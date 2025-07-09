Компоненты View и Controller для таблиц в парадигме MVC на MQL5: Контейнеры

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Введение

В современных пользовательских интерфейсах довольно часто возникает необходимость компактно и удобно отображать большие объёмы различных данных. Для этих целей используются специальные элементы управления — контейнеры с поддержкой прокрутки содержимого. Такой подход позволяет размещать таблицы и другие графические элементы в ограниченном пространстве окна, обеспечивая пользователю быстрый и интуитивный доступ к информации.

В рамках разработки элемента управления TableView в парадигме MVC (Model-View-Controller) мы уже создали компонент Model — модель таблицы, и приступили к созданию компонентов View и Controller. В прошлой статье были созданы простые, но достаточно функциональные элементы управления. Из таких элементов и будут собираться сложные элементы управления. Сегодня напишем классы элементов управления Panel, GroupBox и Container — все три элемента являются контейнерами для размещения на них различных элементов управления.

Элемент управления Panel — это панель, позволяющая размещать на себе иные элементы управления в любом количестве. При перемещении панели на новые координаты, все расположенные на ней элементы управления, также перемещаются совместно с панелью. Таким образом, панель является контейнером для расположенных на ней элементов управления. Но этот элемент не имеет полос прокрутки, позволяющих прокручивать содержимое контейнера в случае, если оно выходит за границы панели. Такое содержимое просто обрезается по границам контейнера.

Элемент управления GroupBox — набор элементов, организованный в одну группу. Унаследован от панели и предоставляет возможность сгруппировать элементы по какому-либо их общему назначению, например — группа элементов RadioButton, где может быть выбран лишь один элемент из всей группы, а с остальных элементов группы при этом выделение снимается.

Элемент управления Container — контейнер. Позволяет прикрепить к себе только один элемент управления. Если прикреплённый элемент выходит за пределы контейнера, то у контейнера появляются полосы прокрутки, позволяющие прокручивать содержимое контейнера. Чтобы разместить любое количество элементов управления в контейнере, необходимо в нём разместить панель, и уже к панели прикреплять необходимое количество элементов управления. Таким образом контейнер будет прокручивать панель, а уже она будет смещать своё содержимое вслед за прокруткой.

Таким образом нам потребуется создать, кроме трёх указанных основных элементов управления, классы для создания полос прокрутки — класс ползунка (Thumb) и класс полосы прокрутки (ScrollBar). Таких классов будет по два — для вертикальной и для горизонтальной полос прокрутки.

Если присмотреться к работе кнопок прокрутки, расположенных по краям полос прокрутки, то можно заметить, что при длительном удержании кнопки в нажатом положении, включается автоматическая прокрутка. Т.е. кнопка автоматически начинает отсылать события нажатия. Для такого поведения мы создадим ещё два вспомогательных класса — класс счётчика задержки и собственно класс автоповтора событий.

Класс счётчика задержки можно будет использовать для организации ожидания без замораживания работы программы, а класс автоповтора событий будет сделан так, чтобы мы могли указать для него, какое именно событие он должен отсылать. Это даст возможность использовать его не только для организации автоповтора нажатия кнопок, но и для каких-либо иных алгоритмов, требующих повтора событий через определённое время с определённой периодичностью.

На конечном этапе внутри универсального контейнера будут размещаться таблицы, а контейнер обеспечит прокрутку содержимого с помощью скроллбаров. Такой контейнер станет основой для построения сложных и гибких интерфейсов, позволяя не только работать с таблицами, но и использовать его в других компонентах — например, при создании многостраничного блокнота или других пользовательских элементов для клиентского терминала MetaTrader 5.

Стоит отметить каким образом устроена работа элементов управления. Каждый элемент управления наделён событийным функционалом (компонент Controller) и соответствующим образом реагирует на взаимодействие с курсором мышки.

При определённых действиях элемент, с которым происходит взаимодействие, отправляет на график событие, которое должен получить и обработать другой элемент управления. Но такие события получают все элементы. Нужно определить какой именно элемент является активным (над которым в данный момент находится курсор), и обрабатывать сообщения, полученные только от него. Т.е. при наведении курсора мышки на элемент управления он должен помечаться как активный, тогда остальные — неактивные элементы — обрабатываться не должны.

Чтобы организовать выбор активного элемента, необходимо сделать так, чтобы каждому элементу управления была доступна такая информация. Сделать это можно разными способами. Например, создать список, в который будут заноситься имена всех создаваемых элементов, искать в нём соответствие имени объекта, над которым сейчас находится курсор, и работать с найденным объектом в этом списке.

Такой вариант имеет право на существование, но влечёт за собой усложнение кода и работы с ним. Проще сделать один единственный объект, который глобально доступен в программе, и в него записывать имя активного элемента управления. Остальные элементы сразу же, без дополнительного поиска по какой-либо базе, будут видеть имя активного элемента и принимать решение обрабатывать ли поступающие сообщения, либо нет.

Таким общедоступным классом может быть класс-синглтон:

Класс-синглтон (от англ. singleton) — это шаблон проектирования (паттерн), который гарантирует существование только одного экземпляра данного класса в течение жизни программы и предоставляет глобальную точку доступа к этому экземпляру. Для чего нужен синглтон Синглтон используется, когда необходимо, чтобы у некоторого объекта был только один экземпляр, и этот экземпляр был доступен из любой части программы. Примеры: менеджер настроек, логгер, пул соединений с базой данных, диспетчер ресурсов и т.д. Как работает синглтон Скрытый конструктор: Конструктор класса объявляется приватным или защищённым, чтобы предотвратить создание экземпляров извне. Статическая переменная: Внутри класса создаётся статическая переменная, хранящая единственный экземпляр класса. Статический метод доступа: Для получения экземпляра класса используется статический метод (например, Instance() или GetInstance() ), который создаёт объект при первом обращении и возвращает его при последующих вызовах. Синглтон — это класс, который можно создать только один раз, и этот единственный экземпляр доступен глобально. Это удобно для управления общими ресурсами или состоянием приложения.

Давайте создадим такой класс.

Класс-синглтон как менеджер общих данных

В прошлой статье все коды библиотеки были расположены по адресу \MQL5\Indicators\Tables\Controls\. Здесь нас интересуют оба файла: Base.mqh и Control.mqh. Их сегодня будем дорабатывать.

Откроем файл Base.mqh и в блоке классов напишем такой код:

class CCommonManager { private : static CCommonManager *m_instance; string m_element_name; CCommonManager( void ) : m_element_name( "" ) {} ~CCommonManager() {} public : static CCommonManager *GetInstance( void ) { if (m_instance== NULL ) m_instance= new CCommonManager(); return m_instance; } static void DestroyInstance( void ) { if (m_instance!= NULL ) { delete m_instance; m_instance= NULL ; } } void SetElementName( const string name) { this .m_element_name=name; } string ElementName( void ) const { return this .m_element_name; } }; CCommonManager* CCommonManager::m_instance= NULL ;

Приватный конструктор класса и статический метод доступа к экземпляру класса гарантирует существование в приложении только одного экземпляра.

Метод static CCommonManager* GetInstance( void ) — возвращает указатель на единственный экземпляр класса, создавая его при первом обращении.

CCommonManager* GetInstance( ) — возвращает указатель на единственный экземпляр класса, создавая его при первом обращении. Метод static void DestroyInstance( void ) — уничтожает экземпляр класса и освобождает память.

DestroyInstance( ) — уничтожает экземпляр класса и освобождает память. Метод void SetElementName( const string name) — устанавливает имя активного графического элемента.

SetElementName( name) — устанавливает имя активного графического элемента. Метод string ElementName( void ) const — возвращает имя активного графического элемента.

Теперь каждый из графических элементов может обращаться к экземпляру этого класса для чтения и записи имени активного элемента, и каждый из объектов будет видеть одну и ту же переменную с именем текущего активного элемента. Это гарантирует нам, что каждый из множества объектов будет читать и записывать данные в одну и ту же переменную.

Так как у нас не могут быть активными в текущий момент времени более одного элемента управления, то такой реализации менеджера активных элементов вполне достаточно и без функционала разграничения доступа (чтобы два и более элемента не могли записывать в переменную свои данные).

В последующем в этот класс менеджер данных можно будет добавить и другие данные, например, флаги разрешений для рабочего графика. На данный момент каждый из графических элементов при создании пытаются запоминать состояния флагов графика. Эти данные тоже можно будет перенести в этот класс в соответствующие переменные.





Классы для организации автоповтора нажатия кнопок

Выше говорили о создании функционала автоповтора отправки событий от кнопок полос прокрутки при длительном удержании кнопки. Такое поведение стандартно для большинства приложений ОС. Поэтому и здесь, считаю, нет причин не сделать то же самое. При нажатии на кнопку и её удержании, сначала запускается счётчик времени удержания кнопки (обычно этот период составляет 350 — 500 мсек). Далее, если кнопка не была отпущена до истечения времени удержания, запускается второй счётчик — счётчик интервала отправки событий нажатия кнопки. И такие события отправляются с периодичностью около 100 мсек до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Для реализации такого поведения напишем два вспомогательных класса — класс счётчика миллисекунд и класс автоповтора отправки событий.

Продолжим писать код в том же файле Base.mqh:

class CCounter : public CBaseObj { private : bool m_launched; void Run( const uint delay) { if ( this .m_launched) return ; if (delay!= 0 ) this .m_delay=delay; this .m_start=:: GetTickCount64 (); this .m_launched= true ; } protected : ulong m_start; uint m_delay; public : void SetDelay( const uint delay) { this .m_delay=delay; } void Start( void ) { this .Run( 0 ); } void Start( const uint delay) { this .Run(delay); } bool IsDone( void ) { if (! this .m_launched) return false ; if (:: GetTickCount64 ()- this .m_start> this .m_delay) { this .m_launched= false ; return true ; } return false ; } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_COUNTER); } CCounter( void ) : m_start( 0 ), m_delay( 0 ), m_launched( false ) {} ~CCounter( void ) {} }; bool CCounter::Save( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_delay, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CCounter::Load( const int file_handle) { if (!CBaseObj::Load(file_handle)) return false ; this .m_delay=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Класс-счётчик миллисекунд предназначен для отслеживания истечения заданного временного интервала (задержки) в миллисекундах. Унаследован от базового класса CBaseObj и может использоваться для реализации таймеров, задержек и контроля времени выполнения различных операций в приложениях на MQL5.



Метод void SetDelay( const uint delay) — устанавливает значение задержки (в миллисекундах).

SetDelay( delay) — устанавливает значение задержки (в миллисекундах). Метод void Start( const uint delay) — запускает отсчёт с новой задержкой.

Start( delay) — запускает отсчёт с новой задержкой. Метод bool IsDone( void ) — возвращает true , если отсчёт завершён, иначе false .

IsDone( ) — возвращает , если отсчёт завершён, иначе . Метод virtual bool Save( const int file_handle) — виртуальный метод для сохранения состояния в файл.

Save( file_handle) — виртуальный метод для сохранения состояния в файл. Метод virtual bool Load( const int file_handle) — виртуальный метод для загрузки состояния из файла.

Load( file_handle) — виртуальный метод для загрузки состояния из файла. Метод virtual int Type( void ) const — возвращает тип объекта для идентификации в системе.

На базе данного класса создадим класс автоповтора событий:

class CAutoRepeat : public CBaseObj { private : CCounter m_delay_counter; CCounter m_repeat_counter; long m_chart_id; bool m_button_pressed; bool m_auto_repeat_started; uint m_delay_before_repeat; uint m_repeat_interval; ushort m_event_id; long m_event_lparam; double m_event_dparam; string m_event_sparam; void SendEvent() { :: EventChartCustom (( this .m_chart_id<= 0 ? :: ChartID () : this .m_chart_id), this .m_event_id, this .m_event_lparam, this .m_event_dparam, this .m_event_sparam); } public : virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL); } CAutoRepeat( void ) : m_button_pressed( false ), m_auto_repeat_started( false ), m_delay_before_repeat( 350 ), m_repeat_interval( 100 ), m_event_id( 0 ), m_event_lparam( 0 ), m_event_dparam( 0 ), m_event_sparam( "" ), m_chart_id(:: ChartID ()) {} CAutoRepeat( long chart_id, int delay_before_repeat= 350 , int repeat_interval= 100 , ushort event_id= 0 , long event_lparam= 0 , double event_dparam= 0 , string event_sparam= "" ) : m_button_pressed( false ), m_auto_repeat_started( false ), m_delay_before_repeat(delay_before_repeat), m_repeat_interval(repeat_interval), m_event_id(event_id), m_event_lparam(event_lparam), m_event_dparam(event_dparam), m_event_sparam(event_sparam), m_chart_id(chart_id) {} void SetChartID( const long chart_id) { this .m_chart_id=chart_id; } void SetDelay( const uint delay) { this .m_delay_before_repeat=delay; } void SetInterval( const uint interval) { this .m_repeat_interval=interval; } void SetEvent( ushort event_id, long event_lparam, double event_dparam, string event_sparam) { this .m_event_id=event_id; this .m_event_lparam=event_lparam; this .m_event_dparam=event_dparam; this .m_event_sparam=event_sparam; } bool ButtonPressedFlag( void ) const { return this .m_button_pressed; } bool AutorepeatStartedFlag( void ) const { return this .m_auto_repeat_started;} uint Delay( void ) const { return this .m_delay_before_repeat;} uint Interval( void ) const { return this .m_repeat_interval; } void OnButtonPress( void ) { if ( this .m_button_pressed) return ; this .m_button_pressed= true ; this .m_auto_repeat_started= false ; this .m_delay_counter.Start( this .m_delay_before_repeat); } void OnButtonRelease( void ) { this .m_button_pressed= false ; this .m_auto_repeat_started= false ; } void Process( void ) { if ( this .m_button_pressed) { if (! this .m_auto_repeat_started && this .m_delay_counter.IsDone()) { this .m_auto_repeat_started= true ; this .m_repeat_counter.Start( this .m_repeat_interval); } if ( this .m_auto_repeat_started && this .m_repeat_counter.IsDone()) { this .SendEvent(); this .m_repeat_counter.Start( this .m_repeat_interval); } } } };

Класс позволяет автоматически с заданной периодичностью отправлять пользовательские события, пока кнопка удерживается нажатой. Это обеспечивает привычное для пользователя поведение интерфейса (как в стандартных скроллбарах ОС).

Метод OnButtonPress() — вызывается при нажатии кнопки; запускает отсчёт задержки перед автоповтором.

Метод OnButtonRelease() — вызывается при отпускании кнопки; останавливает автоповтор.

Метод Process() — основной метод, который должен вызываться в таймере. Обеспечивает отправку событий с нужной периодичностью, если кнопка удерживается.

Метод SetEvent(...) — установка параметров пользовательского события.

Методы SetDelay(...), SetInterval(...) — установка задержки и интервала автоповтора.

Объект класса автоповтора объявим в базовом классе холста графических элементов CCanvasBase. Таким образом, в любом объекте графических элементов будет возможность использовать автоповтор событий — достаточно будет установить параметры задержки и интервала, и запускать автоповтор в требуемых ситуациях.





Доработка базовых классов

Над библиотекой была проведена большая работа над ошибками и устранением недочётов. Доработки коснулись практически каждого класса. Здесь не будем описывать каждый шаг проделанной работы. Но основные моменты, конечно же, будут озвучены.

В файле Base.mqh объявим все классы, которые сегодня будут сделаны:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #include <Canvas\Canvas.mqh> #include <Arrays\List.mqh> class CCounter; class CAutoRepeat; class CImagePainter; class CLabel; class CButton; class CButtonTriggered; class CButtonArrowUp; class CButtonArrowDown; class CButtonArrowLeft; class CButtonArrowRight; class CCheckBox; class CRadioButton; class CScrollBarThumbH; class CScrollBarThumbV; class CScrollBarH; class CScrollBarV; class CPanel; class CGroupBox; class CContainer;

Такая форвард-декларация классов нужна для безошибочной компиляции включаемых файлов Base.mqh и Controls.mqh, так как обращение к этим классам выполнено ещё до их фактического объявления в файлах.

