Versão Beta O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos.

O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta MetaTrader 5.

Suporta canais públicos e privados do Telegram, e você pode conectar múltiplos provedores a uma ou mais contas MetaTrader. O software é otimizado para velocidade, confiabilidade e controle total de cada negociação copiada.

A interface é limpa, com painel visual, gráficos interativos e navegação intuitiva. Você pode gerenciar várias contas de sinal, ajustar configurações por provedor e monitorar todas as ações em tempo real.

Requisitos

Devido a limitações do MQL, o EA requer um aplicativo desktop para se comunicar com o Telegram.

O instalador está disponível no guia oficial de instalação.

Principais Recursos

Suporte multi-provedor: copia sinais de vários canais para várias contas MT5

copia sinais de vários canais para várias contas MT5 Reconhecimento avançado de sinais: personalizável com palavras-chave, padrões e tags

personalizável com palavras-chave, padrões e tags Controle por provedor: habilite/desabilite tipos de ordens, modificações, closes parciais etc.

habilite/desabilite tipos de ordens, modificações, closes parciais etc. Gerenciamento de risco flexível: lotes fixos, valor fixo, % do saldo/equity, e fechamento parcial

lotes fixos, valor fixo, % do saldo/equity, e fechamento parcial SL/TP customizáveis: sobrescreva valores do sinal ou use TP manuais com múltiplos níveis

sobrescreva valores do sinal ou use TP manuais com múltiplos níveis Breakeven e trailing stop: lógica automática com base em metas de preço ou pips

lógica automática com base em metas de preço ou pips Proteção Prop Firm: adicione deslocamento de entrada para diferenciar da sinalização original

adicione deslocamento de entrada para diferenciar da sinalização original Proteção de equity: fecha e bloqueia negociações após atingir metas de lucro ou perda diárias/semanais/mensais

fecha e bloqueia negociações após atingir metas de lucro ou perda diárias/semanais/mensais Limites de negociação: limite de trades por dia ou semana

limite de trades por dia ou semana Filtros de horário: defina janelas permitidas ou bloqueadas, feche antes do fim de semana

defina janelas permitidas ou bloqueadas, feche antes do fim de semana Filtro de notícias: bloqueia sinais durante eventos macroeconômicos importantes

bloqueia sinais durante eventos macroeconômicos importantes Notificações: alertas por Email, app móvel ou Telegram (em desenvolvimento)

alertas por Email, app móvel ou Telegram (em desenvolvimento) Captura de tela automática: screenshots de trades automaticamente (em desenvolvimento)

Confira as capturas de tela e o manual do produto para saber mais. Se tiver alguma dúvida ou comentário, entre em contato comigo a qualquer momento, terei prazer em ajudar!