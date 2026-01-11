AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Expert Advisor profissional para negociação de Ouro (XAUUSD), desenvolvido para consistência de longo prazo e controle rigoroso de risco

Restam apenas algumas cópias com desconto — após esgotarem, o preço será aumentado imediatamente para $299.99.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot é um Expert Advisor totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para operar Ouro (XAUUSD), com foco claro em consistência de longo prazo, drawdown controlado e gestão de risco profissional.

  • Isso não é um EA de martingale.
  • Isso não é um sistema de grid ou recovery.
  • E isso não é um produto de “90–99% de win-rate” criado para impressionar resultados de curto prazo.

O AI Aurum Pivot foi desenvolvido com uma mentalidade profissional:

perdas controladas, operações de qualidade e desempenho sustentável ao longo do tempo.


Conceito central de trading: Pivot Breakout Confirmado (Confirmed Pivot Breakout)

O AI Aurum Pivot é baseado em uma estratégia de Pivot Breakout confirmado.

O EA não prevê topos ou fundos e não entra no mercado de forma impulsiva.

Sua lógica de execução é simples e disciplinada:

  • O sistema identifica primeiro Pivot Highs e Pivot Lows confirmados

  • Somente após a estrutura de mercado estar claramente formada o EA considera uma operação

  • As operações são executadas por meio de ordens pendentes, e não entradas aleatórias a mercado

Essa abordagem ajuda a:

  • Reduzir ruído e exposição a mercados laterais

  • Evitar rompimentos fracos ou prematuros

  • Entrar apenas quando o mercado mostra clara intenção direcional


O que a “IA” realmente faz (esclarecimento importante)

A IA no AI Aurum Pivot NÃO gera sinais de trading.

A lógica de negociação é determinística e fixa.

A IA atua como um filtro de qualidade e camada de decisão de risco, semelhante a um gestor de risco interno.

Antes de qualquer operação ser permitida, a IA avalia:

  • As condições de mercado no momento do rompimento

  • A eficiência risco-retorno (Risk-to-Reward)

  • A força estrutural do setup

Se a pontuação de qualidade não atingir o limite exigido, a operação é ignorada, mesmo que exista um Pivot Breakout válido.

Diferença crítica em relação à maioria dos EAs do mercado:

  • EAs tradicionais: sinal = operação

  • AI Aurum Pivot: sinal → verificação de qualidade → decisão


Por que o win-rate é moderado, mas o sistema permanece lucrativo

O AI Aurum Pivot não tenta maximizar o win-rate.

Em vez disso, ele se concentra em expectativa positiva:

  • Win-rate típico em torno de 45–55%

  • Relação risco-retorno média de 1.8–2.0 ou superior

Isso significa:

  • Uma operação perdedora é limitada a -1R

  • Uma operação vencedora frequentemente retorna +2R ou mais

Mesmo com um win-rate moderado, o sistema permanece lucrativo no longo prazo graças ao controle disciplinado de risco e a uma estrutura de recompensa favorável.

Essa é a lógica usada por traders profissionais, e não por sistemas de aposta do varejo.


Gestão de risco e compatibilidade com Prop Firms

A gestão de risco é a base do AI Aurum Pivot.

Principais características:

  • Stop Loss definido desde o início

  • Sem alargamento de stop

  • Sem grid ou empilhamento de posições

  • Sem lógica de martingale

  • Sem trades emocionais de recuperação

Como resultado:

  • O drawdown permanece controlado

  • A curva de capital é suave e lógica

  • O sistema se alinha bem às regras de Prop Firms, incluindo limites de drawdown diário e máximo


Por que o AI Aurum Pivot é otimizado para Ouro (XAUUSD)

O ouro é conhecido por:

  • Alta volatilidade

  • Movimentos bruscos e falsos rompimentos

  • Expansão de spread em condições instáveis

O AI Aurum Pivot não tenta negociar cada movimento do ouro.

Em vez disso, ele:

  • Filtra volatilidade de baixa qualidade

  • Opera apenas rompimentos estruturalmente limpos

  • Prioriza qualidade em vez de frequência de trades

Por esse motivo, o EA apresenta melhor desempenho em timeframes mais altos, especialmente D1, onde a estrutura de mercado é mais clara e o ruído é reduzido.


Configuração recomendada para Ouro (XAUUSD)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Timeframe: D1 (Diário)

  • Configurações: usar parâmetros padrão

Passos de instalação:

  1. Abrir um gráfico de XAUUSD

  2. Mudar o timeframe para D1

  3. Anexar o AI Aurum Pivot

  4. Ativar o Algo Trading

Não é necessária otimização complexa.


Configuração de risco (a mais importante)

O AI Aurum Pivot suporta Modo Percentual de Risco e Modo Lote Fixo.

Recomendado: Modo Percentual de Risco

  • Ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no saldo

  • Mantém exposição de risco consistente ao longo do tempo

Valores sugeridos:

  • Contas Prop Firm: 0.25% – 0.75% por trade

  • Contas pessoais: 0.5% – 1.0% por trade

Essa abordagem garante controle de risco estável conforme a conta cresce ou diminui.

Modo Lote Fixo

  • Adequado apenas para testes ou usuários experientes

  • Não recomendado para Prop Firms devido à escala desigual de risco


Recomendações operacionais

  • Um EA por conta

  • Um gráfico (XAUUSD D1)

  • Evitar alterações frequentes de parâmetros

  • Utilizar VPS para execução ininterrupta


Aviso de risco

A negociação de Forex e CFDs envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.

Desempenho passado não garante resultados futuros. O AI Aurum Pivot é uma ferramenta de trading, não uma garantia de lucro.

As condições de mercado podem mudar, e perdas são possíveis.

Sempre utilize uma gestão de risco adequada e nunca negocie com capital que você não pode se dar ao luxo de perder.