В перечисление типов графических элементов добавим новые типы и укажем диапазон констант типов объектов, которые могут участвовать в интерактивном взаимодействии с пользователем:

enum ENUM_ELEMENT_TYPE { ELEMENT_TYPE_BASE = 0x10000 , ELEMENT_TYPE_COLOR, ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT, ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA, ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER, ELEMENT_TYPE_COUNTER, ELEMENT_TYPE_AUTOREPEAT_CONTROL, ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE, ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE, ELEMENT_TYPE_LABEL, ELEMENT_TYPE_BUTTON, ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, ELEMENT_TYPE_CHECKBOX, ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, ELEMENT_TYPE_PANEL, ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, ELEMENT_TYPE_CONTAINER, }; #define ACTIVE_ELEMENT_MIN ELEMENT_TYPE_LABEL #define ACTIVE_ELEMENT_MAX ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V

При взаимодействии с курсором мышки каждый графический элемент в принципе в состоянии обрабатывать поступающие сообщения о событиях. Но не каждый элемент должен это делать. Т.е. необходимо проверять тип элемента и на его основании принимать решение — обрабатывает ли этот элемент события, либо нет. Если пойти по пути проверки типов объектов, то получим длинный список необрабатываемых элементов в условии. Это не удобно. Проще добавить ещё одно свойство-флаг, в котором будет указано, активный ли это элемент для взаимодействия, либо он статичен. Тогда мы сможем проверять лишь это свойство для принятия решения обрабатывать ли событие, или нет. Здесь мы указали начальное и конечное значения констант типов графических элементов. При принятии решения по обработке события, достаточно лишь проверить входит ли тип элемента в этот диапазон значений, и на этом основании уже принимать решение.

Добавим перечисление свойств, по которым можно сортировать и искать базовые объекты (CBaseObj):

enum ENUM_BASE_COMPARE_BY { BASE_SORT_BY_ID = 0 , BASE_SORT_BY_NAME, BASE_SORT_BY_X, BASE_SORT_BY_Y, BASE_SORT_BY_WIDTH, BASE_SORT_BY_HEIGHT, BASE_SORT_BY_ZORDER, };

Теперь все объекты, унаследованные от базового, можно будет сортировать по указанным в перечислении свойствам в случае, если такие свойства есть у объекта, что добавит больше гибкости при создании новых классов-наследников CBaseObj.

В функции, возвращающей тип элемента как строку, дополним вывод букв "V" и "H" на читаемые "Vertical" и "Horizontal":

string ElementDescription( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { string array[]; int total= StringSplit ( EnumToString (type), StringGetCharacter ( "_" , 0 ),array); if (array[array.Size()- 1 ]== "V" ) array[array.Size()- 1 ]= "Vertical" ; if (array[array.Size()- 1 ]== "H" ) array[array.Size()- 1 ]= "Horisontal" ; string result= "" ; for ( int i= 2 ;i<total;i++) { array[i]+= " " ; array[i].Lower(); array[i].SetChar( 0 , ushort (array[i].GetChar( 0 )- 0x20 )); result+=array[i]; } result.TrimLeft(); result.TrimRight(); return result; }

Это сделает описания элементов более читаемыми.

При создании новых элементов и добавлении их в список прикреплённых к контейнеру, необходимо будет создавать имена объектов. Сделаем функцию, которая будет возвращать короткие аббревиатуры типов элементов, по которым можно будет создать элемент, а далее понимать по этой аббревиатуре в имени объекта, что это за элемент:

string ElementShortName( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { switch (type) { case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return "BASE" ; case ELEMENT_TYPE_LABEL : return "LBL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return "SBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return "TBTN" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return "BTARU" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return "BTARD" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return "BTARL" ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT: return "BTARR" ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return "CHKB" ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return "RBTN" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : return "THMBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : return "THMBV" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : return "SCBH" ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : return "SCBV" ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : return "PNL" ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return "GRBX" ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return "CNTR" ; default : return "Unknown" ; } }

При прикреплении элементов к контейнеру, их имена будут создаваться с учётом иерархии объектов: "контейнер -- прикреплённый элемент к контейнеру --- прикреплённый элемент к прикреплённому элементу", и т.д.

Разделителями между именами элементов в строке имени будут знаки подчёркивания ("_"). Мы можем из полного имени создать список имён всей иерархии объектов. Напишем для этого функцию:

int GetElementNames( string value, string sep, string &array[]) { if (value== "" || value== NULL ) { PrintFormat ( "%s: Error. Empty string passed" ); return 0 ; } ResetLastError (); int res= StringSplit (value, StringGetCharacter (sep, 0 ),array); if (res== WRONG_VALUE ) { PrintFormat ( "%s: StringSplit() failed. Error %d" , __FUNCTION__ , GetLastError ()); return WRONG_VALUE ; } return res; }

Функция возвращает количество объектов в иерархии и заполняет массив имён всех элементов.

В классе прямоугольной области CBound напишем метод сравнения двух объектов:

int CBound::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; const CBound *obj=node; switch (mode) { case BASE_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_X : return ( this .X() >obj.X() ? 1 : this .X() <obj.X() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_Y : return ( this .Y() >obj.Y() ? 1 : this .Y() <obj.Y() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_WIDTH : return ( this .Width() >obj.Width() ? 1 : this .Width() <obj.Width() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_HEIGHT: return ( this .Height() >obj.Height() ? 1 : this .Height() <obj.Height() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Ранее сравнение проводилось при помощи одноимённого метода родительского класса, что давало возможность сравнения только по двум свойствам: имени и идентификатору объекта.

Львиная доля доработок коснулась базового класса объекта холста графических элементов CCanvasBase, так как именно в нём аккумулированы основные свойства всех графических элементов.

В защищённой секции класса объявим новые переменные и три метода для работы с менеджером общих ресурсов:

class CCanvasBase : public CBaseObj { private : bool m_chart_mouse_wheel_flag; bool m_chart_mouse_move_flag; bool m_chart_object_create_flag; bool m_chart_mouse_scroll_flag; bool m_chart_context_menu_flag; bool m_chart_crosshair_tool_flag; bool m_flags_state; void SetFlags( const bool flag); protected : CCanvas m_background; CCanvas m_foreground; CBound m_bound; CCanvasBase *m_container; CColorElement m_color_background; CColorElement m_color_foreground; CColorElement m_color_border; CColorElement m_color_background_act; CColorElement m_color_foreground_act; CColorElement m_color_border_act; CAutoRepeat m_autorepeat; ENUM_ELEMENT_STATE m_state; long m_chart_id; int m_wnd; int m_wnd_y; int m_obj_x; int m_obj_y; uchar m_alpha_bg; uchar m_alpha_fg; uint m_border_width_lt; uint m_border_width_rt; uint m_border_width_up; uint m_border_width_dn; string m_program_name; bool m_hidden; bool m_blocked; bool m_movable; bool m_focused; bool m_main; bool m_autorepeat_flag; bool m_scroll_flag; bool m_trim_flag; int m_cursor_delta_x; int m_cursor_delta_y; int m_z_order; void SetActiveElementName( const string name) { CCommonManager::GetInstance().SetElementName(name); } string ActiveElementName( void ) const { return CCommonManager::GetInstance().ElementName(); } bool IsCurrentActiveElement( void ) const { return this .ActiveElementName()== this .NameFG(); } int CanvasOffsetX( void ) const { return ( this .ObjectX()- this .X()); } int CanvasOffsetY( void ) const { return ( this .ObjectY()- this .Y()); } int AdjX( const int x) const { return (x- this .CanvasOffsetX()); } int AdjY( const int y) const { return (y- this .CanvasOffsetY()); } long CorrectChartID( const long chart_id) const { return (chart_id!= 0 ? chart_id : :: ChartID ()); } public :

CAutoRepeat m_autorepeat — объект автоповтора событий; любой из графических элементов может иметь функционал, предоставляемый классом этого объекта.

uint m_border_width_lt — ширина рамки слева; рамка является границей видимой области контейнера, и отступ видимой области от края элемента может быть с разных сторон разного размера.

m_border_width_lt — ширина рамки слева; рамка является границей видимой области контейнера, и отступ видимой области от края элемента может быть с разных сторон разного размера. uint m_border_width_rt — ширина рамки справа.

m_border_width_rt — ширина рамки справа. uint m_border_width_up — ширина рамки сверху.

m_border_width_up — ширина рамки сверху. uint m_border_width_dn — ширина рамки снизу.

m_border_width_dn — ширина рамки снизу. bool m_movable — флаг перемещаемости объекта; например, кнопка — неперемещаемый элемент, ползунок скроллбара — перемещаемый, и т.п.

m_movable — флаг перемещаемости объекта; например, кнопка — неперемещаемый элемент, ползунок скроллбара — перемещаемый, и т.п. bool m_main — флаг главного элемента; главным элементом является самый первый в иерархии связанных объектов, например, панель, на которой размещены иные элементы управления; обычно это — объект-форма.

m_main — флаг главного элемента; главным элементом является самый первый в иерархии связанных объектов, например, панель, на которой размещены иные элементы управления; обычно это — объект-форма. bool m_autorepeat_flag — флаг использования элементом автоповтора событий.

m_autorepeat_flag — флаг использования элементом автоповтора событий. bool m_scroll_flag — флаг прокрутки элемента полосами прокрутки.

m_scroll_flag — флаг прокрутки элемента полосами прокрутки. bool m_trim_flag — флаг обрезки элемента по краям видимой области контейнера; например, полосы прокрутки находятся за пределами видимой области контейнера, но не обрезаются по её краям.

m_trim_flag — флаг обрезки элемента по краям видимой области контейнера; например, полосы прокрутки находятся за пределами видимой области контейнера, но не обрезаются по её краям. int m_cursor_delta_x — вспомогательная переменная, хранящая дистанцию курсора от левой границы элемента.

m_cursor_delta_x — вспомогательная переменная, хранящая дистанцию курсора от левой границы элемента. int m_cursor_delta_y — вспомогательная переменная, хранящая дистанцию курсора от верхней границы элемента.

m_cursor_delta_y — вспомогательная переменная, хранящая дистанцию курсора от верхней границы элемента. int m_z_order — приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике; при наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных.

m_z_order — приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике; при наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных. Метод void SetActiveElementName( const string name) — устанавливает в менеджер общих данных имя текущего активного элемента.

SetActiveElementName( name) — устанавливает в менеджер общих данных имя текущего активного элемента. Метод string ActiveElementName( void ) — возвращает имя текущего активного элемента.

ActiveElementName( ) — возвращает имя текущего активного элемента. Метод bool IsCurrentActiveElement( void ) — возвращает флаг того, что данный объект сейчас является текущим активным.

В защищённой же секции класса добавим обработчики перемещения курсора мышки и изменения элемента управления:

virtual void OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnReleaseEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnCreateEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MouseMoveHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void MouseWheelHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; } virtual void ObjectChangeHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { return ; }

При перемещении курсора над объектом такие события необходимо обрабатывать, и некоторые элементы управления в последующем будут иметь возможность изменения размеров мышкой. Обработчики таких событий мы здесь и объявили.

В публичной секции класса добавим методы для работы с некоторыми переменными класса:

public : CCanvasBase *GetContainer( void ) const { return this .m_container; } CAutoRepeat *GetAutorepeatObj( void ) { return & this .m_autorepeat; }

...

bool ObjectSetZOrder( const int value); int ObjectZOrder( void ) const { return this .m_z_order; } bool IsBelongsToThis( const string name) const { return (:: ObjectGetString ( this .m_chart_id,name, OBJPROP_TEXT )== this .m_program_name);} bool IsHidden( void ) const { return this .m_hidden; } bool IsBlocked( void ) const { return this .m_blocked; } bool IsMovable( void ) const { return this .m_movable; } bool IsMain( void ) const { return this .m_main; } bool IsFocused( void ) const { return this .m_focused; } string NameBG( void ) const { return this .m_background.ChartObjectName(); } string NameFG( void ) const { return this .m_foreground.ChartObjectName(); }

...

uint BorderWidthLeft( void ) const { return this .m_border_width_lt; } void SetBorderWidthLeft( const uint width) { this .m_border_width_lt=width; } uint BorderWidthRight( void ) const { return this .m_border_width_rt; } void SetBorderWidthRight( const uint width) { this .m_border_width_rt=width; } uint BorderWidthTop( void ) const { return this .m_border_width_up; } void SetBorderWidthTop( const uint width) { this .m_border_width_up=width; } uint BorderWidthBottom( void ) const { return this .m_border_width_dn; } void SetBorderWidthBottom( const uint width) { this .m_border_width_dn=width; } void SetBorderWidth( const uint width) { this .m_border_width_lt= this .m_border_width_rt= this .m_border_width_up= this .m_border_width_dn=width; } void SetBorderWidth( const uint left, const uint right, const uint top, const uint bottom) { this .m_border_width_lt=left; this .m_border_width_rt=right; this .m_border_width_up=top; this .m_border_width_dn=bottom; }

...

Некоторые методы необходимо сделать виртуальными, так как у разных элементов они должны работать по-разному

void SetMovable( const bool flag) { this .m_movable=flag; } void SetAsMain( void ) { this .m_main= true ; } virtual bool ObjectTrim( void ); virtual bool ResizeW( const int w); virtual bool ResizeH( const int h); virtual bool Resize( const int w, const int h); virtual bool MoveX( const int x); virtual bool MoveY( const int y); virtual bool Move( const int x, const int y); virtual bool ShiftX( const int dx); virtual bool ShiftY( const int dy); virtual bool Shift( const int dx, const int dy);

...

virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void OnTimer () { this .TimerEventHandler(); } virtual void TimerEventHandler( void ) { return ; }

В конструкторах класса все новые переменные инициализированы значениями по умолчанию:

CCanvasBase( void ) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_chart_id(:: ChartID ()), m_wnd( 0 ), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_movable( false ), m_main( false ), m_autorepeat_flag( false ), m_trim_flag( true ), m_scroll_flag( false ), m_border_width_lt( 0 ), m_border_width_rt( 0 ), m_border_width_up( 0 ), m_border_width_dn( 0 ), m_z_order( 0 ), m_state( 0 ), m_wnd_y( 0 ), m_cursor_delta_x( 0 ), m_cursor_delta_y( 0 ) { this .Init(); } CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CCanvasBase( void ); }; CCanvasBase::CCanvasBase( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : m_program_name(:: MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )), m_wnd(wnd< 0 ? 0 : wnd), m_alpha_bg( 0 ), m_alpha_fg( 255 ), m_hidden( false ), m_blocked( false ), m_focused( false ), m_movable( false ), m_main( false ), m_autorepeat_flag( false ), m_trim_flag( true ), m_scroll_flag( false ), m_border_width_lt( 0 ), m_border_width_rt( 0 ), m_border_width_up( 0 ), m_border_width_dn( 0 ), m_z_order( 0 ), m_state( 0 ), m_cursor_delta_x( 0 ), m_cursor_delta_y( 0 ) { ...

Добавим реализацию виртуального метода сравнения Compare:

int CCanvasBase::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; const CCanvasBase *obj=node; switch (mode) { case BASE_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_X : return ( this .X() >obj.X() ? 1 : this .X() <obj.X() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_Y : return ( this .Y() >obj.Y() ? 1 : this .Y() <obj.Y() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_WIDTH : return ( this .Width() >obj.Width() ? 1 : this .Width() <obj.Width() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_HEIGHT: return ( this .Height() >obj.Height() ? 1 : this .Height() <obj.Height() ? - 1 : 0 ); case BASE_SORT_BY_ZORDER: return ( this .ObjectZOrder() >obj.ObjectZOrder() ? 1 : this .ObjectZOrder() <obj.ObjectZOrder() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Доработаем метод, подрезающий графический объект по контуру контейнера:

bool CCanvasBase::ObjectTrim() { if (! this .m_trim_flag) return false ; int container_left = this .ContainerLimitLeft(); int container_right = this .ContainerLimitRight(); int container_top = this .ContainerLimitTop(); int container_bottom = this .ContainerLimitBottom(); int object_left = this .X(); int object_right = this .Right(); int object_top = this .Y(); int object_bottom = this .Bottom(); if (object_right <= container_left || object_left >= container_right || object_bottom <= container_top || object_top >= container_bottom) { this .Hide( true ); if ( this .ObjectResize( this .Width(), this .Height())) this .BoundResize( this .Width(), this .Height()); return false ; } else { if (object_right<=container_right && object_left>=container_left && object_bottom<=container_bottom && object_top>=container_top) { if ( this .ObjectWidth()!= this .Width() || this .ObjectHeight()!= this .Height()) { if ( this .ObjectResize( this .Width(), this .Height())) return true ; } } else { if (object_bottom<=container_bottom && object_top>=container_top) { if ( this .ObjectHeight()!= this .Height()) this .ObjectResizeH( this .Height()); } else { if (object_right<=container_right && object_left>=container_left) { if ( this .ObjectWidth()!= this .Width()) this .ObjectResizeW( this .Width()); } } } } bool modified_horizontal= false ; bool modified_vertical = false ; int new_left = object_left; int new_width = this .Width(); if (object_left<=container_left) { int crop_left=container_left-object_left; new_left=container_left; new_width-=crop_left; modified_horizontal= true ; } if (object_right>=container_right) { int crop_right=object_right-container_right; new_width-=crop_right; modified_horizontal= true ; } if (modified_horizontal) { this .ObjectSetX(new_left); this .ObjectResizeW(new_width); } int new_top=object_top; int new_height= this .Height(); if (object_top<=container_top) { int crop_top=container_top-object_top; new_top=container_top; new_height-=crop_top; modified_vertical= true ; } if (object_bottom>=container_bottom) { int crop_bottom=object_bottom-container_bottom; new_height-=crop_bottom; modified_vertical= true ; } if (modified_vertical) { this .ObjectSetY(new_top); this .ObjectResizeH(new_height); } this .Show( false ); if (modified_horizontal || modified_vertical) { this .Update( false ); this .Draw( false ); return true ; } return false ; }

В первую очередь метод сделали с типом bool, чтобы иметь возможность после работы метода понимать о необходимости перерисовки графика. В различных режимах тестирования обнаружилась недоработка метода, проявляющая себя в том, что обрезаемые элементы не восстанавливали свои размеры. Это происходило в случае, если элемент выходил за пределы контейнера, а потом опять возвращался в видимую область контейнера. Обрезка элемента производится путём изменения координат и размеров его графического объекта. После того, как размеры были изменены, они заново не восстанавливались. Теперь это исправлено.

