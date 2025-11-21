DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Bu Uzman Danışman, özellikle kendi kullanımınız için tasarlanmış, geliştirilmiş ve optimize edilmiştir.





Bu, GOLD or EURUSD sembolündeki en iyi ve en büyük fırsatlardan, trendin tüm aşamalarında, baştan sona, H1 zaman diliminde ve MT5 platformunda yararlanmak için güçlü bir Uzman Danışmandır (EA).

Son 3 yıldaki geriye dönük testlerde etkileyici doğruluk, performans ve tutarlılık.

EA bir avcı, bir keskin nişancı gibi çalışır, fiyat hareketini, gücünü ve trendini analiz eder, sabırla işini son derece hassas bir şekilde yapmak için en iyi fırsatları bekler.

EA, ICT KILLZONES stratejilerine dayanır ve birçok yerel ve tescilli göstergeyi de kullanır.





Temel özellikler:

Bu EA, fiyat hareketini sürekli olarak analiz eder ve en iyi fırsatları belirlediğinde, tek bir sınırlı emir gönderir, böylece bir pozisyon açar.

Her pozisyonun başlangıçtan itibaren sabit bir Kar Hedefi (TP) ve sabit bir Zarar Durdurma (SL) seviyesi vardır.

Lot ayrıca girdilerden otomatik olarak hesaplanır ve belirlenir.

Her Zaman Güvenlik: Bu EA çok GÜVENLİDİR, Izgara, Martingale veya Hedge stratejilerini KULLANMAZ. Tüm işlemlerin işlem başına yalnızca bir girişi vardır ve sert bir stop loss ile korunur.

Bu EA, yüksek etkili HABERLERE (FOMC, FED, Bordro, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA veya RBNZ) veya diğer ani fiyat hareketlerine karşı çok güçlü DİRENÇLİDİR. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok, EA kendini korur.





Üç Çalışma Modu:



Sabit Lot: Giriş alanlarına istediğiniz sabit lotu girebilirsiniz.

Sabit Kar: Giriş alanlarına istediğiniz kar tutarını USD cinsinden girebilirsiniz. Bu tutar sabit olacak ve lot otomatik olarak hesaplanacaktır.

Otomatik Lot: Giriş alanlarına Hedef Kar olarak kullanılacak bakiyenin yüzdesini girebilirsiniz.





Nasıl kurulur:

Bu EA'yı indirin, Tüm çiftlerin (GOLD or EURUSD) Piyasa İzleme'de olduğundan emin olun (Ctrl+M), H1 zaman diliminde (GOLD or EURUSD) grafiğine sahip olun, Bu EA'yı (GOLD or EURUSD) grafiğine yerleştirin, Parametreleri aşağıda gösterildiği gibi kontrol edin ve ayarlayın, Etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın, Bitti!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Özelleştirmek isterseniz, bu parametreler vardır:

[#01] Sihirli Sayı,

[#02] Çalışma Modu (Sabit Lot veya Sabit Kar veya Otomatik Lot),

--- [#02] Sabit Lot ise,

--- [#02] Sabit Kar (USD) ise,

--- [#02] Otomatik Lot ise,

[#06] Yorum,

[#07] Sonek.





Size ve bana mümkün olan en iyi ticaret deneyimini sunmak için tüm EA'larımı sürekli olarak optimize etmeye ve geliştirmeye kararlıyım. Tüm GÜNCELLEMELERİ ÜCRETSİZ olarak alacaksınız ve ayrıca müşteri önerilerine göre EA'ya yeni özellikler ekleyeceğim.





Bu uzmanın ana stratejisi - ICT (KILLZONES) - Michael J. Huddleston





Inner Circle Trading (ICT) öğretileri kapsamında geliştirilen Killzones tekniği, piyasadaki likidite, volatilite ve fiyat hareketlerinin verimliliğinin yoğunlaştığı belirli zaman aralıklarını belirlemeyi ifade eder. Bu bölgeler, tüccarlar tarafından kurulumlar, likidite süpürmeleri ve kurumsal fiyat kaymaları için istatistiksel olarak uygun anları bulmak için kullanılır. Temel fikir, büyük piyasa katılımcılarının bu dönemlerde işlemlerini yoğunlaştırarak, likidite manipülasyonu ve yönlü hareketlere dayalı stratejiler için daha uygun koşullar yaratmasıdır.





KILLZONES'UN YAPISI VE ZAMANLAMASI

Killzones, Londra ve New York gibi büyük küresel ticaret seanslarının açılışları ve çakışmalarıyla ilişkili zaman aralıkları ile tanımlanır. En çok gözlemlenenler arasında Londra Killzone (genellikle Londra açılışından önce ve hemen sonra), New York Killzone (New York açılışı ve NY öncesi dönem dahil) ve Avrupa seansının başlangıcındaki daha güçlü hareketlerden önce gelen Asya Aralığı bulunmaktadır. Her pencere, fiyatın yüksek, düşük ve likidite havuzlarını nasıl oluşturduğunu etkileyen kendi volatilite ve kurumsal davranış özelliklerine sahiptir.





LIKIDITE, MANIPÜLASYON VE DEĞİŞİM

Killzone'larda piyasa, stop-loss'ları, yüksek ve düşük seviyeleri ve önceden oluşturulmuş dengesizlikleri hedef alarak daha sık likidite avına çıkma eğilimindedir. Bu davranış, fiyatı kurumsal bir hedefe doğru yönlendirmeden önce likiditeye erişmesi gereken büyük oyuncuların eylemleriyle bağlantılıdır. Yatırımcılar için, bu süpürmeleri tanımlamak ve bunların verimli bir yer değiştirmeden önce nasıl gerçekleştiğini anlamak, ICT çerçevesine göre kurumsal akışı yorumlamak için çok önemlidir.





PRATİK STRATEJİK UYGULAMA

Killzone'ların pratik kullanımı, yönsel önyargı, kilit seviyeler ve fiyat yapısı gibi günlük bağlamı, daha yüksek operasyonel olasılık zaman aralıklarıyla uyumlu hale getirmeyi içerir. Tüccar, herhangi bir anda işlem yapmak yerine, bu dönemlere odaklanır ve yapıdaki kırılmalar, kurumsal yutmalar, gerçeğe uygun değer farkları ve karakter değişiklikleri gibi onaylar arar. Bu yaklaşım, seçiciliği artırır ve gereksiz riskleri azaltır, ICT metodolojisine göre programlanmış fiyat davranışına uygun daha tutarlı kurulumları destekler.





Bu uzman ayrıca, temel olarak bir dizi gösterge kullanır; bunların başında, geliştirici tarafından oluşturulan ve optimize edilen benzersiz ve özel bir gösterge gelir.