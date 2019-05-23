Библиотека для простого и быстрого создания программ для MetaTrader (Часть X): Совместимость с MQL4 - События открытия позиции и активации отложенных ордеров

Содержание

Тестовый советник

В прошлой статье мы удалили ошибки в файлах библиотеки, связанные с различием MQL4 и MQL5 и сделали коллекцию исторических ордеров и позиций для MQL4. В данной статье мы продолжим слияние в библиотеке MQL4 с MQL5 и сделаем определение событий открытия позиций и активации отложенных ордеров.

Последовательность шагов по доработке у нас будет обратной. Ранее мы всегда делали функционал, а затем тестовый советник. Сейчас же, чтобы понять что необходимо доработать, нам нужно запустить тестовый советник и посмотреть где он работает, а где — нет. И то, что не работает будем приводить в порядок.



Для работы возьмём тестовый советник TestDoEasyPart08.mq5 из восьмой части описания библиотеки из папки \MQL5\Experts\TestDoEasy\Part08 и сохраним его под новым именем TestDoEasyPart10.mq4 в папке MetaTrader 4 \MQL4\Experts\TestDoEasy\Part10.

Попробуем его скомпилировать, что в итоге приведёт к 34 ошибкам компиляции. Практически все они связаны с отсутствием в стандартной библиотеке для MQL4 торговых классов:





Перейдём к первой ошибке, которая говорит нам об отсутствии подключаемого файла





и исправим — файл будем подключать только для MQL5:

#property copyright "Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #ifdef __MQL5__ #include <Trade\Trade.mqh> #endif

Скомпилируем. 33 ошибки. Опять перейдём к самой первой ошибке, которая указывает нам об отсутствующем типе при объявлении объекта торгового класса CTrade — его нет в MQL4.

Делаем точно так же — используем директиву условной компиляции:

CEngine engine; #ifdef __MQL5__ CTrade trade; #endif SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT];

Скомпилируем. Теперь объект trade класса CTrade стал неизвестным для MQL4, исправим точно так же:

#ifdef __MQL5__ trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); #endif return ( INIT_SUCCEEDED ); }

И далее по всему коду советника просто все вхождения объектов trade заключим в директивы условной компиляции, но с использованием директивы #else — там будет размещён код для MQL4. Посмотрим на примере самой первой ошибки с неизвестным типом trade после внесения предыдущей правки и компиляции:

if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); #ifdef __MQL5__ trade.Buy(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); #else #endif }

После заключения всех вхождений объекта trade в директивы условной компиляции у нас появляется ещё одна ошибка, говорящая нам, что компилятор не может точно определить какой использовать вызов перегруженной функции из-за недостатка параметров:





И если поглядеть внимательно в код, то станет ясна причина замешательства компилятора:

bool IsPresentObects( const string object_prefix) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 ) - 1 ;i>= 0 ;i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i, 0 ),object_prefix)> WRONG_VALUE ) return true ; return false ; }

В MQL5 данная функция имеет только одну форму вызова:

int ObjectsTotal ( long chart_id, int sub_window=- 1 , int type=- 1 );

Где первый параметр — это идентификатор графика (текущего если 0)



В то время как в MQL4 с некоторых пор функция имеет две формы вызова. Первая такая же, как и в MQL5:

int ObjectsTotal ( long chart_id, int sub_window=- 1 , int type=- 1 );

и вторая — устаревшая, с одним лишь параметром:



int ObjectsTotal ( int type=EMPTY );

В MQL5 передача в функцию в качестве идентификатора графика 0 (текущий график) никаких противоречий и сомнений не вызывает, но вот в MQL4 компилятор должен определить по переданным параметрам какой тип вызова использовать. И тут он не может точно определить то ли мы передаём идентификатор текущего графика (0) и необходимо использовать первую форму вызова (ведь у двух других параметров заданы умолчательные значения, а значит их можно не передавать в функцию), то ли мы передаём индекс окна, то ли тип объекта, и необходимо использовать вторую форму вызова.



