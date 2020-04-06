DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.


Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT KILLZONES-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.


Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.


Drei Betriebsmodi:

Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.


Wie zu installieren:

  1. Laden Sie diesen EA herunter,
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GOLD or EURUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M),
  3. Stellen Sie den (GOLD or EURUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen,
  4. Platzieren Sie diesen EA auf dem (GOLD or EURUSD) Chart,
  5. Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an,
  6. Klicken Sie zum Aktivieren auf OK,
  7. Geschafft!


    INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

    • [#01] Magische Zahl,
    • [#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Lot ist,
    •   ---   Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,
    •   ---   Wenn [#02] AutoLot ist,
    • [#06] Kommentar,
    • [#07] Suffix.


    Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.


    Die Hauptstrategie dieses Experten ist – ICT (KILLZONES) – von Michael J. Huddleston


    Die Killzones-Technik, die im Rahmen der Lehren von Inner Circle Trading (ICT) entwickelt wurde, bezieht sich auf die Identifizierung spezifischer Zeitfenster im Markt, in denen sich Liquidität, Volatilität und Effizienz der Kursbewegungen tendenziell verstärken. Diese Zonen werden von Händlern genutzt, um statistisch günstige Momente für Setups, Liquiditätssweeps und institutionelle Preisverschiebungen zu finden. Die zentrale Idee besteht darin, dass sich die wichtigsten Marktteilnehmer während dieser Zeiträume auf ihre Aktivitäten konzentrieren und so günstigere Bedingungen für Strategien schaffen, die auf Liquiditätsmanipulation und direktionalen Bewegungen basieren.


    STRUKTUR UND TIMING DER KILLZONES

    Killzones werden durch Zeiträume definiert, die mit den Eröffnungen und Überschneidungen wichtiger globaler Handelssitzungen, wie z. B. London und New York, verbunden sind. Zu den am häufigsten beobachteten gehören die London Killzone (in der Regel vor und kurz nach der Eröffnung in London), die New York Killzone (einschließlich der Eröffnung in New York und der Zeit vor NY) und die Asian Range, die stärkeren Bewegungen zu Beginn der europäischen Sitzung vorausgeht. Jedes Fenster hat seine eigenen Merkmale hinsichtlich Volatilität und institutionellem Verhalten, die Einfluss darauf haben, wie der Preis Hochs, Tiefs und Liquiditätspools bildet.


    LIQUIDITÄT, MANIPULATION UND VERSCHIEBUNG

    Innerhalb der Killzones neigt der Markt dazu, häufiger nach Liquidität zu suchen und dabei Stop-Losses, Hochs, Tiefs und zuvor entstandene Ungleichgewichte ins Visier zu nehmen. Dieses Verhalten hängt mit den Aktionen großer Akteure zusammen, die Zugang zu Liquidität benötigen, bevor sie den Kurs in Richtung eines institutionellen Ziels treiben können. Für den Trader ist es unerlässlich, diese Sweeps zu identifizieren und zu verstehen, wie sie einer effizienten Verdrängung vorausgehen, um den institutionellen Fluss gemäß dem ICT-Rahmen interpretieren zu können.


    PRAKTISCHE STRATEGISCHE ANWENDUNG

    Die praktische Anwendung von Killzones umfasst die Ausrichtung des täglichen Kontexts – wie Richtungsneigung, Schlüsselwerte und Preisstruktur – auf die Zeitfenster mit höherer operativer Wahrscheinlichkeit. Anstatt zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu handeln, konzentriert sich der Trader auf diese Zeiträume und sucht nach Bestätigungen wie Strukturbrüchen, institutionellen Engulfings, Fair-Value-Lücken und Charakterverschiebungen. Dieser Ansatz erhöht die Selektivität und reduziert unnötige Risiken, wodurch konsistentere Setups begünstigt werden, die mit dem programmierten Preisverhalten gemäß der ICT-Methodik übereinstimmen.


    Dieser Experte verwendet außerdem einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der wichtigste ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.

