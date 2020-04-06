ApexBTC EA

ApexBTC EA - Sistema Profissional de Trading para Bitcoin

Estratégia Avançada de Scalping para BTCUSD

Expert Advisor premium desenvolvido especificamente para Bitcoin, combinando estratégia de breakout inteligente com gerenciamento de risco profissional.

Principais Características

Estratégia de Breakout Automática

  • Detecção inteligente de swing highs e swing lows
  • Ordens pendentes posicionadas estrategicamente
  • Captura movimentos explosivos do Bitcoin
  • Mínimo de 2 entradas por dia em condições normais de mercado

Gerenciamento de Risco Completo

  • Cálculo automático de lote baseado em percentual de risco
  • Stop Loss e Take Profit em todas operações
  • Trailing Stop Loss para maximizar lucros
  • Proteção anti-Stop Out integrada

Filtros Inteligentes

  • Filtro de spread configurável
  • Controle de horários de trading
  • Opera 24/7 incluindo finais de semana

Dashboard Premium

  • Performance diária, mensal e total em tempo real
  • Win Rate e número de trades
  • Status de posições e ordens pendentes
  • Design profissional dark theme

Configurações Recomendadas

Timeframe: M10 (10 minutos)

Tipo de Conta: RAW/ECN (spreads baixos)

Capital Mínimo: 100 USD

Spread Máximo: 2200 pontos

Operação: 24/7 incluindo finais de semana

Risk Management:

  • Lote fixo ou baseado em risco percentual
  • Take Profit e Stop Loss ajustáveis
  • Trailing Stop configurável

Compatibilidade

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Símbolo: BTCUSD
  • Timeframe Recomendado: M10
  • Tipo de Conta: RAW/ECN (recomendado)
  • Capital Mínimo: 100 USD

Requisitos Importantes

  • Capital mínimo de 100 USD
  • Broker com spread competitivo (RAW/ECN recomendado)
  • Spread máximo de 2200 pontos
  • Conexão estável (VPS recomendado para melhor performance)

OFERTA ESPECIAL - PREÇO PROGRESSIVO

ATENÇÃO: O preço aumenta a cada 5 vendas realizadas. Garanta seu ApexBTC EA pelo menor preço disponível agora!

BÔNUS EXCLUSIVO: Após a compra, envie mensagem privada para receber:

  • Guia completo de configuração e otimização
  • Bônus especial para compradores

Alcance o ápice do trading de Bitcoin com tecnologia profissional.

Nota: Todo trading envolve risco. Teste em conta demo antes de operar com dinheiro real.

Suporte: Após a compra, entre em contato via mensagem privada para receber seu guia completo e bônus exclusivo!

