Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 19): Envelopes Trend Bounce Scalping — Исполнение сделок и управление рисками (Часть II)

Введение

В предыдущей статье (Часть 18) мы заложили основы стратегии скальпинга на коррекции на основе конвертов (Envelopes Trend Bounce Scalping) на MetaQuotes Language 5 (MQL5), разработав основную инфраструктуру советника и логику генерации сигналов. Теперь, в Части 19, мы переходим к внедрению исполнения сделок и управления рисками для полной автоматизации стратегии. Мы рассмотрим следующие темы:

В итоге у нас будет полноценная торговая система на MQL5 для скальпинга на отскоках от тренда.





Стратегическая дорожная карта и архитектура

В части 18 мы заложили основу для стратегии скальпинга на коррекции на основе конвертов, настроив систему для обнаружения торговых сигналов с использованием взаимодействия цены с конвертами, подтвержденного трендовыми фильтрами, такими как скользящие средние и RSI. Мы сосредоточились на создании инфраструктуры для мониторинга рыночных условий и выявления потенциальных торговых возможностей, но не обеспечили системе возможность совершать сделки или управлять рисками. В рамках части 19 наша дорожная карта смещается в сторону активизации исполнения сделок и внедрения управления рисками, чтобы обеспечить эффективное и безопасное реагирование стратегии на сигналы.

В архитектуре приоритет отдается модульному подходу, создающему четкий путь для преобразования сигналов в сделки, а также предусматривающему меры безопасности. Наша цель — разработать механизм размещения ордеров на покупку и продажу на основе подтвержденных сигналов, а также систему управления рисками, которая устанавливает уровни стоп-лосса и тейк-профита, корректирует размеры позиций в зависимости от баланса счета и ограничивает общие потери для защиты капитала. Данная разработка позволит создать целостную, автоматизированную систему скальпинга. Мы определим еще несколько классов для обработки торговых операций и интегрируем логику обработки тиков. Ниже кратко показано, чего мы собираемся достичь.









Реализация средствами MQL5

Откройте MetaEditor, перейдите в "Навигатор", выберите вкладку Experts, нажмите "Создать" и следуйте инструкциям для создания файла. После создания, в среде программирования, нам потребуется объявить некоторые интерфейсы и классы по усовершенствованной генерации сигналов, их организации и управлению торговлей. Начнем с базового интерфейса выражения сигналов.

interface IAdvisorStrategyExpression { bool Evaluate(); bool GetFireOnlyWhenReset(); void SetFireOnlyWhenReset( bool value ); void ResetSignalValue(); }; class ASSignal : public IAdvisorStrategyExpression { private : bool _fireOnlyWhenReset; int _previousSignalValue; int _signalValue; protected : bool virtual EvaluateSignal() = 0 ; public : void ASSignal() { _fireOnlyWhenReset = false ; _previousSignalValue = - 1 ; _signalValue = - 1 ; } bool Evaluate() { if (_signalValue == - 1 ) { _signalValue = EvaluateSignal(); } if (_fireOnlyWhenReset) { return (_previousSignalValue <= 0 && _signalValue == 1 ); } else { return _signalValue == 1 ; } } bool GetFireOnlyWhenReset() { return _fireOnlyWhenReset; } void SetFireOnlyWhenReset( bool value ) { _fireOnlyWhenReset = value ; } void ResetSignalValue() { _previousSignalValue = _signalValue; _signalValue = - 1 ; } };

Для создания оптимизированной системы обработки торговых сигналов мы сосредоточились на модульной и надежной системе оценки сигналов. Начнем с определения интерфейса IAdvisorStrategyExpression, который мы используем для создания согласованной схемы работы с сигналами. Этот интерфейс включает четыре ключевые функции: функцию Evaluate для определения активности сигнала, функцию GetFireOnlyWhenReset для проверки флага, управляющего срабатыванием сигнала, функцию SetFireOnlyWhenReset для изменения этого флага и функцию ResetSignalValue для очистки состояния сигнала перед последующими вычислениями.

Затем мы разрабатываем класс ASSignal, который мы разработали для реализации интерфейса IAdvisorStrategyExpression, служащего основой для конкретных типов сигналов в нашей стратегии. Внутри класса ASSignal мы определяем три приватные переменные: _fireOnlyWhenReset для управления активацией сигналов только после перезапуска, _previousSignalValue для отслеживания предыдущего состояния сигнала и _signalValue для хранения текущего состояния. Инициализируем их в функции-конструкторе ASSignal, устанавливая _fireOnlyWhenReset на false, а _previousSignalValue и _signalValue на -1, что указывает на невычисленное состояние. Наша функция Evaluate проверяет, равно ли _signalValue -1, вызывая чисто виртуальную функцию EvaluateSignal (которая будет определена в производных классах) для вычисления сигнала, и возвращает true в зависимости от значения _fireOnlyWhenReset — либо когда _signalValue равно 1, либо при переходе от неположительного значения _previousSignalValue к 1.

Для управления поведением сигналов мы реализовали функцию GetFireOnlyWhenReset для получения значения флага _fireOnlyWhenReset и функцию SetFireOnlyWhenReset для его обновления, что позволяет нам точно настраивать время срабатывания сигналов. Мы также включили функцию ResetSignalValue, которую используем для сохранения значения _signalValue в переменной _previousSignalValue и сброса значения _signalValue до -1, подготавливая почву для следующего цикла оценки. После того, как мы пометили функцию EvaluateSignal как чисто виртуальную, нам необходимы производные классы для логики конкретного сигнала, гарантирующей гибкость. Теперь мы можем определить еще несколько классов для логики управления сигналами.

