Dragon Nova MT5 – Robô de Negociação Adaptativo Multimoeda para MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 é um robô de negociação automática profissional (Expert Advisor) desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5.

Ele opera nos principais pares de moedas — EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD — utilizando um algoritmo adaptativo avançado que combina análise de volatilidade (Volatility Analysis), gestão dinâmica de risco (Dynamic Risk Control) e filtragem inteligente de sinais (Signal Filtering), oferecendo um desempenho de negociação estável, preciso e realista nos principais mercados de câmbio.

Principais Recursos (Key Features of Dragon Nova MT5)

Motor Multimoeda (Multi-Currency Engine) – Opera simultaneamente em EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD com lógica independente para cada par.

Gestão de Risco Adaptativa (Adaptive Risk Management) – Ajusta automaticamente o tamanho do lote (Lot), o Stop Loss e o Take Profit de acordo com a volatilidade em tempo real.

Filtragem Inteligente de Sinais (Intelligent Signal Filtering) – Evita sobreposição de posições analisando a correlação entre pares de moedas.

Configuração Plug-and-Play – Parâmetros otimizados incluídos; não é necessária otimização prévia.

Baixo Consumo de CPU (Low CPU Load) – Desempenho estável em servidores VPS e ambientes com múltiplos EAs.

Informações Técnicas (Technical Information)

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Timeframes: M15

Pares: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Depósito Mínimo: $100

Tamanho do Lote (Lot Size): a partir de 0.01

Tipos de Conta: ECN, Raw, Standard, Cent

Execução: Totalmente automatizada (24/5)

Por Que Escolher o Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)

Desenvolvido após milhares de testes de backtesting e forward testing.

Sem martingale, sem grid, sem hedging.

Projetado para estabilidade, baixo drawdown (Drawdown) e alta precisão.

Compatível com todos os corretores que suportam MetaTrader 5.

Inclui atualizações regulares e suporte técnico contínuo.

Documentação e Suporte (User Support and Documentation)

Após adquirir o Dragon Nova MT5, os usuários recebem:

Manual detalhado de instalação e configuração

Suporte personalizado via mensagens MQL5

Atualizações vitalícias e melhorias contínuas do algoritmo (Lifetime Updates)

Histórico de Desenvolvimento (Development Background)

Dragon Nova MT5 foi desenvolvido após mais de dez meses de pesquisa e otimização multimoeda.

O objetivo foi criar um sistema de negociação inteligente e estável (Expert Advisor) capaz de se adaptar a diferentes condições de mercado sem sobreotimização ou exposição excessiva ao risco.

Notas Importantes (Important Notes)