Cria o objeto gráfico "Pitchfork de Andrew "
bool Create(
Parâmetros
chart_id
[in] Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).
name
[in] Um nome exclusivo do objeto para criar.
window
[in] Número de janela do gráfico (0 - janela de base).
time1
[in] Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.
price1
[in] Coordenada de preço do primeiro ponto de ancoragem.
time2
[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.
price2
[in] Coordenada de preço do segundo ponto de ancoragem.
time3
[in] Coordenada de tempo do terceiro ponto de ancoragem.
price3
[in] Coordenada de preço do terceiro ponto de ancoragem.
Valor de retorno
verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.