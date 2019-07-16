Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть XVI): События коллекции символов

Содержание

Ранее, при создании объекта-аккаунта и коллекции аккаунтов в части 12, а далее и для отслеживания событий текущего аккаунта в части 13 описания библиотеки, у нас определился сам собою новый для библиотеки тип объектов, отправляющих свои события в базовый объект Engine.



Принципы отслеживания событий аккаунта отличаются от принципов отслеживания торговых событий, рассмотренных нами начиная со статьи 4: если торговые события определяются и заносятся в коллекцию торговых событий для полноценного доступа к любому из ранее происходивших событий, то события аккаунта просто работают реалтайм — "здесь и сейчас": событие определяется, отправляется посредством EventChartCustom() на чарт с программой и отправляется в базовый объект библиотеки. Затем из базового объекта библиотеки можно в своей программе получить доступ к списку одновременно произошедших событий и обработать их. Так организованы события у объекта-аккаунта.

И точно так же организуем работу событий в коллекции объектов-символов. Разница лишь в количестве — события аккаунта мы отслеживаем только у текущего аккаунта, к которому в данный момент есть подключение, а вот события символов нам нужно отслеживать для каждого из коллекции — будь то всего один текущий символ, два, три, или вообще все имеющиеся на сервере.

И вот здесь мы приходим к пониманию того, что практически каждый из объектов у нас наделён неким количеством повторяющихся от объекта к объекту свойств. И каждое из этих свойств мы прописываем раз за разом в каждом новом объекте при его разработке.

Это наталкивает на однозначное решение — создать базовый объект, от которого будут наследоваться все объекты библиотеки. Сейчас они унаследованы от базового объекта CObject стандартной библиотеки. Мы же создадим ещё один объект-наследник от CObject и унаследуем уже от него все объекты нашей библиотеки. Таким образом, все общие для каждого из объектов свойства можно будет прописать один раз в базовом объекте, и все объекты-наследники автоматически будут наделены этими свойствами.

Но самое интересное не в этом, а в том, что теперь мы можем сделать объект-событие и прописать его в базовом объекте, и все наши объекты библиотеки будут наделены возможностью отправлять свои события в программу. А именно это нам и нужно в концепции библиотеки — чтобы объекты могли сообщать программе о своих состояниях сами, а библиотека или программа, на основании сообщений объектов могла эти сообщения далее обрабатывать, и либо принимать решения (программа), либо осуществлять последующие необходимые действия по обработке событий объектов (библиотека). Соответственно, это повысит интерактивность самой библиотеки и сильно упростит разработку программ конечному пользователю, так как все действия по обработке событий любых объектов библиотека возьмёт на себя.

Структура объекта события объектов будет повторять данные, необходимые для отправки функцией EventChartCustom() — идентификатор события, long-параметр, double-параметр и string-параметр события. Таким образом, нам облегчается отправка событий в программу, так как при регистрации события объекта все данные, которые необходимо отправить в программу о произошедшем событии, сразу заполняются в классе объекта, в котором произошло событие, и нам остаётся лишь получить его и переправить в программу для дальнейшей обработки.



Закончим с теорией и приступим к разработке. Сначала создадим объект-событие, потом базовый объект, и наконец — напишем отслеживание событий коллекции символов и поправим под созданную концепцию класс событий аккаунта. Торговые события менять не будем — они имеют совсем иную структуру и в данную концепцию не вписываются, да к тому же они уже имеют завершённый вид, работают и отправляют свои данные в программу.

Класс базового объекта для всех объектов библиотеки

Итак. Создадим в каталоге библиотеки \MQL5\Include\DoEasy\Objects\ новый класс CBaseObj в файле BaseObj.mqh. Базовым объектом класса должен быть базовый объект стандартной библиотеки CObject. Класс будет небольшим, поэтому приведу его полный листинг, а далее разберём его по членам и методам.

класса события объектов

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Services\DELib.mqh" class CEventBaseObj : public CObject { private : long m_time; long m_chart_id; ushort m_event_id; long m_lparam; double m_dparam; string m_sparam; public : void Time( const long time) { this .m_time=time; } long Time( void ) const { return this .m_time; } void ChartID ( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } void ID( const ushort id) { this .m_event_id=id; } ushort ID( void ) const { return this .m_event_id; } void LParam( const long lparam) { this .m_lparam=lparam; } long LParam( void ) const { return this .m_lparam; } void DParam( const double dparam) { this .m_dparam=dparam; } double DParam( void ) const { return this .m_dparam; } void SParam( const string sparam) { this .m_sparam=sparam; } string SParam( void ) const { return this .m_sparam; } public : CEventBaseObj( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) : m_chart_id(:: ChartID ()) { this .m_event_id=event_id; this .m_lparam=lparam; this .m_dparam=dparam; this .m_sparam=sparam; } virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEventBaseObj *compared=node; return ( this .ID()>compared.ID() ? 1 : this .ID()<compared.ID() ? - 1 : this .LParam()>compared.LParam() ? 1 : this .LParam()<compared.LParam() ? - 1 : this .DParam()>compared.DParam() ? 1 : this .DParam()<compared.DParam() ? - 1 : this .SParam()>compared.SParam() ? 1 : this .SParam()<compared.SParam() ? - 1 : 0 ); } }; class CBaseObj : public CObject { private : protected : CArrayObj m_list_events; MqlTick m_tick; double m_hash_sum; double m_hash_sum_prev; int m_digits_currency; int m_global_error; long m_chart_id; bool m_is_event; int m_event_code; string m_name; string m_folder_name; long TickTime( void ) const { return #ifdef __MQL5__ this .m_tick.time_msc #else this .m_tick.time* 1000 #endif ;} bool IsPresentEventFlag( const int change_code) const { return ( this .m_event_code & change_code)==change_code; } int DigitsCurrency( void ) const { return this .m_digits_currency; } int GetDigits( const double value) const ; virtual void InitChangesParams( void ); virtual void InitControlsParams( void ); virtual int SetEventCode( void ); virtual void SetTypeEvent( void ); public : bool EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } CArrayObj *GetListEvents( void ) { return & this .m_list_events; } int GetEventCode( void ) const { return this .m_event_code; } int GetError( void ) const { return this .m_global_error; } CEventBaseObj *GetEvent( const int shift= WRONG_VALUE , const bool check_out= true ); int GetEventsTotal( void ) const { return this .m_list_events.Total(); } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } long GetChartID( void ) const { return this .m_chart_id; } void SetSubFolderName( const string name) { this .m_folder_name=DIRECTORY+name; } string GetFolderName( void ) const { return this .m_folder_name; } string GetName( void ) const { return this .m_name; } virtual void Refresh( void ); CBaseObj(); }; CBaseObj::CBaseObj() : m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_hash_sum( 0 ),m_hash_sum_prev( 0 ), m_is_event( false ),m_event_code( 0 ), m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_name( "" ) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .m_digits_currency=( #ifdef __MQL5__ ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif); this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); } bool CBaseObj::EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CEventBaseObj *event= new CEventBaseObj(event_id,lparam,dparam,sparam); if (event== NULL ) return false ; this .m_list_events.Sort(); if ( this .m_list_events.Search(event)> WRONG_VALUE ) { delete event; return false ; } return this .m_list_events.Add(event); } CEventBaseObj *CBaseObj::GetEvent( const int shift= WRONG_VALUE , const bool check_out= true ) { int total= this .m_list_events.Total(); if (total== 0 || (!check_out && shift>total- 1 )) return NULL ; int index=(shift<= 0 ? total- 1 : shift>total- 1 ? 0 : total-shift- 1 ); CEventBaseObj *event= this .m_list_events.At(index); return (event!= NULL ? event : NULL ); } int CBaseObj::GetDigits( const double value) const { string val_str=( string )value; int len=:: StringLen (val_str); int n=len-:: StringFind (val_str, "." , 0 )- 1 ; if (:: StringSubstr (val_str,len- 1 , 1 )== "0" ) n--; return n; }

Одно замечание: чтобы не создавать новый файл для, пропишем этот класс перед базовым классом объектов прямо в этом же файле:

Разберём класс событий базового объекта.



В классе событий базового объекта в приватной секции объявлены переменные-члены класса для хранения всех свойств события:

private : long m_time ; long m_chart_id ; ushort m_event_id ; long m_lparam ; double m_dparam ; string m_sparam ;

Время события, идентификатор графика, на который отсылается событие, идентификатор события, long-значение, double-значение и string-значение события, которые будут передваться на график управляющей программы.

В конструктор класса сразу передаются значения для большинства этих переменных:

CEventBaseObj( const ushort event_id , const long lparam , const double dparam , const string sparam ) : m_chart_id(:: ChartID () ) { this .m_event_id=event_id ; this .m_lparam=lparam ; this .m_dparam=dparam ; this .m_sparam=sparam ; }

где им и присваиваются переданные значения.

Также в списке инициализации класса переменной-идентификатору графика присваивается значение ID текущего графика.

Метод сравнения двух классов-событий объектов:

virtual int Compare( const CObject * node , const int mode= 0 ) const { const CEventBaseObj * compared=node ; return ( this .ID()> compared .ID() ? 1 : this .ID()< compared .ID() ? - 1 : this .LParam()> compared .LParam() ? 1 : this .LParam()< compared .LParam() ? - 1 : this .DParam()> compared .DParam() ? 1 : this .DParam()< compared .DParam() ? - 1 : this .SParam()> compared .SParam() ? 1 : this .SParam()< compared .SParam() ? - 1 : 0 ); }

осуществляет поэлементное сравнение всех полей двух классов — текущего и переданного по указателю в метод. Если все поля равны между собой, то метод возвращает 0, что необходимо для осуществления поиска точно такого же объекта в динамическом списке указателей стандартной библиотеки — ведь эти объекты хранятся в списке CArrayObj, а для его метода Search(), предназначенном для поиска одинаковых объектов в списке:

int CArrayObj:: Search ( const CObject *element) const { int pos; if (m_data_total== 0 || ! CheckPointer (element) || m_sort_mode==- 1 ) return (- 1 ); pos=QuickSearch(element); if (m_data[pos]. Compare (element,m_sort_mode) == 0 ) return (pos); return (- 1 ); }

необходимо наличие у объекта виртуального метода Compare(), который возвращает 0 в случае совпадения всех свойств двух объектов)



В публичной секции класса объявлены методы для установки и возврата всех свойств объекта:

public : void Time( const long time) { this .m_time=time; } long Time( void ) const { return this .m_time; } void ChartID ( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } long ChartID ( void ) const { return this .m_chart_id; } void ID( const ushort id) { this .m_event_id=id; } ushort ID( void ) const { return this .m_event_id; } void LParam( const long lparam) { this .m_lparam=lparam; } long LParam( void ) const { return this .m_lparam; } void DParam( const double dparam) { this .m_dparam=dparam; } double DParam( void ) const { return this .m_dparam; } void SParam( const string sparam) { this .m_sparam=sparam; } string SParam( void ) const { return this .m_sparam; }

Здесь всё наглядно, и в комментариях не нуждается. Это весь класс события объектов.

Рассмотрим класс базового объекта для всех объектов библиотеки.

В защищённой секции класса объявлены уже знакомые нам по прошлым объектам переменные-члены класса:

protected : CArrayObj m_list_events; MqlTick m_tick; double m_hash_sum; double m_hash_sum_prev; int m_digits_currency; int m_global_error; long m_chart_id; bool m_is_event; int m_event_code; string m_name; string m_folder_name;

Список событий объекта m_list_events — в него будем размещать объекты класса событий, рассмотренного нами выше. За один раз у объекта может произойти несколько событий, поэтому нам необходимо определить их все и разместить в этом списке. Далее из главного объекта библиотеки CEngine мы сможем извлечь список всех событий и обработать его.

— в него будем размещать объекты класса событий, рассмотренного нами выше. За один раз у объекта может произойти несколько событий, поэтому нам необходимо определить их все и разместить в этом списке. Далее из главного объекта библиотеки CEngine мы сможем извлечь список всех событий и обработать его. Структура тиков m_tick служит для получения цен и времени события.

служит для получения цен и времени события. Хэш-сумма m_hash_sum необходима для определения изменений, произошедших в свойствах объекта.

Изменение свойств объекта определяется сравнением текущей и прошлой ( m_hash_sum_prev ) хэш-сумм.

необходима для определения изменений, произошедших в свойствах объекта. Изменение свойств объекта определяется сравнением текущей и прошлой ( ) хэш-сумм. Число знаков после запятой для валюты счёта m_digits_currency необходимо для корректного вывода информации о некоторых событиях, связанных с изменением денежных величин.

необходимо для корректного вывода информации о некоторых событиях, связанных с изменением денежных величин. В код глобальной ошибки m_global_error записывается номер ошибки, полученной при ошибочном возврате какой-либо из функций. Этот код передаётся в вызывающую программу для его дальнейшей обработки.

записывается номер ошибки, полученной при ошибочном возврате какой-либо из функций. Этот код передаётся в вызывающую программу для его дальнейшей обработки. Идентификатор графика управляющей программы m_chart_id служит для указания на какой график отсылать произошедшее в объекте событие.

служит для указания на какой график отсылать произошедшее в объекте событие. Флаг события объекта m_is_event необходим для указания программе о факте произошедшего события в опрашиваемом объекте для своевременной реакции на произошедшее событие.



необходим для указания программе о факте произошедшего события в опрашиваемом объекте для своевременной реакции на произошедшее событие. Код события объекта m_event_code хранит флаги всех одновременно произошедших событий, и по наличию этих флагов мы определяем список произошедших одновременно событий объекта.

хранит флаги всех одновременно произошедших событий, и по наличию этих флагов мы определяем список произошедших одновременно событий объекта. Наименование объекта m_name необходимо для указания программе некоторых текстовых свойств объекта, из которого будут получены события. Например, для аккаунта — это номер счёта+имя клиента+наименование сервера, а для символа — наименование символа.

необходимо для указания программе некоторых текстовых свойств объекта, из которого будут получены события. Например, для аккаунта — это номер счёта+имя клиента+наименование сервера, а для символа — наименование символа. Имя папки для хранения файлов объектов m_folder_name необходимо для сохранения объекта в файл: здесь хранится имя подпапки, в которой хранятся файлы объектов одного типа.

Базовым каталогом для подпапок является каталог расположения общих файлов всех клиентских терминалов+имя папки библиотеки: "DoEasy\\". Хранение файлов мы обсуждали при создании коллекции аккаунтов в части 12 описания библиотеки.



Все эти свойства ранее уже были нами созданы в объектах библиотеки и обсуждались в разных частях описания библиотеки, соответствующих обсуждаемым объектам. Теперь мы их разместили в одном классе — в базовом объекте всех объектов библиотеки CBaseObj, а из классов объектов-наследников определение этих членов классов уже убраны (чтобы не описывать здесь — эти изменения можно будет посмотреть в прикреплённых к статье файлах).



Рассмотрим методы, расположенные в приватной секции класса:

long TickTime( void ) const { return #ifdef __MQL5__ this .m_tick.time_msc #else this .m_tick.time* 1000 #endif ;} bool IsPresentEventFlag( const int change_code) const { return ( this .m_event_code & change_code)==change_code; } int DigitsCurrency( void ) const { return this .m_digits_currency; } int GetDigits( const double value) const ; virtual void InitChangesParams( void ); virtual void InitControlsParams( void ); virtual int SetEventCode( void ); virtual void SetTypeEvent( void );

Метод TickTime() возвращает время события в милисекундах. Для MQL4 в связи с отсутствием в структуре милисекунд, возвращается время в секундах * 1000

возвращает время события в милисекундах. Для MQL4 в связи с отсутствием в структуре милисекунд, возвращается время в секундах * 1000 Метод IsPresentEventFlag() возвращает наличие кода определённого события в значении переменной m_event_code .

возвращает наличие кода определённого события в значении переменной . Метод DigitsCurrency() возвращает количество знаков после запятой в значении валюты счёта из переменной m_digits_currency .

возвращает количество знаков после запятой в значении валюты счёта из переменной . Метод GetDigits() рассчитывает и возвращает количество знаков после запятой в переданном в него double-значении.

рассчитывает и возвращает количество знаков после запятой в переданном в него double-значении. Виртуальный метод InitChangesParams() инициализирует параметры всех изменяемых свойств объекта.

инициализирует параметры всех изменяемых свойств объекта. Виртуальный метод InitControlsParams() инициализирует параметры отслеживаемых свойств объекта.

инициализирует параметры отслеживаемых свойств объекта. Виртуальный метод SetEventCode() проверяет изменение свойств объекта и возвращает код произошедших изменений.

проверяет изменение свойств объекта и возвращает код произошедших изменений. Виртуальный метод SetTypeEvent() устанавливает тип произошедшего события на основании кода события и помещает все события в список событий объекта.

Все эти методы уже были нами разработаны в прошлых статьях и возвращаться к их повторному описанию здесь мы не будем. Уточним лишь, что все виртуальные методы здесь ничего не выполняют и их необходимо реализовывать в классах-наследниках базового объекта.

В публичной секции класса объявлены методы:

public : bool EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } CArrayObj *GetListEvents( void ) { return & this .m_list_events; } int GetEventCode( void ) const { return this .m_event_code; } int GetError( void ) const { return this .m_global_error; } CEventBaseObj *GetEvent( const int shift= WRONG_VALUE , const bool check_out= true ); int GetEventsTotal( void ) const { return this .m_list_events.Total(); } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } long GetChartID( void ) const { return this .m_chart_id; } void SetSubFolderName( const string name) { this .m_folder_name=DIRECTORY+name; } string GetFolderName( void ) const { return this .m_folder_name; } string GetName( void ) const { return this .m_name; } virtual void Refresh( void );

В конструкторе класса, в его списке инициализации переменным-членам класса присваиваются начальные значения:



CBaseObj::CBaseObj() : m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_hash_sum( 0 ),m_hash_sum_prev( 0 ), m_is_event( false ),m_event_code( 0 ), m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_name( "" ) { :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .m_digits_currency=( #ifdef __MQL5__ ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif); this .m_list_events.Clear() ; this .m_list_events.Sort(); }

Затем обнуляется структура тика, присваивается значение количества знаков после запятой для валюты счёта, очищается список событий и списку событий объекта устанавливается флаг сортированного списка.



Метод добавления события в список:

bool CBaseObj::EventAdd( const ushort event_id, const long lparam, const double dparam, const string sparam ) { CEventBaseObj * event = new CEventBaseObj( event_id,lparam,dparam,sparam ); if ( event ==NULL) return false ; this .m_list_events.Sort(); if ( this .m_list_events.Search( event )>WRONG_VALUE) { delete event ; return false ; } return this .m_list_events.Add( event ); }

В метод передаются идентификатор события и long-, double- и string-значения свойств события. Затем создаётся новое событие с этими параметрами. Если точно такое же событие уже есть в списке, то объект-событие удаляется и метод возвращает false, иначе — метод возвращает результат добавления объекта-события в список.

Метод, возвращающий объект-событие по его индексу в списке:

CEventBaseObj *CBaseObj::GetEvent( const int shift= WRONG_VALUE , const bool check_out= true ) { int total= this .m_list_events.Total(); if (total== 0 || (!check_out && shift>total- 1 )) return NULL ; int index=(shift<= 0 ? total- 1 : shift>total- 1 ? 0 : total-shift- 1 ); CEventBaseObj *event= this .m_list_events.At(index); return (event!= NULL ? event : NULL ); }

Метод нами уже рассматривался ранее. Здесь лишь добавлен флаг необходимости проверки и корректировки индекса при выходе его значения за пределы списка. По умолчанию в метод передаётся индекс -1 и проверка выхода индекса за пределы списка. В этом случае метод возвращает самый последний объект-событие из списка. Для получения объекта по его индексу, необходимо передать в метод требуемый индекс и флаг контроля выхода за пределы списка = false. В этом случае будет возвращён объект (если индекс в пределах списка), либо NULL — если индекс находится вне списка.

