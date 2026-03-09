Торговые инструменты на языке MQL5 (Часть 8): Улучшенная информационная панель с возможностью перетаскивания и сворачивания

Введение

В своей предыдущей статье (Часть 7) мы разработали информационную панель на MetaQuotes Language 5 (MQL5) для мониторинга позиций на нескольких символах и показателей счета, таких как "Balance", "Equity" и "Free Margin", с возможностью сортировки столбцов и экспорта данных в формате CSV (Comma Separated Values). В Части 8 мы улучшаем эту панель, добавив функции перетаскивания и сворачивания, интерактивные кнопки для закрытия, переключения и экспорта, а также эффекты наведения курсора для более динамичного взаимодействия с пользователем. Это усовершенствование сохраняет отслеживание позиций в режиме реального времени и эффект свечения заголовка. В статье рассмотрим следующие темы:

В итоге у вас будет универсальная, удобная в использовании панель в MQL5, предназначенная для эффективного контроля за торговлей. Давайте начнем!





Понимание архитектуры улучшенной панели

Мы усовершенствуем информационную панель из Части 7, добавляя функции перетаскивания и сворачивания, а также интерактивные кнопки и эффекты наведения курсора, чтобы сделать ее более гибкой и удобной для управления несколькими позициями. Эти обновления важны, поскольку позволят перемещать панель в любое место на графике, сводя к минимуму помехи во время анализа, в то время как опция "Свернуть" сэкономит место на экране, а интерактивные элементы обеспечат мгновенную визуальную обратную связь, улучшая общий опыт торговли в условиях быстрого рынка.

Мы реализуем это, включив обработку событий мыши для перетаскивания и нажатия кнопок, гарантируя, что панель остается отзывчивой и адаптируемой без потери своих основных возможностей отслеживания позиций. Также добавим значок в заголовок для функции экспорта, чтобы ее было легко найти, но при этом сохраним ключевую функцию клавиатуры. Мы сохраняем сортируемую таблицу и обновления в реальном времени. Эти улучшения делают инструмент более интуитивным и удобным для ежедневной работы. Взгляните ниже на то, к чему мы стремимся, а затем мы сможем приступить к реализации!





Реализация средствами MQL5



Чтобы усовершенствовать программу в MQL5, нам придется определить новые компоненты панели, обычно их четыре.

#define HEADER_PANEL_TEXT "HEADER_PANEL_TEXT" #define CLOSE_BUTTON "BUTTON_CLOSE" #define EXPORT_BUTTON "BUTTON_EXPORT" #define TOGGLE_BUTTON "BUTTON_TOGGLE"

Начинаем с добавления новых директив defines для поддержки расширенных функций информационной панели, вводя идентификаторы для интерактивных элементов пользовательского интерфейса (UI). Определяем "HEADER_PANEL_TEXT" как "HEADER_PANEL_TEXT" для метки заголовка панели, обеспечивая понятный визуальный заголовок. "CLOSE_BUTTON" определяется как "BUTTON_CLOSE", что создает идентификатор для кнопки закрытия панели, позволяя нам удалить ее с графика. "EXPORT_BUTTON" определяется как "BUTTON_EXPORT" и настраивает кнопку для запуска экспорта в формате CSV, повышая доступность данных. "TOGGLE_BUTTON" определяется как "BUTTON_TOGGLE", позволяя кнопке сворачивать или разворачивать панель, улучшая управление пространством экрана.

Эти определения обеспечивают упорядоченное присвоение имен новым интерактивным компонентам, поддерживая обновления, касающиеся возможности перетаскивания и сворачивания. Следующее, что мы изменим, - это цвет оттенков заголовка, заменив их четко определенными константами MQL5.

struct DashboardSettings { int panel_x; int panel_y; int row_height; int font_size; string font; color bg_color; color border_color; color header_color; color text_color; color section_bg_color; int zorder_panel; int zorder_subpanel; int zorder_labels; int label_y_offset; int label_x_offset; int header_x_distances[ 9 ]; color header_shades[ 12 ]; } settings = { 20 , 20 , 24 , 11 , "Calibri Bold" , C'240,240,240' , clrBlack , C'0,50,70' , clrBlack , C'200,220,230' , 100 , 101 , 102 , 3 , 25 , { 10 , 120 , 170 , 220 , 280 , 330 , 400 , 470 , 530 }, { clrBlack , clrRed , clrBlue , clrGreen , clrMagenta , clrDarkOrchid , clrDeepPink , clrSkyBlue , clrDodgerBlue , clrDarkViolet , clrOrange , clrCrimson } };

Здесь мы улучшаем структуру "DashboardSettings", обновляя массив "header_shades", чтобы улучшить эффект свечения заголовка и сделать его более визуально привлекательным. Ранее "header_shades" использовал сочетание основных цветов RGB (например, чисто черный, красный, зеленый, синий, желтый, голубой, пурпурный, белый) для цикла свечения. Теперь мы определяем "header_shades" с помощью тщательно подобранного набора из 12 цветов: "clrBlack", "clrRed", "clrBlue", "clrGreen", "clrMagenta", "clrDarkOrchid", "clrDeepPink", "clrSkyBlue", "clrDodgerBlue", "clrDarkViolet", "clrOrange" и "clrCrimson".

Это обновление позволит получить более богатую и разнообразную палитру с чередованием ярких и тонких оттенков, улучшая эстетику панели и сохраняя функциональность эффекта свечения для подсветки заголовков. Наконец, мы добавили больше глобальных переменных, которые помогут нам создать динамическую панель, отвечающую за состояния наведения курсора мыши и перетаскивания.

int prev_num_symbols = 0 ; bool panel_is_visible = true ; bool panel_minimized = false ; bool panel_dragging = false ; int panel_drag_x = 0 ; int panel_drag_y = 0 ; int panel_start_x = 0 ; int panel_start_y = 0 ; int prev_mouse_state = 0 ; bool header_hovered = false ; bool toggle_hovered = false ; bool close_hovered = false ; bool export_hovered = false ; int last_mouse_x = 0 ; int last_mouse_y = 0 ; bool prev_header_hovered = false ; bool prev_toggle_hovered = false ; bool prev_close_hovered = false ; bool prev_export_hovered = false ;

Наконец, мы вводим дополнительные глобальные переменные для поддержки расширенной интерактивности и функций перетаскивания. Определяем "prev_num_symbols" как 0, чтобы отслеживать предыдущее количество активных символов для динамического изменения размера, "panel_is_visible" как true для управления видимостью панели, а "panel_minimized" как false для управления свернутым состоянием. Чтобы включить перетаскивание, устанавливаем значение параметра "panel_dragging" равным false для отслеживания состояния перетаскивания, значения параметров "panel_drag_x" и "panel_drag_y" равными 0 для координат мыши в начале перетаскивания, а также значения параметров "panel_start_x" и "panel_start_y" равными 0 для координат панели в начале перетаскивания.

Указываем "prev_mouse_state" как 0 для отслеживания состояний щелчка мыши, а для эффектов при наведении курсора мыши определяем "header_hovered", "toggle_hovered", "close_hovered" и "export_hovered" как false для отслеживания состояний при наведении курсора мыши на заголовок и кнопки, а "last_mouse_x" и "last_mouse_y" как 0 для сохранения последнего положения мыши, а "prev_header_hovered", "prev_toggle_hovered", "prev_close_hovered" и "prev_export_hovered" как значение false для обнаружения изменений состояния при наведении курсора.

Эти переменные позволят осуществлять динамические взаимодействия с пользовательским интерфейсом, такие как перетаскивание, сворачивание и обратная связь при наведении курсора мыши. Поскольку теперь у нас есть обновленные переменные, давайте обновим и функции, чтобы стандартизировать создание объектов, так как это передовой подход к модульной организации. Начнём с функции создания метки и добавления функции всплывающей подсказки.

bool createLABEL( string objName, string txt, int xD, int yD, color clrTxt, int fontSize, string font, int anchor, string tooltip = "" , bool selectable = false ) { if (! ObjectCreate ( 0 , objName, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to create label '" , objName, "'. Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_XDISTANCE , xD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_YDISTANCE , yD); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TEXT , txt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_FONTSIZE , fontSize); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_COLOR , clrTxt); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_STATE , selectable); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTABLE , selectable); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_SELECTED , false ); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ANCHOR , anchor); ObjectSetInteger ( 0 , objName, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_labels); ObjectSetString ( 0 , objName, OBJPROP_TOOLTIP , tooltip == "" ? (selectable ? "Click to sort" : "Position data" ) : tooltip); ChartRedraw ( 0 ); return ( true ); }

Для функции "createLABEL" мы улучшили логику всплывающих подсказок, чтобы она была более гибкой и пригодной для повторного использования в различных элементах пользовательского интерфейса. Ранее подсказка была жестко запрограммирована с помощью ObjectSetString, устанавливающего OBJPROP_TOOLTIP, либо на "Нажмите для сортировки" для выбираемых меток (labels), либо на "Данные о позиции" для невыбираемых меток, что ограничивало настройку. Теперь мы это изменяем, добавляя параметр "tooltip" с пустой строкой по умолчанию и используем троичное условие в "ObjectSetString" для "OBJPROP_TOOLTIP": если "tooltip" пуст, то по умолчанию используется "Нажмите для сортировки" для выбираемых меток или "Данные о позиции" для других; в противном случае используется предоставленное значение "tooltip". Это изменение позволит использовать специальные подсказки для таких элементов, как кнопки (например, "Свернуть панель" или "Закрыть панель"), сохраняя при этом значения по умолчанию для заголовков и меток данных, улучшая руководство пользователя и упрощая взаимодействие.

Затем, чтобы стандартизировать создание панели, заменим вызовы встроенного создания объектов в обработчике OnInit функцией, упрощающей обслуживание. Для этого мы применили следующую логику.

bool createRectangle( string object_name, int x_distance, int y_distance, int x_size, int y_size, color background_color, color border_color = clrBlack ) { if (! ObjectCreate ( 0 , object_name, OBJ_RECTANGLE_LABEL , 0 , 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": Failed to create Rectangle: '" , object_name, "'. Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YDISTANCE , y_distance); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_XSIZE , x_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_YSIZE , y_size); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BGCOLOR , background_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BORDER_COLOR , border_color); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BORDER_TYPE , BORDER_FLAT ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_BACK , false ); ObjectSetInteger ( 0 , object_name, OBJPROP_ZORDER , settings.zorder_subpanel); return ( true ); }

Здесь мы просто создаем логическую функцию "createRectangle" и используем аналогичную структуру для определения, как мы делали с метками. Это для вас не новость, поэтому мы просто сэкономим время и перейдем к следующему обновлению, которое представляет собой незначительное исправление функций подсчета для изменения направления цикла.

string countPositionsTotal( string symbol) { int totalPositions = 0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) totalPositions++; } } return IntegerToString (totalPositions); } string countPositions( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE pos_type) { int totalPositions = 0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == pos_type && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { totalPositions++; } } } return IntegerToString (totalPositions); } string countOrders( string symbol) { int total = 0 ; int tot = OrdersTotal (); for ( int i = tot - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 && OrderSelect (ticket)) { if ( OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber)) total++; } } return IntegerToString (total); } string sumPositionDouble( string symbol, ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE prop) { double total = 0.0 ; int count_Total_Pos = PositionsTotal (); for ( int i = count_Total_Pos - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { total += PositionGetDouble (prop); } } } return DoubleToString (total, 2 ); } double sumPositionCommission( string symbol) { double total_comm = 0.0 ; int pos_total = PositionsTotal (); for ( int p = 0 ; p < pos_total; p++) { ulong ticket = PositionGetTicket (p); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == symbol && (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber)) { long pos_id = PositionGetInteger ( POSITION_IDENTIFIER ); if ( HistorySelectByPosition (pos_id)) { int deals_total = HistoryDealsTotal (); for ( int d = 0 ; d < deals_total; d++) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket (d); if (deal_ticket > 0 ) { total_comm += HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_COMMISSION ); } } } } } } return total_comm; } void CollectActiveSymbols() { string symbols_temp[]; int added = 0 ; int pos_total = PositionsTotal (); for ( int i = pos_total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if (ticket > 0 && PositionSelectByTicket (ticket)) { if (MagicNumber < 0 || PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == MagicNumber) { string sym = PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ); bool found = false ; for ( int k = 0 ; k < added; k++) { if (symbols_temp[k] == sym) { found = true ; break ; } } if (!found) { ArrayResize (symbols_temp, added + 1 ); symbols_temp[added] = sym; added++; } } } } int ord_total = OrdersTotal (); for ( int i = ord_total - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = OrderGetTicket (i); if (ticket > 0 && OrderSelect (ticket)) { if (MagicNumber < 0 || OrderGetInteger ( ORDER_MAGIC ) == MagicNumber) { string sym = OrderGetString ( ORDER_SYMBOL ); bool found = false ; for ( int k = 0 ; k < added; k++) { if (symbols_temp[k] == sym) { found = true ; break ; } } if (!found) { ArrayResize (symbols_temp, added + 1 ); symbols_temp[added] = sym; added++; } } } } ArrayResize (symbol_data, added); for ( int i = 0 ; i < added; i++) { symbol_data[i].name = symbols_temp[i]; symbol_data[i].buys = 0 ; symbol_data[i].sells = 0 ; symbol_data[i].trades = 0 ; symbol_data[i].lots = 0.0 ; symbol_data[i].profit = 0.0 ; symbol_data[i].pending = 0 ; symbol_data[i].swaps = 0.0 ; symbol_data[i].comm = 0.0 ; symbol_data[i].buys_str = "0" ; symbol_data[i].sells_str = "0" ; symbol_data[i].trades_str = "0" ; symbol_data[i].lots_str = "0.00" ; symbol_data[i].profit_str = "0.00" ; symbol_data[i].pending_str = "0" ; symbol_data[i].swaps_str = "0.00" ; symbol_data[i].comm_str = "0.00" ; } }

Чтобы усилить логику функций подсчета, мы изменили направление цикла с инкрементального на декрементальное, что обычно безопаснее в MQL5, но вы можете сохранить исходное. Однако мы добавили проверку тикетов перед выбором ордеров и позиций, чтобы предотвратить возможные ошибки с недействительными ордерами или внесением изменений в списки во время итераций. Поскольку нам нужна полная динамичность, давайте перенесем первоначальное создание панели в функцию и разделим ее на две части: одну для создания развернутого, а другую для создания свернутого состояния.

void createFullDashboard() { CollectActiveSymbols(); int num_rows = ArraySize (symbol_data); int num_columns = ArraySize (headers); int column_width_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) column_width_sum += column_widths[i]; int panel_width = MathMax (settings.header_x_distances[num_columns - 1 ] + column_widths[num_columns - 1 ], column_width_sum) + 20 + settings.label_x_offset; string panel_name = PREFIX + PANEL; createRectangle(panel_name, settings.panel_x, settings.panel_y, panel_width, (num_rows + 3 ) * settings.row_height, settings.bg_color, settings.border_color); string header_panel = PREFIX + HEADER_PANEL; createRectangle(header_panel, settings.panel_x, settings.panel_y, panel_width, settings.row_height, settings.section_bg_color, settings.border_color); createLABEL(PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT, "Trading Dashboard" , settings.panel_x + 10 , settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset, clrBlack , 14 , settings.font, ANCHOR_LEFT , "Dashboard Title" ); createLABEL(PREFIX + EXPORT_BUTTON, CharToString ( 60 ), settings.panel_x + panel_width - 90 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Wingdings" , ANCHOR_CENTER , "Click to export or press 'E' key to export" , true ); createLABEL(PREFIX + TOGGLE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), settings.panel_x + panel_width - 60 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Wingdings" , ANCHOR_CENTER , "Minimize dashboard" , true ); createLABEL(PREFIX + CLOSE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), settings.panel_x + panel_width - 30 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Webdings" , ANCHOR_CENTER , "Close dashboard" , true ); int header_y = settings.panel_y + settings.row_height + 8 + settings.label_y_offset; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) { string header_name = PREFIX + HEADER + IntegerToString (i); int header_x = settings.panel_x + settings.header_x_distances[i] + settings.label_x_offset; createLABEL(header_name, headers[i], header_x, header_y, settings.header_color, 12 , settings.font, ANCHOR_LEFT , "Click to sort" , true ); } int first_row_y = header_y + settings.row_height; int symbol_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; for ( int i = 0 ; i < num_rows; i++) { string symbol_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (i); createLABEL(symbol_name, symbol_data[i].name, symbol_x, first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT , "Symbol name" ); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); color initial_color = data_default_colors[j]; string initial_txt = (j <= 2 || j == 5 ) ? "0" : "0.00" ; createLABEL(data_name, initial_txt, x_offset, first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset, initial_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT , "Data value" ); x_offset += column_widths[j + 1 ]; } } int footer_y = settings.panel_y + (num_rows + 3 ) * settings.row_height - settings.row_height; string footer_panel = PREFIX + FOOTER_PANEL; createRectangle(footer_panel, settings.panel_x, footer_y, panel_width, settings.row_height, settings.section_bg_color, settings.border_color); int footer_text_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; createLABEL(PREFIX + FOOTER_TEXT, "Total:" , footer_text_x, footer_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT , "Totals" ); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string footer_data_name = PREFIX + FOOTER_DATA + IntegerToString (j); color footer_color = data_default_colors[j]; string initial_txt = (j <= 2 || j == 5 ) ? "0" : "0.00" ; createLABEL(footer_data_name, initial_txt, x_offset, footer_y + 8 + settings.label_y_offset, footer_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT , "Total value" ); x_offset += column_widths[j + 1 ]; } int account_panel_y = footer_y + settings.row_height + 5 ; string account_panel_name = PREFIX + ACCOUNT_PANEL; createRectangle(account_panel_name, settings.panel_x, account_panel_y, panel_width, settings.row_height, settings.section_bg_color, settings.border_color); int acc_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; int acc_data_offset = 160 ; int acc_spacing = (panel_width - 45 ) / ArraySize (account_items); for ( int k = 0 ; k < ArraySize (account_items); k++) { string acc_text_name = PREFIX + ACC_TEXT + IntegerToString (k); int text_x = acc_x + k * acc_spacing; createLABEL(acc_text_name, account_items[k] + ":" , text_x, account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_LEFT , "Account info" ); string acc_data_name = PREFIX + ACC_DATA + IntegerToString (k); int data_x = text_x + acc_data_offset; createLABEL(acc_data_name, "0.00" , data_x, account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset, settings.text_color, settings.font_size, settings.font, ANCHOR_RIGHT , "Account value" ); } ChartRedraw ( 0 ); } void createMinimizedDashboard() { int num_columns = ArraySize (headers); int column_width_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) column_width_sum += column_widths[i]; int panel_width = MathMax (settings.header_x_distances[num_columns - 1 ] + column_widths[num_columns - 1 ], column_width_sum) + 20 + settings.label_x_offset; createRectangle(PREFIX + HEADER_PANEL, settings.panel_x, settings.panel_y, panel_width, settings.row_height, settings.section_bg_color, settings.border_color); createLABEL(PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT, "Trading Dashboard" , settings.panel_x + 10 , settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset, clrBlack , 14 , settings.font, ANCHOR_LEFT , "Dashboard Title" ); createLABEL(PREFIX + EXPORT_BUTTON, CharToString ( 60 ), settings.panel_x + panel_width - 90 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Wingdings" , ANCHOR_CENTER , "Click to export or press 'E' key to export" , true ); createLABEL(PREFIX + TOGGLE_BUTTON, CharToString ( 'o' ), settings.panel_x + panel_width - 60 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Wingdings" , ANCHOR_CENTER , "Maximize dashboard" , true ); createLABEL(PREFIX + CLOSE_BUTTON, CharToString ( 'r' ), settings.panel_x + panel_width - 30 , settings.panel_y + 12 , clrBlack , 18 , "Webdings" , ANCHOR_CENTER , "Close dashboard" , true ); ChartRedraw ( 0 ); } void deleteAllObjects() { ObjectsDeleteAll ( 0 , PREFIX, - 1 , - 1 ); }

Реализуем функции "createFullDashboard", "createMinimizedDashboard" и "deleteAllObjects" для управления пользовательским интерфейсом, поддерживающим развернутый и свернутый виды с интерактивными элементами. В "createFullDashboard" вызываем "CollectActiveSymbols" для заполнения "symbol_data", рассчитываем "num_rows" и "num_columns" с помощью ArraySize и вычисляем "panel_width", используя "column_widths" и "settings.header_x_distances". Создаем основную панель с помощью "createRectangle" для "PREFIX + PANEL", панель заголовка с помощью "PREFIX + HEADER_PANEL" и название заголовка с помощью "createLABEL" для "PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT" как "Торговая панель".

Добавляем кнопки с помощью "createLABEL" для "PREFIX + EXPORT_BUTTON" (Wingdings 60), "PREFIX + TOGGLE_BUTTON" (Wingdings 'r' для сворачивания) и "PREFIX + CLOSE_BUTTON" (Webdings 'r'), все с конкретными всплывающими подсказками и возможностью выбора значения true. Выбор стилей иконок зависит от вас. Вот краткое описание того, что вы могли бы использовать для шрифтов. Просто используйте точный символ и тип знаков.

Затем создаем метки заголовков для "headers" в вычисляемых позициях, метки символов для "symbol_data[i].name", метки данных с начальными значениями, нижнюю панель с помощью "PREFIX + FOOTER_PANEL", текст нижней панели "Total:", метки данных нижней панели, панель информации о счёте с помощью "PREFIX + ACCOUNT_PANEL" и метки счетов для "account_items", все с использованием "createRectangle" и "createLABEL" с соответствующими координатами и цветами, за которыми следует функция ChartRedraw.

В "createMinimizedDashboard" создаем компактный пользовательский интерфейс, содержащий только панель заголовка, используя "createRectangle" для "PREFIX + HEADER_PANEL", название заголовка с помощью "createLABEL" для "PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT" и кнопки для экспорта (Wingdings 60), переключения (Wingdings 'o' для разворачивания) и закрытия (Webdings 'r'), обеспечивающий минимальное использование экрана, и перерисовываем.

Функция "deleteAllObjects" удаляет все объекты панели с помощью ObjectsDeleteAll, используя "PREFIX" для всех графиков и типов, обеспечивая чистый лист для обновлений пользовательского интерфейса или закрытия. Эти функции позволят создать гибкую панель с развернутым и свернутым состояниями, поддерживающую такие взаимодействия с пользователем, как перетаскивание и переключение. Теперь перейдем к обновлению функции панели, используя эти динамические функции.

void UpdateDashboard() { bool needs_redraw = false ; CollectActiveSymbols(); int current_num = ArraySize (symbol_data); if (current_num != prev_num_symbols) { deleteAllObjects(); if (panel_minimized) { createMinimizedDashboard(); } else { createFullDashboard(); } prev_num_symbols = current_num; needs_redraw = true ; } if (!panel_is_visible || panel_minimized) return ; totalBuys = 0 ; totalSells = 0 ; totalTrades = 0 ; totalLots = 0.0 ; totalProfit = 0.0 ; totalPending = 0 ; totalSwap = 0.0 ; totalComm = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < current_num; i++) { string symbol = symbol_data[i].name; for ( int j = 0 ; j < 8 ; j++) { string value = "" ; color data_color = data_default_colors[j]; double dval = 0.0 ; int ival = 0 ; switch (j) { case 0 : value = countPositions(symbol, POSITION_TYPE_BUY ); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].buys_str) { symbol_data[i].buys_str = value; symbol_data[i].buys = ival; } totalBuys += ival; break ; case 1 : value = countPositions(symbol, POSITION_TYPE_SELL ); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].sells_str) { symbol_data[i].sells_str = value; symbol_data[i].sells = ival; } totalSells += ival; break ; case 2 : value = countPositionsTotal(symbol); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].trades_str) { symbol_data[i].trades_str = value; symbol_data[i].trades = ival; } totalTrades += ival; break ; case 3 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_VOLUME ); dval = StringToDouble (value); if (value != symbol_data[i].lots_str) { symbol_data[i].lots_str = value; symbol_data[i].lots = dval; } totalLots += dval; break ; case 4 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_PROFIT ); dval = StringToDouble (value); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : clrGray ; if (value != symbol_data[i].profit_str) { symbol_data[i].profit_str = value; symbol_data[i].profit = dval; } totalProfit += dval; break ; case 5 : value = countOrders(symbol); ival = ( int ) StringToInteger (value); if (value != symbol_data[i].pending_str) { symbol_data[i].pending_str = value; symbol_data[i].pending = ival; } totalPending += ival; break ; case 6 : value = sumPositionDouble(symbol, POSITION_SWAP ); dval = StringToDouble (value); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : clrPurple ; if (value != symbol_data[i].swaps_str) { symbol_data[i].swaps_str = value; symbol_data[i].swaps = dval; } totalSwap += dval; break ; case 7 : dval = sumPositionCommission(symbol); value = DoubleToString (dval, 2 ); data_color = (dval > 0 ) ? clrGreen : (dval < 0 ) ? clrRed : clrBrown ; if (value != symbol_data[i].comm_str) { symbol_data[i].comm_str = value; symbol_data[i].comm = dval; } totalComm += dval; break ; } } } SortDashboard(); glow_counter += MathMax (UpdateIntervalMs, 10 ); if (glow_counter >= GLOW_INTERVAL_MS) { if (glow_direction) { glow_index++; if (glow_index >= ArraySize (settings.header_shades) - 1 ) glow_direction = false ; } else { glow_index--; if (glow_index <= 0 ) glow_direction = true ; } glow_counter = 0 ; } color header_shade = settings.header_shades[glow_index]; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (headers); i++) { string header_name = PREFIX + HEADER + IntegerToString (i); ObjectSetInteger ( 0 , header_name, OBJPROP_COLOR , header_shade); needs_redraw = true ; } bool labels_updated = false ; for ( int i = 0 ; i < current_num; i++) { string symbol = symbol_data[i].name; string symb_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (i); string current_symb_txt = ObjectGetString ( 0 , symb_name, OBJPROP_TEXT ); if (current_symb_txt != symbol) { ObjectSetString ( 0 , symb_name, OBJPROP_TEXT , symbol); labels_updated = true ; } for ( int j = 0 ; j < 8 ; j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); string value; color data_color = data_default_colors[j]; switch (j) { case 0 : value = symbol_data[i].buys_str; data_color = clrRed ; break ; case 1 : value = symbol_data[i].sells_str; data_color = clrGreen ; break ; case 2 : value = symbol_data[i].trades_str; data_color = clrDarkGray ; break ; case 3 : value = symbol_data[i].lots_str; data_color = clrOrange ; break ; case 4 : value = symbol_data[i].profit_str; data_color = (symbol_data[i].profit > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].profit < 0 ) ? clrRed : clrGray ; break ; case 5 : value = symbol_data[i].pending_str; data_color = clrBlue ; break ; case 6 : value = symbol_data[i].swaps_str; data_color = (symbol_data[i].swaps > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].swaps < 0 ) ? clrRed : clrPurple ; break ; case 7 : value = symbol_data[i].comm_str; data_color = (symbol_data[i].comm > 0 ) ? clrGreen : (symbol_data[i].comm < 0 ) ? clrRed : clrBrown ; break ; } if (updateLABEL(data_name, value, data_color)) labels_updated = true ; } } if (labels_updated) needs_redraw = true ; string new_total_buys = IntegerToString (totalBuys); if (new_total_buys != total_buys_str) { total_buys_str = new_total_buys; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "0" , new_total_buys, clrRed )) needs_redraw = true ; } string new_total_sells = IntegerToString (totalSells); if (new_total_sells != total_sells_str) { total_sells_str = new_total_sells; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "1" , new_total_sells, clrGreen )) needs_redraw = true ; } string new_total_trades = IntegerToString (totalTrades); if (new_total_trades != total_trades_str) { total_trades_str = new_total_trades; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "2" , new_total_trades, clrDarkGray )) needs_redraw = true ; } string new_total_lots = DoubleToString (totalLots, 2 ); if (new_total_lots != total_lots_str) { total_lots_str = new_total_lots; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "3" , new_total_lots, clrOrange )) needs_redraw = true ; } string new_total_profit = DoubleToString (totalProfit, 2 ); color total_profit_color = (totalProfit > 0 ) ? clrGreen : (totalProfit < 0 ) ? clrRed : clrGray ; if (new_total_profit != total_profit_str) { total_profit_str = new_total_profit; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "4" , new_total_profit, total_profit_color)) needs_redraw = true ; } string new_total_pending = IntegerToString (totalPending); if (new_total_pending != total_pending_str) { total_pending_str = new_total_pending; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "5" , new_total_pending, clrBlue )) needs_redraw = true ; } string new_total_swap = DoubleToString (totalSwap, 2 ); color total_swap_color = (totalSwap > 0 ) ? clrGreen : (totalSwap < 0 ) ? clrRed : clrPurple ; if (new_total_swap != total_swap_str) { total_swap_str = new_total_swap; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "6" , new_total_swap, total_swap_color)) needs_redraw = true ; } string new_total_comm = DoubleToString (totalComm, 2 ); color total_comm_color = (totalComm > 0 ) ? clrGreen : (totalComm < 0 ) ? clrRed : clrBrown ; if (new_total_comm != total_comm_str) { total_comm_str = new_total_comm; if (updateLABEL(PREFIX + FOOTER_DATA + "7" , new_total_comm, total_comm_color)) needs_redraw = true ; } double balance = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); double equity = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ); double free_margin = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); string new_bal = DoubleToString (balance, 2 ); if (new_bal != acc_bal_str) { acc_bal_str = new_bal; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "0" , new_bal, clrBlack )) needs_redraw = true ; } string new_eq = DoubleToString (equity, 2 ); color eq_color = (equity > balance) ? clrGreen : (equity < balance) ? clrRed : clrBlack ; if (new_eq != acc_eq_str) { acc_eq_str = new_eq; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "1" , new_eq, eq_color)) needs_redraw = true ; } string new_free = DoubleToString (free_margin, 2 ); if (new_free != acc_free_str) { acc_free_str = new_free; if (updateLABEL(PREFIX + ACC_DATA + "2" , new_free, clrBlack )) needs_redraw = true ; } if (needs_redraw) { ChartRedraw ( 0 ); } }

К функции "UpdateDashboard" добавляем вызовы "CollectActiveSymbols" в начале, поэтому мы всегда обновляем поля итоговых значений и баланса. Затем, когда количество символов изменяется, вызываем функцию "deleteAllObjects", чтобы уничтожить панель и воссоздать ее с помощью функции "createFullDashboard" или "createMinimizedDashboard". В цикле расчета данных мы добавили цветовую логику для прибыли/свопа/комиссии, которая ранее была частичной. Мы выделили области изменений для облегчения идентификации и внесения ясности. Наконец, теперь мы можем вызвать нашу логику при инициализации, чтобы увидеть достижение важного этапа.

int OnInit () { createFullDashboard(); prev_num_symbols = ArraySize (symbol_data); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , true ); EventSetMillisecondTimer ( MathMax (UpdateIntervalMs, 10 )); UpdateDashboard(); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { deleteAllObjects(); ChartSetInteger ( 0 , CHART_EVENT_MOUSE_MOVE , false ); EventKillTimer (); } void OnTimer () { if (panel_is_visible && !panel_minimized) { UpdateDashboard(); } }

Здесь мы реализуем обработчики событий OnInit, "OnDeinit" и "OnTimer" для управления жизненным циклом и обновлениями панели, обеспечивая ее интерактивную и динамическую функциональность. В функции "OnInit" вызываем "createFullDashboard", чтобы создать полный пользовательский интерфейс, устанавливаем для "prev_num_symbols" размер "symbol_data", используя ArraySize для отслеживания начальных символов, включаем события перемещения мыши с помощью ChartSetInteger, устанавливая для CHART_EVENT_MOUSE_MOVE значение true для эффектов перетаскивания и наведения курсора мыши, устанавливаем таймер с помощью EventSetMillisecondTimer, используя максимальное значение из "UpdateIntervalMs" и 10 мс для периодических обновлений и вызываем "UpdateDashboard" для заполнения исходных данных, возвращая "INIT_SUCCEEDED" для успешной инициализации.

Функция OnDeinit выполняет очистку посредством вызова "deleteAllObjects", чтобы удалить все объекты панели с "PREFIX", отключая события перемещения мыши с помощью "ChartSetInteger", устанавливая для "CHART_EVENT_MOUSE_MOVE" значение false и останавливая таймер с помощью EventKillTimer для освобождения ресурсов.

В функции OnTimer проверяем, имеет ли "panel_is_visible" значение true, а "panel_minimized" значение false, затем вызываем "UpdateDashboard" для обновления данных только тогда, когда панель полностью видна, обеспечивая эффективное обновление без обработки в свернутом или скрытом состояниях. После компиляции получаем следующий результат.

На изображении видно, что новые функции успешно реализованы. Теперь перейдем к созданию функции для обновления положения панели при перетаскивании, чтобы избежать повторного создания объектов.

void updatePanelPositions() { int num_rows = ArraySize (symbol_data); int num_columns = ArraySize (headers); int column_width_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) column_width_sum += column_widths[i]; int panel_width = MathMax (settings.header_x_distances[num_columns - 1 ] + column_widths[num_columns - 1 ], column_width_sum) + 20 + settings.label_x_offset; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x + 10 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y + 8 + settings.label_y_offset); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x + panel_width - 90 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y + 12 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x + panel_width - 60 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y + 12 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x + panel_width - 30 ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y + 12 ); if (!panel_minimized) { ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + PANEL, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , settings.panel_y); int header_y = settings.panel_y + settings.row_height + 8 + settings.label_y_offset; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) { string header_name = PREFIX + HEADER + IntegerToString (i); int header_x = settings.panel_x + settings.header_x_distances[i] + settings.label_x_offset; ObjectSetInteger ( 0 , header_name, OBJPROP_XDISTANCE , header_x); ObjectSetInteger ( 0 , header_name, OBJPROP_YDISTANCE , header_y); } int first_row_y = header_y + settings.row_height; int symbol_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; for ( int i = 0 ; i < num_rows; i++) { string symbol_name = PREFIX + SYMB + IntegerToString (i); ObjectSetInteger ( 0 , symbol_name, OBJPROP_XDISTANCE , symbol_x); ObjectSetInteger ( 0 , symbol_name, OBJPROP_YDISTANCE , first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string data_name = PREFIX + DATA + IntegerToString (i) + "_" + IntegerToString (j); ObjectSetInteger ( 0 , data_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_offset); ObjectSetInteger ( 0 , data_name, OBJPROP_YDISTANCE , first_row_y + i * settings.row_height + settings.label_y_offset); x_offset += column_widths[j + 1 ]; } } int footer_y = settings.panel_y + (num_rows + 3 ) * settings.row_height - settings.row_height; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + FOOTER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + FOOTER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , footer_y); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + FOOTER_TEXT, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + FOOTER_TEXT, OBJPROP_YDISTANCE , footer_y + 8 + settings.label_y_offset); int x_offset = settings.panel_x + 10 + column_widths[ 0 ] + settings.label_x_offset; for ( int j = 0 ; j < num_columns - 1 ; j++) { string footer_data_name = PREFIX + FOOTER_DATA + IntegerToString (j); ObjectSetInteger ( 0 , footer_data_name, OBJPROP_XDISTANCE , x_offset); ObjectSetInteger ( 0 , footer_data_name, OBJPROP_YDISTANCE , footer_y + 8 + settings.label_y_offset); x_offset += column_widths[j + 1 ]; } int account_panel_y = footer_y + settings.row_height + 5 ; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + ACCOUNT_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE , settings.panel_x); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + ACCOUNT_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE , account_panel_y); int acc_x = settings.panel_x + 10 + settings.label_x_offset; int acc_data_offset = 160 ; int acc_spacing = (panel_width - 45 ) / ArraySize (account_items); for ( int k = 0 ; k < ArraySize (account_items); k++) { string acc_text_name = PREFIX + ACC_TEXT + IntegerToString (k); int text_x = acc_x + k * acc_spacing; ObjectSetInteger ( 0 , acc_text_name, OBJPROP_XDISTANCE , text_x); ObjectSetInteger ( 0 , acc_text_name, OBJPROP_YDISTANCE , account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset); string acc_data_name = PREFIX + ACC_DATA + IntegerToString (k); int data_x = text_x + acc_data_offset; ObjectSetInteger ( 0 , acc_data_name, OBJPROP_XDISTANCE , data_x); ObjectSetInteger ( 0 , acc_data_name, OBJPROP_YDISTANCE , account_panel_y + 8 + settings.label_y_offset); } } ChartRedraw ( 0 ); }

Здесь мы реализуем функцию "updatePanelPositions", чтобы включить функцию перетаскивания улучшенной панели, гарантирующую согласованное перемещение всех элементов пользовательского интерфейса при перетаскивании панели. Рассчитываем "num_rows" и "num_columns", используя "ArraySize" для "symbol_data" и "headers", и вычисляем "panel_width", суммируя "column_widths" и используя MathMax с "settings.header_x_distances" плюс заполнение. Обновляем панель заголовка и кнопки, установив OBJPROP_XDISTANCE и "OBJPROP_YDISTANCE" для "PREFIX + HEADER_PANEL", "PREFIX + HEADER_PANEL_TEXT", "PREFIX + EXPORT_BUTTON", "PREFIX + TOGGLE_BUTTON" и "PREFIX + CLOSE_BUTTON", используя ObjectSetInteger с координатами "settings.panel_x" и "settings.panel_y".

Если значение параметра "panel_minimized" равно false, обновляем положение основной панели с помощью параметра "PREFIX + PANEL", заголовки по координате "header_y", рассчитанные на основе "settings.panel_y + settings.row_height + 8 + settings.label_y_offset", метки символов и данных по координате "first_row_y" с параметрами "symbol_x" и "x_offset", скорректированными на "column_widths", нижнюю панель и метки по координате "footer_y", рассчитанные на основе "num_rows + 3", а панель счёта и метки по координате "account_panel_y" с параметрами "acc_x" и "acc_spacing" для выравнивания, используя функцию ObjectSetInteger. Для обновления изображения вызываем ChartRedraw. Это обеспечит плавное перемещение всей панели при перетаскивании, сохраняя целостность структуры. Нам нужно будет определить логику для отслеживания положения курсора над заголовком или кнопками при наведении курсора. Для реализации этого мы использовали следующую логику.

bool isCursorInHeaderOrButtons( int mouse_x, int mouse_y) { int header_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE ); int header_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE ); bool in_header = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height); int close_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int close_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int close_width = 20 ; int close_height = 20 ; bool in_close = (mouse_x >= close_x && mouse_x <= close_x + close_width && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height); int export_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int export_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int export_width = 20 ; int export_height = 20 ; bool in_export = (mouse_x >= export_x && mouse_x <= export_x + export_width && mouse_y >= export_y && mouse_y <= export_y + export_height); int toggle_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int toggle_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int toggle_width = 20 ; int toggle_height = 20 ; bool in_toggle = (mouse_x >= toggle_x && mouse_x <= toggle_x + toggle_width && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height); return in_header || in_close || in_export || in_toggle; }

Реализуем функцию "isCursorInHeaderOrButtons" для определения присутствия курсора мыши над интерактивными элементами, позволяя перетаскивать их и нажимать кнопки. Извлекаем координаты и размеры для панели заголовка, используя ObjectGetInteger для "PREFIX + HEADER_PANEL" с "OBJPROP_XDISTANCE", "OBJPROP_YDISTANCE", "OBJPROP_XSIZE" и "OBJPROP_YSIZE", сохраняя их в "header_x", "header_y", "header_width" и "header_height", и проверяем, находится ли курсор ("mouse_x", "mouse_y") в пределах заголовка с "in_header".

Аналогично, получаем координаты для "PREFIX + CLOSE_BUTTON", "PREFIX + EXPORT_BUTTON" и "PREFIX + TOGGLE_BUTTON", используя "OBJPROP_XDISTANCE" и OBJPROP_YDISTANCE, установив для "close_width", "close_height", "export_width", "export_height", "toggle_width" и "toggle_height" значение 20, и проверяем, находится ли курсор в пределах каждой кнопки с помощью "in_close", "in_export" и "in_toggle". Возвращаем значение true, если курсор находится в заголовке или на любой кнопке, комбинируя условия с оператором OR. После обнаружения наведения курсора потребуется обновить обнаруженный заголовок или кнопки для визуальной обратной связи. Вот логика, которую мы реализуем для достижения этой цели.

void updateButtonHoverStates( int mouse_x, int mouse_y) { int close_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int close_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int close_width = 20 ; int close_height = 20 ; bool is_close_hovered = (mouse_x >= close_x && mouse_x <= close_x + close_width && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height); if (is_close_hovered != prev_close_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_COLOR , is_close_hovered ? clrRed : clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , is_close_hovered ? clrDodgerBlue : clrNONE ); prev_close_hovered = is_close_hovered; ChartRedraw ( 0 ); } int export_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int export_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int export_width = 20 ; int export_height = 20 ; bool is_export_hovered = (mouse_x >= export_x && mouse_x <= export_x + export_width && mouse_y >= export_y && mouse_y <= export_y + export_height); if (is_export_hovered != prev_export_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_COLOR , is_export_hovered ? clrOrange : clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , is_export_hovered ? clrDodgerBlue : clrNONE ); prev_export_hovered = is_export_hovered; ChartRedraw ( 0 ); } int toggle_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int toggle_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int toggle_width = 20 ; int toggle_height = 20 ; bool is_toggle_hovered = (mouse_x >= toggle_x && mouse_x <= toggle_x + toggle_width && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height); if (is_toggle_hovered != prev_toggle_hovered) { ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_COLOR , is_toggle_hovered ? clrBlue : clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , is_toggle_hovered ? clrDodgerBlue : clrNONE ); prev_toggle_hovered = is_toggle_hovered; ChartRedraw ( 0 ); } } void updateHeaderHoverState( int mouse_x, int mouse_y) { int header_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE ); int header_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE ); int close_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int close_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int close_width = 20 ; int close_height = 20 ; int export_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int export_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int export_width = 20 ; int export_height = 20 ; int toggle_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int toggle_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_YDISTANCE ); int toggle_width = 20 ; int toggle_height = 20 ; bool is_header_hovered = (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height && !(mouse_x >= close_x && mouse_x <= close_x + close_width && mouse_y >= close_y && mouse_y <= close_y + close_height) && !(mouse_x >= export_x && mouse_x <= export_x + export_width && mouse_y >= export_y && mouse_y <= export_y + export_height) && !(mouse_x >= toggle_x && mouse_x <= toggle_x + toggle_width && mouse_y >= toggle_y && mouse_y <= toggle_y + toggle_height)); if (is_header_hovered != prev_header_hovered && !panel_dragging) { ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR , is_header_hovered ? clrRed : settings.section_bg_color); prev_header_hovered = is_header_hovered; ChartRedraw ( 0 ); } updateButtonHoverStates(mouse_x, mouse_y); }

Наконец, реализуем функции "updateButtonHoverStates" и "updateHeaderHoverState", чтобы добавить визуальную обратную связь для взаимодействия с пользователем, повышая отзывчивость кнопок и заголовка. В методе "updateButtonHoverStates" проверяем состояния наведения курсора на кнопки, получая координаты для "PREFIX + CLOSE_BUTTON", "PREFIX + EXPORT_BUTTON" и "PREFIX + TOGGLE_BUTTON" с помощью ObjectGetInteger с параметрами "OBJPROP_XDISTANCE" и "OBJPROP_YDISTANCE", устанавливая значения "close_width", "close_height", "export_width", "export_height", "toggle_width" и "toggle_height" равными 20.

Для кнопки закрытия устанавливаем значение "is_close_hovered", если значения "mouse_x" и "mouse_y" находятся в пределах её границ, а если они отличаются от "prev_close_hovered", обновляем "OBJPROP_COLOR" на "clrRed" или "clrBlack" и "OBJPROP_BGCOLOR" на "clrDodgerBlue" или "clrNONE" с помощью "ObjectSetInteger", обновляем "prev_close_hovered" и вызываем функцию ChartRedraw. Аналогично, для кнопки экспорта устанавливаем значение параметра "is_export_hovered" равным "clrOrange" или "clrBlack" и "clrDodgerBlue" или "clrNONE", обновляем "prev_export_hovered" и перерисовываем; для кнопки переключения используем значение параметра "clrBlue" или "clrBlack", обновляем значение "prev_toggle_hovered" и перерисовываем.

В "updateHeaderHoverState" получаем значения "header_x", "header_y", "header_width" и "header_height" для "PREFIX + HEADER_PANEL", а также координаты кнопки, проверяя "is_header_hovered", находится ли курсор внутри заголовка, но за пределами кнопки. Если значение "is_header_hovered" отличается от "prev_header_hovered", а "panel_dragging" равно false, обновляем "OBJPROP_BGCOLOR" объекта "PREFIX + HEADER_PANEL" до значения "clrRed" или "settings.section_bg_color" с помощью ObjectSetInteger, обновляем "prev_header_hovered", вызываем "ChartRedraw" и вызываем "updateButtonHoverStates". Эти функции обеспечивают динамические эффекты при наведении курсора мыши для интуитивно понятного взаимодействия с пользователем. Чтобы использовать эти функции, расширим функцию OnChartEvent, включив в нее логику визуальной обратной связи.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam == PREFIX + CLOSE_BUTTON) { Print ( "Closing the dashboard" ); PlaySound ( "alert.wav" ); panel_is_visible = false ; deleteAllObjects(); ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam == PREFIX + EXPORT_BUTTON) { Print ( "Exporting dashboard to CSV" ); ExportToCSV(); ChartRedraw ( 0 ); } else if (sparam == PREFIX + TOGGLE_BUTTON) { deleteAllObjects(); panel_minimized = !panel_minimized; if (panel_minimized) { Print ( "Minimizing the dashboard" ); createMinimizedDashboard(); } else { Print ( "Maximizing the dashboard" ); createFullDashboard(); total_buys_str = "" ; total_sells_str = "" ; total_trades_str = "" ; total_lots_str = "" ; total_profit_str = "" ; total_pending_str = "" ; total_swap_str = "" ; total_comm_str = "" ; acc_bal_str = "" ; acc_eq_str = "" ; acc_free_str = "" ; UpdateDashboard(); } prev_header_hovered = false ; prev_close_hovered = false ; prev_export_hovered = false ; prev_toggle_hovered = false ; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR , settings.section_bg_color); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , clrNONE ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_COLOR , clrBlack ); ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_BGCOLOR , clrNONE ); ChartRedraw ( 0 ); } else { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (headers); i++) { if (sparam == PREFIX + HEADER + IntegerToString (i)) { if (sort_column == i) sort_ascending = !sort_ascending; else { sort_column = i; sort_ascending = true ; } UpdateDashboard(); break ; } } } } else if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN && lparam == 'E' ) { ExportToCSV(); } else if (id == CHARTEVENT_MOUSE_MOVE && panel_is_visible) { int mouse_x = ( int )lparam; int mouse_y = ( int )dparam; int mouse_state = ( int )sparam; if (mouse_x == last_mouse_x && mouse_y == last_mouse_y && !panel_dragging) { return ; } last_mouse_x = mouse_x; last_mouse_y = mouse_y; updateHeaderHoverState(mouse_x, mouse_y); int header_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XDISTANCE ); int header_y = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YDISTANCE ); int header_width = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_XSIZE ); int header_height = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_YSIZE ); int close_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + CLOSE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int close_width = 20 ; int export_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + EXPORT_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int export_width = 20 ; int toggle_x = ( int ) ObjectGetInteger ( 0 , PREFIX + TOGGLE_BUTTON, OBJPROP_XDISTANCE ); int toggle_width = 20 ; if (prev_mouse_state == 0 && mouse_state == 1 ) { if (mouse_x >= header_x && mouse_x <= header_x + header_width && mouse_y >= header_y && mouse_y <= header_y + header_height && !(mouse_x >= close_x && mouse_x <= close_x + close_width) && !(mouse_x >= export_x && mouse_x <= export_x + export_width) && !(mouse_x >= toggle_x && mouse_x <= toggle_x + toggle_width)) { panel_dragging = true ; panel_drag_x = mouse_x; panel_drag_y = mouse_y; panel_start_x = header_x; panel_start_y = header_y; ObjectSetInteger ( 0 , PREFIX + HEADER_PANEL, OBJPROP_BGCOLOR , clrMediumBlue ); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , false ); } } if (panel_dragging && mouse_state == 1 ) { int dx = mouse_x - panel_drag_x; int dy = mouse_y - panel_drag_y; settings.panel_x = panel_start_x + dx; settings.panel_y = panel_start_y + dy; int chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int num_columns = ArraySize (headers); int column_width_sum = 0 ; for ( int i = 0 ; i < num_columns; i++) column_width_sum += column_widths[i]; int panel_width = MathMax (settings.header_x_distances[num_columns - 1 ] + column_widths[num_columns - 1 ], column_width_sum) + 20 + settings.label_x_offset; int panel_height = panel_minimized ? settings.row_height : ( ArraySize (symbol_data) + 3 ) * settings.row_height; settings.panel_x = MathMax ( 0 , MathMin (chart_width - panel_width, settings.panel_x)); settings.panel_y = MathMax ( 0 , MathMin (chart_height - panel_height, settings.panel_y)); updatePanelPositions(); ChartRedraw ( 0 ); } if (mouse_state == 0 && prev_mouse_state == 1 ) { if (panel_dragging) { panel_dragging = false ; updateHeaderHoverState(mouse_x, mouse_y); ChartSetInteger ( 0 , CHART_MOUSE_SCROLL , true ); ChartRedraw ( 0 ); } } prev_mouse_state = mouse_state; } }

