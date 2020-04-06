DUO Gold EurUsd ict killzones

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Этот советник был спроектирован, разработан и оптимизирован специально для вашего собственного использования.





Это мощный советник (EA) для использования лучших и самых больших возможностей в инструменте GOLD or EURUSD, во всех фазах тренда, от начала до конца, на таймфрейме H1 и на платформе MT5.

Впечатляющая точность, производительность и последовательность в бэктестах за последние 3 года.

Советник работает как охотник, снайпер, анализируя движение цены, ее силу и тренд, терпеливо ожидая лучших возможностей, чтобы выполнить свою работу с предельной точностью.

Советник основан на стратегии ICT KILLZONES и использует множество собственных и запатентованных индикаторов.





Ключевые особенности:

Этот советник постоянно анализирует движение цены и, когда определяет наилучшие возможности, отправляет один ограниченный ордер, тем самым открывая позицию.

Каждая позиция имеет фиксированный Take Profit (TP) и фиксированный Stop Loss (SL), установленные с самого начала.

Лот также рассчитывается и определяется автоматически на основе входных данных.

Безопасность всегда: Этот советник очень безопасен, он НЕ использует стратегии Grid, Martingale или Hedge. Все сделки имеют только один вход на сделку и защищены жестким стоп-лоссом.

Этот советник очень устойчив к влиятельным новостям (FOMC, FED, Payroll, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA или RBNZ) или любым другим резким движениям цены. Вам не нужно ничего делать, советник защищает себя сам.





Три режима работы:



Фиксированный лот: вы можете ввести желаемый фиксированный лот в поля ввода.

Фиксированная прибыль: вы можете ввести желаемую сумму прибыли в долларах США в поля ввода. Эта сумма будет фиксированной, а лот будет рассчитываться автоматически.

AutoLot: вы можете ввести процент от баланса, который будет использоваться в качестве целевой прибыли, в поля ввода.





Как установить:

Скачайте данный советник, Убедитесь, что все пары (GOLD or EURUSD) находятся в Market Watch (Ctrl+M), Расположите график (GOLD or EURUSD) на таймфрейме H1, Поместите этот советник на график (GOLD or EURUSD), Проверьте и настройте параметры, как показано ниже, Нажмите OK для активации, Готово!





INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - Если вы хотите настроить, есть следующие параметры:

[#01] Магическое число,

[#02] Режим работы (Фиксированный лот или Фиксированная прибыль или Автолот),

--- Если [#02] — фиксированный лот,

--- Если [#02] — фиксированная прибыль (USD),

--- Если [#02] — AutoLot,

[#06] Комментарий,

[#07] Суффикс.





Я постоянно оптимизирую и улучшаю все свои советники, чтобы предоставить вам и мне наилучший возможный торговый опыт. Вы будете получать все обновления БЕСПЛАТНО, а также я буду добавлять новые функции в советник на основе предложений клиентов.





Основная стратегия этого эксперта — ICT (KILLZONES) — Майкл Дж. Хаддлстон





Техника Killzones, разработанная в рамках учения Inner Circle Trading (ICT), заключается в определении конкретных временных интервалов на рынке, когда ликвидность, волатильность и эффективность ценовых движений имеют тенденцию к усилению. Эти зоны используются трейдерами для поиска статистически благоприятных моментов для настройки, ликвидации ликвидности и институционального смещения цен. Основная идея заключается в том, что крупные участники рынка концентрируют свои операции в эти периоды, создавая более подходящие условия для стратегий, основанных на манипулировании ликвидностью и направленных движениях.





СТРУКТУРА И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ KILLZONES

Killzones определяются временными диапазонами, связанными с открытием и пересечением основных глобальных торговых сессий, таких как Лондон и Нью-Йорк. Среди наиболее наблюдаемых — лондонская Killzone (обычно перед открытием и вскоре после открытия Лондона), нью-йоркская Killzone (включая открытие Нью-Йорка и период перед открытием) и азиатский диапазон, который предшествует более сильным движениям в начале европейской сессии. Каждое окно имеет свои собственные характеристики волатильности и институционального поведения, влияющие на то, как цена формирует максимумы, минимумы и пулы ликвидности.





ЛИКВИДНОСТЬ, МАНИПУЛЯЦИЯ И СДВИГ

Внутри Killzones рынок имеет тенденцию чаще проводить охоту за ликвидностью, нацеливаясь на стоп-лоссы, максимумы, минимумы и ранее созданные дисбалансы. Это поведение связано с действиями крупных игроков, которым необходимо получить доступ к ликвидности, прежде чем двигать цену к институциональной цели. Для трейдера идентификация этих сдвигов и понимание того, как они предшествуют эффективному смещению, имеет важное значение для интерпретации институционального потока в соответствии с рамками ICT.





ПРАКТИЧЕСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Практическое использование Killzones предполагает согласование ежедневного контекста — такого как направленная предвзятость, ключевые уровни и ценовая структура — с временными окнами более высокой операционной вероятности. Вместо того, чтобы торговать в любой момент, трейдер фокусирует свое внимание на этих периодах, ища подтверждения, такие как прорывы структуры, институциональные поглощения, разрывы справедливой стоимости и сдвиги характера. Такой подход повышает избирательность и снижает ненужную подверженность риску, способствуя более последовательным настройкам, согласованным с запрограммированным поведением цен в соответствии с методологией ICT.





Этот эксперт также использует в качестве основы набор индикаторов, главным из которых является уникальный и эксклюзивный индикатор, созданный и оптимизированный разработчиком.