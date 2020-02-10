Bibliothek für ein leichtes und schnelles Entwickeln vom Programmen für den MetaTrader (Teil XXVI): Arbeiten mit schwebenden Handelsanfragen - erste Implementation (Positionseröffnung)

Inhalt

Konzept

Ich habe das Konzept einer schwebenden Anfrage (pending request) bereits in einer Reihe von früheren Artikeln erwähnt.

In diesem Artikel werden wir herausfinden, was es ist und warum wir es brauchen, und wir werden mit der Umsetzung der schwebenden Anträge beginnen.



Wenn wir einen Handelsserver-Fehler erhalten und behandeln, müssen wir manchmal warten und die Anfrage wiederholen. Im einfachsten Fall wird das Warten dadurch erreicht, dass die Funktion Sleep() mit der erforderlichen Anzahl von Millisekunden ausgeführt und die Anfrage wiederholt wird. Dies ist in vielen Programmen ausreichend. Während des Wartens hält das Programm jedoch an und wartet auf die Beendigung der Pause, bevor es seine Logik wieder aufnimmt. All dies geschieht in der Handelsmethode, und alle anderen Programmfunktionen sind nicht zugänglich.

Um diesen Nachteil zu vermeiden, können wir eine Kopie einer Handelsanfrage erstellen, die den Fehler verursacht, der eine wiederholte Anfrage nach dem Warten erfordert, diese Anfrage auf die Liste der Handelsanfragen setzen und die Handelsmethode beenden. Dadurch können wir das Programm von der Notwendigkeit befreien, innerhalb der Handelsmethode zu "hängen zu bleiben", und es in die Lage versetzen, die Arbeit gemäß seiner eingebauten Logik weiter fortzusetzen. Die Handelsklasse sieht ständig die Liste der schwebenden Anfragen. Wenn es Zeit ist, eine Anfrage auszuführen (die Wartezeit ist vorbei), ruft die Bibliothek die erforderliche Handelsmethode mit der entsprechenden Handelsanfrage auf. Dann geschieht alles in der gleichen Reihenfolge - wenn wir wieder einen Fehler erhalten, verlassen wir die Handelsmethode vor der nächsten Handelsanfrage. Wenn die Anfrage ohne Fehler ausgeführt und auf dem Server in die Warteschlange gestellt wird, wird die ausstehende Anfrage aus der Liste der Handelsanfragen entfernt.



Dies ist eine der möglichen Arten, ausstehende Anträge zu stellen, die es uns ermöglichen, die Programmausführung während des Wartens nicht zu unterbrechen, insbesondere wenn das Warten eine Weile dauert.

Eine weitere Möglichkeit, schwebende Anträge anzuwenden, ist die Implementierung von StopLimit-Orders in MQL4. Was ist eine StopLimit-Order? Es handelt sich um eine doppelte Pending Order, die Preise von Stop- und Limit-Orders enthält. Eine Pending-Limit-Order wird gesetzt, nachdem der Preis das für eine Stop-Order festgelegte Niveau erreicht hat. Eine Pending-Order erlaubt es uns also, auf einfache Weise die Operationslogik einer StopLimit-Order zu implementieren: Wir erstellen einfach eine Pending Order, um eine Limit-Order zu platzieren, während der Moment der Platzierung einer Limit-Order (der Preis, zu dem die Order gestellt werden soll) in die Parameter der Pending-Order geschrieben wird. Sobald der Preis einen bestimmten Wert erreicht, wird eine Anfrage zur Platzierung einer Limit-Order an den Server gesendet. Eine solche Logik wiederholt vollständig die Operationslogik von StopLimit-Orders.



Eine andere Möglichkeit, Pending-Orders zu verwenden, besteht darin, automatisch Handelsanfrageb an offene Marktpositionen zu senden, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau oder eine bestimmte Zeit oder beides erreicht.

Generell gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Prozess der Versendung von Handelsanfragen entsprechend den gegebenen Bedingungen zu automatisieren.

Die Magicnummer als Datenspeicher verwenden

Wenn wir eine neue schwebende Anfrage erstellen, müssen wir sie irgendwie markieren, damit das Programm weiß, dass dies genau die Order ist, die gemäß dieser schwebenden Anfrage erteilt wurde. Mit anderen Worten, wir müssen den Auftrag oder die Position genau identifizieren und mit einer bestimmten schwebenden Anfrage verknüpfen. Darüber hinaus sollte diese Zuordnung auch in Notsituationen bestehen bleiben.

Ich habe lange über verschiedene Möglichkeiten nachgedacht, eine solche Vereinigung zu organisieren, und beschlossen, dass die schwebende Antrags-ID in der Reihenfolge/Positionsmagiezahl festgelegt werden sollte. Dies ist der einzige Parameter, der unverändert bleibt und in der ursprünglichen Reihenfolge vorhanden ist. Alle anderen Methoden sind entweder unzuverlässig (in einem Kommentar zur Order/Position gespeichert) oder erfordern umfangreiche Ressourcen für die Erstellung und Pflege (Speicherung in Dateien). Ich betrachte die globalen Terminalvariablen nicht, da sie im Notfall möglicherweise noch nicht genügend Zeit zum Schreiben haben und daher doch kein vollständiges Vertrauen in die Datenrelevanz bieten.

Ich sehe nur eine Lösung — die Speicherung von Daten in der Magicnummer. Vorher haben wir die Gruppen-ID hinzugefügt, um Objekte zu ordnen. Diese ID ermöglicht die Gruppierung von Orders/Positionen in eine gemeinsame Gruppe, was für verschiedene EA (z.B. Gitter) nützlich sein kann. Wir können eine solche ID dem Auftragsobjekt erst dann hinzufügen, wenn es physisch auf dem Server erscheint. In Notfallsituationen geht sie verloren. Natürlich sollen alle Sammlungen zusammen mit ihren Objekten auf der Festplatte gespeichert werden, aber das wird erst viel später geschehen. Im Moment können wir der Magicnummer der Order die Gruppen-ID zusammen mit der ID des schwebenden Auftrags hinzufügen.

Wir sind in der Lage, mehrere IDs im Wert der Magicnummer zu speichern:

ID der Magicnummer selbst (festgelegt in den EA-Eingaben)



erste Gruppen-ID (mit Untergruppennummern von 0 bis 15, Null — gehört nicht zur Gruppe)



zweite Gruppen-ID (mit Untergruppennummern von 0 bis 15, Null — gehört nicht zur Gruppe)



schwebende Anfrage-ID (mit möglichen Zahlen von 0 bis 255, Null — keine ID)