Метод, возвращающий количество знаков после запятой в double-значении, также ранее нами был рассмотрен:

int CBaseObj::GetDigits( const double value) const { string val_str=( string )value; int len=:: StringLen (val_str); int n=len-:: StringFind (val_str, "." , 0 )- 1 ; if (:: StringSubstr (val_str,len- 1 , 1 )== "0" ) n--; return n; }

Новый базовый объект готов.

Теперь нам нужно просто заменить в каждом из базовых объектов библиотеки базовый класс CObject на CBaseObj. Такими объектами у нас будут:

объект класса CAccount:

class CAccount : public CBaseObj {

объект класса CSymbol:

class CSymbol : public CBaseObj {

Классы коллекций также наделим общими свойствами объектов:

коллекция торговых событий:

class CEventsCollection : public CBaseObj {

коллекция аккаунтов:

class CAccountsCollection : public CBaseObj {

коллекция символов:

class CSymbolsCollection : public CBaseObj {

Теперь все объекты, созданные на базе CBaseObj, имеют одинаковый набор некоторых свойств, и нам при создании новых объектов не потребуется в каждом объекте заново прописывать данные свойства. Мало того — теперь можно добавлять любые свойства, одинаковые для всех объектов, созданных на основе этого базового объекта. Ну и самое интересное — у каждого из этих объектов теперь есть инструмент работы с событиями. И событие каждого из объектов имеет такой же набор параметров как и у функции для отправки события на график программы EventChartCustom(). Таким образом мы сильно упростили дальнейшую разработку новых объектов и доработку уже готовых.





Теперь можно начать создавать события коллекции символов.



События коллекции символов

Как обычно всё у нас начинается с определения констант и перечислений. Откроем файл Defines.mqh и впишем в него необходимые для отслеживания событий символов данные.

Так как для работы с символами необходимо их наличие в окне "Обзор рынка", и их количество в нём ограничено, то

добавим в параметры символов строку с макроподстановкой, указывающей на максимально-возможное количество символов, находящихся одновременно в окне "Обзор рынка":

#define CLR_DEFAULT ( 0xFF000000 ) #define SYMBOLS_COMMON_TOTAL ( 1000 )

Из раздела данных для работы с символами перенесём перечисление режимов работы с символами



enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL };

в файл Datas.mqh:



#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" enum ENUM_SYMBOLS_MODE { SYMBOLS_MODE_CURRENT, SYMBOLS_MODE_DEFINES, SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH, SYMBOLS_MODE_ALL }; string DataSymbolsFXMajors[]= {

Причиной такому решению послужило то, что эти данные необходимы не только для библиотеки, но и для программ, работающих на основе библиотеки. И это перечисление относится скорее к общепрограммным данным, чем к библиотечным. Например, их нужно будет использовать наряду с многими другими перечислениями в качестве входных параметров программ, а значит — и переводить на нужный язык компиляции (что будет организовано позже). Поэтому — пусть будет в Datas.mqh.

На место перенесённого из Defines.mqh перечисления впишем перечисление со списком флагов событий символа и перечисление со списком возможных событий символа:



enum ENUM_SYMBOL_EVENT_FLAGS { SYMBOL_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , SYMBOL_EVENT_FLAG_TRADE_MODE = 1 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_DEALS = 2 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORDERS = 4 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORDERS = 8 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME = 16 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_DAY = 32 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_DAY = 64 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SPREAD = 128 , SYMBOL_EVENT_FLAG_STOPLEVEL = 256 , SYMBOL_EVENT_FLAG_FREEZELEVEL = 512 , SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST = 1024 , SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_HIGH = 2048 , SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_LOW = 4096 , SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK = 8192 , SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_HIGH = 16384 , SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_LOW = 32768 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_REAL_DAY = 65536 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_REAL_DAY = 131072 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_REAL_DAY = 262144 , SYMBOL_EVENT_FLAG_OPTION_STRIKE = 524288 , SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LIMIT = 1048576 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_LONG = 2097152 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_SHORT = 4194304 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_VOLUME = 8388608 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_TURNOVER = 16777216 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_INTEREST = 33554432 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORD_VOLUME = 67108864 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORD_VOLUME = 134217728 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_OPEN = 268435456 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_CLOSE = 536870912 , SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_AW = 1073741824 }; enum ENUM_SYMBOL_EVENT { SYMBOL_EVENT_NO_EVENT = ACCOUNT_EVENTS_NEXT_CODE, SYMBOL_EVENT_MW_ADD, SYMBOL_EVENT_MW_DEL, SYMBOL_EVENT_MW_SORT, SYMBOL_EVENT_TRADE_DISABLE, SYMBOL_EVENT_TRADE_LONGONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_SHORTONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_CLOSEONLY, SYMBOL_EVENT_TRADE_FULL, SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_SPREAD_INC, SYMBOL_EVENT_SPREAD_DEC, SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_INC, SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_DEC, SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_INC, SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_DEC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_INC, SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_DEC, SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_INC, SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_DEC, SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_INC, SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_DEC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_INC, SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_DEC, SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_INC, SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_DEC, SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_INC, SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_DEC, SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_INC, SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_DEC, }; #define SYMBOL_EVENTS_NEXT_CODE (SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_DEC+ 1 )

Здесь всё точно так же, как и с перечислениями флагов и возможных событий аккаунта и торговых событий. Флаги событий и идентификаторы событий мы рассматривали в четвёртой части описания библиотеки.



Для сортировки символов по их расположению в окне "Обзор рынка" добавим ещё одно целочисленное свойство символа:

enum ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER { SYMBOL_PROP_STATUS = 0 , SYMBOL_PROP_INDEX_MW , SYMBOL_PROP_CUSTOM, SYMBOL_PROP_CHART_MODE, SYMBOL_PROP_EXIST, SYMBOL_PROP_SELECT, SYMBOL_PROP_VISIBLE, SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS, SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS, SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS, SYMBOL_PROP_VOLUME, SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH, SYMBOL_PROP_VOLUMELOW, SYMBOL_PROP_TIME, SYMBOL_PROP_DIGITS, SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS, SYMBOL_PROP_SPREAD, SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT, SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH, SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE, SYMBOL_PROP_TRADE_MODE, SYMBOL_PROP_START_TIME, SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME, SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL, SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL, SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_PROP_SWAP_MODE, SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS, SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE, SYMBOL_PROP_FILLING_MODE, SYMBOL_PROP_ORDER_MODE, SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE, SYMBOL_PROP_OPTION_MODE, SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT, SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR }; #define SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL ( 36 ) #define SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP ( 1 )

И раз мы добавили новое свойство, то и общее количество целочисленных свойств нужно увеличить до 36 вместо ранее 35.

Наконец, в список возможных критериев сортировки символов добавим это новое свойство:

#define FIRST_SYM_DBL_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP) #define FIRST_SYM_STR_PROP (SYMBOL_PROP_INTEGER_TOTAL-SYMBOL_PROP_INTEGER_SKIP+SYMBOL_PROP_DOUBLE_TOTAL-SYMBOL_PROP_DOUBLE_SKIP) enum ENUM_SORT_SYMBOLS_MODE { SORT_BY_SYMBOL_STATUS = 0 , SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW , SORT_BY_SYMBOL_CUSTOM, SORT_BY_SYMBOL_CHART_MODE, SORT_BY_SYMBOL_EXIST, SORT_BY_SYMBOL_SELECT, SORT_BY_SYMBOL_VISIBLE, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_DEALS, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMELOW, SORT_BY_SYMBOL_TIME, SORT_BY_SYMBOL_DIGITS, SORT_BY_SYMBOL_DIGITS_LOT, SORT_BY_SYMBOL_SPREAD, SORT_BY_SYMBOL_SPREAD_FLOAT, SORT_BY_SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_CALC_MODE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_MODE, SORT_BY_SYMBOL_START_TIME, SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_TIME, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_MODE, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_HEDGED_USE_LEG, SORT_BY_SYMBOL_EXPIRATION_MODE, SORT_BY_SYMBOL_FILLING_MODE, SORT_BY_SYMBOL_ORDER_MODE, SORT_BY_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE, SORT_BY_SYMBOL_OPTION_MODE, SORT_BY_SYMBOL_OPTION_RIGHT, SORT_BY_SYMBOL_BID = FIRST_SYM_DBL_PROP, SORT_BY_SYMBOL_BIDHIGH, SORT_BY_SYMBOL_BIDLOW, SORT_BY_SYMBOL_ASK, SORT_BY_SYMBOL_ASKHIGH, SORT_BY_SYMBOL_ASKLOW, SORT_BY_SYMBOL_LAST, SORT_BY_SYMBOL_LASTHIGH, SORT_BY_SYMBOL_LASTLOW, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_REAL, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMEHIGH_REAL, SORT_BY_SYMBOL_VOLUMELOW_REAL, SORT_BY_SYMBOL_OPTION_STRIKE, SORT_BY_SYMBOL_POINT, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_ACCRUED_INTEREST, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_FACE_VALUE, SORT_BY_SYMBOL_TRADE_LIQUIDITY_RATE, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_MIN, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_MAX, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_STEP, SORT_BY_SYMBOL_VOLUME_LIMIT, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_LONG, SORT_BY_SYMBOL_SWAP_SHORT, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_LONG_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_LONG_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SHORT_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_VOLUME, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_TURNOVER, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_INTEREST, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_OPEN, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_CLOSE, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_AW, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN, SORT_BY_SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX, SORT_BY_SYMBOL_MARGIN_HEDGED, SORT_BY_SYMBOL_NAME = FIRST_SYM_STR_PROP, SORT_BY_SYMBOL_BASIS, SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_BASE, SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_PROFIT, SORT_BY_SYMBOL_CURRENCY_MARGIN, SORT_BY_SYMBOL_BANK, SORT_BY_SYMBOL_DESCRIPTION, SORT_BY_SYMBOL_FORMULA, SORT_BY_SYMBOL_ISIN, SORT_BY_SYMBOL_PAGE, SORT_BY_SYMBOL_PATH };

С файлом Defines.mqh завершили.

Теперь необходимо доработать класс объекта-символа. Так как мы будем отслеживать некоторые свойства символа на предмет их изменения, то нам необходимо сравнивать текущее значение с прошлым значением. Либо в абсолютных величинах, либо на предмет превышения некоторого заданного порогового значения. Для этого нам необходимо создать структуру свойств символа и сравнивать поля структуры текущих значений с полями структуры прошлых значений. Логику определения событий объекта мы обсуждали при создании отслеживания событий аккаунта. Здесь будем делать точно так же, за исключением того, что теперь у нас в базовом объекте уже подготовлены методы для хранения и отправки событий в программу.

Подключим к классу CSymbol файл базового объекта, в приватной секции класса создадим структуру отслеживаемых свойств символа и объявим две переменные этой структуры для хранения текущего и прошлого состояний свойств символа:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\BaseObj.mqh" class CSymbol : public CBaseObj { private : struct MqlDataSymbol { ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE trade_mode; long session_deals; long session_buy_orders; long session_sell_orders; long volume; long volume_high_day; long volume_low_day; int spread; int stops_level; int freeze_level; double bid_last; double bid_last_high; double bid_last_low; double ask; double ask_high; double ask_low; double volume_real_day; double volume_high_real_day; double volume_low_real_day; double option_strike; double volume_limit; double swap_long; double swap_short; double session_volume; double session_turnover; double session_interest; double session_buy_ord_volume; double session_sell_ord_volume; double session_open; double session_close; double session_aw; }; MqlDataSymbol m_struct_curr_symbol; MqlDataSymbol m_struct_prev_symbol;

Далее объявим переменные-члены класса для хранения заданных контролируемых величин изменения свойств, величины произошедшего изменения и флагов наличия отслеживаемых событий:



bool m_is_change_trade_mode; long m_control_session_deals_inc; long m_control_session_deals_dec; long m_changed_session_deals_value; bool m_is_change_session_deals_inc; bool m_is_change_session_deals_dec; long m_control_session_buy_ord_inc; long m_control_session_buy_ord_dec; long m_changed_session_buy_ord_value; bool m_is_change_session_buy_ord_inc; bool m_is_change_session_buy_ord_dec; long m_control_session_sell_ord_inc; long m_control_session_sell_ord_dec; long m_changed_session_sell_ord_value; bool m_is_change_session_sell_ord_inc; bool m_is_change_session_sell_ord_dec; long m_control_volume_inc; long m_control_volume_dec; long m_changed_volume_value; bool m_is_change_volume_inc; bool m_is_change_volume_dec; long m_control_volume_high_day_inc; long m_control_volume_high_day_dec; long m_changed_volume_high_day_value; bool m_is_change_volume_high_day_inc; bool m_is_change_volume_high_day_dec; long m_control_volume_low_day_inc; long m_control_volume_low_day_dec; long m_changed_volume_low_day_value; bool m_is_change_volume_low_day_inc; bool m_is_change_volume_low_day_dec; int m_control_spread_inc; int m_control_spread_dec; int m_changed_spread_value; bool m_is_change_spread_inc; bool m_is_change_spread_dec; int m_control_stops_level_inc; int m_control_stops_level_dec; int m_changed_stops_level_value; bool m_is_change_stops_level_inc; bool m_is_change_stops_level_dec; int m_control_freeze_level_inc; int m_control_freeze_level_dec; int m_changed_freeze_level_value; bool m_is_change_freeze_level_inc; bool m_is_change_freeze_level_dec; double m_control_bid_last_inc; double m_control_bid_last_dec; double m_changed_bid_last_value; bool m_is_change_bid_last_inc; bool m_is_change_bid_last_dec; double m_control_bid_last_high_inc; double m_control_bid_last_high_dec; double m_changed_bid_last_high_value; bool m_is_change_bid_last_high_inc; bool m_is_change_bid_last_high_dec; double m_control_bid_last_low_inc; double m_control_bid_last_low_dec; double m_changed_bid_last_low_value; bool m_is_change_bid_last_low_inc; bool m_is_change_bid_last_low_dec; double m_control_ask_inc; double m_control_ask_dec; double m_changed_ask_value; bool m_is_change_ask_inc; bool m_is_change_ask_dec; double m_control_ask_high_inc; double m_control_ask_high_dec; double m_changed_ask_high_value; bool m_is_change_ask_high_inc; bool m_is_change_ask_high_dec; double m_control_ask_low_inc; double m_control_ask_low_dec; double m_changed_ask_low_value; bool m_is_change_ask_low_inc; bool m_is_change_ask_low_dec; double m_control_volume_real_inc; double m_control_volume_real_dec; double m_changed_volume_real_value; bool m_is_change_volume_real_inc; bool m_is_change_volume_real_dec; double m_control_volume_high_real_day_inc; double m_control_volume_high_real_day_dec; double m_changed_volume_high_real_day_value; bool m_is_change_volume_high_real_day_inc; bool m_is_change_volume_high_real_day_dec; double m_control_volume_low_real_day_inc; double m_control_volume_low_real_day_dec; double m_changed_volume_low_real_day_value; bool m_is_change_volume_low_real_day_inc; bool m_is_change_volume_low_real_day_dec; double m_control_option_strike_inc; double m_control_option_strike_dec; double m_changed_option_strike_value; bool m_is_change_option_strike_inc; bool m_is_change_option_strike_dec; double m_changed_volume_limit_value; bool m_is_change_volume_limit_inc; bool m_is_change_volume_limit_dec; double m_changed_swap_long_value; bool m_is_change_swap_long_inc; bool m_is_change_swap_long_dec; double m_changed_swap_short_value; bool m_is_change_swap_short_inc; bool m_is_change_swap_short_dec; double m_control_session_volume_inc; double m_control_session_volume_dec; double m_changed_session_volume_value; bool m_is_change_session_volume_inc; bool m_is_change_session_volume_dec; double m_control_session_turnover_inc; double m_control_session_turnover_dec; double m_changed_session_turnover_value; bool m_is_change_session_turnover_inc; bool m_is_change_session_turnover_dec; double m_control_session_interest_inc; double m_control_session_interest_dec; double m_changed_session_interest_value; bool m_is_change_session_interest_inc; bool m_is_change_session_interest_dec; double m_control_session_buy_ord_volume_inc; double m_control_session_buy_ord_volume_dec; double m_changed_session_buy_ord_volume_value; bool m_is_change_session_buy_ord_volume_inc; bool m_is_change_session_buy_ord_volume_dec; double m_control_session_sell_ord_volume_inc; double m_control_session_sell_ord_volume_dec; double m_changed_session_sell_ord_volume_value; bool m_is_change_session_sell_ord_volume_inc; bool m_is_change_session_sell_ord_volume_dec; double m_control_session_open_inc; double m_control_session_open_dec; double m_changed_session_open_value; bool m_is_change_session_open_inc; bool m_is_change_session_open_dec; double m_control_session_close_inc; double m_control_session_close_dec; double m_changed_session_close_value; bool m_is_change_session_close_inc; bool m_is_change_session_close_dec; double m_control_session_aw_inc; double m_control_session_aw_dec; double m_changed_session_aw_value; bool m_is_change_session_aw_inc; bool m_is_change_session_aw_dec;

Объявим в приватной секции виртуальные методы (уже объявленные в базовом классе CBaseObj) инициализации переменных отслеживаемых и контролируемых свойств символа, метод проверки изменения свойств, возвращающий код события, и метод, устанавливающий тип события по его коду и записывающий событие в список событий:



virtual void InitChangesParams( void ); virtual void InitControlsParams( void ) ; virtual int SetEventCode( void ); virtual void SetTypeEvent( void );

За пределами тела класса сразу напишем их реализацию.