Метод, устанавливающий z-ордер графического объекта:

bool CCanvasBase::ObjectSetZOrder( const int value) { if ( this .ObjectZOrder()==value) return true ; if (!:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameBG(), OBJPROP_ZORDER ,value) || !:: ObjectSetInteger ( this .m_chart_id, this .NameFG(), OBJPROP_ZORDER ,value)) return false ; this .m_z_order=value; return true ; }

Сначала переданное значение z-order устанавливается графическим объектам фона и переднего плана, затем — в переменную. Если в графические объекты значение установить не удалось, то уходим из метода с возвратом false.

Методы для изменения размеров графического элемента:

bool CCanvasBase::ResizeW( const int w) { if (! this .ObjectResizeW(w)) return false ; this .BoundResizeW(w); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; } bool CCanvasBase::ResizeH( const int h) { if (! this .ObjectResizeH(h)) return false ; this .BoundResizeH(h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; } bool CCanvasBase::Resize( const int w, const int h) { if (! this .ObjectResize(w,h)) return false ; this .BoundResize(w,h); if (! this .ObjectTrim()) { this .Update( false ); this .Draw( false ); } return true ; }

Если физический размер графического объекта изменить не удалось, метод возвращает false. При успешном изменении размера графического объекта, в объект прямоугольной области, описывающий размер элемента, устанавливаем новые значения и вызываем метод обрезки элемента по границам контейнера. Если метод ObjectTrim вернул false — значит либо он ничего не изменил в объекте, либо этот объект не изменяемый. В этом случае объект всё равно нужно обновить и перерисовать, но без перерисовки графика. В итоге возвращаем true.

В методах перемещения элемента, неизменяемая координата должна корректироваться по фактическому её расположению относительно контейнера, что и делают методы AdjX и AdjY:

bool CCanvasBase::MoveX( const int x) { return this .Move(x, this .AdjY( this .ObjectY()) ); } bool CCanvasBase::MoveY( const int y) { return this .Move( this .AdjX( this .ObjectX()) ,y); }

В методе инициализации класса инициализируем миллисекундный таймер:

void CCanvasBase::Init( void ) { this .m_chart_mouse_wheel_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL ); this .m_chart_mouse_move_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE ); this .m_chart_object_create_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE ); this .m_chart_mouse_scroll_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_MOUSE_SCROLL ); this .m_chart_context_menu_flag = :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CONTEXT_MENU ); this .m_chart_crosshair_tool_flag= :: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_CROSSHAIR_TOOL ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); :: ChartSetInteger ( this .m_chart_id, CHART_EVENT_OBJECT_CREATE , true ); this .InitColors(); :: EventSetMillisecondTimer ( 16 ); }

Теперь доработаем обработчик событий класса. Сделаем привычное поведение для пользователя как в операционной системе. При наведении курсора на активный элемент, его цвет должен поменяться, при уводе курсора — вернуться к начальному цвету. При нажатии кнопкой мышки на элементе, его цвет так же меняется и элемент готов к взаимодействию. Если это простая кнопка, то отпускание кнопки мышки в области кнопки приведёт к генерации события щелчка. Если же при нажатой и удерживаемой кнопке увести курсор с объекта, то его цвет изменится, а при отпускании кнопки событие щелчка сгенерировано не будет. Если же это перемещаемый элемент, то удержание кнопки в нажатом положении и перемещение курсора вызовет перемещение удерживаемого элемента. И неважно, находится ли курсор в момент удержания на объекте, либо за его пределами — элемент будет перемещаться пока не будет отпущена кнопка мышки.

Посмотрим какие для этого были внесены доработки в обработчик событий класса:

void CCanvasBase:: OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { this .m_wnd_y=( int ):: ChartGetInteger ( this .m_chart_id, CHART_WINDOW_YDISTANCE , this .m_wnd); } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CREATE ) { this .OnCreateEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if ( this .IsBlocked() || this .IsHidden()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam- this .m_wnd_y; if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (! this .IsMain() && ( this .Type()<ACTIVE_ELEMENT_MIN || this .Type()>ACTIVE_ELEMENT_MAX)) return ; if (sparam== "1" ) { if ( this .Contains(x, y)) { if ( this .IsMain()) this .SetFlags( false ); if ( this .ActiveElementName()== "Chart" ) return ; this .SetActiveElementName( this .ActiveElementName()); if ( this .IsCurrentActiveElement()) { this .OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonPress(); } } else { if ( this .IsMain() && ( this .ActiveElementName()== this .NameFG() || this .ActiveElementName()== "Chart" )) this .SetFlags( true ); if ( this .IsCurrentActiveElement()) { if (! this .IsMovable()) { this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonRelease(); } else this .OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); } } } else { if ( this .Contains(x, y)) { if ( this .IsMain()) this .SetFlags( false ); this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); this .SetActiveElementName( this .NameFG()); } else { if ( this .IsMain()) { this .SetFlags( true ); this .SetActiveElementName( "Chart" ); } this .OnReleaseEvent(id,lparam,dparam,sparam); } } } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam== this .NameFG()) { this .OnPressEvent(id, lparam, dparam, sparam); this .SetActiveElementName( "" ); if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.OnButtonRelease(); } } if (id== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { if ( this .IsCurrentActiveElement()) this .OnWheelEvent(id,lparam,dparam,sparam); } if (id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { if (sparam== this .NameFG()) return ; ENUM_CHART_EVENT chart_event= ENUM_CHART_EVENT (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { this .MousePressHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { this .MouseMoveHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL ) { this .MouseWheelHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } if (chart_event== CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE ) { this .ObjectChangeHandler(chart_event, lparam, dparam, sparam); } } }

Вся логика метода расписана в комментариях к коду и на данный момент соответствует заявленному функционалу.

Обработчик перемещения курсора:

void CCanvasBase::OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= true ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_PRESSED)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_PRESSED); this .Draw( true ); } if ( this .m_cursor_delta_x== 0 ) this .m_cursor_delta_x=( int )lparam- this .X(); if ( this .m_cursor_delta_y== 0 ) this .m_cursor_delta_y=( int ):: round (dparam- this .Y()); }

При удержании кнопки мышки на элементе, устанавливаем флаг, что элемент в состоянии нажатия. Изменяем цвет элемента и рассчитываем дистанцию курсора от левого верхнего угла элемента по двум осям. Эти смещения будут использоваться при обработке перемещения курсора мышки — чтобы объект смещался за курсором, привязываясь к нему не точкой начала координат (верхний левый угол), а с отступом, записанным в этих переменных.

В обработчиках наведения курсора, ухода из фокуса и нажатия на объект значения отступов инициализируем нулями:

void CCanvasBase::OnReleaseEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= false ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_DEFAULT)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_DEFAULT); this .Draw( true ); } this .m_cursor_delta_x= 0 ; this .m_cursor_delta_y= 0 ; } void CCanvasBase::OnFocusEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= true ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_FOCUSED)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_FOCUSED); this .Draw( true ); } this .m_cursor_delta_x= 0 ; this .m_cursor_delta_y= 0 ; } void CCanvasBase::OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { this .m_focused= true ; if (! this .CheckColor(COLOR_STATE_PRESSED)) { this .ColorChange(COLOR_STATE_PRESSED); this .Draw( true ); } this .m_cursor_delta_x= 0 ; this .m_cursor_delta_y= 0 ; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , lparam, dparam, this .NameFG()); }

Кроме инициализации переменных, в обработчике нажатия отправляем на график пользовательское событие щелчка по элементу с именем графического объекта переднего плана.

Такие изменения (и некоторые другие незначительные, но обязательные) коснулись файла с классами базовых объектов.

Теперь доработаем файл классов графических элементов Controls.mqh.

Добавим новые макроподстановки и константы перечисления свойств графических элементов:

#define DEF_LABEL_W 50 #define DEF_LABEL_H 16 #define DEF_BUTTON_W 60 #define DEF_BUTTON_H 16 #define DEF_PANEL_W 80 #define DEF_PANEL_H 80 #define DEF_SCROLLBAR_TH 13 #define DEF_THUMB_MIN_SIZE 8 #define DEF_AUTOREPEAT_DELAY 500 #define DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL 100 enum ENUM_ELEMENT_SORT_BY { ELEMENT_SORT_BY_ID = BASE_SORT_BY_ID, ELEMENT_SORT_BY_NAME = BASE_SORT_BY_NAME, ELEMENT_SORT_BY_X = BASE_SORT_BY_X, ELEMENT_SORT_BY_Y = BASE_SORT_BY_Y, ELEMENT_SORT_BY_WIDTH= BASE_SORT_BY_WIDTH, ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT= BASE_SORT_BY_HEIGHT, ELEMENT_SORT_BY_ZORDER= BASE_SORT_BY_ZORDER, ELEMENT_SORT_BY_TEXT, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG, ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG, ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG, ELEMENT_SORT_BY_STATE, ELEMENT_SORT_BY_GROUP, };

Первые семь констант соответствуют одноимённым константам перечисления свойств базового объекта. Таким образом данное перечисление продолжает список свойств базового объекта.

В классе рисования изображений CImagePainter объявим новый метод для рисования рамок группы элементов:

bool Clear( const int x, const int y, const int w, const int h, const bool update= true ); bool ArrowUp( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowDown( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowLeft( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool ArrowRight( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedBox( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool CheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool UncheckedRadioButton( const int x, const int y, const int w, const int h, const color clr, const uchar alpha, const bool update= true ); bool FrameGroupElements( const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr_text, const color clr_dark, const color clr_light, const uchar alpha, const bool update= true );

и за пределами тела класса напишем его реализацию:

bool CImagePainter::FrameGroupElements( const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr_text, const color clr_dark, const color clr_light, const uchar alpha, const bool update= true ) { if (! this .CheckBound()) return false ; int tw= 0 , th= 0 ; if (text!= "" && text!= NULL ) this .m_canvas.TextSize(text,tw,th); int shift_v= int (th!= 0 ? :: ceil (th/ 2 ) : 0 ); int x1=x; int y1=y+shift_v; int x2=x+w- 1 ; int y2=y+h- 1 ; int arrx[ 3 ], arry[ 3 ]; arrx[ 0 ]=arrx[ 1 ]=x1; arrx[ 2 ]=x2- 1 ; arry[ 0 ]=y2; arry[ 1 ]=arry[ 2 ]=y1; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr_dark, alpha)); arrx[ 0 ]++; arrx[ 1 ]++; arry[ 1 ]++; arry[ 2 ]++; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr_light, alpha)); arrx[ 0 ]=arrx[ 1 ]=x2- 1 ; arrx[ 2 ]=x1+ 1 ; arry[ 0 ]=y1; arry[ 1 ]=arry[ 2 ]=y2- 1 ; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr_dark, alpha)); arrx[ 0 ]++; arrx[ 1 ]++; arry[ 1 ]++; arry[ 2 ]++; this .m_canvas.Polyline(arrx, arry, :: ColorToARGB (clr_light, alpha)); if (tw> 0 ) this .m_canvas.FillRectangle(x+ 5 ,y,x+ 7 +tw,y+th,clrNULL); this .m_canvas. TextOut (x+ 6 ,y- 1 ,text,:: ColorToARGB (clr_text, alpha)); if (update) this .m_canvas.Update( false ); return true ; }

Метод рисует рельефную рамку двумя цветами, передаваемыми в метод — светлым и тёмным. Если передан пустой текст, то просто рисуется рамка по периметру объекта группы. Если текст что-либо содержит, то верхняя часть рамки рисуется ниже верхней границы группы на половину высоты текста.

Доработаем метод сравнения класса рисования изображений:

int CImagePainter::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; const CImagePainter *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG : case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG : return ( this .Alpha() >obj.Alpha() ? 1 : this .Alpha() <obj.Alpha() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_X : return ( this .X() >obj.X() ? 1 : this .X() <obj.X() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_Y : return ( this .Y() >obj.Y() ? 1 : this .Y() <obj.Y() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_WIDTH : return ( this .Width() >obj.Width() ? 1 : this .Width() <obj.Width() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT : return ( this .Height() >obj.Height() ? 1 : this .Height() <obj.Height() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Теперь сортировка будет по всем имеющимся у объекта свойствам.





Класс списка объектов

В статье этой серии о таблицах "Реализация модели таблицы в MQL5: Применение концепции MVC" мы уже обсуждали класс связанного списка. Просто перенесём этот класс в файл Controls.mqh:

class CListObj : public CList { protected : ENUM_ELEMENT_TYPE m_element_type; public : void SetElementType( const ENUM_ELEMENT_TYPE type) { this .m_element_type=type; } virtual bool Load( const int file_handle); virtual CObject *CreateElement( void ); }; bool CListObj::Load( const int file_handle) { CObject *node; bool result= true ; if (file_handle== INVALID_HANDLE ) return ( false ); if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return ( false ); if (:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE )!= this .Type()) return ( false ); uint num=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .Clear(); for ( uint i= 0 ; i<num; i++) { if (:: FileReadLong (file_handle)!=MARKER_START_DATA) return false ; this .m_element_type=(ENUM_ELEMENT_TYPE):: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); node= this .CreateElement(); if (node== NULL ) return false ; this .Add(node); if (!:: FileSeek (file_handle,- 12 , SEEK_CUR )) return false ; result &=node.Load(file_handle); } return result; } CObject *CListObj::CreateElement( void ) { switch ( this .m_element_type) { case ELEMENT_TYPE_BASE : return new CBaseObj(); case ELEMENT_TYPE_COLOR : return new CColor(); case ELEMENT_TYPE_COLORS_ELEMENT : return new CColorElement(); case ELEMENT_TYPE_RECTANGLE_AREA : return new CBound(); case ELEMENT_TYPE_IMAGE_PAINTER : return new CImagePainter(); case ELEMENT_TYPE_CANVAS_BASE : return new CCanvasBase(); case ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE : return new CElementBase(); case ELEMENT_TYPE_LABEL : return new CLabel(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON : return new CButton(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : return new CButtonTriggered(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : return new CButtonArrowUp(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : return new CButtonArrowDown(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : return new CButtonArrowLeft(); case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT: return new CButtonArrowRight(); case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : return new CCheckBox(); case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : return new CRadioButton(); case ELEMENT_TYPE_PANEL : return new CPanel(); case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : return new CGroupBox(); case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : return new CContainer(); default : return NULL ; } }

В объектах этого класса будем хранить графические элементы, привязываемые к родительскому элементу, и будем реализовывать при необходимости списки различных объектов в составе классов графических элементов. Класс также потребуется в методах загрузки свойств элементов из файлов.





Базовый класс графического элемента

У всех графических элементов есть свойства, присущие каждому из всего списка элементов. Для управления этими свойствами, сохранения их в файл и загрузки из файла вынесем их в отдельный класс, от которого и будут наследоваться все графические элементы. Это упростит дальнейшую их разработку.

Создадим новый базовый класс графического элемента:

class CElementBase : public CCanvasBase { protected : CImagePainter m_painter; int m_group; public : CImagePainter *Painter( void ) { return & this .m_painter; } void SetImageXY( const int x, const int y) { this .m_painter.SetXY(x,y); } void SetImageSize( const int w, const int h) { this .m_painter.SetSize(w,h); } void SetImageBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetImageXY(x,y); this .SetImageSize(w,h); } int ImageX( void ) const { return this .m_painter.X(); } int ImageY( void ) const { return this .m_painter.Y(); } int ImageWidth( void ) const { return this .m_painter.Width(); } int ImageHeight( void ) const { return this .m_painter.Height(); } int ImageRight( void ) const { return this .m_painter.Right(); } int ImageBottom( void ) const { return this .m_painter.Bottom(); } virtual void SetGroup( const int group ) { this .m_group= group ; } int Group( void ) const { return this .m_group; } virtual string Description( void ); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_ELEMENT_BASE);} CElementBase( void ) {} CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CElementBase( void ) {} };

Параметрический конструктор:

CElementBase::CElementBase( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CCanvasBase(object_name,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_group(- 1 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); }

В списке инициализации в конструктор родительского класса передаются значения формальных параметров конструктора, и далее назначается канвас для рисования изображений, размер которого обнуляется. При необходимости использования объекта рисования, нужно установить ему координаты и размеры. Нулевой размер области рисования делает её неактивной.