    Empfohlene Produkte
    Blue CARA MT5
    Duc Anh Le
    Experten
    | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
    SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
    Adam Gerasimov
    Experten
    SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
    Hamster Scalping mt5
    Ramil Minniakhmetov
    4.71 (234)
    Experten
    Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
    Fuzzy Logic Trend EA
    Percival David
    Experten
    Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
    Nova WDX Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
    Fractal Trend Master
    Marcus Vinicius
    Experten
    Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
    SmartRisk MA Pro
    Oleg Polyanchuk
    Experten
    SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
    MadoCryptoXPro
    Mohamad Taha
    Experten
    Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
    Fundamental Robot MT5
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experten
    Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
    Universal MT5 MACD
    Volodymyr Hrybachov
    Experten
    Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
    Expert Smart Trend
    Ruslan Pishun
    3 (6)
    Experten
    Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
    PipFinite EA Breakout EDGE MT5
    Karlo Wilson Vendiola
    5 (3)
    Experten
    Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.67 (33)
    Experten
    EINFÜHRUNGSAKTION: Zum aktuellen Preis ist nur eine sehr begrenzte Anzahl Exemplare erhältlich! Endpreis: 999 $ NEU (ab 349 $) --> ERHALTEN SIE 1 EA GRATIS (für 2 Handelskontonummern). Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Willkommen beim BITCOIN REAPER!   Nach dem enormen Erfolg von „Gold Reaper“ habe ich beschlossen, dass es an der Zeit ist, dieselben Erfolgsprinzipien auf den Bitcoin
    ExtremeX
    Noelle Chua Mei Ping
    Experten
    Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
    IlanisMT5
    Mikhail Sergeev
    3.86 (7)
    Experten
    Ilanis ist ein Expert Advisor für den Aktienhandel, er kann für den Handel auf dem Forex und anderen Märkten, einschließlich Rohstoffen, Metallen und Indexmärkten, verwendet werden. Um den Markteintritt zu bestimmen, verwendet der EA den modernen und ultraleichten adaptiven Indikator FourAverage. Das Prinzip der Positionserhaltung ähnelt dem des beliebten Forex-Roboters Ilan, der Mittelwertbildung verwendet. Aber im Gegensatz zu Ilan verwendet Ilanis einen genauen Einstieg in den Markt. Der Robo
    PSAR Expert Extended MT5
    Alexander Fedosov
    Experten
    Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
    Trade bot Smartic
    Dmytro Merenko
    Experten
    ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
    Ilan
    Andrey Khatimlianskii
    4.71 (7)
    Experten
    Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
    MMM Japanese Candles
    Andre Tavares
    Experten
    Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
    Missy Fab MT5
    Natalyia Nikitina
    Experten
    Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
    Gyroscopes mt5
    Nadiya Mirosh
    5 (2)
    Experten
    Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
    Bober Real MT5
    Arnold Bobrinskii
    4.76 (17)
    Experten
    Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
    OverSeer MT5
    Theo Karam
    4 (2)
    Experten
    OverSeer:Ihr durchdachter Handelsverbündeter OverSeer ist nicht einfach nur ein weiterer Expert Advisor - es ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Begleiter für Händler, die sich mit einem stetigen, konservativen Ansatz in der komplexen Welt des Indexhandels zurechtfinden wollen. OverSeer wurde in jahrelanger Experimentier- und Lernarbeit entwickelt und hilft Ihnen dabei, sich an den globalen Märkten zu engagieren, während Sie Ihre Strategien auf dem Boden der Tatsachen halten. Warum OverSeer wäh
    Bear vs Bull EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experten
    Bear vs Bull EA ist ein automatisierter Berater für den täglichen Betrieb des FOREX-Währungsmarktes in einem volatilen und ruhigen Markt. Geeignet sowohl für erfahrene Händler als auch für Anfänger. Es funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker, die FIFO erfordern, um vor allem zuvor geöffnete Transaktionen zu schließen. *Um das Panel zu aktivieren, ist es notwendig, den Parameter DRAW_INFORMATION = true in den Einstellungen zu setzen; - Empfehlungen Bevor Sie den Ber
    Nova DCA Trader
    Anita Monus
    Experten
    Nova DCA Trader ist ein Expert Advisor zur Verwaltung von Trades unter Verwendung der Dollar-Cost Averaging (DCA) Strategie, die eine kontrollierte Skalierung von Positionen in trendigen oder volatilen Märkten ermöglicht. Durch Mittelwertbildung in Positionen auf vordefinierten Niveaus zielt dieser EA darauf ab, den Einstiegspreis zu verbessern und das Gewinnpotenzial zu maximieren, während das Risiko sorgfältig verwaltet wird. Im Gegensatz zu rücksichtslosen Grid- oder Martingale-Systemen wende
    Max ScalperSpeed MT5
    Paranchai Tensit
    Experten
    Max ScalperSpeed MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor. Dieses System wurde entwickelt, um die Effizienz der Generierung von mehr Rendite zu verbessern. Es stützt sich auf Scalping- und Erholungsstrategien mit angemessenen Handelsfrequenzen und ist in der Lage, unter allen Marktbedingungen gut zu funktionieren, egal ob es sich um einen Trend oder eine Seitwärtsbewegung handelt, und ist in der Lage, unter allen Bedingungen Vollzeit zu handeln. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nachrich
    Exp TickSniper PRO FULL
    Vladislav Andruschenko
    3.97 (58)
    Experten
    Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
    Nova Gold X
    Hicham Chergui
    5 (5)
    Experten
    Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
    LT Gap EA
    Sie Samuel Roland Youl
    Experten