Метод инициализации отслеживаемых свойств символа:

void CSymbol::InitChangesParams( void ) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_is_change_trade_mode= false ; this .m_changed_session_deals_value= 0 ; this .m_is_change_session_deals_inc= false ; this .m_is_change_session_deals_dec= false ; this .m_changed_session_buy_ord_value= 0 ; this .m_is_change_session_buy_ord_inc= false ; this .m_is_change_session_buy_ord_dec= false ; this .m_changed_session_sell_ord_value= 0 ; this .m_is_change_session_sell_ord_inc= false ; this .m_is_change_session_sell_ord_dec= false ; this .m_changed_volume_value= 0 ; this .m_is_change_volume_inc= false ; this .m_is_change_volume_dec= false ; this .m_changed_volume_high_day_value= 0 ; this .m_is_change_volume_high_day_inc= false ; this .m_is_change_volume_high_day_dec= false ; this .m_changed_volume_low_day_value= 0 ; this .m_is_change_volume_low_day_inc= false ; this .m_is_change_volume_low_day_dec= false ; this .m_changed_spread_value= 0 ; this .m_is_change_spread_inc= false ; this .m_is_change_spread_dec= false ; this .m_changed_stops_level_value= 0 ; this .m_is_change_stops_level_inc= false ; this .m_is_change_stops_level_dec= false ; this .m_changed_freeze_level_value= 0 ; this .m_is_change_freeze_level_inc= false ; this .m_is_change_freeze_level_dec= false ; this .m_changed_bid_last_value= 0 ; this .m_is_change_bid_last_inc= false ; this .m_is_change_bid_last_dec= false ; this .m_changed_bid_last_high_value= 0 ; this .m_is_change_bid_last_high_inc= false ; this .m_is_change_bid_last_high_dec= false ; this .m_changed_bid_last_low_value= 0 ; this .m_is_change_bid_last_low_inc= false ; this .m_is_change_bid_last_low_dec= false ; this .m_changed_ask_value= 0 ; this .m_is_change_ask_inc= false ; this .m_is_change_ask_dec= false ; this .m_changed_ask_high_value= 0 ; this .m_is_change_ask_high_inc= false ; this .m_is_change_ask_high_dec= false ; this .m_changed_ask_low_value= 0 ; this .m_is_change_ask_low_inc= false ; this .m_is_change_ask_low_dec= false ; this .m_changed_volume_real_value= 0 ; this .m_is_change_volume_real_inc= false ; this .m_is_change_volume_real_dec= false ; this .m_changed_volume_high_real_day_value= 0 ; this .m_is_change_volume_high_real_day_inc= false ; this .m_is_change_volume_high_real_day_dec= false ; this .m_changed_volume_low_real_day_value= 0 ; this .m_is_change_volume_low_real_day_inc= false ; this .m_is_change_volume_low_real_day_dec= false ; this .m_changed_option_strike_value= 0 ; this .m_is_change_option_strike_inc= false ; this .m_is_change_option_strike_dec= false ; this .m_changed_volume_limit_value= 0 ; this .m_is_change_volume_limit_inc= false ; this .m_is_change_volume_limit_dec= false ; this .m_changed_swap_long_value= 0 ; this .m_is_change_swap_long_inc= false ; this .m_is_change_swap_long_dec= false ; this .m_changed_swap_short_value= 0 ; this .m_is_change_swap_short_inc= false ; this .m_is_change_swap_short_dec= false ; this .m_changed_session_volume_value= 0 ; this .m_is_change_session_volume_inc= false ; this .m_is_change_session_volume_dec= false ; this .m_changed_session_turnover_value= 0 ; this .m_is_change_session_turnover_inc= false ; this .m_is_change_session_turnover_dec= false ; this .m_changed_session_interest_value= 0 ; this .m_is_change_session_interest_inc= false ; this .m_is_change_session_interest_dec= false ; this .m_changed_session_buy_ord_volume_value= 0 ; this .m_is_change_session_buy_ord_volume_inc= false ; this .m_is_change_session_buy_ord_volume_dec= false ; this .m_changed_session_sell_ord_volume_value= 0 ; this .m_is_change_session_sell_ord_volume_inc= false ; this .m_is_change_session_sell_ord_volume_dec= false ; this .m_changed_session_open_value= 0 ; this .m_is_change_session_open_inc= false ; this .m_is_change_session_open_dec= false ; this .m_changed_session_close_value= 0 ; this .m_is_change_session_close_inc= false ; this .m_is_change_session_close_dec= false ; this .m_changed_session_aw_value= 0 ; this .m_is_change_session_aw_inc= false ; this .m_is_change_session_aw_dec= false ; }

В методе просто присваиваются начальные значения переменным отслеживаемых свойств символа, объявленные ранее в приватной секции класса.

Метод инициализации контролируемых значений свойств символа:

void CSymbol::InitControlsParams( void ) { this .m_control_session_deals_inc= 10 ; this .m_control_session_deals_dec= 10 ; this .m_control_session_buy_ord_inc= 10 ; this .m_control_session_buy_ord_dec= 10 ; this .m_control_session_sell_ord_inc= 10 ; this .m_control_session_sell_ord_dec= 10 ; this .m_control_volume_inc= 10 ; this .m_control_volume_dec= 10 ; this .m_control_volume_high_day_inc= 50 ; this .m_control_volume_high_day_dec= 50 ; this .m_control_volume_low_day_inc= 50 ; this .m_control_volume_low_day_dec= 50 ; this .m_control_spread_inc= 2 ; this .m_control_spread_dec= 2 ; this .m_control_stops_level_inc= 2 ; this .m_control_stops_level_dec= 2 ; this .m_control_freeze_level_inc= 2 ; this .m_control_freeze_level_dec= 2 ; this .m_control_bid_last_inc= DBL_MAX ; this .m_control_bid_last_dec= DBL_MAX ; this .m_control_bid_last_high_inc= DBL_MAX ; this .m_control_bid_last_high_dec= DBL_MAX ; this .m_control_bid_last_low_inc= DBL_MAX ; this .m_control_bid_last_low_dec= DBL_MAX ; this .m_control_ask_inc= DBL_MAX ; this .m_control_ask_dec= DBL_MAX ; this .m_control_ask_high_inc= DBL_MAX ; this .m_control_ask_high_dec= DBL_MAX ; this .m_control_ask_low_inc= DBL_MAX ; this .m_control_ask_low_dec= DBL_MAX ; this .m_control_volume_real_inc= 50 ; this .m_control_volume_real_dec= 50 ; this .m_control_volume_high_real_day_inc= 20 ; this .m_control_volume_high_real_day_dec= 20 ; this .m_control_volume_low_real_day_inc= 10 ; this .m_control_volume_low_real_day_dec= 10 ; this .m_control_option_strike_inc= 0 ; this .m_control_option_strike_dec= 0 ; this .m_control_session_volume_inc= 10 ; this .m_control_session_volume_dec= 10 ; this .m_control_session_turnover_inc= 1000 ; this .m_control_session_turnover_dec= 500 ; this .m_control_session_interest_inc= 50 ; this .m_control_session_interest_dec= 20 ; this .m_control_session_buy_ord_volume_inc= 50 ; this .m_control_session_buy_ord_volume_dec= 20 ; this .m_control_session_sell_ord_volume_inc= 50 ; this .m_control_session_sell_ord_volume_dec= 20 ; this .m_control_session_open_inc= 0 ; this .m_control_session_open_dec= 0 ; this .m_control_session_close_inc= 0 ; this .m_control_session_close_dec= 0 ; this .m_control_session_aw_inc= 0 ; this .m_control_session_aw_dec= 0 ; }

В методе просто присваиваются начальные значения переменным контролируемых свойств символа, объявленные ранее в приватной секции класса. При превышении свойствами значений, вписанных в эти переменные будет сгенерировано соответствующее событие аккаунта. Для отключения контроля свойства, его переменной необходимо присвоить значение DBL_MAX. Для отслеживания изменения любой величины необходимо переменной присвоить 0.



Метод, проверяющий произошедшее изменение свойств символа и возвращающий код произошедшего изменения:

int CSymbol::SetEventCode( void ) { this .m_event_code=SYMBOL_EVENT_FLAG_NO_EVENT; if ( this .m_struct_curr_symbol.trade_mode != this .m_struct_prev_symbol.trade_mode ) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_TRADE_MODE; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_deals!= this .m_struct_prev_symbol.session_deals) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_DEALS; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders!= this .m_struct_prev_symbol.session_buy_orders) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORDERS; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders!= this .m_struct_prev_symbol.session_sell_orders) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORDERS; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume!= this .m_struct_prev_symbol.volume) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day!= this .m_struct_prev_symbol.volume_high_day) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_DAY; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day!= this .m_struct_prev_symbol.volume_low_day) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_DAY; if ( this .m_struct_curr_symbol.spread!= this .m_struct_prev_symbol.spread) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SPREAD; if ( this .m_struct_curr_symbol.stops_level!= this .m_struct_prev_symbol.stops_level) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_STOPLEVEL; if ( this .m_struct_curr_symbol.freeze_level!= this .m_struct_prev_symbol.freeze_level) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_FREEZELEVEL; if ( this .m_struct_curr_symbol.bid_last!= this .m_struct_prev_symbol.bid_last) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST; if ( this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high!= this .m_struct_prev_symbol.bid_last_high) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_HIGH; if ( this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low!= this .m_struct_prev_symbol.bid_last_low) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_LOW; if ( this .m_struct_curr_symbol.ask!= this .m_struct_prev_symbol.ask) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK; if ( this .m_struct_curr_symbol.ask_high!= this .m_struct_prev_symbol.ask_high) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_HIGH; if ( this .m_struct_curr_symbol.ask_low!= this .m_struct_prev_symbol.ask_low) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_LOW; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day!= this .m_struct_prev_symbol.volume_real_day) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_REAL_DAY; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day!= this .m_struct_prev_symbol.volume_high_real_day) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_REAL_DAY; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day!= this .m_struct_prev_symbol.volume_low_real_day) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_REAL_DAY; if ( this .m_struct_curr_symbol.option_strike!= this .m_struct_prev_symbol.option_strike) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_OPTION_STRIKE; if ( this .m_struct_curr_symbol.volume_limit!= this .m_struct_prev_symbol.volume_limit) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LIMIT; if ( this .m_struct_curr_symbol.swap_long!= this .m_struct_prev_symbol.swap_long) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_LONG; if ( this .m_struct_curr_symbol.swap_short!= this .m_struct_prev_symbol.swap_short) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_SHORT; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_volume!= this .m_struct_prev_symbol.session_volume) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_VOLUME; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_turnover!= this .m_struct_prev_symbol.session_turnover) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_TURNOVER; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_interest!= this .m_struct_prev_symbol.session_interest) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_INTEREST; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume!= this .m_struct_prev_symbol.session_buy_ord_volume) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORD_VOLUME; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume!= this .m_struct_prev_symbol.session_sell_ord_volume) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORD_VOLUME; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_open!= this .m_struct_prev_symbol.session_open) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_OPEN; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_close!= this .m_struct_prev_symbol.session_close) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_CLOSE; if ( this .m_struct_curr_symbol.session_aw!= this .m_struct_prev_symbol.session_aw) this .m_event_code+=SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_AW; return this .m_event_code; }

В методе сначала обнуляется код события, затем сравниваются значения контролируемых параметров символа в структуре текущих данных и структуре прошлых данных. Если данные не равны, то к коду события добавляется соответствующий флаг.

Метод, устанавливающий тип события и записывающий произошедшее событие в список событий:



void CSymbol::SetTypeEvent( void ) { this .InitChangesParams(); ENUM_SYMBOL_EVENT event_id=SYMBOL_EVENT_NO_EVENT; if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_TRADE_MODE)) { event_id= ( this .TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_DISABLED ? SYMBOL_EVENT_TRADE_DISABLE : this .TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_LONGONLY ? SYMBOL_EVENT_TRADE_LONGONLY : this .TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_SHORTONLY ? SYMBOL_EVENT_TRADE_SHORTONLY : this .TradeMode()== SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ? SYMBOL_EVENT_TRADE_CLOSEONLY : SYMBOL_EVENT_TRADE_FULL ); this .m_is_change_trade_mode= true ; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .TradeMode(), this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.trade_mode= this .m_struct_curr_symbol.trade_mode; } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_DEALS)) { this .m_changed_session_deals_value= this .m_struct_curr_symbol.session_deals- this .m_struct_prev_symbol.session_deals; if ( this .m_changed_session_deals_value> this .m_control_session_deals_inc) { this .m_is_change_session_deals_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_deals_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_deals= this .m_struct_curr_symbol.session_deals; } else if ( this .m_changed_session_deals_value<- this .m_control_session_deals_dec) { this .m_is_change_session_deals_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_DEALS_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_deals_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_deals= this .m_struct_curr_symbol.session_deals; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORDERS)) { this .m_changed_session_buy_ord_value= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders- this .m_struct_prev_symbol.session_buy_orders; if ( this .m_changed_session_buy_ord_value> this .m_control_session_buy_ord_inc) { this .m_is_change_session_buy_ord_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_buy_ord_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_buy_orders= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders; } else if ( this .m_changed_session_buy_ord_value<- this .m_control_session_buy_ord_dec) { this .m_is_change_session_buy_ord_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORDERS_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_buy_ord_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_buy_orders= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORDERS)) { this .m_changed_session_sell_ord_value= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders- this .m_struct_prev_symbol.session_sell_orders; if ( this .m_changed_session_sell_ord_value> this .m_control_session_sell_ord_inc) { this .m_is_change_session_sell_ord_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_sell_ord_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_sell_orders= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders; } else if ( this .m_changed_session_sell_ord_value<- this .m_control_session_sell_ord_dec) { this .m_is_change_session_sell_ord_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORDERS_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_sell_ord_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_sell_orders= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME)) { this .m_changed_volume_value= this .m_struct_curr_symbol.volume- this .m_struct_prev_symbol.volume; if ( this .m_changed_volume_value> this .m_control_volume_inc) { this .m_is_change_volume_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume= this .m_struct_curr_symbol.volume; } else if ( this .m_changed_volume_value<- this .m_control_volume_dec) { this .m_is_change_volume_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume= this .m_struct_curr_symbol.volume; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_DAY)) { this .m_changed_volume_high_day_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day- this .m_struct_prev_symbol.volume_high_day; if ( this .m_changed_volume_high_day_value> this .m_control_volume_high_day_inc) { this .m_is_change_volume_high_day_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_high_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_high_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day; } else if ( this .m_changed_volume_high_day_value<- this .m_control_volume_high_day_dec) { this .m_is_change_volume_high_day_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_DAY_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_high_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_high_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_DAY)) { this .m_changed_volume_low_day_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day- this .m_struct_prev_symbol.volume_low_day; if ( this .m_changed_volume_low_day_value> this .m_control_volume_low_day_inc) { this .m_is_change_volume_low_day_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_low_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_low_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day; } else if ( this .m_changed_volume_low_day_value<- this .m_control_volume_low_day_dec) { this .m_is_change_volume_low_day_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_DAY_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_low_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_low_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SPREAD)) { this .m_changed_spread_value= this .m_struct_curr_symbol.spread- this .m_struct_prev_symbol.spread; if ( this .m_changed_spread_value> this .m_control_spread_inc) { this .m_is_change_spread_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SPREAD_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_spread_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.spread= this .m_struct_curr_symbol.spread; } else if ( this .m_changed_spread_value<- this .m_control_spread_dec) { this .m_is_change_spread_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SPREAD_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_spread_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.spread= this .m_struct_curr_symbol.spread; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_STOPLEVEL)) { this .m_changed_stops_level_value= this .m_struct_curr_symbol.stops_level- this .m_struct_prev_symbol.stops_level; if ( this .m_changed_stops_level_value> this .m_control_stops_level_inc) { this .m_is_change_stops_level_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_stops_level_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.stops_level= this .m_struct_curr_symbol.stops_level; } else if ( this .m_changed_stops_level_value<- this .m_control_stops_level_dec) { this .m_is_change_stops_level_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_STOPLEVEL_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_stops_level_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.stops_level= this .m_struct_curr_symbol.stops_level; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_FREEZELEVEL)) { this .m_changed_freeze_level_value= this .m_struct_curr_symbol.freeze_level- this .m_struct_prev_symbol.freeze_level; if ( this .m_changed_freeze_level_value> this .m_control_freeze_level_inc) { this .m_is_change_freeze_level_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_freeze_level_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.freeze_level= this .m_struct_curr_symbol.freeze_level; } else if ( this .m_changed_freeze_level_value<- this .m_control_freeze_level_dec) { this .m_is_change_freeze_level_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_FREEZELEVEL_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_freeze_level_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.freeze_level= this .m_struct_curr_symbol.freeze_level; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST)) { this .m_changed_bid_last_value= this .m_struct_curr_symbol.bid_last- this .m_struct_prev_symbol.bid_last; if ( this .m_changed_bid_last_value> this .m_control_bid_last_inc) { this .m_is_change_bid_last_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last= this .m_struct_curr_symbol.bid_last; } else if ( this .m_changed_bid_last_value<- this .m_control_bid_last_dec) { this .m_is_change_bid_last_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last= this .m_struct_curr_symbol.bid_last; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_HIGH)) { this .m_changed_bid_last_high_value= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high- this .m_struct_prev_symbol.bid_last_high; if ( this .m_changed_bid_last_high_value> this .m_control_bid_last_high_inc) { this .m_is_change_bid_last_high_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_high_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last_high= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high; } else if ( this .m_changed_bid_last_high_value<- this .m_control_bid_last_high_dec) { this .m_is_change_bid_last_high_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_HIGH_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_high_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last_high= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_BID_LAST_LOW)) { this .m_changed_bid_last_low_value= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low- this .m_struct_prev_symbol.bid_last_low; if ( this .m_changed_bid_last_low_value> this .m_control_bid_last_low_inc) { this .m_is_change_bid_last_low_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_low_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last_low= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low; } else if ( this .m_changed_bid_last_low_value<- this .m_control_bid_last_low_dec) { this .m_is_change_bid_last_low_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_BID_LAST_LOW_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_bid_last_low_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.bid_last_low= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK)) { this .m_changed_ask_value= this .m_struct_curr_symbol.ask- this .m_struct_prev_symbol.ask; if ( this .m_changed_ask_value> this .m_control_ask_inc) { this .m_is_change_ask_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask= this .m_struct_curr_symbol.ask; } else if ( this .m_changed_ask_value<- this .m_control_ask_dec) { this .m_is_change_ask_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask= this .m_struct_curr_symbol.ask; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_HIGH)) { this .m_changed_ask_high_value= this .m_struct_curr_symbol.ask_high- this .m_struct_prev_symbol.ask_high; if ( this .m_changed_ask_high_value> this .m_control_ask_high_inc) { this .m_is_change_ask_high_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_high_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask_high= this .m_struct_curr_symbol.ask_high; } else if ( this .m_changed_ask_high_value<- this .m_control_ask_high_dec) { this .m_is_change_ask_high_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_HIGH_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_high_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask_high= this .m_struct_curr_symbol.ask_high; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_ASK_LOW)) { this .m_changed_ask_low_value= this .m_struct_curr_symbol.ask_low- this .m_struct_prev_symbol.ask_low; if ( this .m_changed_ask_low_value> this .m_control_ask_low_inc) { this .m_is_change_ask_low_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_low_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask_low= this .m_struct_curr_symbol.ask_low; } else if ( this .m_changed_ask_low_value<- this .m_control_ask_low_dec) { this .m_is_change_ask_low_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_ASK_LOW_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_ask_low_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.ask_low= this .m_struct_curr_symbol.ask_low; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_REAL_DAY)) { this .m_changed_volume_real_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day- this .m_struct_prev_symbol.volume_real_day; if ( this .m_changed_volume_real_value> this .m_control_volume_real_inc) { this .m_is_change_volume_real_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_real_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day; } else if ( this .m_changed_volume_real_value<- this .m_control_volume_real_dec) { this .m_is_change_volume_real_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_REAL_DAY_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_real_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_HIGH_REAL_DAY)) { this .m_changed_volume_high_real_day_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day- this .m_struct_prev_symbol.volume_high_real_day; if ( this .m_changed_volume_high_real_day_value> this .m_control_volume_high_real_day_inc) { this .m_is_change_volume_high_real_day_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_high_real_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_high_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day; } else if ( this .m_changed_volume_high_real_day_value<- this .m_control_volume_high_real_day_dec) { this .m_is_change_volume_high_real_day_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_HIGH_REAL_DAY_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_high_real_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_high_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LOW_REAL_DAY)) { this .m_changed_volume_low_real_day_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day- this .m_struct_prev_symbol.volume_low_real_day; if ( this .m_changed_volume_low_real_day_value> this .m_control_volume_low_real_day_inc) { this .m_is_change_volume_low_real_day_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_low_real_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_low_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day; } else if ( this .m_changed_volume_low_real_day_value<- this .m_control_volume_low_real_day_dec) { this .m_is_change_volume_low_real_day_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LOW_REAL_DAY_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_low_real_day_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_low_real_day= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_OPTION_STRIKE)) { this .m_changed_option_strike_value= this .m_struct_curr_symbol.option_strike- this .m_struct_prev_symbol.option_strike; if ( this .m_changed_option_strike_value> this .m_control_option_strike_inc) { this .m_is_change_option_strike_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_option_strike_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.option_strike= this .m_struct_curr_symbol.option_strike; } else if ( this .m_changed_option_strike_value<- this .m_control_option_strike_dec) { this .m_is_change_option_strike_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_OPTION_STRIKE_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_option_strike_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.option_strike= this .m_struct_curr_symbol.option_strike; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_VOLUME_LIMIT)) { this .m_changed_volume_limit_value= this .m_struct_curr_symbol.volume_limit- this .m_struct_prev_symbol.volume_limit; if ( this .m_changed_volume_limit_value> 0 ) { this .m_is_change_volume_limit_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_INC; } else { this .m_is_change_volume_limit_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_VOLUME_LIMIT_DEC; } if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_volume_limit_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.volume_limit= this .m_struct_curr_symbol.volume_limit; } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_LONG)) { this .m_changed_swap_long_value= this .m_struct_curr_symbol.swap_long- this .m_struct_prev_symbol.swap_long; if ( this .m_changed_swap_long_value> 0 ) { this .m_is_change_swap_long_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_INC; } else { this .m_is_change_swap_long_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SWAP_LONG_DEC; } if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_swap_long_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.swap_long= this .m_struct_curr_symbol.swap_long; } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SWAP_SHORT)) { this .m_changed_swap_short_value= this .m_struct_curr_symbol.swap_short- this .m_struct_prev_symbol.swap_short; if ( this .m_changed_swap_short_value> 0 ) { this .m_is_change_swap_short_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_INC; } else { this .m_is_change_swap_short_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SWAP_SHORT_DEC; } if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_swap_short_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.swap_short= this .m_struct_curr_symbol.swap_short; } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_VOLUME)) { this .m_changed_session_volume_value= this .m_struct_curr_symbol.session_volume- this .m_struct_prev_symbol.session_volume; if ( this .m_changed_session_volume_value> this .m_control_session_volume_inc) { this .m_is_change_session_volume_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_volume; } else if ( this .m_changed_session_volume_value<- this .m_control_session_volume_dec) { this .m_is_change_session_volume_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_VOLUME_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_volume; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_TURNOVER)) { this .m_changed_session_turnover_value= this .m_struct_curr_symbol.session_turnover- this .m_struct_prev_symbol.session_turnover; if ( this .m_changed_session_turnover_value> this .m_control_session_turnover_inc) { this .m_is_change_session_turnover_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_turnover_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_turnover= this .m_struct_curr_symbol.session_turnover; } else if ( this .m_changed_session_turnover_value<- this .m_control_session_turnover_dec) { this .m_is_change_session_turnover_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_TURNOVER_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_turnover_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_turnover= this .m_struct_curr_symbol.session_turnover; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_INTEREST)) { this .m_changed_session_interest_value= this .m_struct_curr_symbol.session_interest- this .m_struct_prev_symbol.session_interest; if ( this .m_changed_session_interest_value> this .m_control_session_interest_inc) { this .m_is_change_session_interest_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_interest_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_interest= this .m_struct_curr_symbol.session_interest; } else if ( this .m_changed_session_interest_value<- this .m_control_session_interest_dec) { this .m_is_change_session_interest_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_INTEREST_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_interest_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_interest= this .m_struct_curr_symbol.session_interest; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_BUY_ORD_VOLUME)) { this .m_changed_session_buy_ord_volume_value= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume- this .m_struct_prev_symbol.session_buy_ord_volume; if ( this .m_changed_session_buy_ord_volume_value> this .m_control_session_buy_ord_volume_inc) { this .m_is_change_session_buy_ord_volume_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_buy_ord_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_buy_ord_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume; } else if ( this .m_changed_session_buy_ord_volume_value<- this .m_control_session_buy_ord_volume_dec) { this .m_is_change_session_buy_ord_volume_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_BUY_ORD_VOLUME_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_buy_ord_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_buy_ord_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_SELL_ORD_VOLUME)) { this .m_changed_session_sell_ord_volume_value= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume- this .m_struct_prev_symbol.session_sell_ord_volume; if ( this .m_changed_session_sell_ord_volume_value> this .m_control_session_sell_ord_volume_inc) { this .m_is_change_session_sell_ord_volume_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_sell_ord_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_sell_ord_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume; } else if ( this .m_changed_session_sell_ord_volume_value<- this .m_control_session_sell_ord_volume_dec) { this .m_is_change_session_sell_ord_volume_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_SELL_ORD_VOLUME_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_sell_ord_volume_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_sell_ord_volume= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_OPEN)) { this .m_changed_session_open_value= this .m_struct_curr_symbol.session_open- this .m_struct_prev_symbol.session_open; if ( this .m_changed_session_open_value> this .m_control_session_open_inc) { this .m_is_change_session_open_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_open_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_open= this .m_struct_curr_symbol.session_open; } else if ( this .m_changed_session_open_value<- this .m_control_session_open_dec) { this .m_is_change_session_open_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_OPEN_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_open_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_open= this .m_struct_curr_symbol.session_open; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_CLOSE)) { this .m_changed_session_close_value= this .m_struct_curr_symbol.session_close- this .m_struct_prev_symbol.session_close; if ( this .m_changed_session_close_value> this .m_control_session_close_inc) { this .m_is_change_session_close_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_INC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_close_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_close= this .m_struct_curr_symbol.session_close; } else if ( this .m_changed_session_close_value<- this .m_control_session_close_dec) { this .m_is_change_session_close_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_CLOSE_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_close_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_close= this .m_struct_curr_symbol.session_close; } } if ( this .IsPresentEventFlag(SYMBOL_EVENT_FLAG_SESSION_AW)) { this .m_changed_session_aw_value= this .m_struct_curr_symbol.session_aw- this .m_struct_prev_symbol.session_aw; if ( this .m_changed_session_aw_value> this .m_control_session_aw_inc) { this .m_is_change_session_aw_inc= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_INC; if ( this .EventAdd (event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_aw_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_aw= this .m_struct_curr_symbol.session_aw; } else if ( this .m_changed_session_aw_value<- this .m_control_session_aw_dec) { this .m_is_change_session_aw_dec= true ; event_id=SYMBOL_EVENT_SESSION_AW_DEC; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_changed_session_aw_value, this .Name())) this .m_struct_prev_symbol.session_aw= this .m_struct_curr_symbol.session_aw; } } }

