Dragon Nova MT5
- Experts
- Yassine Mouhssine
- Versão: 1.4
- Atualizado: 21 dezembro 2025
- Ativações: 5
Dragon Nova MT5 – Robô de Negociação Adaptativo Multimoeda para MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 é um robô de negociação automática profissional (Expert Advisor) desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5.
Ele opera nos principais pares de moedas — EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD — utilizando um algoritmo adaptativo avançado que combina análise de volatilidade (Volatility Analysis), gestão dinâmica de risco (Dynamic Risk Control) e filtragem inteligente de sinais (Signal Filtering), oferecendo um desempenho de negociação estável, preciso e realista nos principais mercados de câmbio.
Principais Recursos (Key Features of Dragon Nova MT5)
-
Motor Multimoeda (Multi-Currency Engine) – Opera simultaneamente em EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD com lógica independente para cada par.
-
Gestão de Risco Adaptativa (Adaptive Risk Management) – Ajusta automaticamente o tamanho do lote (Lot), o Stop Loss e o Take Profit de acordo com a volatilidade em tempo real.
-
Filtragem Inteligente de Sinais (Intelligent Signal Filtering) – Evita sobreposição de posições analisando a correlação entre pares de moedas.
-
Configuração Plug-and-Play – Parâmetros otimizados incluídos; não é necessária otimização prévia.
-
Baixo Consumo de CPU (Low CPU Load) – Desempenho estável em servidores VPS e ambientes com múltiplos EAs.
Informações Técnicas (Technical Information)
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Timeframes: M15
-
Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
Depósito Mínimo: $100
-
Tamanho do Lote (Lot Size): a partir de 0.01
-
Tipos de Conta: ECN, Raw, Standard, Cent
-
Execução: Totalmente automatizada (24/5)
Por Que Escolher o Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)
-
Desenvolvido após milhares de testes de backtesting e forward testing.
-
Sem martingale, sem grid, sem hedging.
-
Projetado para estabilidade, baixo drawdown (Drawdown) e alta precisão.
-
Compatível com todos os corretores que suportam MetaTrader 5.
-
Inclui atualizações regulares e suporte técnico contínuo.
Documentação e Suporte (User Support and Documentation)
Após adquirir o Dragon Nova MT5, os usuários recebem:
-
Manual detalhado de instalação e configuração
-
Suporte personalizado via mensagens MQL5
-
Atualizações vitalícias e melhorias contínuas do algoritmo (Lifetime Updates)
Histórico de Desenvolvimento (Development Background)
Dragon Nova MT5 foi desenvolvido após mais de dez meses de pesquisa e otimização multimoeda.
O objetivo foi criar um sistema de negociação inteligente e estável (Expert Advisor) capaz de se adaptar a diferentes condições de mercado sem sobreotimização ou exposição excessiva ao risco.
Notas Importantes (Important Notes)
-
O EA utiliza níveis internos de Stop Loss e Take Profit integrados à lógica de negociação.
-
As entradas manuais de SL/TP estão desativadas para proteger a integridade do algoritmo.
-
Recomenda-se o uso de VPS para operação contínua e estável.
Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.