Метод сравнения двух объектов:

int CElementBase::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; const CElementBase *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_X : return ( this .X() >obj.X() ? 1 : this .X() <obj.X() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_Y : return ( this .Y() >obj.Y() ? 1 : this .Y() <obj.Y() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_WIDTH : return ( this .Width() >obj.Width() ? 1 : this .Width() <obj.Width() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT : return ( this .Height() >obj.Height() ? 1 : this .Height() <obj.Height() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG : return ( this .BackColor() >obj.BackColor() ? 1 : this .BackColor() <obj.BackColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG : return ( this .ForeColor() >obj.ForeColor() ? 1 : this .ForeColor() <obj.ForeColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG : return ( this .AlphaBG() >obj.AlphaBG() ? 1 : this .AlphaBG() <obj.AlphaBG() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG : return ( this .AlphaFG() >obj.AlphaFG() ? 1 : this .AlphaFG() <obj.AlphaFG() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_STATE : return ( this .State() >obj.State() ? 1 : this .State() <obj.State() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_GROUP : return ( this .Group() >obj.Group() ? 1 : this .Group() <obj.Group() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ZORDER : return ( this .ObjectZOrder() >obj.ObjectZOrder() ? 1 : this .ObjectZOrder() <obj.ObjectZOrder() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } }

Метод сравнивает два объекта по всем доступным свойствам.

Метод, возвращающий описание объекта:

string CElementBase::Description( void ) { string nm= this .Name(); string name=(nm!= "" ? :: StringFormat ( " \"%s\"" ,nm) : nm); string area=:: StringFormat ( "x %d, y %d, w %d, h %d" , this .X(), this .Y(), this .Width(), this .Height()); return :: StringFormat ( "%s%s (%s, %s): ID %d, Group %d, %s" ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE) this .Type()),name, this .NameBG(), this .NameFG(), this .ID(), this .Group(),area); }

Метод создаёт и возвращает строку из некоторых свойств объекта, удобных для отладки, например:

Container "Main" (ContainerBG, ContainerFG): ID 1 , Group - 1 , x 100 , y 40 , w 300 , h 200

Объект контейнер с пользовательским именем "Main", с именами канваса фона ContainerBG и переднего плана ContainerFG; идентификатор объекта 1, группа -1 (не назначена), координата x 100, y 40, ширина 300, высота 200.

Методы для работы с файлами:

bool CElementBase::Save( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_painter.Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_group, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CElementBase::Load( const int file_handle) { if (!CCanvasBase::Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_painter.Load(file_handle)) return false ; this .m_group=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }





Доработка простых элементов управления

Так как некоторые свойства теперь перенесены в новый базовый объект графических элементов, то удалим их из класса объекта текстовой метки: class CLabel : public CCanvasBase { protected : CImagePainter m_painter; ushort m_text[]; ushort m_text_prev[]; int m_text_x; int m_text_y; void SetTextPrev( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text_prev); } string TextPrev( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text_prev);} void ClearText( void ); public : CImagePainter *Painter( void ) { return & this .m_painter; } void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } int TextX( void ) const { return this .m_text_x; } int TextY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextShiftH( const int x) { this .m_text_x=x; } void SetTextShiftV( const int y) { this .m_text_y=y; } void SetImageXY( const int x, const int y) { this .m_painter.SetXY(x,y); } void SetImageSize( const int w, const int h) { this .m_painter.SetSize(w,h); } void SetImageBound( const int x, const int y, const int w, const int h) { this .SetImageXY(x,y); this .SetImageSize(w,h); } int ImageX( void ) const { return this .m_painter.X(); } int ImageY( void ) const { return this .m_painter.Y(); } int ImageWidth( void ) const { return this .m_painter.Width(); } int ImageHeight( void ) const { return this .m_painter.Height(); } int ImageRight( void ) const { return this .m_painter.Right(); } int ImageBottom( void ) const { return this .m_painter.Bottom(); } void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_LABEL); } CLabel( void ); CLabel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const long chart_id, const int wnd, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CLabel( void ) {} }; А чтобы не прописывать в каждом конструкторе и в каждом объекте установку параметров, вынесем их в отдельные методы: class CLabel : public CElementBase { protected : ushort m_text[]; ushort m_text_prev[]; int m_text_x; int m_text_y; void SetTextPrev( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text_prev); } string TextPrev( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text_prev);} void ClearText( void ); public : void SetText( const string text) { :: StringToShortArray (text, this .m_text); } string Text( void ) const { return :: ShortArrayToString ( this .m_text); } int TextX( void ) const { return this .m_text_x; } int TextY( void ) const { return this .m_text_y; } void SetTextShiftH( const int x) { this .ClearText(); this .m_text_x=x; } void SetTextShiftV( const int y) { this .ClearText(); this .m_text_y=y; } void DrawText( const int dx, const int dy, const string text, const bool chart_redraw); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_LABEL); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ){} CLabel( void ); CLabel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CLabel( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CLabel( void ) {} }; Теперь вместо такого вида всех конструкторов объекта (так было ранее) CLabel::CLabel( void ) : CCanvasBase( "Label" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_LABEL_W,DEF_LABEL_H), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .m_painter.CanvasAssign( this .GetForeground()); this .m_painter.SetXY( 0 , 0 ); this .m_painter.SetSize( 0 , 0 ); this .SetText( "Label" ); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); } Все они будут такими: CLabel::CLabel( void ) : CElementBase( "Label" , "Label" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_LABEL_W,DEF_LABEL_H), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .Init( "Label" ); } CLabel::CLabel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CElementBase(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .Init(text); } CLabel::CLabel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CElementBase(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .Init(text); } CLabel::CLabel( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CElementBase(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_text_x( 0 ), m_text_y( 0 ) { this .Init(text); } Напишем реализацию метода инициализации: void CLabel::Init( const string text) { this .SetText(text); this .SetTextPrev( "" ); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); } Теперь для классов, унаследованных от класса CLabel есть возможность определить метод для установки цветов по умолчанию при помощи виртуального метода InitColors(). Количество сравниваемых свойств в методе сравнения теперь максимально — можно сравнивать по всем имеющимся свойствам графического элемента + текст метки: int CLabel::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { if (node== NULL ) return - 1 ; const CLabel *obj=node; switch (mode) { case ELEMENT_SORT_BY_NAME : return ( this .Name() >obj.Name() ? 1 : this .Name() <obj.Name() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_TEXT : return ( this .Text() >obj.Text() ? 1 : this .Text() <obj.Text() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_X : return ( this .X() >obj.X() ? 1 : this .X() <obj.X() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_Y : return ( this .Y() >obj.Y() ? 1 : this .Y() <obj.Y() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_WIDTH : return ( this .Width() >obj.Width() ? 1 : this .Width() <obj.Width() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_HEIGHT : return ( this .Height() >obj.Height() ? 1 : this .Height() <obj.Height() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR_BG : return ( this .BackColor() >obj.BackColor() ? 1 : this .BackColor() <obj.BackColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_COLOR_FG : return ( this .ForeColor() >obj.ForeColor() ? 1 : this .ForeColor() <obj.ForeColor() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_BG : return ( this .AlphaBG() >obj.AlphaBG() ? 1 : this .AlphaBG() <obj.AlphaBG() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ALPHA_FG : return ( this .AlphaFG() >obj.AlphaFG() ? 1 : this .AlphaFG() <obj.AlphaFG() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_STATE : return ( this .State() >obj.State() ? 1 : this .State() <obj.State() ? - 1 : 0 ); case ELEMENT_SORT_BY_ZORDER : return ( this .ObjectZOrder() >obj.ObjectZOrder() ? 1 : this .ObjectZOrder() <obj.ObjectZOrder() ? - 1 : 0 ); default : return ( this .ID() >obj.ID() ? 1 : this .ID() <obj.ID() ? - 1 : 0 ); } } В методах для работы с файлами теперь обращаемся к методу родительского класса не CCanvasBase а к новому — CElementBase: bool CLabel::Save( const int file_handle) { if ( !CElementBase::Save(file_handle) ) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; if (:: FileWriteArray (file_handle, this .m_text_prev)!= sizeof ( this .m_text_prev)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_x, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_text_y, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CLabel::Load( const int file_handle) { if ( !CElementBase::Load(file_handle) ) return false ; if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_text)!= sizeof ( this .m_text)) return false ; if (:: FileReadArray (file_handle, this .m_text_prev)!= sizeof ( this .m_text_prev)) return false ; this .m_text_x=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); this .m_text_y=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

В классе простой кнопки объявим те же два метода инициализации и обработчик событий таймера: class CButton : public CLabel { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CLabel::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CLabel::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON); } void Init( const string text); virtual void InitColors( void ){} virtual void TimerEventHandler( void ); CButton( void ); CButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButton( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButton ( void ) {} }; В обработчике событий таймера будут работать счётчики класса автоповтора событий. В конструкторах класса так же, как и в классе текстовой метки, просто вызываем метод инициализации класса: CButton::CButton( void ) : CLabel( "Button" , "Button" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .Init( "" ); } CButton::CButton( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButton::CButton( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButton::CButton( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CLabel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); }

Так как все кнопки разных типов унаследованы от этого класса простой кнопки, то достаточно взвести флаг использования автоповтора событий и инициализировать объект класса автоповтора событий. И тогда кнопка будет наделена этим функционалом. Здесь, для простой кнопки, флаг использования автоповтора событий сброшен в методе инициализации: void CButton::Init( const string text) { this .SetState(ELEMENT_STATE_DEF); this .SetAlpha( 255 ); this .m_text_x= 2 ; this .m_autorepeat_flag= false ; } Метод сравнения двух объектов возвращает результат вызова одноимённого метода родительского класса: int CButton::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CLabel::Compare(node,mode); } По сути, можно просто удалить из этого класса объявление и реализацию этого виртуального метода, и будет работать точно так же — будет вызван метод родительского класса. Но пока оставим так, так как библиотека ещё в разработке, и может быть, потребуется здесь доработка этого метода. В итоге по окончании разработки будет видна надобность этого метода здесь (и в последующих классах простых элементов, которые будут дорабатываться). В обработчике события таймера запускается основной метод класса автоповтора событий в случае, если для класса взведён флаг использования автоповтора событий: void CButton::TimerEventHandler( void ) { if ( this .m_autorepeat_flag) this .m_autorepeat.Process(); }

Изменения класса двухпозиционной кнопки: class CButtonTriggered : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED); } virtual void OnPressEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); void Init( const string text); virtual void InitColors( void ); CButtonTriggered( void ); CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonTriggered ( void ) {} }; CButtonTriggered::CButtonTriggered( void ) : CButton( "Button" , "Button" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .Init( "" ); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButtonTriggered::CButtonTriggered( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } void CButtonTriggered::Init( const string text) { this .InitColors(); } В общем-то здесь просто приведено всё к общему стандарту для классов простых элементов: в конструкторе класса вызывать метод Init(), а уже в нём прописывать необходимые шаги для инициализации класса. Это теперь сделано для всех классов простых графических элементов. В классах кнопок со стрелками, в их методах инициализации необходимо установить флаги использования автоповтора событий и установить параметры объекта класса автоповтора событий. Посмотрим как это сделано на примере класса кнопки со стрелкой вверх: class CButtonArrowUp : public CButton { public : virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle) { return CButton::Save(file_handle); } virtual bool Load( const int file_handle) { return CButton::Load(file_handle); } virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP);} void Init( const string text); virtual void InitColors( void ){} CButtonArrowUp( void ); CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CButtonArrowUp ( void ) {} }; CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( void ) : CButton( "Arrow Up Button" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_BUTTON_W,DEF_BUTTON_H) { this .Init( "" ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } CButtonArrowUp::CButtonArrowUp( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } void CButtonArrowUp::Init( const string text) { this .InitColors(); this .SetImageBound( 1 , 1 , this .Height()- 2 , this .Height()- 2 ); this .m_autorepeat_flag= true ; this .m_autorepeat.SetChartID( this .m_chart_id); this .m_autorepeat.SetID( 0 ); this .m_autorepeat.SetName( "ButtUpAutorepeatControl" ); this .m_autorepeat.SetDelay(DEF_AUTOREPEAT_DELAY); this .m_autorepeat.SetInterval(DEF_AUTOREPEAT_INTERVAL); this .m_autorepeat.SetEvent( CHARTEVENT_OBJECT_CLICK , 0 , 0 , this .NameFG()); } Идентично сделано и в классах кнопок со стрелками вниз, влево и вправо.



Классы-контейнеры для размещения элементов управления

Все ранее созданные элементы являются простыми элементами управления. Они достаточно функциональны, имеют настраиваемое поведение для взаимодействия с пользователем. Но.., это простые элементы управления. Теперь необходимо разработать элементы-контейнеры, которые позволяют прикреплять к себе другие графические компоненты и предоставлять совместное управление связанной группой объектов. И самым первым элементом из списка контейнеров является "Панель".



Класс "Панель"

Графический элемент Панель (Panel) — это базовый контейнерный элемент пользовательского интерфейса, предназначенный для группировки и организации других графических элементов в общей концепции графического интерфейса программы. Панель служит основой для построения сложных элементов: на ней размещаются кнопки, метки, поля ввода и другие элементы управления. С использованием панели можно структурировать визуальное пространство, создавать логические блоки, группы настроек и любые другие составные элементы интерфейса. Панель не только визуально объединяет связанные элементы, но и управляет их положением, видимостью, блокировкой, обработкой событий и сохранением состояния.

Класс панели будет предоставлять возможность размещения на ней множества различных элементов управления. Все элементы, выходящие за границы панели будут обрезаться по её краям. Все манипуляции, выполняемые программно с панелью, будут затрагивать и все элементы управления, входящие в состав панели — скрытие, отображение, перемещение, и т.п.

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CPanel : public CLabel { private : CElementBase m_temp_elm; CBound m_temp_bound; protected : CListObj m_list_elm; CListObj m_list_bounds; bool AddNewElement(CElementBase *element); public : CListObj *GetListAttachedElements( void ) { return & this .m_list_elm; } CListObj *GetListBounds( void ) { return & this .m_list_bounds; } CElementBase *GetAttachedElementAt( const uint index) { return this .m_list_elm.GetNodeAtIndex(index); } CElementBase *GetAttachedElementByID( const int id); CElementBase *GetAttachedElementByName( const string name); CBound *GetBoundAt( const uint index) { return this .m_list_bounds.GetNodeAtIndex(index); } CBound *GetBoundByID( const int id); CBound *GetBoundByName( const string name); virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); CBound *InsertNewBound( const string name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_PANEL); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual bool Move( const int x, const int y); virtual bool Shift( const int dx, const int dy); virtual void Hide( const bool chart_redraw); virtual void Show( const bool chart_redraw); virtual void BringToTop( const bool chart_redraw); virtual void Block( const bool chart_redraw); virtual void Unblock( const bool chart_redraw); virtual void Print ( void ); void PrintAttached( const uint tab= 3 ); void PrintBounds( void ); virtual void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam); virtual void TimerEventHandler( void ); CPanel( void ); CPanel( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CPanel( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CPanel ( void ) { this .m_list_elm.Clear(); this .m_list_bounds.Clear(); } };

В конструкторах, в строке инициализации все формальные параметры передаются в родительский класс, а затем вызывается метод инициализации объекта:

void CPanel::Init( void ) { this .InitColors(); this .SetAlphaBG( 0 ); this .SetAlphaFG( 255 ); this .SetImageBound( 0 , 0 , this .Width(), this .Height()); this .SetBorderWidth( 2 ); }

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CPanel::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .InitBorderColorsAct(clrNULL,clrNULL,clrNULL,clrNULL); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked(clrNULL); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

В методе сравнения двух объектов возвращается результат работы одноимённого метода родительского класса:

int CPanel::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { return CLabel::Compare(node,mode); }

Метод рисования внешнего вида панели:

void CPanel::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_painter.Clear( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), false ); color clr_dark =( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(),- 20 ,- 20 ,- 20 )); color clr_light=( this .BackColor()==clrNULL ? this .BackColor() : this .GetBackColorControl().NewColor( this .BackColor(), 6 , 6 , 6 )); this .m_painter.FrameGroupElements( this .AdjX( this .m_painter.X()), this .AdjY( this .m_painter.Y()), this .m_painter.Width(), this .m_painter.Height(), this .Text(), this .ForeColor(),clr_dark,clr_light, this .AlphaFG(), true ); this .m_background.Update( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала рисуется панель, а затем в цикле все прикреплённые к ней элементы управления.

Метод, добавляющий новый элемент в список:

bool CPanel::AddNewElement(CElementBase *element) { if (element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return false ; } this .m_list_elm.Sort(ELEMENT_SORT_BY_ID); if ( this .m_list_elm.Search(element)== NULL ) return ( this .m_list_elm.Add(element)>- 1 ); return false ; }

В метод передаётся указатель на элемент, который необходимо поместить в список. Если элемента с установленным ему идентификатором ещё нет в списке — возвращаем результат добавления элемента в список. Иначе — возвращаем false.

