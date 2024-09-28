The Infinity EA MT5

3.75

Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo

Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Ele se concentra em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa com base em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecida pela versão mais recente do ChatGPT para tornar sua experiência geral de trading excepcional.

Características

  • O Infinity EA utiliza uma estratégia de scalping orientada por IA.
  • O EA é integrado ao ChatGPT-4 Turbo para análise de dados em tempo real.
  • O Infinity EA aprende continuamente com dados de mercado usando aprendizado de máquina.
  • A gestão de riscos está no centro do Infinity EA, com recursos como configurações fixas de Stop Loss e Take Profit que protegem o capital e garantem os lucros.
  • O EA também realiza análises avançadas de velas para identificar entradas de negociações de alta qualidade.
  • O Infinity EA é totalmente compatível com empresas de apostas.

Preço promocional: $ 599 até a 5ª compra | Próximo preço: $ 799 | Preço final: $ 2.999

Recomendações

  • Capital inicial: US$ 700.
  • Período: Qualquer.
  • Pares de moedas recomendados: XAUUSD (ouro), GBPUSD e AUDCAD.
  • Corretores: Corretores recomendados com spreads baixos, como Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, etc.
  • VPS: Para negociações ininterruptas, é recomendado usar um VPS.
  • Configurações: Pré-otimizadas para facilidade de uso — sem necessidade de configuração adicional. Basta conectar e usar.

Sobre o desenvolvedor

Com mais de uma década de experiência em forex e negociação de ouro, dediquei minha carreira a desenvolver consultores especialistas que automatizam o processo de negociação para traders de todos os níveis. Meu objetivo é criar soluções de negociação que sejam eficientes, seguras e consistentemente lucrativas.

Aviso de Risco - Negociar no mercado forex envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores. O desempenho passado do Infinity EA não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e negocie apenas com dinheiro que você pode perder.

