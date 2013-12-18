Creación de un panel de información mediante las clases de la Librería estándar y Google Chart API





Introducción

Para hacer la vida más fácil a los programadores del lenguaje MQL5, los diseñadores han creado una Librería estándar, que cubre la mayoría de las funciones API MQL5, y hace que su utilización sea mucho más fácil y oportuna. En este artículo trataremos de crear un panel de información, con el máximo número de clases que utiliza la Librería estándar.





1. Resumen de las clases de la Librería estándar



¿Por tanto, qué es exactamente esta Librería? La sección de Documentación de los estados de los sitios web está formada por:

Los archivos que contienen todo tipo de clases, están ubicados en la carpeta MQL5/Include. Al ver el código de la Librería, se dará cuenta de que proporciona únicamente las clases, pero no las funciones. En consecuencia, para usarlas, hay que tener algunos conocimientos de programación orientada a objetos (POO).

Todas las clases de la Librería (excepto las del trading) proceden de la clase básica CObject. Para mostrarla, intentaremos construir un Diagrama de clase, ya que disponemos de todo lo necesario para ello; la clase base y las que y sus derivadas. Puesto que el lenguaje MQL5 es básicamente un subconjunto de C++, vamos a usar el instrumento IBM Rational Rose, que proporciona las herramientas para la ingeniería inversa de los proyectos de C++, con el fin de llevar a cabo la construcción automática del diagrama.

Figura 1. Diagrama de las clases de la Librería estándar

No vamos a mostrar las propiedades y métodos de las clases, ya que los diagramas que vamos a obtener serían muy voluminosos. Tampoco vamos a ver las agregaciones, ya que no nos importan. Como resultado, nos quedamos sólo con generalizaciones (herencias), que nos permiten averiguar cuáles son las propiedades y métodos de adquisición de las clases.



Como puede verse en el diagrama, todos los componentes de la Librería que trabajan con cadenas, archivos, gráficos, objetos gráficos, y matrices, tienen su propia clase base (CString, CFile, CChart, CChartObject y CArray, respectivamente), heredadas de CObject. La clase base para trabajar con indicadores CIndicator y su clase adicional CIndicators son heredadas de CArrayObj, mientras que la clase para el acceso al buffer del indicador CIndicatorBuffer es heredada de CArrayDouble.



El color carmesí del diagrama indica que en estas clases no existen indicators ni arrays ni ChartObjects; que son conjuntos que incluyen clases para indicadores, matrices y objetos gráficos. Puesto que hay un gran número y se heredan de un único origen, me he permitido realizar alguna simplificación, para no saturar el diagrama. Por ejemplo, el indicador incluye CiDEMA, CiStdDev, etc.



Además, vale la pena destacar que se puede también realizar el diagrama de la clase mediante el sistema de creación automática de documentación Doxygen. Es un poco más fácil hacerlo con este sistema que con el Rational Rose. Se puede encontrar más información acerca de Doxygen en el artículo Generación automática de documentación para el código MQL5.





2. Descripción del problema

Vamos a tratar de crear un panel de informaciones con el máximo número de clases de la Librería estándar.



¿Qué aparecerá en el panel? Algo parecido a un informe detallado de MetaTrader 5, es decir:





Figura 2. Captura de un informe detallado

Como podemos observar, el informe muestra un diagrama de balance y algunos datos de trading. Se puede encontrar más información acerca de los métodos de cálculo de estos indicadores en el artículo Lo que indican de los números en el informe de la prueba del Experto.



Puesto que el panel tiene un carácter meramente informativo, y no realiza ninguna transacción, sería mejor implementarlo como indicador en una ventana separada, para evitar el cierre del gráfico actual. Además, poner el panel en una ventana secundaria permite ajustarla más fácilmente, e incluso con un sólo movimiento del ratón.



No estaría de más añadir al informe una gráfica circular, que mostrará la cantidad de transacciones realizadas en el instrumento relativa al número total de transacciones.







3. Diseño de la interfaz



Ya están definidos los objetivos; necesitamos un informe detallado en una subventana del gráfico principal.