Auf diese Weise können wir die Anzahl der Gruppen der ersten und zweiten Orders festlegen. Jede Ordergruppe kann bis zu fünfzehn Untergruppen enthalten. Wie kann das für uns von Nutzen sein? Angenommen, wir haben 20 Orders/Positionen, die wir nach einem bestimmten Kriterium zu einer einzigen Untergruppe zusammenfassen wollen. In der ersten Gruppe legen wir für sie die Untergruppennummer 1 fest. Außerdem haben wir weitere 20 Orders/Positionen, die wir nach einem anderen Kriterium zu einer anderen Untergruppe derselben ersten Gruppe gruppieren wollen. Wir setzen für sie die Untergruppennummer 2 fest. Die Untergruppe 3 wird weiteren zwanzig Orders/Positionen zugeordnet. Nun haben wir drei Gruppen von Orders/Positionen, die wir mit Hilfe des Handlers für jede der Untergruppen der ersten Gruppe leicht gemeinsam bearbeiten können. Wenn wir zwei von drei Gruppen auf andere Weise mit einem anderen Handler behandeln/analysieren müssen, ohne ihre Zugehörigkeit zu den bereits etablierten Gruppen zu verlieren, können wir sie der zweiten Gruppe (bis zu fünfzehn Untergruppen) zuweisen. Dies gibt uns mehr Flexibilität bei der Kombination von Orders/Positionen in verschiedenen Gruppen im Vergleich zu einer einzelnen Gruppe, obwohl wir eine größere Menge von Untergruppennummern haben. Wie wir sehen, haben wir viel geplant, aber wo ist der Haken dabei? Der Haken liegt darin, dass die Größe des ganzzahligen Wertes, in dem die Magicnummer für MQL4 gespeichert ist, nur 4 Bytes (int) beträgt. Deshalb müssen wir den Wert der Magicnummer, den wir in benutzerdefinierten Programmen einstellen können, opfern. Bei MQL5 wird die Größe der Magicnummer durch den ulong-Typ festgelegt. Wir können dort größere Werte einstellen und viel mehr Daten speichern. Aber es gibt auch eine Frage der Kompatibilität, was bedeutet, dass wir etwas opfern müssen, nämlich die Größe der Magicnummer — sie wird nur zwei Bytes (ushort) betragen, während die freigegebenen zwei Bytes für die IDs von zwei Gruppen (uchar) und eine schwebende Auftrags-ID (uchar) zugewiesen werden sollen. Die Tabelle zeigt die Struktur der Magicnummer und die Datenposition im uint-Wert der Magicnummer an: ------------------------------------------------------------------------- | bit |31 24 | 23 20 | 19 16 | 15 8 | 7 0 | ------------------------------------------------------------------------- | byte | 3 | 2 | 1 | 0 | ------------------------------------------------------------------------- | type | uchar | uchar | ushort | ------------------------------------------------------------------------- | descr | request id | id2 | id1 | magic | ------------------------------------------------------------------------- Wie man aus der Tabelle erkennen kann, der Wert der Magicnummer hat die Größe von zwei Bytes und wird in den beiden unteren Bytes 0 und 1 des Typs uint (Bits 0 — 15) entsprechend dem Typ ushort gespeichert. Wir werden diese Art der Magicnummer in unseren Programmen mit den möglichen Werten von 0 bis 65535 verwenden müssen.

entsprechend dem Typ ushort gespeichert. Wir werden diese Art der Magicnummer in unseren Programmen mit den möglichen Werten von 0 bis 65535 verwenden müssen. Die Nächste in der Hierarchie ist die Byte 2 der uint-Zahl, die für das Speichern von zwei Gruppen-IDs verwendet wird und die Größe uchar hat (Bits 16 — 23) .

Die erste Gruppen-ID wird in den unteren vier Bits der uchar-Zahl gespeichert (Bits 16 — 19) , während die zweite Gruppen-ID in den oberen vier Bits dieser uchar-Zahl gespeichert wird (Bits 20 — 23) .

Auf diese Weise können wir zwei Gruppen in einer uchar-Zahl mit eine Byte speichern, wobei die Anzahl der einzelnen Gruppen von Null (keine Gruppe) bis 15 (maximaler Wert, den wir in vier Bits speichern können) variieren kann.

. , während . Auf diese Weise können wir zwei Gruppen in einer uchar-Zahl mit eine Byte speichern, wobei die Anzahl der einzelnen Gruppen von Null (keine Gruppe) bis 15 (maximaler Wert, den wir in vier Bits speichern können) variieren kann. Im dritten und letzten uint-Zahlenbyte speichern wir den uchar-Wert einer schwebenden Anfrage-ID (Bits 24 — 31) , deren Werte von Null (keine ID) bis 255 variieren können. Das bedeutet, dass wir gleichzeitig bis zu 255 aktive schwebende Anfragen haben können. Lassen Sie uns die abstrakte Orderklasse und die Ereignisklassen verbessern, um Daten im Eigenschaftswert "Magicnummer" zu speichern.

Aber zuerst werden wir in Defines.mqh die neue ganzzahlige Eigenschaften des Objekts der abstrakten Order hinzufügen: enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_MAGIC_ID, ORDER_PROP_GROUP_ID1, ORDER_PROP_GROUP_ID2, ORDER_PROP_PEND_REQ_ID, ORDER_PROP_DIRECTION, }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 0 ) Diese Eigenschaften sollen zuvor beschriebene IDs speichern. Die IDs sollen in dem Wert der Magicnummer gespeichert werden. Da wir drei neue Eigenschaften hinzugefügt und eine geändert haben, ändern Sie die Gesamtzahl der ganzzahligen Eigenschaften der Order von 21 auf 24 in der entsprechenden Makro-Substitution.

Außerdem fügen Sie die Sortierung nach diesen Eigenschaften zur Enumeration der möglichen Order- und Dealkriterien : hinzu. #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL-ORDER_PROP_INTEGER_SKIP) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC, SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN, SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE, SORT_BY_ORDER_TIME_EXP, SORT_BY_ORDER_STATUS, SORT_BY_ORDER_TYPE, SORT_BY_ORDER_REASON, SORT_BY_ORDER_STATE, SORT_BY_ORDER_POSITION_ID, SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID, SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER, SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY, SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE, SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM, SORT_BY_ORDER_TICKET_TO, SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL, SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP, SORT_BY_ORDER_MAGIC_ID, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID1, SORT_BY_ORDER_GROUP_ID2, SORT_BY_ORDER_PEND_REQ_ID, SORT_BY_ORDER_DIRECTION, SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE, SORT_BY_ORDER_SL, SORT_BY_ORDER_TP, SORT_BY_ORDER_PROFIT, SORT_BY_ORDER_COMMISSION, SORT_BY_ORDER_SWAP, SORT_BY_ORDER_VOLUME, SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT, SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL, SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT, SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT, SORT_BY_ORDER_COMMENT_EXT, SORT_BY_ORDER_EXT_ID }; Um die Ordereigenschaften im Journal korrekt anzuzeigen, ergänzen die Indizes der neuen Eigenschaften und die entsprechenden Nachrichten in der Datei Datas.mqh: MSG_ORD_PROFIT_PT, MSG_ORD_MAGIC_ID, MSG_ORD_GROUP_ID1, MSG_ORD_GROUP_ID2, MSG_ORD_PEND_REQ_ID , MSG_ORD_PRICE_OPEN, { "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" }, { "Идентификатор магического номера" , "Magic number's identifier" } , { "Идентификатор первой группы" , "First group's identifier" } , { "Идентификатор второй группы" , "Second group's identifier" } , { "Идентификатор отложенного запроса" , "Pending request's identifier" } , { "Цена открытия" , "Price open" }, Fügen Sie die erforderlichen Änderungen an der abstrakten Orderklasse in der Datei Order.mqh hinzu. Fügen Sie im 'private' Teil der Klasse vier Methoden hinzu, die die "Magicnummer" aus dem Wert der Ordereigenschaft abrufen und die ID der Magicnummer (die in den Programmeinstellungen festgelegte Magicnummer), Gruppe 1 und 2 IDs und die ID der schwebenden Anfrage zurückgeben:

class COrder : public CObject { private : ulong m_ticket; long m_long_prop[ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[ORDER_PROP_STRING_TOTAL]; int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_ORDER_PROP_STRING property) const { return ( int )property-ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL-ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } public : COrder( void ){;}

Um den Wert der ushort-Magicnummer aus dem uint-Wert der Magicnummer der Order zurückzugeben, wenden Sie die Maske (0xFFFF) an, wobei nur zwei untere Bytes in der uint-Zahl unverändert bleiben, während zwei höhere Bytes der uint-Zahl mit Nullen aufgefüllt werden. Bei der Umwandlung von uint in ushort werden die oberen zwei Bytes automatisch verworfen.

Um die erste Gruppen-ID zu erhalten, müssen wir zunächst die Eigenschaft der Magicnummer um 16 Bit nach rechts verschieben (so dass der uchar-Wert der Gruppen-IDs auf das Byte uint-Zahl Null wird). Dann wird die Maske 0x0F auf die erhaltene Zahl angewendet. Die Maske lässt nur die unteren vier Bits des während der Verschiebung erhaltenen Wertes übrig. Die Umwandlung von uint in uchar verwirft alle oberen Bytes der Zahl und lässt ein unteres Byte übrig, auf das die Maske angewendet wird. Auf diese Weise erhalten wir einen Vier-Bit-Wert von 0 bis 15.

