::Fill( const color clr, const bool chart_redraw) { this .m_background.Erase(:: ColorToARGB (clr, this .m_alpha)); this .m_background.Update(chart_redraw); }

Иногда требуется весь фон объекта полностью залить каким-либо цветом. Метод заливает фон объекта цветом, не затрагивая передний план. Для заливки используется прозрачность, предварительно установленная в переменную класса m_alpha. И далее, канвас обновляется для фиксации изменений с флагом перерисовки чарта.

Если флаг взведён, то изменения отобразятся сразу же после обновления канваса. При сброшенном флаге обновления чарта, внешний вид объекта обновится либо с новым тиком, либо при любом следующем вызове команды обновления чарта. Это нужно, если одновременно перекрашиваются сразу несколько объектов. Флаг перерисовки должен быть взведён только у последнего перекрашиваемого объекта.

Такая логика вообще относится ко всем случаям изменения графических объектов — либо это одиночный элемент, обновляемый сразу же после его изменения, либо это пакетная обработка множества элементов, где перерисовка графика нужна только после изменения последнего графического элемента.

Метод, заливающий объект прозрачным цветом

void CCanvasBase::Clear( const bool chart_redraw) { this .m_background.Erase(clrNULL); this .m_foreground.Erase(clrNULL); this .Update(chart_redraw); }

Канвас фона и канвас переднего плана заливаются прозрачным цветом, и оба объекта обновляются с указанием флага перерисовки графика.

Метод, обновляющий объект для отображения изменений

void CCanvasBase::Update( const bool chart_redraw) { this .m_background.Update( false ); this .m_foreground.Update(chart_redraw); }

Канвас фона обновляется без перерисовки графика, а при обновлении канваса переднего плана используется указанное значение флага перерисовки графика. Это позволяет обновлять сразу оба объекта CCanvas, контролируя при этом перерисовку графика для множества объектов, указывая для метода флаг перерисовки.

Метод, рисующий внешний вид

void CCanvasBase::Draw( const bool chart_redraw) { return ; }

Это виртуальный метод. Его реализация должна выполняться в наследуемых классах. Здесь этот метод ничего не делает, так как для базового объекта не должно быть никакой отрисовки на графике — это просто базовый объект, на основе которого создаются элементы управления.

Метод, уничтожающий объект

void CCanvasBase::Destroy( void ) { this .m_background.Destroy(); this .m_foreground.Destroy(); }

Оба канваса уничтожаются при помощи методов Destroy класса CCanvas.

Метод, возвращающий описание объекта

string CCanvasBase::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); string area=:: StringFormat ( "x %d, y %d, w %d, h %d" , this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); return :: StringFormat ( "%s%s (%s, %s): ID %d, %s" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .NameBG(), this .NameFG(), this .ID(),area); }

Возвращает описание объекта с установленным для него описанием, идентификатором, именами графических объектов фона и переднего плана, и с указанием координат и размеров объекта в формате:

Canvas Base "Rectangle 1" (TestScr1_BG, TestScr1_FG): ID 1 , x 100 , y 40 , w 100 , h 100 Canvas Base "Rectangle 2" (TestScr2_BG, TestScr2_FG): ID 2 , x 110 , y 50 , w 80 , h 80

Метод, выводящий в журнал описание объекта

void CCanvasBase:: Print ( void ) { :: Print ( this .Description()); }

Распечатывает в журнале описание объекта, возвращаемое методом Description.

Методы сохранения графического элемента в файл и загрузки его из файла на данный момент ещё не реализованы — просто сделана для них заготовка:

bool CCanvasBase::Save( const int file_handle) { return false ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileWriteLong (file_handle,- 1 )!= sizeof ( long )) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .Type(), INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CCanvasBase::Load( const int file_handle) { return false ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return false ; if (:: FileReadLong (file_handle)!=- 1 ) return false ; if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return false ; return true ; }

Так как это первая версия базового объекта, и он скорее всего ещё будет дорабатываться, то и методы работы с файлами пока не реализованы. При доработке этого класса, добавлении новых свойств и оптимизации имеющихся, придётся одновременно с этим вносить изменения и в методы работы с файлами. Чтобы не делать лишнюю работу, оставим реализацию методов Save и Load до момента полного завершения работ над базовым объектом графических элементов.

У нас всё готово для тестирования.





Тестируем результат

Чтобы протестировать работу класса, создадим два объекта один над другим. Первый объект будет являться контейнером для второго. А второй объект программно будем смещать внутри родительского элемента во всех возможных направлениях. Это даст нам понимание правильности работы методов смещения, изменения размеров элементов и обрезки дочернего элемента по размерам контейнера. Перед завершением работы, второму объекту установим флаг блокированного элемента — чтобы проверить, как это работает.

Но есть одно "но". В базовом объекте метод Draw ничего не делает, и мы просто не увидим работу класса, так как построенные объекты будут полностью прозрачны.

