DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Questo Expert Advisor è stato progettato, sviluppato e ottimizzato appositamente per il vostro utilizzo.





Questo è un potente Expert Advisor (EA) per sfruttare le migliori e più grandi opportunità nel simbolo GOLD or EURUSD, in tutte le fasi del trend, dall'inizio alla fine, sul timeframe H1 e sulla piattaforma MT5.

Precisione, performance e coerenza impressionanti nei backtest degli ultimi 3 anni.

L'EA lavora come un cacciatore, un cecchino, analizzando il movimento del prezzo, la sua forza e la sua tendenza, aspettando pazientemente le migliori opportunità per fare il suo lavoro con estrema precisione.

L'EA si basa sulle strategie ICT KILLZONES e utilizza anche molti indicatori nativi e proprietari.





Caratteristiche principali:

Questo EA analizza continuamente il movimento dei prezzi e quando identifica le migliori opportunità, invia un singolo ordine limitato, aprendo così una posizione.

Ogni posizione ha un Take Profit (TP) fisso e uno Stop Loss (SL) fisso impostati fin dall'inizio.

Anche il lotto viene calcolato e determinato automaticamente in base agli input.

Sicurezza sempre: Questo EA è molto sicuro, NON utilizza strategie Grid, Martingale o Hedge. Tutte le operazioni hanno una sola entrata per operazione e sono protette da un rigido stop loss.

Questo EA è molto resistente alle notizie ad alto impatto (FOMC, FED, Payroll, BCE, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA o RBNZ) o a qualsiasi altro movimento brusco dei prezzi. Non è necessario fare nulla, l'EA si protegge da solo.





Tre modalità operative:



Lotto fisso: è possibile inserire il lotto fisso desiderato nei campi di immissione dati.

Profitto fisso: è possibile inserire l'importo di profitto in USD desiderato nei campi di immissione dati. Tale importo sarà fisso e il lotto verrà calcolato automaticamente.

AutoLot: è possibile inserire la percentuale del saldo che verrà utilizzata come profitto target nei campi di immissione dati.





Come si installa:

Come si installa:

Scaricate questo EA, Assicurarsi che tutte le coppie (GOLD or EURUSD) siano nel Market Watch (Ctrl+M), Avere il grafico (GOLD or EURUSD) sul timeframe H1, Posizionare questo EA sul grafico (GOLD or EURUSD), Controllare e regolare i parametri come mostrato di seguito, Fare clic su OK per attivare, Fatto!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Se volete personalizzare, ci sono questi parametri:

[#01] Numero magico,

[#02] Modalità operativa (Lotto fisso o Profitto fisso o Lotto automatico),

--- Se [#02] è Lotto fisso,

--- Se [#02] è Profitto fisso (USD),

--- Se [#02] è Lotto automatico,

[#06] Commento,

[#07] Suffisso.





La strategia principale di questo esperto è - ICT (KILLZONES) - di Michael J. Huddleston





La tecnica Killzones, sviluppata nell'ambito degli insegnamenti dell'Inner Circle Trading (ICT), si riferisce all'identificazione di specifiche finestre temporali nel mercato in cui la liquidità, la volatilità e l'efficienza dei movimenti di prezzo tendono ad intensificarsi. Queste zone sono utilizzate dai trader per trovare momenti statisticamente favorevoli per le configurazioni, le operazioni di liquidità e lo spostamento dei prezzi istituzionali. L'idea centrale è che i principali operatori di mercato concentrano le loro operazioni durante questi periodi, creando condizioni più adatte per strategie basate sulla manipolazione della liquidità e sui movimenti direzionali.





STRUTTURA E TEMPISTICA DELLE KILLZONES

Le Killzones sono definite da intervalli di tempo associati alle aperture e alle sovrapposizioni delle principali sessioni di trading globali, come Londra e New York. Tra le più osservate vi sono la Killzone di Londra (generalmente prima e subito dopo l'apertura di Londra), la Killzone di New York (che include l'apertura di New York e il periodo pre-NY) e l'Asian Range, che precede i movimenti più forti all'inizio della sessione europea. Ogni finestra ha le sue caratteristiche di volatilità e comportamento istituzionale, che influenzano il modo in cui il prezzo forma massimi, minimi e pool di liquidità.





LIQUIDITÀ, MANIPOLAZIONE E SPOSTAMENTO

All'interno delle Killzone, il mercato tende a cercare più frequentemente la liquidità, puntando su stop-loss, massimi, minimi e squilibri creati in precedenza. Questo comportamento è legato alle azioni dei grandi operatori che hanno bisogno di accedere alla liquidità prima di spingere il prezzo verso un obiettivo istituzionale. Per il trader, identificare questi sweep e capire come precedono uno spostamento efficiente è essenziale per interpretare il flusso istituzionale secondo il quadro ICT.





APPLICAZIONE STRATEGICA PRATICA

L'uso pratico delle Killzone comporta l'allineamento del contesto giornaliero - come il bias direzionale, i livelli chiave e la struttura dei prezzi - con le finestre temporali di maggiore probabilità operativa. Invece di fare trading in qualsiasi momento, il trader concentra la sua attenzione su questi periodi, cercando conferme quali rotture nella struttura, engulfment istituzionali, gap di fair value e cambiamenti di carattere. Questo approccio aumenta la selettività e riduce l'esposizione non necessaria, favorendo configurazioni più coerenti e allineate al comportamento dei prezzi programmato secondo la metodologia ICT.





Questo esperto utilizza anche un paniere di indicatori come base, il principale dei quali è un indicatore unico ed esclusivo, creato e ottimizzato dallo sviluppatore.