Das Abrufen der zweiten Gruppen-ID ist anders, da sich der erforderliche Wert in den oberen vier Bits des uchar-Wertes befindet. Deshalb machen wir zunächst dasselbe wie beim Abrufen der ersten Gruppen-ID - wir verschieben den Wert der Eigenschaft der Magicnummer um 16 Bit nach rechts (so dass der uchar-Wert der Gruppen-IDs auf das Null-Byte der uint-Zahl kommt) und wenden die Maske von 0xF0 auf die erhaltene Zahl an. Die Maske lässt nur die vier obere Bits des während der Verschiebung erhaltenen Wertes übrig. Als Nächstes wird der erhaltene Wert zusätzlich um vier Bits nach rechts verschoben, so dass die oberen Bits, die die ID-Nummer speichern, auf 0 und 15 korrigiert werden.

Um die ID der schwebenden Anfrage abzurufen, schieben Sie das letzte Byte der uint-Zahl um 24 Bit nach rechts, so dass dieser Ein-Byte-uchar-Wert auf die uint-Zahl Null kommt, und wenden Sie die 0xFF-Maske darauf an (was in der Tat nicht notwendig ist, da bei der Umwandlung einer uint-Zahl in den uchar-Typ ohnehin ein einziges unteres Byte übrig bleibt).



Fügen wir den Methoden, die die vier neuen Eigenschaften zurückgeben, zum Block der Methoden für einen vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften des abstrakten Orderobjekts hinzu:



long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long MagicID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC_ID); } long GroupID1( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1); } long GroupID2( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2); } long PendReqID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } long TimeOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } long TimeClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); }

Außerdem fügen wir die drei Methoden zur Einstellung der neuen Eigenschaften für die abstrakten Orders hinzu:



double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID1( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID1,group_id); } void SetGroupID2( const long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID2,group_id); } void SetPendReqID( const long req_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,req_id); } void SetCommentExt( const string comment_ext) { this .SetProperty(ORDER_PROP_COMMENT_EXT,comment_ext); }

Im geschlossenen Klassenkonstruktor tragen wir die neuen Eigenschaftsfelder mit ID-Werten unter Verwendung der obigen Methoden ein:



COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC_ID] = this .GetMagicID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID1] = this .GetGroupID1(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID2] = this .GetGroupID2(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PEND_REQ_ID] = this .GetPendReqID(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT_EXT)] = "" ; }

Hinzufügen der Darstellung der Beschreibung aller neuen Eigenschaften einer abstrakten Order zur Methode, die die Beschreibungen von ganzzahligen Eigenschaften zurückgibt:

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_FROM)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? CMessage::Text(MSG_ORD_TICKET_TO)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_EXP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET)+ ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SET) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE)+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? CMessage::Text(MSG_ORD_TYPE_BY_DIRECTION)+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? CMessage::Text(MSG_ORD_REASON)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ORDER_TICKET)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? CMessage::Text(MSG_ORD_DEAL_ENTRY)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_POSITION_BY_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_OPEN)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_CLOSE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_TIME_UPDATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATE)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? CMessage::Text(MSG_ORD_STATUS)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? ( this .Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING ? CMessage::Text(MSG_ORD_DISTANCE_PT) : CMessage::Text(MSG_ORD_PROFIT_PT) )+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_SL)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_CLOSE_BY_TP)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( this .GetProperty(property) ? CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_YES) : CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_NO)) ) : property==ORDER_PROP_MAGIC_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID1 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID1)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID2 ? CMessage::Text(MSG_ORD_GROUP_ID2)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_PEND_REQ_ID ? CMessage::Text(MSG_ORD_PEND_REQ_ID)+ (! this .SupportProperty(property) ? ": " +CMessage::Text(MSG_LIB_PROP_NOT_SUPPORTED) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

Die abstrakte Orderklasse ist fertig. Jetzt müssen wir noch Änderungen an den Ereignisklassen vornehmen.

In der abstrakten Ereignisklasse in der Datei Event.mqh fügen wir die Methoden, die die neuen IDs zurückgeben, dem Abschnitt der geschützten Klasse hinzu:



protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } ushort GetMagicID( void ) const { return ushort ( this .Magic() & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( void ) const { return uchar (( this .Magic()>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( void ) const { return uchar ( this .Magic()>> 24 ) & 0xFF ; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket);

Die Methoden ähneln den oben beschriebenen Methoden der abstrakten Orderklasse.

Jetzt gibt es in den fünf von der abstrakten Ereignisklasse abgeleiteten Klassen (in den Dateien EventModify.mqh, EventOrderPlaced.mqh, EventOrderRemoved.mqh, EventPositionClose.mqh und EventPositionOpen.mqh), insbesondere in den Methoden die Ereignis-Kurzbeschreibung an Stelle der einzelnen Zeichenketten

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic() : "" ); string text= "" ;

fügen wir für jede Klasse die folgenden Zeichenketten hinzu:

string CEventModify::EventsMessage( void ) { string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string magic_id=(( this .GetPendReqID()> 0 || this .GetGroupID1()> 0 || this .GetGroupID2()> 0 ) ? " (" +( string ) this .GetMagicID()+ ")" : "" ); string group_id1=( this .GetGroupID1()> 0 ? ", G1: " +( string ) this .GetGroupID1() : "" ); string group_id2=( this .GetGroupID2()> 0 ? ", G2: " +( string ) this .GetGroupID2() : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? ", " +CMessage::Text(MSG_ORD_MAGIC)+ " " +( string ) this .Magic()+magic_id+group_id1+group_id2 : "" ); string text= "" ;

Wenn mehrere Daten in einer einzigen Magicnummer gespeichert werden, wird bei der Darstellung der Zahl im Journal ein völlig anderer Wert (nicht der in den Programmeinstellungen eingestellte) angezeigt, da die Magicnummer nur in zwei unteren Bytes gespeichert wird, während Gruppen und schwebenden Anfrage-IDs in zwei oberen Bytes gespeichert werden. Wenn also IDs (oder mindestens eine von ihnen) im Wert der Magicnummer hinzugefügt werden, werden Beschreibungen jeder einzelnen ID zu den im Journal angezeigten Werten hinzugefügt.

Wir haben alle notwendigen Änderungen für die Speicherung von Daten im Wert der Magicnummer implementiert. Kommen wir nun zur Klasse der schwebenden Anfragen und zur ersten Implementierung der Generierung von schwebenden Anfragen im Falle von Fehlern beim Öffnen einer Position.