Метод, создающий и добавляющий новый элемент в список:

CElementBase *CPanel::InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { int elm_total= this .m_list_elm.Total(); string obj_name= this .NameFG()+ "_" +ElementShortName(type)+( string )elm_total; int x= this .X()+dx; int y= this .Y()+dy; CElementBase *element= NULL ; switch (type) { case ELEMENT_TYPE_LABEL : element = new CLabel(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON : element = new CButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_TRIGGERED : element = new CButtonTriggered(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP : element = new CButtonArrowUp(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN : element = new CButtonArrowDown(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT : element = new CButtonArrowLeft(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT: element = new CButtonArrowRight(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CHECKBOX : element = new CCheckBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_RADIOBUTTON : element = new CRadioButton(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_PANEL : element = new CPanel(obj_name, "" , this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_GROUPBOX : element = new CGroupBox(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H : element = new CScrollBarThumbH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V : element = new CScrollBarThumbV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H : element = new CScrollBarH(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V : element = new CScrollBarV(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; case ELEMENT_TYPE_CONTAINER : element = new CContainer(obj_name,text, this .m_chart_id, this .m_wnd,x,y,w,h); break ; default : element = NULL ; } if (element== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create graphic element %s" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type)); return NULL ; } element.SetID(elm_total); element.SetName(user_name); element.SetContainerObj(& this ); element.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); if (! this .AddNewElement(element)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add %s element with ID %d to list" , __FUNCTION__ ,ElementDescription(type),element.ID()); delete element; return NULL ; } CElementBase *elm= this .GetContainer(); if (elm!= NULL && elm.Type()==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) { CContainer *container_obj=elm; if (container_obj.ScrollBarHorIsVisible()) { CScrollBarH *sbh=container_obj.GetScrollBarH(); if (sbh!= NULL ) sbh.BringToTop( false ); } if (container_obj.ScrollBarVerIsVisible()) { CScrollBarV *sbv=container_obj.GetScrollBarV(); if (sbv!= NULL ) sbv.BringToTop( false ); } } return element; }

В комментариях к методу вся его логика подробно расписана. Замечу, что при создании новых классов новых элементов управления, сюда будем записывать новые типы элементов для их создания.

Метод, добавляющий указанный элемент в список:

CElementBase *CPanel::InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy) { if (:: CheckPointer (element)== POINTER_INVALID ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Empty element passed" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } if (element.Type()==ELEMENT_TYPE_BASE) { :: PrintFormat ( "%s: Error. The base element cannot be used" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } int id=element.ID(); element.SetID( this .m_list_elm.Total()); if (! this .AddNewElement(element)) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add element %s to list" , __FUNCTION__ ,ElementDescription((ENUM_ELEMENT_TYPE)element.Type())); element.SetID(id); return NULL ; } int x= this .X()+dx; int y= this .Y()+dy; element.Move(x,y); element.SetContainerObj(& this ); element.ObjectSetZOrder( this .ObjectZOrder()+ 1 ); return element; }

Метод, в отличие от предыдущего, не создаёт новый элемент, а присоединяет к списку уже существующий, указатель на который передаётся в метод. Если элемент был удалён, либо указатель на элемент имеет значение NULL, производится возврат из метода. Если элемент всё же не удаётся поместить в список, то ему возвращается его идентификатор, который у него был установлен до попытки присоединения к списку. Если же элемент в список добавлен, то ему выставляются новые координаты, указанные в формальных параметрах метода, назначается контейнер и значение z-order.

Метод, возвращающий элемент по идентификатору:

CElementBase *CPanel::GetAttachedElementByID( const int id) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL && elm.ID()==id) return elm; } return NULL ; }

В цикле по всем привязанным элементам, ищем элемент с указанным идентификатором. Если найден — возвращаем указатель на элемент в списке. Если не найден — возвращаем NULL.

Метод, возвращающий элемент по назначенному имени объекта:

CElementBase *CPanel::GetAttachedElementByName( const string name) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL && elm.Name()==name) return elm; } return NULL ; }

В цикле по всем привязанным элементам, ищем элемент с указанным пользовательским именем. Если найден — возвращаем указатель на элемент в списке. Если не найден — возвращаем NULL. Метод предлагает удобный поиск по имени, назначенному графическому элементу. Удобнее именовать элемент, и обращаться к нему по его уникальному имени, чем помнить обезличенные идентификаторы для обращения к элементу.

Метод, создающий и добавляющий в список новую область:

CBound *CPanel::InsertNewBound( const string name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { this .m_temp_bound.SetName(name); if ( this .m_list_bounds.Search(& this .m_temp_bound)!= NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. An area named \"%s\" is already in the list" , __FUNCTION__ ,name); return NULL ; } CBound *bound= new CBound(dx,dy,w,h); if (bound== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to create CBound object" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } if ( this .m_list_bounds.Add(bound)==- 1 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. Failed to add CBound object to list" , __FUNCTION__ ); delete bound; return NULL ; } bound.SetName(name); bound.SetID( this .m_list_bounds.Total()); return bound; }

На панели может быть размечено несколько самостоятельных областей, которые можно контролировать по отдельности. Что разместить в каждой отдельной области — тут решение остаётся за программистом, но наличие раздельных областей добавляет гибкости при планировании и построении графических интерфейсов. Все области хранятся в списке, а вышерассмотренный метод создаёт новый объект области и добавляет его в список, назначая ему имя, передаваемое в формальных параметрах метода, и идентификатор, зависящий от общего количества областей в списке.

Метод, выводящий в журнал описание объекта:

void CPanel:: Print ( void ) { CBaseObj:: Print (); this .PrintAttached(); }

Распечатываем в журнале описание объекта и все привязанные элементы.

Метод, распечатывающий список присоединённых объектов:

void CPanel::PrintAttached( const uint tab= 3 ) { int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm== NULL ) continue ; ENUM_ELEMENT_TYPE type=(ENUM_ELEMENT_TYPE)elm.Type(); if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) continue ; :: PrintFormat ( "%*s[%d]: %s" ,tab, "" ,i,elm.Description()); if (type==ELEMENT_TYPE_PANEL || type==ELEMENT_TYPE_GROUPBOX || type==ELEMENT_TYPE_CONTAINER) { CPanel *obj=elm; obj.PrintAttached(tab* 2 ); } } }

Метод выводит в журнал описания всех элементов, расположенных в списке прикреплённых объектов.

Метод, распечатывающий в журнал список областей:

void CPanel::PrintBounds( void ) { int total= this .m_list_bounds.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CBound *obj= this .GetBoundAt(i); if (obj== NULL ) continue ; :: PrintFormat ( " [%d]: %s" ,i,obj.Description()); } }

Метод, устанавливающий объекту новые координаты X и Y:

bool CPanel::Move( const int x, const int y) { int delta_x=x- this .X(); int delta_y=y- this .Y(); bool res= this . ObjectMove (x,y); if (!res) return false ; this .BoundMove(x,y); this .ObjectTrim(); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) res &=elm.Move(elm.X()+delta_x, elm.Y()+delta_y); } return res; }

Сначала рассчитывается дистанция, на которую будет смещён элемент. Затем элемент смещается на указанные координаты, после чего смещаются все привязанные элементы на рассчитанную в самом начале дистанцию.

Метод, смещающий объект по осям X и Y на указанную дистанцию смещения:

bool CPanel::Shift( const int dx, const int dy) { bool res= this .ObjectShift(dx,dy); if (!res) return false ; this .BoundShift(dx,dy); this .ObjectTrim(); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) res &=elm.Shift(dx,dy); } return res; }

Метод, скрывающий объект на всех периодах графика:

void CPanel::Hide( const bool chart_redraw) { if ( this .m_hidden) return ; CCanvasBase::Hide( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Hide( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, отображающий объект на всех периодах графика:

void CPanel::Show( const bool chart_redraw) { if (! this .m_hidden) return ; CCanvasBase::Show( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Show( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, помещающий объект на передний план:

void CPanel::BringToTop( const bool chart_redraw) { CCanvasBase::BringToTop( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.BringToTop( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, блокирующий элемент:

void CPanel::Block( const bool chart_redraw) { if ( this .m_blocked) return ; CCanvasBase::Block( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Block( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, разблокирующий элемент:

void CPanel::Unblock( const bool chart_redraw) { if (! this .m_blocked) return ; CCanvasBase::Unblock( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Unblock( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Методы для работы с файлами:

bool CPanel::Save( const int file_handle) { if (!CElementBase::Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_elm.Save(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_bounds.Save(file_handle)) return false ; return true ; } bool CPanel::Load( const int file_handle) { if (!CElementBase::Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_elm.Load(file_handle)) return false ; if (! this .m_list_bounds.Load(file_handle)) return false ; return true ; }

Обработчик событий:

void CPanel:: OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { CCanvasBase:: OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); int total= this .m_list_elm.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); } }

Сначала вызывается обработчик событий панели, затем в цикле по списку прикреплённых элементов вызываются обработчики прикреплённых элементов.

Обработчик события таймера:

void CPanel::TimerEventHandler( void ) { for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.TimerEventHandler(); } }

Сначала вызывается обработчик таймера панели, затем в цикле по списку прикреплённых элементов вызываются обработчики прикреплённых элементов. Если для какого-либо элемента виртуальный обработчик реализован, то он обработает событие таймера. На данный момент такие обработчики реализованы для кнопок.

Следующим элементом управления будет Группа Объектов — GroupBox. Может использоваться для создания "групповых рамок" (group box), которые часто встречаются в интерфейсах программ: это визуальные блоки с заголовком, внутри которых располагаются связанные по смыслу элементы управления (например, набор радиокнопок, чекбоксов, кнопок, полей ввода и т.п.). Такой подход помогает структурировать интерфейс, повысить его читаемость и удобство для пользователя. Класс будет унаследован от класса объекта Панели, что позволит получить от родительского класса все возможности панели: добавление/удаление элементов, управление их положением, обработка событий, сохранение/загрузка состояния и т.д.





Класс группы объектов

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CGroupBox : public CPanel { public : virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_GROUPBOX); } void Init( void ); virtual void SetGroup( const int group ); virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); CGroupBox( void ); CGroupBox( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CGroupBox( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CGroupBox( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CGroupBox( void ) {} };

Здесь добавлен новый метод для установки группы и будут переопределены методы создания и добавления элементов в список.

В конструкторах класса, в списке инициализации все значения, переданные в формальных параметрах, передаются в конструктор родительского класса, и далее вызывается метод инициализации:

CGroupBox::CGroupBox( void ) : CPanel( "GroupBox" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H) { this .Init(); } CGroupBox::CGroupBox( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h) { this .Init(); } CGroupBox::CGroupBox( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h) { this .Init(); } CGroupBox::CGroupBox( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init(); }

Инициализация элемента производится вызовом метода инициализации родительского класса:

void CGroupBox::Init( void ) { CPanel::Init(); }

Метод, устанавливающий группу элементов:

void CGroupBox::SetGroup( const int group ) { CElementBase::SetGroup( group ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!=NULL) elm.SetGroup( group ); } }

После установки группы элементу, в цикле по списку прикреплённых объектов устанавливается группа каждому подчинённому элементу.

Метод создания и добавления нового элемента в список:

CElementBase *CGroupBox::InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { CElementBase *element=CPanel::InsertNewElement(type,text,user_name,dx,dy,w,h); if (element== NULL ) return NULL ; element.SetGroup( this .Group()); return element; }

Сначала в список привязанных объектов создаётся и добавляется новый элемент при помощи метода родительского класса, а затем вновь созданному элементу назначается группа этого объекта.

Метод, добавляющий указанный элемент в список:

CElementBase *CGroupBox::InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy) { if (CPanel::InsertElement(element,dx,dy)== NULL ) return NULL ; element.SetGroup( this .Group()); return element; }

Здесь по аналогии с предыдущим методом, только в список добавляется переданный в метод указатель на ранее созданный элемент.

Все элементы, добавленные в CGroupBox, автоматически получают одинаковый идентификатор группы, наздаченный панели. Это позволяет реализовать логику, когда, например, только один элемент из группы может быть активен (актуально для радиокнопок), или когда требуется массовое управление состоянием группы элементов. CGroupBox отображает рамку с заголовком, отделяя свою область от остального интерфейса. Метод SetGroup позволяет назначить всей группе новый идентификатор, автоматически устанавливая его всем привязанным элементам.

На очереди класс Контейнер, который используется для создания областей интерфейса, где содержимое может выходить за пределы видимой области. В таких случаях пользователю предоставляется возможность прокручивать содержимое с помощью горизонтальной и/или вертикальной полосы прокрутки. Это особенно актуально для реализации прокручиваемых списков, таблиц, больших форм, графиков и других элементов, размеры которых могут превышать размеры контейнера.

Класс контейнера будет унаследован от класса панели. Но для его создания предварительно необходимо создать вспомогательные элементы: классы вертикальной и горизонтальной полос прокрутки.

Скроллбар — это элемент пользовательского интерфейса, предназначенный для прокрутки содержимого, которое не помещается в видимой области окна (контейнера). Скроллбары позволяют пользователю перемещаться по горизонтали и вертикали, управляя отображением больших списков, таблиц, форм и других элементов. В графических интерфейсах скроллбары предоставляют удобную навигацию, делают работу с большим объемом информации интуитивно понятной и привычной для пользователя.

Классы для создания полос прокрутки

Класс полосы прокрутки — это составные элементы, включающие:

Две кнопки со стрелками (влево/вправо или вверх/вниз) для пошаговой прокрутки.

Ползунок (thumb), который можно перетаскивать для быстрой прокрутки.

Трек (track) — область, по которой перемещается ползунок.

Ползунок полосы прокрутки сделаем из графического элемента Кнопка, трек будет сделан из элемента Панель, ну и уже готовые кнопки со стрелками. К панели (треку) будут привязаны кнопки прокрутки и ползунок.

При нажатии на кнопки со стрелками ползунок будет сдвигаться на фиксированный шаг, а содержимое контейнера — прокручиваться на рассчитанное значение, пропорциональное сдвигу ползунка относительно трека.

При перетаскивании ползунка мышью или прокрутке колесиком его положение будет меняться, а содержимое контейнера — смещаться пропорционально.

Скроллбар будет рассчитывать размеры трека и ползунка в зависимости от размеров содержимого и видимой области контейнера.





Классы ползунков полос прокрутки

Продолжим писать код в файле Controls.mqh.

Класс ползунка горизонтальной полосы прокрутки.

class CScrollBarThumbH : public CButton { protected : bool m_chart_redraw; public : void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { this .m_chart_redraw=flag; } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return this .m_chart_redraw; } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H); } void Init( const string text); virtual void OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarThumbH( void ); CScrollBarThumbH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarThumbH ( void ) {} };

Класс унаследован от простой кнопки. Соответственно, наследует от неё и обработчики событий. У простой кнопки нет обработки события перемещения и прокрутки колёсика мышки. Поэтому здесь будут реализованы эти виртуальные методы. И здесь добавлен флаг самостоятельного обновления графика. Зачем он нужен? Если использовать этот класс отдельно от контейнера (например, для элементов управления с ползунками), то при изменениях положения ползунка, необходимо перерисовывать график для немедленного отображения изменений. Для этого этот флаг ставится в положение true. В составе же контейнера скроллбарами управляет контейнер, и перерисовкой графика — тоже. В этом случае здесь этот флаг должен быть сброшен (это его значение по умолчанию).

В конструкторах класса, в строке инициализации в конструктор родительского класса устанавливаются значения, переданные в формальных параметрах конструктора, и далее вызывается метод инициализации класса:

CScrollBarThumbH::CScrollBarThumbH( void ) : CButton( "SBThumb" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_SCROLLBAR_TH) { this .Init( "" ); } CScrollBarThumbH::CScrollBarThumbH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); }

Метод инициализации класса:

void CScrollBarThumbH::Init( const string text) { CButton::Init( "" ); this .SetMovable( true ); this .SetChartRedrawFlag( false ); }

Этот элемент, будучи привязанным к другому элементу, может смещаться. Поэтому для него установлен флаг перемещаемости. Флаг перерисовки графика сброшен по умолчанию. При необходимости может быть установлен в любое время.

Обработчик перемещения курсора:

void CScrollBarThumbH::OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase::OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_w=base_obj.Width(); int base_left=base_obj.X()+base_obj.Height(); int base_right=base_obj.Right()-base_obj.Height()+ 1 ; int x=( int )lparam- this .m_cursor_delta_x; if (x<base_left) x=base_left; if (x+ this .Width()>base_right) x=base_right- this .Width(); if (! this .MoveX(x)) return ; int thumb_pos= this .X()-base_left; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Здесь по размерам базового объекта рассчитываются размеры трека (Track), внутри которого ползунок может перемещаться. Далее ползунок смещается вслед за курсором, но с учётом ограничений трека. После чего рассчитывается смещение ползунка относительно левого края трека и это значение отправляется на график в пользовательском событии, где указано, что это событие перемещения мышки и имя объекта-ползунка. Эти значения необходимы скроллбару, которому принадлежит ползунок, для дальнейшей работы по смещению содержимого контейнера, которому принадлежит скроллбар соответственно.

