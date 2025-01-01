DocumentaçãoSeções
Scale (Método Get)

Obtém o valor da propriedade "Scale".

double  Scale() const

Valor de retorno

Valor da propriedade "Scale" do objeto, atribuído à instância de classe. Se não houver nenhum objeto atribuído, retorna EMPTY_VALUE.

Scale (Método Set)

Define um novo valor para a propriedade "Scale".

bool  Scale(
   double  scale      // Scale
   )

Parâmetros

scale

[in]  O novo valor para a propriedade "Scale".

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se a propriedade não foi alterada.