Die Klasse Pending, einer erste Implementierung der Anfragen

Fügen wir in der Datei der Handelsklasse Trading.mqh vor dem Hauptteil der Handelsklasse CTrading die neue Klasse hinzu, die das ausstehende Antragsobjekt beschreibt:

class CPendingReq : public CObject { private : MqlTradeRequest m_request; uchar m_id; int m_retcode; double m_price_create; ulong m_time_create; ulong m_time_activate; ulong m_waiting_msc; uchar m_current_attempt; uchar m_total_attempts; void CopyRequest( const MqlTradeRequest &request) { this .m_request=request; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; public : MqlTradeRequest MqlRequest( void ) const { return this .m_request; } double PriceCreate( void ) const { return this .m_price_create; } ulong TimeCreate( void ) const { return this .m_time_create; } ulong TimeActivate( void ) const { return this .m_time_activate; } ulong WaitingMSC( void ) const { return this .m_waiting_msc; } uchar CurrentAttempt( void ) const { return this .m_current_attempt; } uchar TotalAttempts( void ) const { return this .m_total_attempts; } uchar ID( void ) const { return this .m_id; } void SetPriceCreate( const double price) { this .m_price_create=price; } void SetTimeCreate( const ulong time) { this .m_time_create=time; } void SetTimeActivate( const ulong time) { this .m_time_activate=time; } void SetWaitingMSC( const ulong miliseconds) { this .m_waiting_msc=miliseconds; } void SetCurrentAttempt( const uchar number) { this .m_current_attempt=number; } void SetTotalAttempts( const uchar number) { this .m_total_attempts=number; } void SetID( const uchar id) { this .m_id=id; } CPendingReq( void ){;} CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode); }; CPendingReq::CPendingReq( const uchar id, const double price, const ulong time, const MqlTradeRequest &request, const int retcode) : m_price_create(price), m_time_create(time), m_id(id), m_retcode(retcode) { this .CopyRequest(request); } int CPendingReq::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CPendingReq *compared_req=node; return ( this .ID()>compared_req.ID() ? 1 : this .ID()<compared_req.ID() ? - 1 : 0 ); return 0 ; }

Ich glaube, diese Klasse ist ganz einfach. Es ist nicht notwendig, die darin auskommentierten Zeichenfolgen zu beschreiben. Alles ist durch die Methodennamen und die Klassenvariablen klar. Ich denke jedoch, ich sollte erklären, wie dieses Objekt, die zugehörigen Methoden und die Funktionalität der Handelsklasse funktionieren sollten.

Wenn wir einen Fehler vom Server erhalten, wollen wir eine weitere Serveranfrage erstellen und die Handelsmethode beenden. Wenn die Wartezeit der neu erstellten Anfrage abgelaufen ist, wird sie erneut an den Server gesendet. Wenn wieder ein Fehler empfangen wird, müssen wir anscheinend eine schwebende Anfrage erstellen. Aber sie wurde bereits erzeugt, als der Serverfehler zum ersten Mal empfangen wurde. Daher wird das Vorhandensein der ID der schwebenden Anfrage in der Magicnummer der empfangenen Handelsanfrage geprüft. Wenn die Anfrage bereits vorhanden ist, wurde die Anfrage bereits erstellt und ein weiterer Versuch wird im Moment an den Server gesendet, so dass keine neue Anfrage erforderlich ist. Wenn die Magicnummer der Handelsanfrage keine ID hat, wird eine neue schwebende Anfrage mit der erstniedrigsten ID erzeugt und der Ausstieg aus der Handelsmethode durchgeführt, um das Programm für andere Aktionen freizugeben.

Die Liste der Handelsanfragen ist immer im Timer der Handelsklasse zu sehen. Wenn die Wartezeit der nächsten Anfrage abgelaufen ist, wird die entsprechende Handelsmethode aus dem Timer aufgerufen. Bei der Überprüfung jeder Anfrage aus der Liste der schwebenden Anfragen wird das Vorhandensein einer entsprechenden Position oder eines Auftrags in der Liste der Marktaufträge und Positionen geprüft. Wenn ein Auftrag oder eine Position mit der aktuellen Kennung vorhanden ist, hat die Pending-Order seine Funktion erfüllt und sollte aus der Liste der Anfragen entfernt werden.



Beginnen wir mit der Umsetzung.



Wir haben die Klasse bereits der Datei Trading.mqh hinzugefügt.

Nun deklarieren wir die Methode für die Suche und die Rückgabe der ersten unbenutzten, schwebenden Anfrage ID in ihrem 'private' Abschnitt:



int GetFreeID( void ); public : CTrading();

Schreiben wir seine Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:

int CTrading::GetFreeID( void ) { int id= WRONG_VALUE ; CPendingReq *element= new CPendingReq() ; if (element== NULL ) return 0 ; for ( int i= 1 ;i< 256 ;i++) { element.SetID(( uchar )i); this .m_list_request.Sort(); if ( this .m_list_request.Search(element)== WRONG_VALUE ) { id=i; break ; } } delete element ; return id ; }

Wir haben möglicherweise insgesamt 255 unabhängige, schwebenden Anfragen. Jede der Anfragen hat ihre eigenen Eigenschaften, ihre eigene Wartezeit zwischen den Handelsversuchen und folglich ihre eigene Lebensdauer der schwebenden Anfrageobjekte. In dieser Hinsicht kann es eine Situation geben, in der die Anzahl von beispielsweise 255 bereits von der Antrags-ID verwendet wird, während die ID mit der Nummer 0 oder 1 oder eine der niedrigeren bereits freigegeben ist und für neue Handelsanträge verwendet werden kann. Die Methode wird verwendet, um die niedrigste freigegebene ID-Nummer zu finden.

Ein temporäres Klassenobjekt einer schwebenden Anfrage und die ID mit dem Wert -1 werden zuerst erstellt. Dieser Wert informiert darüber, dass es keine freien IDs gibt — alle 255 davon sind belegt, während der Wert 0 einen Fehler bei der Erstellung eines temporären Objekts bedeutet. Weiter, in einer Schleife durch mögliche ID-Indexwerte von 1 bis 255, prüfen wir das Vorhandensein eines Anfrageobjekts mit einer ID, die dem aktuellen Schleifenindex entspricht, in der Liste der schwebenden Anfragen. Dazu setzen wir zunächst die ID gleich der Schleifenindexnummer für das temporäre Objekt, das Flag für die sortierte Liste für die Liste und suchen einfach nach dem Anfrageobjekt mit der gleichen ID in der Liste. Mit anderen Worten, wir suchen nach dem Anfrageobjekt, das dem temporären Objekt entspricht, auf das ein Schleifenindex als ID gesetzt ist. Wenn ein solches Objekt nicht in der Liste gefunden wird, setzen wir den Schleifenindex für den von der Methode zurückgegebenen Wert und brechen die Schleife ab.

Nach Abschluss der Schleife entfernen wir das temporäre Anfrageobjekt und geben den ID-Wert zurück, der entweder -1 oder zwischen 1 und 255 sein kann.



Im 'public' Klassenabschnitt deklarieren wir die Methode zum Erstellen einer schwebenden Anfrage und fügen Sie die Methoden für Setzen/Rückgabe der ID-Werte zu/vom Order-/Positionseigenschaftswert der "Magicnummer" hinzu:



bool CreatePendingRequest ( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj); void SetGroupID1( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFFF0FFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 0 )<< 16 ) ; } void SetGroupID2( const uchar group, uint &magic) { magic &= 0xFF0FFFFF ; magic |= uint (ConvToXX(group, 1 )<< 16 ) ; } void SetPendReqID( const uchar id, uint &magic) { magic &= 0x00FFFFFF ; magic |= ( uint )id<< 24 ; } uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index)));} ushort GetMagicID( const uint magic) const { return ushort (magic & 0xFFFF ); } uchar GetGroupID1( const uint magic) const { return uchar (magic>> 16 ) & 0x0F ; } uchar GetGroupID2( const uint magic) const { return uchar ((magic>> 16 ) & 0xF0 )>> 4 ; } uchar GetPendReqID( const uint magic) const { return uchar (magic>> 24 ) & 0xFF ; }

Wir haben bereits die Methoden der Werterückgabe besprochen. Hier werden die gleichen verwendet. Betrachten wir die Methoden zum Setzen unterschiedlicher IDs.



Da zwei Gruppen-IDs in einem einzigen Byte gespeichert sind und der numerische ID-Wert nur Werte von 0 bis 15 (4 Bytes) annehmen darf, müssen wir seine Werte um 4 Bits nach links verschieben, um die zweite Gruppen-ID zu setzen. Dadurch können wir sie in den vier oberen Bits einer Ein-Byte-Zahl speichern. Dies geschieht durch die Methode ConvToXX(). Je nach Gruppenindex (0 oder 1) verschiebt sie eine ihr übergebene Zahl (0-15) um 4 Bits nach links (die zweite Gruppe, Index 1) oder sie verschiebt sie nicht (die erste Gruppe, Index 0).