    Entdecken Sie die ultimative Lösung für den Handel mit Marktlücken mit dem LT Gap EA, der jetzt auf MQL5 verfügbar ist. Mit drei leistungsstarken Strategien zu Ihrer Verfügung können Sie Ihr Gap-Handels-Potenzial wie nie zuvor maximieren. Hauptmerkmale: Vielseitige Strategien: Wählen Sie aus drei verschiedenen Gap-Handelsstrategien. Handeln Sie alle Gaps, konzentrieren Sie sich auf Gaps, die vordefinierte Mindestkriterien erfüllen, oder führen Sie Trades ausschließlich dann aus, wenn die Gap-Ab
    Aussie Precision
    Kaloyan Ivanov
    Experten
    Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.98 (379)
    Experten
    Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
    AI Gold Sniper MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (23)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
    Zenox
    PETER OMER M DESCHEPPER
    4.63 (19)
    Experten
    Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
    NTRon 2OOO
    Konstantin Freize
    5 (17)
    Experten
    Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
    Quantum King EA
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (88)
    Experten
    Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
    AI Gold Trading MT5
    Ho Tuan Thang
    5 (11)
    Experten
    LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
    Aura Ultimate EA
    Stanislav Tomilov
    4.85 (84)
    Experten
    Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    4.56 (75)
    Experten
    Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (496)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (17)
    Experten
    BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
    Pivot Killer
    Pablo Dominguez Sanchez
    4.6 (20)
    Experten
    Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
    AI Forex Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.44 (64)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.74 (129)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
    CryonX EA MT5
    Solomon Din
    5 (4)
    Experten
    Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
    Argos Rage
    Aleksandar Prutkin
    4.58 (26)
    Experten
    Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
    Aura Black Edition MT5
    Stanislav Tomilov
    4.36 (50)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    Golden Hen EA
    Taner Altinsoy
    5 (8)
    Experten
    Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.47 (88)
    Experten
    PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    4.88 (24)
    Experten
    PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
    Remstone
    Remstone
    5 (8)
    Experten
    Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (29)
    Experten
    WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
    Ultimate Pulse
    Clifton Creath
    5 (2)
    Experten
    Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
    Golden Mirage mt5
    Michela Russo
    4.71 (28)
    Experten
    Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
    HTTP ea
    Yury Orlov
    5 (8)
    Experten
    How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    4.2 (40)
    Experten
    AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    3.93 (41)
    Experten
    Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
    Quantum StarMan
    Bogdan Ion Puscasu
    4.86 (103)
    Experten
    Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
    Autorithm AI
    Zaha Feiz
    4.6 (10)
    Experten
    [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (26)
    Experten
    Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
    SmartChoise
    Gabriel Costin Floricel
    4.21 (71)
    Experten
    SmartChoise EA – Trading-System mit neuronalen Netzwerken für XAU/USD (Gold) im M1-Zeitrahmen Das Benutzerhandbuch ist über den Link auf meiner Profilseite verfügbar — es enthält detaillierte Erklärungen zu allen Einstellungen und Optionen. Auf dem Telegram-Kanal finden Sie auch mehrere Konten, die SmartChoise mit unterschiedlichen Guthaben, Risikostufen und Setups verwenden. Das ist eine großartige Möglichkeit, die reale Leistung des EAs bei verschiedenen Brokern und unter unterschiedlichen Bed
    Weitere Produkte dieses Autors
    THOR Forex Hammer usdjpy mt5 ict power of three
    Damiem Marchand De Campos
    3.08 (13)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    DUO Gold BitCoin ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or BITCOIN-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der
    DUO Gold GbpUsd harmonic patterns
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der d
    TAKI Forex Blade audusd smc choch
    Damiem Marchand De Campos
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im AUDUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns
    Damiem Marchand De Campos
    4 (4)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im NZDUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Spartan Forex Sword expert mt5 gbpusd
    Damiem Marchand De Campos
    5 (4)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDCAD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Viking Forex Conqueror mt5 eurusd MACD conv diver
    Damiem Marchand De Campos
    5 (2)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    ORKA Forex High Energy eurjpy mt5 ict killzones
    Damiem Marchand De Campos
    5 (3)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im EURJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    AXEL Forex Ultra Security audjpy mt5 ict optimal
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im AUDJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    NOUX Forex Shield gbpjpy mt5 ict fgv
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GBPJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    ZYRO Forex Spear cadjpy ict ob order blocks
    Damiem Marchand De Campos
    5 (1)
    Experten
    EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im CADJPY-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension