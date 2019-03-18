Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть IV): Торговые события

Содержание

Торговые события и передача их в программу

В первой статье мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является облегчение написания программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В последующих статьях продолжили развитие библиотеки, и закончили созданием базового объекта библиотеки Engine и коллекции рыночных ордеров и позиций. В данной статье продолжим разрабатывать базовый объект и научим его определять нужные нам торговые события на счёте.

Если вернуться к тестовому советнику, созданному в самом конце третьей части, то будет видно, что наша библиотека умеет определять торговые события, которые происходят на счёте, но... Нам нужно точно разделить все происходящие события по их типам, чтобы отправлять их в программу, использующую для своей работы данную библиотеку.

Для этого напишем методы: метод, определяющий события, и метод, определяющий типы событий.

Подумаем какие торговые события нам необходимо идентифицировать: отложенный ордер может быть установлен,

отложенный ордер может быть удалён,

отложенный ордер может быть активирован, породив при этом позицию,

отложенный ордер может быть частично активирован, породив при этом позицию,

позиция может быть открыта,

позиция может быть закрыта,

позиция может быть частично открыта,

позиция может быть частично закрыта,

позиция может быть закрыта встречной,

позиция может быть частично закрыта встречной,

счёт может быть пополнен,

со счёта могут быть сняты средства,

на счёте могут произойти ещё какие-то балансные операции

события, которые пока не отслеживаем:

отложенный ордер может быть модифицирован (изменение цены установки, добавление/удаление/изменение уровней StopLoss и TakeProfit)



позиция может быть модифицирована (добавление/удаление/изменение уровней StopLoss и TakeProfit)

Исходя из перечисленного, нужно решить как однозначно идентифицировать то или иное событие. Лучше сразу разделить решение по типу счетов: Хэджинг:

увеличилось количество отложенных ордеров — означает добавление отложенного ордера (событие в рыночном окружении)

уменьшилось количество отложенных ордеров: увеличилось количество позиций — означает срабатывание отложенного ордера (событие в рыночном и историческом окружении)

не увеличилось количество позиций — означает удаление отложенного ордера (событие в рыночном окружении)

не уменьшилось количество отложенных ордеров: увеличилось количество позиций — означает открытие новой позиции (событие в рыночном и историческом окружении)

уменьшилось количество позиций — означает закрытие позиции (событие в рыночном и историческом окружении)

не изменилось количество позиций, но уменьшился объём — означает частичное закрытие позиции (событие в историческом окружении)

Неттинг: увеличилось количество отложенных ордеров — означает добавление отложенного ордера уменьшилось количество отложенных ордеров: увеличилось количество позиций — означает срабатывание отложенного ордера не увеличилось количество позиций, но изменилось время изменения позиции и не изменился объём — означает срабатывание отложенного ордера и как следствие — наращивание позиции уменьшилось количество позиций — означает закрытие позиции не уменьшилось количество отложенных ордеров: увеличилось количество позиций — означает открытие новой позиции уменьшилось количество позиций — означает закрытие позиции

не увеличилось количество позиций, но изменилось время изменения позиции и увеличился объём — означает добавление объёма к позиции не увеличилось количество позиций, но изменилось время изменения позиции и уменьшился объём — означает частичное закрытие позиции

Для идентификации торговых событий нам необходимо знать, на каком счёте работает программа. Добавим в приватную секцию класса CEngine флаг типа счёта "хэдж", и в конструкторе класса определим тип счёта и запишем результат в эту переменную-флаг:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); public : void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; CEngine::CEngine() : m_first_start( true ) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); }

При первом запуске, в момент построения объекта класса, в его конструкторе сразу будет определён тип счёта, на котором запущена программа, соответственно, и методы определения торговых событий будут сразу же отнесены либо к хэдж-счёту, либо к счёту с типом неттинг. После определения произошедшего торгового события нам необходимо будет хранить код этого события, которое останется постоянным до следующего события. Таким образом программа всегда, в любой момент времени сможет узнать какое событие было последним на счёте. Код события будет состоять из набора флагов. Каждый флаг будет описывать конкретное событие. Например: произошло закрытие позиции — это событие можно разделить на некое подмножество, которое будет точнее характеризовать закрытие позиции: закрыта полностью закрыта частично закрыта встречной закрыта по стоплосс закрыта по тейкпрофит и т.д. Все эти признаки могут быть присущи одному событию "позиция закрыта", а значит, код события должен содержать в себе все эти данные, и для того, чтобы сконструировать событие из флагов, создадим два новых перечисления в файле Defines.mqh из корневой папки библиотеки — флаги торговых событий и возможные торговые события на счёте, которые будем отслеживать: enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 16 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 32 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 512 }; enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD }; Здесь стоит пояснить по перечислению ENUM_TRADE_EVENT.

Так как некоторые торговые события могут происходить без участия программы или трейдера, например — начисление комиссий, сборов, бонусов и пр., то в связи с этим мы в MQL5 будем брать такие данные из типа сделки — из перечисления ENUM_DEAL_TYPE. И чтобы проще было потом отслеживать событие, нам необходимо слелать так, чтобы наши события совпадали по значению его перечисления со значением перечисления из ENUM_DEAL_TYPE.

Балансную операцию мы разделим на два события: на пополнение баланса счёта и на снятие средств со счёта, остальные же события из перечисления типа сделки (кроме покупки и продажи (DEAL_TYPE_BUY и DEAL_TYPE_SELL), которые не относятся к таким балансным операциям), начиная от DEAL_TYPE_CREDIT мы сделали с такими же значениями, что и в перечислении ENUM_DEAL_TYPE. Доработаем класс коллекции рыночных ордеров и позиций.

Чтобы мы могли получать нужные нам списки рыночных ордеров и позиций из коллекции (как это было сделано для коллекции исторических ордеров и сделок в Части 2 и Части 3 описания библиотеки) добавим в класс CMarketCollection в приватную секцию ордер-образец для осуществления поиска по заданным свойствам ордера и в публичную секцию — методы получения полного списка ордеров и позиций, списка выбранных по заданному диапазону времени ордеров и позиций и списков, возвращающих ордера и позиции, выбранные по заданному критерию из вещественных, целочисленных и строковых свойств ордера или позиции:

class CMarketCollection { private : struct MqlDataCollection { long hash_sum_acc; int total_pending; int total_positions; double total_volumes; }; MqlDataCollection m_struct_curr_market; MqlDataCollection m_struct_prev_market; CArrayObj m_list_all_orders; COrder m_order_instance; bool m_is_trade_event; bool m_is_change_volume; double m_change_volume_value; int m_new_positions; int m_new_pendings; void SavePrevValues( void ) { this .m_struct_prev_market= this .m_struct_curr_market; } public : CArrayObj* GetList( void ) { return &m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListByTime ( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList (ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPosition( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); }; За пределами тела класса напишем реализацию метода выбора ордеров и позиций по времени: CArrayObj* CMarketCollection::GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ) { CArrayObj* list= new CArrayObj(); if (list== NULL ) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка создания временного списка" , "Error creating temporary list" )); return NULL ; } datetime begin=begin_time,end=(end_time== 0 ? END_TIME : end_time); list.FreeMode( false ); ListStorage.Add(list); m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,begin); int index_begin=m_list_all_orders.SearchGreatOrEqual(&m_order_instance); if (index_begin== WRONG_VALUE ) return list; m_order_instance.SetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN,end); int index_end=m_list_all_orders.SearchLessOrEqual(&m_order_instance); if (index_end== WRONG_VALUE ) return list; for ( int i=index_begin; i<=index_end; i++) list.Add(m_list_all_orders.At(i)); return list; } Метод практически идентичен уже разобранному нами в Части 3 методу выбора по времени из коллекции историческох ордеров и сделок — можно ещё раз перечитать его работу в соответствующем разделе третьей статьи. Отличием данного метода от метода из класса исторической коллекции является лишь то, что здесь мы не выбираем, по какому времени будут отбираться ордера — у рыночных ордеров и позиций есть только одно время — время открытия. Так же изменим конструктор класса коллекции исторических ордеров и сделок: дело в том, что в ордерной системе MQL5 у ордера нет понятия о времени закрытия — все ордера и сделки расположены в списках в соответствии со временем их установки (временем открытия в классификации ордерной системы в MQL4). Для этого изменим строку, задающую направление сортировки в списке-коллекции исторических ордеров и сделок в конструкторе класса CHistoryCollection: CHistoryCollection::CHistoryCollection( void ) : m_index_deal( 0 ),m_delta_deal( 0 ),m_index_order( 0 ),m_delta_order( 0 ),m_is_trade_event( false ) { this .m_list_all_orders.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE #endif ); this .m_list_all_orders.Clear(); } Теперь в MQL5 все ордера и сделки в коллекции исторических ордеров и сделок по умолчанию будут отсортированы по времени их установки, а в MQL4 — по времени закрытия, прописанном в свойствах ордера. Теперь стоит отметить ещё одну особенность ордерной системы MQL5. При закрытии позиции встречной, выставляется специальный закрывающий ордер с типом ORDER_TYPE_CLOSE_BY, а при закрытии по стоп-приказу выставляется маркет-ордер на закрытие позиции.

Чтобы можно было учитывать рыночные маркет-ордера, пришлось добавить ещё одно свойство к методам получения и возврата целочисленных свойств базового ордера (на примере получения и возврата магического номера ордера): long COrder:: OrderMagicNumber () const { #ifdef __MQL4__ return :: OrderMagicNumber (); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_MAGIC ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_MAGIC ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif } Такие (или логически соответствующие методу) изменения я сделал во всех методах получения и возврата целочисленных свойств базового ордера — там, где этот статус действительно необходимо учитывать. И коль уж есть такой статус, то для хранения такого типа ордеров создадим новый класс маркет-ордера CMarketOrder в папке Objects библиотеки. Класс совершенно идентичен остальным объектам рыночных и исторических ордеров и сделок, ранее нами созданным, поэтому приведу здесь лишь его листинг: #property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Order.mqh" class CMarketOrder : public COrder { public : CMarketOrder( const ulong ticket= 0 ) : COrder(ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property); virtual bool SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property); }; bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { if (property==ORDER_PROP_TIME_EXP || property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE || property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC || property==ORDER_PROP_PROFIT_PT || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE || property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC || property==ORDER_PROP_TICKET_FROM || property==ORDER_PROP_TICKET_TO ) return false ; return true ; } bool CMarketOrder::SupportProperty(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property) { if (property==ORDER_PROP_PROFIT || property==ORDER_PROP_PROFIT_FULL || property==ORDER_PROP_SWAP || property==ORDER_PROP_COMMISSION || property==ORDER_PROP_PRICE_CLOSE || property==ORDER_PROP_SL || property==ORDER_PROP_TP || property==ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT ) return false ; return true ; } В файле Defines.mqh библиотеки пропишем новый статус — маркет-ордер: enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; Теперь в классе CMarketCollection в методе обновления списка рыночных ордеров и позиций Refresh() в блоке добавления ордеров в список необходимо сделать проверку типа ордера и далее, в зависимости от типа, добавлять либо объект маркет-ордера, либо объект отложенного ордера в список-коллекцию:

