The Infinity EA MT5

Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo

Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecida pela versão mais recente do ChatGPT para tornar sua experiência geral de trading excepcional.

Versão MT4

Como configurar o Infinity EA

Características



O Infinity EA utiliza uma estratégia de scalping orientada por IA.

O EA é integrado ao ChatGPT-4 Turbo para análise de dados em tempo real.

O Infinity EA aprende continuamente com dados de mercado usando aprendizado de máquina.

A gestão de riscos está no centro do Infinity EA, com recursos como configurações fixas de Stop Loss e Take Profit que protegem o capital e garantem os lucros.

O EA também realiza análises avançadas de velas para identificar entradas de negociações de alta qualidade.

O Infinity EA é totalmente compatível com empresas de apostas.

Recomendações



Capital inicial: US$ 700.

Período: Qualquer.

Pares de moedas recomendados: XAUUSD (ouro), GBPUSD e AUDCAD.

Corretores: Corretores recomendados com spreads baixos, como Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, etc.

VPS: Para negociações ininterruptas, é recomendado usar um VPS.

Configurações: Pré-otimizadas para facilidade de uso — sem necessidade de configuração adicional. Basta conectar e usar.

Sobre o desenvolvedor



Com mais de uma década de experiência em forex e negociação de ouro, dediquei minha carreira a desenvolver consultores especialistas que automatizam o processo de negociação para traders de todos os níveis. Meu objetivo é criar soluções de negociação que sejam eficientes, seguras e consistentemente lucrativas.

Aviso de Risco - Negociar no mercado forex envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado do Infinity EA não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e negocie apenas com dinheiro que você pode perder.