Implementamos nuestro panel de informaciones como una clase. Empecemos:

class Board { protected : int wnd; CArrayObj *Data; CArrayDouble ChartData; CChartObjectEdit cells[ 10 ][ 6 ]; CChart Chart; CChartObjectBmpLabel BalanceChart; CChartObjectBmpLabel PieChart; PieData *pie_data; private : double net_profit; double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double relative_drawdown; double relative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; void GetData(); void Calculate(); void GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name); string CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type); int GetFontSize( int x, int y); string colors[ 12 ]; public : void Board(); void ~Board(); void Refresh(); void CreateInterface(); };

Los datos protegidos de la clase son los elementos y transacciones de la interfaz, el balance, y los datos del gráfico circular (más adelante hablaremos de la clase PieData). Los indicadores de trading y algunos métodos son privados. Son privados porque el usuario no debe tener acceso directo a ellos, se calculan en la clase, y solo se pueden calcular mediante la llamada al método público adecuado.

Los métodos de creación de la interfaz y del cálculo de los indicadores son también privados, puesto que se debe seguir una rigurosa secuencia de métodos de llamadas. Por ejemplo, es imposible calcular los indicadores sin disponer de datos para el cálculo, o actualizar la interfaz sin haberla creado antes. Por lo tanto, no vamos a permitir al usuario "pegarse un tiro".

En seguida vamos a abordar los constructores y destructores de clases, y no tenemos que volver a verlos más adelante:

void Board::Board() { Chart.Attach(); wnd= ChartWindowFind (Chart.ChartId(), "IT" ); Data = new CArrayObj; pie_data= new PieData; colors[ 0 ]= "003366" ; colors[ 1 ]= "00FF66" ; colors[ 2 ]= "990066" ; colors[ 3 ]= "FFFF33" ; colors[ 4 ]= "FF0099" ; colors[ 5 ]= "CC00FF" ; colors[ 6 ]= "990000" ; colors[ 7 ]= "3300CC" ; colors[ 8 ]= "000033" ; colors[ 9 ]= "FFCCFF" ; colors[ 10 ]= "CC6633" ; colors[ 11 ]= "FF0000" ; } void Board::~Board() { if ( CheckPointer (Data)!= POINTER_INVALID ) delete Data; if ( CheckPointer (pie_data)!= POINTER_INVALID ) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); Chart.Detach(); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); PieChart.Delete(); }

En el constructor, uniremos un objeto del tipo CChart al gráfico actual con la ayuda de su método Attach(). El método Detach(), al que se llama en el destructor, separará el gráfico del objeto. El objeto Data, es un puntero a un objeto de tipo CArrayObj, recibirá la dirección del objeto, que se crea de manera dinámica mediante la operación new y se borra en el destructor mediante la operación delete. No hay que olvidarse de comprobar la presencia de datos usando el CheckPointer() antes de borrar, de lo contrario, se producirá un error.

Se proporcionará más información acerca de la clase CArrayObj más adelante. El método Shutdown() de la clase CArrayDouble como cualquier otra clase es heredado de la clase CArray (ver el diagrama de clases) borrará y liberará la memoria ocupada por el objeto. El método Delete() heredado de la clase CChartObject elimina el objeto del gráfico.

Por lo tanto, el constructor asigna la memoria y el destructor la libera y elimina los objetos gráficos creados por la clase.

Vamos a ver ahora la interfaz. Como se ha indicado anteriormente, el método CreateInterface() crea la interfaz del panel:

void Board::CreateInterface() { int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(), "InfBoard " +IntegerToString(i)+ " " +IntegerToString(j), wnd,j*(x_size/ 6.0 ),i*(chart_border/ 10.0 ),x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].Selectable( false ); cells[i][j].ReadOnly( true ); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 , chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].Font( "Arial" ); cells[i][j].Color(text_color); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard chart" , wnd, 0 , chart_border); BalanceChart.Selectable( false ); PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard pie_chart" , wnd, x_size* 0.75 , chart_border); PieChart.Selectable( false ); } Refresh(); }

Para una disposición compacta de todos los elementos, primero, mediante los métodos WidthInPixels() y GetInteger() de la clase CChart, averiguamos la altura y el ancho de la subventana del indicador dónde se ubicará el panel. A continuación, creamos las celdas que van a contener los valores de los indicadores, mediante el método Create() de la clase CChartObjectEdit (crea el "campo de entrada"; input field), todas las clases heredadas tienen este método de CChartObject.

Cabe destacar lo cómodo que es usar la Librería estándar para operaciones de este tipo. Sin ella hubiéramos tenido que crear cada objeto, mediante la función PbjectCreate, y definir las propiedades de los objetos, mediante funciones como ObjectSet, lo que llevaría a la redundancia del código. Y si más adelante queremos modificar las propiedades de los objetos, habrá que comprobar cuidadosamente los nombres de los objetos para evitar confusiones. Ahora podemos sencillamente crear una matriz de objetos, y consultarla como queramos.