void CMarketCollection::Refresh( void ) { :: ZeroMemory ( this .m_struct_curr_market); this .m_is_trade_event= false ; this .m_is_change_volume= false ; this .m_new_pendings= 0 ; this .m_new_positions= 0 ; this .m_change_volume_value= 0 ; m_list_all_orders.Clear(); #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS )) continue ; long ticket=:: OrderTicket (); ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to the list" )); delete position; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_market.hash_sum_acc+=ticket; this .m_struct_market.total_volumes+=:: OrderLots (); this .m_struct_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to the list" )); delete order; } } } #else int total_positions=:: PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_positions; i++) { ulong ticket=:: PositionGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; CMarketPosition *position= new CMarketPosition(ticket); if (position== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(position)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long ):: PositionGetInteger ( POSITION_TIME_UPDATE_MSC ); this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); this .m_struct_curr_market.total_positions++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить позицию в список" , "Failed to add position to the list" )); delete position; } } int total_orders=:: OrdersTotal (); for ( int i= 0 ; i<total_orders; i++) { ulong ticket=:: OrderGetTicket (i); if (ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderGetInteger ( ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL ) { CMarketOrder *order= new CMarketOrder(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_market++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить маркет-ордер в список" , "Failed to add market-order to the list" )); delete order; } } else { CMarketPending *order= new CMarketPending(ticket); if (order== NULL ) continue ; if ( this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc+=( long )ticket; this .m_struct_curr_market.total_volumes+=:: OrderGetDouble ( ORDER_VOLUME_INITIAL ); this .m_struct_curr_market.total_pending++; } else { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить отложенный ордер в список" , "Failed to add pending order to the list" )); delete order; } } } #endif if ( this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc== WRONG_VALUE ) { this .SavePrevValues(); } if ( this .m_struct_curr_market.hash_sum_acc!= this .m_struct_prev_market.hash_sum_acc) { this .m_new_market= this .m_struct_curr_market.total_market- this .m_struct_prev_market.total_market; this .m_new_pendings= this .m_struct_curr_market.total_pending- this .m_struct_prev_market.total_pending; this .m_new_positions= this .m_struct_curr_market.total_positions- this .m_struct_prev_market.total_positions; this .m_change_volume_value=:: NormalizeDouble ( this .m_struct_curr_market.total_volumes- this .m_struct_prev_market.total_volumes, 4 ); this .m_is_change_volume=( this .m_change_volume_value!= 0 ? true : false ); this .m_is_trade_event= true ; this .SavePrevValues(); } } Для того чтобы мы могли учитывать закрывающие ордера с типом ORDER_TYPE_CLOSE_BY, в классе CHistoryCollection в методе обновления списка исторических ордеров и сделок Refresh() в блоке определения типа ордеров добавим и этот тип ордера — чтобы такие ордера попадали в коллекцию. Без этого базовый объект библиотеки CEngine не сможет определить факт закрытия позиции встречной: void CHistoryCollection::Refresh( void ) { #ifdef __MQL4__ int total=:: OrdersHistoryTotal (),i=m_index_order; for (; i<total; i++) { if (!:: OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_HISTORY )) continue ; ENUM_ORDER_TYPE order_type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: OrderType (); if (order_type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to the list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(:: OrderTicket ()); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to the list" )); delete order; } } } int delta_order=i-m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order!= 0 ? true : false ); #else if (!:: HistorySelect ( 0 ,END_TIME)) return ; int total_orders=:: HistoryOrdersTotal (),i=m_index_order; for (; i<total_orders; i++) { ulong order_ticket=:: HistoryOrderGetTicket (i); if (order_ticket== 0 ) continue ; ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE ):: HistoryOrderGetInteger (order_ticket, ORDER_TYPE ); if (type== ORDER_TYPE_BUY || type== ORDER_TYPE_SELL || type== ORDER_TYPE_CLOSE_BY ) { CHistoryOrder *order= new CHistoryOrder(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to the list" )); delete order; } } else { CHistoryPending *order= new CHistoryPending(order_ticket); if (order== NULL ) continue ; if (! this .m_list_all_orders.InsertSort(order)) { :: Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось добавить ордер в список" , "Failed to add order to the list" )); delete order; } } } int delta_order=i- this .m_index_order; this .m_index_order=i; this .m_delta_order=delta_order; int total_deals=:: HistoryDealsTotal (),j=m_index_deal; for (; j<total_deals; j++) { ulong deal_ticket=:: HistoryDealGetTicket (j); if (deal_ticket== 0 ) continue ; CHistoryDeal *deal= new CHistoryDeal(deal_ticket); if (deal== NULL ) continue ; this .m_list_all_orders.InsertSort(deal); } int delta_deal=j- this .m_index_deal; this .m_index_deal=j; this .m_delta_deal=delta_deal; this .m_is_trade_event=( this .m_delta_order+ this .m_delta_deal); #endif } Забегая вперёд: во время тестирования работы класса CEngine для определения происходящих событий на счёте были выявлены и исправлены некоторые недочёты в сервисных методах. Описывать здесь все проведённые многочисленные, но мелкие правки не имеет смысла — на работоспособность они не влияют, и их описание лишь уведёт внимание от создания важного функционала библиотеки. Все изменения уже внесены в листинги классов, и их можно будет увидеть самостоятельно в приложенных в конце статьи файлах библиотеки.