Решение простое — передадим вторым параметром номер подокна (0 = главное окно графика):

bool IsPresentObects( const string object_prefix) { for ( int i= ObjectsTotal ( 0 , 0 )- 1 ;i>= 0 ;i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i, 0 ),object_prefix)> WRONG_VALUE ) return true ; return false ; }

и

void PressButtonsControl( void ) { int total= ObjectsTotal ( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } }

Теперь всё компилируется без ошибок. Прежде, чем запускать тестирование, вспомним, что все торговые функции мы попросту исключили из кода, "вырезав" их директивами условной компиляции, и в советнике нет торговых функций для MQL4. Значит, необходимо их дописать.

Помним, что код пишем для тестера, и соответственно, мы не будем делать никаких проверок, требующихся при торговле на демо/реальном счёте — ограничимся лишь минимальными проверками.

Так как в функции передаются тикеты ордеров и позиций и уже рассчитанные ценовые уровни, то всё, что необходимо сделать — это выбрать ордер/позицию по тикету, проверить тип и время закрытия. Если тип не совпадает с типом ордера или позиции, то выдать об этом сообщение и выйти из функции с ошибкой. Если ордер удалён или позиция закрыта, то так же выдаём сообщение и выходим с ошибкой. Далее вызываем функцию открытия/закрытия/модификации и возвращаем результат её выполнения.

В файле DELib.mqh в конце листинга напишем все необходимые нам тестерные функции для MQL4:

#ifdef __MQL4__ bool Buy( const double volume, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); double price= 0 ; ResetLastError (); if (! SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_ASK ,price)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось получить цену Ask. Ошибка " , "Could not get Ask price. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось открыть позицию Buy. Ошибка " , "Failed to open a Buy position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool BuyLimit( const double volume, const double price_set, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); ResetLastError (); if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,volume,price_set,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось установить ордер BuyLimit. Ошибка " , "Could not place order BuyLimit. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool BuyStop( const double volume, const double price_set, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); ResetLastError (); if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_BUY_STOP ,volume,price_set,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrBlue )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось установить ордер BuyStop. Ошибка " , "Could not place order BuyStop. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool Sell( const double volume, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); double price= 0 ; ResetLastError (); if (! SymbolInfoDouble (sym, SYMBOL_BID ,price)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось получить цену Bid. Ошибка " , "Could not get Bid price. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_SELL ,volume,price,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrRed )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось открыть позицию Sell. Ошибка " , "Failed to open a Sell position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool SellLimit( const double volume, const double price_set, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); ResetLastError (); if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,volume,price_set,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrRed )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось установить ордер SellLimit. Ошибка " , "Could not place order SellLimit. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool SellStop( const double volume, const double price_set, const string symbol= NULL , const ulong magic= 0 , const double sl= 0 , const double tp= 0 , const string comment= NULL , const int deviation= 2 ) { string sym=(symbol== NULL ? Symbol () : symbol); ResetLastError (); if (! OrderSend (sym, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,volume,price_set,deviation,sl,tp,comment,( int )magic, 0 , clrRed )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось установить ордер SellStop. Ошибка " , "Could not place order SellStop. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool PositionClose( const ulong ticket, const double volume= 0 , const int deviation= 2 ) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать позицию. Ошибка " , "Could not select position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Позиция уже закрыта" , "Position already closed" )); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type> ORDER_TYPE_SELL ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не позиция: " , "Error. Not position: " ),OrderTypeDescription(type), " #" ,ticket); return false ; } double price= 0 ; color clr= clrNONE ; if (type== ORDER_TYPE_BUY ) { price= SymbolInfoDouble (OrderSymbol(), SYMBOL_BID ); clr= clrBlue ; } else { price= SymbolInfoDouble (OrderSymbol(), SYMBOL_ASK ); clr= clrRed ; } double vol=(volume== 0 || volume>OrderLots() ? OrderLots() : volume); ResetLastError (); if (!OrderClose(( int )ticket,vol,price,deviation,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось закрыть позицию. Ошибка " , "Could not close position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool PositionCloseBy( const ulong ticket, const ulong ticket_by) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать позицию. Ошибка " , "Could not select position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Позиция уже закрыта" , "Position already closed" )); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type> ORDER_TYPE_SELL ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не позиция: " , "Error. Not position: " ),OrderTypeDescription(type), " #" ,ticket); return false ; } ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket_by,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать встречную позицию. Ошибка " , "Could not select the opposite position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Встречная позиция уже закрыта" , "Opposite position already closed" )); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type_by=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type_by> ORDER_TYPE_SELL ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Встречная позиция не является позицией: " , "Error. Opposite position is not a position: " ),OrderTypeDescription(type_by), " #" ,ticket_by); return false ; } color clr=(type== ORDER_TYPE_BUY ? clrBlue : clrRed ); ResetLastError (); if (!OrderCloseBy(( int )ticket,( int )ticket_by,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось закрыть позицию встречной. Ошибка " , "Could not close position by opposite position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool PendingOrderDelete( const ulong ticket) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать ордер. Ошибка " , "Could not select order. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ордер уже удалён" , "Order already deleted" )); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type< ORDER_TYPE_SELL || type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не ордер: " , "Error. Not order: " ),PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE )type), " #" ,ticket); return false ; } color clr=(type< ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? clrBlue : clrRed ); ResetLastError (); if (!OrderDelete(( int )ticket,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось удалить ордер. Ошибка " , "Could not delete order. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool PositionModify( const ulong ticket, const double sl, const double tp) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать позицию. Ошибка " , "Could not select position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type> ORDER_TYPE_SELL ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не позиция: " , "Error. Not position: " ),OrderTypeDescription(type), " #" ,ticket); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Для модификации выбрана закрытая позиция: " , "Error. Closed position selected for modification: " ),PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE )type), " #" ,ticket); return false ; } color clr=(type== ORDER_TYPE_BUY ? clrBlue : clrRed ); ResetLastError (); if (!OrderModify(( int )ticket,OrderOpenPrice(),sl,tp, 0 ,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось модифицировать позицию. Ошибка " , "Failed to modify position. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } bool PendingOrderModify( const ulong ticket, const double price_set, const double sl, const double tp) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать ордер. Ошибка " , "Could not select order. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type< ORDER_TYPE_SELL || type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не ордер: " , "Error. Not order: " ),PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE )type), " #" ,ticket); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Для модификации выбран удалённый ордер: " , "Error. Deleted order selected for modification: " ),OrderTypeDescription(type), " #" ,ticket); return false ; } color clr=(type< ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ? clrBlue : clrRed ); ResetLastError (); if (!OrderModify(( int )ticket,price_set,sl,tp, 0 ,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось модифицировать ордер. Ошибка " , "Failed to order modify. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } #endif

Функции эти будут временными — скоро напишем полноценные торговые классы для MQL5 и MQL4, и эти функции удалим из данного листинга.



Теперь нам необходимо везде, где мы оставили место в коде советника под вызов торговых функций для MQL4, дописать вызов только что написанных функций. Нажмём Ctrl+F и в поле ввода строки для поиска введём trade — таким образом мы быстро будем находить места в коде, где необходимо прописать вызовы торговых MQL4-функций.