Además, podemos obtener o definir las propiedades de los objetos de una función, si se sobrecarga mediante los creadores de la clase, como el método Color() de la clase CChartObject. Si se le llama con los parámetros, los establece, y sin parámetros devuelve el color del objeto. Además, coloca el gráfico circular cerca del gráfico de balance, ocupando la cuarta parte del ancho total de la pantalla.

La actualización de method() actualiza el panel. ¿En qué consiste esta actualización? Tenemos que calcular los indicadores, agregarlos a los objetos gráficos y redimensionar el panel, en el caso de que haya cambiado el tamaño de su ventana. El panel debe ocupar todo el espacio libre de la ventana.

void Board::Refresh() { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Alert ( "No connection with the trading server!" ); return ;} if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Alert ( "DLLs are prohibited!" ); return ;} Calculate(); int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); string captions[ 10 ][ 6 ]= { { "Total Net Profit:" , " " , "Gross Profit:" , " " , "Gross Loss:" , " " }, { "Profit Factor:" , " " , "Expected Payoff:" , " " , "" , "" }, { "Absolute Drawdown:" , " " , "Maximal Drawdown:" , " " , "Relative Drawdown:" , " " }, { "Total Trades:" , " " , "Short Positions (won %):" , " " , "Long Positions (won %):" , " " }, { "" , "" , "Profit Trades (% of total):" , " " , "Loss trades (% of total):" , " " }, { "Largest" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Average" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Maximum" , "" , "consecutive wins ($):" , " " , "consecutive losses ($):" , " " }, { "Maximal" , "" , "consecutive profit (count):" , " " , "consecutive loss (count):" , " " }, { "Average" , "" , "consecutive wins:" , " " , "consecutive losses:" , " " } }; captions[ 0 ][ 1 ]= DoubleToString (net_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 3 ]= DoubleToString (gross_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 5 ]= DoubleToString (gross_loss, 2 ); captions[ 1 ][ 1 ]= DoubleToString (profit_factor, 2 ); captions[ 1 ][ 3 ]= DoubleToString (expected_payoff, 2 ); captions[ 2 ][ 1 ]= DoubleToString (absolute_drawdown, 2 ); captions[ 2 ][ 3 ]= DoubleToString (maximal_drawdown, 2 )+ "(" + DoubleToString (maximal_drawdown_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 2 ][ 5 ]= DoubleToString (relative_drawdown_pp, 2 )+ "%(" + DoubleToString (relative_drawdown, 2 )+ ")" ; captions[ 3 ][ 1 ]= IntegerToString (total); captions[ 3 ][ 3 ]= IntegerToString (short_positions)+ "(" + DoubleToString (short_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 3 ][ 5 ]= IntegerToString (long_positions)+ "(" + DoubleToString (long_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 3 ]= IntegerToString (profit_trades)+ "(" + DoubleToString (profit_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 5 ]= IntegerToString (loss_trades)+ "(" + DoubleToString (loss_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 5 ][ 3 ]= DoubleToString (largest_profit_trade, 2 ); captions[ 5 ][ 5 ]= DoubleToString (largest_loss_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 3 ]= DoubleToString (average_profit_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 5 ]= DoubleToString (average_loss_trade, 2 ); captions[ 7 ][ 3 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_wins)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_wins_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 7 ][ 5 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_losses)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_losses_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 8 ][ 3 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_profit_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_profit)+ ")" ; captions[ 8 ][ 5 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_loss_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_loss)+ ")" ; captions[ 9 ][ 3 ]= IntegerToString (average_consecutive_wins); captions[ 9 ][ 5 ]= IntegerToString (average_consecutive_losses); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/ 6.0 )); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].X_Size(x_size/ 6.0 ); cells[i][j].Y_Size(chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].SetString( OBJPROP_TEXT ,captions[i][j]); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 )); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { int X=x_size* 0.75 ,Y=y_size-chart_border; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true), "board_balance_chart" ); BalanceChart.Y_Distance(chart_border); BalanceChart.BmpFileOn( "board_balance_chart.bmp" ); BalanceChart.BmpFileOff( "board_balance_chart.bmp" ); X=x_size* 0.25 ; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false), "pie_chart" ); PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size* 0.75 ); PieChart.BmpFileOn( "pie_chart.bmp" ); PieChart.BmpFileOff( "pie_chart.bmp" ); } ChartRedraw (); }

Hay muchos códigos, parecidos al método CreateInterface(), primero la función Calculate() calcula los indicadores, después se introducen en los objetos gráficos, y al mismo tiempo se adaptan los tamaños de los objetos a los tamaños de las ventanas, mediante los métodos X_Size() y Y_Size(). Los métodos X_Distance e Y_Distance cambian la posición del objeto.

Preste atención a la función GetFontSize() que selecciona el tamaño de la fuente, de modo que no haya "desbordamiento" del texto fuera de su área después de cambiar su dimensión y, por otro lado, que no se haga demasiado pequeño.



Echemos un vistazo a esta función de cerca:

#import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics( int font_size, int &X, int &Y); #import int Board::GetFontSize( int x, int y) { int res= 8 ; for ( int i= 15 ;i>= 1 ;i--) { int X,Y; GetStringMetrics(i,X,Y); if (X<=x && Y<=y) return i; } return res; }

Se ha importado la función GetStringMetrics() desde la DLL, se puede encontrar su código descrito más arriba en el archivo DLL_Sources.zip y se puede modificar si es necesario. Creo que puede resultar muy útil si decide diseñar su propia interfaz en el proyecto.

Hemos finalizado la interfaz de usuario, vamos a volver al cálculo de los indicadores de trading.





4. Cálculo de los indicadores de trading



El método Calculate() realiza los cálculos.



Pero necesitamos también el método GetData(), que recibe los datos necesarios:

void Board::GetData() { Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); CAccountInfo acc_inf; double balance=acc_inf.Balance(); double store= 0 ; long_positions= 0 ; short_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions_won= 0 ; for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { CDealInfo deal; deal.Ticket( HistoryDealGetTicket (i)); if (deal.Ticket()>= 0 && deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT ) { pie_data.Add(deal. Symbol ()); if (!For_all_symbols && deal. Symbol ()!= Symbol ()) continue ; double profit=deal.Profit(); profit+=deal.Swap(); profit+=deal.Commission(); store+=profit; Data.Add( new CArrayDouble); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(profit); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(deal.Type()); } } double initial_deposit=(balance-store); for ( int i= 0 ;i<Data.Total();i++) { initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); ChartData.Add(initial_deposit); } }

Primero, vamos a ver el método de almacenamiento de datos. La Librería estándar proporciona las clases de estructuras de datos, que le permiten prescindir de las matrices. Necesitamos una matriz de dos dimensiones, en la cual almacenaremos los datos de los beneficios y el tipo de transacciones del historial. Pero la Librería estándar no proporciona clases explícitas para la organización de matrices de dos dimensiones, sin embargo, están las clases CArrayDouble (matriz de datos de tipo doble) y CArrayObj (matriz dinámica de punteros a las instancias de la clase CObject y sus herederas). Es decir, podemos crear una matriz de matrices de tipo doble, y esto es exactamente lo que se hace.

Desde luego, los declaraciones tipo ((CArrayDouble *) Data.At (Data.Total () - 1 )).Add (profit) no se ven tan claras como data [i] [j] = profit, pero sólo a primera vista. Después de todo, con una simple declaración de una matriz y si no usamos las clases de la Librería estándar, no tendremos algunas ventajas, como el administrador integrado de memoria, la capacidad de insertar una matriz diferente, comparar matrices, buscar elementos, etc. Por lo tanto, el uso de las clases de organización de memoria nos libera de la necesidad de controlar el desbordamiento de la matriz, y nos proporciona muchos instrumentos útiles.



El método Total() de la clase CArray (ver Fig. 1.) devuelve el número de elementos en la matriz, el método Add() los añade y el método At() devuelve los elementos.

Puesto que hemos decidido crear un gráfico circular, vamos a necesitar recoger los datos necesarios para poder mostrar el número de transacciones de símbolos.



Vamos a escribir una clase adicional, destinada a recoger estos datos:

class PieData { protected : CArrayInt val; CArrayString symb; public : bool Shutdown() { bool res= true ; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } int Search( string str) { for ( int i= 0 ;i<symb.Total();i++) if (symb.At(i)==str) return i; return - 1 ; } void Add( string str) { int symb_pos=Search(str); if (symb_pos>- 1 ) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+ 1 ); else { symb.Add(str); val.Add( 1 ); } } int Total() const { return symb.Total();} int Get_val( int pos) const { return val.At(pos);} string Get_symb( int pos) const { return symb.At(pos);} };

Las clases de la Librería estándar no son siempre capaces de proporcionarnos los métodos necesarios para trabajar. En este ejemplo, el método Search() de la clase CArrayString no es adecuado, ya que para poder aplicarlo, primero tenemos que ordenar la matriz, cosa que viola la estructura de los datos. Por lo tanto, tenemos que escribir nuestro propio método.