Продолжим работу над определением событий. После отладки работы определения торговых событий все произошедшие события будут упакованы в одну переменную-член класса в виде набора флагов, и затем будет создан метод, считывающий информацию с этой переменной для разложения её значения на составляющие, характеризующие конкретное событие.

Добавим в приватную секцию класса CEngine переменную-член класса для хранения кода торгового события и методы проверки торгового события для счетов с типом хедж и неттинг, и методы, возвращающие нужные объекты-ордеры.

В публичной секции объявим методы, возвращающие списки рыночных позиций и отложенных ордеров, а так же исторических маркет-ордеров, отложенных ордеров и сделок, а также метод,возвращающий код торгового события из переменной m_trade_event_code и метод, возвращающий флаг счёта с типом хедж.

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); }; В конструкторе класса в его списке инициализации инициализируем код торгового события. CEngine::CEngine() : m_first_start( true ), m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { :: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY); this .m_list_counters.Sort(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); } За пределами тела класса напишем реализацию объявленных методов: CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListMarketOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryOrders( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryPendings( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListHistoryDeals( void ) { CArrayObj* list= this .m_history.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_DEAL,EQUAL); return list; } CArrayObj* CEngine::GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); return list; } COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetPosition( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastDeal( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryDeals(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryPending( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort( #ifdef __MQL5__ SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC #else SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC #endif); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastMarketOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastHistoryOrder( void ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetHistoryOrder( const ulong ticket) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryOrders(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TICKET,( long )ticket,EQUAL); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TICKET); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetFirstOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } COrder* CEngine::GetLastOrderPosition( const ulong position_id) { CArrayObj* list= this .GetListAllOrdersByPosID(position_id); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } Разберём получение списков на примере: CArrayObj* CEngine::GetListMarketPosition( void ) { CArrayObj* list= this .m_market.GetList(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); return list; } Всё достаточно просто и удобно: сначала из коллекции рыночных ордеров и позиций при помощи метода коллекции GetList() получаем полный список позиций, а затем выбираем из него ордера со статусом "позиция" при помощи метода выбора ордеров по заданному свойству из класса CSelect, описанному в третьей статье описания библиотеки. И возвращаем полученный список.

Список может быть пустым (NULL), поэтому в вызывающей программе нужно проверить результат, возвращаемый этим методом. Получение нужного ордера разберём на примере: COrder* CEngine::GetLastPosition( void ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPosition(); if (list== NULL ) return NULL ; list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); COrder* order=list.At(list.Total()- 1 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); } Сначала получаем список только позиций выше рассмотренным методом GetListMarketPosition(); если список пустой — возвращаем NULL. Далее сортируем список по времени открытия в милисекундах (так как собираемся получить последнюю открытую позицию, то необходимо, чтобы список был отсортирован по времени) и выбираем из этого списка самый последний в нём ордер. В итоге возвращаем полученный из списка ордер в вызывающую программу.

Результат поиска ордера, возвращаемый методом, может быть пустым (ордер не найден) и иметь значение NULL, поэтому нужно перед обращением к нему проверить полученный результат на NULL.

Как видите — всё быстро, легко и просто. Таким образом можно составить любой метод получения совершенно любых данных из любых имеющихся и создаваемых нами в будущем иных списков-коллекций, что даёт нам большую гибкость использования таких списков.

Методы получения списков находятся в публичной секции класса, что уже позволяет получать любые данные из списков в своих программах на примере рассмотренных только что методов.

Методы получения нужных ордеров скрыты в приватной секции — они нужны только в классе CEngine для внутренних нужд — в частности для получения данных по последним ордерам, сделкам и позициям, а в своих программах можно составить уже свои функции для получения конкретных ордеров по заданным свойствам — примеры нами только что рассмотрены.

Но для лёгкого получения любых данных из коллекций мы в итоге сделаем широкий набор функций для конечного пользователя.

Но это будет позже — в заключительных статьях описания работы с коллекциями ордеров.

Теперь напишем реализацию метода проверки торговых событий.