Начиная от функции обработки нажатий кнопок PressButtonEvents() и до конца листинга введём в нужные места вызов торговых функций MQL4. Так как кода там много, и выбор нужной функции однозначен и не вызывает сомнений, то весь код здесь приводить не буду — он есть в прикреплённых к статье файлах. Посмотрим лишь на примере обработки нажатий двух кнопок — кнопки открытия позиции Buy и кнопки установки отложенного ордера BuyLimit:

void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); #ifdef __MQL5__ trade.Buy(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); #else Buy(lot, Symbol (),magic_number,sl,tp); #endif } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); #ifdef __MQL5__ trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); #else BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),magic_number,sl,tp); #endif }

При тестировании кода библиотеки, заметил странную особенность: события, которые MQL4 видит без доработки кода, отображались в журнале не сразу, а спустя некоторое время. Стал разбираться в причинах, и понял, что всё дело в счётчике таймера коллекций, работающего в таймере CEngine. У нас стоит минимальная задержка в 16 милисекунд для счётчика таймера коллекций, созданного нами в третьей части описания библиотеки при создании базового объекта библиотеки. Но так как мы при работе в тестере не работаем с таймером, и сразу из OnTick() советника вызываем обработчик OnTimer() библиотеки и работаем по тикам, то задержка в 16 милисекунд вытекает в задержку в 16 тиков. Для исправления этой неприятной особенности, пришлось немного доработать класс CEngine, введя в него метод, возвращающий флаг работы в тестере и обработку работы в тестере в обработчике OnTimer(), который в свою очередь вызывается из OnTick() советника при работе в тестере.

Для внесения изменений была создана приватная переменная-член класса и метод, возвращающий значение этой переменной:

class CEngine : public CObject { private : CHistoryCollection m_history; CMarketCollection m_market; CEventsCollection m_events; CArrayObj m_list_counters; bool m_first_start; bool m_is_hedge; bool m_is_tester; bool m_is_market_trade_event; bool m_is_history_trade_event; ENUM_TRADE_EVENT m_acc_trade_event;

public : CArrayObj* GetListMarketPosition( void ); CArrayObj* GetListMarketPendings( void ); CArrayObj* GetListMarketOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryOrders( void ); CArrayObj* GetListHistoryPendings( void ); CArrayObj* GetListDeals( void ); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID( const ulong position_id); void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_events.ResetLastTradeEvent(); } ENUM_TRADE_EVENT LastTradeEvent( void ) const { return this .m_acc_trade_event; } bool IsHedge( void ) const { return this .m_is_hedge; } bool IsTester( void ) const { return this .m_is_tester; } void CreateCounter( const int id, const ulong frequency, const ulong pause); void OnTimer ( void ); CEngine(); ~CEngine(); };

Значение этой переменной-флага работы в тестере устанавливается в конструкторе класса:

CEngine::CEngine() : m_first_start( true ),m_acc_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT) { this .m_list_counters.Sort(); this .m_list_counters.Clear(); this .CreateCounter(COLLECTION_COUNTER_ID,COLLECTION_COUNTER_STEP,COLLECTION_PAUSE); this .m_is_hedge= #ifdef __MQL4__ true #else bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) #endif; this .m_is_tester=:: MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ); :: ResetLastError (); #ifdef __MQL5__ if (!:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) :: Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); #else if (! this .IsTester() && !:: EventSetMillisecondTimer (TIMER_FREQUENCY)) :: Print (DFUN, "Не удалось создать таймер. Ошибка: " , "Could not create timer. Error: " ,( string ):: GetLastError ()); #endif }

В обработчике OnTimer() класса CEngine проверяем работу в тестере и, в зависимости от работы не в тестере или в тестере, работаем соответственно либо по счётчику таймера, либо по тику:



void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if ( counter.IsTimeDone() ) this .TradeEventsControl(); } else { this .TradeEventsControl(); } } } }

Скомпилируем советник, запустим его в тестере и понажимаем на кнопки:





По сообщениям в журнале видно, что библиотека наша видит некоторые события: установку отложенного ордера и модификацию параметров ордеров и позиций. Остальные события пока не видит.

Ну что ж. Будем разбираться с ошибками.