Comentários 61
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Produtos recomendados
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Candle EA MT5
Mansour Babasafary
4.14 (22)
Experts
This expert is based on patterns The main patterns of this specialist are candlestick patterns Detects trends with candlestick patterns It has a profit limit and a loss limit, so it has a low risk The best time frame to use this expert is M30 time frame The best currency pairs to use with this expert is the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD currency pairs Attributes: Can be used in the EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD  currency pairs Can be used in M30, H1, H4 time frames Has profit limit and loss
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
Gold Breakout Ea v1
Kevin Steve Ruebenach
Experts
The Gold Breakout EA- Your Key to Conquering Prop Firm Challenges! Are you tired of overly complex strategies, emotional trading decisions, and the constant pressure of adhering to your prop firm's rules? Are you looking for a clear, disciplined, and fully automated solution to capitalize on the daily volatility of the Gold market (XAUUSD)? Introducing:  The Gold Breakout EA ! Important Note for Testing the Expert Advisor: To achieve accurate and optimal results when testing this EA, it is essen
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Experts
No need for strategies or thinking, just hire him for $300 or purchase him. I see that this expert is good in Forex in 2026! Tips: Note: These settings apply to the arrows; you can change the settings. Watch the video more than once, as you will encounter new information each time. You won't understand or benefit from it if you don't watch the entire video due to the overwhelming amount of information. Real-life experience with this expert: Earn from $3,000 to $227,272 per month and $2,500,000
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
Experts
ICT Strategy Expert: FVG + OB Dual Confirmation EA Minimum deposit requirement: 3000 USD Description: Struggling to find high-probability ICT trading opportunities? This EA is your ultimate solution! It automates the complex Inner Circle Trader (ICT) core logic, precisely capturing potential market turning points through a strict dual filter of Fair Value Gaps (FVG) and Order Blocks (OB) . Say goodbye to manual chart watching and let a powerful strategy work for you 24/7. Core Strategy and Adva
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor, GBPUSD . Timeframe m15 . Terminal MT5 ChatGPT O1 deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop loss. Mini
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experts
A scalper system only work during Asian hours. Several unique indicators to detective the price fluctuation. Dynamic TP/SL level according to market conditions. Fixed stoploss to protect the capital, very low risk of losing a lot of money. No need to obtain SET files. The parameters are the same for each currency pair. It is optimized to work on EURAUD . It is recommended to use Eagle Scalper on M15 chart. It is recommended to run it on a real ECN broker with very low spread . It is recommended
PythonX M1 Scalper GBPUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experts
PythonX – Scalper GBPUSD M1  Projetado para precisão. Otimizado para velocidade. Ideal para traders de varejo.  Descrição do Produto PythonX é um Expert Advisor (EA) automatizado que opera exclusivamente no par GBPUSD no gráfico M1 (1 minuto), utilizando uma lógica clara, sem martingale ou grids.  Principais Características Plug and play, sem necessidade de otimização Sem repaint ou ajustes artificiais Sem martingale ou grids Funciona somente em GBPUSD M1 Depósito mínimo recomendado: $500 Ideal
Rosaline
Simone Peruggio
5 (4)
Experts
Rosaline is an EA that operates with a refinement of a simple strategy based on RSI + bollinger bands + ATR mainly on Gold, EU and OJ. The EA is designed with manually settable 'equity protect' that goes to protect capital from drawdowns. What does this mean?  If you are thinking of using it to pass a challenge you can do so because thanks to this 'feature' you are covered by the classic daily DD rule. Example: on a 100k account you can set a hedge at -4%. If EA reaches that floating loss it
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experts
O Inside Bar e um é uma formação de vela de reversão / continuação, e é um dos padrões de Candle mais operados pelos trader. O Robô F1 permite que você configure diversas estratégias de trade, Day Trade ou swing trade, tendo como base de start o Inside Bar.   Esse padrão requer apenas duas velas para se apresentar. O Robô F1 se utiliza desse padrão extremamente eficiente para identificar as oportunidades de trading. Para tornar as operações mais efetivas ele conta com indicadores que podem ser c
Spider King 5
Pengfei Zhang
Experts
This EA uses a variety of strategies and functions such as neural network grid scalping, mobile stop loss, automatic lot number setting, etc. Use revolutionary price model algorithms, price behavioral trading, and signature collaborative work with artificial intelligence adaptive processing units. The system adopts some kind of reverse sampling development method, which makes the system show a very substantial benefit in the 13-year historical backtesting. Profit drivers to keep profits maximiz
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
BitCoin MinerX
Godbless C Nygu
Experts