Пока написана реализация только для счетов с типом хедж для MQL5. Затем будут написаны методы проверки торговых событий для неттинговых счётов на MQL5, а затем и для MQL4. Следует отметить, что для теста работы метода в нём прописан вывод результатов проверок и событий в журнал, что далее будет убрано — этим будет заниматься иной метод, который будет создан после отладки метода проверки торговых событий на счёте. void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие на счёте" , "New trading event on the account" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; string text=TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер: " , "Pending order placed: " ); COrder* order= this .GetLastMarketPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { string text=TextByLanguage( "Выставлен маркет-ордер: " , "Market-order placed: " ); COrder* order= this .GetLastMarketOrder(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новое торговое событие в истории счёта" , "New trading event in the account history" )); if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; string text=TextByLanguage( "Новая сделка: " , "New deal: " ); COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { text+=deal.TypeDescription(); if (( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE)== DEAL_TYPE_BALANCE ) { text+=(deal.Profit()> 0 ? TextByLanguage( ": Пополнение счёта: " , ": Account Recharge: " ) : TextByLanguage( ": Вывод средств: " , ": Withdrawal: " ))+:: DoubleToString (deal.Profit(),( int ):: AccountInfoInteger (ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS)); } } Print (DFUN,text); } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Новые торговые события на счёте и в истории счёта" , "New trading events on the account and in the history of the account" )); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; string text=TextByLanguage( "Удалён отложенный ордер: " , "Removed pending order: " ); COrder* order= this .GetLastHistoryPending(); if (order!= NULL ) { text+=order.TypeDescription()+ " #" +( string )order.Ticket(); } Print (DFUN,text); } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; string text=TextByLanguage( "Открыта позиция: " , "Position is open: " ); if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; text=TextByLanguage( "Сработал отложенный ордер: " , "Pending order activated: " ); } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично открыта позиция: " , "Position partially open: " ); } text+=order.DirectionDescription(); } text+= " #" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; string text=TextByLanguage( "Закрыта позиция: " , "Position closed: " ); ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text=TextByLanguage( "Частично закрыта позиция: " , "Partially closed position: " ); } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss: " , "Position closed by StopLoss: " ); } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; text=TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit: " , "Position closed by TakeProfit: " ); } } text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy " : "Sell " ); } text+= "#" +( string )deal.PositionID(); Print (DFUN,text); } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; string text=TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной: " , "Position closed by opposite position: " ); ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { text+=(order.DirectionDescription()== "Sell" ? "Buy" : "Sell" ); text+= " #" +( string )order.PositionID()+TextByLanguage( " закрыта позицией #" , " closed by position #" )+( string )order.PositionByID(); COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; text+=TextByLanguage( " частично" , " partially" ); } } Print (DFUN,text); } } } } #endif } Метод получается простым, но достаточно объёмным. Поэтому я прямо в код прописал все проводимые проверки и соответствующие им действия — на мой взгляд так удобнее видеть что и как делается внутри метода. Скажу лишь, что в методе пока реализована проверка для хедж-счёта MQL5, и по сути всё сводится к проверке количества вновь появившихся ордеров и сделок либо в истории счёта, либо в рынке. Для вывода в журнал данные берутся из последней позиции, последней сделки, ордера или ордера последней сделки — всё это сделано лишь для вывода данных в журнал для контроля правильности исполнения кода, и в последствии будет из кода удалено и заменено одним методом для использования в программах, работающих с библиотекой.

Тест обработки торговых событий

Давайте создадим тестовый советник для проверки работы метода определения торговых событий на счёте.

Чтобы можно было как-то управлять появлением новых событий, сделаем набор кнопок, нажатие на которые будет приводить к нужным нам действиям.

Набор необходимых действий и соответствующих им кнопок будет таким:

Открыть позицию Buy

Выставить отложенный ордер BuyLimit

Выставить отложенный ордер BuyStop

Выставить отложенный ордер BuyStopLimit

Закрыть позицию Buy

Закрыть половину позиции Buy

Закрыть позицию Buy встречной позицией Sell

Открыть позицию Sell

Выставить отложенный ордер SellLimit

Выставить отложенный ордер SellStop

Выставить отложенный ордер SellStopLimit

Закрыть позицию Sell

Закрыть половину позиции Sell

Закрыть позицию Sell встречной позицией Buy

Закрыть все позиции

Вывести средства со счёта

Набор входных параметров будет таким: Magic number - магический номер

- магический номер Lots - объём открываемых позиций

- объём открываемых позиций StopLoss in points - стоплосс в пунктах

- стоплосс в пунктах TakeProfit in points - тейкпрофит в пунктах

- тейкпрофит в пунктах Pending orders distance (points) - дистанция установки отложенных ордеров в пунктах

- дистанция установки отложенных ордеров в пунктах StopLimit orders distance (points) - дистанция установки Limit-ордера при достижении ценой цены установки StopLimit-ордера

Тут стоит пояснить: StopLimit-ордер устанавлявается как стоповый ордер на дистанции от цены, задаваемой значением Pending orders distance .

Как только цена дойдёт до установленного ордера и он сработает, то уже от этой цены будет выставлен лимитный ордер на дистанции от цены, задаваемой значением StopLimit orders distance .

