OnHide

O manipulador de eventos do controle "Hide".

virtual bool  OnHide()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.