Um den ersten Wert der Gruppen-ID einzustellen, müssen wir zunächst die vier unteren Bits des Bytes, in dem wir den ID-Wert speichern wollen, zurücksetzen. Dies kann durch Anwenden der Maske auf die Magicnummer geschehen. Der F-Wert wird für jedes Halbbyte (4 Bits) in der Maske verwendet.

Mit anderen Worten, der hexadezimale Wert der Dezimalzahl 15 (F) wird auf die Bits angewendet, wobei die Werte unverändert bleiben sollten, während Null auf die zu löschenden Bits angewendet wird. Die Maske, die auf den Wert der Magicnummer angewendet wird, soll also wie folgt aussehen: 0x FFF0FFFF.

wobei:

FFFF — belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer),

— belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer), F0 — löschen wir (0) die unteren vier Bits im Byte, das die Gruppen-IDs speichert, während die oberen auf (F) gesetzt bleiben — die zweite Gruppen-ID wird dort gespeichert,

— löschen wir (0) die unteren vier Bits im Byte, das die Gruppen-IDs speichert, während die oberen auf (F) gesetzt bleiben — die zweite Gruppen-ID wird dort gespeichert, FF — wir lassen den ID-Wert der schwebenden Anfrage stehen



Als Nächstes wird die aus der ConvToXX()-Methode erhaltene Gruppennummer mit dem Index 0 platziert und um 16 Bit nach links auf das für die Speicherung von Gruppen-IDs vorbereitete Byte verschoben, so dass die erhaltene Nummer auf das erforderliche Byte kommt, in dem die Gruppen-IDs gespeichert werden.

Um den zweiten Gruppen-ID-Wert einzustellen, setzen Sie die vier oberen Bits des Bytes zurück, in dem wir den ID-Wert speichern werden. Wir tun dies, indem wir die Maske 0x FF0FFFFFFF auf die Magicnummer anwenden.

wobei:

FFFF — belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer),

— belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer), 0F — wir löschen (0) die oberen vier Bits im Byte, das die Gruppen-IDs speichert, während die unteren auf (F) gesetzt bleiben — die erste Gruppen-ID wird dort gespeichert,

— wir löschen (0) die oberen vier Bits im Byte, das die Gruppen-IDs speichert, während die unteren auf (F) gesetzt bleiben — die erste Gruppen-ID wird dort gespeichert, FF — wir lassen den ID-Wert der schwebenden Anfrage stehen



Als Nächstes wird die aus der ConvToXX()-Methode erhaltene Gruppennummer mit dem Index 1 platziert und um 16 Bit nach links auf das für die Speicherung von Gruppen-IDs vorbereitete Byte verschoben, so dass die erhaltene Nummer auf das erforderliche Byte kommt, in dem die Gruppen-IDs gespeichert werden.

Um den ID-Wert der schwebenden Anfrage zu setzen, setzen Sie den Byte-Wert zurück, in dem wir den ID-Wert speichern werden. Dies geschieht durch Anwendung der Maske 0x 00FFFFFF auf die Magicnummer.

wobei:

FFFF — belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer),

— belassen wir die ID der Magicnummer wie sie ist (die in den EA-Einstellungen eingestellte Magicnummer), FF — lassen wir die ID-Werte der Gruppe unverändert,

— lassen wir die ID-Werte der Gruppe unverändert, 00 — wir löschen den Wert der schwebenden Anfrage



Als Nächstes wird der ID uchar-Wert um 24 Bit nach links zum Byte verschoben, das für die Speicherung einer schwebenden Anfrage-ID vorbereitet ist, so dass die erhaltene Zahl auf das erforderliche Byte kommt, in dem die schwebenden Anfrage-ID gespeichert ist.

Implementieren wir die Methode zur Erzeugung eines schwebenden Anfrageobjekts außerhalb des Klassenkörpers:

bool CTrading::CreatePendingRequest( const uchar id, const uchar attempts, const ulong wait, const MqlTradeRequest &request, const int retcode,CSymbol *symbol_obj) { CPendingReq *req_obj= new CPendingReq(id,symbol_obj.Bid(),symbol_obj.Time(),request,retcode); if (req_obj== NULL ) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); return false ; } if (! this .m_list_request.Add(req_obj)) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_FAILING_CREATE_PENDING_REQ)); delete req_obj; return false ; } req_obj.SetTimeActivate(symbol_obj.Time()+wait); req_obj.SetWaitingMSC(wait); req_obj.SetCurrentAttempt( 0 ); req_obj.SetTotalAttempts(attempts); return true ; }

Die Methode ist einfach — es wird ein neues Anfrageobjekt erstellt und der Liste der schwebenden Anfragen hinzugefügt. Die an die Methode übergebenen Werte werden den Objektfeldern hinzugefügt (die Aktivierungszeit der Anfrage wird als Anfrageerzeugungszeit + Wartezeit berechnet) und es wird true zurückgegeben. Andernfalls gibt die Methode false zurück.

In der Handelsklassenzeitschaltuhr haben wir im vorigen Artikel die Logik der Arbeit mit schwebenden Anfragen hinzugefügt:

void CTrading:: OnTimer ( void ) { int total= this .m_list_request.Total(); for ( int i=total- 1 ;i> WRONG_VALUE ;i--) { CPendingReq *req_obj= this .m_list_request.At(i); if (req_obj== NULL ) continue ; if (req_obj.CurrentAttempt()>req_obj.TotalAttempts() || req_obj.CurrentAttempt()>= UCHAR_MAX ) { this .m_list_request.Delete(i); continue ; } MqlTradeRequest request=req_obj.MqlRequest(); CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(request.symbol); if (symbol_obj== NULL || !symbol_obj.RefreshRates()) continue ; req_obj.SetTimeActivate(req_obj.TimeCreate()+req_obj.WaitingMSC()*(req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); if (symbol_obj.Time()<req_obj.TimeActivate()) continue ; req_obj.SetCurrentAttempt( uchar (req_obj.CurrentAttempt()+ 1 )); uchar id= this .GetPendReqID(( uint )request.magic); CArrayObj *list= this .m_market.GetList(ORDER_PROP_PEND_REQ_ID,id,EQUAL); if (:: CheckPointer (list)== POINTER_INVALID ) continue ; switch (request.action) { case TRADE_ACTION_DEAL : if (list.Total()== 0 ) { this .OpenPosition(( ENUM_POSITION_TYPE )request.type,request.volume,request.symbol,request.magic,request.sl,request.tp,request.comment,request.deviation); } else this .m_list_request.Delete(i); break ; default : break ; } } }

Die Operationslogik wird in den Code-Kommentaren ausführlich beschrieben und bedarf keiner Erklärungen. Bemerkenswert ist nur die Berechnung der nächsten Aktivierungszeit für die Handelsanfrage. Die Zeit wird berechnet als "Erstellungszeit des Anfrageobjekts" + Wartezeit in Millisekunden * Index des nächsten Versuchs. Somit ist die Anfragezeit an die Erstellungszeit der ersten Anfrage und den Index für den nächsten Versuch gebunden. Je höher die Versuchszahl, desto mehr Zeit sollte von der Objekterzeugung bis zu seiner Aktivierung vergehen. Die Zeit wird diskret erhöht: wenn wir 10 Sekunden warten, sollte der erste Versuch in 10 Sekunden erfolgen, der zweite — in 20 Sekunden, der dritte — in 30 Sekunden usw. Die Zeitspanne zwischen den Handelsversuchen wird also immer nicht kürzer sein als die angegebene Wartezeit zwischen ihnen.



