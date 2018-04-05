Vortex Turbo EA
Vortex Turbo — “Negocie a tempestade — controle o vórtice”
O Vortex Turbo representa o próximo estágio evolutivo na negociação inteligente — um desenvolvimento único que combina arquitetura de IA de ponta, lógica de mercado adaptativa e controle de risco preciso. Construído sobre princípios algorítmicos comprovados, ele integra múltiplas estratégias em um ecossistema unificado de alta velocidade, impulsionado por um novo nível de inteligência preditiva. Projetado como um especialista em scalping para ouro XAUUSD(GOLD), o Vortex Turbo emprega uma grade de martingale e preço médio controlada, enquanto cada posição é totalmente protegida por um Stop-Loss integrado — garantindo um equilíbrio perfeito entre potência, precisão e segurança.
Tecnologias Essenciais
Lógica Neural de Três Camadas — integra reconhecimento de momentum, mapeamento de volatilidade e filtragem adaptativa para detectar oportunidades de curto prazo e micromovimentos no ouro antes que se formem no gráfico.
Verdadeiro mecanismo de scalping multicamadas — construído em torno de uma estrutura de scalping para XAUUSD, combinando médias controladas e uma estrutura de martingale precisa para maximizar o potencial de recuperação, mantendo a disciplina estratégica.
Proteção de Risco Definida — embora o sistema utilize lógica de médias e martingala, cada posição é protegida por um stop-loss claramente definido. As distâncias do stop-loss são relativamente amplas para garantir uma operação estável e dar às negociações espaço suficiente para respirar durante períodos de volatilidade.
Filtros de adaptação automática — o sistema ajusta continuamente seus parâmetros internos em resposta a mudanças na liquidez, volatilidade e dinâmica da sessão, mantendo o desempenho ideal em todas as fases do mercado.
Configuração Plug-and-Play — inclui perfis de risco pré-otimizados e parâmetros de usuário simplificados.
O que torna o Vortex Turbo único
Diferentemente de seus antecessores, o Vortex Turbo não é apenas uma versão aprimorada — é uma nova estrutura neural , redesenhada desde a base para perceber o comportamento do mercado por meio do reconhecimento de padrões em múltiplos contextos .
|Foco principal
|Inteligência neural avançada para scalping, projetada para explorar movimentos de curto prazo e microtendências no par XAUUSD , utilizando médias controladas e uma estrutura de martingale moderada para uma recuperação eficiente da posição.
| Arquitetura
| Um conjunto neural híbrido multicamadas que combina aprendizado profundo, reconhecimento de padrões e mapeamento de volatilidade para alcançar uma temporização de negociação precisa e adaptativa.
| Motor de Estratégia
| Um sistema de scalping de núcleo duplo operando simultaneamente com controle de risco em camadas — com um terceiro modo adaptativo atualmente em desenvolvimento para aprimorar ainda mais a precisão de entrada e a lógica de recuperação de negociações.
| Escopo de mercado
| Otimizado para o ouro (XAUUSD ) , adaptando-se dinamicamente a diferentes regimes de volatilidade — desde faixas estreitas e calmas até fases de rompimento acentuado.
| Controle de risco
| Cada operação é protegida por um stop-loss fixo , garantindo a proteção do capital. Embora o EA utilize mecanismos de preço médio ponderado e martingale , as distâncias do stop-loss são intencionalmente maiores para permitir que as operações tenham a margem necessária durante períodos de volatilidade.
| Auto-otimização
| Um mecanismo contínuo de autoaprendizagem recalibra os parâmetros internos de acordo com as mudanças na liquidez, volatilidade e atividade da sessão, mantendo a estabilidade e a consistência ao longo do tempo.
| Velocidade de execução
| Arquitetura assíncrona ultraleve, projetada para execução em alta velocidade e estabilidade.
| Flexibilidade
| Os perfis de risco predefinidos (conservador, equilibrado, agressivo) permitem que os traders adaptem a lógica do Vortex Turbo a qualquer estilo de negociação ou plano de gestão de capital.
| Pronto para integração
|Uma estrutura neural à prova de futuro, projetada para integrar novas camadas preditivas, modelos de volatilidade e módulos de IA externos à medida que evoluem.
| Transparência
|Cada decisão de negociação é registrada e rastreável — sem lógica oculta, apenas análise neural verificável e transparência de negociação em tempo real.
O Vortex Turbo foi projetado para um desempenho confiável a longo prazo, impulsionado por algoritmos de redes neurais. Seu design inovador garante a ausência de estratégias arriscadas, tornando-o uma opção segura para negociação automatizada.
Informação:
- Pares de negociação ativos : XAUUSD (OURO)
- Período: H1
- Depósito mínimo recomendado: a partir de US$ 1000
- Alavancagem mínima de 1:30 (apenas para negociações de baixo risco)
- Alavancagem recomendada de 1:100 ou superior.
- Funciona com qualquer corretora, embora seja recomendada uma corretora ECN com spreads baixos.
Características:
- Stop loss e take profit rígidos para cada operação.
- Resultados estáveis com 99,9% de orçamentos de qualidade.
- Funciona na maioria das corretoras, mas apresenta melhor desempenho com corretoras ECN de baixo spread, para maior velocidade e precisão.
- Fácil de instalar e usar.
- Em conformidade com as regras FIFO
Observações importantes antes da compra:
- O stop loss é uma parte normal e essencial da estratégia — não é um erro. O sistema utiliza uma grade martingale, mas limitada e totalmente protegida: ele abre posições adicionais, porém a grade é limitada e controlada, o risco é gerenciado e a conta não fica exposta a perdas ilimitadas como nos sistemas martingale clássicos.
- Portanto, se alguém espera operar sem nenhum stop loss, este EA não é adequado. Perdas ocorrerão — isso faz parte da negociação segura em grid com proteção de stop loss.
- O desempenho deve sempre ser avaliado ao longo de um mês inteiro ou mais , e não analisando apenas alguns dias.
- Perdas de curto prazo ou pausas nas negociações por 2 a 3 dias são normais; os EAs têm períodos sem negociações — isso é intencional. Eles aguardam quando o modelo detecta incerteza ou uma estrutura de mercado instável.
- É importante confiar em sinais reais, não em testes retroativos . O Testador de Estratégia é usado apenas para otimização, não para prever o desempenho futuro.
- Para riscos moderados, o depósito mínimo recomendado é de US$ 1.000.
- Não ofereço suporte online. Respondo em até 24 horas. Aos fins de semana, pode haver atrasos de até 48 horas. Portanto, se você precisa de suporte online em tempo real, infelizmente não o forneço.
Política de preços:
O número de exemplares à venda será limitado, para manter a exclusividade do especialista!
Aviso de Risco: O desempenho passado não garante resultados futuros. Nenhum sistema de negociação está imune a perdas. Os backtests e o desempenho histórico são apenas para fins ilustrativos. Utilize uma gestão de risco adequada e teste o EA em uma conta demo antes de implementá-lo em uma conta real.