- дистанция установки Limit-ордера при достижении ценой цены установки StopLimit-ордера Тут стоит пояснить: StopLimit-ордер устанавлявается как стоповый ордер на дистанции от цены, задаваемой значением . Как только цена дойдёт до установленного ордера и он сработает, то уже от этой цены будет выставлен лимитный ордер на дистанции от цены, задаваемой значением . Slippage in points - величина проскальзывания в пунктах

- величина проскальзывания в пунктах Withdrawal funds (in tester) - размер выводимых средств со счёта в тестере



Для расчётов цен установки ордеров относительно уровня StopLevel, стоп-приказов и объёма позиций нам потребуются функции расчёта корректных значений. На данном этапе, пока у нас нет торговых классов и классов символов, добавим просто функции в библиотеку сервисных функций в файле DELib.mqh:

double MinimumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); } double MaximumLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); } double StepLots( const string symbol_name) { return SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_STEP ); } double NormalizeLot( const string symbol_name, double order_lots) { double ml= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double mx= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double ln= NormalizeDouble (order_lots, int ( ceil ( fabs ( log (ml)/ log ( 10 ))))); return (ln<ml ? ml : ln>mx ? mx : ln); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,stop_loss),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,stop_loss),dg) ); } double CorrectStopLoss( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int stop_loss, const int spread_multiplier= 2 ) { if (stop_loss== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,price-stop_loss*pt),dg) : NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,price+stop_loss*pt),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? NormalizeDouble ( fmax (price+lv*pt,take_profit),dg) : NormalizeDouble ( fmin (price-lv*pt,take_profit),dg) ); } double CorrectTakeProfit( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const int take_profit, const int spread_multiplier= 2 ) { if (take_profit== 0 ) return 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ); double price=(order_type== ORDER_TYPE_BUY ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : order_type== ORDER_TYPE_SELL ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price_set); return (order_type== ORDER_TYPE_BUY || order_type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP #ifdef __MQL5__ || order_type== ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT #endif ? :: NormalizeDouble (:: fmax (price+lv*pt,price+take_profit*pt),dg) : :: NormalizeDouble (:: fmin (price-lv*pt,price-take_profit*pt),dg) ); } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const double price_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,price_set),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,price_set),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } double CorrectPricePending( const string symbol_name, const ENUM_ORDER_TYPE order_type, const int distance_set, const double price= 0 , const int spread_multiplier= 2 ) { double pt= SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_POINT ),pp= 0 ; int lv=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier), dg=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_DIGITS ); switch (order_type) { case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_BUY_STOP : case ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_ASK ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmax (pp+lv*pt,pp+distance_set*pt),dg); case ORDER_TYPE_SELL_STOP : case ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT : pp=(price== 0 ? SymbolInfoDouble (symbol_name, SYMBOL_BID ) : price); return NormalizeDouble ( fmin (pp-lv*pt,pp-distance_set*pt),dg); default : Print (DFUN,TextByLanguage( "Не правильный тип ордера: " , "Invalid order type: " ), EnumToString (order_type)); return 0 ; } } bool CheckStopLevel( const string symbol_name, const int stop_in_points, const int spread_multiplier) { return (stop_in_points>=StopLevel(symbol_name,spread_multiplier)); } int StopLevel( const string symbol_name, const int spread_multiplier) { int spread=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_SPREAD ); int stop_level=( int ) SymbolInfoInteger (symbol_name, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); return (stop_level== 0 ? spread*spread_multiplier : stop_level); }

Функции просто рассчитывают корректные величины так, чтобы они не нарушали пределы ограничений, установленные на сервере. Стоит отметить, что в функцию расчёта уровня StopLevel передаётся помимо символа ещё и множитель спреда. Это сделано потому, что если уровень StopLevel установлен на сервере равным нулю, то это означает не нулевой уровень, а плавающий, и для расчёта уровня StopLevel нужно использовать величину спреда, умноженную на некое число (обычно 2, но бывает и 3) — вот этот множитель мы и передаём в функцию, позволяя его либо жестко задать в настройках советника, либо рассчитывать.

Чтобы быстро сделать советник, мы не будем писать свои торговые функции, а воспользуемся уже готовыми торговыми классами стандартной библиотеки, а именно — классом для совершения торговых операций CTrade.

Для создания кнопок на графике и работой с ними сделаем перечисление, члены которого будут служить для задания имён кнопок, их надписей и значениями для проверки нажатия конкретной кнопки.

Создадим в папке терминала MQL5\Experts\TestDoEasy\Part04\ новый советник под именем TestDoEasy04.mqh (при создании, в Мастере MQL отметим галочками нужные обработчики событий — OnTimer и OnChartEvent):





После создания Мастером MQL шаблона советника подключим к нему сразу же нашу библиотеку и торговый класс стандартной библиотеки, и добавим входные параметры:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage;

Здесь: подключаем главный объект библиотеки CEngine и торговый класс CTrade.

Далее создаём перечисление с указанием всех требующихся нам кнопок.

Порядок следования членов перечисления важен, так как он задаёт порядок следования создания кнопок и их расположения на графике.

Затем объявляем структуру для хранения имени графического объекта кнопки и текста, который будет написан на кнопке.

В блоке входных переменных прописываем все перечисленные выше переменные-параметры советника, а в блоке глобальных переменных советника объявляем объект библиотеки, объект торгового класса, массив структур кнопок и переменные, которым будут присвоены значения входных параметров в обработчике OnInit():

int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name =prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text =EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit() первым делом проверяем тип счёта и, если он не хеджевый, то сообщаем об этом и выходим из программы с ошибкой.

Далее задаём префикс имён объектов (чтобы советник по этому префиксу мог узнать свои объекты) и в цикле по количеству кнопок заполняем массив структур с данными кнопок.

Имя объекта-кнопки задаётся как префикс+строковое представление перечисления ENUM_BUTTONS, соответствующее индексу цикла,

а текст кнопки составляется методом преобразования строкового представления перечисления, соответствующего индексу цикла, при помощи функции EnumToButtText().

