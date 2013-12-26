Criar um quadro de informação utilizando classes de biblioteca padrão e o Google Chart API

Introdução

Para tornar a vida mais fácil para os programadores da linguagem MQL5, os desenvolvedores criaram uma biblioteca padrão, que cobre quase todas as funções API do MQL5, e torna trabalhar com elas muito mais fácil e conveniente. Esse artigo tentará criar um quadro de informações, com um número máximo de classes utilizadas pela biblioteca padrão.





1. Visão geral das classes de biblioteca padrão



Então o que exatamente é essa biblioteca? A seção de documentação da página da internet afirma que ela é composta de:

Os arquivos, contendo os códigos de todas as classes, estão localizados na pasta MQL5/Include. Quando visualizando o código da biblioteca, você notará, que ele fornece apenas as classes, mas não as funções. Consequentemente, para usá-lo, você precisa possuir algum conhecimento de programação orientada a objetos (OOP).

Todas as classes da biblioteca (exceto as de negociação) derivam da classe básica CObject. Para mostrar isso, nós vamos tentar construir um diagrama de classe, uma vez que possuímos tudo que isso necessita - a classe base e suas herdeiras. Uma vez que a linguagem do MQL5 é basicamente um subconjunto de C++, vamos utilizar o instrumento Rational Rose da IBM, que fornece ferramentas para engenharia reversa de projetos C++, para a construção automática do diagrama.

Figura 1. Diagrama das classes de biblioteca padrão

Nós não mostraremos as propriedades e métodos da classe, devido aos diagramas pesados que iríamos obter. Nós também vamos omitir agregações, uma vez que elas não são de importância para nós. Como resultado, ficamos apenas com generalizações (heranças), que nos permitem descobrir quais propriedades e métodos as classes obtém.



Como pode ser visto no diagrama, cada biblioteca que funciona com linhas, arquivos, gráficos, objetos gráficos, e arranjos, possui sua própria classe base (CString, CFile, CChart, CChartObject e CArray, respectivamente), herdada de CObject. A classe base para trabalhar com indicadores CIndicator e sua classe auxiliar CIndicators são herdadas de CArrayObj, enquanto o acesso à classe de amortecimento indicadora CIndicatorBuffer é herdada de CArrayDouble.



A cor vermelha no diagrama marca o não existente nas classes atuais, indicadores, arranjos e ChartObjects - eles são conjuntos, que incluem classes para trabalhar com indicadores, arranjos e objetos gráficos. Uma vez que há um grande número deles, e eles são herdados de um único genitor, permiti um pouco de simplificação, de forma a não desordenar o diagrama. Por exemplo, o indicador inclui CiDEMA, CiStdDev, etc.



Também vale notar que o diagrama de classe pode ser construído utilizando a criação automática do sistema de documentação Doxygen. É de alguma forma mais fácil fazer isso nesse sistema do que no Rational Rose. Mais sobre o Doxygen pode ser encontrado no artigo Documentação gerada automaticamente para código MQL5.





2. O problema

Vamos tentar criar uma tabela de informação com o número máximo de classes da biblioteca padrão.



O que o quadro irá exibir? Algo como um relatório detalhado do MetaTrader 5, isto é:





Figura 2. A aparência do relatório detalhado

Como podemos ver, o relatório exibe um gráfico de balanço e algumas figuras de negociação. Mais informações sobre os métodos para calcular esses indicadores podem ser encontradas no artigo O que os números no relatório de testes do especialista significam.



Já que o quadro é utilizado puramente com fins informativos, e não realiza nenhuma operação de negociação, será melhor implementá-lo como um indicador, em uma janela separada, de forma a evitar fechar o gráfico verdadeiro. Além disso, colocá-lo em uma sub janela permite fácil escala, e mesmo fechando o quadro com um único movimento do seu mouse.



Você pode também querer complementar o relatório com um gráfico pizza, que exibirá o número de transações realizadas no instrumento, relativas ao número de transações total.







3. Projetando a interface



Definimos os nossos objetivos - nós precisamos de um relatório detalhado da sub janela do gráfico principal.

