ApexBTC EA
- Experts
- Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
- Versão: 1.0
- Ativações: 15
Estratégia Avançada de Scalping para BTCUSD
Expert Advisor premium desenvolvido especificamente para Bitcoin, combinando estratégia de breakout inteligente com gerenciamento de risco profissional.
Principais Características
Estratégia de Breakout Automática
- Detecção inteligente de swing highs e swing lows
- Ordens pendentes posicionadas estrategicamente
- Captura movimentos explosivos do Bitcoin
- Mínimo de 2 entradas por dia em condições normais de mercado
Gerenciamento de Risco Completo
- Cálculo automático de lote baseado em percentual de risco
- Stop Loss e Take Profit em todas operações
- Trailing Stop Loss para maximizar lucros
- Proteção anti-Stop Out integrada
Filtros Inteligentes
- Filtro de spread configurável
- Controle de horários de trading
- Opera 24/7 incluindo finais de semana
Dashboard Premium
- Performance diária, mensal e total em tempo real
- Win Rate e número de trades
- Status de posições e ordens pendentes
- Design profissional dark theme
Configurações Recomendadas
Timeframe: M10 (10 minutos)
Tipo de Conta: RAW/ECN (spreads baixos)
Capital Mínimo: 100 USD
Spread Máximo: 2200 pontos
Operação: 24/7 incluindo finais de semana
Risk Management:
- Lote fixo ou baseado em risco percentual
- Take Profit e Stop Loss ajustáveis
- Trailing Stop configurável
Compatibilidade
- Plataforma: MetaTrader 5
- Símbolo: BTCUSD
- Timeframe Recomendado: M10
- Tipo de Conta: RAW/ECN (recomendado)
- Capital Mínimo: 100 USD
Requisitos Importantes
- Capital mínimo de 100 USD
- Broker com spread competitivo (RAW/ECN recomendado)
- Spread máximo de 2200 pontos
- Conexão estável (VPS recomendado para melhor performance)
Nota: Todo trading envolve risco. Teste em conta demo antes de operar com dinheiro real.