class TradeSignalCollection { private : IAdvisorStrategyExpression* _tradeSignals[]; int _pointer; int _size; public : void TradeSignalCollection() { _pointer = - 1 ; _size = 0 ; } void ~TradeSignalCollection() { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_tradeSignals); i++) { delete (_tradeSignals[i]); } } void Add(IAdvisorStrategyExpression* item) { _size = _size + 1 ; ArrayResize (_tradeSignals, _size, 8 ); _tradeSignals[(_size - 1 )] = item; } IAdvisorStrategyExpression* Remove( int index) { IAdvisorStrategyExpression* removed = NULL ; if (index >= 0 && index < _size) { removed = _tradeSignals[index]; for ( int i = index; i < (_size - 1 ); i++) { _tradeSignals[i] = _tradeSignals[i + 1 ]; } ArrayResize (_tradeSignals, ArraySize (_tradeSignals) - 1 , 8 ); _size = _size - 1 ; } return removed; } IAdvisorStrategyExpression* Get( int index) { if (index >= 0 && index < _size) { return _tradeSignals[index]; } return NULL ; } int Count() { return _size; } void Rewind() { _pointer = - 1 ; } IAdvisorStrategyExpression* Next() { _pointer++; if (_pointer == _size) { Rewind(); return NULL ; } return Current(); } IAdvisorStrategyExpression* Prev() { _pointer--; if (_pointer == - 1 ) { return NULL ; } return Current(); } bool HasNext() { return (_pointer < (_size - 1 )); } IAdvisorStrategyExpression* Current() { return _tradeSignals[_pointer]; } int Key() { return _pointer; } }; class AdvisorStrategy { private : TradeSignalCollection* _openBuySignals; TradeSignalCollection* _openSellSignals; TradeSignalCollection* _closeBuySignals; TradeSignalCollection* _closeSellSignals; bool EvaluateASLevel(TradeSignalCollection* signals, int level) { if (level > 0 && level <= signals.Count()) { return signals.Get(level - 1 ).Evaluate(); } return false ; } public : void AdvisorStrategy() { _openBuySignals = new TradeSignalCollection(); _openSellSignals = new TradeSignalCollection(); _closeBuySignals = new TradeSignalCollection(); _closeSellSignals = new TradeSignalCollection(); } void ~AdvisorStrategy() { delete (_openBuySignals); delete (_openSellSignals); delete (_closeBuySignals); delete (_closeSellSignals); } bool GetAdvice(TradeAction tradeAction, int level) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { return EvaluateASLevel(_openBuySignals, level); } else if (tradeAction == OpenSellAction) { return EvaluateASLevel(_openSellSignals, level); } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { return EvaluateASLevel(_closeBuySignals, level); } else if (tradeAction == CloseSellAction) { return EvaluateASLevel(_closeSellSignals, level); } else { Alert ( "Unsupported TradeAction in Advisor Strategy. TradeAction: " + DoubleToStr(tradeAction)); } return false ; } void RegisterOpenBuy(IAdvisorStrategyExpression* openBuySignal, int level) { if (level <= _openBuySignals.Count()) { Alert ( "Register Open Buy failed: level already set." ); return ; } _openBuySignals.Add(openBuySignal); } void RegisterOpenSell(IAdvisorStrategyExpression* openSellSignal, int level) { if (level <= _openSellSignals.Count()) { Alert ( "Register Open Sell failed: level already set." ); return ; } _openSellSignals.Add(openSellSignal); } void RegisterCloseBuy(IAdvisorStrategyExpression* closeBuySignal, int level) { if (level <= _closeBuySignals.Count()) { Alert ( "Register Close Buy failed: level already set." ); return ; } _closeBuySignals.Add(closeBuySignal); } void RegisterCloseSell(IAdvisorStrategyExpression* closeSellSignal, int level) { if (level <= _closeSellSignals.Count()) { Alert ( "Register Close Sell failed: level already set." ); return ; } _closeSellSignals.Add(closeSellSignal); } int GetNumberOfExpressions(TradeAction tradeAction) { if (tradeAction == OpenBuyAction) { return _openBuySignals.Count(); } else if (tradeAction == OpenSellAction) { return _openSellSignals.Count(); } else if (tradeAction == CloseBuyAction) { return _closeBuySignals.Count(); } else if (tradeAction == CloseSellAction) { return _closeSellSignals.Count(); } return 0 ; } void SetFireOnlyWhenReset( bool value) { _openBuySignals.Rewind(); while (_openBuySignals.Next() != NULL ) { _openBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _openSellSignals.Rewind(); while (_openSellSignals.Next() != NULL ) { _openSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _closeBuySignals.Rewind(); while (_closeBuySignals.Next() != NULL ) { _closeBuySignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } _closeSellSignals.Rewind(); while (_closeSellSignals.Next() != NULL ) { _closeSellSignals.Current().SetFireOnlyWhenReset(value); } } void HandleTick() { _openBuySignals.Rewind(); while (_openBuySignals.Next() != NULL ) { _openBuySignals.Current().ResetSignalValue(); if (_openBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _openBuySignals.Current().Evaluate(); } } _openSellSignals.Rewind(); while (_openSellSignals.Next() != NULL ) { _openSellSignals.Current().ResetSignalValue(); if (_openSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _openSellSignals.Current().Evaluate(); } } _closeBuySignals.Rewind(); while (_closeBuySignals.Next() != NULL ) { _closeBuySignals.Current().ResetSignalValue(); if (_closeBuySignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _closeBuySignals.Current().Evaluate(); } } _closeSellSignals.Rewind(); while (_closeSellSignals.Next() != NULL ) { _closeSellSignals.Current().ResetSignalValue(); if (_closeSellSignals.Current().GetFireOnlyWhenReset()) { _closeSellSignals.Current().Evaluate(); } } } };

Здесь мы реализуем дополнительные классы для управления торговыми сигналами. Поскольку мы уже объясняли принцип работы классов в предыдущих частях, надеемся, вы уже знакомы с синтаксисом классов, поэтому мы покажем только самые важные моменты. Создадим класс TradeSignalCollection, используя _tradeSignals для хранения указателей IAdvisorStrategyExpression, _pointer для итерации и _size для подсчета сигналов, инициализируемый конструктором TradeSignalCollection. Мы добавляем сигналы с помощью функции Add, удаляем их с помощью Remove, а навигацию осуществляем с помощью функций Next, Prev, Current, Rewind и HasNext, при этом очистка данных выполняется автоматически деструктором.

В классе AdvisorStrategy, определяем _openBuySignals, _openSellSignals, _closeBuySignals и _closeSellSignals как объекты TradeSignalCollection, которые создаются в конструкторе AdvisorStrategy. Мы оцениваем сигналы с помощью функций GetAdvice и EvaluateASLevel, регистрируем сигналы через RegisterOpenBuy, RegisterOpenSell, RegisterCloseBuy и RegisterCloseSell, а также управляем количеством сигналов с помощью функции GetNumberOfExpressions. Функция SetFireOnlyWhenReset применяет флаги сброса, а функция HandleTick сбрасывает и оценивает сигналы с помощью функций ResetSignalValue и Evaluate, обеспечивая эффективную обработку сигналов для нашей стратегии. Теперь мы можем определять классы для сигналов на продажу и покупку на заданных уровнях. Начнем с класса на продажу.

class ASOpenSellLevel1 : public ASSignal { protected : bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { openOrder = NULL ; } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) == EMPTY_VALUE ) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) < fn_iMA_SMA_4( Symbol (), 0 )) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) > fn_iMA_SMA8( Symbol (), 0 )) && ((BidFunc.GetValue( 0 ) < fn_iEnvelopes_ENV_UPPER( Symbol (), 0 , 0 )) && ((fn_iRSI_RSI( Symbol (), 1 ) < OpenSell_Const_0) && (fn_iRSI_RSI( Symbol (), 0 ) >= OpenSell_Const_0) ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) != EMPTY_VALUE ) && (BidFunc.GetValue( 0 ) > ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE ) + (PipPoint * OpenSell_Const_1))) ) )) { return true ; } return false ; } public : void ASOpenSellLevel1() {} };

Мы разрабатываем логику обработки сигналов на продажу, используя класс ASOpenSellLevel1, производный от класса ASSignal. В защищенной функции EvaluateSignal мы проверяем последний ордер с помощью функции GetMostRecentOpenOrder из Wallet класса _ea, очищая его, если это ордер на покупку. Мы активируем сигнал на продажу, если нет недавних ордеров, а цена покупки, полученная из функции GetValue модуля BidFunc, находится ниже 4-периодной скользящей средней (fn_iMA_SMA_4), выше 8-периодной скользящей средней (fn_iMA_SMA8), ниже верхней полосы конвертов (fn_iEnvelopes_ENV_UPPER), при этом предыдущий RSI (fn_iRSI_RSI) ниже OpenSell_Const_0, а текущий RSI равен или выше него, или если существует ордер, и цена bid превышает цену открытия плюс OpenSell_Const_1, умноженный на PinPoint.

Для корректного сигнала мы возвращаем true, в противном случае — false. Конструктор функции ASOpenSellLevel1 пуст, используется инициализация с помощью функции ASSignal. Мы используем ту же логику и для сигналов на покупку.

class ASOpenBuyLevel1 : public ASSignal { protected : bool EvaluateSignal() { Order* openOrder = _ea.GetWallet().GetMostRecentOpenOrder(); if (openOrder != NULL && openOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { openOrder = NULL ; } if (((((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) == EMPTY_VALUE ) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) > fn_iMA_SMA_4( Symbol (), 0 )) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) < fn_iMA_SMA8( Symbol (), 0 )) && ((AskFunc.GetValue( 0 ) > fn_iEnvelopes_ENV_LOW( Symbol (), 1 , 0 )) && ((fn_iRSI_RSI( Symbol (), 1 ) > OpenBuy_Const_0) && (fn_iRSI_RSI( Symbol (), 0 ) <= OpenBuy_Const_0) ) ) ) ) ) || (((openOrder != NULL ? TimeCurrent () - openOrder.OpenTime : EMPTY_VALUE ) != EMPTY_VALUE ) && (AskFunc.GetValue( 0 ) < ((openOrder != NULL ? openOrder.OpenPrice : EMPTY_VALUE ) - (PipPoint * OpenBuy_Const_1))) ) )) { return true ; } return false ; } public : void ASOpenBuyLevel1() {} };

Для определения логики покупки мы используем ту же логику, что и для продажи. Затем мы можем добавить несколько входных параметров для управления логикой торговых сигналов.