Join Deriv link on profile>>> BitCoin MinerX is a special EA tool created to trade the pair called BTC/USD, This robot is created by few indicators which is Donchian Channel and Bollinger Bands.  A Donchian channel is a   trading indicator that shows the highest high and the lowest low of a security over a given period  and  Bollinger Bands are a   technical analysis tool that show the prices and volatility of a financial instrument or commodity over time . We use all this tools because are he
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex GOLD Investor with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Rel
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Experts
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
Experts
Bem-vindo(a) ao       O GoldSKY EA   é um programa de negociação intraday de alto desempenho para XAUUSD (ouro). Desenvolvido por nossa equipe, ele foi projetado para…       Contas correntes, contas comerciais financiadas e chamadas comerciais!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Experts
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (7)
Experts
Sem exageros e sem riscos desnecessários. Com rebaixamento mínimo: One Man Army é um sistema de trading multimoeda desenvolvido tanto para trading pessoal quanto para trading em empresas Prop. Ele segue uma estratégia de scalping baseada em correções e reversões de curto e médio prazo, operando através de ordens limitadas pendentes. Este robô de trading não adivinha a direção do mercado — ele entra nas melhores zonas de preço com alta precisão. Exatamente do jeito que você gosta. Agora, vamos ao
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Mais do autor
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
Martini EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (3)
Experts
Tecnologia orientada por IA com OpenAI O Martini AI EA é um Expert Advisor de negociação avançado desenvolvido para AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Seu foco é segurança, retornos consistentes e lucratividade escalável. O Martini AI EA integra uma estratégia de scalping disciplinada, aprimorada por redes neurais, aprendizado de máquina e análises baseadas em IA, desenvolvidas com a mais recente tecnologia ChatGPT. Isso garante tomada de decisão adaptável, negociação precisa e uma experi
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Tecnologia orientada por IA com OpenAI O Martini AI EA é um Expert Advisor de negociação avançado desenvolvido para AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Seu foco é segurança, retornos consistentes e lucratividade escalável. O Martini AI EA integra uma estratégia de scalping disciplinada, aprimorada por redes neurais, aprendizado de máquina e análises baseadas em IA, desenvolvidas com a mais recente tecnologia ChatGPT. Isso garante tomada de decisão adaptável, negociação precisa e uma experi
Market Profile By Global Trade Live
Abhimanyu Hans
5 (5)
Indicadores
READ THE DESCRIPTION ITS IMPORTANT - ONLY TAKES 2 MINUTES - THIS IS A TOOL NOT A TRADING STRATEGY Market Profile By Global Trade Live A Market Profile is a graphical representation that combines price and time information in the form of a distribution. A Market Profile is used to determine elapsed time, number of ticks and volumes traded at specific prices, or over a price interval, over a given period. A Market Profile also makes it possible to identify prices accepted or rejected by the mark
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT5
Abhimanyu Hans
2 (1)
Indicadores
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT4 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Indicadores
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
4 (1)
Indicadores
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT5 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Gbpjpy Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experts
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
AU 79 Gold EA é um consultor especialista em negociação de ouro projetado especialmente para negociação de ouro. É um scalper de 5 minutos e sua estratégia é única e utilizada por instituições para negociar ouro, negocia à noite por algumas horas quando o volume é baixo e não há novidades para maximizar sua precisão e minimizar o risco. Junte-se ao nosso   grupo MQL5   para baixar os arquivos do conjunto mais recente que serão necessários para back-test e executar o EA em uma conta real. Você t
SafeGold Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Sleep Walker EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
NEXT PRICE : $649 Sleep Walker EA is a multi-currency expert advisor based on a strong scalping strategy in the night when the market volume is low combined with a strong trade management and execution system . Trading Strategy Sleep Walker EA trades on 5  currency pairs GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD & USDCHF  using instant order execution. It starts taking trades on specific times with proper Stop Loss and Hidden Profit Booking mechanism when the scalping strategy probability is the highest,
Gbpjpy Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
AU 79 Gold EA é um consultor especialista em negociação de ouro projetado especialmente para negociação de ouro. É um scalper de 5 minutos e sua estratégia é única e utilizada por instituições para negociar ouro, negocia à noite por algumas horas quando o volume é baixo e não há novidades para maximizar sua precisão e minimizar o risco. Junte-se ao nosso       Grupo MQL5       para baixar os arquivos mais recentes que serão necessários para testar e executar o EA em uma conta real. Você também
W Drive Forex AI EA Pro MT5
Abhimanyu Hans
4 (2)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the free MT4 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find th
Filtro:
Martin Prokeš
201
Martin Prokeš 2025.11.26 10:22 
 

I am really surprised by the success rate of the trades. I am currently working with the developer to increase the position size, but it seems that after two weeks of operation on gold there are only successful trades, both long and short, which is fascinating to me. The great thing is that TP/SL are always set. So it seems that the EA really only starts when there is a very high probability of a short-term trend continuing. It doesn't start often, it takes patience. But if you persevere, the results come.

luam Silva
43
luam Silva 2025.11.25 15:15 
 

Attention everyone. Do not believe any of this seller's robots, because I bought the same ones and I have over 10 years of experience in the market, I understand and know very well what I'm talking about. This seller manipulates the backtests of his robots, thus attracting investors. After your purchase, he gives a series of excuses about incorrect configuration or that he updated and removed possible errors from the robot... Don't believe him. He refused to return my money and even says that I have no guarantee whatsoever, that the purchase is my responsibility. I was deceived by a promise based on totally manipulated backtests. Don't fall for the same scam I did.

Abhimanyu Hans
32037
Resposta do desenvolvedor Abhimanyu Hans 2025.11.27 17:48
Thank you for your valuable feedback, let me address everything one by one which will provide clarity about your MISLEADING review. You purchased the EA on 21 November 2025, then there was Saturday and Sunday and the market was closed, then on 25 November 2025 you made this false review, saying the EA does not work. But the reality here, you did not even used the EA for once which is a clear evidence that your review is totally false and misleading. And clearly no backtests were manipulated because it is impossible to do so as the mql5 software itself does check the working strictly so the manipulation thing you are saying cannot even possible which denies your false claiming that you know everything about everything. last but not the least, when a new version comes and if you compare backtest results with old version, obviously a kid knows that it won't match, because now you are testing the new version. So from all this I can clearly say that, you bought the EA, you want me to send you money and you keep the EA also, so that's the scam may be you are doing here. I even tried to provide you best support possible and when it started working on your account finally on Wednesday which was 26 November 2025 you had a profitable trade as well, so basically how come it is possible to judge an EA without even using it, and that clears everything. Now in the last, I am providing evidence regarding your purchase date, so that people can see a clearly picture, not something misleading you are trying to portray here. I stand behind my work, my support, and the EA’s real-world performance, and I welcome anyone to test the EA themselves, just like many satisfied clients already have. Purchase Date Proof: https://www.mql5.com/en/market/product/122482/comments/page14#comment_58609748
Yanto Saputra
59
Yanto Saputra 2025.11.14 01:31 
 

This EA is............AWESOME.. Till now this is the best EA that I ever used...

chinmaythakur
19
chinmaythakur 2025.11.02 20:58 
 

Have been using this EA for some time now and it has shown good consistency and takes good trades after analyzing the market. if the conditions are not good it will also consider that to avoid any losses due to low probability as well. so far so good, excited to see how it goes in the long term.

Abdul Bakhrani
72
Abdul Bakhrani 2025.09.29 17:10 
 

One of the most stable EA I have used, very consistent and profitable.

I Komang Bayu Antara
732
I Komang Bayu Antara 2025.09.24 15:23 
 

Good EA

Wachira Apicho
50
Wachira Apicho 2025.09.20 12:50 
 

I've been using The Infinity EA for a while now. It's very good and smart, and stable over the long term. If you're looking for an EA, I highly recommend The Infinity EA.

fralba
532
fralba 2025.09.11 23:27 
 

Been using this EA since mid March 2025. At first, I left the standard inputs and it had a huge loss on Gold. After that, I switched to much more conservative settings (low to zero risk on the 3 pairs) . On an initial balance of $500 on a real account, it has produced earnings of $171 to date, which is 34% in 6 months.

Seckin Güler
44
Seckin Güler 2025.09.08 12:06 
 

I use the EA since a few weeks. The first day´s it open no trades, after then i have every day 2 Gold trades and they are allways good. I use it only for Gold, because theier are the biggest movents. The profits came step by step.

Nasser MAGANA
23
Nasser MAGANA 2025.08.03 06:33 
 

I had some issues with this bot at first and thought it didn’t work. I was furious because I believed I had lost my money after purchasing it. However, the developers explained to me how to adjust the settings according to my account balance, and now it’s working.

Roman Gonzalez
27
Roman Gonzalez 2025.08.03 01:13 
 

The advisor is very good. Support is provided for a long time. Which greatly simplifies the convenience of use. I am happy with my purchase. It is a pity that I have to sell. I urgently need money.

TDPD11
51
TDPD11 2025.06.04 07:47 
 

We are very satisfied with the Infinity EA. The results it’s delivering are excellent, with a consistent and well-structured trading logic. You can clearly see the experience and effort behind its development. We also truly appreciate Mr. Abhimanyu’s support — always attentive and willing to help with any questions. Without a doubt, we recommend this EA to anyone looking for a reliable and well-designed trading tool. Thank you for this great work!

Andy Wong
153
Andy Wong 2025.04.01 01:26 
 

It is a scam don't buy this bot. No live Signal.

Abhimanyu Hans
32037
Resposta do desenvolvedor Abhimanyu Hans 2025.04.02 05:45
It’s unfortunate that you left this misleading review without understanding the full picture. First, Infinity EA is NOT a scam—it’s a high-accuracy AI-based scalper with a proven track record. We temporarily removed the live signal because many traders started copying the trades instead of purchasing the EA, which affected performance. However, removing a signal does NOT mean the EA doesn’t work—that assumption is completely false. Moreover, you never reached out for support, and it’s evident that you’re not following the installation guide properly. We provide clear step-by-step instructions and even offer free setup assistance to ensure that the EA runs optimally. Hundreds of traders have successfully installed and profited from Infinity EA because they followed the right process. If you genuinely wanted results, you would have contacted us instead of jumping to false conclusions. Serious traders who take the time to install and use Infinity EA correctly are seeing real profits—and those are the ones who understand its value. Instead of spreading misinformation, I encourage you to reach out so we can guide you properly. Infinity EA is a premium product, and its success speaks for itself.
Sujit Kumar Patel
360
Sujit Kumar Patel 2025.02.27 08:37 
 

I must say, this "The Infinity EA" is the BEST EA I have ever used. I tried a lot of EAs before using "The Infinity EA", none of them were succeeded to provide me desired result. After I started using this "The Infinity EA", it started providing me best results. Using this "The Infinity EA" I have passed 2 phase challenges of a prop firm account as well in 3 weeks. Excellent EA. Just plug it, configure it and leave it, The EA will do it's work making you consistent profits. THANKS a TON to the developer. Great work.

Laurent, Ludov Lauze
199
Laurent, Ludov Lauze 2025.02.26 16:37 
 

the robot gives good results. After several weeks in demo, it is currently on a live account and everything is going well. Support is also responsive and provides help if needed

abdourahman6
23
abdourahman6 2025.02.16 15:28 
 

Salve ho acquistato il Software e l’ho Testato in demo live e si è comportato molto bene quindi ho deciso di usare i miei soldi reali e ho ottenuto un rendimento ottimo ho ascoltato il programmatore di questo software che mi ha consigliato i settaggi bassi ma sicuri con un totale di 24 operazioni in positivo e quattro in negativo nell’arco di un mese se dovrò modificare questa recensione lo farò senz’altro ma per il momento sta andando tutto bene grazie

Nitin Sharma
136
Nitin Sharma 2025.02.16 13:57 
 

I recently purchased this bot, and I must say, the seller is very responsive and professional. The bot has well-defined strategies, and with proper risk management, it can perform well. Like any trading system, there will be periods of drawdown, especially in volatile markets like XAUUSD, but that’s part of trading. Abhimanyu, already advised me to keep the settings at the lowest risk in starting. And I hope he suggests everyone to do the same. This is not like you invest your entire capital on a bot despite whatever the financial safety and security it offers. Monitoring is required periodically. I don't know why people put negative comments for anybody's work. That was too because of an unexpected drawdown move in gold. Instead of relying solely on past results, I believe in monitoring and optimizing settings according to market conditions. The key is patience and discipline. If you expect a 100% win rate, no bot can guarantee that, but this one has the potential with the right approach. Looking forward to long-term performance. Thanks to the seller for continuous support!

Leo
76
Leo 2025.02.12 19:00 
 

I've given this EA a fair chance, but unfortunately, its approach to trading is deeply flawed. While it does make money in certain conditions, it relies heavily on averaging out positions and waiting for the market to eventually turn in its favor. This lack of structured risk management is alarming, as it exposes accounts to massive drawdowns while only securing marginal profits when trades finally close.

In my case, the EA opened two 0.08 lot positions, resulting in a total exposure of 0.16 lots, and then let them drift 400 pips against me with no stop loss or hedge. This kind of strategy is a ticking time bomb. Another 100 pips, and my account would have been completely wiped out. Even if the market somehow recovers and the EA closes positions after weeks, I wouldn’t trust it again.

The biggest issue is the absence of any real risk management framework. There’s no systematic way to limit losses, and it simply assumes the market will eventually return to the entry price. This is not a viable strategy, especially when real money is at stake. Hans keeps insisting that users are taking high risks, but under no reasonable trading system should a 400-pip drawdown be acceptable without an exit plan.

I regret leaving positive reviews for this EA before experiencing how reckless its trade management really is. If you care about capital preservation and sustainable trading, I strongly advise against using this EA.

surachai srirungrueang
26
surachai srirungrueang 2025.02.12 16:56 
 

Hello, in two days it will be 1 month. I invested 2000$. Now the profit is about 10% and I set the risk to be low as the creator of the program recommends. I feel like I can make a profit with low risk. And I really like it. I think in the next month the number of lots will be increased to 0.04. Let's wait and see in the next month. Thanks to the creator of AI. This one came up.

PROTRADER
49
PROTRADER 2025.02.12 05:18 
 

I really don't know why people said it's doesn't working , but for me work perfectly. It's all about risk management and patience.

1234
Responder ao comentário