Метод достаточно "увесистый", но лишь за счёт блоков идентичных проверок изменения отслеживаемых свойств символа. В части 13 мы уже рассматривали аналогичный метод при отслеживании изменений аккаунта. Здесь логика аналогична, за исключением того, что у нас теперь весь функционал сохранения событий располагается в базовом объекте CBaseObj.

Рассмотрим на примере изменения средневзвешенной цены сессии.

В самом начале метода обнуляем значения отслеживаемых свойств при помощи метода InitChangesParams() и устанавливаем статус события как "Нет события".



При помощи метода IsPresentEventFlag() , расположенного так же в базовом объекте, проверяем наличие флага изменения значения SYMBOL_SESSION_AW символа в коде события, записанного в переменной m_event_code .

Если флаг изменения проверяемого значения есть в коде события, то



, расположенного так же в базовом объекте, проверяем наличие флага изменения значения SYMBOL_SESSION_AW символа в коде события, записанного в переменной . Если флаг изменения проверяемого значения есть в коде события, то рассчитываем величину изменения данного свойства и проверяем данное значение на превышение контролируемого значения .



.

Если рассчитанное значение стало больше контролируемого значения , то



, то



устанавливаем флаг события увеличения средневзвешенной цены ,



,





записываем в идентификатор события "Событие увеличения средневзвешенной цены" и



и





вызываем метод добавления события в список EventAdd() базового класса CBaseObj .

Если событие успешно добавлено в список, то



. Если событие успешно добавлено в список, то





сохраняем текущее значение свойства как прошлое для дальнейшей проверки .

идентификатор события (event_id, заполненный при проверке события)

текущее время в милисекундах (метод TickTime() базового класса CBaseObj) рассчитанное значение, на которое изменилось свойство символа (m_changed_session_aw_value) имя объекта (в данном случае — имя символа)

В защищённый конструктор класса также внесём небольшое изменение: чтобы у объекта-символа заполнить новое свойство "индекс символа в окне Обзор рынка", нам необходимо передать этот индекс при сканировании символов в обзоре рынка. И передавать мы будем индекс прямо в конструктор класса: protected : CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index ); Там же, в защищённой секции класса добавим ещё один метод, возвращающий количество знаков после запятой по способу начисления свопов:

bool SymbolExists( const string name) const ; long SymbolExists( void ) const ; long SymbolCustom( void ) const ; long SymbolChartMode( void ) const ; long SymbolMarginHedgedUseLEG( void ) const ; long SymbolOrderFillingMode( void ) const ; long SymbolOrderMode( void ) const ; long SymbolExpirationMode( void ) const ; long SymbolOrderGTCMode( void ) const ; long SymbolOptionMode( void ) const ; long SymbolOptionRight( void ) const ; long SymbolBackgroundColor( void ) const ; long SymbolCalcMode( void ) const ; long SymbolSwapMode( void ) const ; long SymbolDigitsLot( void ); int SymbolDigitsBySwap( void ); Дело в том, что свопы начисляются в деньгах, в пунктах и процентах. И для каждого из этих типов начисления свопов необходимо вернуть соответствующее значение количества знаков после запятой. Вот этот метод их и возвращает. Напишем его за пределами тела класса: int CSymbol::SymbolDigitsBySwap( void ) { return ( this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_CURRENT || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_REOPEN_BID ? this . Digits () : this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_SYMBOL || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_MARGIN || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_CURRENCY_DEPOSIT ? this .DigitsCurrency(): this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_CURRENT || this .SwapMode()== SYMBOL_SWAP_MODE_INTEREST_OPEN ? 1 : 0 ); } Сделаем метод Refresh() виртуальным так как он так же определён в базовом классе всех объектов CBaseObj. А тип метода обновления котировочных данных RefreshRates() поменяем с void на bool — так как теперь в методе Refresh(), в самом его начале будет вызываться метод RefreshRates(), и если не удалось в нём получить данные, то метод вернёт false, и соответственно сразу же будет осуществлён выход и из метода Refresh().

И добавим определение метода, возвращающего описание события символа: virtual void Refresh( void ); bool RefreshRates( void ); string EventDescription( const ENUM_SYMBOL_EVENT event ); В публичной секции класса, в разделе методов упрощённого доступа, в методах, возвращающих целочисленные свойства символа,

добавим метод возврата индекса символа в окне "Обзор рынка":

long Status( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_STATUS); } int IndexInMarketWatch( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_INDEX_MW); } bool IsCustom( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_CUSTOM); } color ColorBackground( void ) const { return ( color ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR); } ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ChartMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_CHART_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_CHART_MODE); } bool IsExist( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXIST); } bool IsExist( const string name) const { return this .SymbolExists(name); } bool IsSelect( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SELECT); } bool IsVisible( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VISIBLE); } long SessionDeals( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS); } long SessionBuyOrders( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS); } long SessionSellOrders( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS); } long Volume( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME); } long VolumeHigh( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH); } long VolumeLow( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW); } datetime Time( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TIME); } int Digits ( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS); } int DigitsLot( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS); } int Spread( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD); } bool IsSpreadFloat( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT); } int TicksBookdepth( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH); } ENUM_SYMBOL_CALC_MODE TradeCalcMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_CALC_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE); } ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE TradeMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_MODE); } datetime StartTime( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_START_TIME); } datetime ExpirationTime( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME); } int TradeStopLevel( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL); } int TradeFreezeLevel( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL); } ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION TradeExecutionMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE); } ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE SwapMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_SWAP_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_MODE); } ENUM_DAY_OF_WEEK SwapRollover3Days( void ) const { return ( ENUM_DAY_OF_WEEK ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS); } bool IsMarginHedgedUseLeg( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG); } int ExpirationModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE); } int FillingModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_FILLING_MODE); } int OrderModeFlags( void ) const { return ( int ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_MODE); } ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE OrderModeGTC( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_ORDER_GTC_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE OptionMode( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_OPTION_MODE ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_MODE); } ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT OptionRight( void ) const { return ( ENUM_SYMBOL_OPTION_RIGHT ) this .GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT); } А в методах, возвращающих вещественные свойства

добавим метод возврата цены Bid или Last, метод возврата максимальной цены Bid или Last за день и метод возврата минимальной цены Bid или Last за день: double Bid( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BID); } double BidHigh( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDHIGH); } double BidLow( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDLOW); } double Ask( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ASK); } double AskHigh( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ASKHIGH); } double AskLow( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_ASKLOW); } double Last( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LAST); } double LastHigh( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTHIGH); } double LastLow( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTLOW); } double VolumeReal( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL); } double VolumeHighReal( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL); } double VolumeLowReal( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL); } double OptionStrike( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE); } double Point ( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_POINT); } double TradeTickValue( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE); } double TradeTickValueProfit( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT); } double TradeTickValueLoss( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS); } double TradeTickSize( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE); } double TradeContractSize( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE); } double TradeAccuredInterest( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST); } double TradeFaceValue( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE); } double TradeLiquidityRate( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE); } double LotsMin( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN); } double LotsMax( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX); } double LotsStep( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP); } double VolumeLimit( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT); } double SwapLong( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG); } double SwapShort( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT); } double MarginInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL); } double MarginMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE); } double MarginLongInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL); } double MarginBuyStopInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL); } double MarginBuyLimitInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL); } double MarginBuyStopLimitInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL); } double MarginLongMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE); } double MarginBuyStopMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE); } double MarginBuyLimitMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE); } double MarginBuyStopLimitMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE); } double MarginShortInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL); } double MarginSellStopInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL); } double MarginSellLimitInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL); } double MarginSellStopLimitInitial( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL); } double MarginShortMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE); } double MarginSellStopMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE); } double MarginSellLimitMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE); } double MarginSellStopLimitMaintenance( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE); } double SessionVolume( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME); } double SessionTurnover( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER); } double SessionInterest( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST); } double SessionBuyOrdersVolume( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME); } double SessionSellOrdersVolume( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME); } double SessionOpen( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN); } double SessionClose( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE); } double SessionAW( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_AW); } double SessionPriceSettlement( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT); } double SessionPriceLimitMin( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN); } double SessionPriceLimitMax( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX); } double MarginHedged( void ) const { return this .GetProperty(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED); } double NormalizedPrice( const double price) const ; double BidLast( void ) const ; double BidLastHigh( void ) const ; double BidLastLow( void ) const ; За пределами тела класса напишем их реализацию: double CSymbol::BidLast( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BID) : this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LAST)); } double CSymbol::BidLastHigh( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDHIGH) : this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)); } double CSymbol::BidLastLow( void ) const { return ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .GetProperty(SYMBOL_PROP_BIDLOW) : this .GetProperty(SYMBOL_PROP_LASTLOW)); } Здесь всё просто: в зависимости от того, по каким ценам строится ценовой график, возвращается соответствующее свойство символа — либо с ценами Bid, либо с ценами Last. Также в публичной секции напишем методы установки контролируемых свойств и методы возврата величины изменения свойств и флагов событий символа: bool IsChangedTradeMode( void ) const { return this .m_is_change_trade_mode; } void SetControlSessionDealsInc( const long value ) { this .m_control_session_deals_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionDealsDec( const long value ) { this .m_control_session_deals_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedSessionDeals( void ) const { return this .m_changed_session_deals_value; } bool IsIncreaseSessionDeals( void ) const { return this .m_is_change_session_deals_inc; } bool IsDecreaseSessionDeals( void ) const { return this .m_is_change_session_deals_dec; } void SetControlSessionBuyOrdInc( const long value ) { this .m_control_session_buy_ord_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionBuyOrdDec( const long value ) { this .m_control_session_buy_ord_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedSessionBuyOrders( void ) const { return this .m_changed_session_buy_ord_value; } bool IsIncreaseSessionBuyOrders( void ) const { return this .m_is_change_session_buy_ord_inc; } bool IsDecreaseSessionBuyOrders( void ) const { return this .m_is_change_session_buy_ord_dec; } void SetControlSessionSellOrdInc( const long value ) { this .m_control_session_sell_ord_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionSellOrdDec( const long value ) { this .m_control_session_sell_ord_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedSessionSellOrders( void ) const { return this .m_changed_session_sell_ord_value; } bool IsIncreaseSessionSellOrders( void ) const { return this .m_is_change_session_sell_ord_inc; } bool IsDecreaseSessionSellOrders( void ) const { return this .m_is_change_session_sell_ord_dec; } void SetControlVolumeInc( const long value ) { this .m_control_volume_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeDec( const long value ) { this .m_control_volume_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedVolume( void ) const { return this .m_changed_volume_value; } bool IsIncreaseVolume( void ) const { return this .m_is_change_volume_inc; } bool IsDecreaseVolume( void ) const { return this .m_is_change_volume_dec; } void SetControlVolumeHighInc( const long value ) { this .m_control_volume_high_day_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeHighDec( const long value ) { this .m_control_volume_high_day_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedVolumeHigh( void ) const { return this .m_changed_volume_high_day_value; } bool IsIncreaseVolumeHigh( void ) const { return this .m_is_change_volume_high_day_inc; } bool IsDecreaseVolumeHigh( void ) const { return this .m_is_change_volume_high_day_dec; } void SetControlVolumeLowInc( const long value ) { this .m_control_volume_low_day_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeLowDec( const long value ) { this .m_control_volume_low_day_dec=::fabs( value ); } long GetValueChangedVolumeLow( void ) const { return this .m_changed_volume_low_day_value; } bool IsIncreaseVolumeLow( void ) const { return this .m_is_change_volume_low_day_inc; } bool IsDecreaseVolumeLow( void ) const { return this .m_is_change_volume_low_day_dec; } void SetControlSpreadInc( const int value ) { this .m_control_spread_inc=::fabs( value ); } void SetControlSpreadDec( const int value ) { this .m_control_spread_dec=::fabs( value ); } int GetValueChangedSpread( void ) const { return this .m_changed_spread_value; } bool IsIncreaseSpread( void ) const { return this .m_is_change_spread_inc; } bool IsDecreaseSpread( void ) const { return this .m_is_change_spread_dec; } void SetControlStopLevelInc( const int value ) { this .m_control_stops_level_inc=::fabs( value ); } void SetControlStopLevelDec( const int value ) { this .m_control_stops_level_dec=::fabs( value ); } int GetValueChangedStopLevel( void ) const { return this .m_changed_stops_level_value; } bool IsIncreaseStopLevel( void ) const { return this .m_is_change_stops_level_inc; } bool IsDecreaseStopLevel( void ) const { return this .m_is_change_stops_level_dec; } void SetControlFreezeLevelInc( const int value ) { this .m_control_freeze_level_inc=::fabs( value ); } void SetControlFreezeLevelDec( const int value ) { this .m_control_freeze_level_dec=::fabs( value ); } int GetValueChangedFreezeLevel( void ) const { return this .m_changed_freeze_level_value; } bool IsIncreaseFreezeLevel( void ) const { return this .m_is_change_freeze_level_inc; } bool IsDecreaseFreezeLevel( void ) const { return this .m_is_change_freeze_level_dec; } void SetControlBidLastInc( const double value ) { this .m_control_bid_last_inc=::fabs( value ); } void SetControlBidLastDec( const double value ) { this .m_control_bid_last_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedBidLast( void ) const { return this .m_changed_bid_last_value; } bool IsIncreaseBidLast( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_inc; } bool IsDecreaseBidLast( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_dec; } void SetControlBidLastHighInc( const double value ) { this .m_control_bid_last_high_inc=::fabs( value ); } void SetControlBidLastHighDec( const double value ) { this .m_control_bid_last_high_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedBidLastHigh( void ) const { return this .m_changed_bid_last_high_value; } bool IsIncreaseBidLastHigh( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_high_inc; } bool IsDecreaseBidLastHigh( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_high_dec; } void SetControlBidLastLowInc( const double value ) { this .m_control_bid_last_low_inc=::fabs( value ); } void SetControlBidLastLowDec( const double value ) { this .m_control_bid_last_low_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedBidLastLow( void ) const { return this .m_changed_bid_last_low_value; } bool IsIncreaseBidLastLow( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_low_inc; } bool IsDecreaseBidLastLow( void ) const { return this .m_is_change_bid_last_low_dec; } void SetControlAskInc( const double value ) { this .m_control_ask_inc=::fabs( value ); } void SetControlAskDec( const double value ) { this .m_control_ask_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedAsk( void ) const { return this .m_changed_ask_value; } bool IsIncreaseAsk( void ) const { return this .m_is_change_ask_inc; } bool IsDecreaseAsk( void ) const { return this .m_is_change_ask_dec; } void SetControlAskHighInc( const double value ) { this .m_control_ask_high_inc=::fabs( value ); } void SetControlAskHighDec( const double value ) { this .m_control_ask_high_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedAskHigh( void ) const { return this .m_changed_ask_high_value; } bool IsIncreaseAskHigh( void ) const { return this .m_is_change_ask_high_inc; } bool IsDecreaseAskHigh( void ) const { return this .m_is_change_ask_high_dec; } void SetControlAskLowInc( const double value ) { this .m_control_ask_low_inc=::fabs( value ); } void SetControlAskLowDec( const double value ) { this .m_control_ask_low_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedAskLow( void ) const { return this .m_changed_ask_low_value; } bool IsIncreaseAskLow( void ) const { return this .m_is_change_ask_low_inc; } bool IsDecreaseAskLow( void ) const { return this .m_is_change_ask_low_dec; } void SetControlVolumeRealInc( const double value ) { this .m_control_volume_real_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeRealDec( const double value ) { this .m_control_volume_real_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedVolumeReal( void ) const { return this .m_changed_volume_real_value; } bool IsIncreaseVolumeReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_real_inc; } bool IsDecreaseVolumeReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_real_dec; } void SetControlVolumeHighRealInc( const double value ) { this .m_control_volume_high_real_day_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeHighRealDec( const double value ) { this .m_control_volume_high_real_day_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedVolumeHighReal( void ) const { return this .m_changed_volume_high_real_day_value; } bool IsIncreaseVolumeHighReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_high_real_day_inc; } bool IsDecreaseVolumeHighReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_high_real_day_dec; } void SetControlVolumeLowRealInc( const double value ) { this .m_control_volume_low_real_day_inc=::fabs( value ); } void SetControlVolumeLowRealDec( const double value ) { this .m_control_volume_low_real_day_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedVolumeLowReal( void ) const { return this .m_changed_volume_low_real_day_value; } bool IsIncreaseVolumeLowReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_low_real_day_inc; } bool IsDecreaseVolumeLowReal( void ) const { return this .m_is_change_volume_low_real_day_dec; } void SetControlOptionStrikeInc( const double value ) { this .m_control_option_strike_inc=::fabs( value ); } void SetControlOptionStrikeDec( const double value ) { this .m_control_option_strike_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedOptionStrike( void ) const { return this .m_changed_option_strike_value; } bool IsIncreaseOptionStrike( void ) const { return this .m_is_change_option_strike_inc; } bool IsDecreaseOptionStrike( void ) const { return this .m_is_change_option_strike_dec; } double GetValueChangedVolumeLimit( void ) const { return this .m_changed_volume_limit_value; } bool IsIncreaseVolumeLimit( void ) const { return this .m_is_change_volume_limit_inc; } bool IsDecreaseVolumeLimit( void ) const { return this .m_is_change_volume_limit_dec; } double GetValueChangedSwapLong( void ) const { return this .m_changed_swap_long_value; } bool IsIncreaseSwapLong( void ) const { return this .m_is_change_swap_long_inc; } bool IsDecreaseSwapLong( void ) const { return this .m_is_change_swap_long_dec; } double GetValueChangedSwapShort( void ) const { return this .m_changed_swap_short_value; } bool IsIncreaseSwapShort( void ) const { return this .m_is_change_swap_short_inc; } bool IsDecreaseSwapShort( void ) const { return this .m_is_change_swap_short_dec; } void SetControlSessionVolumeInc( const double value ) { this .m_control_session_volume_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionVolumeDec( const double value ) { this .m_control_session_volume_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionVolume( void ) const { return this .m_changed_session_volume_value; } bool IsIncreaseSessionVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_volume_inc; } bool IsDecreaseSessionVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_volume_dec; } void SetControlSessionTurnoverInc( const double value ) { this .m_control_session_turnover_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionTurnoverDec( const double value ) { this .m_control_session_turnover_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionTurnover( void ) const { return this .m_changed_session_turnover_value; } bool IsIncreaseSessionTurnover( void ) const { return this .m_is_change_session_turnover_inc; } bool IsDecreaseSessionTurnover( void ) const { return this .m_is_change_session_turnover_dec; } void SetControlSessionInterestInc( const double value ) { this .m_control_session_interest_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionInterestDec( const double value ) { this .m_control_session_interest_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionInterest( void ) const { return this .m_changed_session_interest_value; } bool IsIncreaseSessionInterest( void ) const { return this .m_is_change_session_interest_inc; } bool IsDecreaseSessionInterest( void ) const { return this .m_is_change_session_interest_dec; } void SetControlSessionBuyOrdVolumeInc( const double value ) { this .m_control_session_buy_ord_volume_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionBuyOrdVolumeDec( const double value ) { this .m_control_session_buy_ord_volume_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionBuyOrdVolume( void ) const { return this .m_changed_session_buy_ord_volume_value; } bool IsIncreaseSessionBuyOrdVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_buy_ord_volume_inc; } bool IsDecreaseSessionBuyOrdVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_buy_ord_volume_dec; } void SetControlSessionSellOrdVolumeInc( const double value ) { this .m_control_session_sell_ord_volume_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionSellOrdVolumeDec( const double value ) { this .m_control_session_sell_ord_volume_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionSellOrdVolume( void ) const { return this .m_changed_session_sell_ord_volume_value; } bool IsIncreaseSessionSellOrdVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_sell_ord_volume_inc; } bool IsDecreaseSessionSellOrdVolume( void ) const { return this .m_is_change_session_sell_ord_volume_dec; } void SetControlSessionPriceOpenInc( const double value ) { this .m_control_session_open_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionPriceOpenDec( const double value ) { this .m_control_session_open_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionPriceOpen( void ) const { return this .m_changed_session_open_value; } bool IsIncreaseSessionPriceOpen( void ) const { return this .m_is_change_session_open_inc; } bool IsDecreaseSessionPriceOpen( void ) const { return this .m_is_change_session_open_dec; } void SetControlSessionPriceCloseInc( const double value ) { this .m_control_session_close_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionPriceCloseDec( const double value ) { this .m_control_session_close_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionPriceClose( void ) const { return this .m_changed_session_close_value; } bool IsIncreaseSessionPriceClose( void ) const { return this .m_is_change_session_close_inc; } bool IsDecreaseSessionPriceClose( void ) const { return this .m_is_change_session_close_dec; } void SetControlSessionPriceAWInc( const double value ) { this .m_control_session_aw_inc=::fabs( value ); } void SetControlSessionPriceAWDec( const double value ) { this .m_control_session_aw_dec=::fabs( value ); } double GetValueChangedSessionPriceAW( void ) const { return this .m_changed_session_aw_value; } bool IsIncreaseSessionPriceAW( void ) const { return this .m_is_change_session_aw_inc; } bool IsDecreaseSessionPriceAW( void ) const { return this .m_is_change_session_aw_dec; } Здесь: для каждого из контролируемых свойств присутствуют методы установки контролируемой величины изменения свойства, при превышении которой будет сформировано событие, флаг которого можно получить при помощи метода, возвращающего флаг события, а величину изменения — при помощи метода, возвращающего эту величину. Аналогичные методы мы рассматривали при создании отслеживания событий аккаунта в части 13 описания библиотеки.

В конструктор класса внесены некоторые изменения:

CSymbol::CSymbol(ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name , const int index ) { this .m_name=name; if (! this .Exist()) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\"" , ": " ,TextByLanguage( "Ошибка. Такого символа нет на сервере" , "Error. There is no such symbol on the server" )); this .m_global_error= ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL ; } bool select=:: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); :: ResetLastError (); if (!select) { if (! this .SetToMarketWatch()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось поместить в обзор рынка. Ошибка: " , "Failed to put in the market watch. Error: " ), this .m_global_error); } } :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick ( this .m_name, this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, "\"" , this .m_name, "\": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить текущие цены. Ошибка: " , "Could not get current prices. Error: " ), this .m_global_error); } this .Reset(); this .InitMarginRates(); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_symbol); this .m_struct_prev_symbol.trade_mode= WRONG_VALUE ; this .InitChangesParams(); this .InitControlsParams() ; #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); :: Print (DFUN_ERR_LINE, this .Name(), ": " ,TextByLanguage( "Не удалось получить коэффициенты взимания маржи. Ошибка: " , "Failed to get margin rates. Error: " ), this .m_global_error); return ; } #endif this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_STATUS] = symbol_status; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_INDEX_MW] = index ; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = ( long ) this .m_tick.volume; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_DIGITS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD_FLOAT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_MODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_EXEMODE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this .TickTime(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXIST] = this .SymbolExists(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CUSTOM] = this .SymbolCustom(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG] = this .SymbolMarginHedgedUseLEG(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_MODE] = this .SymbolOrderMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_FILLING_MODE] = this .SymbolOrderFillingMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE] = this .SymbolExpirationMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE] = this .SymbolOrderGTCMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_MODE] = this .SymbolOptionMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT] = this .SymbolOptionRight(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_CHART_MODE] = this .SymbolChartMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE] = this .SymbolCalcMode(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SWAP_MODE] = this .SymbolSwapMode(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_POINT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_POINT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this .m_tick.bid; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this .m_tick.ask; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this .m_tick.last; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this .SymbolBidHigh(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this .SymbolBidLow(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_NAME)] = this .m_name; this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_BASE)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_BASE ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_PROFIT)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_PROFIT ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_CURRENCY_MARGIN)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_DESCRIPTION)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_DESCRIPTION ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PATH)] = :: SymbolInfoString ( this .m_name, SYMBOL_PATH ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BASIS)] = this .SymbolBasis(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BANK)] = this .SymbolBank(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ISIN)] = this .SymbolISIN(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_FORMULA)] = this .SymbolFormula(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_PAGE)] = this .SymbolPage(); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS] = this .SymbolDigitsLot(); if (!select) this .RemoveFromMarketWatch(); } Теперь в конструктор передаётся индекс символа в окне "Обзор рынка", наименованию объекта присваивается имя символа, обнуляется структура прошлых данных символа, в поле структуры прошлых данных trade_mode записывается значение WRONG_VALUE — по наличию этого значения в поле режима торговли символа, будем определять первый запуск, инициализируются переменные изменяемых и контролируемых свойств символа, и в свойство символа "индекс в окне Обзор рынка" записываем переданный в конструктор индекс.

Для регистрации события уменьшения значения свойства все проверки проводим точно такие же, только проверяем уменьшение значения больше контролируемой величины.В метод добавления события в список EventAdd() отправляем данные:

Так как у нас появилась переменная m_name в базовом классе CBaseObj, в которую мы будем записывать наименование объекта, а в данном случае — имя символа, то из класса CSymbol необходимо удалить переменную m_symbol_name, и все её вхождения заменить на m_name (присвоение имени символа у нас выполняется в конструкторе класса).

Выделим любое из вхождений текста "this.m_symbol_name" в листинге класса CSymbol и нажмём сочетание клавишь Ctrl+H. Откроется окно поиска и замены, где в поле искомого значения уже будет введено выделенное нами в тексте вхождение. В поле замены введём this.m_name и заменим в листинге все найденные вхождения this.m_symbol_name на this.m_name.

Также нам нужно удалить остальные переменные-члены класса, которые теперь находятся в базовом объекте CBaseObj, и их нахождение в CSymbol вызывает при компиляции предупреждение о дублировании переменной. Впрочем, в приложенных к статье файлах уже все такие переменные удалены — можно просто загрузить файлы и ознакомиться с их содержимым.



В методе, возвращающем описание целочисленного свойства, добавим описание нового свойства символа "индекс в окне Обзор рынка":

string CSymbol::GetPropertyDescription(ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property) { return ( property==SYMBOL_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_INDEX_MW ? TextByLanguage( "Индекс в окне \"Обзор рынка\"" , "Index in the \"Market Watch window\"" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetStatusDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_CUSTOM ? TextByLanguage( "Пользовательский символ" , "Custom symbol" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_CHART_MODE ? TextByLanguage( "Тип цены для построения баров" , "Price type used for generating symbols bars" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetChartModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_EXIST ? TextByLanguage( "Символ с таким именем существует" , "Symbol with this name exists" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_SELECT ? TextByLanguage( "Символ выбран в Market Watch" , "Symbol is selected in Market Watch" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_VISIBLE ? TextByLanguage( "Символ отображается в Market Watch" , "Symbol is visible in Market Watch" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS ? TextByLanguage( "Количество сделок в текущей сессии" , "Number of deals in the current session" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS ? TextByLanguage( "Общее число ордеров на покупку в текущий момент" , "Number of Buy orders at the moment" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS ? TextByLanguage( "Общее число ордеров на продажу в текущий момент" , "Number of Sell orders at the moment" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUME ? TextByLanguage( "Объем в последней сделке" , "Volume of the last deal" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH ? TextByLanguage( "Максимальный объём за день" , "Maximal day volume" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_VOLUMELOW ? TextByLanguage( "Минимальный объём за день" , "Minimal day volume" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TIME ? TextByLanguage( "Время последней котировки" , "Time of the last quote" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( "(Ещё не было тиков)" , "(No ticks yet)" ) : TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS ? TextByLanguage( "Количество знаков после запятой" , "Digits after a decimal point" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_DIGITS_LOTS ? TextByLanguage( "Количество знаков после запятой в значении лота" , "Digits after a decimal point in the value of the lot" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD ? TextByLanguage( "Размер спреда в пунктах" , "Spread value in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_SPREAD_FLOAT ? TextByLanguage( "Плавающий спред" , "Spread is floating" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH ? TextByLanguage( "Максимальное количество показываемых заявок в стакане" , "Maximal number of requests shown in Depth of Market" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + #ifdef __MQL5__ ( string ) this .GetProperty(property) #else TextByLanguage( "Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_CALC_MODE ? TextByLanguage( "Способ вычисления стоимости контракта" , "Contract price calculation mode" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetCalcModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_MODE ? TextByLanguage( "Тип исполнения ордеров" , "Order execution type" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetTradeModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_START_TIME ? TextByLanguage( "Дата начала торгов по инструменту" , "Date of the symbol trade beginning" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": (Отсутствует)" , ": (Not set)" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)* 1000 )) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME ? TextByLanguage( "Дата окончания торгов по инструменту" , "Date of the symbol trade end" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": (Отсутствует)" , ": (Not set)" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)* 1000 )) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL ? TextByLanguage( "Минимальный отступ от цены закрытия для установки Stop ордеров" , "Minimal indention from the close price to place Stop orders" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL ? TextByLanguage( "Дистанция заморозки торговых операций" , "Distance to freeze trade operations in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==SYMBOL_PROP_TRADE_EXEMODE ? TextByLanguage( "Режим заключения сделок" , "Deal execution mode" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetTradeExecDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_MODE ? TextByLanguage( "Модель расчета свопа" , "Swap calculation model" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetSwapModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_SWAP_ROLLOVER3DAYS ? TextByLanguage( "День недели для начисления тройного свопа" , "Day of week to charge 3 days swap rollover" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +DayOfWeekDescription( this .SwapRollover3Days()) ) : property==SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED_USE_LEG ? TextByLanguage( "Расчет хеджированной маржи по наибольшей стороне" , "Calculating hedging margin using the larger leg" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==SYMBOL_PROP_EXPIRATION_MODE ? TextByLanguage( "Флаги разрешенных режимов истечения ордера" , "Flags of allowed order expiration modes" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetExpirationModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_FILLING_MODE ? TextByLanguage( "Флаги разрешенных режимов заливки ордера" , "Flags of allowed order filling modes" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetFillingModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_MODE ? TextByLanguage( "Флаги разрешённых типов ордеров" , "Flags of allowed order types" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetOrderModeFlagsDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_ORDER_GTC_MODE ? TextByLanguage( "Срок действия StopLoss и TakeProfit ордеров" , "Expiration of Stop Loss and Take Profit orders" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetOrderGTCModeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_MODE ? TextByLanguage( "Тип опциона" , "Option type" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetOptionTypeDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_OPTION_RIGHT ? TextByLanguage( "Право опциона" , "Option right" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : ": " + this .GetOptionRightDescription() ) : property==SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR ? TextByLanguage( "Цвет фона символа в Market Watch" , "Background color of the symbol in Market Watch" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property is not support" ) : #ifdef __MQL5__ ( this .GetProperty(property)==CLR_DEFAULT || this .GetProperty(property)==CLR_NONE ? TextByLanguage( ": (Отсутствует)" , ": (Not set)" ) : ": " +:: ColorToString (( color ) this .GetProperty(property), true )) #else TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается в MQL4" , "Property is not supported in MQL4" ) #endif ) : "" ); }

Удалим из листинга реализации методов класса CSymbol вторую форму метода Exist() и метод, возвращающий количество знаков после запятой в значении числа:



bool CSymbol::Exist( const string name) const { int total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) if (:: SymbolName (i, false )==name) return true ; return false ; } int CSymbol::GetDigits( const double value) const { string val_str=( string )value; int len=:: StringLen (val_str); int n=len-:: StringFind (val_str, "." , 0 )- 1 ; if (:: StringSubstr (val_str,len- 1 , 1 )== "0" ) n--; return n; }

Эти методы здесь просто лишние — Exist() с входным параметром в данном классе не нужен и был перенесён в файл сервисных функций DELib.mqh, где ему как раз самое место, а GetDigits() теперь располагается в базовом классе CBaseObj.

Метод Refresh() класса CSymbol запускается у нас из таймера и обновляет все данные символа. В этом же методе будем осуществлять поиск изменений свойств символа. Но у нас есть ещё один метод — RefreshRates(), который так же запускается из таймера, но с большей частотой обновления, и в этом методе обновляются лишь котировочные данные символа. Если поиск изменений свойств символа сделать в обоих методах, то это приведёт к задваиванию сообщений о событиях.