input string trademodule = "------TRADE/RISK MODULE------" ; input double LotSizePercentage = 1 ; input double OpenBuy_Const_0 = 11 ; input double OpenBuy_Const_1 = 10 ; input double OpenSell_Const_0 = 89 ; input double OpenSell_Const_1 = 10 ;

После определения входных переменных для генерации сигналов мы можем перейти к определению логики управления рисками и управления сделками после исполнения сигнала. Для достижения этой цели нам понадобится еще один интерфейс и класс.



interface IMoneyManager { double GetLotSize(); int GetNextLevel(Wallet* wallet); }; class MoneyManager : public IMoneyManager { public : void MoneyManager(Wallet* wallet) { _minLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_MINLOT); _maxLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_MAXLOT); _lotStep = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_LOTSTEP); } double GetLotSize() { double lotSize = NormalizeLots( NormalizeDouble ( AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) * 0.0001 * LotSizePercentage / 100.0 , 2 )); return lotSize; } int GetNextLevel(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count() + 1 ; } private : double _minLot; double _maxLot; double _lotStep; double NormalizeLots( double lots) { lots = MathRound (lots / _lotStep) * _lotStep; if (lots < _minLot) lots = _minLot; else if (lots > _maxLot) lots = _maxLot; return lots; } };

Для настройки управления капиталом в рамках стратегии мы определяем интерфейс IMoneyManager с функциями GetLotSize и GetNextLevel для стандартизации размеров сделок и повышения уровня. В классе MoneyManager, реализующем интерфейс IMoneyManager, мы инициализируем переменные _minLot, _maxLot и _lotStep в конструкторе класса MoneyManager с помощью функции MarketInfo_LibFunc. Наша функция GetLotSize рассчитывает размер лота на основе AccountInfoDouble, скорректированном с помощью LotSizePercentage и нормализованном с помощью NormalizeLots в соответствии с правилами брокера.

Функция GetNextLevel возвращает количество открытых ордеров из функции GetOpenOrders плюс единица. Функция NormalizeLots обеспечивает корректность размеров партий, округляя значения до _lotStep и учитывая значения _minLot и _maxLot. Это поможет создать четкую систему управления объемом и уровнем торговли. Теперь мы можем перейти к управлению сделками, и для этого нам потребуется еще один интерфейс.

enum TradingModuleDemand { NoneDemand = 0 , NoBuyDemand = 1 , NoSellDemand = 2 , NoOpenDemand = 4 , OpenBuySellDemand = 8 , OpenBuyDemand = 16 , OpenSellDemand = 32 , CloseBuyDemand = 64 , CloseSellDemand = 128 , CloseBuySellDemand = 256 }; interface ITradingModuleSignal { string GetName(); bool Evaluate(Order* openOrder = NULL ); }; interface ITradingModuleValue { string GetName(); double Evaluate(Order* openOrder = NULL ); }; interface ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int level = 1 ); void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal); }; interface ITradeStrategyOpenModule : public ITradeStrategyModule { TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand, int requestedEvaluationLevel = 0 ); TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand demand); }; interface ITradeStrategyCloseModule : public ITradeStrategyModule { ORDER_GROUP_TYPE GetOrderGroupingType(); void RegisterTradeValue(ITradingModuleValue* tradeValue); };

Здесь мы закладываем основу для управления торговыми решениями, определяя структурированный набор перечислений и интерфейсов. Мы начинаем с создания перечисления TradingModuleDemand, которое используем для классификации торговых действий и ограничений, таких как NoneDemand для отсутствия действий, NoBuyDemand и NoSellDemand для блокировки определенных типов ордеров, OpenBuyDemand и OpenSellDemand для инициирования сделок, а также CloseBuyDemand и CloseSellDemand для закрытия позиций и другие. Это перечисление позволит четко обозначить цель стратегии при совершении торговых операций.

Затем мы определяем интерфейс ITradingModuleSignal, который мы разработали, чтобы стандартизировать операции с торговыми сигналами, включая функцию GetName для получения идентификатора сигнала и функцию Evaluate для оценки активности сигнала, с возможностью учета открытого ордера. Аналогичным образом вводим интерфейс ITradingModuleValue с функциями GetName и Evaluate для управления числовыми значениями, связанными с торговыми решениями, такими как целевые показатели прибыли. Для модулей стратегии создадим интерфейс ITradeStrategyModule, который включает функцию Evaluate для обработки торговых запросов на основе объекта Wallet и функцию RegisterTradeSignal для включения сигналов.

Расширим функционал с помощью интерфейса ITradeStrategyOpenModule, добавляя функции EvaluateOpenSignals и EvaluateCloseSignals для обработки сигналов открытия и закрытия сделок, а также интерфейс ITradeStrategyCloseModule, который включает функцию GetOrderGroupingType для группировки ордеров и функцию RegisterTradeValue для регистрации значений. Вместе эти компоненты сформируют гибкую основу для координации торговых действий в рамках нашей стратегии. Теперь мы можем определять классы управления на основе этих модулей.