Обработчик прокрутки колёсика:

void CScrollBarThumbH::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_w=base_obj.Width(); int base_left=base_obj.X()+base_obj.Height(); int base_right=base_obj.Right()-base_obj.Height()+ 1 ; int dx=(dparam< 0 ? 2 : dparam> 0 ? - 2 : 0 ); if (dx== 0 ) dx=( int )lparam; if (dx< 0 && this .X()+dx<=base_left) this .MoveX(base_left); else if (dx> 0 && this .Right()+dx>=base_right) this .MoveX(base_right- this .Width()); else if ( this .ShiftX(dx)) this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); int thumb_pos= this .X()-base_left; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Логика примерно та же, что и у предыдущего метода. Но отправляется событие прокрутки колёсика.

Методы работы с файлами:

bool CScrollBarThumbH::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_chart_redraw, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CScrollBarThumbH::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_chart_redraw=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }





Класс ползунка вертикальной полосы прокрутки:

class CScrollBarThumbV : public CButton { protected : bool m_chart_redraw; public : void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { this .m_chart_redraw=flag; } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return this .m_chart_redraw; } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V); } void Init( const string text); virtual void OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarThumbV( void ); CScrollBarThumbV( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarThumbV ( void ) {} }; CScrollBarThumbV::CScrollBarThumbV( void ) : CButton( "SBThumb" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_SCROLLBAR_TH,DEF_PANEL_W) { this .Init( "" ); } CScrollBarThumbV::CScrollBarThumbV( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CButton(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h) { this .Init( "" ); } void CScrollBarThumbV::Init( const string text) { CButton::Init( "" ); this .SetMovable( true ); this .SetChartRedrawFlag( false ); } void CScrollBarThumbV::OnMoveEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase::OnMoveEvent(id,lparam,dparam,sparam); CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_h=base_obj.Height(); int base_top=base_obj.Y()+base_obj.Width(); int base_bottom=base_obj.Bottom()-base_obj.Width()+ 1 ; int y=( int )dparam- this .m_cursor_delta_y; if (y<base_top) y=base_top; if (y+ this .Height()>base_bottom) y=base_bottom- this .Height(); if (! this .MoveY(y)) return ; int thumb_pos= this .Y()-base_top; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_MOVE , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } void CScrollBarThumbV::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { CCanvasBase *base_obj= this .GetContainer(); if (! this .IsMovable() || base_obj== NULL ) return ; int base_h=base_obj.Height(); int base_top=base_obj.Y()+base_obj.Width(); int base_bottom=base_obj.Bottom()-base_obj.Width()+ 1 ; int dy=(dparam< 0 ? 2 : dparam> 0 ? - 2 : 0 ); if (dy== 0 ) dy=( int )lparam; if (dy< 0 && this .Y()+dy<=base_top) this .MoveY(base_top); else if (dy> 0 && this .Bottom()+dy>=base_bottom) this .MoveY(base_bottom- this .Height()); else if ( this .ShiftY(dy)) this .OnFocusEvent(id,lparam,dparam,sparam); int thumb_pos= this .Y()-base_top; :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, ( ushort ) CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , thumb_pos, dparam, this .NameFG()); if ( this .m_chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } bool CScrollBarThumbV::Save( const int file_handle) { if (!CButton::Save(file_handle)) return false ; if (:: FileWriteInteger (file_handle, this .m_chart_redraw, INT_VALUE )!= INT_VALUE ) return false ; return true ; } bool CScrollBarThumbV::Load( const int file_handle) { if (!CButton::Load(file_handle)) return false ; this .m_chart_redraw=:: FileReadInteger (file_handle, INT_VALUE ); return true ; }

Разница с предыдущим классом заключается только в расчёте ограничений для смещения ползунка, так как здесь он смещается по вертикали. Всё остальное идентично классу ползунка горизонтальной полосы прокрутки.

Классы CScrollBarThumbH (горизонтальный ползунок) и CScrollBarThumbV (вертикальный ползунок) реализуют подвижные элементы в пользовательских интерфейсах. Классы наследуются от класса кнопки, поддерживают перемещение мышью вдоль трека скроллбара, или иного ограничивающего элемента, а также реагируют на прокрутку колесика мыши. При изменении положения ползунка, классы отправляют событие с новой позицией, что позволяет синхронизировать отображение содержимого контейнера. Ползунки ограничены в движении границами трека, могут сохранять своё состояние в файл и загружать его из файла, и управляют необходимостью перерисовки графика. Эти классы обеспечивают интуитивное и привычное взаимодействие пользователя с прокручиваемыми областями интерфейса.

В данном контексте ползунки будут работать в составе классов горизонтальной и вертикальной полос прокрутки.





Класс горизонтальной полосы прокрутки

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CScrollBarH : public CPanel { protected : CButtonArrowLeft *m_butt_left; CButtonArrowRight*m_butt_right; CScrollBarThumbH *m_thumb; public : CButtonArrowLeft *GetButtonLeft( void ) { return this .m_butt_left; } CButtonArrowRight*GetButtonRight( void ) { return this .m_butt_right; } CScrollBarThumbH *GetThumb( void ) { return this .m_thumb; } void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetChartRedrawFlag(flag); } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ChartRedrawFlag() : false ); } int TrackLength( void ) const ; int TrackBegin( void ) const ; int ThumbPosition( void ) const ; bool SetThumbSize( const uint size) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ResizeW(size) : false ); } virtual bool ResizeW( const int size); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarH( void ); CScrollBarH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarH( void ) {} };

По объявленным методам видно, что класс имеет указатели на кнопки со стрелками влево/вправо и на объект-ползунок. Все эти объекты создаются в методе инициализации класса. В классе реализованы методы, возвращающие указатели на эти объекты. Также реализованы методы для установки флага обновления графика ползунком скроллбара, и для получения состояния этого флага из объекта ползунка.

В конструкторах класса в строке инициализации значения формальных параметров передаются в конструктор родительского класса, и далее вызывается метод инициализации класса:

CScrollBarH::CScrollBarH( void ) : CPanel( "ScrollBarH" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H),m_butt_left( NULL ),m_butt_right( NULL ),m_thumb( NULL ) { this .Init(); } CScrollBarH::CScrollBarH( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_butt_left( NULL ),m_butt_right( NULL ),m_thumb( NULL ) { this .Init(); }

Метод инициализации класса:

void CScrollBarH::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 0 ); this .SetText( "" ); this .m_trim_flag= false ; int w= this .Height(); int h= this .Height(); this .m_butt_left = this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT, "" , "ButtL" , 0 , 0 ,w,h); this .m_butt_right= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT, "" , "ButtR" , this .Width()-w, 0 ,w,h); if ( this .m_butt_left== NULL || this .m_butt_right== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_butt_left.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_left.InitBackColors( this .m_butt_left.BackColorFocused()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_left.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_left.BackColorFocused(), this .m_butt_left.BackColorPressed(), this .m_butt_left.BackColorBlocked()); this .m_butt_left.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.SetImageBound( 1 , 1 ,w- 2 ,h- 4 ); this .m_butt_right.InitBackColors( this .m_butt_right.BackColorFocused()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); this .m_butt_right.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_right.BackColorFocused(), this .m_butt_right.BackColorPressed(), this .m_butt_right.BackColorBlocked()); this .m_butt_right.ColorsToDefault(); int tsz= this .Width()-w* 2 ; this .m_thumb= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H, "" , "ThumbH" ,w, 1 ,tsz-w* 4 ,h- 2 ); if ( this .m_thumb== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_thumb.InitBackColors( this .m_thumb.BackColorFocused()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.InitBorderColors( this .m_thumb.BackColor(), this .m_thumb.BackColorFocused(), this .m_thumb.BackColorPressed(), this .m_thumb.BackColorBlocked()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.SetMovable( true ); this .m_thumb.SetChartRedrawFlag( false ); }

Полосы прокрутки располагаются снизу и справа контейнера за пределами его области видимости, где располагается содержимое контейнера. Все объекты, прикреплённые к контейнеру, всегда обрезаются по границам видимой зоны контейнера. Скроллбары находятся за пределами видимой зоны контейнера, а значит — обрезаются и становятся невидимы. Чтобы избежать такого поведения, у всех объектов существует флаг, указывающий на необходимость обрезки по границам контейнера. По умолчанию этот флаг установлен. Здесь же мы этот флаг выставляем в положение false — объект не будет обрезаться по границам контейнера, но его видимостью будет управлять класс контейнера.

В методе инициализации создаются и настраиваются все элементы управления — кнопки со стрелками и ползунок. Флаг управления перерисовкой графика объектом ползунком сбрасывается — перерисовкой будет управлять класс контейнер.

Метод инициализации цветов объекта по умолчанию:

void CScrollBarH::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrSilver ); this .InitBorderColorsAct( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrSilver ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); }

Цвета различных состояний установлены одинаковыми, чтобы не было смены цвета элемента при взаимодействии с мышкой.

Метод, рисующий внешний вид:

void CScrollBarH::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); this .m_background.Update( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод, возвращающий длину трека:

int CScrollBarH::TrackLength( void ) const { if ( this .m_butt_left== NULL || this .m_butt_right== NULL ) return 0 ; return ( this .m_butt_right.X()- this .m_butt_left.Right()); }

Возвращает дистанцию в пикселях между координатой X правой кнопки и правым краем левой кнопки.

Метод, возвращающий начало трека:

int CScrollBarH::TrackBegin( void ) const { return ( this .m_butt_left!= NULL ? this .m_butt_left.Width() : 0 ); }

Возвращает смещение на ширину кнопки относительно левого края элемента.

Метод, возвращающий позицию ползунка:

int CScrollBarH::ThumbPosition( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.X()- this .TrackBegin()- this .X() : 0 ); }

Возвращает смещение ползунка относительно начала трека.

Метод, изменяющий ширину объекта:

bool CScrollBarH::ResizeW( const int size) { if ( this .m_butt_left== NULL || this .m_butt_right== NULL ) return false ; if (!CCanvasBase::ResizeW(size)) return false ; if (! this .m_butt_left.MoveX( this .X())) return false ; return ( this .m_butt_right.MoveX( this .Right()- this .m_butt_right.Width()+ 1 )); }

Горизонтальный скроллбар может изменять свой размер только в ширину. После изменения размера элемента, кнопки нужно сместить на новое место их расположения так, чтобы они были расположены по краям элемента.

Обработчик прокрутки колёсика:

void CScrollBarH::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.OnWheelEvent(id, this .ThumbPosition(),dparam, this .NameFG()); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , this .ThumbPosition(),dparam, this .NameFG()); }

Для того, чтобы ползунок скроллбара мог смещаться при прокрутке колёсика при нахождении курсора между кнопками и ползунком, метод делегирует обработку события в объект ползунка и отправляет событие прокрутки на график.

Все остальные обработчики вызываются при нахождении курсора над элементами скроллбара — над кнопками и над ползунком. В этих объектах обработчики событий уже есть.





Класс вертикальной полосы прокрутки

Класс вертикальной полосы прокрутки идентичен вышерассмотренному классу горизонтального скроллбара. Разница только в расчётах длины и начала трека, и положения ползунка, а также в изменении размеров — здесь размер меняется только по вертикали. Рассмотрим класс целиком:

class CScrollBarV : public CPanel { protected : CButtonArrowUp *m_butt_up; CButtonArrowDown *m_butt_down; CScrollBarThumbV *m_thumb; public : CButtonArrowUp *GetButtonUp( void ) { return this .m_butt_up; } CButtonArrowDown *GetButtonDown( void ) { return this .m_butt_down; } CScrollBarThumbV *GetThumb( void ) { return this .m_thumb; } void SetChartRedrawFlag( const bool flag) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.SetChartRedrawFlag(flag); } bool ChartRedrawFlag( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ChartRedrawFlag() : false ); } int TrackLength( void ) const ; int TrackBegin( void ) const ; int ThumbPosition( void ) const ; bool SetThumbSize( const uint size) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.ResizeH(size) : false ); } virtual bool ResizeH( const int size); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V); } void Init( void ); virtual void InitColors( void ); virtual void OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); CScrollBarV( void ); CScrollBarV( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CScrollBarV( void ) {} }; CScrollBarV::CScrollBarV( void ) : CPanel( "ScrollBarV" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H),m_butt_up( NULL ),m_butt_down( NULL ),m_thumb( NULL ) { this .Init(); } CScrollBarV::CScrollBarV( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h),m_butt_up( NULL ),m_butt_down( NULL ),m_thumb( NULL ) { this .Init(); } void CScrollBarV::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetAlphaBG( 255 ); this .SetBorderWidth( 0 ); this .SetText( "" ); this .m_trim_flag= false ; int w= this .Width(); int h= this .Width(); this .m_butt_up = this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP, "" , "ButtU" , 0 , 0 ,w,h); this .m_butt_down= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN, "" , "ButtD" , 0 , this .Height()-w,w,h); if ( this .m_butt_up== NULL || this .m_butt_down== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_butt_up.SetImageBound( 1 , 0 ,w- 4 ,h- 2 ); this .m_butt_up.InitBackColors( this .m_butt_up.BackColorFocused()); this .m_butt_up.ColorsToDefault(); this .m_butt_up.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_up.BackColorFocused(), this .m_butt_up.BackColorPressed(), this .m_butt_up.BackColorBlocked()); this .m_butt_up.ColorsToDefault(); this .m_butt_down.SetImageBound( 1 , 0 ,w- 4 ,h- 2 ); this .m_butt_down.InitBackColors( this .m_butt_down.BackColorFocused()); this .m_butt_down.ColorsToDefault(); this .m_butt_down.InitBorderColors( this .BorderColor(), this .m_butt_down.BackColorFocused(), this .m_butt_down.BackColorPressed(), this .m_butt_down.BackColorBlocked()); this .m_butt_down.ColorsToDefault(); int tsz= this .Height()-w* 2 ; this .m_thumb= this .InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V, "" , "ThumbV" , 1 ,w,w- 2 ,tsz/ 2 ); if ( this .m_thumb== NULL ) { :: PrintFormat ( "%s: Init failed" , __FUNCTION__ ); return ; } this .m_thumb.InitBackColors( this .m_thumb.BackColorFocused()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.InitBorderColors( this .m_thumb.BackColor(), this .m_thumb.BackColorFocused(), this .m_thumb.BackColorPressed(), this .m_thumb.BackColorBlocked()); this .m_thumb.ColorsToDefault(); this .m_thumb.SetMovable( true ); this .m_thumb.SetChartRedrawFlag( false ); } void CScrollBarV::InitColors( void ) { this .InitBackColors( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .InitBackColorsAct( clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke , clrWhiteSmoke ); this .BackColorToDefault(); this .InitForeColors( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .InitForeColorsAct( clrBlack , clrBlack , clrBlack , clrSilver ); this .ForeColorToDefault(); this .InitBorderColors( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrSilver ); this .InitBorderColorsAct( clrLightGray , clrLightGray , clrLightGray , clrSilver ); this .BorderColorToDefault(); this .InitBorderColorBlocked( clrSilver ); this .InitForeColorBlocked( clrSilver ); } void CScrollBarV::Draw( const bool chart_redraw) { this .Fill( this .BackColor(), false ); this .m_background.Rectangle( this .AdjX( 0 ), this .AdjY( 0 ), this .AdjX( this .Width()- 1 ), this .AdjY( this .Height()- 1 ),:: ColorToARGB ( this .BorderColor(), this .AlphaBG())); this .m_background.Update( false ); this .m_background.Update( false ); for ( int i= 0 ;i< this .m_list_elm.Total();i++) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt(i); if (elm!= NULL ) elm.Draw( false ); } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); } int CScrollBarV::TrackLength( void ) const { if ( this .m_butt_up== NULL || this .m_butt_down== NULL ) return 0 ; return ( this .m_butt_down.Y()- this .m_butt_up.Bottom()); } int CScrollBarV::TrackBegin( void ) const { return ( this .m_butt_up!= NULL ? this .m_butt_up.Height() : 0 ); } int CScrollBarV::ThumbPosition( void ) const { return ( this .m_thumb!= NULL ? this .m_thumb.Y()- this .TrackBegin()- this .Y() : 0 ); } bool CScrollBarV::ResizeH( const int size) { if ( this .m_butt_up== NULL || this .m_butt_down== NULL ) return false ; if (!CCanvasBase::ResizeH(size)) return false ; if (! this .m_butt_up.MoveY( this .Y())) return false ; return ( this .m_butt_down.MoveY( this .Bottom()- this .m_butt_down.Height()+ 1 )); } void CScrollBarV::OnWheelEvent( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { if ( this .m_thumb!= NULL ) this .m_thumb.OnWheelEvent(id, this .ThumbPosition(),dparam, this .NameFG()); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id, CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL , this .ThumbPosition(),dparam, this .NameFG()); }

Итак, у нас всё готово для создания графического элемента Контейнер. В отличие от Панели и Группы Элементов, в контейнер можно разместить только один элемент управления, например, Панель. Тогда контейнер будет прокручивать полосами прокрутки только панель, а размещённые на панели различные элементы управления будут смещаться вместе с ней, корректно обрезаясь по границам видимой области контейнера. Видимая область задаётся четырьмя величинами — шириной рамки сверху, снизу, слева и справа.