Se implementa el cálculo de los datos de la operación de trading en el método Calculate():

void Board::Calculate() { GetData(); gross_profit= 0 ; gross_loss= 0 ; net_profit= 0 ; profit_factor= 0 ; expected_payoff= 0 ; absolute_drawdown= 0 ; maximal_drawdown_pp= 0 ; maximal_drawdown= 0 ; relative_drawdown= 0 ; relative_drawdown_pp= 0 ; total=Data.Total(); long_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions= 0 ; short_positions_won= 0 ; profit_trades= 0 ; profit_trades_pp= 0 ; loss_trades= 0 ; loss_trades_pp= 0 ; largest_profit_trade= 0 ; largest_loss_trade= 0 ; average_profit_trade= 0 ; average_loss_trade= 0 ; maximum_consecutive_wins= 0 ; maximum_consecutive_wins_usd= 0 ; maximum_consecutive_losses= 0 ; maximum_consecutive_losses_usd= 0 ; maximum_consecutive_profit= 0 ; maximum_consecutive_profit_usd= 0 ; maximum_consecutive_loss= 0 ; maximum_consecutive_loss_usd= 0 ; average_consecutive_wins= 0 ; average_consecutive_losses= 0 ; if (total== 0 ) return ; double max_peak= 0 ,min_peak= 0 ,tmp_balance= 0 ; int max_peak_pos= 0 ,min_peak_pos= 0 ; int max_cons_wins= 0 ,max_cons_losses= 0 ; double max_cons_wins_usd= 0 ,max_cons_losses_usd= 0 ; int avg_win= 0 ,avg_loss= 0 ,avg_win_cnt= 0 ,avg_loss_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 1 ); switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : {long_positions++; if (profit>= 0 ) long_positions_won++; break ;} case DEAL_TYPE_SELL : {short_positions++; if (profit>= 0 ) short_positions_won++; break ;} } if (profit>= 0 ) { gross_profit+=profit; profit_trades++; if (profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses= 0 ; max_cons_losses_usd= 0 ; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else { gross_loss-=profit; loss_trades++; if (profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins= 0 ; max_cons_wins_usd= 0 ; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; if (tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if (tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if ((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance= 0 ; for ( int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); tmp_balance+=profit; if (tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } relative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; net_profit=gross_profit-gross_loss; profit_factor=(gross_loss!= 0 ) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-net_profit; absolute_drawdown= MathAbs (min_peak); maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!= 0 ) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)* 100.0 : 0 ; relative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!= 0 ) ?(relative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))* 100.0 : 0 ; profit_trades_pp=(( double )profit_trades/total)* 100.0 ; loss_trades_pp=(( double )loss_trades/total)* 100.0 ; average_profit_trade=(profit_trades> 0 ) ? gross_profit/profit_trades : 0 ; average_loss_trade=(loss_trades> 0 ) ? gross_loss/loss_trades : 0 ; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_win/avg_win_cnt) : 0 ; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_loss/avg_loss_cnt) : 0 ; long_positions_won=(long_positions> 0 ) ?(( double )long_positions_won/long_positions)* 100.0 : 0 ; short_positions_won=(short_positions> 0 ) ?(( double )short_positions_won/short_positions)* 100.0 : 0 ; }

5. El uso de Google Chart API para crear un gráfico de balance

Google Chart API permite a los desarrolladores crear diagramas de distintos tipos de forma inmediata. Se almacena Google Chart API en el enlace hacia el recurso (URL) en los servidores Web de Google y cuando recibe un enlace (URL) con el formato correcto, devuelve el diagrama en forma de imagen.



Las características del diagrama (colores, encabezados, ejes, puntos del gráfico, etc.) se especifican por el enlace (URL). Se puede almacenar la imagen resultante en un sistema de archivos o en una base de datos. Lo mejor de todo es que Google Chart API es gratuita y no requiere ni una cuenta ni completar un proceso de registro.

El método GetChart() recibe el gráfico de Google y lo guarda en el disco:

#import "PNG_to_BMP.dll" bool Convert_PNG( string src, string dst); #import #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName= "" , string sProxyBypass= "" , int lFlags= 0 ); int InternetOpenUrlW( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders= "" , int lHeadersLength= 0 , int lFlags= 0 , int lContext= 0 ); int InternetReadFile( int hFile, char &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import void Board::GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name) { if (X_size< 1 || Y_size< 1 ) return ; int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetAttemptConnect()" ); return ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetOpenW()" ); return ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) Alert ( "Error in call of the InternetOpenUrlW()" ); CFileBin chart_file; chart_file.Open(file_name+ ".png" ,FILE_BIN|FILE_WRITE); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +file_name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +file_name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); if (!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert ( "Error in call of the Convert_PNG()" ); }

Puede obtener más detalles para trabajar con las herramientas API de Windows y MQL5 del artículo El uso de WinInet.dll para intercambiar datos entre terminales a través de Internet. Por lo tanto, no voy a dedicarle más tiempo. He escrito yo mismo la función importada Convert_PNG() para la conversión de imágenes PNG a BMP.

Es necesaria, puesto que Google Chart devuelve gráficos en el formato PNG o GIF, y el objeto "graphic label" sólo acepta imágenes BMP. Se puede encontrar el código de las correspondientes funciones de la librería PNG_to_BMP.dll en el archivo DLL_Sources.zip.

Esta función muestra también algunos ejemplos de trabajo con cadenas y archivos mediante la Librería estándar. Los métodos de la clase CString permiten realizar las mismas operaciones que las funciones de cadena (String Functions). La clase CFile es la base para las clases CFileBin y CFileTxt. Con ellas podemos leer y escribir archivos binarios y de texto respectivamente. Los métodos son similares a las funciones para trabajar con archivos.

Por último, describiremos la función CreateGoogleRequest (); crea peticiones desde los datos presentes en el balance:

string Board::CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type) { if (X_size> 1000 ) X_size= 1000 ; if (Y_size> 1000 ) Y_size= 300 ; if (X_size< 1 ) X_size= 1 ; if (Y_size< 1 ) Y_size= 1 ; if (X_size*Y_size> 300000 ) {X_size= 1000 ; Y_size= 300 ;} CString res; if (type) { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<ChartData.Total();i++) res.Append( DoubleToString (ChartData.At(i), 2 )+ "," ); res.TrimRight( "," ); ChartData.Sort(); res.Append( "&chxt=x,r&chxr=0,0," ); res.Append( IntegerToString (ChartData.Total())); res.Append( "|1," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); res.Append( "&chg=10,10&chds=" ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); } else { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append( IntegerToString (pie_data.Get_val(i))+ "," ); res.TrimRight( "," ); res.Append( "&chdl=" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+ "|" ); res.TrimRight( "|" ); res.Append( "&chco=" ); int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) { if (cnt> 11 ) cnt= 0 ; res.Append(colors[cnt]+ "|" ); cnt++; } res.TrimRight( "|" ); } return res.Str(); }

Cabe señalar que las peticiones para el gráfico de balance y el gráfico circular se recogen por separado. El método Append() añade otra cadena después de la última y el método TrimRight() le permite eliminar los caracteres extra, que aparecen al final de cada línea.





6. El ensamblaje final y las pruebas



La clase está lista, vamos a probarla. Vamos a empezar con el indicador OnInit ():

Board *tablo; int prev_x_size= 0 ,prev_y_size= 0 ,prev_deals= 0 ; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "IT" ); EventSetTimer ( 1 ); tablo= new Board; tablo.CreateInterface(); prev_deals= HistoryDealsTotal (); prev_x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); prev_y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); return ( 0 ); }

Aquí, creamos de forma dinámica , iniciamos el temporizador e inicializamos las variables adicionales.

A continuación colocamos la función OnDeinit(), en la cual eliminamos el objeto (que llama automáticamente al destructor) y detenemos el temporizador:

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); delete table; }

La función OnCalculate() va a realizar un seguimiento del flujo de las nuevas transacciones, tick por tick, y actualizar la pantalla, si esto sucede:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; return (rates_total); }

La función OnTimer() hace el seguimiento de los cambios de tamaño de la ventana y, si es necesario, adapta el tamaño del panel, también supervisa las transacciones, igual que OnCalculate(), en el caso de que haya menos de 1 tick por segundo.

void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }

Compile y ejecute el indicador:





Figura 3. La vista final del panel

Conclusión



Querido lector, espero que haya encontrado algo nuevo en este artículo. He podido probar antes todas las posibilidades de un instrumento tan esplendido como es la Librería estándar, ya que proporciona comodidad, velocidad y un rendimiento de calidad superior. Por supuesto, debe tener algún conocimiento de POO (Programación orientada a objetos).

Buena suerte.