Доработка

отслеживание изменения в коллекции исторических ордеров и сделок MQL5

} if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { Print (DFUN); list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } }

Первое, что поглядим — почему библиотека не видит удаление отложенного ордера.Все события у нас отслеживаются в методе класса коллекции событий. Нас интересуют события в истории счёта. Переходим к методу и смотрим код, отвечающий за

Находим нужное место и видим, что для точной идентификации именно удаления отложенного ордера (не срабатывания) в MQL5 мы использовали факт, что свойство ордера, указывающее на идентификатор позиции не заполнено — имеет нулевое значение (в MQL5 если бы ордер сработал и породил сделку, а за ней и позицию, то идентификатор позиции имел бы значение идентификатора открытой в результате срабатывания ордера позиции). В MQL4 у нас это поле сразу же заполняется тикетом данного ордера, что не верно.

Идём в закрытый конструктор класса абстрактного ордера и находим строку с записью свойства ордера об идентификаторе позиции:

COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = ( long )( ulong ) this .OrderOpenTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = ( long )( ulong ) this .OrderCloseTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = ( long )( ulong ) this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdate(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); }

Это делает метод OrderPositionID(), переходим к нему и видим, что для MQL4 в идентификатор сразу записывается тикет:

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return ::OrderTicket(); #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_POSITION_ID ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Изначально туда нужно записывать 0 (нет открытой позиции при удалении данного ордера), что мы и сделаем:

long COrder::OrderPositionID( void ) const { #ifdef __MQL4__ return 0 ; #else long res= 0 ; switch ((ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS)) { case ORDER_STATUS_MARKET_POSITION : res=:: PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); break ; case ORDER_STATUS_MARKET_ORDER : case ORDER_STATUS_MARKET_PENDING : res=:: OrderGetInteger ( ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING : case ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER : res=:: HistoryOrderGetInteger (m_ticket, ORDER_POSITION_ID ); break ; case ORDER_STATUS_DEAL : res=:: HistoryDealGetInteger (m_ticket, DEAL_POSITION_ID ); break ; default : res= 0 ; break ; } return res; #endif }

Скомпилируем советник, запустим в тестере и установим, а затем удалим отложенный ордер:





Теперь событие удаления отложенного ордера отслеживается.

Но если дождаться срабатывания отложенного ордера, то опять увидим, что это событие, равно как и простое открытие позиции, для библиотеки не видны. Ищем причины.



Вспоминаем, что всё начинается с обработчика OnTimer() класса CEngine:

void CEngine:: OnTimer ( void ) { int index= this .CounterIndex(COLLECTION_COUNTER_ID); if (index> WRONG_VALUE ) { CTimerCounter* counter= this .m_list_counters.At(index); if (counter!= NULL ) { if (! this .IsTester()) { if (counter.IsTimeDone()) this .TradeEventsControl(); } else { this .TradeEventsControl(); } } } }

По коду видим, что контроль событий осуществляется в методе TradeEventsControl(), переходим к нему и видим, что при наличии любого события мы вызываем метод обновления событий класса-коллекции событий CEventsCollection::Refresh():

void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total= 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh ( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(),list_changes, this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewMarketOrders() , this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Здесь мы отправляем в метод списки исторической и рыночной коллекций, флаги изменения в этих коллекциях, количество новых исторических ордеров и новых активных рыночных ордеров и позиций, а также количество новых сделок. Но если внимательно поглядеть, то мы увидим, что вместо количества новых рыночных позиций, в метод передаётся количество новых маркет-ордеров, которые мы нигде в библиотеке ещё не используем. Это моя ошибка — ведь создавалось всё изначально для MQL5, а количество новых позиций нужно отправлять в метод для MQL4, ведь в MQL5 новые позиции мы определяем по количеству сделок. Ну и вышло, что я ошибся, "на глазок" заполняя передаваемые данные в метод для MQL4. Теперь понятно почему метод не видит новых рыночных позиций.

Исправим. А заодно решим вот ещё какую проблему:

В MQL4, к сожалению, нет штатной возможности узнать от какого ордера была порождена позиция, как это легко можно сделать в MQL5. Но. У нас уже готов и работает список контрольных ордеров для отслеживания изменений свойств ордеров и позиций — их модификации. И этот список мы ещё нигде не очищали от ненужных данных. Вот именно он нам и поможет отслеживать ордер, на основании которого была открыта позиция, а заодно и идентифицировать событие — либо это открытие маркет-ордером, либо это срабатывание отложенного ордера.

В коллекцию рыночных ордеров и позиций (класс CMarketCollection в файле MarketCollection.mqh)

добавим публичный метод, возвращающий список контрольных ордеров:

public : CArrayObj* GetList( void ) { return & this .m_list_all_orders; } CArrayObj* GetListChanges( void ) { return & this .m_list_changed; } CArrayObj* GetListControl( void ) { return & this .m_list_control; } CArrayObj* GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj* GetList(ENUM_ORDER_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByOrderProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } int NewMarketOrders( void ) const { return this .m_new_market_orders; } int NewPendingOrders( void ) const { return this .m_new_pendings; } int NewPositions( void ) const { return this .m_new_positions; } bool IsTradeEvent( void ) const { return this .m_is_trade_event; } double ChangedVolumeValue( void ) const { return this .m_change_volume_value; } CMarketCollection( void ); void Refresh( void ); };

Чтобы использовать данные из этого списка, нам нужно его передать в метод Refresh() класса CEventsCollection.

Для этого допишем все необходимые и описанные выше изменения:



void CEngine::TradeEventsControl( void ) { this .m_is_market_trade_event= false ; this .m_is_history_trade_event= false ; this .m_market.Refresh(); this .m_history.Refresh(); if ( this .IsFirstStart()) { this .m_acc_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; return ; } this .m_is_market_trade_event= this .m_market.IsTradeEvent(); this .m_is_history_trade_event= this .m_history.IsTradeEvent(); int change_total= 0 ; CArrayObj* list_changes= this .m_market.GetListChanges(); if (list_changes!= NULL ) change_total=list_changes.Total(); if ( this .m_is_history_trade_event || this .m_is_market_trade_event || change_total> 0 ) { this .m_events.Refresh( this .m_history.GetList(), this .m_market.GetList(),list_changes, this .m_market.GetListControl() , this .m_is_history_trade_event, this .m_is_market_trade_event, this .m_history.NewOrders(), this .m_market.NewPendingOrders(), this .m_market.NewPositions() , this .m_history.NewDeals()); this .m_acc_trade_event= this .m_events.GetLastTradeEvent(); } }

Здесь: в методе TradeEventsControl() класса CEngine добавили передачу ещё одного списка — списка контрольных ордеров в метод Refresh() класса CEventsCollection, и исправили ошибочную передачу в этот метод количества новых маркет-ордеров на передачу количества новых позиций.

Внесём исправления в определение метода Refresh() в теле класса CEventsCollection:

public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

и в его реализации за пределами тела класса:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) {

В методе обновления списка событий класса-коллекции событий у нас ещё не написана обработка открытия позиции для MQL4. И нам потребуются для неё ещё несколько методов.

Для получения списка открытых позиций у нас не хватает метода его получения. И нет метода для определения по списку контрольных ордеров типа ордера, в результате срабатывания которого была открыта позиция.

Так же нам потребуются два приватных члена класса для хранения найденного в списке контрольных ордеров типа открывающего ордера и идентификатора позиции, которые будут определяться в блоке кода обработки событий открытия рыночных позиций для MQL4.

Добавим их в приватную секцию класса:

class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; MqlTick m_tick; ulong m_position_id; ENUM_ORDER_TYPE m_type_first; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void CreateNewEvent(COrderControl* order); void NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListPositions(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID(CArrayObj* list, const ulong position_id); ENUM_ORDER_TYPE GetTypeFirst(CArrayObj* list, const ulong ticket); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); void OnChangeEvent(CArrayObj* list_changes, const int index); public :

Напишем за пределами тела класса реализацию метода получения списка открытых позиций:

CArrayObj* CEventsCollection::GetListPositions( CArrayObj *list ) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. The list is not a list of the market collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_positions=CSelect::ByOrderProperty(list, ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL ); return list_positions; }

В метод передаётся полный список рыночных ордеров и позиций, затем фильтруется по статусу "рыночная позиция" и полученный в результате фильтрации список возвращается в вызывающую программу.

Напишем метод, возвращающий тип ордера, в результате срабатывания которого была открыта позиция:

ENUM_ORDER_TYPE CEventsCollection::GetTypeFirst( CArrayObj* list , const ulong ticket ) { if (list== NULL ) return WRONG_VALUE ; int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrderControl* ctrl=list.At(i); if (ctrl== NULL ) continue ; if (ctrl.Ticket()==ticket) return ( ENUM_ORDER_TYPE )ctrl.TypeOrder(); } return WRONG_VALUE ; }

В метод передаётся список контрольных ордеров и тикет только что открытой позиции. Затем в цикле от начала списка (в расчёте, что отложенный ордер был выставлен ранее, чем другие открытые позиции, и его тикет попадётся быстрее) получаем из списка контрольный ордер и сравниваем его тикет с переданным в функцию. Если тикет нашли, то этот ордер и является открывающим для позиции, тикет которой передан в метод — возвращаем тип этого ордера. Если ордера с таким тикетом не найдено, возвращаем -1.

Теперь можно дописать обработку событий с позициями для MQL4.



Добавим в метод обновления списка событий обработку открытия позиции для MQL4:

void CEventsCollection::Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, CArrayObj* list_changes, CArrayObj* list_control, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals) { if (list_history== NULL || list_market== NULL ) return ; if (is_market_event) { int total_changes=list_changes.Total(); if (total_changes> 0 ) { for ( int i=total_changes- 1 ;i>= 0 ;i--) { this .OnChangeEvent(list_changes,i); } } if (new_market_pendings> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListMarketPendings(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_pendings; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } #ifdef __MQL4__ if (new_market_positions> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListPositions(list_market); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_market_positions; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* position=list.At(i); if (position!= NULL && position.Status()==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_type_first= this .GetTypeFirst(list_control,position.Ticket()); this .m_position_id=position.Ticket(); this .CreateNewEvent(position,list_history,list_market); } } } } #endif } if (is_history_event) { if (new_history_orders> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListHistoryPendings(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC); int total=list.Total(), n=new_history_orders; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL && order.Status()==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING && order.PositionID()== 0 ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } if (new_deals> 0 ) { CArrayObj* list= this .GetListDeals(list_history); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(), n=new_deals; for ( int i=total- 1 ; i>= 0 && n> 0 ; i--,n--) { COrder* order=list.At(i); if (order!= NULL ) this .CreateNewEvent(order,list_history,list_market); } } } } }

Все действия по обработке открытия новой позиции, или срабатыванию отложенного ордера для MQL4 подписаны в комментариях к коду и, надеюсь, в пояснениях не нуждаются.

Теперь перейдём к методу создания нового события CEventsCollection::CreateNewEvent() и найдём блок кода, отвечающий за создание события открытия позиции для MQL4 (начало этого блока прописано в комментариях к коду) и допишем определение события открытия позиции, и причины её открытия, а также впишем в данные открытой позиции данные открывшего её ордера и идентификатор позиции:



if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; ENUM_EVENT_REASON reason =EVENT_REASON_DONE; if ( this .m_type_first >ORDER_TYPE_SELL && this .m_type_first<ORDER_TYPE_BALANCE) { reason =EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING; this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT, reason ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, this .m_type_first ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, this .m_type_first ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, this .m_type_first ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID, this .m_position_id ); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN_BEFORE,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL_BEFORE,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP_BEFORE,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_ASK, this .m_tick.ask); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT_BID, this .m_tick.bid); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event is already in the list." )); delete event ; } } }

После внесения всех этих изменений, библиотека должна "увидеть" открытие позиций и активацию отложенных ордеров на MQL4.





Тестирование

Проверим внесённые изменения. Скомпилируем советник TestDoEasyPart10.mq4, запустим его в тестере, откроем-закроем позиции, установим отложенные ордера и дождёмся активации одного из них, а также проверим выставление стоп-уровней и работу тралов (модификация позиций и отложенных ордеров). Все события, которые библиотека уже "видит" для MQL4, будут отображены в журнале тестера:





Если внимательно понаблюдать за журналом тестера, то видно, что закрытие позиций библиотека ещё не видит. Но при срабатывании отложенного ордера BuyLimit #3 в журнале видим запись о том, что активирован отложенный ордер [BuyLimit #3], породив позицию Buy #3 — события активации отложенных ордеров теперь библиотека видит, и к тому же знает от какого ордера произошла позиция. Так же можно заметить незначительное упущение в функции модификации — цвет значка модифицированного трейлингом отложенного ордера BuyStop #1 меняется на красный. Но все события модификации ордеров и позиций библиотека видит.

Добавим исправления в торговые MQL4-функции для тестера в файле DELib.mqh. Просто сделаем ещё одну функцию, которая будет возвращать тип позиции Buy или Sell в зависимости от типа отложенного ордера, переданного в неё, и заменим в строках выбора цвета стрелки проверку типа ордера на проверку типа ордера по направлению:

bool PendingOrderModify( const ulong ticket, const double price_set, const double sl, const double tp) { ResetLastError (); if (! OrderSelect (( int )ticket,SELECT_BY_TICKET)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось выбрать ордер. Ошибка " , "Could not select order. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } ENUM_ORDER_TYPE type=( ENUM_ORDER_TYPE )OrderType(); if (type< ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type> ORDER_TYPE_SELL_STOP ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Не ордер: " , "Error. Not order: " ),PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE )type), " #" ,ticket); return false ; } if (OrderCloseTime()> 0 ) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Для модификации выбран удалённый ордер: " , "Error. Deleted order selected for modification: " ),OrderTypeDescription(type), " #" ,ticket); return false ; } color clr=( TypeByPendingDirection(type) == ORDER_TYPE_BUY ? clrBlue : clrRed ); ResetLastError (); if (!OrderModify(( int )ticket,price_set,sl,tp, 0 ,clr)) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Не удалось модифицировать ордер. Ошибка " , "Failed to order modify. Error " ),( string ) GetLastError ()); return false ; } return true ; } ENUM_ORDER_TYPE TypeByPendingDirection ( const ENUM_ORDER_TYPE type ) { if (type== ORDER_TYPE_BUY_LIMIT || type== ORDER_TYPE_BUY_STOP ) return ORDER_TYPE_BUY ; if (type== ORDER_TYPE_SELL_LIMIT || type== ORDER_TYPE_SELL_STOP ) return ORDER_TYPE_SELL ; return WRONG_VALUE ; }

Что дальше

В следующей статье сделаем отслеживание закрытия позиций и исправим ошибки, которые могут возникать в текущей реализации отслеживания событий для MQL4 — ведь установка и удаление ордеров у нас отслеживается кодом для MQL5, а там могут возникать некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при работе под MQL4.



Ниже прикреплены все файлы текущей версии библиотеки и файлы тестового советника. Их можно скачать и протестировать всё самостоятельно.

При возникновении вопросов, замечаний и пожеланий, вы можете озвучить их в комментариях к статье.

К содержанию

Статьи этой серии:

Часть 1. Концепция, организация данных.

Часть 2. Коллекция исторических ордеров и сделок.

Часть 3. Коллекция рыночных ордеров и позиций, организация поиска.

Часть 4. Торговые события. Концепция.

Часть 5. Классы и коллекция торговых событий. Отправка событий в программу.

Часть 6. События на счёте с типом неттинг.

Часть 7. События срабатывания StopLimit-ордеров, подготовка функционала для регистрации событий модификации ордеров и позиций.

Часть 8. События модификации ордеров и позиций.

Часть 9. Совместимость с MQL4 - Подготовка данных.







