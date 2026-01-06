Gold Atlas
- Jimmy Peter Eriksson
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Leia isto primeiro (Muito importante)
- Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos.
- Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA
- Projetado para traders focados em consistência a longo prazo.
Resultados ao vivo: Sinal ao vivo | Portfólio principal | Resultados FTMO
O que é o Atlas do Ouro?
Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). Ele utiliza uma abordagem de rompimento com múltiplas entradas para capturar tanto movimentos intradiários quanto rompimentos de tendências mais amplas.
O sistema não se baseia em indicadores ou prazos fixos e utiliza otimização mínima para reduzir o ajuste de curvas e melhorar a robustez.
O Gold Atlas opera com 5 níveis de rompimento diferentes, cada um com sua própria lógica de stop loss e trailing stop, criando uma forte diversificação interna.
A estratégia foi testada retroativamente até 2006 com pouco menos de 10.000 negociações, abrangendo diferentes regimes e condições de mercado.
Como um sistema de acompanhamento de tendências, ele não acertará todas as negociações, mas foi projetado para capturar grandes ganhos ocasionais a longo prazo.
Configurar
A instalação é plug & play .
O Gold Atlas foi projetado para ser fácil de usar e operar , sem necessidade de configurações complexas.
Basta anexar o EA ao gráfico e selecionar um nível de risco : Baixo / Médio / Alto
Uma vez configurado, o sistema está pronto para funcionar.
Saldo mínimo da conta: US$ 200.
Saldo recomendado: US$ 500 ou mais.
Usuários do “Prop Firm Gold EA”
O Gold Atlas EA funciona muito bem em conjunto com o Prop Firm Gold EA .
Os dois sistemas utilizam estratégias completamente diferentes com baixíssima correlação , permitindo que sejam executados simultaneamente para uma melhor diversificação e resultados mais consistentes.
O acesso à nossa comunidade privada está incluído na sua licença. Entre em contato conosco após a compra para receber seu convite.
Características
-
Proteção contra perdas diárias (amigável a corretoras de propano , como a FTMO )
-
Função de randomização integrada (ideal para empresas de apostas esportivas)
-
Opção de risco manual em %
- Opção de tamanho de lote fixo
- Opção para ativar ou desativar os modelos de entrada 1 a 5.
- Opção para fechar todas as operações em aberto na sexta-feira à noite para evitar altas taxas de swap.
-
Comentário comercial ajustável pelo usuário
-
Número mágico ajustável pelo usuário
-
Exibição opcional de informações do gráfico
-
Redução diária atual
-
Lucro diário atual
-
Aviso
Os sistemas de negociação automatizados são frequentemente comercializados como IA, inteligência artificial, aprendizado de máquina, ChatGPT ou até mesmo sistemas de computação quântica. Este é um dos principais motivos pelos quais os investidores devem ser cautelosos.
Muitos EAs (Expert Advisors) no mercado são enganosos e foram criados com um único propósito: fazer os compradores acreditarem que encontraram uma máquina de imprimir dinheiro.
Na realidade, não é esse o caso. A maioria desses sistemas falha com o tempo e frequentemente leva a enormes prejuízos ou à quebra total das contas.
Os sistemas que ofereço não se baseiam em jargões ou promessas de marketing. Eles são construídos sobre ideias fundamentais e técnicas bem conhecidas, presentes no mercado Forex, que demonstraram uma vantagem real a longo prazo quando aplicadas de forma estruturada e baseada em regras.
Também é importante ter cautela com sistemas comercializados como TIC ou SMC. Essas abordagens são, em grande parte, discricionárias por natureza e, quando transformadas em regras automatizadas, muitas vezes não apresentam uma vantagem claramente definida ou comprovada.