class TradeStrategy { public : ITradeStrategyCloseModule* CloseModules[]; private : ITradeStrategyModule* _preventOpenModules[]; ITradeStrategyOpenModule* _openModule; TradingModuleDemand EvaluatePreventOpenModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int evaluationLevel = 1 ) { TradingModuleDemand preventOpenDemands[]; ArrayResize (preventOpenDemands, ArraySize (_preventOpenModules), 8 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_preventOpenModules); i++) { preventOpenDemands[i] = _preventOpenModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); } return PreventOpenModuleBase::GetCombinedPreventOpenDemand(preventOpenDemands); } TradingModuleDemand EvaluateCloseModules(Wallet* wallet, TradingModuleDemand closeDemand, int evaluationLevel = 1 ) { TradingModuleDemand closeDemands[]; ArrayResize (closeDemands, ArraySize (CloseModules), 8 ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (CloseModules); i++) { closeDemands[i] = CloseModules[i].Evaluate(wallet, NoneDemand, evaluationLevel); } return CloseModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); } void EvaluateCloseConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { OrderCollection* openOrders = wallet.GetOpenOrders(); if (openOrders.Count() == 0 ) { return ; } double bid = Bid_LibFunc(); double ask = Ask_LibFunc(); for ( int i = openOrders.Count() - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = openOrders.Get(i); bool closeSignal = (order.Type == OP_BUY && signalDemand == CloseBuyDemand) || (order.Type == OP_SELL && signalDemand == CloseSellDemand) || signalDemand == CloseBuySellDemand; bool closeManualSLTP = AllowManualTPSLChanges && ((order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid <= order.StopLossManual) || (order.StopLossManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask >= order.StopLossManual) || (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_BUY && bid >= order.TakeProfitManual) || (order.TakeProfitManual != 0 && order.Type == OP_SELL && ask <= order.TakeProfitManual)); bool fullOrderClose = closeSignal || closeManualSLTP; OrderCloseInfo* activePartialCloseCloseInfo = NULL ; if (!fullOrderClose) { if (!AllowManualTPSLChanges || order.StopLossManual == 0 ) { for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (order.CloseInfosSL); cli++) { if (order.CloseInfosSL[cli].IsOld) continue ; if (order.CloseInfosSL[cli].IsClosePriceSLHit(order.Type, ask, bid)) { if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosSL[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosSL[cli]; } } } } if (!AllowManualTPSLChanges || order.TakeProfitManual == 0 ) { for ( int cli = 0 ; cli < ArraySize (order.CloseInfosTP); cli++) { if (order.CloseInfosTP[cli].IsOld) continue ; if (order.CloseInfosTP[cli].IsClosePriceTPHit(order.Type, ask, bid)) { if (activePartialCloseCloseInfo == NULL || order.CloseInfosTP[cli].Percentage > activePartialCloseCloseInfo.Percentage) { activePartialCloseCloseInfo = order.CloseInfosTP[cli]; } } } } fullOrderClose = activePartialCloseCloseInfo != NULL && activePartialCloseCloseInfo.Percentage == 100 ; } if (fullOrderClose) { TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, 0 ); TradingModuleDemand openDemand = _openModule.EvaluateOpenSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice, 1 ); int orderTypeOfOpeningOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ).Type; if ((orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_BUY && openDemand == OpenBuyDemand) || (orderTypeOfOpeningOrder == ORDER_TYPE_SELL && openDemand == OpenSellDemand) || (openDemand == OpenBuySellDemand)) { return ; } wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); } else if (activePartialCloseCloseInfo != NULL ) { Order* partialCloseOrder = order.SplitOrder(activePartialCloseCloseInfo.Percentage); if (partialCloseOrder.Lots < 1 e- 13 ) { delete (partialCloseOrder); wallet.SetOpenOrderToPendingClose(order); } else { partialCloseOrder.ParentOrder = order; if (wallet.AddPendingCloseOrder(partialCloseOrder)) { activePartialCloseCloseInfo.IsOld = true ; } } } } } public : void TradeStrategy(ITradeStrategyOpenModule* openModule) { _openModule = openModule; } void ~TradeStrategy() { for ( int i = ArraySize (_preventOpenModules) - 1 ; i >= 0 ; i--) { delete (_preventOpenModules[i]); } delete (_openModule); for ( int i = ArraySize (CloseModules) - 1 ; i >= 0 ; i--) { delete (CloseModules[i]); } } void Evaluate(Wallet* wallet) { int orderCount = wallet.GetOpenOrders().Count(); TradingModuleDemand finalPreventOpenAdvice = EvaluatePreventOpenModules(wallet, NoneDemand, orderCount + 1 ); if (orderCount > 0 ) { EvaluateCloseModules(wallet, NoneDemand); TradingModuleDemand signalDemand = _openModule.EvaluateCloseSignals(wallet, finalPreventOpenAdvice); EvaluateCloseConditions(wallet, signalDemand); } _openModule.Evaluate(wallet, finalPreventOpenAdvice, 0 ); } void RegisterPreventOpenModule(ITradeStrategyModule* preventOpenModule) { int size = ArraySize (_preventOpenModules); ArrayResize (_preventOpenModules, size + 1 , 8 ); _preventOpenModules[size] = preventOpenModule; } void RegisterCloseModule(ITradeStrategyCloseModule* closeModule) { int size = ArraySize (CloseModules); ArrayResize (CloseModules, size + 1 , 8 ); CloseModules[size] = closeModule; } }; class ModuleCalculationsBase { public : static double CalculateOrderCollectionProfit(OrderCollection &orders, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { double collectionProfit = 0 ; for ( int i = 0 ; i < orders.Count(); i++) { Order* order = orders.Get(i); collectionProfit += CalculateOrderProfit(order, calculationType); } return collectionProfit; } static double CalculateOrderProfit(Order* order, ORDER_PROFIT_CALCULATION_TYPE calculationType) { if (calculationType == Pips) { return order.CalculateProfitPips(); } else if (calculationType == Money) { return order.CalculateProfitCurrency(); } else if (calculationType == EquityPercentage) { return order.CalculateProfitEquityPercentage(); } else { Alert ( "Can't execute CalculateOrderCollectionProfit. Unknown calculationType: " + IntegerToString (calculationType)); return 0 ; } } }; class OpenModuleBase : public ITradeStrategyOpenModule { protected : AdvisorStrategy* _advisorStrategy; IMoneyManager* _moneyManager; Order* OpenOrder( ENUM_ORDER_TYPE orderType, bool mustBeVisibleOnChart) { Order* order = new Order(mustBeVisibleOnChart); order.SymbolCode = Symbol (); order.Type = orderType; order.MagicNumber = MagicNumber; order.Lots = _moneyManager.GetLotSize(); if (order.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { order.OpenPrice = Ask_LibFunc(); order.StopLoss = - DBL_MAX ; order.TakeProfit = DBL_MAX ; } else if (order.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { order.OpenPrice = Bid_LibFunc(); order.StopLoss = DBL_MAX ; order.TakeProfit = - DBL_MAX ; } order.LowestProfitPips = DBL_MAX ; order.HighestProfitPips = - DBL_MAX ; order. Comment = OrderComment; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); return order; } public : void OpenModuleBase(AdvisorStrategy* advisorStrategy, IMoneyManager* moneyManager) { _advisorStrategy = advisorStrategy; _moneyManager = moneyManager; } void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { TradeAction tempresult[]; if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0 ) { Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ); if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = CloseBuyAction; } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenSellAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = CloseSellAction; } else { Alert ( "Unsupported ordertype. Ordertype: " + DoubleToStr(firstOrder.Type)); } } else { ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (tempresult, ArraySize (tempresult) + 1 , 8 ); tempresult[ 1 ] = OpenSellAction; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tempresult); i++) { if ((preventOpenDemand == NoOpenDemand && (tempresult[i] == OpenBuyAction || tempresult[i] == OpenSellAction)) || (preventOpenDemand == NoBuyDemand && tempresult[i] == OpenBuyAction) || (preventOpenDemand == NoSellDemand && tempresult[i] == OpenSellAction)) { continue ; } ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ ArraySize (result) - 1 ] = tempresult[i]; } } virtual void RegisterTradeSignal(ITradingModuleSignal* tradeSignal) {} static TradingModuleDemand GetCombinedOpenDemand(TradingModuleDemand &openDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (openDemands); i++) { if (result == OpenBuySellDemand) { return OpenBuySellDemand; } if (openDemands[i] == OpenBuySellDemand) { result = OpenBuySellDemand; } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { result = OpenBuyDemand; } else if (result == NoneDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { result = OpenSellDemand; } else if (result == OpenBuyDemand && openDemands[i] == OpenSellDemand) { result = OpenBuySellDemand; } else if (result == OpenSellDemand && openDemands[i] == OpenBuyDemand) { result = OpenBuySellDemand; } } return result; } static TradingModuleDemand GetCombinedCloseDemand(TradingModuleDemand &closeDemands[]) { TradingModuleDemand result = NoneDemand; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (closeDemands); i++) { if (result == CloseBuySellDemand) { return CloseBuySellDemand; } if (closeDemands[i] == CloseBuySellDemand) { result = CloseBuySellDemand; } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { result = CloseBuyDemand; } else if (result == NoneDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { result = CloseSellDemand; } else if (result == CloseBuyDemand && closeDemands[i] == CloseSellDemand) { result = CloseBuySellDemand; } else if (result == CloseSellDemand && closeDemands[i] == CloseBuyDemand) { result = CloseBuySellDemand; } } return result; } int GetNumberOfOpenOrders(Wallet* wallet) { return wallet.GetOpenOrders().Count(); } };

Создадим структуру торговой стратегии, используя класс TradeStrategy, хранящий объекты ITradeStrategyCloseModule в CloseModules, объекты ITradeStrategyModule - в _preventOpenModules и ITradeStrategyOpenModule - в _openModule. Инициализируем _openModule в конструкторе TradeStrategy и очищаем модули в деструкторе. Наша функция Evaluate оценивает открытые ордера с помощью функции GetOpenOrders, оценивает _preventOpenModules с помощью функций EvaluatePreventOpenModules и GetCombinedPreventOpenDemand, а также обрабатывает CloseModules с помощью функций EvaluateCloseModules и GetCombinedCloseDemand.

Функция EvaluateCloseConditions проверяет типы ордеров на соответствие CloseBuyDemand или CloseSellDemand, проверяет ручную установку стоп-лосса/тейк-профита с помощью функций Ask_LibFunc и Bid_LibFunc, а также обрабатывает закрытие ордеров с помощью функций SetOpenOrderToPendingClose или SplitOrder. Регистрируем модули с помощью RegisterPreventOpenModule и RegisterCloseModule. Класс ModuleCalculationsBase вычисляет прибыль с помощью CalculateOrderCollectionProfit и CalculateOrderProfit, а OpenModuleBase создает ордера с помощью OpenOrder и определяет действия с помощью GetTradeActions, объединяя запросы с помощью GetCombinedOpenDemand и GetCombinedCloseDemand для создания целостной системы.

