Leia isto primeiro (Muito importante) Não foi projetado para operações de curto prazo ou lucros rápidos.

Sem Martingale / Sem Grade / Sem IA

Projetado para traders focados em consistência a longo prazo. Resultados ao vivo: Sinal ao vivo | Portfólio principal | Resultados FTMO OFERTA DE LANÇAMENTO! O preço atual é válido apenas para um número limitado de cópias. Após o esgotamento do estoque, o preço aumentará.

O que é o Atlas do Ouro?



Gold Atlas é um sistema de negociação automatizado profissional para ouro (XAUUSD). Ele utiliza uma abordagem de rompimento com múltiplas entradas para capturar tanto movimentos intradiários quanto rompimentos de tendências mais amplas.

O sistema não se baseia em indicadores ou prazos fixos e utiliza otimização mínima para reduzir o ajuste de curvas e melhorar a robustez.

O Gold Atlas opera com 5 níveis de rompimento diferentes, cada um com sua própria lógica de stop loss e trailing stop, criando uma forte diversificação interna.

A estratégia foi testada retroativamente até 2006 com pouco menos de 10.000 negociações, abrangendo diferentes regimes e condições de mercado.

Como um sistema de acompanhamento de tendências, ele não acertará todas as negociações, mas foi projetado para capturar grandes ganhos ocasionais a longo prazo.





Configurar



A instalação é plug & play .

O Gold Atlas foi projetado para ser fácil de usar e operar , sem necessidade de configurações complexas.

Basta anexar o EA ao gráfico e selecionar um nível de risco : Baixo / Médio / Alto

Uma vez configurado, o sistema está pronto para funcionar.

Saldo mínimo da conta: US$ 200.

Saldo recomendado: US$ 500 ou mais.









Usuários do “Prop Firm Gold EA”



O Gold Atlas EA funciona muito bem em conjunto com o Prop Firm Gold EA .

Os dois sistemas utilizam estratégias completamente diferentes com baixíssima correlação , permitindo que sejam executados simultaneamente para uma melhor diversificação e resultados mais consistentes.

Características