Далее рассчитывается лот открываемых позиций и выставляемых ордеров. Так как у нас предусмотрено закрытие половины позиции, то необходимо учесть, что лот открываемой позиции дожен быть как минимум в два раза больше минимального лота. Поэтому берётся максимальный лот из двух:

1) введённый во входных параметрах, 2) минимальный лот, умноженный на два в строке fmax(InpLots,MinimumLots(Symbol())*2.0), значение полученного лота нормализуется и присваивается глобальной переменной lot. В итоге: если лот, введённый пользователем во входных параметрах окажется меньше двойного минимального лота, то будет использован двойной минимальный лот, в противном случае — будет использован лот, введённый пользователем.

Далее просто остальные входные параметры присваиваются соответствующим глобальным переменным и вызывается функция CreateButtons() для создания кнопок из массива структур, который уже заполнили данными кнопок на предыдущем шаге. Если не удалось создать какую-либо кнопку из всех необходимых функцией ButtonCreate(), то выдаётся сообщение об ошибке создания кнопки и программа завершается ошибкой инициализации.

В завершение проводится инициализация класса CTrade:

trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);

Задаётся проскальзывание в пунктах ,

, устанавливается магический номер ,



, устанавливается тип ордера по исполнению согласно настройкам текущего символа ,



устанавливается режим расчета маржи в соответствии с настройками текущего счета и

устанавливается уровень логирования сообщений на вывод в журнал только сообщений об ошибках

(в тестере автоматически включается режим полного логирования).

В обработчике OnDeinit() пропишем удаление всех кнопок по префиксу имён объектов:

void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 , prefix ); }

Теперь решим как поступим относительно порядка запуска таймера библиотеки и обработчика событий советника.

Если советник запущен не в тестере, то таймер библиотеки будем запускать из таймера советника, а обработчик событий будет работать в штатном режиме.

Если советник запущен в тестере, то таймер библиотеки будем запускать из обработчика OnTick() советника, и события нажатия кнопок будем отслеживать там же — в OnTick(), отслеживая состояния кнопок.

Обработчики OnTick(), OnTimer() и OnChartEvent() советника: void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" ) < 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } В OnTick()

Проверяется где запущен советник, и если в тестере , то вызывается обработчик OnTimer() библиотеки .

, то . Далее в цикле по всем объектам текущего чарта проверяем имя объекта , и если оно совпадает с именем какой-либо кнопки — вызывается обработчик нажатия данной кнопки .



В OnTimer()



Проверяется где запущен советник, и если не в тестере , то вызывается обработчик OnTimer() библиотеки .

В OnChartEvent()



Проверяется где запущен советник, и если в тестере , то выходим из обработчика .

, то . Далее проверяется идентификатор события, и если это событие щелчка по графическому объекту, и имя объекта содержит текст принадлежности к кнопкам — вызывается обработчик нажатия данной кнопки .

Функция CreateButtons():



bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; }

В данной функции всё сводится к вычислению координат и цвета кнопки в цикле по количеству членов перечисления ENUM_BUTTONS . Координаты и цвет рассчитываются в зависимости от индекса цикла, указывающего на номер члена перечисления ENUM_BUTTONS. После расчёта координат x и y, вызывается функция создания кнопки с рассчитанными в этом цикле значениями координат и цвета.



Функция EnumToButtText():

string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member ) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; }

Здесь всё просто: функция получает член перечисления, преобразует его в строку с удалением ненужного текста, затем преобразуются все символы полученной строки в строчные (маленькие), и далее производится замена всех не устраивающих нас вхождений в нужные.

В итоге возвращается преобразованная в текст строка входного перечисления.

Функции создания кнопки, установки и получения её состояния:



bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); }

Здесь всё просто и наглядно, поэтому не нуждается в пояснениях.

Функция обработки нажатия кнопок:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Функция достаточно объёмна, но там всё просто: в функцию передаётся имя объекта-кнопки, которое мы преобразуем в строковый идентификатор. Далее проверяется состояние кнопки, и если она нажата, то проверяется строковый идентификатор. Ну и исполняется соответствующее ветвление if-else, где рассчитываются все уровни с корректировкой чтобы не нарушать ограничение по уровню StolLevel и выполняется соответствующий метод торгового класса.

Все пояснения расписаны прямо в коде в комментариях к строкам.

Для тестового советника мы сделали минимально необходимые проверки, а все остальные важные для реального счёта проверки делать не будем — здесь и сейчас нам важно проверить работу библиотеки, а не делать советник для работы с ним на реальных счетах.



Полный листинг тестового советника:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 16 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; } prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons()) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); } void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.TradeEventCode()!=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { Print (DFUN, EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS)engine.TradeEventCode())); } engine.TradeEventCode(); } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } } bool CreateButtons( void ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 10 ; int cx=offset,cy=offset+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 2 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 2 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.VolumeCurrent()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

Выглядит объёмно для "заявленной простоты" ... Но это же лишь начало, и дальше всё будет упрощаться для конечного пользователя — большинство проделываемых нами здесь действий будет сокрыто в коде библиотеки, а пользователю будет предоставлен удобный механизм её использования.



Запустим советник в тестере и пощёлкаем по кнопкам:

Всё отрабатывает верно, и в журнал выводятся сообщения о происходящих событиях.