Теперь мы готовы совершать сделки, и чтобы избежать чрезмерного количества сделок, мы можем использовать внешнюю переменную для контроля максимального количества сделок за один раз.

input int MaxNumberOfOpenOrders1 = 1 ;

После установки переменной ограничения количества сделок мы можем определить класс для открытия нескольких модулей.

class MultipleOpenModule_1 : public OpenModuleBase { protected : TradingModuleDemand previousSignalDemand; public : void MultipleOpenModule_1(AdvisorStrategy* advisorStrategy, MoneyManager* moneyManager) : OpenModuleBase(advisorStrategy, moneyManager) { _advisorStrategy.SetFireOnlyWhenReset( true ); } TradingModuleDemand Evaluate(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int level) { TradingModuleDemand newSignalsDemand = EvaluateSignals(wallet, preventOpenDemand, level); if (newSignalsDemand != NoneDemand) { EvaluateOpenConditions(wallet, newSignalsDemand); } return newSignalsDemand; } TradingModuleDemand EvaluateOpenSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); int level; if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { level = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); } else { level = requestedEvaluationLevel; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction || tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { continue ; } if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { level = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], level); if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { level += 1 ; } } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], level)) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, level - 1 ); multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); return multiOrderOpenSignal; } void GetTradeActions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, TradeAction& result[]) { if (wallet.GetOpenOrders().Count() > 0 ) { Order* firstOrder = wallet.GetOpenOrders().Get( 0 ); if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = CloseBuyAction; } else if (firstOrder.Type == ORDER_TYPE_SELL ) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenSellAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = CloseSellAction; } else { Alert ( "Unsupported ordertype" ); } } else { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 0 ] = OpenBuyAction; ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ 1 ] = OpenSellAction; } } TradingModuleDemand EvaluateCloseSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { TradingModuleDemand closeDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { if (tradeActionsToEvaluate[i] != CloseBuyAction && tradeActionsToEvaluate[i] != CloseSellAction) { continue ; } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], 1 )) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); return combinedCloseSignalDemand; } private : TradingModuleDemand EvaluateSignals(Wallet* wallet, TradingModuleDemand preventOpenDemand, int requestedEvaluationLevel) { TradingModuleDemand openDemands[]; TradingModuleDemand closeDemands[]; TradeAction tradeActionsToEvaluate[]; GetTradeActions(wallet, preventOpenDemand, tradeActionsToEvaluate); AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(tradeActionsToEvaluate); int moneyManagementLevel; if (requestedEvaluationLevel == 0 ) { moneyManagementLevel = _moneyManager.GetNextLevel(wallet); } else { moneyManagementLevel = requestedEvaluationLevel; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (tradeActionsToEvaluate); i++) { int tradeActionEvaluationLevel = GetTopLevel(tradeActionsToEvaluate[i], moneyManagementLevel); if (wallet.GetOpenOrders().Count() >= MaxNumberOfOpenOrders1) { tradeActionEvaluationLevel += 1 ; } if (_advisorStrategy.GetAdvice(tradeActionsToEvaluate[i], tradeActionEvaluationLevel)) { if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenBuyAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == OpenSellAction) { int size = ArraySize (openDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (openDemands, newSize, 8 ); openDemands[newSize - 1 ] = OpenSellDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseBuyAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseBuyDemand; } else if (tradeActionsToEvaluate[i] == CloseSellAction) { int size = ArraySize (closeDemands); int newSize = size + 1 ; ArrayResize (closeDemands, newSize, 8 ); closeDemands[newSize - 1 ] = CloseSellDemand; } } } TradingModuleDemand combinedCloseSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedCloseDemand(closeDemands); if (combinedCloseSignalDemand != NoneDemand) { return combinedCloseSignalDemand; } TradingModuleDemand combinedOpenSignalDemand = OpenModuleBase::GetCombinedOpenDemand(openDemands); TradingModuleDemand multiOrderOpenSignal = GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(combinedOpenSignalDemand, GetNumberOfOpenOrders(wallet)); previousSignalDemand = combinedOpenSignalDemand; multiOrderOpenSignal = FilterPreventOpenDemand(multiOrderOpenSignal, preventOpenDemand); return multiOrderOpenSignal; } void EvaluateOpenConditions(Wallet* wallet, TradingModuleDemand signalDemand) { if (signalDemand == OpenBuySellDemand) { return ; } else { double currentFreeMargin = AccountFreeMargin_LibFunc(); double requiredMargin; if (signalDemand == OpenBuyDemand) { if (!MarginRequired( ORDER_TYPE_BUY , _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { return ; } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { HandleErrors( "Not enough free margin to open buy order with requested volume." ); return ; } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder( ORDER_TYPE_BUY , false )); } else if (signalDemand == OpenSellDemand) { if (!MarginRequired( ORDER_TYPE_SELL , _moneyManager.GetLotSize(), requiredMargin)) { return ; } if (currentFreeMargin < requiredMargin) { HandleErrors( "Not enough free margin to open sell order with requested volume." ); return ; } wallet.GetPendingOpenOrders().Add(OpenOrder( ORDER_TYPE_SELL , false )); } } } TradingModuleDemand GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand(TradingModuleDemand openDemand, int numberOfOpenOrders) { if (numberOfOpenOrders == 0 || previousSignalDemand == NoneDemand) { return openDemand; } if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand && openDemand == OpenSellDemand) { return openDemand; } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand && openDemand == OpenBuyDemand) { return openDemand; } return NoneDemand; } private : int GetTopLevel(TradeAction tradeAction, int level) { int numberOfExpressions = _advisorStrategy.GetNumberOfExpressions(tradeAction); if (level > numberOfExpressions) { level = numberOfExpressions; } return level; } void AddPreviousDemandTradeActionIfMissing(TradeAction& result[]) { if (previousSignalDemand == NoneDemand) { return ; } bool foundPreviousDemand = false ; if (previousSignalDemand == OpenBuyDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); } else if (previousSignalDemand == OpenSellDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); } else if (previousSignalDemand == OpenBuySellDemand) { AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenBuyDemand, OpenBuyAction); AddPreviousDemandTradeAction(result, OpenSellDemand, OpenSellAction); } } void AddPreviousDemandTradeAction(TradeAction& result[], TradingModuleDemand demand, TradeAction action) { bool foundPreviousDemand = false ; if (previousSignalDemand == demand) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (result); i++) { if (action == result[i]) { foundPreviousDemand = true ; } } if (!foundPreviousDemand) { ArrayResize (result, ArraySize (result) + 1 , 8 ); result[ ArraySize (result) - 1 ] = action; } } } TradingModuleDemand FilterPreventOpenDemand(TradingModuleDemand multiOrderOpendDemand, TradingModuleDemand preventOpenDemand) { if (multiOrderOpendDemand == NoneDemand) { return multiOrderOpendDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuyDemand && (preventOpenDemand == NoBuyDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { return NoneDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenSellDemand && (preventOpenDemand == NoSellDemand || preventOpenDemand == NoOpenDemand)) { return NoneDemand; } else if (multiOrderOpendDemand == OpenBuySellDemand) { if (preventOpenDemand == NoBuyDemand) { return OpenSellDemand; } else if (preventOpenDemand == NoSellDemand) { return OpenBuyDemand; } else if (preventOpenDemand == NoOpenDemand) { return NoneDemand; } } return multiOrderOpendDemand; } };

Здесь мы разрабатываем модуль для управления открытием нескольких торговых операций с использованием класса MultipleOpenModule_1, производного от класса OpenModuleBase. Инициализируем его с помощью конструктора MultipleOpenModule_1, установив _advisorStrategy таким образом, чтобы сигналы запускались только после перезапуска с помощью SetFireOnlyWhenReset и сохраняя предыдущие запросы в previousSignalDemand. Наша функция Evaluate оценивает сигналы с помощью EvaluateSignals и обрабатывает корректные запросы с помощью EvaluateOpenConditions, возвращая запрос.

В EvaluateOpenSignals мы получаем данные о действиях с помощью функции GetTradeActions, добавляем предыдущие запросы с помощью AddPreviousDemandTradeActionIfMissing и устанавливаем уровень, используя GetNextLevel из _moneyManager или указанное значение. Мы выполняем итерации действий, пропуская CloseBuyAction и CloseSellAction, ограничиваем уровни с помощью GetTopLevel и проверяем лимиты ордеров с помощью GetOpenOrders и MaxNumberOfOpenOrders1. Корректные сигналы из GetAdvice от _advisorStrategy добавляют OpenBuyDemand или OpenSellDemand в массив в сочетании с GetCombinedOpenDemand, корректируются с помощью GetOpenDemandBasedOnPreviousOpenDemand и сортируются функцией FilterPreventOpenDemand.

Функция EvaluateCloseSignals аналогичным образом оценивает значения CloseBuyAction и CloseSellAction, суммируя CloseBuyDemand или CloseSellDemand и объединяя их с функцией GetCombinedCloseDemand.

В функции EvaluateOpenConditions мы проверяем маржу с помощью функций AccountFreeMargin_LibFunc и MarginRequired, добавляя ордера на покупку или продажу через функцию OpenOrder, если этого достаточно, или регистрируя ошибки с помощью функции HandleErrors. Аналогичную логику мы используем для закрытия открытых ордеров, установки тейк-профита и стоп-лосса, а также для ввода соответствующих входных параметров. После выполнения мы получаем следующие входные данные.





Теперь мы можем создать финальный класс для обработки всех уже реализованных операций выполнения и управления. Для этого мы используем следующую логику.

interface ITrader { void HandleTick(); void Init(); Wallet* GetWallet(); }; ITrader *_ea; class EA : public ITrader { private : bool _firstTick; TradeStrategy* _tradeStrategy; AdvisorStrategy* _advisorStrategy; IMoneyManager* _moneyManager; Wallet* _wallet; public : void EA() { _firstTick = true ; _wallet = new Wallet(); _wallet.SetLastClosedOrdersByTimeframe(DisplayOrderDuringTimeframe); _advisorStrategy = new AdvisorStrategy(); _advisorStrategy.RegisterOpenBuy( new ASOpenBuyLevel1(), 1 ); _advisorStrategy.RegisterOpenSell( new ASOpenSellLevel1(), 1 ); _moneyManager = new MoneyManager(_wallet); _tradeStrategy = new TradeStrategy( new MultipleOpenModule_1(_advisorStrategy, _moneyManager)); _tradeStrategy.RegisterCloseModule( new TakeProfitCloseModule_1()); _tradeStrategy.RegisterCloseModule( new StopLossCloseModule_1()); } void ~EA() { delete (_tradeStrategy); delete (_moneyManager); delete (_advisorStrategy); delete (_wallet); } void Init() { IsDemoLiveOrVisualMode = ! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) || MQLInfoInteger ( MQL_VISUAL_MODE ); UnitsOneLot = MarketInfo_LibFunc( Symbol (), MODE_LOTSIZE); SetOrderGrouping(); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } void HandleTick() { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER ) == 0 ) { SyncOrders(); } if (AllowManualTPSLChanges) { SyncManualTPSLChanges(); } AskFunc.Evaluate(); BidFunc.Evaluate(); UpdateOrders(); if (!StopEA) { _wallet.HandleTick(); _advisorStrategy.HandleTick(); if (_wallet.GetPendingOpenOrders().Count() == 0 && _wallet.GetPendingCloseOrders().Count() == 0 ) { _tradeStrategy.Evaluate(_wallet); } if (ExecutePendingCloseOrders()) { if (!ExecutePendingOpenOrders()) { HandleErrors( StringFormat ( "Open (all) order(s) failed. Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } else { if (ExecutePendingCloseOrders()) { _wallet.SetAllOpenOrdersToPendingClose(); } else { HandleErrors( StringFormat ( "Close (all) order(s) failed! Please check EA %d and look at the Journal and Expert tab." , MagicNumber)); } } if (_firstTick) { _firstTick = false ; } } Wallet* GetWallet() { return _wallet; } private : void SetOrderGrouping() { int size = ArraySize (_tradeStrategy.CloseModules); ORDER_GROUP_TYPE groups[]; ArrayResize (groups, size); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_tradeStrategy.CloseModules); i++) { groups[i] = _tradeStrategy.CloseModules[i].GetOrderGroupingType(); } _wallet.ActivateOrderGroups(groups); } void SyncOrders() { OrderCollection* currentOpenOrders = OrderRepository::GetOpenOrders(MagicNumber, NULL , Symbol ()); if (currentOpenOrders.Count() != (_wallet.GetOpenOrders().Count() + _wallet.GetPendingCloseOrders().Count())) { Print ( "(Manual) orderchanges detected" + " (found in MT: " + IntegerToString (currentOpenOrders.Count()) + " and in wallet: " + IntegerToString (_wallet.GetOpenOrders().Count()) + "), resetting EA, loading open orders." ); _wallet.ResetOpenOrders(); _wallet.ResetPendingOrders(); _wallet.LoadOrdersFromBroker(); } delete (currentOpenOrders); } void SyncManualTPSLChanges() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); uint lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.StopLossManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestSL()) || (order.StopLossManual != 0 && currentPosition != order.StopLossManual)) { order.StopLossManual = currentPosition; } } lineFindResult = ObjectFind ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); if (lineFindResult != UINT_MAX ) { double currentPosition = ObjectGetDouble ( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" , OBJPROP_PRICE ); if ((order.TakeProfitManual == 0 && currentPosition != order.GetClosestTP()) || (order.TakeProfitManual != 0 && currentPosition != order.TakeProfitManual)) { order.TakeProfitManual = currentPosition; } } } } void UpdateOrders() { _wallet.GetOpenOrders().Rewind(); while (_wallet.GetOpenOrders().HasNext()) { Order* order = _wallet.GetOpenOrders().Next(); double pipsProfit = order.CalculateProfitPips(); order.CurrentProfitPips = pipsProfit; if (pipsProfit < order.LowestProfitPips) { order.LowestProfitPips = pipsProfit; } else if (pipsProfit > order.HighestProfitPips) { order.HighestProfitPips = pipsProfit; } } } bool ExecutePendingCloseOrders() { OrderCollection* pendingCloseOrders = _wallet.GetPendingCloseOrders(); int ordersToCloseCount = pendingCloseOrders.Count(); if (ordersToCloseCount == 0 ) { return true ; } if (_wallet.AreOrdersBeingOpened()) { return true ; } int ordersCloseSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToCloseCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* pendingCloseOrder = pendingCloseOrders.Get(i); if (pendingCloseOrder.IsAwaitingDealExecution) { ordersCloseSuccessCount++; continue ; } bool success; if (AccountMarginMode == ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING ) { Order* reversedOrder = new Order(pendingCloseOrder, false ); reversedOrder.Type = pendingCloseOrder.Type == ORDER_TYPE_BUY ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ; success = OrderRepository::OpenOrder(reversedOrder); if (success) { pendingCloseOrder.Ticket = reversedOrder.Ticket; } delete (reversedOrder); } else { success = OrderRepository::ClosePosition(pendingCloseOrder); } if (success) { ordersCloseSuccessCount++; } } return ordersCloseSuccessCount == ordersToCloseCount; } bool ExecutePendingOpenOrders() { OrderCollection* pendingOpenOrders = _wallet.GetPendingOpenOrders(); int ordersToOpenCount = pendingOpenOrders.Count(); if (ordersToOpenCount == 0 ) { return true ; } int ordersOpenSuccessCount = 0 ; for ( int i = ordersToOpenCount - 1 ; i >= 0 ; i--) { Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); if (order.IsAwaitingDealExecution) { ordersOpenSuccessCount++; continue ; } bool isTradeContextFree = false ; double StartWaitingTime = GetTickCount (); while ( true ) { if ( MQL5InfoInteger ( MQL5_TRADE_ALLOWED )) { isTradeContextFree = true ; break ; } int MaxWaiting_sec = 10 ; if ( IsStopped ()) { HandleErrors( "The expert was stopped by a user action." ); break ; } if ( GetTickCount () - StartWaitingTime > MaxWaiting_sec * 1000 ) { HandleErrors( StringFormat ( "The (%d seconds) waiting time exceeded. Trade not allowed: EA disabled, market closed or trade context still not free." , MaxWaiting_sec)); break ; } Sleep ( 100 ); } if (!isTradeContextFree) { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } continue ; } bool success = OrderRepository::OpenOrder(order); if (success) { ordersOpenSuccessCount++; } else { if (!_wallet.CancelPendingOpenOrder(order)) { HandleErrors( "Failed to cancel an order (because it couldn't open). Please see the Journal and Expert tab in Metatrader for more information." ); } } } return ordersOpenSuccessCount == ordersToOpenCount; } };