CContainer — это универсальный контейнер для пользовательских интерфейсов, предназначенный для размещения одного крупного элемента с возможностью автоматической прокрутки содержимого по горизонтали и/или вертикали. Класс реализует логику появления и управления полосами прокрутки (скроллбарами) в зависимости от размеров вложенного элемента относительно видимой области контейнера.

Класс "Контейнер"

Продолжим писать код в файле Controls.mqh:

class CContainer : public CPanel { private : bool m_visible_scrollbar_h; bool m_visible_scrollbar_v; ENUM_ELEMENT_TYPE GetEventElementType( const string name); protected : CScrollBarH *m_scrollbar_h; CScrollBarV *m_scrollbar_v; void CheckElementSizes(CElementBase *element); int ThumbSizeHor( void ); int TrackLengthHor( void ) const { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.TrackLength() : 0 ); } int TrackEffectiveLengthHor( void ) { return ( this .TrackLengthHor()- this .ThumbSizeHor()); } int ThumbSizeVer( void ); int TrackLengthVer( void ) const { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.TrackLength() : 0 ); } int TrackEffectiveLengthVer( void ) { return ( this .TrackLengthVer()- this .ThumbSizeVer()); } int ContentVisibleHor( void ) const { return int ( this .Width()- this .BorderWidthLeft()- this .BorderWidthRight()); } int ContentVisibleVer( void ) const { return int ( this .Height()- this .BorderWidthTop()- this .BorderWidthBottom()); } int ContentSizeHor( void ); int ContentSizeVer( void ); int ContentPositionHor( void ); int ContentPositionVer( void ); int CalculateContentOffsetHor( const uint thumb_position); int CalculateContentOffsetVer( const uint thumb_position); int CalculateThumbOffsetHor( const uint content_position); int CalculateThumbOffsetVer( const uint content_position); bool ContentShiftHor( const int value); bool ContentShiftVer( const int value); public : CScrollBarH *GetScrollBarH( void ) { return this .m_scrollbar_h; } CScrollBarV *GetScrollBarV( void ) { return this .m_scrollbar_v; } CButtonArrowUp *GetScrollBarButtonUp( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetButtonUp() : NULL ); } CButtonArrowDown *GetScrollBarButtonDown( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetButtonDown() : NULL ); } CButtonArrowLeft *GetScrollBarButtonLeft( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetButtonLeft() : NULL ); } CButtonArrowRight*GetScrollBarButtonRight( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetButtonRight(): NULL ); } CScrollBarThumbH *GetScrollBarThumbH( void ) { return ( this .m_scrollbar_h!= NULL ? this .m_scrollbar_h.GetThumb() : NULL ); } CScrollBarThumbV *GetScrollBarThumbV( void ) { return ( this .m_scrollbar_v!= NULL ? this .m_scrollbar_v.GetThumb() : NULL ); } void SetScrolling( const bool flag) { this .m_scroll_flag=flag; } bool ScrollBarHorIsVisible( void ) const { return this .m_visible_scrollbar_h; } bool ScrollBarVerIsVisible( void ) const { return this .m_visible_scrollbar_v; } virtual CElementBase *InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h); virtual CElementBase *InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy); virtual void Draw( const bool chart_redraw); virtual int Type( void ) const { return (ELEMENT_TYPE_CONTAINER); } virtual void MouseMoveHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); virtual void MouseWheelHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam); void Init( void ); CContainer( void ); CContainer( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h); CContainer( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); CContainer( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h); ~CContainer ( void ) {} };

При создании контейнера сразу же создаются и полосы прокрутки. Изначально они скрыты, и появиться могут в случае, если размер вложенного в контейнер элемента превышает ширину и/или высоту видимой области контейнера. После появления скроллбаров автоматически становится доступным управление положением содержимого контейнера при помощи полос прокрутки.

В конструкторах класса, в списке инициализации в конструктор родительского класса передаются значения формальных параметров конструктора, а затем вызывается метод инициализации класса:

CContainer::CContainer( void ) : CPanel( "Container" , "" ,:: ChartID (), 0 , 0 , 0 ,DEF_PANEL_W,DEF_PANEL_H), m_visible_scrollbar_h( false ), m_visible_scrollbar_v( false ) { this .Init(); } CContainer::CContainer( const string object_name, const string text, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,:: ChartID (), 0 ,x,y,w,h), m_visible_scrollbar_h( false ), m_visible_scrollbar_v( false ) { this .Init(); } CContainer::CContainer( const string object_name, const string text, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,:: ChartID (),wnd,x,y,w,h), m_visible_scrollbar_h( false ), m_visible_scrollbar_v( false ) { this .Init(); } CContainer::CContainer( const string object_name, const string text, const long chart_id, const int wnd, const int x, const int y, const int w, const int h) : CPanel(object_name,text,chart_id,wnd,x,y,w,h), m_visible_scrollbar_h( false ), m_visible_scrollbar_v( false ) { this .Init(); }

Метод инициализации класса:

void CContainer::Init( void ) { CPanel::Init(); this .SetBorderWidth( 0 ); this .m_scrollbar_h= dynamic_cast <CScrollBarH *>(CPanel::InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H, "" , "ScrollBarH" , 0 , this .Height()-DEF_SCROLLBAR_TH- 1 , this .Width()- 1 ,DEF_SCROLLBAR_TH)); if (m_scrollbar_h!= NULL ) { this .m_scrollbar_h.Hide( false ); this .m_scrollbar_h.SetChartRedrawFlag( false ); } this .m_scrollbar_v= dynamic_cast <CScrollBarV *>(CPanel::InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V, "" , "ScrollBarV" , this .Width()-DEF_SCROLLBAR_TH- 1 , 0 ,DEF_SCROLLBAR_TH, this .Height()- 1 )); if (m_scrollbar_v!= NULL ) { this .m_scrollbar_v.Hide( false ); this .m_scrollbar_v.SetChartRedrawFlag( false ); } this .m_scroll_flag= true ; }

Сначала инициализируем объект при помощи метода инициализации родительского класса, затем создаём два скрытых скроллбара и устанавливаем флаг разрешения прокрутки содержимого контейнера.

Метод рисования:

void CContainer::Draw( const bool chart_redraw) { CPanel::Draw( false ); if ( this .m_scroll_flag) { if ( this .m_visible_scrollbar_h && this .m_visible_scrollbar_v) { CButtonArrowDown *butt_dn= this .GetScrollBarButtonDown(); CButtonArrowRight*butt_rt= this .GetScrollBarButtonRight(); CScrollBarH *scroll_bar= this .GetScrollBarH(); color clr=(scroll_bar!= NULL ? scroll_bar.BackColor() : clrWhiteSmoke ); int bw=(butt_rt!= NULL ? butt_rt.Width() : DEF_SCROLLBAR_TH- 3 ); int bh=(butt_dn!= NULL ? butt_dn.Height(): DEF_SCROLLBAR_TH- 3 ); int x1= this .Width()-bw- 1 ; int y1= this .Height()-bh- 1 ; int x2= this .Width()- 3 ; int y2= this .Height()- 3 ; this .m_foreground.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,:: ColorToARGB (clr)); this .m_foreground.Update( false ); } } if (chart_redraw) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Сначала рисуем панель, затем проверяем флаги видимости скроллбаров. Если видимы оба скроллбара, то необходимо нарисовать закрашенный прямоугольник цветом фона скроллбара в правом нижнем углу в месте пересечения горизонтального и вертикального скроллбаров для создания целостности их отображения.

Метод, создающий и добавляющий новый элемент в список:

CElementBase *CContainer::InsertNewElement( const ENUM_ELEMENT_TYPE type, const string text, const string user_name, const int dx, const int dy, const int w, const int h) { if ( this .m_list_elm.Total()> 2 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. You can only add one element to a container

To add multiple elements, use the panel" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } CElementBase *elm=CPanel::InsertNewElement(type,text,user_name, 0 , 0 ,w,h); this .CheckElementSizes(elm); return elm; }

В контейнер нельзя добавить более одного элемента + 2 скроллбара. Все добавляемые элементы содержатся в одном списке. Два скроллбара добавляются в список при создании контейнера, и остаётся место только для одного графического элемента, который можно добавить в контейнер. Именно этот элемент и будет представлять содержимое контейнера и прокручиваться полосами прокрутки в случае, если его размеры превышают ширину и/или высоту видимой области контейнера. После добавления элемента проверяются его размеры для отображения полос прокрутки в случае, если элемент больше видимой части контейнера.

Метод, добавляющий указанный элемент в список:

CElementBase *CContainer::InsertElement(CElementBase *element, const int dx, const int dy) { if ( this .m_list_elm.Total()> 2 ) { :: PrintFormat ( "%s: Error. You can only add one element to a container

To add multiple elements, use the panel" , __FUNCTION__ ); return NULL ; } CElementBase *elm=CPanel::InsertElement(element, 0 , 0 ); this .CheckElementSizes(elm); return elm; }

Метод работает аналогично предыдущему с той лишь разницей, что в список добавляется уже созданный ранее элемент.

Метод, проверяющий размеры элемента для отображения полос прокрутки:

void CContainer::CheckElementSizes(CElementBase *element) { if (element== NULL || ! this .m_scroll_flag) return ; ENUM_ELEMENT_TYPE type=(ENUM_ELEMENT_TYPE)element.Type(); if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H || type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) return ; this .m_visible_scrollbar_h= false ; this .m_visible_scrollbar_v= false ; if (element.Width()> this .ContentVisibleHor()) this .m_visible_scrollbar_h= true ; if (element.Height()> this .ContentVisibleVer()) this .m_visible_scrollbar_v= true ; if ( this .m_visible_scrollbar_h && this .m_visible_scrollbar_v) { CButtonArrowRight *br= this .m_scrollbar_h.GetButtonRight(); CButtonArrowDown *bd= this .m_scrollbar_v.GetButtonDown(); int v=(bd!= NULL ? bd.Height() : DEF_SCROLLBAR_TH); int h=(br!= NULL ? br.Width() : DEF_SCROLLBAR_TH); this .m_scrollbar_v.ResizeH( this .m_scrollbar_v.Height()-v); this .m_scrollbar_h.ResizeW( this .m_scrollbar_h.Width() -h); } if ( this .m_visible_scrollbar_h) { this .SetBorderWidthBottom( this .m_scrollbar_h.Height()+ 1 ); this .m_scrollbar_h.SetThumbSize( this .ThumbSizeHor()); this .m_scrollbar_h.BringToTop( false ); } if ( this .m_visible_scrollbar_v) { this .SetBorderWidthRight( this .m_scrollbar_v.Width()+ 1 ); this .m_scrollbar_v.SetThumbSize( this .ThumbSizeVer()); this .m_scrollbar_v.BringToTop( false ); } if ( this .m_visible_scrollbar_h || this .m_visible_scrollbar_v) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm!= NULL ) elm.ObjectTrim(); } }

Логика метода полностью расписана в комментариях к коду. Метод вызывается только при добавлении в контейнер элемента, представляющего его содержимое.





Методы расчёта размеров ползунков скроллбаров:

int CContainer::ThumbSizeHor( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm== NULL || elm.Width()== 0 || this .TrackLengthHor()== 0 ) return 0 ; return int (:: round (:: fmax ((( double ) this .ContentVisibleHor() / ( double )elm.Width()) * ( double ) this .TrackLengthHor(), DEF_THUMB_MIN_SIZE))); } int CContainer::ThumbSizeVer( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm== NULL || elm.Height()== 0 || this .TrackLengthVer()== 0 ) return 0 ; return int (:: round (:: fmax ((( double ) this .ContentVisibleVer() / ( double )elm.Height()) * ( double ) this .TrackLengthVer(), DEF_THUMB_MIN_SIZE))); }

Метод рассчитывает размер ползунка скроллбара так, чтобы он был пропорционален отношению видимой области контейнера к полному размеру (ширина/высота) содержимого. Чем больше видимая часть относительно всего содержимого, тем больше будет ползунок. Минимальный размер ограничен константой DEF_THUMB_MIN_SIZE .

Если содержимого нет ( elm== NULL или ширина 0) или трек скроллбара нулевой длины — метод возвращает 0.

или ширина 0) или трек скроллбара нулевой длины — метод возвращает 0. В противном случае метод вычисляет:

(видимый размер контейнера / полный размер содержимого) * длина трека скроллбара.

(видимый размер контейнера / полный размер содержимого) * длина трека скроллбара. Результат округляется и сравнивается с минимальным размером ползунка, чтобы он не был слишком маленьким.

Так как у контейнера могут быть только три привязанных элемента — 2 скроллбара (индексы в массиве 0 и 1) и один элемент, представляющий собой содержимое контейнера, то получаем элемент из списка по индексу 2.

Методы, возвращающие полный размер содержимого контейнера:

int CContainer::ContentSizeHor( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); return (elm!= NULL ? elm.Width() : 0 ); } int CContainer::ContentSizeVer( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); return (elm!= NULL ? elm.Height() : 0 ); }

Методы возвращают ширину/высоту содержимого контейнера. Если не удалось получить содержимое — возвращается ноль.

Методы, возвращающие позицию содержимого контейнера во горизонтали/вертикали:

int CContainer::ContentPositionHor( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); return (elm!= NULL ? elm.X()- this .X() : 0 ); } int CContainer::ContentPositionVer( void ) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); return (elm!= NULL ? elm.Y()- this .Y() : 0 ); }

Методы возвращают смещение начала координат содержимого контейнера относительно начала координат контейнера. За начало координат принят левый верхний угол.

Методы, рассчитывающие и возвращающие величину смещения содержимого контейнера по положению ползунка:

int CContainer::CalculateContentOffsetHor( const uint thumb_position) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); int effective_track_length= this .TrackEffectiveLengthHor(); if (elm== NULL || effective_track_length== 0 ) return 0 ; return ( int ):: round ((( double )thumb_position / ( double )effective_track_length) * (( double )elm.Width() - ( double ) this .ContentVisibleHor())); } int CContainer::CalculateContentOffsetVer( const uint thumb_position) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); int effective_track_length= this .TrackEffectiveLengthVer(); if (elm== NULL || effective_track_length== 0 ) return 0 ; return ( int ):: round ((( double )thumb_position / ( double )effective_track_length) * (( double )elm.Height() - ( double ) this .ContentVisibleVer())); }

Методы вычисляют, на сколько пикселей нужно сместить содержимое контейнера в зависимости от текущего положения ползунка скроллбара.

Определяется эффективная длина трека скроллбара (длина трека минус размер ползунка).

Если содержимого нет или трек нулевой длины — возвращается 0.

Смещение содержимого вычисляется пропорционально положению ползунка: Горизонтальный скроллбар:

(позиция ползунка / длина трека) * (общая ширина содержимого — ширина видимой области) Вертикальный скроллбар:

(позиция ползунка / длина трека) * (общая высота содержимого — высота видимой области)

Результат округляется до целого.

Методы обеспечивают синхронизацию положения ползунка и прокрутки содержимого: когда пользователь двигает ползунок, содержимое прокручивается на соответствующее расстояние.



Методы, рассчитывающие и возвращающие величину смещения ползунка в зависимости от положения контента:

int CContainer::CalculateThumbOffsetHor( const uint content_position) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm==NULL) return 0 ; int value =elm.Width()- this .ContentVisibleHor(); if ( value == 0 ) return 0 ; return ( int )::round((( double )content_position / ( double ) value ) * ( double ) this .TrackEffectiveLengthHor()); } int CContainer::CalculateThumbOffsetVer( const uint content_position) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm==NULL) return 0 ; int value =elm.Height()- this .ContentVisibleVer(); if ( value == 0 ) return 0 ; return ( int )::round((( double )content_position / ( double ) value ) * ( double ) this .TrackEffectiveLengthVer()); }

Методы вычисляют положение ползунка скроллбара (по горизонтали или вертикали) в зависимости от текущего смещения содержимого контейнера.

Определяется максимально-возможное смещение содержимого (размер содержимого минус размер видимой области).

Если содержимого нет или оно полностью помещается в контейнер — возвращается 0.

