DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Cet Expert Advisor a été conçu, développé et optimisé spécialement pour votre usage personnel.





Il s'agit d'un puissant Expert Advisor (EA) pour profiter des meilleures et plus grandes opportunités sur le symbole GOLD or EURUSD, dans toutes les phases de la tendance, du début à la fin, sur l'échelle de temps H1 et sur la plateforme MT5.

Précision, performance et cohérence impressionnantes dans les backtests des 3 dernières années.

L'EA fonctionne comme un chasseur, un sniper, analysant le mouvement du prix, sa force et sa tendance, attendant patiemment les meilleures opportunités pour faire son travail avec une extrême précision.

L'EA est basé sur les stratégies ICT KILLZONES et utilise également de nombreux indicateurs natifs et propriétaires.





Caractéristiques principales :

Cet EA analyse en permanence l'évolution des prix et lorsqu'il identifie les meilleures opportunités, il envoie un ordre limité unique, ouvrant ainsi une position.

Chaque position a un Take Profit (TP) fixe et un Stop Loss (SL) fixe définis dès le départ.

Le lot est également calculé et déterminé automatiquement à partir des données d'entrée.

Sécurité permanente : Cet EA est très SÛR, il n'utilise PAS les stratégies Grid, Martingale ou Hedge. Tous les trades n'ont qu'une seule entrée par trade et sont protégés par un stop loss dur.

Cet EA est très RESILIENT aux NOUVELLES à fort impact (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA ou RBNZ) ou à tout autre mouvement de prix brusque. Vous n'avez rien à faire, l'EA se protège tout seul.





Trois modes de fonctionnement :



Lot fixe : vous pouvez saisir le lot fixe souhaité dans les champs de saisie.

Bénéfice fixe : vous pouvez saisir le montant du bénéfice souhaité en USD dans les champs de saisie. Ce montant sera fixe et le lot sera calculé automatiquement.

AutoLot : vous pouvez saisir le pourcentage du solde qui sera utilisé comme bénéfice cible dans les champs de saisie.





Comment l'installer :

Téléchargez cet EA, Assurez-vous que toutes les paires (GOLD or EURUSD) sont dans le Market Watch (Ctrl+M), Ayez le graphique (GOLD or EURUSD) sur l'échelle de temps H1, Placez cet EA sur le graphique (GOLD or EURUSD), Vérifiez et ajustez les paramètres comme indiqué ci-dessous, Cliquez sur OK pour activer, C'est fait !





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Si vous voulez personnaliser, il y a ces paramètres :

[#01] Nombre magique,

[#02] Mode de fonctionnement (lot fixe ou profit fixe ou AutoLot),

--- Si [#02] est Lot fixe,

--- Si [#02] est Profit fixe (USD),

--- Si [#02] est AutoLot,

[#06] Commentaire,

[#07] Suffixe.





Je m'engage à optimiser et à améliorer continuellement tous mes EAs afin de vous offrir, ainsi qu'à moi, la meilleure expérience de trading possible. Vous recevrez toutes les mises à jour gratuitement et j'ajouterai également de nouvelles fonctionnalités à l'EA en fonction des suggestions de mes clients.





La stratégie principale de cet expert est - ICT (KILLZONES) - par Michael J. Huddleston





La technique Killzones, développée dans le cadre des enseignements de l'Inner Circle Trading (ICT), consiste à identifier des fenêtres temporelles spécifiques sur le marché où la liquidité, la volatilité et l'efficacité des mouvements de prix ont tendance à s'intensifier. Ces zones sont utilisées par les traders pour trouver des moments statistiquement favorables pour les configurations, les balayages de liquidité et les déplacements de prix institutionnels. L'idée centrale est que les principaux acteurs du marché concentrent leurs opérations pendant ces périodes, créant ainsi des conditions plus propices aux stratégies basées sur la manipulation de la liquidité et les mouvements directionnels.





STRUCTURE ET CALENDRIER DES KILLZONES

Les Killzones sont définies par des plages horaires associées à l'ouverture et au chevauchement des principales séances de négociation mondiales, telles que Londres et New York. Parmi les plus observées, on trouve la zone critique de Londres (généralement avant et peu après l'ouverture de Londres), la zone critique de New York (y compris l'ouverture de New York et la période pré-NY) et la fourchette asiatique, qui précède les mouvements plus forts au début de la séance européenne. Chaque fenêtre a ses propres caractéristiques en termes de volatilité et de comportement institutionnel, influençant la façon dont le prix forme des sommets, des creux et des pools de liquidité.





LIQUIDITÉ, MANIPULATION ET DÉPLACEMENT

Au sein des zones critiques, le marché a tendance à rechercher plus fréquemment la liquidité, en ciblant les stop-loss, les hauts, les bas et les déséquilibres créés précédemment. Ce comportement est lié aux actions des grands acteurs qui ont besoin d'accéder à la liquidité avant de faire évoluer le prix vers un objectif institutionnel. Pour le trader, il est essentiel d'identifier ces balayages et de comprendre comment ils précèdent un déplacement efficace afin d'interpréter les flux institutionnels selon le cadre ICT.





APPLICATION STRATÉGIQUE PRATIQUE

L'utilisation pratique des zones critiques implique d'aligner le contexte quotidien (tel que la tendance directionnelle, les niveaux clés et la structure des prix) avec les fenêtres temporelles présentant une probabilité opérationnelle plus élevée. Au lieu de négocier à tout moment, le trader concentre son attention sur ces périodes, à la recherche de confirmations telles que des ruptures de structure, des engloutissements institutionnels, des écarts de juste valeur et des changements de caractère. Cette approche augmente la sélectivité et réduit l'exposition inutile, favorisant des configurations plus cohérentes alignées sur le comportement programmé des prix selon la méthodologie ICT.





Cet expert utilise également un panier d'indicateurs comme base, le principal étant un indicateur unique et exclusif, créé et optimisé par le développeur.