Наконец, мы создаем основную логическую схему управления с помощью класса EA, который реализует интерфейс ITrader с функциями HandleTick, Init и GetWallet. Для управления состоянием и компонентами определяем приватные переменные _firstTick, _tradeStrategy, _advisorStrategy, _moneyManager и _wallet. В конструкторе EA, мы устанавливаем _firstTick на true, инициализируем _wallet новым объектом Wallet, настраиваем его таймфрейм с помощью SetLastClosedOrdersByTimeframe и создаем _advisorStrategy с новым объектом AdvisorStrategy, регистрируя сигналы ASOpenBuyLevel1 и ASOpenSellLevel1 с помощью RegisterOpenBuy и RegisterOpenSell.

Также создаем экземпляр _moneyManager с объектом MoneyManager и _tradeStrategy с объектом TradeStrategy, содержащим MultipleOpenModule_1, регистрируя TakeProfitCloseModule_1 и StopLossCloseModule_1 с помощью RegisterCloseModule. Деструктор очищает все компоненты.

Наша функция Init устанавливает флаги режима с помощью MQLInfoInteger, настраивает размер лота с помощью функции MarketInfo_LibFunc, вызывает функцию SetOrderGrouping для активации групп ордеров с помощью функции GetOrderGroupingType и загружает ордера с помощью функции LoadOrdersFromBroker. Функция HandleTick управляет тиками, синхронизируя ордера с SyncOrders, если не используется тестовый режим, обновляя TP/SL вручную с помощью SyncManualTPSLChanges, если это разрешено, и обновляя цены с помощью функций Evaluate от AskFunc и BidFunc.

Она обновляет данные о прибыли с помощью UpdateOrders, обрабатывает тики кошелька и стратегии с помощью HandleTick, оценивает _tradeStrategy с помощью Evaluate, если нет отложенных ордеров, и выполняет отложенные закрытия и открытия с помощью функций ExecutePendingCloseOrders и ExecutePendingOpenOrders, регистрируя ошибки с помощью HandleErrors в случае сбоев. Если советник остановлен, он закрывает ордера с помощью SetAllOpenOrdersToPendingClose. Теперь мы можем вызывать обработчик событий OnTick для управления сделками.

datetime LastActionTime = 0 ; void OnTick () { string AccountServer = AccountInfoString ( ACCOUNT_SERVER ); string AccountCurrency = AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string AccountName = AccountInfoString ( ACCOUNT_NAME ); long AccountTradeMode = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_MODE ); string ReadableAccountTrademode = "" ; if (AccountTradeMode == 0 ) ReadableAccountTrademode = "DEMO ACCOUNT" ; if (AccountTradeMode == 1 ) ReadableAccountTrademode = "CONTEST ACCOUNT" ; if (AccountTradeMode == 2 ) ReadableAccountTrademode = "REAL ACCOUNT" ; long AccountLogin = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LOGIN ); string AccountCompany = AccountInfoString ( ACCOUNT_COMPANY ); long AccountLeverage = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); long AccountLimitOrders = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LIMIT_ORDERS ); double AccountMarginFree = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_FREE ); bool AccountTradeAllowed = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_ALLOWED ); bool AccountTradeExpert = AccountInfoInteger ( ACCOUNT_TRADE_EXPERT ); string ReadableAccountMarginMode = "" ; if (AccountMarginMode == 0 ) ReadableAccountMarginMode = "NETTING MODE" ; if (AccountMarginMode == 1 ) ReadableAccountMarginMode = "EXCHANGE MODE" ; if (AccountMarginMode == 2 ) ReadableAccountMarginMode = "HEDGING MODE" ; if (OneQuotePerBar) { datetime currentTime = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (LastActionTime == currentTime) { return ; } else { LastActionTime = currentTime; } } Error = NULL ; _ea.HandleTick(); if (IsDemoLiveOrVisualMode) { MqlDateTime mql_datetime; TimeCurrent (mql_datetime); string comment = "

" + ( string )mql_datetime.year + "." + ( string )mql_datetime.mon + "." + ( string )mql_datetime.day + " " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) + OrderInfoComment; if (DisplayOnChartError) { if (Error != NULL ) comment += "

:: Current error : " + Error; if (ErrorPreviousQuote != NULL ) comment += "

:: Last error : " + ErrorPreviousQuote; } comment += "" ; Comment ( "ACCOUNT SERVER: " , AccountServer, "

" , "ACCOUNT CURRENCY: " , AccountCurrency, "

" , "ACCOUNT NAME: " , AccountName, "

" , "ACCOUNT TRADEMODE: " , ReadableAccountTrademode, "

" , "ACCOUNT LOGIN: " , AccountLogin, "

" , "ACCOUNT COMPANY: " , AccountCompany, "

" , "ACCOUNT LEVERAGE: " , AccountLeverage, "

" , "ACCOUNT LIMIT ORDERS: " , AccountLimitOrders, "

" , "ACCOUNT MARGIN FREE: " , AccountMarginFree, "

" , "ACCOUNT TRADING ALLOWED: " , AccountTradeAllowed, "

" , "ACCOUNT EXPERT ALLOWED: " , AccountTradeExpert, "

" , "ACCOUNT MARGIN ALLOWED: " , ReadableAccountMarginMode); } }

Здесь мы управляем обновлением рыночной информации в реальном времени для данной программы посредством обработчика событий OnTick, который обрабатывает каждый новый тик цены. Мы начинаем со сбора данных об учетной записи с помощью таких функций, как AccountInfoString, которые позволяют получить информацию о сервере, валюте, имени и компании, AccountInfoInteger для режима торговли, входа в систему, кредитного плеча и лимитов ордеров и AccountInfoDouble для свободной маржи. Для большей ясности мы преобразуем режим торговли в читаемую строку (DEMO ACCOUNT, CONTEST ACCOUNT или REAL ACCOUNT), а режим маржи, хранящийся в AccountMarginMode, — в NETTING MODE, EXCHANGE MODE или HEDGING MODE для большей ясности.

Для управления обработкой тиков устанавливаем флаг OneQuotePerBar, и если он включен, используем функцию iTime для получения времени начала текущего бара и сравнения его с LastActionTime. Если они совпадают, завершаем работу, чтобы избежать повторной обработки; в противном случае обновляем значение LastActionTime. Очищаем все существующие ошибки, устанавливая Error равным null, и вызываем функцию HandleTick для _ea, чтобы выполнить логику стратегии.

Для отображения проверяем параметр IsDemoLiveOrVisualMode, затем используем TimeCurrent и MqlDateTime для форматирования метки времени создавая строку комментария с помощью OrderInfoComment. Если DisplayOnChartError включен, добавляем ошибки из Error и ErrorPreviousQuote. Наконец, используем функцию Comment для отображения сведений о счете на графике, обеспечивая мониторинг и обратную связь в реальном времени для торговой системы. При запуске программы получаем следующий результат.





