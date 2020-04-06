DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert.





Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im GOLD or EURUSD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform.

Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre.

Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preisbewegung, ihre Stärke und den Trend analysiert und geduldig auf die besten Gelegenheiten wartet, um seine Arbeit mit äußerster Präzision zu erledigen.

Der EA basiert auf den ICT KILLZONES-Strategien und verwendet auch viele eigene und proprietäre Indikatoren.





Hauptmerkmale:

Dieser EA analysiert kontinuierlich die Kursbewegungen, und wenn er die besten Gelegenheiten erkennt, sendet er eine einzige limitierte Order und eröffnet damit eine Position.

Jede Position hat von Anfang an einen festen Take Profit (TP) und einen festen Stop Loss (SL).

Das Lot wird ebenfalls automatisch aus den Eingaben berechnet und festgelegt.

Immer sicher: Dieser EA ist sehr SICHER, er verwendet KEINE Grid-, Martingale- oder Hedge-Strategien. Alle Trades haben nur einen Eintrag pro Trade und sind durch einen harten Stop-Loss geschützt.

Dieser EA ist seine sehr starke RESILIENT auf High-Impact NEWS (FOMC, FED, Payroll, EZB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA oder RBNZ) oder jede andere abrupte Preisbewegungen. Sie brauchen nichts zu tun, der EA schützt sich selbst.





Drei Betriebsmodi:



Feste Lotgröße: Sie können die gewünschte feste Lotgröße in die Eingabefelder eingeben.

Fester Gewinn: Sie können den gewünschten Gewinnbetrag in USD in die Eingabefelder eingeben. Dieser Betrag wird festgesetzt und die Lotgröße wird automatisch berechnet.

AutoLot: Sie können den Prozentsatz des Guthabens, der als Zielgewinn verwendet werden soll, in die Eingabefelder eingeben.





Wie zu installieren:

Laden Sie diesen EA herunter, Stellen Sie sicher, dass alle Paare (GOLD or EURUSD) in der Marktbeobachtung sind (Strg+M), Stellen Sie den (GOLD or EURUSD) Chart auf den H1-Zeitrahmen, Platzieren Sie diesen EA auf dem (GOLD or EURUSD) Chart, Überprüfen Sie die Parameter und passen Sie sie wie unten gezeigt an, Klicken Sie zum Aktivieren auf OK, Geschafft!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Wenn Sie den EA anpassen möchten, gibt es diese Parameter:

[#01] Magische Zahl,

[#02] Betriebsmodus (Feste Lotgröße oder Fester Gewinn oder AutoLot),

--- Wenn [#02] Fixed Lot ist,

--- Wenn [#02] Fixed Profit (USD) ist,

--- Wenn [#02] AutoLot ist,

[#06] Kommentar,

[#07] Suffix.





Ich bin bestrebt, alle meine EAs ständig zu optimieren und zu verbessern, um Ihnen und mir die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten. Sie erhalten alle UPDATES KOSTENLOS und ich füge dem EA auch neue Funktionen hinzu, die auf Kundenvorschlägen basieren.





Die Hauptstrategie dieses Experten ist – ICT (KILLZONES) – von Michael J. Huddleston





Die Killzones-Technik, die im Rahmen der Lehren von Inner Circle Trading (ICT) entwickelt wurde, bezieht sich auf die Identifizierung spezifischer Zeitfenster im Markt, in denen sich Liquidität, Volatilität und Effizienz der Kursbewegungen tendenziell verstärken. Diese Zonen werden von Händlern genutzt, um statistisch günstige Momente für Setups, Liquiditätssweeps und institutionelle Preisverschiebungen zu finden. Die zentrale Idee besteht darin, dass sich die wichtigsten Marktteilnehmer während dieser Zeiträume auf ihre Aktivitäten konzentrieren und so günstigere Bedingungen für Strategien schaffen, die auf Liquiditätsmanipulation und direktionalen Bewegungen basieren.





STRUKTUR UND TIMING DER KILLZONES

Killzones werden durch Zeiträume definiert, die mit den Eröffnungen und Überschneidungen wichtiger globaler Handelssitzungen, wie z. B. London und New York, verbunden sind. Zu den am häufigsten beobachteten gehören die London Killzone (in der Regel vor und kurz nach der Eröffnung in London), die New York Killzone (einschließlich der Eröffnung in New York und der Zeit vor NY) und die Asian Range, die stärkeren Bewegungen zu Beginn der europäischen Sitzung vorausgeht. Jedes Fenster hat seine eigenen Merkmale hinsichtlich Volatilität und institutionellem Verhalten, die Einfluss darauf haben, wie der Preis Hochs, Tiefs und Liquiditätspools bildet.





LIQUIDITÄT, MANIPULATION UND VERSCHIEBUNG

Innerhalb der Killzones neigt der Markt dazu, häufiger nach Liquidität zu suchen und dabei Stop-Losses, Hochs, Tiefs und zuvor entstandene Ungleichgewichte ins Visier zu nehmen. Dieses Verhalten hängt mit den Aktionen großer Akteure zusammen, die Zugang zu Liquidität benötigen, bevor sie den Kurs in Richtung eines institutionellen Ziels treiben können. Für den Trader ist es unerlässlich, diese Sweeps zu identifizieren und zu verstehen, wie sie einer effizienten Verdrängung vorausgehen, um den institutionellen Fluss gemäß dem ICT-Rahmen interpretieren zu können.





PRAKTISCHE STRATEGISCHE ANWENDUNG

Die praktische Anwendung von Killzones umfasst die Ausrichtung des täglichen Kontexts – wie Richtungsneigung, Schlüsselwerte und Preisstruktur – auf die Zeitfenster mit höherer operativer Wahrscheinlichkeit. Anstatt zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu handeln, konzentriert sich der Trader auf diese Zeiträume und sucht nach Bestätigungen wie Strukturbrüchen, institutionellen Engulfings, Fair-Value-Lücken und Charakterverschiebungen. Dieser Ansatz erhöht die Selektivität und reduziert unnötige Risiken, wodurch konsistentere Setups begünstigt werden, die mit dem programmierten Preisverhalten gemäß der ICT-Methodik übereinstimmen.





Dieser Experte verwendet außerdem einen Korb von Indikatoren als Grundlage, wobei der wichtigste ein einzigartiger und exklusiver Indikator ist, der vom Entwickler erstellt und optimiert wurde.