Creación de un panel de información mediante las clases de la Librería estándar y Google Chart API
Introducción
Para hacer la vida más fácil a los programadores del lenguaje MQL5, los diseñadores han creado una Librería estándar, que cubre la mayoría de las funciones API MQL5, y hace que su utilización sea mucho más fácil y oportuna. En este artículo trataremos de crear un panel de información, con el máximo número de clases que utiliza la Librería estándar.
1. Resumen de las clases de la Librería estándar
¿Por tanto, qué es exactamente esta Librería? La sección de Documentación de los estados de los sitios web está formada por:
- Clase base de CObject
- Clases de datos
- Clases para objetos gráficos
- Clase para trabajar con gráficos
- Clases para operaciones con archivos
- Clase para operaciones con cadenas
- Clases para trabajar con indicadores y series temporales
- Clases para operaciones de trading
Los archivos que contienen todo tipo de clases, están ubicados en la carpeta MQL5/Include. Al ver el código de la Librería, se dará cuenta de que proporciona únicamente las clases, pero no las funciones. En consecuencia, para usarlas, hay que tener algunos conocimientos de programación orientada a objetos (POO).
Todas las clases de la Librería (excepto las del trading) proceden de la clase básica CObject. Para mostrarla, intentaremos construir un Diagrama de clase, ya que disponemos de todo lo necesario para ello; la clase base y las que y sus derivadas. Puesto que el lenguaje MQL5 es básicamente un subconjunto de C++, vamos a usar el instrumento IBM Rational Rose, que proporciona las herramientas para la ingeniería inversa de los proyectos de C++, con el fin de llevar a cabo la construcción automática del diagrama.
Figura 1. Diagrama de las clases de la Librería estándar
No vamos a mostrar las propiedades y métodos de las clases, ya que los diagramas que vamos a obtener serían muy voluminosos. Tampoco vamos a ver las agregaciones, ya que no nos importan. Como resultado, nos quedamos sólo con generalizaciones (herencias), que nos permiten averiguar cuáles son las propiedades y métodos de adquisición de las clases.
Como puede verse en el diagrama, todos los componentes de la Librería que trabajan con cadenas, archivos, gráficos, objetos gráficos, y matrices, tienen su propia clase base (CString, CFile, CChart, CChartObject y CArray, respectivamente), heredadas de CObject. La clase base para trabajar con indicadores CIndicator y su clase adicional CIndicators son heredadas de CArrayObj, mientras que la clase para el acceso al buffer del indicador CIndicatorBuffer es heredada de CArrayDouble.
El color carmesí del diagrama indica que en estas clases no existen indicators ni arrays ni ChartObjects; que son conjuntos que incluyen clases para indicadores, matrices y objetos gráficos. Puesto que hay un gran número y se heredan de un único origen, me he permitido realizar alguna simplificación, para no saturar el diagrama. Por ejemplo, el indicador incluye CiDEMA, CiStdDev, etc.
Además, vale la pena destacar que se puede también realizar el diagrama de la clase mediante el sistema de creación automática de documentación Doxygen. Es un poco más fácil hacerlo con este sistema que con el Rational Rose. Se puede encontrar más información acerca de Doxygen en el artículo Generación automática de documentación para el código MQL5.
2. Descripción del problema
Vamos a tratar de crear un panel de informaciones con el máximo número de clases de la Librería estándar.
¿Qué aparecerá en el panel? Algo parecido a un informe detallado de MetaTrader 5, es decir:
Figura 2. Captura de un informe detallado
Como podemos observar, el informe muestra un diagrama de balance y algunos datos de trading. Se puede encontrar más información acerca de los métodos de cálculo de estos indicadores en el artículo Lo que indican de los números en el informe de la prueba del Experto.
Puesto que el panel tiene un carácter meramente informativo, y no realiza ninguna transacción, sería mejor implementarlo como indicador en una ventana separada, para evitar el cierre del gráfico actual. Además, poner el panel en una ventana secundaria permite ajustarla más fácilmente, e incluso con un sólo movimiento del ratón.
No estaría de más añadir al informe una gráfica circular, que mostrará la cantidad de transacciones realizadas en el instrumento relativa al número total de transacciones.
3. Diseño de la interfaz
Ya están definidos los objetivos; necesitamos un informe detallado en una subventana del gráfico principal.
Implementamos nuestro panel de informaciones como una clase. Empecemos:
//+------------------------------------------------------------------+ ///The Board class //+------------------------------------------------------------------+ class Board { //protected data protected: ///number of the sub-window where the board will be stored int wnd; ///array with the deals data CArrayObj *Data; ///array with the balance data CArrayDouble ChartData; ///array with elements of the interface CChartObjectEdit cells[10][6]; ///object for working with the chart CChart Chart; ///object for working with the balance chart CChartObjectBmpLabel BalanceChart; ///object for working with the pie chart CChartObjectBmpLabel PieChart; ///data for the pie chart PieData *pie_data; //private data and methods private: double net_profit; //these variables will store the calculated characteristics double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double relative_drawdown; double relative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; ///method of obtaining data about the deals and the balance void GetData(); ///method of calculating the characteristics void Calculate(); ///method of chart construction void GetChart(int X_size,int Y_size,string request,string file_name); ///method of request to Google Charts API string CreateGoogleRequest(int X_size,int Y_size,bool type); ///method of obtaining the optimum font size int GetFontSize(int x,int y); string colors[12]; //array with text presentation of colors //public methods public: ///constructor void Board(); ///destructor void ~Board(); ///method for board update void Refresh(); ///method for creating interface elements void CreateInterface(); };
Los datos protegidos de la clase son los elementos y transacciones de la interfaz, el balance, y los datos del gráfico circular (más adelante hablaremos de la clase PieData). Los indicadores de trading y algunos métodos son privados. Son privados porque el usuario no debe tener acceso directo a ellos, se calculan en la clase, y solo se pueden calcular mediante la llamada al método público adecuado.
Los métodos de creación de la interfaz y del cálculo de los indicadores son también privados, puesto que se debe seguir una rigurosa secuencia de métodos de llamadas. Por ejemplo, es imposible calcular los indicadores sin disponer de datos para el cálculo, o actualizar la interfaz sin haberla creado antes. Por lo tanto, no vamos a permitir al usuario "pegarse un tiro".
En seguida vamos a abordar los constructores y destructores de clases, y no tenemos que volver a verlos más adelante:
//+------------------------------------------------------------------+ ///Constructor //+------------------------------------------------------------------+ void Board::Board() { Chart.Attach(); //attach the current chart to the class instance wnd=ChartWindowFind(Chart.ChartId(),"IT"); //find the indicator window Data = new CArrayObj; //creating the CArrayObj class instance pie_data=new PieData; //creating the PieData class instance //fill colors array colors[0]="003366"; colors[1]="00FF66"; colors[2]="990066"; colors[3]="FFFF33"; colors[4]="FF0099"; colors[5]="CC00FF"; colors[6]="990000"; colors[7]="3300CC"; colors[8]="000033"; colors[9]="FFCCFF"; colors[10]="CC6633"; colors[11]="FF0000"; } //+------------------------------------------------------------------+ ///Destructor //+------------------------------------------------------------------+ void Board::~Board() { if(CheckPointer(Data)!=POINTER_INVALID) delete Data; //delete the deals data if(CheckPointer(pie_data)!=POINTER_INVALID) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); //and balance data Chart.Detach(); //detach from the chart for(int i=0;i<10;i++) //delete all interface elements for(int j=0;j<6;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); //delete the balance chart PieChart.Delete(); //and pie chart }
En el constructor, uniremos un objeto del tipo CChart al gráfico actual con la ayuda de su método Attach(). El método Detach(), al que se llama en el destructor, separará el gráfico del objeto. El objeto Data, es un puntero a un objeto de tipo CArrayObj, recibirá la dirección del objeto, que se crea de manera dinámica mediante la operación new y se borra en el destructor mediante la operación delete. No hay que olvidarse de comprobar la presencia de datos usando el CheckPointer() antes de borrar, de lo contrario, se producirá un error.
Se proporcionará más información acerca de la clase CArrayObj más adelante. El método Shutdown() de la clase CArrayDouble como cualquier otra clase es heredado de la clase CArray (ver el diagrama de clases) borrará y liberará la memoria ocupada por el objeto. El método Delete() heredado de la clase CChartObject elimina el objeto del gráfico.
Por lo tanto, el constructor asigna la memoria y el destructor la libera y elimina los objetos gráficos creados por la clase.
Vamos a ver ahora la interfaz. Como se ha indicado anteriormente, el método CreateInterface() crea la interfaz del panel:
//+------------------------------------------------------------------+ ///CreateInterface function //+------------------------------------------------------------------+ void Board::CreateInterface() { //retrieve the width int x_size=Chart.WidthInPixels(); //and the height of the indicator window int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); //calculate, how much space will the balance chart take up double chart_border=y_size*(1.0-(Chart_ratio/100.0)); if(Chart_ratio<100)//if the balance chart is taking up the entire table { for(int i=0;i<10;i++)//create columns { for(int j=0;j<6;j++)//and rows { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(),"InfBoard "+IntegerToString(i)+" "+IntegerToString(j), wnd,j*(x_size/6.0),i*(chart_border/10.0),x_size/6.0,chart_border/10.0); //set selectable property to false cells[i][j].Selectable(false); //set text as read only cells[i][j].ReadOnly(true); //set font size cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/6.0, chart_border/10.0)); cells[i][j].Font("Arial"); //font name cells[i][j].Color(text_color);//font color } } } if(Chart_ratio>0)//if the balance chart is required { //create a balance chart BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard chart", wnd, 0, chart_border); //set selectable property to false BalanceChart.Selectable(false); //create a pie chart PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard pie_chart", wnd, x_size*0.75, chart_border); PieChart.Selectable(false);//set selectable property to false } Refresh();//refresh the board }
Para una disposición compacta de todos los elementos, primero, mediante los métodos WidthInPixels() y GetInteger() de la clase CChart, averiguamos la altura y el ancho de la subventana del indicador dónde se ubicará el panel. A continuación, creamos las celdas que van a contener los valores de los indicadores, mediante el método Create() de la clase CChartObjectEdit (crea el "campo de entrada"; input field), todas las clases heredadas tienen este método de CChartObject.
Cabe destacar lo cómodo que es usar la Librería estándar para operaciones de este tipo. Sin ella hubiéramos tenido que crear cada objeto, mediante la función PbjectCreate, y definir las propiedades de los objetos, mediante funciones como ObjectSet, lo que llevaría a la redundancia del código. Y si más adelante queremos modificar las propiedades de los objetos, habrá que comprobar cuidadosamente los nombres de los objetos para evitar confusiones. Ahora podemos sencillamente crear una matriz de objetos, y consultarla como queramos.
Además, podemos obtener o definir las propiedades de los objetos de una función, si se sobrecarga mediante los creadores de la clase, como el método Color() de la clase CChartObject. Si se le llama con los parámetros, los establece, y sin parámetros devuelve el color del objeto. Además, coloca el gráfico circular cerca del gráfico de balance, ocupando la cuarta parte del ancho total de la pantalla.
La actualización de method() actualiza el panel. ¿En qué consiste esta actualización? Tenemos que calcular los indicadores, agregarlos a los objetos gráficos y redimensionar el panel, en el caso de que haya cambiado el tamaño de su ventana. El panel debe ocupar todo el espacio libre de la ventana.
//+------------------------------------------------------------------+ ///Function of the board updating //+------------------------------------------------------------------+ void Board::Refresh() { //check the server connection status if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED)) {Alert("No connection with the trading server!"); return;} //check the permission for importing functions from DLL if(!TerminalInfoInteger(TERMINAL_DLLS_ALLOWED)) {Alert("DLLs are prohibited!"); return;} //calculate the characteristics Calculate(); //retrieve the width int x_size=Chart.WidthInPixels(); //and the height of the indicator window int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); //calculate how much space the balance chart will take up double chart_border=y_size*(1.0-(Chart_ratio/100.0)); string captions[10][6]= //array with signatures of interface elements { {"Total Net Profit:"," ","Gross Profit:"," ","Gross Loss:"," "}, {"Profit Factor:"," ","Expected Payoff:"," ","",""}, {"Absolute Drawdown:"," ","Maximal Drawdown:"," ","Relative Drawdown:"," "}, {"Total Trades:"," ","Short Positions (won %):"," ","Long Positions (won %):"," "}, {"","","Profit Trades (% of total):"," ","Loss trades (% of total):"," "}, {"Largest","","profit trade:"," ","loss trade:"," "}, {"Average","","profit trade:"," ","loss trade:"," "}, {"Maximum","","consecutive wins ($):"," ","consecutive losses ($):"," "}, {"Maximal","","consecutive profit (count):"," ","consecutive loss (count):"," "}, {"Average","","consecutive wins:"," ","consecutive losses:"," "} }; //put the calculated characteristics into the array captions[0][1]=DoubleToString(net_profit, 2); captions[0][3]=DoubleToString(gross_profit, 2); captions[0][5]=DoubleToString(gross_loss, 2); captions[1][1]=DoubleToString(profit_factor, 2); captions[1][3]=DoubleToString(expected_payoff, 2); captions[2][1]=DoubleToString(absolute_drawdown, 2); captions[2][3]=DoubleToString(maximal_drawdown, 2)+"("+DoubleToString(maximal_drawdown_pp, 2)+"%)"; captions[2][5]=DoubleToString(relative_drawdown_pp, 2)+"%("+DoubleToString(relative_drawdown, 2)+")"; captions[3][1]=IntegerToString(total); captions[3][3]=IntegerToString(short_positions)+"("+DoubleToString(short_positions_won, 2)+"%)"; captions[3][5]=IntegerToString(long_positions)+"("+DoubleToString(long_positions_won, 2)+"%)"; captions[4][3]=IntegerToString(profit_trades)+"("+DoubleToString(profit_trades_pp, 2)+"%)"; captions[4][5]=IntegerToString(loss_trades)+"("+DoubleToString(loss_trades_pp, 2)+"%)"; captions[5][3]=DoubleToString(largest_profit_trade, 2); captions[5][5]=DoubleToString(largest_loss_trade, 2); captions[6][3]=DoubleToString(average_profit_trade, 2); captions[6][5]=DoubleToString(average_loss_trade, 2); captions[7][3]=IntegerToString(maximum_consecutive_wins)+"("+DoubleToString(maximum_consecutive_wins_usd, 2)+")"; captions[7][5]=IntegerToString(maximum_consecutive_losses)+"("+DoubleToString(maximum_consecutive_losses_usd, 2)+")"; captions[8][3]=DoubleToString(maximum_consecutive_profit_usd, 2)+"("+IntegerToString(maximum_consecutive_profit)+")"; captions[8][5]=DoubleToString(maximum_consecutive_loss_usd, 2)+"("+IntegerToString(maximum_consecutive_loss)+")"; captions[9][3]=IntegerToString(average_consecutive_wins); captions[9][5]=IntegerToString(average_consecutive_losses); if(Chart_ratio<100) //if the balance chart doesn't take up the entire table { for(int i=0;i<10;i++) //go through the interface elements { for(int j=0;j<6;j++) { //specify the position cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/6.0)); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/10.0)); //the size cells[i][j].X_Size(x_size/6.0); cells[i][j].Y_Size(chart_border/10.0); //the text cells[i][j].SetString(OBJPROP_TEXT,captions[i][j]); //and font size cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/6.0,chart_border/10.0)); } } } if(Chart_ratio>0)//if the balance chart is required { //refresh the balance chart int X=x_size*0.75,Y=y_size-chart_border; //get the chart GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true),"board_balance_chart"); //set its position BalanceChart.Y_Distance(chart_border); //specify file names BalanceChart.BmpFileOn("board_balance_chart.bmp"); BalanceChart.BmpFileOff("board_balance_chart.bmp"); //refresh the pie chart X=x_size*0.25; //get the chart GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false),"pie_chart"); //set its new position PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size*0.75); //specify file names PieChart.BmpFileOn("pie_chart.bmp"); PieChart.BmpFileOff("pie_chart.bmp"); } ChartRedraw(); //redraw the chart }
Hay muchos códigos, parecidos al método CreateInterface(), primero la función Calculate() calcula los indicadores, después se introducen en los objetos gráficos, y al mismo tiempo se adaptan los tamaños de los objetos a los tamaños de las ventanas, mediante los métodos X_Size() y Y_Size(). Los métodos X_Distance e Y_Distance cambian la posición del objeto.
Preste atención a la función GetFontSize() que selecciona el tamaño de la fuente, de modo que no haya "desbordamiento" del texto fuera de su área después de cambiar su dimensión y, por otro lado, que no se haga demasiado pequeño.
Echemos un vistazo a esta función de cerca:
//import DLL function for string metrics #import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics(int font_size,int &X,int &Y); #import //+------------------------------------------------------------------+ ///Function of determining the optimum font size //+------------------------------------------------------------------+ int Board::GetFontSize(int x,int y) { int res=8; for(int i=15;i>=1;i--)//go through the different font sizes { int X,Y; //here we input the line metrics //determine the metrics GetStringMetrics(i,X,Y); //if the line fits the set borders - return the font size if(X<=x && Y<=y) return i; } return res; }
Se ha importado la función GetStringMetrics() desde la DLL, se puede encontrar su código descrito más arriba en el archivo DLL_Sources.zip y se puede modificar si es necesario. Creo que puede resultar muy útil si decide diseñar su propia interfaz en el proyecto.
Hemos finalizado la interfaz de usuario, vamos a volver al cálculo de los indicadores de trading.
4. Cálculo de los indicadores de trading
El método Calculate() realiza los cálculos.
Pero necesitamos también el método GetData(), que recibe los datos necesarios:
//+------------------------------------------------------------------+ ///Function of receiving the deals and balance data //+------------------------------------------------------------------+ void Board::GetData() { //delete old data Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); //prepare all the deals history HistorySelect(0,TimeCurrent()); CAccountInfo acc_inf; //object for work with account //calculate the balance double balance=acc_inf.Balance(); double store=0; //balance long_positions=0; short_positions=0; long_positions_won=0; short_positions_won=0; for(int i=0;i<HistoryDealsTotal();i++) //go through all of the deals in the history { CDealInfo deal; //the information about the deals will be stored here deal.Ticket(HistoryDealGetTicket(i));//get deal ticket //if the trade had a financial result (exit of the market) if(deal.Ticket()>=0 && deal.Entry()==DEAL_ENTRY_OUT) { pie_data.Add(deal.Symbol()); //add data for the pie chart //check for the symbol if(!For_all_symbols && deal.Symbol()!=Symbol()) continue; double profit=deal.Profit(); //retrieve the trade profit profit+=deal.Swap(); //swap profit+=deal.Commission(); //commission store+=profit; //cumulative profit Data.Add(new CArrayDouble); //add new element to the array ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()-1)).Add(profit); //and data ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()-1)).Add(deal.Type()); } } //calculate the initial deposit double initial_deposit=(balance-store); for(int i=0;i<Data.Total();i++) //go through the prepared trades { //calculate the balance value initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At(0); ChartData.Add(initial_deposit); //and put it to the array } }
Primero, vamos a ver el método de almacenamiento de datos. La Librería estándar proporciona las clases de estructuras de datos, que le permiten prescindir de las matrices. Necesitamos una matriz de dos dimensiones, en la cual almacenaremos los datos de los beneficios y el tipo de transacciones del historial. Pero la Librería estándar no proporciona clases explícitas para la organización de matrices de dos dimensiones, sin embargo, están las clases CArrayDouble (matriz de datos de tipo doble) y CArrayObj (matriz dinámica de punteros a las instancias de la clase CObject y sus herederas). Es decir, podemos crear una matriz de matrices de tipo doble, y esto es exactamente lo que se hace.
Desde luego, los declaraciones tipo ((CArrayDouble *) Data.At (Data.Total () - 1 )).Add (profit) no se ven tan claras como data [i] [j] = profit, pero sólo a primera vista. Después de todo, con una simple declaración de una matriz y si no usamos las clases de la Librería estándar, no tendremos algunas ventajas, como el administrador integrado de memoria, la capacidad de insertar una matriz diferente, comparar matrices, buscar elementos, etc. Por lo tanto, el uso de las clases de organización de memoria nos libera de la necesidad de controlar el desbordamiento de la matriz, y nos proporciona muchos instrumentos útiles.
El método Total() de la clase CArray (ver Fig. 1.) devuelve el número de elementos en la matriz, el método Add() los añade y el método At() devuelve los elementos.
Puesto que hemos decidido crear un gráfico circular, vamos a necesitar recoger los datos necesarios para poder mostrar el número de transacciones de símbolos.
Vamos a escribir una clase adicional, destinada a recoger estos datos:
//+------------------------------------------------------------------+ ///The Pie chart class //+------------------------------------------------------------------+ class PieData { protected: ///number of deals per symbol CArrayInt val; ///symbols CArrayString symb; public: ///delete the data bool Shutdown() { bool res=true; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } ///search for a sting in the array int Search(string str) { //check all array elements for(int i=0;i<symb.Total();i++) if(symb.At(i)==str) return i; return -1; } ///add new data void Add(string str) { int symb_pos=Search(str);//determine symbol position in the array if(symb_pos>-1) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+1);//update the deals data else //if there isn't such a symbol yet { symb.Add(str); //add it val.Add(1); } } int Total() const {return symb.Total();} int Get_val(int pos) const {return val.At(pos);} string Get_symb(int pos) const {return symb.At(pos);} };
Las clases de la Librería estándar no son siempre capaces de proporcionarnos los métodos necesarios para trabajar. En este ejemplo, el método Search() de la clase CArrayString no es adecuado, ya que para poder aplicarlo, primero tenemos que ordenar la matriz, cosa que viola la estructura de los datos. Por lo tanto, tenemos que escribir nuestro propio método.
