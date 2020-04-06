DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso.





Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or EURUSD, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5.

Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años.

El EA trabaja como un cazador, un francotirador, analizando el movimiento del precio, su fuerza y tendencia, esperando pacientemente las mejores oportunidades para hacer su trabajo con extrema precisión.

El EA se basa en las estrategias ICT KILLZONES y utiliza también muchos indicadores nativos y propios.





Características principales:

Este EA analiza continuamente el movimiento del precio y cuando identifica las mejores oportunidades, envía una única orden limitada, abriendo así una posición.

Cada posición tiene un Take Profit (TP) fijo y un Stop Loss (SL) fijo establecidos desde el principio.

El lote también se calcula y determina automáticamente a partir de las entradas.

Seguridad Siempre: Este EA es muy SEGURO, NO utiliza estrategias Grid, Martingale o Hedge. Todas las operaciones tienen una sola entrada por operación y están protegidas por un stop loss duro.

Este EA es muy RESILIENTE a NOTICIAS de alto impacto (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o cualquier otro movimiento brusco de precios. No necesita hacer nada, el EA se protege solo.





Tres modos de operación:



Lote fijo: puede introducir el lote fijo que desee en los campos de entrada.

Beneficio fijo: puede introducir la cantidad de beneficio en USD que desee en los campos de entrada. Esta cantidad será fija y el lote se calculará automáticamente.

AutoLot: puede introducir el porcentaje del saldo que se utilizará como beneficio objetivo en los campos de entrada.





Cómo instalarlo:

Descargue este EA, Asegúrese de que todos los pares (GOLD or EURUSD) están en el Market Watch (Ctrl+M), Tenga el gráfico (GOLD or EURUSD) en el marco de tiempo H1, Coloque este EA en el gráfico (GOLD or EURUSD), Compruebe y ajuste los parámetros como se muestra a continuación, Haga clic en OK para activar, Listo.





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si desea personalizar, hay estos parámetros:

[#01] Número mágico,

[#02] Modo de operación (lote fijo, beneficio fijo o lote automático),

--- Si [#02] es Lote fijo,

--- Si [#02] es Beneficio fijo (USD),

--- Si [#02] es Lote automático,

[#06] Comentario,

[#07] Sufijo.





Estoy comprometido a optimizar y mejorar continuamente todos mis EAs para darle a usted y a mí la mejor experiencia de trading posible. Recibirá todas las ACTUALIZACIONES de forma GRATUITA y también añadiré nuevas funciones al EA basándome en las sugerencias de los clientes.





La estrategia principal de este experto es: ICT (KILLZONES), de Michael J. Huddleston





La técnica Killzones, desarrollada dentro de las enseñanzas de Inner Circle Trading (ICT), se refiere a la identificación de ventanas de tiempo específicas en el mercado en las que la liquidez, la volatilidad y la eficiencia en los movimientos de precios tienden a intensificarse. Los operadores utilizan estas zonas para encontrar momentos estadísticamente favorables para las configuraciones, los barridos de liquidez y el desplazamiento institucional de los precios. La idea central es que los principales participantes del mercado concentran sus operaciones durante estos periodos, creando condiciones más adecuadas para estrategias basadas en la manipulación de la liquidez y los movimientos direccionales.





ESTRUCTURA Y MOMENTO DE LAS KILLZONES

Las Killzones se definen por rangos de tiempo asociados con las aperturas y solapamientos de las principales sesiones bursátiles mundiales, como Londres y Nueva York. Entre las más observadas se encuentran la zona de Londres (generalmente antes y poco después de la apertura de Londres), la zona de Nueva York (incluida la apertura de Nueva York y el período previo a Nueva York) y el rango asiático, que precede a movimientos más fuertes al comienzo de la sesión europea. Cada ventana tiene sus propias características de volatilidad y comportamiento institucional, lo que influye en la forma en que el precio forma máximos, mínimos y reservas de liquidez.





LICUIDIDAD, MANIPULACIÓN Y DESPLAZAMIENTO

Dentro de las zonas de muerte, el mercado tiende a realizar búsquedas de liquidez con mayor frecuencia, centrándose en los stop-loss, los máximos, los mínimos y los desequilibrios creados anteriormente. Este comportamiento está relacionado con las acciones de los grandes operadores que necesitan acceder a la liquidez antes de impulsar el precio hacia un objetivo institucional. Para el operador, identificar estos barridos y comprender cómo preceden a un desplazamiento eficiente es esencial para interpretar el flujo institucional de acuerdo con el marco ICT.





APLICACIÓN ESTRATÉGICA PRÁCTICA

El uso práctico de las zonas de muerte implica alinear el contexto diario —como el sesgo direccional, los niveles clave y la estructura de precios— con las ventanas de tiempo de mayor probabilidad operativa. En lugar de operar en cualquier momento, el operador centra su atención en estos periodos, buscando confirmaciones como rupturas en la estructura, engullidos institucionales, brechas de valor razonable y cambios de carácter. Este enfoque aumenta la selectividad y reduce la exposición innecesaria, favoreciendo configuraciones más consistentes alineadas con el comportamiento programado de los precios según la metodología ICT.





Este experto también utiliza una cesta de indicadores como base, siendo el principal un indicador único y exclusivo, creado y optimizado por el desarrollador.