Сделаем так: первый объект просто зальём цветом и нарисуем рамку. Так как он никуда не смещается и не меняет размеров, то и перерисовывать его не нужно — достаточно один раз, после его создания, что-то на нём нарисовать. А вот для второго объекта нам необходимо постоянно обновлять его внешний вид, так как метод ObjectTrim() вызывает метод перерисовки объекта. Но в этом классе этот метод ничего не делает. Значит, временно внесём доработку в метод Draw, чтобы на объекте что-то рисовалось:

void CCanvasBase::Draw( const bool chart_redraw) { Fill(BackColor(), false ); m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ),AdjX( this .Width()- 1 ),AdjY( this .Height()- 1 ), ColorToARGB ( this .BorderColor())); m_foreground.Erase(clrNULL); m_foreground. TextOut (AdjX( 6 ),AdjY( 6 ), StringFormat ( "%dx%d (%dx%d)" , this .Width(), this .Height(), this .ObjectWidth(), this .ObjectHeight()), ColorToARGB ( this .ForeColor())); m_foreground. TextOut (AdjX( 6 ),AdjY( 16 ), StringFormat ( "%dx%d (%dx%d)" , this .X(), this .Y(), this .ObjectX(), this .ObjectY()), ColorToARGB ( this .ForeColor())); Update(chart_redraw); }

Здесь для канваса фона мы заполняем фон установленным цветом фона и рисуем рамку установленным цветом рамки.

Для канваса переднего плана очищаем его и выводим два текста, один под другим, установленным цветом текста:

с шириной/высотой объекта и в скобках с шириной/высотой графических объектов фона и переднего плана; с координатами X/Y объекта и в скобках с координатами X/Y графических объектов фона и переднего плана.

После тестирования, этот код удалим из метода.

В папке \MQL5\Scripts\Tables\ создадим файл тестового скрипта TestControls.mq5:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include "Controls\Base.mqh" CCanvasBase *obj1= NULL ; CCanvasBase *obj2= NULL ; void OnStart () { obj1= new CCanvasBase( 0 , 0 , "TestScr1" , 100 , 40 , 160 , 160 ); obj1.SetAlpha( 250 ); obj1.SetBorderWidth( 6 ); obj1.Fill( clrDodgerBlue , false ); uint wd=obj1.BorderWidth(); obj1.GetBackground().Rectangle(wd- 2 ,wd- 2 ,obj1.Width()-wd+ 1 ,obj1.Height()-wd+ 1 , ColorToARGB ( clrWheat )); obj1.Update( false ); obj1.SetName( "Rectangle 1" ); obj1.SetID( 1 ); obj1. Print (); int shift= 10 ; int x=obj1.X()+shift; int y=obj1.Y()+shift; int w=obj1.Width()-shift* 2 ; int h=obj1.Height()-shift* 2 ; obj2= new CCanvasBase( 0 , 0 , "TestScr2" ,x,y,w,h); obj2.SetAlpha( 250 ); obj2.SetContainerObj(obj1); obj2.InitBackColors( clrLime ); obj2.InitBackColorBlocked( clrLightGray ); obj2.BackColorToDefault(); obj2.InitForeColors( clrBlack ); obj2.InitForeColorBlocked( clrDimGray ); obj2.ForeColorToDefault(); obj2.InitBorderColors( clrBlue ); obj2.InitBorderColorBlocked( clrSilver ); obj2.BorderColorToDefault(); obj2.SetName( "Rectangle 2" ); obj2.SetID( 2 ); obj2. Print (); obj2.Draw( true ); int ms= 1 ; int total=obj1.Width()-shift; Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftHorisontal(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical( 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); ShiftVertical(- 1 ,total,ms); Sleep ( 1000 ); obj2.Block( true ); Sleep ( 3000 ); delete obj1; delete obj2; } void ShiftHorisontal( const int dx, const int total, const int delay) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (obj2.ShiftX(dx)) ChartRedraw (); Sleep (delay); } } void ShiftVertical( const int dy, const int total, const int delay) { for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (obj2.ShiftY(dy)) ChartRedraw (); Sleep (delay); } }

Код скрипта подробно прокомментирован. Всю его логику легко понять по представленным комментариям.

Скомпилируем и запустим скрипт на графике:

Видим, что дочерний объект правильно обрезается по границам области контейнера (не по краям объекта, а с отступом на ширину рамки), блокировка объекта вызывает его перерисовку в цвета заблокированного элемента.

Небольшие "подёргивания" при перемещениях вложенного в контейнер объекта вызваны дефектами при записи GIF-изображения, а не задержками при работе методов класса.

После запуска скрипта, в журнал будут выведены две строки с описанием двух созданных объектов:

Canvas Base "Rectangle 1" (TestScr1_BG, TestScr1_FG): ID 1 , x 100 , y 40 , w 160 , h 160 Canvas Base "Rectangle 2" (TestScr2_BG, TestScr2_FG): ID 2 , x 110 , y 50 , w 140 , h 140





Заключение

Сегодня мы заложили основу для создания любых графических элементов, где каждый класс выполняет четко определенную задачу, что делает архитектуру модульной и легко расширяемой.

Реализованные классы закладывают прочную основу для создания сложных графических элементов и их интеграции в компоненты Model и Controller в парадигме MVC.

Со следующей статьи начнём создание всех необходимых элементов для построения таблиц и управления ими. Так как в языке MQL событийная модель интегрирована в создаваемые объекты при помощи событий чарта, то во всех последующих элементах управления будет организована обработка событий для реализации связи компоненты Viewс компонентой Controller.

Программы, используемые в статье:

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Имя Тип

Описание

1 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 2 TestControls.mq5 Тестовый скрипт Скрипт для тестирования работы с классом базового объекта 3 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Классы в составе библиотеки Base.mqh:

#

Наименование

Описание 1 CBaseObj Базовый класс для всех графических объектов 2 CColor Класс для управления цветом 3 CColorElement Класс для управления цветами различных состояний графического элемента 4 CBound Класс для управления прямоугольной областью

5 CCanvasBase Базовый класс для работы с графическими элементами на холсте

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: MQL5\Scripts\Tables.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



