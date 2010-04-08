DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.





H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 GOLD or EURUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다.

지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다.

EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다.

EA는 ICT KILLZONES 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.





주요 특징

이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다.

모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다.

랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다.

항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다.

이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.





세 가지 운영 모드:



고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다.

고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다.

오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.





설치 방법:

이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (GOLD or EURUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (GOLD or EURUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (GOLD or EURUSD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다:

[#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사.





저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.





이 전문가의 주요 전략은 - ICT(킬존) - 마이클 J. 허들스턴





인너 서클 트레이딩(ICT)의 가르침 안에서 개발된 킬존 기법은 시장 내에서 유동성, 변동성, 가격 움직임의 효율성이 강화되는 특정 시간대를 식별하는 것을 의미합니다. 트레이더들은 이러한 구역을 활용하여 통계적으로 유리한 진입 시점, 유동성 확보, 기관 투자자의 가격 변동 기회를 찾습니다. 핵심 개념은 주요 시장 참여자들이 이 기간 동안 거래를 집중함으로써 유동성 조작 및 방향성 움직임 기반 전략에 더 적합한 조건을 창출한다는 점이다.





킬존의 구조와 타이밍

킬존은 런던과 뉴욕 등 주요 글로벌 거래 세션의 개장과 중첩 시간대와 연관된 시간 범위로 정의된다. 가장 주목받는 구역으로는 런던 킬존(일반적으로 런던 시장 개장 전후), 뉴욕 킬존(뉴욕 시장 개장 및 개장 전 기간 포함), 그리고 유럽 세션 시작 시 강한 움직임을 앞두는 아시아 레인지가 있습니다. 각 구간은 변동성과 기관 행동 양상의 고유한 특성을 지니며, 가격이 고점·저점과 유동성 풀을 형성하는 방식에 영향을 미칩니다.





유동성, 조작 및 변위

킬존 내에서 시장은 유동성 사냥을 더 빈번히 수행하며, 스탑로스, 고점, 저점, 그리고 이전에 생성된 불균형을 표적으로 삼습니다. 이러한 행동은 가격을 기관 목표치로 이끌기 전에 유동성에 접근해야 하는 대형 플레이어들의 행동과 연결됩니다. 트레이더에게 있어 이러한 스윕을 식별하고 효율적인 변위가 어떻게 선행되는지 이해하는 것은 ICT 프레임워크에 따라 기관 흐름을 해석하는 데 필수적입니다.





실용적 전략 적용

킬존의 실용적 활용은 방향성 편향, 주요 레벨, 가격 구조 등 일일 컨텍스트를 운영 확률이 높은 시간대와 연계하는 것을 의미한다. 트레이더는 무분별한 매매 대신 이러한 기간에 집중하며, 구조적 돌파, 기관 포위형 캔들, 공정 가치 갭, 특성 변화 등의 확인 신호를 탐색합니다. 이 접근법은 선택성을 높이고 불필요한 노출을 줄여, ICT 방법론에 따른 프로그램화된 가격 행동과 부합하는 보다 일관된 진입 기회를 선호합니다.





해당 전문가는 또한 개발자가 독자적으로 제작 및 최적화한 독점 지표를 주축으로 한 지표 바스켓을 기반으로 활용합니다.