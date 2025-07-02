Telegram To MT5 Signal Trader

5

Versão Beta

O Telegram to MT5 Signal Trader está quase no lançamento oficial da versão alfa. Alguns recursos ainda estão em desenvolvimento e você pode encontrar pequenos erros. Se tiver problemas, por favor reporte, seu feedback ajuda a melhorar o software para todos.


O preço aumentará após 20 vendas. Cópias restantes a $90: 2/20.

Telegram to MT5 Signal Trader é uma ferramenta poderosa que copia automaticamente sinais de trading de canais ou grupos do Telegram diretamente para sua conta MetaTrader 5.

Suporta canais públicos e privados do Telegram, e você pode conectar múltiplos provedores a uma ou mais contas MetaTrader. O software é otimizado para velocidade, confiabilidade e controle total de cada negociação copiada.

A interface é limpa, com painel visual, gráficos interativos e navegação intuitiva. Você pode gerenciar várias contas de sinal, ajustar configurações por provedor e monitorar todas as ações em tempo real.

Requisitos

Devido a limitações do MQL, o EA requer um aplicativo desktop para se comunicar com o Telegram.
O instalador está disponível no guia oficial de instalação.

Principais Recursos

  • Suporte multi-provedor: copia sinais de vários canais para várias contas MT5
  • Reconhecimento avançado de sinais: personalizável com palavras-chave, padrões e tags
  • Controle por provedor: habilite/desabilite tipos de ordens, modificações, closes parciais etc.
  • Gerenciamento de risco flexível: lotes fixos, valor fixo, % do saldo/equity, e fechamento parcial
  • SL/TP customizáveis: sobrescreva valores do sinal ou use TP manuais com múltiplos níveis
  • Breakeven e trailing stop: lógica automática com base em metas de preço ou pips
  • Proteção Prop Firm: adicione deslocamento de entrada para diferenciar da sinalização original
  • Proteção de equity: fecha e bloqueia negociações após atingir metas de lucro ou perda diárias/semanais/mensais
  • Limites de negociação: limite de trades por dia ou semana
  • Filtros de horário: defina janelas permitidas ou bloqueadas, feche antes do fim de semana
  • Filtro de notícias: bloqueia sinais durante eventos macroeconômicos importantes
  • Notificações: alertas por Email, app móvel ou Telegram (em desenvolvimento)
  • Captura de tela automática: screenshots de trades automaticamente (em desenvolvimento)

Confira as capturas de tela e o manual do produto para saber mais. Se tiver alguma dúvida ou comentário, entre em contato comigo a qualquer momento, terei prazer em ajudar!

Requisitos do sistema

  • Windows 10 ou superior

  • Windows Server 2016 e mais recentes (recomendado para suporte completo ao WebView2). O Windows Server 2012 R2 pode executar o aplicativo, mas a interface pode não ser exibida corretamente

  • Microsoft Edge WebView2 Runtime (é necessária a versão mais recente)

Comentários
STtrader
44
STtrader 2025.12.04 21:08 
 

"One Of the Best Programs I have bought in Years" It's amazing to think it's still in beta. Everything mostly works well and I am satisfied with the purchase. I strongly recommend it, this will be the cream of the crop for sure.Thanks Lukas keep up the good coding.

Nuno Silva Da Cruz
1055
Nuno Silva Da Cruz 2025.10.21 09:09 
 

Amazing work Thank you, it works great.

C098 K098
104
C098 K098 2025.10.09 12:09 
 

Great product. The best part is the developer’s support and video walk throughs that help tremendously with setup. Works as it should, and developer constantly updates it to make it better