Решением в данной ситуации будет таким: метод RefreshRates() будет обновлять котировочные данные и возвращать флаг успешности их получения. И вызываться этот метод будет так же, как и раньше — из своего таймера, но в дополнение ещё и из метода Refresh(). Таким образом у нас будут как и ранее вызываться оба метода — каждый в своём таймере, а поиск изменений свойств символа будет только в методе Refresh().

Внесём необходимые изменения в методы RefreshRates() и Refresh():

bool CSymbol::RefreshRates( void ) { :: ResetLastError (); if ( ! :: SymbolInfoTick ( this .m_name, this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return false ; } this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUME] = ( long ) this .m_tick.volume; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TIME] = this .TickTime(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASK)] = this .m_tick.ask; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_ASKLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_ASKLOW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BID)] = this .m_tick.bid; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDHIGH)] = this .SymbolBidHigh(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_BIDLOW)] = this .SymbolBidLow(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LAST)] = this .m_tick.last; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTHIGH)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTHIGH ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_LASTLOW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_LASTLOW ); return true ; }

Здесь сначала получаем котировочные данные по символу, и если данные получить не удалось, то записываем код ошибки и выходим из метода с возвратом false. Если данные получить удалось, то заполняем нужные свойства символа и возвращаем true.



void CSymbol::Refresh( void ) { if (! this .RefreshRates()) return ; #ifdef __MQL5__ :: ResetLastError (); if (! this .MarginRates()) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } #endif this .m_is_event= false ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_symbol); this .m_hash_sum= 0 ; this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SELECT] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SELECT ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VISIBLE] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VISIBLE ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_DEALS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_DEALS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMEHIGH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_VOLUMELOW] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_VOLUMELOW ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_SPREAD] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_SPREAD ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TICKS_BOOKDEPTH] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TICKS_BOOKDEPTH ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_START_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_START_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_EXPIRATION_TIME] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_EXPIRATION_TIME ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_STOPS_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_TRADE_FREEZE_LEVEL] = :: SymbolInfoInteger ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL ); this .m_long_prop[SYMBOL_PROP_BACKGROUND_COLOR] = this .SymbolBackgroundColor(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_VALUE_LOSS)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_TICK_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_CONTRACT_SIZE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_STEP)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_LIMIT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_LONG)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_LONG ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SWAP_SHORT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SWAP_SHORT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_TURNOVER)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_TURNOVER ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_INTEREST)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_INTEREST ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_SELL_ORDERS_VOLUME ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_OPEN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_OPEN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_CLOSE)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_CLOSE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_AW)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_AW ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_SETTLEMENT)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_SETTLEMENT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX)] = :: SymbolInfoDouble ( this .m_name, SYMBOL_SESSION_PRICE_LIMIT_MAX ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUME_REAL)] = this .SymbolVolumeReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMEHIGH_REAL)] = this .SymbolVolumeHighReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_VOLUMELOW_REAL)] = this .SymbolVolumeLowReal(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_OPTION_STRIKE)] = this .SymbolOptionStrike(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_ACCRUED_INTEREST)] = this .SymbolTradeAccruedInterest(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_FACE_VALUE)] = this .SymbolTradeFaceValue(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_TRADE_LIQUIDITY_RATE)] = this .SymbolTradeLiquidityRate(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_HEDGED)] = this .SymbolMarginHedged(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Long.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_LONG_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Long.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_BUY_STOPLIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.BuyStopLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.Short.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStop.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_INITIAL)] = this .m_margin_rate.SellStopLimit.Initial; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SHORT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.Short.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOP_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellStop.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_LIMIT_MAINTENANCE)] = this .m_margin_rate.SellLimit.Maintenance; this .m_double_prop[ this .IndexProp(SYMBOL_PROP_MARGIN_SELL_STOPLIMIT_MAINTENANCE)]= this .m_margin_rate.SellStopLimit.Maintenance; this .m_struct_curr_symbol.ask = this .Ask(); this .m_struct_curr_symbol.ask_high = this .AskHigh(); this .m_struct_curr_symbol.ask_low = this .AskLow(); this .m_struct_curr_symbol.bid_last = ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .Bid() : this .Last()); this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high = ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .BidHigh() : this .LastHigh()); this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low = ( this .ChartMode()== SYMBOL_CHART_MODE_BID ? this .BidLow() : this .LastLow()); this .m_struct_curr_symbol.volume = this .Volume(); this .m_struct_curr_symbol.session_deals = this .SessionDeals(); this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders = this .SessionBuyOrders(); this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders = this .SessionSellOrders(); this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day = this .VolumeHigh(); this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day = this .VolumeLow(); this .m_struct_curr_symbol.spread = this .Spread(); this .m_struct_curr_symbol.stops_level = this .TradeStopLevel(); this .m_struct_curr_symbol.freeze_level = this .TradeFreezeLevel(); this .m_struct_curr_symbol.volume_limit = this .VolumeLimit(); this .m_struct_curr_symbol.swap_long = this .SwapLong(); this .m_struct_curr_symbol.swap_short = this .SwapShort(); this .m_struct_curr_symbol.session_volume = this .SessionVolume(); this .m_struct_curr_symbol.session_turnover = this .SessionTurnover(); this .m_struct_curr_symbol.session_interest = this .SessionInterest(); this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume = this .SessionBuyOrdersVolume(); this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume = this .SessionSellOrdersVolume(); this .m_struct_curr_symbol.session_open = this .SessionOpen(); this .m_struct_curr_symbol.session_close = this .SessionClose(); this .m_struct_curr_symbol.session_aw = this .SessionAW(); this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day = this .VolumeReal(); this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day = this .VolumeHighReal(); this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day = this .VolumeLowReal(); this .m_struct_curr_symbol.option_strike = this .OptionStrike(); this .m_struct_curr_symbol.trade_mode = this .TradeMode(); this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.volume; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.session_deals; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.session_buy_orders; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.session_sell_orders; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.volume_high_day; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.volume_low_day; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.spread; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.stops_level; this .m_hash_sum+=( double ) this .m_struct_curr_symbol.freeze_level; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.ask; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.ask_high; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.ask_low; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.bid_last; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_high; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.bid_last_low; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.volume_limit; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.swap_long; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.swap_short; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_volume; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_turnover; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_interest; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_buy_ord_volume; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_sell_ord_volume; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_open; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_close; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.session_aw; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.volume_real_day; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.volume_high_real_day; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.volume_low_real_day; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.option_strike; this .m_hash_sum+= this .m_struct_curr_symbol.trade_mode; if ( this .m_struct_prev_symbol.trade_mode== WRONG_VALUE ) { this .m_struct_prev_symbol= this .m_struct_curr_symbol; this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; return ; } if ( this .m_hash_sum!= this .m_hash_sum_prev) { this .m_event_code= this .SetEventCode(); this .SetTypeEvent(); CEventBaseObj *event= this .GetEvent( WRONG_VALUE , false ); if (event!= NULL ) { ENUM_SYMBOL_EVENT event_id=(ENUM_SYMBOL_EVENT)event.ID(); if (event_id!=SYMBOL_EVENT_NO_EVENT) { this .m_is_event= true ; } } this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; } }

Здесь: сначала вызываем метод RefreshRates(), и если не удалось получить котировочные данные, то и остальные данные получать не имеет смысла — выходим из метода.

Далее сбрасываем флаг события, обнуляем структуру текущего состояния свойств символа и обнуляем текущую хэш-сумму. Затем заполняем все свойства символа текущими данными и записываем эти данные в структуру текущего состояния свойств символа. После заполнения структуры рассчитываем текущую хэш-сумму.

Если это превый запуск (свойство символа SYMBOL_TRADE_MODE установлено в значение WRONG_VALUE), то сохраняем в структуру прошлого состояния значения структуры текущего состояния, в прошлую хэш-сумму записываем текущую хэш-сумму и выходим из метода.

Если же это не первый запуск, то нам нужно проверить на неравенство значение прошлой и текущей хэш-сумм.

Если хэш-сумма изменилась — значит произошло какое-то изменение свойств символа — вызываем метод установки кода события, метод получения события из кода события и записи события в список произошедших событий, получаем последнее событие из только что добавленных событий из списка, проверяем тип события, и если это не "События нет", то взводим флаг события. Наконец сохраняем текущую хэш-сумму как прошлую для дальнейших проверок.



На этом доработка класса CSymbol для поиска событий и работы с новым базовым объектом завершена.

Класс объекта-символа готов. Теперь каждый символ у нас может отслеживать свои события и размещать их в свой список событий. Мы же используем коллекцию символов, и соответственно, нам необходимо пройтись в цикле по всем символам коллекции и получить от каждого из них список его событий. И все эти события нам нужно разместить в список событий коллекции (теперь и у коллекции есть такой список, так как он расположен в базовом объекте CBaseObj). И останется опрашивать полученный список событий для определения факта произошедшего события или сразу нескольких событий для каждого из символов коллекции.



Ещё у нас возможна работа с окном "Обзор рынка" — для него тоже реализуем отслеживание событий — таких как добавление символа в обзор рынка, удаление символа из окна обзора рынка и сортировку символов в окне обзора рынка. Для этих целей нам необходимо будет хранить слепок окна "Обзор рынка" и хэш-сумму символов, расположенных в нём. При изменении хэш-суммы мы будем понимать, что произошло событие в обзоре рынка, и останется только определить что за событие там произошло методом сравнения текущего состояния в окне обзора рынка с его слепком и отправить идентифицированное событие в управляющую программу. Ещё у нас возможна работа с окном "Обзор рынка" — для него тоже реализуем отслеживание событий — таких как добавление символа в обзор рынка, удаление символа из окна обзора рынка и сортировку символов в окне обзора рынка. Для этих целей нам необходимо будет хранить слепок окна "Обзор рынка" и хэш-сумму символов, расположенных в нём. При изменении хэш-суммы мы будем понимать, что произошло событие в обзоре рынка, и останется только определить что за событие там произошло методом сравнения текущего состояния в окне обзора рынка с его слепком и отправить идентифицированное событие в управляющую программу.

Итак. Откроем файл класса коллекции символов SymbolsCollection.mqh и внесём необходимые изменения:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayString.mqh> #include "ListObj.mqh" #include "..\Services\Select.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFX.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFXMajor.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFXMinor.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFXExotic.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFXRub.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolMetall.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolIndex.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolIndicative.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCrypto.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCommodity.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolExchange.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolFutures.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCFD.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolStocks.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolBonds.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolOption.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCollateral.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCustom.mqh" #include "..\Objects\Symbols\SymbolCommon.mqh" class CSymbolsCollection : public CBaseObj { private : CListObj m_list_all_symbols; CArrayString m_list_names; ENUM_SYMBOLS_MODE m_mode_list; ENUM_SYMBOL_EVENT m_last_event ; string m_array_symbols[] ; int m_delta_symbol; int m_total_symbols ; int m_total_symbol_prev ; bool IsPresentSymbolInList( const string symbol_name); bool IsPresentSymbolInMW ( const string symbol_name); bool IsPresentSymbolInControlList ( const string symbol_name); bool CreateNewSymbol( const ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index); ENUM_SYMBOLS_MODE TypeSymbolsList( const string &symbol_used_array[]); int SymbolsTotalVisible ( void ) const ; int SymbolIndexInMW ( const string name) const ; ENUM_SYMBOL_STATUS SymbolStatus( const string symbol_name) const ; ENUM_SYMBOL_STATUS StatusByCustomPredefined( const string symbol_name) const ; ENUM_SYMBOL_STATUS StatusByCalcMode( const string symbol_name) const ; bool IsPredefinedFXMajor( const string name) const ; bool IsPredefinedFXMinor( const string name) const ; bool IsPredefinedFXExotic( const string name) const ; bool IsPredefinedFXRUB( const string name) const ; bool IsPredefinedIndicative( const string name) const ; bool IsPredefinedMetall( const string name) const ; bool IsPredefinedCommodity( const string name) const ; bool IsPredefinedIndex( const string name) const ; bool IsPredefinedCrypto( const string name) const ; bool IsPredefinedOption( const string name) const ; public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_all_symbols; } CArrayObj *GetList(ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::BySymbolProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::BySymbolProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_SYMBOL_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::BySymbolProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CSymbol *GetSymbolByName( const string name); int GetSymbolIndexByName( const string name); int NewSymbols( void ) const { return this .m_delta_symbol; } ENUM_SYMBOLS_MODE ModeSymbolsList( void ) const { return this .m_mode_list; } bool IsEvent( void ) const { return this .m_is_event; } int GetLastEventsCode( void ) const { return this .m_event_code; } ENUM_SYMBOL_EVENT GetLastEvent( void ) const { return this .m_last_event; } int GetSymbolsCollectionTotal( void ) const { return this .m_list_all_symbols.Total(); } CSymbolsCollection(); bool SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]); bool CreateSymbolsList( const bool flag) ; void CopySymbolsNames( void ) ; virtual void Refresh ( void ); void RefreshRates( void ); void SymbolsEventsControl( void ) ; void MarketWatchEventsControl( const bool send_events= true ) ; string EventDescription( const ENUM_SYMBOL_EVENT event) ; string ModeSymbolsListDescription( void ) ; };

Подключенный из стандартной библиотеки файл класса CArrayString будем использовать для создания слепка окна "Обзор рынка". В этом списке будем хранить копию набора символов из обзора рынка и сравнивать текущее состояние списка символов в окне с текущим состоянием списка символов в слепке. При любых изменениях будем реагировать на них для создания события окна "Обзор рынка".

В переменную m_last_event будем записывать последнее событие, произошедшее с любым из символов в коллекции. Таким образом в переменной будет храниться самое последнее событие, произошедшее на одном из используемых символов.

Массив m_array_symbols служит для передачи в класс коллекции символов из управляющей программы массива используемых символов в программе.

В переменных-членах класса m_total_symbols и m_total_symbols_prev будем хранить текущее и прошлое количество символов в окне "Обзор рынка". Сравнение значений этих переменных позволит узнать события добавления или удаления символов в обзор рынка.



Приватные методы класса IsPresentSymbolInMW() и IsPresentSymbolInControlList() возвращают флаги наличия символа по его имени в окне "Обзор рынка" и списке-слепке окна обзора рынка соответственно. А методы SymbolsTotalVisible() и SymbolIndexInMW() возвращают количество видимых символов в окне "Обзор рынка" и индекс символа в списке этого окна соответственно.



В публичную секцию класса впишем методы:

IsEvent() — возвращает флаг наличия любого события в коллекции символов или в окне "Обзор рынка",

GetLastEventsCode() — возвращает код последнего события в коллекции символов или в окне "Обзор рынка",

GetLastEvent() — возвращает последнее событие в коллекции символов или в окне "Обзор рынка",

GetSymbolsCollectionTotal() — возвращает общее количество символов в коллекции,

CreateSymbolsList() — создаёт список коллекции при работе с окном "Обзор рынка" или с полным списком символов на сервере (не более 1000),

CopySymbolsNames() — создаёт слепок символов окна "Обзор рынка" из списка всех символов коллекции,

Refresh() — теперь метод объявлен как виртуальный, так как он объявлен виртуальным в классе базового объекта (а коллекция символов теперь создана на основе класса базового объекта CBaseObj),

SymbolsEventsControl() — метод работы со списком коллекции символов для определения событий коллекции символов,

MarketWatchEventsControl() — метод работы со списком окна "Обзор рынка" для определения событий в окне обзора рынка,

EventDescription() — возвращает описание события коллекции символов,

ModeSymbolsListDescription() — возвращает описание режима работы с символами.

Рассмотрим реализацию методов.

В конструкторе класса, в его списке инициализации, инициализируем переменные для работы с окном "Обзор рынка", а в теле класса поменяем сортировку списка символов коллекции с сортировки по имени на сортировку по индексу в окне "Обзор рынка" и очистим список слепка окна обзора рынка.



CSymbolsCollection::CSymbolsCollection( void ) : m_total_symbol_prev( 0 ) , m_delta_symbol( 0 ), m_mode_list(SYMBOLS_MODE_CURRENT) { this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW) ; this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Type(COLLECTION_SYMBOLS_ID); this .m_list_names.Clear() ; }

Так как в окне "Обзор рынка" символ может находиться, но не отображаться (свойство символа SYMBOL_VISIBLE — некоторые символы (как правило, это кросс-курсы, которые необходимы для расчёта маржевых требований и прибыли в валюте депозита) выбираются автоматически, при этом могут не отображаться в Market Watch), то чтобы узнать количество только видимых символов, нам необходимо в цикле по символам окна посчитать только те символы, у которых данное свойство установлено.

Метод SymbolsTotalVisible() возвращает количество видимых символов в окне "Обзор рынка":

int CSymbolsCollection::SymbolsTotalVisible( void ) const { int total=:: SymbolsTotal ( true ),n= 0 ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (!:: SymbolInfoInteger (:: SymbolName (i, true ), SYMBOL_VISIBLE )) continue ; n++; } return n; }

Метод, возвращающий индекс символа в списке окна "Обзор рынка":

int CSymbolsCollection::SymbolIndexInMW( const string name) const { int total=:: SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { if (!:: SymbolInfoInteger (:: SymbolName (i, true ), SYMBOL_VISIBLE )) continue ; if ( SymbolName (i, true )==name) return i; } return WRONG_VALUE ; }

При работе со списком символов из окна "Обзор рынка", нам необходимо знать индекс каждого из символов в списке окна чтобы можно было синхронизировать расположение символов в списке символов коллекции с расположением символов в окне обзора рынка. Например, это может пригодиться для создания своего окна списка символов, полностью синхронизированного с окном терминала. Индекс будет являться одним из свойств символа, что позволит сортировать список по этому свойству. И индекс будет передваться в конструктор класса абстрактного символа.

Метод, возвращающий флаг налачия видимого символа в окне "Обзор рынка":



bool CSymbolsCollection::IsPresentSymbolInMW( const string symbol_name ) { int total= SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name=:: SymbolName (i, true ); if (!:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; if (name==symbol_name) return true ; } return false ; }

В метод передаётся имя символа, затем в цикле по полному списку символов, выбранных в окне обзора рынка, пропускаем не видимый символ, сравниваем имя очередного символа с переданным в метод, и при совпадении имён возвращаем true. Если символ не найден в списке — возвращаем false.

Метод, возвращающий флаг наличия символа в списке-слепке окна обзора рынка:



bool CSymbolsCollection::IsPresentSymbolInControlList( const string symbol_name ) { int total= this .m_list_names.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name= this .m_list_names.At(i); if (name== NULL ) continue ; if (name==symbol_name) return true ; } return false ; }

В метод передаётся имя искомого символа. В цикле по списку-слепку окна обзора рынка получаем очередной символ, и если его имя совпадает с переданным в метод, то возвращаем true, иначе — false.



Метод создания списка при работе с окном "Обзор рынка" или с полным списком символов на сервере:

bool CSymbolsCollection::CreateSymbolsList( const bool flag ) { bool res= true ; int total=:: SymbolsTotal ( flag ); for ( int i= 0 ;i<total && i< SYMBOLS_COMMON_TOTAL ;i++) { string name=:: SymbolName (i,flag); if (flag && !:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); bool add= this .CreateNewSymbol(status,name ,i ); res &=add; if (!add) continue ; } return res; }

В метод передаётся флаг, устанавливающий режим поиска: true — работа с выбранными символами в окне обзора рынка, false — работа с полным списком символов, имеющихся на сервере. Получаем общее количество символов в зависимости от флага — либо в окне обзора рынка, либо на сервере, и в цикле по списку, но не более величины, заданной константой SYMBOLS_COMMON_TOTAL в файле Defines.mqh (1000 символов) получаем имя очередного символа из списка, проверяем его свойство видимости при условии работы с окном обзора рынка, и если символ не видим, то пропускаем его.