Implementamos o nosso quadro de informações como uma classe: Vamos começar:

class Board { protected : int wnd; CArrayObj *Data; CArrayDouble ChartData; CChartObjectEdit cells[ 10 ][ 6 ]; CChart Chart; CChartObjectBmpLabel BalanceChart; CChartObjectBmpLabel PieChart; PieData *pie_data; private : double net_profit; double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double relative_drawdown; double relative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; void GetData(); void Calculate(); void GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name); string CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type); int GetFontSize( int x, int y); string colors[ 12 ]; public : void Board(); void ~Board(); void Refresh(); void CreateInterface(); };

Os dados de classe protegida são os elementos de interface e dados de gráficos de acordo, balanço e pizza (a classe PieData será discutida abaixo). Indicadores de negociação e alguns métodos são privados. Eles são privados porque o usuário não deve ter acesso direto a eles, eles são calculados dentro da classe, e eles podem ser contados apenas através de chamar o método público apropriado.



Também os métodos da criação da interface e o cálculo dos indicadores são privados, uma vez que aqui você precisa suportar uma sequência rigorosa de chamadas de métodos. Por exemplo, é possível calcular os indicadores sem possuir os dados para o cálculo, ou atualizar a interface, sem ter que criá-la de antemão. Assim, não permitiremos que o usuário "dê um tiro no próprio pé".

Vamos imediatamente lidar com os construtores e destruidores de uma classe, de forma que nós não tenhamos que retornar a eles depois:

void Board::Board() { Chart.Attach(); wnd= ChartWindowFind (Chart.ChartId(), "IT" ); Data = new CArrayObj; pie_data= new PieData; colors[ 0 ]= "003366" ; colors[ 1 ]= "00FF66" ; colors[ 2 ]= "990066" ; colors[ 3 ]= "FFFF33" ; colors[ 4 ]= "FF0099" ; colors[ 5 ]= "CC00FF" ; colors[ 6 ]= "990000" ; colors[ 7 ]= "3300CC" ; colors[ 8 ]= "000033" ; colors[ 9 ]= "FFCCFF" ; colors[ 10 ]= "CC6633" ; colors[ 11 ]= "FF0000" ; } void Board::~Board() { if ( CheckPointer (Data)!= POINTER_INVALID ) delete Data; if ( CheckPointer (pie_data)!= POINTER_INVALID ) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); Chart.Detach(); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); PieChart.Delete(); }

No construtor, ligaremos um objeto do tipo CChart ao gráfico atual com a ajuda de seu método Attach(). O método Detach(), chamado no destruidor, desfará a união do gráfico e do objeto. Objeto de dados, que é um apontador para um objeto do tipo CArrayObj, recebeu o endereço do objeto, criado dinamicamente utilizando a operação nova e removido em destruidor utilizando a operação deletar. Não esqueça de verificar a presença do objeto utilizandoo CheckPointer() antes de deletar, caso contrário, um erro ocorrerá.



Mais informações sobre a classe CArrayObj serão fornecidas posteriormente. O método Shutdown() da classe CArrayDouble como qualquer outra classe é herdado da classe CArray (ver o diagrama de classes) limpará e liberará a memória, ocupada pelo objeto. O método Delete() dos herdeiros da classe CChartObject remove o objeto do gráfico.

Assim, o construtor aloca a memória e o destruidor a libera, e remove os objetos gráficos, criados pela classe.

Vamos agora lidar com a interface. Como afirmado acima, o método CreateInterface() cria uma interface do quadro:

void Board::CreateInterface() { int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(), "InfBoard " +IntegerToString(i)+ " " +IntegerToString(j), wnd,j*(x_size/ 6.0 ),i*(chart_border/ 10.0 ),x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].Selectable( false ); cells[i][j].ReadOnly( true ); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 , chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].Font( "Arial" ); cells[i][j].Color(text_color); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard chart" , wnd, 0 , chart_border); BalanceChart.Selectable( false ); PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard pie_chart" , wnd, x_size* 0.75 , chart_border); PieChart.Selectable( false ); } Refresh(); }

Para um arranjo compacto de todos os elementos, primeiro, utilizando os métodos WidthInPixels() e GetInteger() da classe CChart, descubra o comprimento e largura da subjanela do indicador, na qual o quadro estará localizado. Então criaremos células, que incluirão os valores dos indicadores, utilizando o método Create() da classe CChartObjectEdit (cria o "campo de entrada"), todos os herdeiros possuem esse método de CChartObject.



Observe como é conveniente utilizar a biblioteca padrão para operações desse tipo. Sem ela nós teríamos que criar cada objeto, utilizando a função ObjectCreate, e configurar as propriedades dos objetos, utilizando tais funções como ObjectSet, que levariam a redundância no código. E quando depois quiséssemos mudar as propriedades dos objetos, seria necessário controlar cuidadosamente os nomes dos objetos de forma a evitar confusão. Agora podemos simplesmente criar um arranjo de objetos gráficos, e olhar através dele conforme desejarmos.



Adicionalmente, podemos conseguir/configurar propriedades de objetos utilizando uma função, se forem criadores sobrecarregados da classe, como o método Color() da classe CChartObject. Quando chamado com os parâmetros ele configura temas, sem os parâmetros - ele retorna a cor do objeto. Posicionar o gráfico pizza próximo ao gráfico de balanço, ele tomará um quarto da largura total da janela.

O método de atualização() atualiza o quadro. Do que consiste essa atualização? Precisamos contar os indicadores, inseri-los nos objetos gráficos, e reescalar o quadro, se o tamanho da janela na qual ele está localizado tiver sido alterado. O quadro deve tomar todo o espaço livre da janela.

void Board::Refresh() { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Alert ( "No connection with the trading server!" ); return ;} if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Alert ( "DLLs are prohibited!" ); return ;} Calculate(); int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); string captions[ 10 ][ 6 ]= { { "Total Net Profit:" , " " , "Gross Profit:" , " " , "Gross Loss:" , " " }, { "Profit Factor:" , " " , "Expected Payoff:" , " " , "" , "" }, { "Absolute Drawdown:" , " " , "Maximal Drawdown:" , " " , "Relative Drawdown:" , " " }, { "Total Trades:" , " " , "Short Positions (won %):" , " " , "Long Positions (won %):" , " " }, { "" , "" , "Profit Trades (% of total):" , " " , "Loss trades (% of total):" , " " }, { "Largest" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Average" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Maximum" , "" , "consecutive wins ($):" , " " , "consecutive losses ($):" , " " }, { "Maximal" , "" , "consecutive profit (count):" , " " , "consecutive loss (count):" , " " }, { "Average" , "" , "consecutive wins:" , " " , "consecutive losses:" , " " } }; captions[ 0 ][ 1 ]= DoubleToString (net_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 3 ]= DoubleToString (gross_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 5 ]= DoubleToString (gross_loss, 2 ); captions[ 1 ][ 1 ]= DoubleToString (profit_factor, 2 ); captions[ 1 ][ 3 ]= DoubleToString (expected_payoff, 2 ); captions[ 2 ][ 1 ]= DoubleToString (absolute_drawdown, 2 ); captions[ 2 ][ 3 ]= DoubleToString (maximal_drawdown, 2 )+ "(" + DoubleToString (maximal_drawdown_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 2 ][ 5 ]= DoubleToString (relative_drawdown_pp, 2 )+ "%(" + DoubleToString (relative_drawdown, 2 )+ ")" ; captions[ 3 ][ 1 ]= IntegerToString (total); captions[ 3 ][ 3 ]= IntegerToString (short_positions)+ "(" + DoubleToString (short_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 3 ][ 5 ]= IntegerToString (long_positions)+ "(" + DoubleToString (long_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 3 ]= IntegerToString (profit_trades)+ "(" + DoubleToString (profit_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 5 ]= IntegerToString (loss_trades)+ "(" + DoubleToString (loss_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 5 ][ 3 ]= DoubleToString (largest_profit_trade, 2 ); captions[ 5 ][ 5 ]= DoubleToString (largest_loss_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 3 ]= DoubleToString (average_profit_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 5 ]= DoubleToString (average_loss_trade, 2 ); captions[ 7 ][ 3 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_wins)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_wins_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 7 ][ 5 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_losses)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_losses_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 8 ][ 3 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_profit_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_profit)+ ")" ; captions[ 8 ][ 5 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_loss_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_loss)+ ")" ; captions[ 9 ][ 3 ]= IntegerToString (average_consecutive_wins); captions[ 9 ][ 5 ]= IntegerToString (average_consecutive_losses); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/ 6.0 )); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].X_Size(x_size/ 6.0 ); cells[i][j].Y_Size(chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].SetString( OBJPROP_TEXT ,captions[i][j]); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 )); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { int X=x_size* 0.75 ,Y=y_size-chart_border; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true), "board_balance_chart" ); BalanceChart.Y_Distance(chart_border); BalanceChart.BmpFileOn( "board_balance_chart.bmp" ); BalanceChart.BmpFileOff( "board_balance_chart.bmp" ); X=x_size* 0.25 ; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false), "pie_chart" ); PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size* 0.75 ); PieChart.BmpFileOn( "pie_chart.bmp" ); PieChart.BmpFileOff( "pie_chart.bmp" ); } ChartRedraw (); }

Há muitos códigos, análogos ao método CreateInterface(), primeiro a função Calculate() calcula os indicadores, então eles são inseridos nos objetos gráficos, e simultaneamente os tamanhos dos objetos são sintonizados aos tamanhos das janelas, utilizando os métodos X_Size() e Y_Size(). Os métodos X_Distance e Y_Distance mudam a posição do objeto.

Preste atenção à função GetFontSize(), ela seleciona um tamanho de fonte, que não fará o texto "extravasar" as bordas do recipiente após ser reescalado, e, reciprocamente, não se tornará muito pequeno.



Vamos considerar essa função mais de perto:

#import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics( int font_size, int &X, int &Y); #import int Board::GetFontSize( int x, int y) { int res= 8 ; for ( int i= 15 ;i>= 1 ;i--) { int X,Y; GetStringMetrics(i,X,Y); if (X<=x && Y<=y) return i; } return res; }

A função GetStringMetrics() é importada do DLL, descrito acima, o código do qual pode ser encontrado no arquivo DLL_Sources.zip e pode ser modificado se necessário. Acho que pode ser útil se você escolher projetar a sua própria interface no projeto.

Nós terminamos com a interface do usuário, vamos nos voltar para o cálculo dos indicadores de negociação.





4. Cálculo dos indicadores de negociação



O método Calculate() realiza os cálculos.



Mas também precisamos do método GetData(), que recebe os dados necessários:

void Board::GetData() { Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); CAccountInfo acc_inf; double balance=acc_inf.Balance(); double store= 0 ; long_positions= 0 ; short_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions_won= 0 ; for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { CDealInfo deal; deal.Ticket( HistoryDealGetTicket (i)); if (deal.Ticket()>= 0 && deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT ) { pie_data.Add(deal. Symbol ()); if (!For_all_symbols && deal. Symbol ()!= Symbol ()) continue ; double profit=deal.Profit(); profit+=deal.Swap(); profit+=deal.Commission(); store+=profit; Data.Add( new CArrayDouble); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(profit); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(deal.Type()); } } double initial_deposit=(balance-store); for ( int i= 0 ;i<Data.Total();i++) { initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); ChartData.Add(initial_deposit); } }

Primeiro, vamos considerar o método de armazenamento de dados. A biblioteca padrão fornece as classes de estruturas de dados, que permitem a você evitar de utilizar arranjos. Nós precisamos de um arranjo bidimensional, no qual armazenaremos dados sobre lucros e os tipos de transações no histórico. Mas a biblioteca padrão não fornece classes explicitas para organizar arranjos bidimensionais, no entanto existem as classes CArrayDouble (arranjo de dados do tipo duplo) e CArrayObj (arranjo dinâmico de apontadores para casos da classe CObject e seus herdeiros). Isto é, podemos criar um arranjo de arranjos do tipo duplo, o que é exatamente o que é feito.

Claro, as declarações como ((CArrayDouble *) Data.At (Data.Total () - 1 )). Add (profit) não parecem tão organizadas como data [i] [j] = profit, porém, isso é apenas a primeira vista. Afinal, ao simplesmente declarar um arranjo, sem utilizar as classes da biblioteca padrão, somos privamos de tais benefícios como o gerenciador de memória integrada, a habilidade de inserir um arranjo diferente, comparar arranjos, encontrar itens, etc. Assim, o uso das classes de organização de memória nos liberta da necessidade de controlar o transbordamento do arranjo, e nos fornece vários instrumentos úteis.



O método Total() da classe CArray (ver figura 1) retorna o número de elementos no arranjo, o método Add() os adiciona, o método At() retorna os elementos.

Uma vez que decidimos construir um gráfico pizza, de forma a exibir o número de acordos para símbolos, nós precisamos dos dados necessários.



Iremos escrever uma classe auxiliar, concebida para coletar esses dados:

class PieData { protected : CArrayInt val; CArrayString symb; public : bool Shutdown() { bool res= true ; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } int Search( string str) { for ( int i= 0 ;i<symb.Total();i++) if (symb.At(i)==str) return i; return - 1 ; } void Add( string str) { int symb_pos=Search(str); if (symb_pos>- 1 ) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+ 1 ); else { symb.Add(str); val.Add( 1 ); } } int Total() const { return symb.Total();} int Get_val( int pos) const { return val.At(pos);} string Get_symb( int pos) const { return symb.At(pos);} };

Não é sempre que as classes da biblioteca padrão serão capazes de nos fornecer com os métodos necessários para o trabalho. Nesse exemplo, o método Search() da classe CArrayString não é adequado, porque de forma a aplicá-lo, precisamos primeiro separar o arranjo, que viola a estrutura dos dados. Portanto, tivemos que escrever o nosso próprio método.

O cálculo de características de negociação é implementado no método Calculate():

void Board::Calculate() { GetData(); gross_profit= 0 ; gross_loss= 0 ; net_profit= 0 ; profit_factor= 0 ; expected_payoff= 0 ; absolute_drawdown= 0 ; maximal_drawdown_pp= 0 ; maximal_drawdown= 0 ; relative_drawdown= 0 ; relative_drawdown_pp= 0 ; total=Data.Total(); long_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions= 0 ; short_positions_won= 0 ; profit_trades= 0 ; profit_trades_pp= 0 ; loss_trades= 0 ; loss_trades_pp= 0 ; largest_profit_trade= 0 ; largest_loss_trade= 0 ; average_profit_trade= 0 ; average_loss_trade= 0 ; maximum_consecutive_wins= 0 ; maximum_consecutive_wins_usd= 0 ; maximum_consecutive_losses= 0 ; maximum_consecutive_losses_usd= 0 ; maximum_consecutive_profit= 0 ; maximum_consecutive_profit_usd= 0 ; maximum_consecutive_loss= 0 ; maximum_consecutive_loss_usd= 0 ; average_consecutive_wins= 0 ; average_consecutive_losses= 0 ; if (total== 0 ) return ; double max_peak= 0 ,min_peak= 0 ,tmp_balance= 0 ; int max_peak_pos= 0 ,min_peak_pos= 0 ; int max_cons_wins= 0 ,max_cons_losses= 0 ; double max_cons_wins_usd= 0 ,max_cons_losses_usd= 0 ; int avg_win= 0 ,avg_loss= 0 ,avg_win_cnt= 0 ,avg_loss_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 1 ); switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : {long_positions++; if (profit>= 0 ) long_positions_won++; break ;} case DEAL_TYPE_SELL : {short_positions++; if (profit>= 0 ) short_positions_won++; break ;} } if (profit>= 0 ) { gross_profit+=profit; profit_trades++; if (profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if (maximum_consecutive_lossesmax_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses= 0 ; max_cons_losses_usd= 0 ; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else { gross_loss-=profit; loss_trades++; if (profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins= 0 ; max_cons_wins_usd= 0 ; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; if (tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if (tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if ((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance= 0 ; for ( int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); tmp_balance+=profit; if (tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } relative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; net_profit=gross_profit-gross_loss; profit_factor=(gross_loss!= 0 ) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-net_profit; absolute_drawdown= MathAbs (min_peak); maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!= 0 ) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)* 100.0 : 0 ; relative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!= 0 ) ?(relative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))* 100.0 : 0 ; profit_trades_pp=(( double )profit_trades/total)* 100.0 ; loss_trades_pp=(( double )loss_trades/total)* 100.0 ; average_profit_trade=(profit_trades> 0 ) ? gross_profit/profit_trades : 0 ; average_loss_trade=(loss_trades> 0 ) ? gross_loss/loss_trades : 0 ; if (maximum_consecutive_lossesmax_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_win/avg_win_cnt) : 0 ; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_loss/avg_loss_cnt) : 0 ; long_positions_won=(long_positions> 0 ) ?(( double )long_positions_won/long_positions)* 100.0 : 0 ; short_positions_won=(short_positions> 0 ) ?(( double )short_positions_won/short_positions)* 100.0 : 0 ; }

5. Utilizando o Google Chart API para criar um gráfico de balanço



Google Chart API permite que os desenvolvedores criem diagramas instantaneamente de vários tipos. O Google Chart API é armazenado no link para o recurso (URL) nos servidores da internet do Google e quando recebendo um link formatado corretamente (URL), returna o diagrama para uma imagem.



As características do diagrama (cores, cabeçalhos, eixo, pontos no gráfico, etc) são especificadas pelo link (URL). A imagem resultante pode ser armazenada em um sistema de arquivos ou base de dados. O aspecto mais agradável é que o Google Chart API é de graça e não exige possuir uma conta ou passar por um processo de registro.

O método GetChart() recebe o gráfico do Google e o salva no disco:

#import "PNG_to_BMP.dll" bool Convert_PNG( string src, string dst); #import #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName= "" , string sProxyBypass= "" , int lFlags= 0 ); int InternetOpenUrlW( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders= "" , int lHeadersLength= 0 , int lFlags= 0 , int lContext= 0 ); int InternetReadFile( int hFile, char &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import void Board::GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name) { if (X_size< 1 || Y_size< 1 ) return ; int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetAttemptConnect()" ); return ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetOpenW()" ); return ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) Alert ( "Error in call of the InternetOpenUrlW()" ); CFileBin chart_file; chart_file.Open(file_name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +file_name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +file_name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); if (!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert ( "Error in call of the Convert_PNG()" ); }

Você pode conseguir detalhes para trabalhar com ferramentas online do API Windows e MQL5 do artigo Utilizando WinInet.dll para troca de dados entre terminais via a internet. Portanto, não vamos gastar tempo com nisso. A função importada Convert_PNG() foi escrita por mim para converter imagens PNG para BMP.



É necessário porque o Google Chart devolve gráficos no formato PNG ou GIF, e o objeto "etiqueta do gráfico" somente aceita imagens BMP. O código das funções de biblioteca PNG_to_BMP.dll correspondentes pode ser encontrado no arquivo DLL_Sources.zip.

Essa função também mostra alguns exemplos de trabalhar com linhas e arquivos, utilizando a biblioteca padrão. Os métodos da classe CString permitem o desempenho da mesma operação que funções em cadeia. A classe CFile é a base para as classes CFileBin e CFileTxt. Com a ajuda deles, nós podemos produzir a leitura e o registro dos arquivos binários e de texto, respectivamente. Os métodos são similares a funções para trabalhar com arquivos.

Finalmente, descreveremos a função CreateGoogleRequest() - ela cria consultas a partir dos dados no balanço:

string Board::CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type) { if (X_size> 1000 ) X_size= 1000 ; if (Y_size> 1000 ) Y_size= 300 ; if (X_size< 1 ) X_size= 1 ; if (Y_size< 1 ) Y_size= 1 ; if (X_size*Y_size> 300000 ) {X_size= 1000 ; Y_size= 300 ;} CString res; if (type) { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<ChartData.Total();i++) res.Append( DoubleToString (ChartData.At(i), 2 )+ "," ); res.TrimRight( "," ); ChartData.Sort(); res.Append( "&chxt=x,r&chxr=0,0," ); res.Append( IntegerToString (ChartData.Total())); res.Append( "|1," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); res.Append( "&chg=10,10&chds=" ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); } else { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append( IntegerToString (pie_data.Get_val(i))+ "," ); res.TrimRight( "," ); res.Append( "&chdl=" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+ "|" ); res.TrimRight( "|" ); res.Append( "&chco=" ); int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) { if (cnt> 11 ) cnt= 0 ; res.Append(colors[cnt]+ "|" ); cnt++; } res.TrimRight( "|" ); } return res.Str(); }

Observe que pedidos para o o gráfico de balanço e gráfico de pizza são coletados separadamente. O método Append() adiciona outra fileira ao final da fileira existente, e o método TrimRight() permite a você remover caracteres extra, exibidos no fim da linha.





6. Montagem final e verificação



A classe está pronta, vamos testá-la. Nós começamos com o indicador OnInit():



Board *tablo; int prev_x_size= 0 ,prev_y_size= 0 ,prev_deals= 0 ; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "IT" ); EventSetTimer ( 1 ); tablo= new Board; tablo.CreateInterface(); prev_deals= HistoryDealsTotal (); prev_x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); prev_y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); return ( 0 ); }

Aqui, dinamicamente criamos a , acionamos o temporizador, iniciamos as variáveis auxiliares.

Imediatamente, posicionamos a função OnDeinit(), removeremos o objeto (que automaticamente invoca o destrutor) e para o temporizador:



void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); delete table; }

A função OnCalculate() irá monitorar o fluxo de novos negócios, tick por tick, e atualizar a tela, se isso ocorrer:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; return (rates_total); }

A função OnTimer() monitora as mudanças no tamanho da janela, e, se necessário, customiza o tamanho da tela, ela também monitora os acordos como OnCalculate(), em caso de as variações forem mais raras do que 1 por segundo.



void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }

Compile o e execute o indicador:





Figura 3. A visualização final da tabela

Conclusão



Querido leitor, espero que na leitura desse artigo, você encontre algo novo para você. Eu tentei abrir perante você todas as potencialidades de um instrumento tão maravilhoso como a biblioteca padrão, porque ela fornece conveniência, velocidade e alta qualidade de desempenho. Claro, você precisa possuir algum conhecimento de OOP.

Boa sorte.