OnEnable

O manipulador de eventos do controle "Enable" (se habilitado, ele pode responder a interação do usuário).

virtual bool  OnEnable()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.