Из изображения видно, что мы можем создать и совершить сделку, в данном случае, сделку на покупку. Теперь нам нужно управлять торговлей, а для этого нам необходимо отслеживать все сделки, поэтому мы добавляем обработчик событий OnTradeTransaction для отслеживания успешно открытых сделок и управления ими следующим образом.

void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction & trans, const MqlTradeRequest & request, const MqlTradeResult & result) { switch (trans.type) { case TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD : { datetime end = TimeCurrent (); datetime start = end - PeriodSeconds ( PERIOD_D1 ); HistorySelect (start, end + PeriodSeconds ( PERIOD_D1 )); int dealsTotal = HistoryDealsTotal (); if (dealsTotal == 0 ) { Print ( "No deals found" ); return ; } ulong orderTicketId = HistoryDealGetInteger (trans.deal, DEAL_ORDER ); CDealInfo dealInfo; dealInfo.Ticket(trans.deal); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = dealInfo.Entry(); bool found = false ; if (deal_entry == DEAL_ENTRY_IN ) { OrderCollection* pendingOpenOrders = _ea.GetWallet().GetPendingOpenOrders(); for ( int i = 0 ; i < pendingOpenOrders.Count(); i++) { Order* order = pendingOpenOrders.Get(i); if (order.Ticket == orderTicketId) { found = true ; order.OpenTime = dealInfo.Time(); order.OpenPrice = trans.price; order.TradePrice = order.OpenPrice; if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK ) { order.OrderFilledLots += trans.volume; if ( MathAbs (order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1 e- 5 ) { order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.Lots = order.OrderFilledLots; order.TradeVolume = order.Lots; _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } else { order.IsAwaitingDealExecution = false ; bool actualVolumeDiffers = MathAbs (order.Lots - trans.volume) > 1 e- 5 ; order.OrderFilledLots += trans.volume; order.Lots = order.OrderFilledLots; order.TradeVolume = order.Lots; if (actualVolumeDiffers) { Print ( "Broker executed volume differs from requested volume. Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); } _ea.GetWallet().SetPendingOpenOrderToOpen(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } } } else if (deal_entry == DEAL_ENTRY_OUT ) { OrderCollection* pendingCloseOrders = _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders(); for ( int i = 0 ; i < pendingCloseOrders.Count(); i++) { Order* order = pendingCloseOrders.Get(i); if (order.Ticket == orderTicketId) { found = true ; if (OrderFillingType == ORDER_FILLING_FOK ) { order.OrderFilledLots += trans.volume; if ( MathAbs (order.Lots - order.OrderFilledLots) < 1 e- 5 ) { order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.CloseTime = dealInfo.Time(); order.ClosePrice = trans.price; if (order.MagicNumber == MagicNumber) { TotalCommission += order.Commission; } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); } if (order.ParentOrder != NULL ) { order.ParentOrder.Paint(); } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } else { bool actualVolumeDiffers = MathAbs (order.Lots - trans.volume) > 1 e- 5 ; if (actualVolumeDiffers) { Print ( "Broker executed volume differs from requested volume.Requested volume: " + DoubleToStr(order.Lots) + ".Executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); Order* remainderOrder = new Order(order, false ); remainderOrder.Ticket = 0 ; remainderOrder.Lots = order.Lots - trans.volume; remainderOrder.TradeVolume = remainderOrder.Lots; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(remainderOrder); _ea.GetWallet().GetPendingCloseOrders().Add(remainderOrder); order.Lots = trans.volume; order.TradeVolume = order.Lots; OrderRepository::CalculateAndSetCommision(order); } else { Print ( "Broker executed volume: " + DoubleToStr(trans.volume)); } order.IsAwaitingDealExecution = false ; order.CloseTime = dealInfo.Time(); order.ClosePrice = trans.price; if (order.MagicNumber == MagicNumber) { TotalCommission += order.Commission; } if (IsDemoLiveOrVisualMode) { AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_TP" ); AnyChartObjectDelete( ChartID (), IntegerToString (order.Ticket) + "_SL" ); } _ea.GetWallet().SetPendingCloseOrderToClosed(order); Print ( StringFormat ( "Execution done for order (%d) by EA (%d)" , orderTicketId, MagicNumber)); } } } } if (found) { Print ( "Updated order with deal info." ); } else if (trans.symbol == Symbol () && dealInfo.Magic() == MagicNumber) { Print ( "Couldn't find deal info for place/done order" ); } break ; } } }

В обработчике событий OnTradeTransaction, где мы обрабатываем события MqlTradeTransaction, мы сосредотачиваемся на сделках TRADE_TRANSACTION_DEAL_ADD, получая историю за один день с TimeCurrent и PeriodSeconds с помощью HistorySelect. Если сделки не найдены с помощью параметра HistoryDealsTotal, мы записываем сообщение с помощью Print и завершаем работу. Для каждой сделки мы извлекаем тикет ордера с помощью HistoryDealGetInteger и создаем объект CDealInfo с именем Ticket, чтобы проверить тип записи с помощью функции Entry.

В случае с DEAL_ENTRY_IN (новые сделки), мы выполняем итерацию GetPendingOpenOrders из Wallet от ea, сопоставляя ордера с Time и price из trans. Если OrderFillingType равен ORDER_FILLING_FOK, обновляем OrderFilledLots и, если ордер исполнен, очищаем IsAwaitingDealExecution и переводим ордер в состояние открытия с помощью функции SetPendingOpenOrderToOpen. В противном случае обрабатываем частичное заполнение, регистрируя разницу в объеме с помощью функции Print и обновляя данные через функцию CalculateAndSetCommision.

Для DEAL_ENTRY_OUT (закрытия сделок) мы обрабатываем запрос GetPendingCloseOrders, обновляя соответствующие ордера аналогичным образом, удаляя линии графика с помощью AnyChartObjectDelete, если IsDemoLiveOrVisualMode, добавляя комиссии к TotalCommission и перемещая ордера на закрытие с помощью SetPendingCloseOrderToClosed. Частичные закрытия создают новый ордер с помощью CalculateAndSetCommision для оставшегося объема. Мы регистрируем обновления или ошибки с помощью Print, обеспечивая точное отслеживание сделок. После компиляции получаем следующий результат.





На скриншоте видно, что мы управляем исполнением сделок и отображаем метаданные в окне. Остается лишь провести тестирование программы на истории, чтобы убедиться в ее корректной работе.





Тестирование на истории и оптимизация

При тестировании программы мы обнаружили недоработку, которую упустили из виду, а именно, удаление программы и ее компонентов при удалении с графика. Проблема заключалась в следующем.





В качестве решения мы внедрили следующую логику в обработчике событий OnDeinit.

void OnDeinit ( const int reason) { Comment ( "" ); delete (_ea); delete (AskFunc); delete (BidFunc); }

Мы организовали процесс очистки программы с помощью обработчика событий OnDeinit, который срабатывает при удалении советника или выключении терминала. Мы начали с того, что удалили все комментарии к графику с помощью функции Comment, обеспечивая четкое отображение графика. Далее мы освободили память, удалив объект _ea, представляющий собой основной экземпляр EA, с помощью оператора delete. Мы также удалили объекты AskFunc и BidFunc, которые обрабатывают получение данных о ценах, чтобы освободить ресурсы.

Этот краткий процесс обеспечил надлежащую деинициализацию, предотвращая утечки памяти и поддерживая эффективность системы после остановки программы. Проблема была решена, и после тщательной оптимизации и тестирования на исторических данных, используя настройки по умолчанию и изменяя параметры модуля торговли или риска на 1%, 5, 30, 10, 60 входных значений соответственно, мы получили следующие результаты.

График тестирования на истории:







Отчет о тестировании на истории:











Заключение

Мы реализовали на MQL5 стратегию скальпинга на коррекции на основе конвертов, обеспечив автоматическое исполнение сделок на основе точных сигналов от конвертов, скользящих средних и индикаторов индекса относительной силы с интегрированным управлением рисками для контролируемого размера позиции и защиты от убытков. Наша модульная структура, включающая динамическую оценку сигналов, исполнение сделок и мониторинг ордеров в реальном времени, обеспечивает масштабируемую основу для скальпинга. Вы можете дополнительно усовершенствовать эту программу, скорректировав пороговые значения сигналов, оптимизировав параметры риска или добавив дополнительные индикаторы в соответствии с вашими торговыми целями.

Примечание: Данная реализация предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля сопряжена со значительными финансовыми рисками, а рыночная волатильность может привести к существенным убыткам. Перед использованием этой программы в реальных торговых условиях крайне важны тщательное тестирование на исторических данных и разумное управление рисками.

Овладев описанными методами, мы можем повысить адаптивность и надежность программы или использовать ее структуру для разработки других торговых стратегий, тем самым улучшая торговый алгоритм программы.



