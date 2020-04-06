DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 本智能交易系统专为您的使用而设计、开发和优化。





这是一款功能强大的智能交易系统 (EA)，可在 H1 时间框架和 MT5 平台上，在美元兑加元 (GOLD or EURUSD) 符号的所有趋势阶段，自始至终利用最佳和最大的机会。

在过去 3 年的回溯测试中，其准确性、性能和一致性令人印象深刻。

该 EA 就像一个猎人、一个狙击手，分析价格走势、力度和趋势，耐心等待最佳时机，极其精准地完成任务。

该 EA 以 ICT KILLZONES 策略为基础，还使用了许多本地专有指标。





主要特点

该 EA 会持续分析价格走势，一旦发现最佳机会，就会发送一个有限订单，从而建立头寸。

每个仓位在开仓时就已设定好固定的止盈（TP）和止损（SL）点位。

手数也是根据输入自动计算和确定的。

始终安全： 该 EA 非常安全，不使用网格、马丁格尔或对冲策略。每笔交易只有一次进场机会，并有严格的止损保护。

该 EA 对影响较大的新闻（FOMC、FED、Payroll、ECB、BOE、SNB、BOC、BOJ、RBA 或 RBNZ）或任何其他突然的价格变动具有很强的抵御能力。你不需要做任何事情，EA 会自我保护。





三种操作模式：



固定仓位：您可以在输入框中输入所需的固定仓位。

固定利润：您可以在输入框中输入所需的利润金额（以美元为单位）。该金额将保持固定，仓位将自动计算。

自动仓位：您可以在输入框中输入作为目标利润使用的账户余额百分比。





如何安装

下载此 EA、 确保所有货币对（GOLD or EURUSD）都在 Market Watch（Ctrl+M）中、 将 (GOLD or EURUSD) 图表设置为 H1 时间框架、 将此 EA 放置在 (GOLD or EURUSD) 图表上、 检查并调整参数，如下图所示、 单击 “确定 ”激活、 完成！





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 如果您想自定义，可以使用以下参数：

[#01] 魔法数字，

[#02] 操作模式（固定仓位或固定利润或自动仓位），

--- 如果 [#02] 为固定仓位，

--- 如果 [#02] 为固定利润（美元），

--- 如果 [#02] 为自动仓位，

[#06] 评论，

[#07] 后缀 。





我致力于不断优化和改进我的所有 EA，为您和我提供最好的交易体验。您将免费收到所有更新，我还会根据客户建议为 EA 添加新功能。





该专家的核心策略——ICT（致命区域）——迈克尔·J·哈德尔斯顿著





致命区域技术源于“内圈交易法”（ICT）体系，旨在识别市场中特定时间窗口，此时流动性、波动性及价格波动效率往往显著增强。交易者利用这些区域寻找统计学上有利的布局时机、流动性清扫点及机构价格偏移点。其核心理念在于：主要市场参与者集中在此期间操作，为基于流动性操控和趋势方向的策略创造更适宜的条件。





杀戮区的时间结构与时机

杀戮区由全球主要交易时段（如伦敦与纽约）的开盘及交叠时段构成。最受关注的包括：伦敦杀戮区（通常在伦敦开盘前后）、纽约杀戮区（含纽约开盘及前夜时段），以及亚洲波动区（欧洲时段强劲行情启动前的预热阶段）。每个时段均呈现独特的波动特征与机构行为模式，影响价格高点、低点及流动性池的形成。





流动性、操纵与移位

在杀戮区内，市场往往更频繁地进行流动性搜寻，目标锁定止损单、高低点及先前形成的失衡区域。这种行为与大型玩家的操作密切相关——他们需要在推动价格向机构目标位前进前获取流动性。对交易者而言，识别这些清扫行为并理解其如何预示高效置换，是依据ICT框架解读机构资金流的关键。





实战策略应用

杀戮区的实际运用需将日间市场环境（如方向性偏好、关键价位、价格结构）与高操作概率的时间窗口相匹配。交易者不再随意交易，而是聚焦于这些时段，寻找结构突破、机构吞没形态、公允价值缺口及特征转变等确认信号。这种方法提高了选择性，减少了不必要的风险敞口，更有利于根据ICT方法论与预设价格行为相匹配的稳定交易布局。





该专家还采用一组指标作为基础，其中核心指标是由开发者创建并优化的独特专属指标。