Здесь мы расширяем функцию OnChartEvent для обработки интерактивных событий, управляя щелчками на закрытие, экспорт, переключение, сортировку и перемещениями мыши для перетаскивания. Для CHARTEVENT_OBJECT_CLICK проверяем, является ли "sparam" значением "PREFIX + CLOSE_BUTTON", выводим сообщение в лог с помощью функции "Print", воспроизводим "alert.wav" с помощью функции PlaySound, устанавливаем "panel_is_visible" в значение false, вызываем "deleteAllObjects" и перерисовываем график с помощью "ChartRedraw". Если "sparam" равно "PREFIX + EXPORT_BUTTON", регистрируем это в логе и вызываем функцию "ExportToCSV".

Для "PREFIX + TOGGLE_BUTTON" удаляем объекты, переключаем "panel_minimized", выводим в лог "Minimizing" или "Maximizing" с помощью функции "Print", вызываем "createMinimizedDashboard" или "createFullDashboard", сбрасываем строковые переменные, такие как "total_buys_str" и "acc_bal_str", вызываем "UpdateDashboard", сбрасываем состояния при наведении курсора ("prev_header_hovered", "prev_close_hovered" и т. д.), а также сбрасываем цвета для "PREFIX + HEADER_PANEL", "PREFIX + CLOSE_BUTTON", "PREFIX + EXPORT_BUTTON" и "PREFIX + TOGGLE_BUTTON" с помощью функции ObjectSetInteger. В результате вы получите примерно следующий результат.

При кликах по заголовкам мы перебираем в цикле "headers", переключаем значение "sort_ascending", если совпадает с "sort_column", либо устанавливаем новые значения "sort_column" и "sort_ascending" в true, а затем вызываем функцию "UpdateDashboard". Для CHARTEVENT_KEYDOWN с 'E', вызываем "ExportToCSV". Для CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, когда "panel_is_visible", получаем значения "mouse_x", "mouse_y" и "mouse_state", выходим, если значение не изменилось и перетаскивание не происходит, обновляем "last_mouse_x" и "last_mouse_y" и вызываем "updateHeaderHoverState".

Если "prev_mouse_state" равно 0, а "mouse_state" равно 1, проверяем наличие щелчков по перетаскиваемой области (исключая кнопки), устанавливаем "panel_dragging" в значение true, сохраняем координаты, устанавливаем цвет заголовка на "clrMediumBlue" и отключаем прокрутку с помощью функции ChartSetInteger. Если выполняется перетаскивание и значение параметра "mouse_state" равно 1, рассчитываем значения "dx" и "dy", обновляем значения параметров "settings.panel_x" и "settings.panel_y" в пределах границ графика, вызываем метод "updatePanelPositions" и выполняем перерисовку. Отпустив мышь, прекращаем перетаскивание, обновляем состояние при наведении курсора, снова включаем прокрутку и перерисовываем. Это обеспечивает динамическое взаимодействие с пользовательским интерфейсом для создания удобной панели. После компиляции получаем следующий результат состояния при наведении курсора на кнопку.

Результат для развернутого состояния и состояния перетаскивания выглядит следующим образом.

На изображении видно, что мы добавили компоненты панели для управления логикой наведения курсора мыши, перетаскивания и сворачивания, что позволило достичь наших целей. Теперь осталось протестировать работоспособность проекта, и это рассматривается в предыдущем разделе.





Тестирование на истории

Мы провели тестирование, а ниже представлена скомпилированная визуализация в едином формате растрового изображения Graphics Interchange Format (GIF).





Заключение

В заключение, мы усовершенствовали информационную панель в MQL5 для части 8, добавив функции перетаскивания и сворачивания, интерактивные кнопки, такие как "CLOSE_BUTTON" и "TOGGLE_BUTTON", а также эффекты при наведении курсора для улучшения взаимодействия с пользователем, поддерживая надежное положение нескольких символов и мониторинг счёта. Мы подробно описали архитектуру и реализацию, используя такие функции, как "createFullDashboard", "updatePanelPositions" и OnChartEvent, чтобы создать гибкий, визуально адаптивный инструмент с обновлениями в реальном времени и экспортом в Excel в формате CSV. Вы можете настроить эту панель для оптимизации своего торгового процесса, сделав анализ позиций более интуитивно понятным и эффективным.