Положение ползунка вычисляется пропорционально смещению содержимого: (смещение содержимого / максимальное смещение) * длина трека скроллбара

Результат округляется до целого.

Методы обеспечивают синхронизацию: когда содержимое прокручивается программно или вручную, ползунок скроллбара автоматически занимает соответствующее положение на треке.

Методы, смещающие содержимое контейнера на указанное значение:

bool CContainer::ContentShiftHor( const int value) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm== NULL ) return false ; int content_offset= this .CalculateContentOffsetHor(value); return (elm.MoveX( this .X()-content_offset)); } bool CContainer::ContentShiftVer( const int value) { CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); if (elm== NULL ) return false ; int content_offset= this .CalculateContentOffsetVer(value); return (elm.MoveY( this .Y()-content_offset)); }

Получаем указатель на содержимое контейнера, по положению ползунка рассчитываем смещение содержимого и возвращаем результат смещения содержимого контейнера на полученную величину.

Метод, возвращающий тип элемента скроллбара, отправившего событие:

ENUM_ELEMENT_TYPE CContainer::GetEventElementType( const string name) { string names[]={}; int total = GetElementNames(name, "_" ,names); if (total== WRONG_VALUE ) return WRONG_VALUE ; string base_name=names[ 0 ]; if (base_name!= this .NameFG()) return WRONG_VALUE ; string check_name=:: StringSubstr (names[ 1 ], 0 , 4 ); if (check_name!= "SCBH" && check_name!= "SCBV" ) return WRONG_VALUE ; string elm_name=names[names.Size()- 1 ]; ENUM_ELEMENT_TYPE type= WRONG_VALUE ; if (:: StringFind (elm_name, "BTARU" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARD" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARL" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT; else if (:: StringFind (elm_name, "BTARR" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT; else if (:: StringFind (elm_name, "THMBH" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H; else if (:: StringFind (elm_name, "THMBV" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V; else if (:: StringFind (elm_name, "SCBH" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H; else if (:: StringFind (elm_name, "SCBV" )== 0 ) type=ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V; return type; }

Метод определяет тип элемента (например, кнопка скроллбара, ползунок и т.д.), который отправил событие, по имени этого элемента.

Имя элемента разбивается на части по символу "_", чтобы получить иерархию вложенности объектов. Проверяется, что базовое имя (первый элемент в иерархии) совпадает с именем текущего контейнера. Если нет — событие не относится к этому контейнеру, возвращается WRONG_VALUE . Далее проверяется, что второй элемент в иерархии — это скроллбар ( SCBH или SCBV ). Если нет — событие игнорируется. По последней части имени (имени самого элемента) определяется тип элемента: BTARU — кнопка со стрелкой вверх

BTARD — кнопка вниз

BTARL — кнопка влево

BTARR — кнопка вправо

THMBH — горизонтальный ползунок

THMBV — вертикальный ползунок

SCBH — горизонтальный скроллбар

SCBV — вертикальный скроллбар



Возвращается соответствующий тип элемента ( ENUM_ELEMENT_TYPE ). Если тип не определён — возвращается WRONG_VALUE .

Метод позволяет контейнеру быстро и надёжно понять, какой именно элемент скроллбара вызвал событие, чтобы правильно обработать его (например, прокрутить содержимое или сдвинуть ползунок).

Обработчик пользовательского события элемента при перемещении курсора в области объекта:

void CContainer::MouseMoveHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { bool res= false ; CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); ENUM_ELEMENT_TYPE type= this .GetEventElementType(sparam); if (type== WRONG_VALUE || elm== NULL ) return ; if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H) res= this .ContentShiftHor(( int )lparam); if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V) res= this .ContentShiftVer(( int )lparam); if (res) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Определяем тип события и, если событие пришло от полосы прокрутки, вызываем метод смещения содержимого контейнера в соответствии с типом скроллбара — вертикальный, или горизонтальный.

Обработчик пользовательского события элемента при щелчке в области объекта:

void CContainer::MousePressHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { bool res= false ; CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); ENUM_ELEMENT_TYPE type= this .GetEventElementType(sparam); if (type== WRONG_VALUE || elm== NULL ) return ; if (type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT || type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_RIGHT) { if ( this .m_scrollbar_h== NULL ) return ; CScrollBarThumbH *obj= this .m_scrollbar_h.GetThumb(); if (obj== NULL ) return ; int direction=(type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_LEFT ? 120 : - 120 ); obj.OnWheelEvent(id, 0 ,direction, this .NameFG()); res= true ; } if (type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP || type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_DOWN) { if ( this .m_scrollbar_v== NULL ) return ; CScrollBarThumbV *obj= this .m_scrollbar_v.GetThumb(); if (obj== NULL ) return ; int direction=(type==ELEMENT_TYPE_BUTTON_ARROW_UP ? 120 : - 120 ); obj.OnWheelEvent(id, 0 ,direction, this .NameFG()); res= true ; } if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_H) { if ( this .m_scrollbar_h== NULL ) return ; CScrollBarThumbH *thumb= this .m_scrollbar_h.GetThumb(); if (thumb== NULL ) return ; int direction=(lparam>=thumb.Right() ? 1 : lparam<=thumb.X() ? - 1 : 0 ); if ( this .ContentSizeHor()- this .ContentVisibleHor()== 0 ) return ; int thumb_shift=( int ):: round (direction * (( double ) this .ContentVisibleHor() / double ( this .ContentSizeHor()- this .ContentVisibleHor())) * ( double ) this .TrackEffectiveLengthHor()); thumb.OnWheelEvent(id,thumb_shift, 0 , this .NameFG()); res= this .ContentShiftHor(thumb_shift); } if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_V) { if ( this .m_scrollbar_v== NULL ) return ; CScrollBarThumbV *thumb= this .m_scrollbar_v.GetThumb(); if (thumb== NULL ) return ; int cursor= int (dparam- this .m_wnd_y); int direction=(cursor>=thumb.Bottom() ? 1 : cursor<=thumb.Y() ? - 1 : 0 ); if ( this .ContentSizeVer()- this .ContentVisibleVer()== 0 ) return ; int thumb_shift=( int ):: round (direction * (( double ) this .ContentVisibleVer() / double ( this .ContentSizeVer()- this .ContentVisibleVer())) * ( double ) this .TrackEffectiveLengthVer()); thumb.OnWheelEvent(id,thumb_shift, 0 , this .NameFG()); res= this .ContentShiftVer(thumb_shift); } if (res) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод обрабатывает клики мышью по элементам скроллбаров (кнопки, трек, ползунки).

При щелчке по кнопкам обработка смещения ползунка делегируется ползунку скроллбара, и в итоге ползунок смещается и прокручивается содержимое контейнера.

При щелчке по треку (между ползунком и кнопками скроллбара) производится прокрутка содержимого на один экран. Обработка делегируется обработчику прокрутки ползунка скроллбара. В итоге содержимое контейнера прокручивается на один экран.

Метод обеспечивает стандартное поведение скроллбаров:

Клик по стрелке — пошаговая прокрутка.

Клик по треку — прокрутка на страницу.

Всё синхронизировано с содержимым контейнера и положением ползунка.

Это делает работу со скроллбаром привычной и удобной для пользователя.

Обработчик пользовательского события элемента при прокрутке колёсика в области ползунка скроллбара:

void CContainer::MouseWheelHandler( const int id, const long lparam, const double dparam, const string sparam) { bool res= false ; CElementBase *elm= this .GetAttachedElementAt( 2 ); ENUM_ELEMENT_TYPE type= this .GetEventElementType(sparam); if (type== WRONG_VALUE || elm== NULL ) return ; if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_H) res= this .ContentShiftHor(( int )lparam); if (type==ELEMENT_TYPE_SCROLLBAR_THUMB_V) res= this .ContentShiftVer(( int )lparam); if (res) :: ChartRedraw ( this .m_chart_id); }

Метод обрабатывает событие прокрутки колесика мыши над ползунком скроллбара. В зависимости от того, какой ползунок вызвал событие — горизонтальный или вертикальный, метод смещает содержимое контейнера по горизонтали или вертикали на соответствующее расстояние. После успешного смещения содержимого график обновляется.



И на сегодня это всё, что было задумано реализовать.

Давайте проверим, что у нас получилось. Сделаем индикатор в отдельном подокне графика. Создадим графический элемент "Контейнер", внутри которого будет располагаться "Группа Элементов". В группе элементов создадим набор строк из элементов "Текстовая метка". Элемент GroupBox сделаем по размерам больше контейнера, чтобы отобразились полосы прокрутки, которые и будем тестировать.





Тестируем результат

В каталоге терминала \MQL5\Indicators\ в подпапке Tables\ создадим новый файл индикатора в подокне графика с именем iTestContainer.mq5. Подключим к нему библиотеку и объявим указатель на графический элемент Контейнер:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 #include "Controls\Controls.mqh" CContainer *container= NULL ; int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { } void OnTimer ( void ) { }

Все элементы создадим в обработчике OnInit() индикатора:

int OnInit () { int wnd= ChartWindowFind (); container= new CContainer( "Container" , "" , 0 ,wnd, 100 , 40 , 300 , 200 ); if (container== NULL ) return INIT_FAILED ; container.SetID( 1 ); container.SetAsMain(); container.SetBorderWidth( 1 ); CGroupBox *groupbox=container.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_GROUPBOX, "" , "Attached Groupbox" , 4 , 4 ,container.Width()* 2 + 20 ,container.Height()* 3 + 10 ); if (groupbox== NULL ) return INIT_FAILED ; groupbox.SetGroup( 1 ); for ( int i= 0 ;i< 30 ;i++) { string text= StringFormat ( "This is test line number %d to demonstrate how scrollbars work when scrolling the contents of the container." ,(i+ 1 )); int len=groupbox.GetForeground().TextWidth(text); CLabel *lbl=groupbox.InsertNewElement(ELEMENT_TYPE_LABEL,text, "TextString" + string (i+ 1 ), 8 , 8 +( 20 *i),len, 20 ); if (lbl== NULL ) return INIT_FAILED ; } container.Draw( true ); container. Print (); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnDeinit() индикатора удалим созданный Контейнер и менеджер общих ресурсов библиотеки:

void OnDeinit ( const int reason) { delete container; CCommonManager::DestroyInstance(); }

В обработчике OnChartEvent() вызовем одноимённый обработчик контейнера:

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { container. OnChartEvent (id,lparam,dparam,sparam); }

В обработчике OnTimer() индикатора вызовем OnTimer контейнера:

void OnTimer ( void ) { container. OnTimer (); }

Скомпилируем индикатор и запустим его на графике:





Сдвиг на полный экран при щелчке по треку работает, сдвиг при щелчке по кнопкам работает, автоповтор событий при удержании кнопок работает, прокрутка колёсиком работает.

После создания всех элементов управления в журнале будут распечатаны описания всех созданных элементов:

Container (ContainerBG, ContainerFG): ID 1 , Group - 1 , x 100 , y 40 , w 300 , h 200 [ 2 ]: Groupbox "Attached Groupbox" (ContainerFG_GRBX2BG, ContainerFG_GRBX2FG): ID 2 , Group 1 , x 100 , y 40 , w 620 , h 610 [ 0 ]: Label "TextString1" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL0BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL0FG): ID 0 , Group 1 , x 108 , y 48 , w 587 , h 20 [ 1 ]: Label "TextString2" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL1BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL1FG): ID 1 , Group 1 , x 108 , y 68 , w 587 , h 20 [ 2 ]: Label "TextString3" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL2BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL2FG): ID 2 , Group 1 , x 108 , y 88 , w 587 , h 20 [ 3 ]: Label "TextString4" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL3BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL3FG): ID 3 , Group 1 , x 108 , y 108 , w 587 , h 20 [ 4 ]: Label "TextString5" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL4BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL4FG): ID 4 , Group 1 , x 108 , y 128 , w 587 , h 20 [ 5 ]: Label "TextString6" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL5BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL5FG): ID 5 , Group 1 , x 108 , y 148 , w 587 , h 20 [ 6 ]: Label "TextString7" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL6BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL6FG): ID 6 , Group 1 , x 108 , y 168 , w 587 , h 20 [ 7 ]: Label "TextString8" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL7BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL7FG): ID 7 , Group 1 , x 108 , y 188 , w 587 , h 20 [ 8 ]: Label "TextString9" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL8BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL8FG): ID 8 , Group 1 , x 108 , y 208 , w 587 , h 20 [ 9 ]: Label "TextString10" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL9BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL9FG): ID 9 , Group 1 , x 108 , y 228 , w 594 , h 20 [ 10 ]: Label "TextString11" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL10BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL10FG): ID 10 , Group 1 , x 108 , y 248 , w 594 , h 20 [ 11 ]: Label "TextString12" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL11BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL11FG): ID 11 , Group 1 , x 108 , y 268 , w 594 , h 20 [ 12 ]: Label "TextString13" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL12BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL12FG): ID 12 , Group 1 , x 108 , y 288 , w 594 , h 20 [ 13 ]: Label "TextString14" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL13BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL13FG): ID 13 , Group 1 , x 108 , y 308 , w 594 , h 20 [ 14 ]: Label "TextString15" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL14BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL14FG): ID 14 , Group 1 , x 108 , y 328 , w 594 , h 20 [ 15 ]: Label "TextString16" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL15BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL15FG): ID 15 , Group 1 , x 108 , y 348 , w 594 , h 20 [ 16 ]: Label "TextString17" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL16BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL16FG): ID 16 , Group 1 , x 108 , y 368 , w 594 , h 20 [ 17 ]: Label "TextString18" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL17BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL17FG): ID 17 , Group 1 , x 108 , y 388 , w 594 , h 20 [ 18 ]: Label "TextString19" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL18BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL18FG): ID 18 , Group 1 , x 108 , y 408 , w 594 , h 20 [ 19 ]: Label "TextString20" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL19BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL19FG): ID 19 , Group 1 , x 108 , y 428 , w 594 , h 20 [ 20 ]: Label "TextString21" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL20BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL20FG): ID 20 , Group 1 , x 108 , y 448 , w 594 , h 20 [ 21 ]: Label "TextString22" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL21BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL21FG): ID 21 , Group 1 , x 108 , y 468 , w 594 , h 20 [ 22 ]: Label "TextString23" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL22BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL22FG): ID 22 , Group 1 , x 108 , y 488 , w 594 , h 20 [ 23 ]: Label "TextString24" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL23BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL23FG): ID 23 , Group 1 , x 108 , y 508 , w 594 , h 20 [ 24 ]: Label "TextString25" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL24BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL24FG): ID 24 , Group 1 , x 108 , y 528 , w 594 , h 20 [ 25 ]: Label "TextString26" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL25BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL25FG): ID 25 , Group 1 , x 108 , y 548 , w 594 , h 20 [ 26 ]: Label "TextString27" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL26BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL26FG): ID 26 , Group 1 , x 108 , y 568 , w 594 , h 20 [ 27 ]: Label "TextString28" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL27BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL27FG): ID 27 , Group 1 , x 108 , y 588 , w 594 , h 20 [ 28 ]: Label "TextString29" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL28BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL28FG): ID 28 , Group 1 , x 108 , y 608 , w 594 , h 20 [ 29 ]: Label "TextString30" (ContainerFG_GRBX2FG_LBL29BG, ContainerFG_GRBX2FG_LBL29FG): ID 29 , Group 1 , x 108 , y 628 , w 594 , h 20

Заявленный функционал работает правильно. Есть некоторые незначительные изъяны, но их поправим при дальнейшей разработке элемента управления TableView.

Заключение

Сегодня мы сделали достаточно объёмный и необходимый функционал в разрабатываемой библиотеке элементов управления.

Класс CContainer — это мощный и удобный инструмент для создания прокручиваемых областей в пользовательских интерфейсах. Он автоматизирует работу с полосами прокрутки, облегчает управление большим содержимым и обеспечивает привычное для пользователя взаимодействие с прокручиваемыми областями. Благодаря гибкой архитектуре и интеграции с другими элементами интерфейса, контейнер легко использовать в составе сложных графических решений.



Следующим нашим шагом будет создание заголовка, позволяющего разместить, например, список заголовков столбцов таблицы, при этом функционал будет позволять изменять размеры каждой ячейки заголовка, что автоматически будет менять размеры и столбцов таблицы.

Программы, используемые в статье:

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Имя Тип

Описание

1 Base.mqh Библиотека классов Классы для создания базового объекта элементов управления 2 Controls.mqh Библиотека классов Классы элементов управления 3 iTestContainer.mq5 Тестовый индикатор Индикатор для тестирования работы с классами элементов управления 4 MQL5.zip Архив Архив файлов, представленных выше, для распаковки в каталог MQL5 клиентского терминала

Все созданные файлы прилагаются к статье для самостоятельного изучения. Файл архива можно распаковать в папку терминала, и все файлы будут расположены в нужной папке: \MQL5\Indicators\Tables\.

Полный исходный код проекта со всеми файлами, описанными в статье, доступен в