In der Methode, die die Art und Weise der Fehlerbehandlung zurückgibt, verschieben Sie den Code des Fehlers der Abwesenheit der Handelsserververbindung in den Block, der den Behandlungstyp "Warten" zurückgibt. Zuvor wurde der Code als "Erstellen einer schwebenden Handelsanfrage" behandelt:

ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD CTrading::ResultProccessingMethod( const uint result_code) { switch (result_code) { #ifdef __MQL4__ case 9 : case 64 : case 65 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 1 : case 2 : case 5 : case 7 : case 132 : case 133 : case 139 : case 140 : case 148 : case 149 : case 150 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 3 : case 129 : case 130 : case 131 : case 134 : case 147 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 4 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 6 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 8 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 136 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 137 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 141 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 145 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 146 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 1000 ; case 128 : case 135 : case 138 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; #else case 10026 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE; case 10007 : case 10012 : case 10017 : case 10018 : case 10023 : case 10025 : case 10028 : case 10032 : case 10033 : case 10034 : case 10035 : case 10036 : case 10039 : case 10040 : case 10041 : case 10042 : case 10043 : case 10044 : case 10045 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT; case 10004 : case 10006 : case 10020 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH; case 10013 : case 10014 : case 10015 : case 10016 : case 10019 : case 10022 : case 10030 : case 10038 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT; case 10021 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 5000 ; case 10024 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10029 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 10000 ; case 10031 : return (ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD) 20000 ; case 10011 : case 10027 : return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING; case 10008 : case 10009 : case 10010 : #endif default : break ; } return ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK; }

Warum wohl? Erstens, um das Erstellen von schwebenden Anfragen mit Warten zu testen, eine Wartezeit von 20 Sekunden zwischen den Anfragen zurückgeben. Außerdem wird dadurch die Durchführung mehrerer Handelsversuche während des Wartens auf die Wiederherstellung der Verbindung mit dem Handelsserver bequemer. Wie auch immer, dies ist die erste Testversion der Behandlung von schwebenden Anfragen und sie wird verbessert und geändert werden.

Da wir das Konzept hier testen, werden wir eine schwebende Anfrage nur zur Eröffnung einer Position und nur zur Erlangung eines Handelsserverfehlers erstellen. Bei der Überprüfung der Gültigkeit von Handelsanfragen werden wir keine schwebenden Anfragen erstellen, die innerhalb der Positionseröffnungsmethode warten.

Fügen Sie den Block mit den schwebenden Anfragen zur Positionseröffnungsmethode hinzu:

template < typename SL, typename TP> bool CTrading::OpenPosition( const ENUM_POSITION_TYPE type, const double volume, const string symbol, const ulong magic= ULONG_MAX , const SL sl= 0 , const TP tp= 0 , const string comment= NULL , const ulong deviation= ULONG_MAX ) { bool res= true ; this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_NO_ERROR; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE )type; ENUM_ACTION_TYPE action=(ENUM_ACTION_TYPE)order_type; CSymbol *symbol_obj= this .m_symbols.GetSymbolObjByName(symbol); if (symbol_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_SYM_OBJ)); return false ; } CTradeObj *trade_obj=symbol_obj.GetTradeObj(); if (trade_obj== NULL ) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR_FAILED_GET_TRADE_OBJ)); return false ; } if (! this .SetPrices(order_type, 0 ,sl,tp, 0 ,DFUN,symbol_obj)) { this .m_error_reason_flags=TRADE_REQUEST_ERR_FLAG_INTERNAL_ERR; trade_obj.SetResultRetcode( 10021 ); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (DFUN,CMessage::Text( 10021 )); return false ; } this .m_request.volume=volume; double pr=(type== POSITION_TYPE_BUY ? symbol_obj.Ask() : symbol_obj.Bid()); ENUM_ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD method= this .CheckErrors( this .m_request.volume,pr,action,order_type,symbol_obj,trade_obj,DFUN, 0 , this .m_request.sl, this .m_request.tp); if (method!=ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_OK) { if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { trade_obj.SetResultRetcode(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_DISABLE)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRADING_OPERATION_ABORTED)); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); return false ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_WAIT) { int code= this .m_list_errors.At( this .m_list_errors.Total()- 1 ); if (code!= NULL ) { trade_obj.SetResultRetcode(code); trade_obj.SetResultComment(CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); } if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); :: Sleep (method); symbol_obj.Refresh(); } if ( this .m_err_handling_behavior==ERROR_HANDLING_BEHAVIOR_PENDING_REQUEST) { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_CREATE_PENDING_REQUEST)); } } for ( int i= 0 ;i< this .m_total_try;i++) { res=trade_obj.OpenPosition(type, this .m_request.volume, this .m_request.sl, this .m_request.tp,magic,comment,deviation); if (res || trade_obj.IsAsyncMode()) { if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundSuccess(action,order_type); return true ; } else { if ( this .m_log_level>LOG_LEVEL_NO_MSG) :: Print (CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TRY_N), string (i+ 1 ), ". " ,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_ERROR), ": " ,CMessage::Text(trade_obj.GetResultRetcode())); if ( this .IsUseSounds()) trade_obj.PlaySoundError(action,order_type); method= this .ResultProccessingMethod(trade_obj.GetResultRetcode()); if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_DISABLE) { this .SetTradingDisableFlag( true ); break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_EXIT) { break ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_CORRECT) { this .RequestErrorsCorrecting( this .m_request,order_type,trade_obj.SpreadMultiplier(),symbol_obj,trade_obj); continue ; } if (method==ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { symbol_obj.Refresh(); continue ; } if (method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_REFRESH) { if ( this .GetPendReqID(( uint )magic)== 0 ) { ulong wait=(method>ERROR_CODE_PROCESSING_METHOD_PENDING ? method : 0 ); int id= this .GetFreeID(); if (id< 1 || !symbol_obj.RefreshRates()) return false ; uint mn = ( magic== ULONG_MAX ? ( uint ) trade_obj.GetMagic() : ( uint ) magic ) ; this .SetPendReqID(( uchar )id,mn); this .m_request.magic=mn; this .m_request.symbol=symbol_obj.Name(); this .m_request.action= TRADE_ACTION_DEAL ; this .m_request.type=order_type; uchar attempts=( this .m_total_try- 1 < 1 ? 1 : this .m_total_try- 1 ); this .CreatePendingRequest(( uchar )id,attempts,wait, this .m_request,trade_obj.GetResultRetcode(),symbol_obj); break ; } } } } return res; }

Die Code-Kommentare enthalten alle Details. Sie können jedoch gerne den Kommentarbereich verwenden, wenn Sie Fragen haben.

Lassen Sie uns noch leichte Verbesserungen in der Basisobjektklasse CEngine in der Datei Engine.mqh vornehmen.



Fügen Sie die Methode zur Einstellung der Anzahl der Handelsversuche in den Methodenblock zur Platzierung von Handelsobjekteigenschaften ein:



void TradingSetCorrectTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeFilling( const ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type= ORDER_FILLING_FOK , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetCorrectTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTypeExpiration( const ENUM_ORDER_TYPE_TIME type= ORDER_TIME_GTC , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetMagic( const uint magic, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetComment( const string comment, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetDeviation( const ulong deviation, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetVolume( const double volume= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetExpiration( const datetime expiration= 0 , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetAsyncMode( const bool async_mode= false , const string symbol_name= NULL ); void TradingSetLogLevel( const ENUM_LOG_LEVEL log_level=LOG_LEVEL_ERROR_MSG, const string symbol_name= NULL ); void TradingSetTotalTry( const uchar attempts) { this .m_trading.SetTotalTry(attempts); }

Die Methode ruft einfach die gleichnamige Handelsklassenmethode auf.

Fügen Sie im 'private' Klassenabschnitt die Methode zur Konvertierung von Gruppen-ID-Werten in einen uchar-Wert hinzu, während Sie im 'public' Abschnitt die Methode zur Erstellung und Rückgabe der zusammengesetzten Magicnummer deklarieren:



CEngine(); ~CEngine(); private : uchar ConvToXX( const uchar number, const uchar index) const { return ((number> 15 ? 15 : number)<<( 4 *(index> 1 ? 1 : index))); } public : uint SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ); };

Wir haben die obige Konvertierungsmethode bereits berücksichtigt. Die Methode zur Erstellung der zusammengesetzten Magicnummer wird verwendet, um die Werte der Magicnummer, der ersten und zweiten Gruppe und der schwebenden Auftrags-ID zu einer einzigen Magicnummer zu kombinieren, die für einen Auftrag festgelegt wird, wenn dieser an den Server gesendet wird.

