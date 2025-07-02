Telegram To MT5 Signal Trader
- Utilitários
- Lukas Roth
- Versão: 1.71
- Atualizado: 23 dezembro 2025
- Ativações: 20
Versão Beta
O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos.
O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20.
Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta MetaTrader 5.
Suporta canais públicos e privados do Telegram, e você pode conectar múltiplos provedores a uma ou mais contas MetaTrader. O software é otimizado para velocidade, confiabilidade e controle total de cada negociação copiada.
A interface é limpa, com painel visual, gráficos interativos e navegação intuitiva. Você pode gerenciar várias contas de sinal, ajustar configurações por provedor e monitorar todas as ações em tempo real.
Requisitos
Devido a limitações do MQL, o EA requer um aplicativo desktop para se comunicar com o Telegram.
O instalador está disponível no guia oficial de instalação.
Principais Recursos
- Suporte multi-provedor: copia sinais de vários canais para várias contas MT5
- Reconhecimento avançado de sinais: personalizável com palavras-chave, padrões e tags
- Controle por provedor: habilite/desabilite tipos de ordens, modificações, closes parciais etc.
- Gerenciamento de risco flexível: lotes fixos, valor fixo, % do saldo/equity, e fechamento parcial
- SL/TP customizáveis: sobrescreva valores do sinal ou use TP manuais com múltiplos níveis
- Breakeven e trailing stop: lógica automática com base em metas de preço ou pips
- Proteção Prop Firm: adicione deslocamento de entrada para diferenciar da sinalização original
- Proteção de equity: fecha e bloqueia negociações após atingir metas de lucro ou perda diárias/semanais/mensais
- Limites de negociação: limite de trades por dia ou semana
- Filtros de horário: defina janelas permitidas ou bloqueadas, feche antes do fim de semana
- Filtro de notícias: bloqueia sinais durante eventos macroeconômicos importantes
- Notificações: alertas por Email, app móvel ou Telegram (em desenvolvimento)
- Captura de tela automática: screenshots de trades automaticamente (em desenvolvimento)
Confira as capturas de tela e o manual do produto para saber mais. Se tiver alguma dúvida ou comentário, entre em contato comigo a qualquer momento, terei prazer em ajudar!
Requisitos do sistema
-
Windows 10 ou superior
-
Windows Server 2016 e mais recentes (recomendado para suporte completo ao WebView2). O Windows Server 2012 R2 pode executar o aplicativo, mas a interface pode não ser exibida corretamente
-
Microsoft Edge WebView2 Runtime (é necessária a versão mais recente)
"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.