Затем получаем статус объекта символа по его имени и добавляем символ в список всех символов коллекции при помощи метода CreateNewSymbol(), рассмотренного нами в прошлой статье. (Отметим, что метод немного изменён в связи с добавлением нового свойства символа — его индекса в списке символов окна "Обзор рынка" — теперь в объект-символ передаётся ещё и индекс).

В переменную, возвращающую результат работы метода вносятся результаты добавления каждого символа в список всех символов коллекции, и итоговое значение этой переменной возвращается из метода по завершении всего цикла обработки символов.

Рассмотрим доработанный метод создания объекта-символа и размещения его в список:



bool CSymbolsCollection::CreateNewSymbol( const ENUM_SYMBOL_STATUS symbol_status, const string name, const int index ) { if ( this .IsPresentSymbolInList(name)) { return true ; } if ( #ifdef __MQL5__ !:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_EXIST ) #else !Exist(name) #endif ) { string t1=TextByLanguage( "Ошибка входных данных: нет символа " , "Input error: no " ); string t2=TextByLanguage( " на сервере" , " symbol on the server" ); :: Print (DFUN,t1,name,t2); this .m_global_error= ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL ; return false ; } CSymbol *symbol= NULL ; switch (symbol_status) { case SYMBOL_STATUS_FX : symbol= new CSymbolFX(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_FX_MAJOR : symbol= new CSymbolFXMajor(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_FX_MINOR : symbol= new CSymbolFXMinor(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_FX_EXOTIC : symbol= new CSymbolFXExotic(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_FX_RUB : symbol= new CSymbolFXRub(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_METAL : symbol= new CSymbolMetall(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_INDEX : symbol= new CSymbolIndex(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_INDICATIVE : symbol= new CSymbolIndicative(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_CRYPTO : symbol= new CSymbolCrypto(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_COMMODITY : symbol= new CSymbolCommodity(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_EXCHANGE : symbol= new CSymbolExchange(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_FUTURES : symbol= new CSymbolFutures(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_CFD : symbol= new CSymbolCFD(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_STOCKS : symbol= new CSymbolStocks(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_BONDS : symbol= new CSymbolBonds(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_OPTION : symbol= new CSymbolOption(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_COLLATERAL : symbol= new CSymbolCollateral(name, index ); break ; case SYMBOL_STATUS_CUSTOM : symbol= new CSymbolCustom(name, index ); break ; default : symbol= new CSymbolCommon(name, index ); break ; } if (symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать объект-символ " , "Failed to create symbol object " ),name); return false ; } if (! this .m_list_all_symbols.Add(symbol)) { string t1=TextByLanguage( "Не удалось добавить символ " , "Failed to add " ); string t2=TextByLanguage( " в список" , " symbol to the list" ); :: Print (DFUN,t1,name,t2); delete symbol; return false ; } return true ; }

Как видно из листинга, здесь мы в метод дополнительно передаём индекс, и в каждый из конструкторов классов объектов-символов отправляем вместе с именем символа и этот индекс. Соответственно, требуется доработка каждого из классов-наследников класса абстрактного символа CSymbol.

Рассмотрим эту доработку на примере класса CSymbolFX:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Symbol.mqh" class CSymbolFX : public CSymbol { public : CSymbolFX ( const string name, const int index ) : CSymbol(SYMBOL_STATUS_FX,name, index ) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_SYMBOL_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_SYMBOL_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_SYMBOL_PROP_STRING property); virtual void PrintShort( void ); };

Здесь всего лишь в конструктор класса, наряду с именем символа, передаётся и его индекс, и в списке инициализации в конструктор родительского класса CSymbol также передаём этот индекс.

Это всё, что нужно изменить во всех классах-наследниках абстрактного символа. В прилагаемых файлах в конце статьи все изменения в классы объектов-символов уже внесены.



Доработанный метод, устанавливающий список используемых символов в коллекции:

bool CSymbolsCollection::SetUsedSymbols( const string &symbol_used_array[]) { :: ArrayCopy ( this .m_array_symbols,symbol_used_array); this .m_mode_list= this .TypeSymbolsList( this .m_array_symbols); this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW); if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_CURRENT) { string name=:: Symbol (); ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); return this .CreateNewSymbol (status,name, this .SymbolIndexInMW(name) ); } else { bool res= true ; if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_DEFINES) { int total=:: ArraySize ( this .m_array_symbols); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string name= this .m_array_symbols[i]; ENUM_SYMBOL_STATUS status= this .SymbolStatus(name); bool add= this .CreateNewSymbol (status,name, this .SymbolIndexInMW(name) ); res &=add; if (!add) continue ; } return res; } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_ALL) { return this .CreateSymbolsList( false ); } else if ( this .m_mode_list==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) { this .MarketWatchEventsControl( false ); return true ; } } return false ; }

Здесь: сразу копируем переданный из управляющей программы массив используемых символов в собственный массив. Запоминаем режим работы с символами, устанавливаем сортировку списка всех символов в режим сортировки по индексу. В метод создания нового объекта-символа теперь передаём дополнительно к имени символа и его индекс.

При использовании полного списка всех символов на сервере, вызываем метод построения списка символов коллекции с флагом = false, что указывает на построение полного списка символов на сервере,

а при использовании списка из окна "Обзор рынка", вызываем метод работы с окном обзора рынка с флагом = false, что говорит не о запрете методу работы с событиями, а лишь о требовании создать список и запомнить его данные.



Метод работы с событиями всех символов коллекции:

void CSymbolsCollection::SymbolsEventsControl( void ) { this .m_is_event= false ; this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); int total= this .m_list_all_symbols.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol= this .m_list_all_symbols.At(i); if (symbol==NULL) continue ; symbol.Refresh(); if (!symbol.IsEvent()) continue ; this .m_is_event= true ; CArrayObj *list=symbol.GetListEvents(); if (list==NULL) continue ; this .m_event_code=symbol.GetEventCode(); int n=list.Total(); for ( int j= 0 ; j<n; j++) { CEventBaseObj * event =list.At(j); if ( event ==NULL) continue ; ENUM_SYMBOL_EVENT event_id=(ENUM_SYMBOL_EVENT) event .ID() ; if (event_id==SYMBOL_EVENT_NO_EVENT) continue ; this .m_last_event=event_id; if ( this .EventAdd ( ( ushort ) event .ID() , event .LParam() , event .DParam() , event .SParam() )) { ::EventChartCustom( this .m_chart_id, ( ushort )event_id , event .LParam() , event .DParam() , event .SParam() ); } } } }

Данный метод работает в таймере. Сначала инициализируются данные:

сбрасывается флаг события в коллекции символов,

список событий в коллекции символов очищается и

списку устанавливается флаг сортированного списка.

Затем в цикле по всем символам, находящимся в списке символов коллекции, получаем очередной символ, обновляем все его данные и проверяем наличие установленного для символа флага события. Если события нет — переходим к проверке следующего символа в коллекции.

Если же на символе установлен флаг события, то устанавливаем флаг события для всей коллекции (наличие события хотя бы у одного из символов является наличием события для всей коллекции). Получаем список всех событий текущего символа, устанавливаем код последнего события коллекции равный коду события текущего символа из списка, а при наличии события у следующего символа будет обновлено значение, записанное в переменной, хранящей код последнего события коллекции, и в цикле по списку всех событий текущего символа получаем очередное событие и

сохраняем идентификатор события как последнее событие в коллекции. И точно так же событие следующего символа обновит последнее событие коллекции символов.

Затем создаём событие коллекции с заданными для него параметрами из события символа (идентификатор события, long-параметр, double-параметр и string-параметр события), и сохраняем событие символа в список событий коллекции символов.

При успешном сохранении события символа в список событий коллекции, данное событие отправляется на график программы при помощи функции EventChartCustom() с теми же параметрами события для дальнейшей обработки события в вызывающей программе.



Таким образом, получая список событий от каждого из символов, находящихся в списке коллекции, мы проходим по списку событий каждого символа, и все его события заносим в список событий коллекции. По завершении работы цикла в списке событий коллекции будут находиться все события всех символов коллекции, и для каждого из событий каждого символа коллекции будет создано пользовательское событие и отправлено на график управляющей программы.



Для распознавания событий в окне обзор рынка нам необходимо рассчитать хэш-сумму всех символов, находящихся в окне обзора рынка. Её изменение нам будет сигнализировать о произошедшем событии. Первое, что приходит в голову — это простой подсчёт количества символов в окне, но... Добавление или удаление символа увеличит или уменьшит размер списка, но сортировка символов мышью не изменит количества символов. Значит, количество символов в окне "Обзор рынка" не подходит для расчёта хэш-суммы.

И мы поступим так: каждый символ, хранящийся в списке — его наименование, можно представить как число (код символа), представляющее собой сумму uchar-значений кодов символов (букв), из которых состоит наименование символа, с добавлением у этому значению индекса символа в списке окна обзора рынка. И хэш-суммой будет являться сумма всех кодов символов.

Добавление символа в список изменит хэш-сумму (к хэш-сумме прибавится новый код добавленного символа).

Удаление символа из списка изменит хэш-сумму (из хэш-суммы будет вычтен код удалённого символа).

Сортировка списка символов изменит хэш-сумму (изменятся коды сортированных символов, так как у них изменятся индексы)



Реализация метода работы с событиями окна "Обзор рынка":

void CSymbolsCollection::MarketWatchEventsControl( const bool send_events= true ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick (:: Symbol (), this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } uchar array[]; int sum= 0 ; this .m_hash_sum= 0 ; this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); int total_symbols=:: SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ;i<total_symbols;i++) { string name=:: SymbolName (i, true ); if (!:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; :: StringToCharArray (name,array); for ( int j=:: ArraySize (array)- 1 ;j> WRONG_VALUE ;j--) sum+=array[j]; m_hash_sum+=i+sum; } if (!send_events) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); this .CopySymbolsNames(); this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; this .m_total_symbol_prev= this .m_total_symbols; return ; } if ( this .m_hash_sum!= this .m_hash_sum_prev) { this .m_delta_symbol= this .m_total_symbols- this .m_total_symbol_prev; ENUM_SYMBOL_EVENT event_id= ( this .m_total_symbols> this .m_total_symbol_prev ? SYMBOL_EVENT_MW_ADD : this .m_total_symbols< this .m_total_symbol_prev ? SYMBOL_EVENT_MW_DEL : SYMBOL_EVENT_MW_SORT ); if (event_id==SYMBOL_EVENT_MW_ADD) { string name= "" ; int total=:: SymbolsTotal ( true ), index= WRONG_VALUE ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { name=:: SymbolName (i, true ); if (!:: SymbolInfoInteger (name, SYMBOL_VISIBLE )) continue ; if (! this .IsPresentSymbolInList(name)) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); this .CopySymbolsNames(); index= this .GetSymbolIndexByName(name); if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(),index,name)) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(),index,name); } } } this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); } else if (event_id==SYMBOL_EVENT_MW_DEL) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .CreateSymbolsList( true ); int total= this .m_list_names.Total(); for ( int i= 0 ; i<total;i++) { string name= this .m_list_names.At(i); if (name== NULL ) continue ; if (! this .IsPresentSymbolInList(name)) { if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), WRONG_VALUE ,name)) { :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(), WRONG_VALUE ,name); } } } this .CopySymbolsNames(); this .m_total_symbols= this .SymbolsTotalVisible(); } else if (event_id==SYMBOL_EVENT_MW_SORT) { this .m_list_all_symbols.Clear(); this .m_list_all_symbols.Sort(SORT_BY_SYMBOL_INDEX_MW); this .CreateSymbolsList( true ); int index= this .GetSymbolIndexByName( Symbol ()); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id, this .TickTime(),index,:: Symbol ()); } this .m_total_symbol_prev= this .m_total_symbols; this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; } }

Чтобы не описывать все ветвления в коде метода, я разметил в листинге код поблочно и каждый из блоков снабдил подробными комментариями. Надеюсь, что всё будет понятно при самостоятельном разборе. При любых вопросах можно их озвучить в комментариях к статье.

При работе с окном "Обзор рынка" для отслеживания происходящих в нём событий недостаточно оперировать только лишь хэш-суммой. Ведь чтобы узнать что было до того, как событие произошло, нам нужно иметь копию списка символов в окне обзора рынка (слепок обзора рынка), и по этой копии мы всегда сможем узнать, например, какой символ был удалён. Без наличия слепка окна обзора рынка узнать имя удалённого символа нет возможности.



Метод создания слепка окна "Обзор рынка":



void CSymbolsCollection::CopySymbolsNames( void ) { this .m_list_names.Clear(); int total= this .m_list_all_symbols.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol= this .m_list_all_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; this .m_list_names.Add(symbol.Name()); } }

Здесь: очищаем список имён символов, в цикле по списку символов коллекции получаем очередной символ и добавляем его в список имён символов.

По завершении цикла мы будем иметь список имён всех символов, находящихся в списке коллекции сомволов.



Метод, возвращающий объект-символ по имени:

CSymbol *CSymbolsCollection::GetSymbolByName( const string name ) { CArrayObj *list= this .GetList( SYMBOL_PROP_NAME , name , EQUAL ); if (list== NULL || list.Total()== 0 ) return NULL ; CSymbol *symbol=list.At( 0 ); return (symbol!= NULL ? symbol : NULL ); }

В метод передаётся имя символа. Затем при помощи метода получения списка объектов GetList() по свойству "Имя символа" создаём новый список, в котором должен находиться единственный объект-символ при условии, что его имя совпадает с именем, переданным в метод.

Получаем из этого списка объект-символ и возвращаем его при удачном исходе поиска, либо NULL при отсутствии символа с таким именем в списке-коллекции символов.

Метод, возвращающий индекс символа в списке-коллекции символов:

int CSymbolsCollection::GetSymbolIndexByName( const string name ) { int total= this .m_list_all_symbols.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CSymbol *symbol= this .m_list_all_symbols.At(i); if (symbol== NULL ) continue ; if (symbol.Name()==name) return i; } return WRONG_VALUE ; }

Здесь: в метод передаётся имя искомого символа. Затем в цикле по всем символам, находящимся в списке символов коллекции, получаем очередной объект-символ из списка. Если его имя совпадает с искомым — возвращаем индекс цикла. Иначе — возвращаем -1.



Метод, возвращающий описание события в окне "Обзор рынка":



string CSymbolsCollection::EventDescription( const ENUM_SYMBOL_EVENT event ) { return ( event ==SYMBOL_EVENT_MW_ADD ? TextByLanguage( "В окно \"Обзор рынка\" добавлен символ" , "Added a symbol to the \"Market Watch\" window" ) : event ==SYMBOL_EVENT_MW_DEL ? TextByLanguage( "Из окна \"Обзор рынка\" удалён символ" , "From the \"Market Watch\" window was removed" ) : event ==SYMBOL_EVENT_MW_SORT ? TextByLanguage( "Изменено расположение символов в окне \"Обзор рынка\"" , "Changed the arrangement of symbols in the \"Market Watch\" window" ) : EnumToString( event ) ); }

В метод передаётся событие, и исходя из того, какое событие передано, возвращается его текстовое описание.

Метод, возвращающий описание режима работы с символами:

string CSymbolsCollection::ModeSymbolsListDescription( void ) { return ( this .m_mode_list ==SYMBOLS_MODE_CURRENT ? TextByLanguage( "Работа только с текущим символом" , "Work only with the current symbol" ) : this .m_mode_list ==SYMBOLS_MODE_DEFINES ? TextByLanguage( "Работа с предопределённым списком символов" , "Work with a predefined list of symbols" ) : this .m_mode_list ==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH ? TextByLanguage( "Работа с символами из окна \"Обзор рынка\"" , "Working with symbols from the \"Market Watch\" window" ) : TextByLanguage( "Работа с полным списком всех доступных символов" , "Work with the full list of all available symbols" ) ); }

Здесь: проверяется значение переменной m_mode_list и возвращается текстовое описание режима работы в соответствии со значением данной переменной.

Создание класса событий символов на этом завершено.

Прежде чем включить класс событий символов в работу, вспомним, что в классе событий аккаунта мы так же можем организовать отслеживание событий — он теперь имеет базовый объект CBaseObj, равно как и класс аккаунта так же теперь основан на CBaseObj, а значит — они оба имеют возможность использовать уже подготовленный функционал для поиска событий. И все последующие объекты, которые будут наследниками CBaseObj точно так же будут наделены свойствами, позволяющими отслеживать события этих объектов.



Доработка класса событий аккаунта

Откроем файл класса аккаунта Account.mqh и внесём необходимые изменения.

Заменим подключение файла Object.mqh на подключение BaseObj.mqh:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "..\BaseObj.mqh" #include "..\..\Services\DELib.mqh" class CAccount : public CBaseObj { private :

И теперь вместо класса CObject базовым классом сделаем CBaseObj.



Так как теперь у нас появилась возможность давать наименование объекту, унаследованному от CBaseObj, то воспользуемся данной возможностью и зададим для объекта-аккаунта его наименование.

В самом конце конструктора класса CAccount впишем строку, задающую имя объекту-аккаунту:

CAccount::CAccount( void ) { this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LOGIN] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LEVERAGE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_MODE] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT] = :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_MARGIN_MODE] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) #else ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_CURRENCY_DIGITS] = #ifdef __MQL5__ :: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif ; this .m_long_prop[ACCOUNT_PROP_SERVER_TYPE] = (:: TerminalInfoString ( TERMINAL_NAME )== "MetaTrader 5" ? 5 : 4 ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_BALANCE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CREDIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_PROFIT)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_EQUITY)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_ASSETS)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES)] = :: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES ); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED)]=:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_NAME)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_SERVER)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_CURRENCY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ACCOUNT_PROP_COMPANY)] = :: AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); this .m_name=TextByLanguage( "Счёт " , "Account " )+( string ) this .Login()+ ": " + this .Name()+ " (" + this .Company()+ ")" ; }

Как видим, имя объекта будет систоять из текста "Счёт", номера счёта, имени клиента и наименования компании, обслуживающей счёт.

Например, при подключении к одному из счетов на MetaQuotes-Demo под моим именем, имя объекта-аккаунта будет таким: "Account 8550475: Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.)"



Впишем в методе вывода краткого наименования счёта значение переменной names (ранее оно задавалось так же, как сейчас задали имя объекта-аккаунта):



void CAccount::PrintShort( void ) { string mode=( this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ? ", Hedge" : this .MarginMode()== ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE ? ", Exhange" : "" ); string names= this .m_name+ " " ; string values=:: DoubleToString ( this .Balance(),( int ) this .CurrencyDigits())+ " " + this .Currency()+ ", 1:" +( string )+ this .Leverage()+mode+ ", " + this .TradeModeDescription()+ " " + this .ServerTypeDescription(); :: Print (names,values); }

Это все доработки класса CAccount.

Теперь доработаем класс коллекции аккаунтов. Откроем файл AccountsCollection.mqh и впишем необходимые изменения.

