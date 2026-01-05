LIVE SIGNAL: Clique aqui para ver o desempenho ao vivo

IMPORTANTE: LEIA O GUIA PRIMEIRO

É fundamental que leia o guia de configuração antes de usar este EA para entender os requisitos da corretora, os modos de estratégia e a abordagem inteligente. Clique aqui para ler o Guia Oficial do Akali EA

Visão Geral

Akali EA é um Expert Advisor de scalping de alta precisão projetado especificamente para Ouro (XAUUSD). Ele utiliza um algoritmo de trailing stop extremamente ajustado para garantir lucros instantaneamente durante períodos de alta volatilidade. Este sistema é construído para precisão, visando uma alta taxa de acerto capitalizando movimentos rápidos do mercado e garantindo lucro antes que o mercado retraia.

Requisitos de Configuração

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: M1 (1 Minuto)

Tipo de Conta: Raw ECN / Spread baixo é obrigatório.

Corretora Recomendada: consulte o guia

Nota: Este EA depende de trailing stops ajustados. Contas com spreads altos impactarão negativamente o desempenho. Por favor, consulte o guia para detalhes sobre o horário do servidor e seleção da corretora.

Por que Akali EA?

Lógica de Alta Taxa de Acerto: Projetado para capturar movimentos rápidos com precisão.

Recuperação Inteligente: A estratégia é construída para sustentar longas sequências de vitórias.

Modos Flexíveis: Inclui modos específicos para "Tighter Trailing" (Trailing Mais Ajustado) e "Wider Trailing" (Trailing Mais Amplo).

Política de Preços

O preço será atualizado de acordo com a demanda. Para manter a qualidade da estratégia e evitar a superlotação, o preço aumentará progressivamente à medida que mais cópias forem vendidas.

Aviso de Risco: A negociação de câmbio e CFDs acarreta um alto nível de risco. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Por favor, negocie com responsabilidade e teste primeiro em uma conta demo.