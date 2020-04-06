EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。





これは (GOLD or EURUSD) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。

過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。

このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。

このEAは ICT KILLZONES 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。





主な特徴

このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。

すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。

ロットも入力から自動的に計算され決定されます。

常に安全です： このEAは非常に安全で、グリッド、マーチンゲール、ヘッジ戦略は使用しません。すべての取引は1回のみエントリーされ、ハードストップロスによって保護されています。

このEAは、インパクトの強いニュース（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA、RBNZ）やその他の突発的な値動きに対して非常に強い耐性を持っています。あなたは何もする必要はなく、EAが自動的に保護します。





3つのオペレーションモード:



固定ロット: 入力欄に希望の固定ロット数を入力できます。

固定利益: 入力欄に希望の利益額（USD）を入力できます。この金額は固定され、ロット数は自動的に計算されます。

オートロット: 入力欄に、ターゲット利益として使用する残高の割合を入力できます。





インストール方法

このEAをダウンロードしてください、 全てのペア (GOLD or EURUSD) がマーケットウォッチ(Ctrl+M)にあることを確認する、 (GOLD or EURUSD) チャートがH1タイムフレームであることを確認します、 このEAを (GOLD or EURUSD) チャート上に置きます、 以下のようにパラメータをチェックし、調整します、 OKをクリックしてアクティブにします、 完了です！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - カスタマイズしたい場合は、以下のパラメータがあります：

[#01] マジックナンバー,

[#02] 取引モード（固定ロットまたは固定利益またはオートロット）,

--- [#02]が固定ロットの場合、

--- [#02]が固定利益（USD）の場合、

--- [#02]がオートロットの場合、

[#06] コメント、

[#07] サフィックス 。





私のEAは常に最適化され、改良され続けています。また、お客様からのご提案に基づいてEAに新機能を追加することもあります。





この専門家の主な戦略は、マイケル・J・ハドルストンによる ICT (KILLZONES) です。





インナーサークルトレーディング (ICT) の教えの中で開発されたキルゾーン手法は、流動性、変動性、価格変動の効率性が強まる傾向がある、市場における特定の時間枠を特定することを指します。トレーダーは、このゾーンを利用して、セットアップ、流動性の掃討、機関投資家による価格変動など、統計的に有利な瞬間を見つけます。その中心的な考え方は、主要な市場参加者がこれらの期間に取引を集中させるため、流動性の操作や方向性のある動きに基づく戦略にとってより好ましい条件が生まれるというものです。





キルゾーンの構造とタイミング

キルゾーンは、ロンドンやニューヨークなど、世界の主要な取引セッションの開始時間と重複する時間帯によって定義されます。最も注目されるのは、ロンドン・キルゾーン（概ねロンドン市場開場前および開場直後）、ニューヨーク・キルゾーン（ニューヨーク市場開場時および開場前期間を含む）、そして欧州セッション開始時の強い動きに先行するアジア・レンジである。各時間帯はボラティリティと機関投資家の行動特性が異なり、価格の高値・安値形成や流動性プールの形成に影響を与える。





流動性・操作・価格操作

キルゾーン内では、市場は流動性狩りをより頻繁に行い、ストップロス、高値、安値、過去に生じた不均衡を標的とする傾向がある。この行動は、価格を機関投資家の目標値に向けて動かす前に流動性へのアクセスを必要とする大口プレイヤーの行動と関連している。トレーダーにとって、これらの掃討行動を特定し、効率的な置換が先行する仕組みを理解することは、ICTフレームワークに基づく機関投資家のフローを解釈する上で不可欠である。





実践的戦略的応用

キルゾーンの実践的活用には、方向性バイアス・重要水準・価格構造といった日次コンテキストを、高い操作確率の時間枠と整合させることが含まれる。あらゆるタイミングで取引するのではなく、トレーダーはこれらの期間に注力し、構造のブレイク、機関投資家による包み足、公正価値ギャップ、性格の変化といった確認要素を探す。このアプローチは選択性を高め、不要なエクスポージャーを削減し、ICTメソドロジーに基づくプログラムされた価格行動に沿った、より一貫性のあるセットアップを促進する。





この専門家はまた、開発者が独自に作成・最適化した主要指標を含む指標バスケットを基盤として使用している。