Сделаем базовым объектом класса коллекции аккаунтов класс CBaseObj:

class CAccountsCollection : public CBaseObj { private :

Так как теперь класс унаследован от базового объекта, в котором уже прописан функционал для отслеживания событий объекта, то из класса коллекции аккаунтов удалим оказавшиеся продублированными переменные и методы.

Из структуры данных аккаунта удалим поле хэш-суммы:

struct MqlDataAccount { double hash_sum; long login; long leverage; int limit_orders; bool trade_allowed; bool trade_expert; double balance; double credit; double profit; double equity; double margin; double margin_free; double margin_level; double margin_so_call; double margin_so_so; double margin_initial; double margin_maintenance; double assets; double liabilities; double comission_blocked; };

Удалим приватные переменные-члены класса:

MqlTick m_tick; string m_symbol; long m_chart_id; CListObj m_list_accounts; CArrayInt m_list_changes; string m_folder_name; int m_index_current; bool m_is_account_event; int m_change_code;

Метод SetChangeCode() переименуем в SetEventCode() — чтобы названия однотипных методов были одинаковыми в разных классах.

Метод SetTypeEvent() сделаем виртуальным, так как он уже объявлен в классе CBaseObj, и должен реализовываться в наследниках.

Метод IsPresentEventFlag() удалим из класса — он уже реализован в CBaseObj.

В публичной секции класса так же немного "проредим" дублирующиеся методы.

Удалим методы GetEventCode(), GetListChanges() и SetChartID(), а метод ENUM_ACCOUNT_EVENT GetEvent(const int shift=WRONG_VALUE) сделаем таким:

ENUM_ACCOUNT_EVENT GetEventID( const int shift= WRONG_VALUE , const bool check_out= true );

И сразу же рассмотрим его реализацию за пределами тела класса:

ENUM_ACCOUNT_EVENT CAccountsCollection::GetEventID( const int shift=WRONG_VALUE , const bool check_out= true ) { CEventBaseObj * event = this .GetEvent(shift,check_out); if ( event ==NULL) return ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT; return (ENUM_ACCOUNT_EVENT) event .ID(); }

В метод передаются индекс искомого события (-1 для выбора последнего) и флаг контроля выхода индекса за пределы размеров списка событий.

Получаем объект события при помощи метода базового объекта CBaseObj GetEvent(), рассмотренного нами в начале статьи. Если события нет, то возвращаем "Отсутствие события", иначе — возвращаем идентификатор события.



В конструкторе класса, в его списке инициализации, удалим инициализацию всех параметров кроме установки символа, и зададим имя подпапки для хранения файлов объектов-аккаунтов:

CAccountsCollection::CAccountsCollection( void ) : m_symbol(:: Symbol ()) { this .m_list_accounts.Clear(); this .m_list_accounts.Sort(SORT_BY_ACCOUNT_LOGIN); this .m_list_accounts.Type(COLLECTION_ACCOUNT_ID); :: ZeroMemory ( this .m_struct_prev_account); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .InitChangesParams(); this .InitControlsParams(); this .SetSubFolderName( "Accounts" ); :: ResetLastError (); if (!:: FolderCreate ( this .m_folder_name, FILE_COMMON )) :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось создать папку хранения файлов. Ошибка " , "Could not create file storage folder. Error " ),:: GetLastError ()); CAccount* account= new CAccount(); if (account!= NULL ) { if (! this .AddToList(account)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось добавить текущий объект-аккаунт в список-коллекцию." , "Error. Failed to add current account object to collection list." )); delete account; } else account.PrintShort(); } else :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не удалось создать объект-аккаунт с данными текущего счёта." , "Error. Failed to create an account object with current account data." )); this .LoadObjects(); this .m_index_current= this .Index(); }

Метод обновления данных аккаунта Refresh() сделаем виртуальным, так как он объявлен в классе CBaseObj и реализуется в его наследниках.

В реализацию метода внесены некоторые изменения:



void CAccountsCollection::Refresh( void ) { :: ResetLastError (); if (!:: SymbolInfoTick (:: Symbol (), this .m_tick)) { this .m_global_error=:: GetLastError (); return ; } if ( this .m_index_current== WRONG_VALUE ) return ; CAccount* account= this .m_list_accounts.At( this .m_index_current); if (account== NULL ) return ; this .m_is_event= false ; :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_account); this .m_hash_sum= 0 ; this .SetAccountsParams(account); if (! this .m_struct_prev_account.login) { this .m_struct_prev_account= this .m_struct_curr_account; this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; return ; } if ( this .m_hash_sum!= this .m_hash_sum_prev) { this .m_list_events.Clear(); this .m_event_code= this .SetEventCode(); this .SetTypeEvent(); int total= this .m_list_events.Total(); if (total> 0 ) { this .m_is_event= true ; for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CEventBaseObj *event= this .GetEvent(i, false ); if (event== NULL ) continue ; ENUM_ACCOUNT_EVENT event_id=(ENUM_ACCOUNT_EVENT)event.ID(); if (event_id==ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT) continue ; long lparam=event.LParam(); double dparam=event.DParam(); string sparam=event.SParam(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort )event_id,lparam,dparam,sparam); } } this .m_hash_sum_prev= this .m_hash_sum; } }

Рассмотрим только внесённые изменения.

Сначала получаем котировочные данные по символу (для определения милисекундного времени), и если получить их не удалось, то выходим из метода.

Сбрасываем флаг события аккаунта и значение текущей хэш-суммы. При первом запуске сохраним текущую хэш-сумму как прошлую.

При изменении хэш-суммы очищаем список событий аккаунта, и проводим точно такие же действия для получения событий из списка событий аккаунта, какие проводили при получении списка событий символов, и которые обсуждались здесь выше.



Теперь для любых объектов, унаследованных от CBaseObj, действия по получению их событий будут идентичными. Поэтому лучше ещё раз ознакомиться с их получением, рассмотренным нами в этой статье, чтобы в последующих статьях всё было пониятно, и больше не возвращаться к разбору проводимых действий по получению списка событий объекта.



В методе сохранения свойств аккаунта в объекта-аккаунте и структуре данных аккаунта заменим обращение к полю структуры хэш-суммы на переменную класса CBaseObj хэш-суммы, и сохраним имя объекта:



void CAccountsCollection::SetAccountsParams(CAccount *account) { if (account== NULL ) return ; this .m_name=account.GetName(); this .m_struct_curr_account.login=account.Login(); account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LEVERAGE,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE )); this .m_struct_curr_account.leverage=account.Leverage(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.leverage; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIMIT_ORDERS,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS )); this .m_struct_curr_account.limit_orders=( int )account.LimitOrders(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.limit_orders; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_ALLOWED,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED )); this .m_struct_curr_account.trade_allowed=account.TradeAllowed(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_allowed; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_TRADE_EXPERT,:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT )); this .m_struct_curr_account.trade_expert=account.TradeExpert(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.trade_expert; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_BALANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )); this .m_struct_curr_account.balance=account.Balance(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.balance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_CREDIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_CREDIT )); this .m_struct_curr_account.credit=account.Credit(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.credit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_PROFIT,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )); this .m_struct_curr_account.profit=account.Profit(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.profit; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_EQUITY,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )); this .m_struct_curr_account.equity=account.Equity(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.equity; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN )); this .m_struct_curr_account.margin=account.Margin(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_FREE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE )); this .m_struct_curr_account.margin_free=account.MarginFree(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_free; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_LEVEL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL )); this .m_struct_curr_account.margin_level=account.MarginLevel(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_level; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_CALL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL )); this .m_struct_curr_account.margin_so_call=account.MarginSOCall(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_call; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_SO_SO,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_SO_SO )); this .m_struct_curr_account.margin_so_so=account.MarginSOSO(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_so_so; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_INITIAL,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_INITIAL )); this .m_struct_curr_account.margin_initial=account.MarginInitial(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_initial; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_MARGIN_MAINTENANCE,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_MAINTENANCE )); this .m_struct_curr_account.margin_maintenance=account.MarginMaintenance(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.margin_maintenance; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_ASSETS,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_ASSETS )); this .m_struct_curr_account.assets=account.Assets(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.assets; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_LIABILITIES,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_LIABILITIES )); this .m_struct_curr_account.liabilities=account.Liabilities(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.liabilities; account.SetProperty(ACCOUNT_PROP_COMMISSION_BLOCKED,:: AccountInfoDouble ( ACCOUNT_COMMISSION_BLOCKED )); this .m_struct_curr_account.comission_blocked=account.ComissionBlocked(); this .m_hash_sum +=( double ) this .m_struct_curr_account.comission_blocked; }

Также был доработан и изменён метод SetTypeEvent() класса коллекции аккаунтов в связи с появлением возможности определения событий любого объекта. Метод большой, но все действия по определению типов событий аккаунта однотипны, и обсуждались нами здесь при разборе определения типов событий символов. Поэтому приведу только пример определения события разрешения торговли на счёте, а полный листинг метода доступен в прикреплённых к статье файлах:

void CAccountsCollection::SetTypeEvent( void ) { this .InitChangesParams(); ENUM_ACCOUNT_EVENT event_id=ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT; if ( this .IsPresentEventFlag(ACCOUNT_EVENT_FLAG_TRADE_ALLOWED)) { if (! this .m_struct_curr_account.trade_allowed) { this .m_is_change_trade_allowed_off= true ; event_id=ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_OFF; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_is_change_trade_allowed_off, this .m_name)) this .m_struct_prev_account.trade_allowed= this .m_struct_curr_account.trade_allowed; } else { this .m_is_change_trade_allowed_on= true ; event_id=ACCOUNT_EVENT_TRADE_ALLOWED_ON; if ( this .EventAdd(event_id, this .TickTime(), this .m_is_change_trade_allowed_on, this .m_name)) this .m_struct_prev_account.trade_allowed= this .m_struct_curr_account.trade_allowed; } }

На этом изменения и доработка класса коллекции аккаунтов завершена, и можно включать обновлённые классы событий символов и аккаунта в работу.

Как мы помним — всё управление начинается с класса CEngine, и все данные в него же и отправляются. Не составляют исключения и классы событий символа и аккаунта.

Включение класса событий символов и обновлённого класса аккаунта в работу



Откроем файл Engine.mqh и внесём необходимые правки и изменения.

В приватной секции класса объявим флаг события символа и значение последнего события на символе:



class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CAccountsCollection m_accounts; CSymbolsCollection m_symbols; CArrayObj m_list_counters; int m_global_error; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; bool m_is_account_event; bool m_is_symbol_event; ENUM_TRADE_EVENT m_last_trade_event; ENUM_ACCOUNT_EVENT m_last_account_event; ENUM_SYMBOL_EVENT m_last_symbol_event ;

В публичной секции класса объявим метод, возвращающий описание последнего торгового события:



CArrayObj *GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj *GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj *GetListDeals( void ); CArrayObj *GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); string GetLastTradeEventDescription( void );

и новые методы, необходимые для работы с событиями символов, а также изменим метод, возвращающий флаг события аккаунта:



CArrayObj *GetListAllUsedSymbols( void ) { return this .m_symbols.GetList(); } CArrayObj *GetListSymbolsEvents ( void ) { return this .m_symbols.GetListEvents(); } ENUM_SYMBOL_EVENT GetLastSymbolsEvent () { return this .m_symbols.GetLastEvent(); } CSymbol *GetSymbolCurrent ( void ); string GetSymbolEventDescription (ENUM_SYMBOL_EVENT event ); string GetMWEventDescription (ENUM_SYMBOL_EVENT event ) { return this .m_symbols.EventDescription( event ); } string ModeSymbolsListDescription ( void ) { return this .m_symbols.ModeSymbolsListDescription(); } CArrayObj *GetListAllOrdersEvents( void ) { return this .m_events.GetList(); } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_last_trade_event; } ENUM_ACCOUNT_EVENT LastAccountEvent( void ) const { return this .m_last_account_event; } ENUM_SYMBOL_EVENT LastSymbolsEvent ( void ) const { return this .m_last_symbol_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } bool IsAccountsEvent( void ) const { return this .m_accounts.IsEvent() ; } bool IsSymbolsEvent ( void ) const { return this .m_symbols.IsEvent(); } CSymbol *GetSymbolObjByName ( const string name) { return this .m_symbols.GetSymbolByName(name); } int GetAccountEventsCode( void ) const { return this .m_accounts.GetEventCode(); } int GetSymbolsEventsCode ( void ) const { return this .m_symbols.GetLastEventsCode(); } int GetSymbolsCollectionTotal ( void ) const { return this .m_symbols.GetSymbolsCollectionTotal(); } int GetSymbolsCollectionEventsTotal ( void ) const { return this .m_symbols.GetEventsTotal(); }

В конструкторе класса, в его список инициализации добавим инициализацию последнего события в коллекции символов:



CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_last_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_last_account_event(ACCOUNT_EVENT_NO_EVENT), m_last_symbol_event(SYMBOL_EVENT_NO_EVENT) , m_global_error( ERR_SUCCESS ) { this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID,COLLECTION_ORD_COUNTER_STEP,COLLECTION_ORD_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID,COLLECTION_ACC_COUNTER_STEP,COLLECTION_ACC_PAUSE); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP1,COLLECTION_SYM_PAUSE1); this .CreateCounter(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2,COLLECTION_SYM_COUNTER_STEP2,COLLECTION_SYM_PAUSE2); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) { :: Print (DFUN_ERR_LINE, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); this .m_global_error=:: GetLastError (); } #endif }

В обработчике таймера класса внесём поправки в блоки обработки таймера1 и таймера2 коллекции символов:

void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_ORD_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } else this .TradeEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_ACC_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .AccountEventsControl(); } else this .AccountEventsControl(); } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID1); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .m_symbols.RefreshRates() ; } else this .m_symbols.RefreshRates() ; } } index= this .CounterIndex(COLLECTION_SYM_COUNTER_ID2); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) { this .SymbolEventsControl() ; if ( this .m_symbols.ModeSymbolsList()==SYMBOLS_MODE_MARKET_WATCH) this .MarketWatchEventsControl() ; } } else this .SymbolEventsControl() ; } } }

Здесь: при завершении счётчика таймера1 нам необходимо просто обновить котировочные данные всех символов коллекции, поэтому вызываем метод RefreshRates() коллекции символов.

При завершении счётчика таймера2 нам необходимо сделать полное обновление всех символов коллекции символов и отследить произошедшие события как символов коллекции, так и списка символов в окне "Обзор рынка", поэтому вызываем методы класса CEngine SymbolEventsControl() и только при работе не в тестере — MarketWatchEventsControl().



Реализация метода работы с событиями коллекции символов:



void CEngine::SymbolEventsControl( void ) { this .m_symbols.SymbolsEventsControl() ; this .m_is_symbol_event= this .m_symbols.IsEvent() ; if ( this .m_is_symbol_event) { this .m_last_symbol_event= this .m_symbols.GetLastEvent() ; } }

Здесь: вызываем метод коллекции символов SymbolsEventsControl(), рассмотренный в данной статье выше при обсуждении класса событий коллекции символов. После работы данного метода, в классе коллекции символов будет взведён флаг события, при условии что на любом из символов коллекции было зарегистрировано событие, и состояние этого флага записываем при помощи метода IsEvent() класса базового объекта CBaseObj в переменную-флаг события колекции символов m_is_symbol_event, значение которой можно отследить в вызывающей программе. Если было зарегистрировано событие в коллекции символов — запишем последнее событие в переменную m_last_symbol_event, значение которой так же можно отслеживать в вызывающей программе.

Реализация метода для работы с событиями окна "Обзор рынка":

void CEngine::MarketWatchEventsControl( void ) { if ( this .IsTester()) return ; this .m_symbols.MarketWatchEventsControl() ; }

Здесь: если это тестер — выходим, иначе — вызываем метод MarketWatchEventsControl() класса коллекции символов для обработки событий окна обзора рынка, рассмотренный нами выше при обсуждении отслеживания событий класса коллекции символов.



Реализация метода, возвращающего описание последнего торгового события:

string CEngine::GetLastTradeEventDescription( void ) { CArrayObj *list= this .m_events.GetList() ; if (list!=NULL) { if (list.Total()== 0 ) return TextByLanguage ( "С момента последнего запуска ЕА торговых событий не было" , "There have been no trade events since the last launch of EA" ); CEvent * event =list.At(list.Total()- 1 ) ; if ( event !=NULL) return event .TypeEventDescription() ; } return DFUN_ERR_LINE +TextByLanguage ( "Не удалось получить описание последнего торгового события" , "Failed to get the description of the last trading event" ); }

Здесь: получаем полный список торговых событий на счёте. Если список получен, но его размер нулевой, то возвращаем сообщение, что не было ещё торговых событий, иначе — получаем из списка последнее событие и возвращаем его описание. В противном случае возвращаем сообщение о неудачном получении торгового события.



Метод, возвращающий описание последнего события в коллекции символов:

string CEngine::GetSymbolEventDescription(ENUM_SYMBOL_EVENT event ) { CArrayObj *list= this .m_symbols.GetList() ; if (list!=NULL) { if (list.Total()== 0 ) return TextByLanguage ( "С момента последнего запуска ЕА не было никаких событий символов" , "There have been no events of symbols since the last launch of EA" ); CSymbol *symbol=list.At(list.Total()- 1 ) ; if (symbol!=NULL) return symbol.EventDescription( event ) ; } return DFUN_ERR_LINE+TextByLanguage ( "Не удалось получить описание события символа" , "Failed to get symbol's event description" ); }

Метод работает идентично методу возврата описания последнего торгового события, рассмотренному только что.

Доработка класса CEngine завершена, и у нас всё готово для тестирования событий символов и обновлённого класса аккаунта и событий аккаунта.

В рассмотренные классы были дополнительно внесены некоторые изменения, не освещённые в статье, так как это, например, всего лишь изменения наименований некоторых методов — чтобы однотипные методы разных классов имели по-возможности одинаковые названия. Такие мелкие доработки не обязательно озвучивать в постоянно развивающемся коде библиотеки, и их всегда можно увидеть в прилагаемых к статьям файлах.



Тест событий символов и аккаунта



Для тестирования возьмём тестовый советник из прошлой статьи, сохраним его под именем \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part16\TestDoEasyPart16.mq5 и внесём в него необходимые изменения.



В список глобальных переменных добавим переменную для хранения режима работы со списками символов:



CEngine engine; #ifdef __MQL5__ CTrade trade; #endif SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; bool trailing_on; double trailing_stop; double trailing_step; uint trailing_start; uint stoploss_to_modify; uint takeprofit_to_modify; int used_symbols_mode; string used_symbols; string array_used_symbols[];

Так как при выборе режима работы с символами "Работа с полным списком символов на сервере", первый запуск может оказаться достаточно длительным в виду того, что коллекции символов необходимо собрать все данные по всем имеющимся символам, то нам необходимо предупредить об этом пользователя. Делать это в самой библиотеке не имеет смысла по причине, что она лишь должна отрабатывать то, что её просит пользователь, поэтому такое предупреждение необходимо сделать в обработчике OnInit() программы.

Сделаем так: если в настройках советника будет выбран режим работы с полным списком доступных символов на сервере, то программа выдаст стандартное окно функции MessageBox() с предупреждением

и предложением выбрать "Да" для загрузки полного списка символов, либо "Нет" — для работы только с текущим символом. Пользователю останется лишь сделать выбор: нажать "Да" и подождать создания коллекции из всех доступных символов, либо нажать "Нет" и работать с текущим.



Напишем данную проверку с выдачей вопроса пользователю в обработчике OnInit() советника: