AI Aurum Pivot — Expert Advisor profissional para negociação de Ouro (XAUUSD), desenvolvido para consistência de longo prazo e controle rigoroso de risco
AI Aurum Pivot é um Expert Advisor totalmente automatizado, desenvolvido especificamente para operar Ouro (XAUUSD), com foco claro em consistência de longo prazo, drawdown controlado e gestão de risco profissional.
- Isso não é um EA de martingale.
- Isso não é um sistema de grid ou recovery.
- E isso não é um produto de “90–99% de win-rate” criado para impressionar resultados de curto prazo.
O AI Aurum Pivot foi desenvolvido com uma mentalidade profissional:
perdas controladas, operações de qualidade e desempenho sustentável ao longo do tempo.
Conceito central de trading: Pivot Breakout Confirmado (Confirmed Pivot Breakout)
O AI Aurum Pivot é baseado em uma estratégia de Pivot Breakout confirmado.
O EA não prevê topos ou fundos e não entra no mercado de forma impulsiva.
Sua lógica de execução é simples e disciplinada:
-
O sistema identifica primeiro Pivot Highs e Pivot Lows confirmados
-
Somente após a estrutura de mercado estar claramente formada o EA considera uma operação
-
As operações são executadas por meio de ordens pendentes, e não entradas aleatórias a mercado
Essa abordagem ajuda a:
-
Reduzir ruído e exposição a mercados laterais
-
Evitar rompimentos fracos ou prematuros
-
Entrar apenas quando o mercado mostra clara intenção direcional
O que a “IA” realmente faz (esclarecimento importante)
A IA no AI Aurum Pivot NÃO gera sinais de trading.
A lógica de negociação é determinística e fixa.
A IA atua como um filtro de qualidade e camada de decisão de risco, semelhante a um gestor de risco interno.
Antes de qualquer operação ser permitida, a IA avalia:
-
As condições de mercado no momento do rompimento
-
A eficiência risco-retorno (Risk-to-Reward)
-
A força estrutural do setup
Se a pontuação de qualidade não atingir o limite exigido, a operação é ignorada, mesmo que exista um Pivot Breakout válido.
Diferença crítica em relação à maioria dos EAs do mercado:
-
EAs tradicionais: sinal = operação
-
AI Aurum Pivot: sinal → verificação de qualidade → decisão
Por que o win-rate é moderado, mas o sistema permanece lucrativo
O AI Aurum Pivot não tenta maximizar o win-rate.
Em vez disso, ele se concentra em expectativa positiva:
-
Win-rate típico em torno de 45–55%
-
Relação risco-retorno média de 1.8–2.0 ou superior
Isso significa:
-
Uma operação perdedora é limitada a -1R
-
Uma operação vencedora frequentemente retorna +2R ou mais
Mesmo com um win-rate moderado, o sistema permanece lucrativo no longo prazo graças ao controle disciplinado de risco e a uma estrutura de recompensa favorável.
Essa é a lógica usada por traders profissionais, e não por sistemas de aposta do varejo.
Gestão de risco e compatibilidade com Prop Firms
A gestão de risco é a base do AI Aurum Pivot.
Principais características:
-
Stop Loss definido desde o início
-
Sem alargamento de stop
-
Sem grid ou empilhamento de posições
-
Sem lógica de martingale
-
Sem trades emocionais de recuperação
Como resultado:
-
O drawdown permanece controlado
-
A curva de capital é suave e lógica
-
O sistema se alinha bem às regras de Prop Firms, incluindo limites de drawdown diário e máximo
Por que o AI Aurum Pivot é otimizado para Ouro (XAUUSD)
O ouro é conhecido por:
-
Alta volatilidade
-
Movimentos bruscos e falsos rompimentos
-
Expansão de spread em condições instáveis
O AI Aurum Pivot não tenta negociar cada movimento do ouro.
Em vez disso, ele:
-
Filtra volatilidade de baixa qualidade
-
Opera apenas rompimentos estruturalmente limpos
-
Prioriza qualidade em vez de frequência de trades
Por esse motivo, o EA apresenta melhor desempenho em timeframes mais altos, especialmente D1, onde a estrutura de mercado é mais clara e o ruído é reduzido.
Configuração recomendada para Ouro (XAUUSD)
-
Símbolo: XAUUSD
-
Timeframe: D1 (Diário)
-
Configurações: usar parâmetros padrão
Passos de instalação:
-
Abrir um gráfico de XAUUSD
-
Mudar o timeframe para D1
-
Anexar o AI Aurum Pivot
-
Ativar o Algo Trading
Não é necessária otimização complexa.
Configuração de risco (a mais importante)
O AI Aurum Pivot suporta Modo Percentual de Risco e Modo Lote Fixo.
Recomendado: Modo Percentual de Risco
-
Ajusta automaticamente o tamanho da posição com base no saldo
-
Mantém exposição de risco consistente ao longo do tempo
Valores sugeridos:
-
Contas Prop Firm: 0.25% – 0.75% por trade
-
Contas pessoais: 0.5% – 1.0% por trade
Essa abordagem garante controle de risco estável conforme a conta cresce ou diminui.
Modo Lote Fixo
-
Adequado apenas para testes ou usuários experientes
-
Não recomendado para Prop Firms devido à escala desigual de risco
Recomendações operacionais
-
Um EA por conta
-
Um gráfico (XAUUSD D1)
-
Evitar alterações frequentes de parâmetros
-
Utilizar VPS para execução ininterrupta
Aviso de risco
A negociação de Forex e CFDs envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores.
Desempenho passado não garante resultados futuros. O AI Aurum Pivot é uma ferramenta de trading, não uma garantia de lucro.
As condições de mercado podem mudar, e perdas são possíveis.
Sempre utilize uma gestão de risco adequada e nunca negocie com capital que você não pode se dar ao luxo de perder.