Hier ist die Implementierung außerhalb des Klassenkörpers:

uint CEngine::SetCompositeMagicNumber( ushort magic_id, const uchar group_id1= 0 , const uchar group_id2= 0 , const uchar pending_req_id= 0 ) { uint magic=magic_id; this .m_trading.SetGroupID1(group_id1,magic); this .m_trading.SetGroupID2(group_id2,magic); this .m_trading.SetPendReqID(pending_req_id,magic); return magic; }

Die Methode empfängt alle IDs, die alle zum Wert der Magicnummer (die von der Methode zurückgegeben werden soll) unter Verwendung der zuvor in Betracht gezogenen Handelsklassenmethoden zum Setzen von IDs addiert werden.

Das ist alles, was wir tun müssen, um die vorgestellte Idee zu überprüfen.

Um die Generierung und Bearbeitung einer schwebender Anfrage zu testen, müssen wir einen Fehler simulieren, der nach dem Warten eine zweite Anfrage erfordert. Wie Sie sich vielleicht erinnern, haben wir die Behandlung des Fehlers "keine Verbindung zum Handelsserver" auf 20 Sekunden Wartezeit festgelegt. Wir haben standardmäßig fünf Handelsversuche. Das bedeutet, dass wir einfach den EA starten, das Internet deaktivieren (Verbindung zum Handelsserver trennen) und versuchen müssen, eine Position zu eröffnen (Schaltfläche Kaufen/Verkaufen auf dem Test-AA-Handelspanel). Nachdem wir einen Fehler erhalten haben, haben wir 20 * 5 = 100 Sekunden Zeit, um das Internet wieder zu aktivieren und zu beobachten, wie der EA die erstellte Pending-Anfrage behandelt. Nach 100 Sekunden (notwendig, um fünf wiederholte Versuche abzuschließen), sollte die schwebende Anfrage automatisch aus der Anfrageliste entfernt werden (nachdem die Verbindung zum Server wiederhergestellt wurde, da die Zeit nur bei aktiver Verbindung erhalten werden kann). Diese Funktion ist noch nicht implementiert, da wir derzeit die Operation der schwebenden Anfrage testen. Außerdem befindet sich die Funktionalität noch in der Entwicklung und erfordert Änderungen, damit alle übrigen Funktionen implementiert werden können. Dies bedeutet, dass der EA nach Wiederherstellung der Verbindung zum Handelsserver in jedem Fall mit dem Senden von Handelsanfragen beginnt, die im Anfrageobjekt festgelegt sind. Nach dem ersten der wiederholten Versuche sollte eine Position eröffnet und das schwebende Anfrageobjekt aus der Anfrageliste entfernt werden.

Wir haben die Speicherung mehrerer IDs im Wert der Magicnummer zusammen mit der schwebenden Anfrage implementiert. Um das Hinzufügen dieser IDs zu der gesendeten Magicnummer der Anfrage zu testen, nehmen wir eine zufällige Auswahl der ersten und zweiten Untergruppennummern in den Gruppen 1 und 2 vor und schreiben sie in die Ordereigenschaft "Magicnummer". Beim Öffnen einer Position zeigt das Journal sowohl eine echte Magicnummer der offenen Position/der platzierten Orders als auch eine in den Einstellungen festgelegte ID der Magicnummer (in Klammern nach dem wahren Wert der Magicnummer) sowie Untergruppen-IDs in der ersten und zweiten Gruppe (angegeben als G1 und G2) an.

Tests

Um schwebende Anfragen zu testen, verwenden wir den EA aus dem vorherigen Artikel und speichern ihn unter \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part26\ unter dem Namen TestDoEasyPart26.mq5.

In den EA-Eingaben ändern wir den Typ der Magicnummer von ulong in ushort — jetzt darf die maximale Größe der Magicnummer zwei Bytes (65535) nicht überschreiten. Fügen wir außerdem noch eine weitere Variable hinzu — die Anzahl der Handelsversuche:



input ushort InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 150 ; input uint InpTakeProfit = 150 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 5 ; input uint InpSpreadMultiplier = 1 ; input uchar InpTotalAttempts = 5 ; sinput double InpWithdrawal = 10 ; sinput uint InpButtShiftX = 40 ; sinput uint InpButtShiftY = 10 ; input uint InpTrailingStop = 50 ; input uint InpTrailingStep = 20 ; input uint InpTrailingStart = 0 ; input uint InpStopLossModify = 20 ; input uint InpTakeProfitModify = 60 ; sinput ENUM_SYMBOLS_MODE InpModeUsedSymbols = SYMBOLS_MODE_CURRENT; sinput string InpUsedSymbols = "EURUSD,AUDUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURJPY,EURUSD,GBPUSD,NZDUSD,USDCAD,USDJPY" ; sinput bool InpUseSounds = true ;

In den globalen Variablen ändern wir den Variablentyp von magic_number ulong in ushort und fügen die zwei Variablen zur Speicherung der Gruppenwerte hinzu:



CEngine engine; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ushort magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[]; bool testing; uchar group1 ; uchar group2 ;

Im OnInit() initialisieren wir die Gruppenvariablen und setzen Sie den Anfangsstatus, um Pseudozufallszahlen zu erzeugen:



int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; testing=engine.IsTester(); for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; trailing_stop=InpTrailingStop* Point (); trailing_step=InpTrailingStep* Point (); trailing_start=InpTrailingStart; stoploss_to_modify=InpStopLossModify; takeprofit_to_modify=InpTakeProfitModify; group1= 0 ; group2= 0 ; srand ( GetTickCount ()); OnInitDoEasy();

In der Bibliotheksinitialisierungsfunktion setzen wir die standardmäßige Magicnummer für alle Handelsobjekte und die Anzahl der Handelsversuche:



void OnInitDoEasy() { used_symbols_mode=InpModeUsedSymbols; if ((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode==SYMBOLS_MODE_ALL) { int total= SymbolsTotal ( false ); string ru_n= "

Количество символов на сервере " +( string )total+ ".

Максимальное количество: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " символов." ; string en_n= "

Number of symbols on server " +( string )total+ ".

Maximum number: " +( string )SYMBOLS_COMMON_TOTAL+ " symbols." ; string caption=TextByLanguage( "Внимание!" , "Attention!" ); string ru= "Выбран режим работы с полным списком.

В этом режиме первичная подготовка списка коллекции символов может занять длительное время." +ru_n+ "

Продолжить?

\"Нет\" - работа с текущим символом \"" + Symbol ()+ "\"" ; string en= "Full list mode selected.

In this mode, the initial preparation of the collection symbols list may take a long time." +en_n+ "

Continue?