Стоит отметить, что в данный момент всегда фиксируется самое последнее событие. Т.е. если закрыть разом множество позиций, то в событие попадёт только самая последняя позиция из множества закрытых. Отследить факт множественного закрытия возможно по количеству новых сделок или ордеров в истории, а затем получить список всех новых закрытых позиций по их количеству и определить уже весь их состав. Далее сделаем для этого отдельный класс-коллекцию событий для работы с событиями счёта, чтобы в программе всегда можно было иметь доступ ко всем произошедшим событиям.

Сейчас все сообщения о событиях в журнал тестера выводятся в методе CEngine::WorkWithHedgeCollections() базового объекта библиотеки, а нам необходимо, чтобы пользовательская программа знала коды событий, и уже она понимала что произошло на счёте — для составления логики реакции программы на то или иное событие. Для этого на данном этапе, и лишь в качестве проверки, создадим метод в базовом объекте библиотеки, хранящий код последнего события, и метод, расшифровывающий этот код, состоящий из набора флагов события.

В следующей же статье создадим полноценный класс для работы с событиями счёта.



В теле класса CEngine определим метод, расшифровывающий код события, и устанавливающий код торгового события на счёте, метод, проверяющий наличие в составе кода события флага события и метод для получения последнего торгового события из вызывающущей программы, а также метод, сбрасывающий значение последнего торгового события:



class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event; void SetTradeEvent( void ); int CounterIndex( const int id) const ; bool IsFirstStart( void ); bool IsTradeEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_trade_event_code&event_code)==event_code; } void WorkWithHedgeCollections( void ); void WorkWithNettoCollections( void ); COrder* GetLastMarketPending( void ); COrder* GetLastMarketOrder( void ); COrder* GetLastPosition( void ); COrder* GetPosition( const ulong ticket); COrder* GetLastHistoryPending( void ); COrder* GetLastHistoryOrder( void ); COrder* GetHistoryOrder( const ulong ticket); COrder* GetFirstOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastOrderPosition( const ulong position_id); COrder* GetLastDeal( void ); public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListHistoryDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } int TradeEventCode( void ) const { return this .m_trade_event_code; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

За пределами тела класса напишем метод расшифровки торгового события (все пояснения впишем прямо в код):

void CEngine::SetTradeEvent( void ) { if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) return ; if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else if ( this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } else { this .m_acc_trade_event=(! this .IsTradeEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } } if ( this .m_trade_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE )deal.GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(deal.Profit()> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_acc_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } } Print (DFUN, "Code=" , this .m_trade_event_code, ", m_acc_trade_event=" , EnumToString (m_acc_trade_event)); return ; } }

Теперь в самом конце метода WorkWithHedgeCollections(), проверяющего и создающего код торгового события, впишем вызов метода расшифровки торгового события и удалим вывод описания событий в журнал:

void CEngine::WorkWithHedgeCollections( void ) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); #ifdef __MQL4__ #else if ( this .m_is_market_trade_event && ! this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; } if ( this .m_market.NewMarketOrders()> 0 ) { } } else if ( this .m_is_history_trade_event && ! this .m_is_market_trade_event) { if ( this .m_history.NewDeals()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; } } else if ( this .m_is_market_trade_event && this .m_is_history_trade_event) { if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 && this .m_history.NewDeals()== 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; } if ( this .m_history.NewDeals()> 0 && this .m_history.NewOrders()> 0 ) { COrder* deal= this .GetLastDeal(); if (deal!= NULL ) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_IN ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; if ( this .m_market.NewPendingOrders()< 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; } ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { if (order.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(order_ticket); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(deal.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } else { if (order.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; } if (order.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; } } } } if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)== DEAL_ENTRY_OUT_BY ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; ulong ticket_from=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER); COrder* order= this .GetHistoryOrder(ticket_from); if (order!= NULL ) { COrder* pos= this .GetPosition(order.PositionID()); if (pos!= NULL ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } } } } } } #endif this .SetTradeEvent(); }

Таким образом, после создания кода события в методе WorkWithHedgeCollections() мы тут же вызываем метод расшифровки события. Казалось бы, почему б не расшифровывать сразу? Дело в том, что метод расшифровки у нас сейчас лишь временный — для проверки корректности её выполнения, и в следующих статьях нами будет создан полноценный класс торговых событий. Поэтому пока сделали именно так.

Уже сейчас метод SetTradeEvent() определяет торговое событие, записывает его значение в переменную-член класса m_acc_trade_event, а методы LastTradeEvent() и ResetLastTradeEvent() позволяют читать в вызывающей программе значение этой переменной как последнее торговое событие на счёте и сбрасывать его (по аналогии с GetLastError()).

В тестовом советнике TestDoEasyPart04.mqh в его обработчике OnTick() допишем строки для чтения последнего торгового события и вывода его в комментарий на графике:

void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } }

Теперь если запустить этот советник в тестере и покликать по кнопкам, то в журнал будут выводиться происходящие торговые события из метода CEngine::SetTradeEvent(), а в комментарии графика будет отображено описание последнего события, произошедшего на счёте, полученное советником из библиотеки методом engine.LastTradeEvent():





Что дальше

В следующей статье создадим классы объектов-событий, коллекцию объектов-событий — по аналогии с коллекциями ордеров и позиций, и научим базовый объект библиотеки отправлять события в программу.

Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестовых советников. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1

Часть 2

Часть 3