\"No\" - working with the current symbol \"" + Symbol ()+ "\"" ; string message=TextByLanguage(ru,en); int flags=( MB_YESNO | MB_ICONWARNING | MB_DEFBUTTON2 ); int mb_res= MessageBox (message,caption,flags); switch (mb_res) { case IDNO : used_symbols_mode=SYMBOLS_MODE_CURRENT; break ; default : break ; } } used_symbols=InpUsedSymbols; CreateUsedSymbolsArray((ENUM_SYMBOLS_MODE)used_symbols_mode,used_symbols,array_used_symbols); engine.SetUsedSymbols(array_used_symbols); Print (engine.ModeSymbolsListDescription(),TextByLanguage( ". Number of used symbols: " , ". Number of symbols used: " ),engine.GetSymbolsCollectionTotal()); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_01" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 1" , "Falling coin 1" ),sound_array_coin_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_02" ,TextByLanguage( "Звук упавших монеток" , "Falling coins" ),sound_array_coin_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_03" ,TextByLanguage( "Звук монеток" , "Coins" ),sound_array_coin_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_coin_04" ,TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Falling coin 2" ),sound_array_coin_04); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_01" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 1" , "Button click 1" ),sound_array_click_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_02" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 2" , "Button click 2" ),sound_array_click_02); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_click_03" ,TextByLanguage( "Звук щелчка по кнопке 3" , "Button click 3" ),sound_array_click_03); engine.CreateFile(FILE_TYPE_WAV, "sound_array_cash_machine_01" ,TextByLanguage( "Звук кассового аппарата" , "Cash machine" ),sound_array_cash_machine_01); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_green" ,TextByLanguage( "Изображение \"Зелёный светодиод\"" , "Image \"Green Spot lamp\"" ),img_array_spot_green); engine.CreateFile(FILE_TYPE_BMP, "img_array_spot_red" ,TextByLanguage( "Изображение \"Красный светодиод\"" , "Image \"Red Spot lamp\"" ),img_array_spot_red); engine.TradingOnInit(); engine.TradingSetMagic(engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number)); engine.TradingSetAsyncMode( false ); engine.TradingSetTotalTry(InpTotalAttempts); engine.SetSoundsStandart(); engine.SetUseSounds(InpUseSounds); engine.SetSpreadMultiplier(InpSpreadMultiplier); CArrayObj *list=engine.GetListAllUsedSymbols(); if (list!= NULL && list.Total()!= 0 ) { } CAccount* account=engine.GetAccountCurrent(); if (account!= NULL ) { account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 10.0 ); account.SetControlledValueINC(ACCOUNT_PROP_EQUITY, 15.0 ); account.SetControlledValueLEVEL(ACCOUNT_PROP_PROFIT, 20.0 ); } }

Um die Magicnummer mit zufälligen Gruppen-ID-Werten zu testen, führen wir die boolesche Variable comp_magic ein, die gleich true ist und die Verwendung der zusammengesetzten Magicnummer in den Funktionen zum Eröffnen/Platzieren von Positionen und Pending-Orders angibt. Anstatt die Variable magic_number zu verwenden, führen Sie die neue Variable magic ein, die die Magicnummer in Abhängigkeit von der Variablen comp_magic speichert.

Wenn wir den Wert für magic (die in den Einstellungen definierte permanente Magicnummer oder die zusammengesetzte Magicnummer, die aus einer bestimmten Magicnummer + zufälligen ID-Werten der Gruppe 1 und 2 besteht) einstellen, werden wir den Wert comp_magic überprüfen. Wenn true, verwenden wir die zusammengesetzte Magicnummer. Wenn false, verwenden wir die in den Einstellungen definierte.

Nehmen wir Änderungen in der Funktion PressButtonEvents() vor, die das Drücken der Tasten des EA-Handelspanels behandelt:

void PressButtonEvents( const string button_name) { bool comp_magic= true ; string comment= "" ; string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); group1=( uchar )Rand(); group2=( uchar )Rand(); uint magic = (comp_magic ? engine.SetCompositeMagicNumber(magic_number,group1,group2) : magic_number); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { engine.OpenBuy(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { engine.PlaceBuyLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyLimit" , "Pending BuyLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { engine.PlaceBuyStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStop" , "Pending BuyStop order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceBuyStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный BuyStopLimit" , "Pending BuyStopLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { engine.OpenSell(lot, Symbol (), magic ,stoploss,takeprofit); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { engine.PlaceSellLimit(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellLimit" , "Pending SellLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { engine.PlaceSellStop(lot, Symbol (),distance_pending,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStop" , "Pending SellStop order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { engine.PlaceSellStopLimit(lot, Symbol (),distance_pending,distance_stoplimit,stoploss,takeprofit, magic ,TextByLanguage( "Отложенный SellStopLimit" , "Pending SellStopLimit order" )); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY))

Ersetzen wir in allen Zeichenketten, die die Bibliotheks-Handelsmethoden aufrufen, die Variable Magicnummer durch magic.

Um Zufallswerte für Gruppen-IDs zu setzen, addieren Sie den von der Funktion Rand() zurückgegebenen Wert, der bereits minimale und maximale Werte des Bereichs aufweist, innerhalb dessen die Funktion einen pseudozufälligen Wert zurückgibt:

uint Rand( const uint min= 0 , const uint max= 15 ) { return ( rand () % (max+ 1 -min))+min; }

Kompilieren und starten wir den EA. Trennen wir die Internetverbindung und warten, bis das folgende Bild in der unteren rechten Ecke des Terminals erscheint:









Nachdem dem Unterbrechen der Internetverbindung klicken wir auf "Verkaufen", gibt es die folgenden Einträge werden im Journal:

2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 CTrading::OpenPosition< uint , uint >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 No connection with the trade server 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 34 : 48.661 Trading attempt # 1 . Error: No connection with the trade server

Nach Erhalt des Fehlers erstellt die Bibliothek eine schwebende Anfrage mit den Parametern, die während des erfolglosen Versuchs, eine Short-Position zu eröffnen, festgelegt wurden.

Die schwebende Anfrage enthält auch die Anzahl der Versuche und die Wartezeit von 20 Sekunden.



Stellen wir nun die Internetverbindung und die Verbindung zum Handelsserver wieder her:





Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, beginnt die Bibliothek mit der Bearbeitung einer schwebenden Anfrage, die an den Server gesendet wird. Infolgedessen haben wir eine offene Position und folgende Journaleinträge:

2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 00.853 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 CTrading::OpenPosition< double , double >: Invalid request: 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading is prohibited for the current account 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Correction of trade request parameters ... 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.192 Trading operation aborted 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 - Position is open: 2019.11 . 26 10 : 35 : 01.660 - 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 EURUSD Opened 0.10 Sell # 486405595 [ 0.10 Market-order Sell # 486405595 ] at price 1.10126 , sl 1.10285 , tp 1.09985 , Magic number 17629307 ( 123 ), G1: 13 2019.11 . 26 15 : 35 : 01.942 OnDoEasyEvent: Position is open

Wie wir sehen können, wurde nach der Wiederherstellung der Verbindung zum Handelsserver der Handel für das Girokonto mit einer Verzögerung aktiviert.

Aber die schwebende Anfrage hat es trotzdem geschafft ...

Außerdem sehen wir die wirkliche Magicnummer 17629307 im Journal, gefolgt von der in den EA-Einstellungen definierten Magicnummer in Klammern (123) sowie einen weiteren Eintrag G1: 13, der darüber informiert, dass die erste Gruppen-ID gleich 13 ist, während die zweite Gruppen-ID fehlt — ihr Wert ist Null, daher gab es keinen zweiten Eintrag mit der G2: XX zweite Gruppen-ID.

Bitte beachten Sie: Verwenden Sie die Ergebnisse der Handelsklasse mit den im Artikel beschriebenen schwebenden Anträgen und dem beigefügten Test EA nicht im realen Handel!

Der Artikel, die Begleitmaterialien und die Ergebnisse sind nur als Test für das Konzept der schwebenden Anträge gedacht. In seinem gegenwärtigen Zustand ist er kein fertiges Produkt und in keiner Weise für den realen Handel bestimmt. Stattdessen ist er nur für den Demo-Modus oder den Tester bestimmt.

Was kommt als Nächstes?

In den folgenden Artikeln werden wir die Entwicklung der schwebenden Anfrageklasse fortsetzen.

Alle Dateien der aktuellen Version der Bibliothek sind unten zusammen mit den Dateien der Test-EAs angehängt, die Sie testen und herunterladen können.

Stellen Sie Ihre Fragen, Kommentare und Vorschläge in den Kommentaren.

Zurück zum Inhalt