Se implementa el cálculo de los datos de la operación de trading en el método Calculate():
//+------------------------------------------------------------------+ ///Calculation of characteristics //+------------------------------------------------------------------+ void Board::Calculate() { //get the data GetData(); //zero all characteristics gross_profit=0; gross_loss=0; net_profit=0; profit_factor=0; expected_payoff=0; absolute_drawdown=0; maximal_drawdown_pp=0; maximal_drawdown=0; relative_drawdown=0; relative_drawdown_pp=0; total=Data.Total(); long_positions=0; long_positions_won=0; short_positions=0; short_positions_won=0; profit_trades=0; profit_trades_pp=0; loss_trades=0; loss_trades_pp=0; largest_profit_trade=0; largest_loss_trade=0; average_profit_trade=0; average_loss_trade=0; maximum_consecutive_wins=0; maximum_consecutive_wins_usd=0; maximum_consecutive_losses=0; maximum_consecutive_losses_usd=0; maximum_consecutive_profit=0; maximum_consecutive_profit_usd=0; maximum_consecutive_loss=0; maximum_consecutive_loss_usd=0; average_consecutive_wins=0; average_consecutive_losses=0; if(total==0) return; //there isn't deals - return from the function double max_peak=0,min_peak=0,tmp_balance=0; int max_peak_pos=0,min_peak_pos=0; int max_cons_wins=0,max_cons_losses=0; double max_cons_wins_usd=0,max_cons_losses_usd=0; int avg_win=0,avg_loss=0,avg_win_cnt=0,avg_loss_cnt=0; for(int i=0; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At(0); //get profit int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At(1); //and deal type switch(deal_type) //check deal type { //and calculate number of long and short positions case DEAL_TYPE_BUY: {long_positions++; if(profit>=0) long_positions_won++; break;} case DEAL_TYPE_SELL: {short_positions++; if(profit>=0) short_positions_won++; break;} } if(profit>=0)//the deal is profitable { gross_profit+=profit; //gross profit profit_trades++; //number of profit deals //the largest profitable trade and the largest profitable series if(profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if(maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if(maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } //average profit per deal if(max_cons_losses>0) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses=0; max_cons_losses_usd=0; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else //deal is losing { gross_loss-=profit; //cumulative profit loss_trades++; //number of losing deals //the most unprofitable deal and the most unprofitable series if(profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if(maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if(maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } //average lose per deal if(max_cons_wins>0) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins=0; max_cons_wins_usd=0; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; //absolute drawdown calculation if(tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if(tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } //maximal drawdown calculation double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance=0; for(int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At(0); tmp_balance+=profit; if(tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } //relative drawdown calculation relative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; //net profit net_profit=gross_profit-gross_loss; //profit factor profit_factor=(gross_loss!=0) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; //expected payoff expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE)-net_profit; absolute_drawdown=MathAbs(min_peak); //drawdowns maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!=0) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)*100.0 : 0; relative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!=0) ?(relative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))*100.0 : 0; //profit and losing trade percentage profit_trades_pp=((double)profit_trades/total)*100.0; loss_trades_pp=((double)loss_trades/total)*100.0; //average profitable and losing deals average_profit_trade=(profit_trades>0) ? gross_profit/profit_trades : 0; average_loss_trade=(loss_trades>0) ? gross_loss/loss_trades : 0; //maximum consecutive losses if(maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if(maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if(maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if(maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } //average loss and profit if(max_cons_losses>0) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if(max_cons_wins>0) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt>0) ? round((double)avg_win/avg_win_cnt) : 0; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt>0) ? round((double)avg_loss/avg_loss_cnt) : 0; //number of profitable long and short positions long_positions_won=(long_positions>0) ?((double)long_positions_won/long_positions)*100.0 : 0; short_positions_won=(short_positions>0) ?((double)short_positions_won/short_positions)*100.0 : 0; }
5. El uso de Google Chart API para crear un gráfico de balance
Google Chart API permite a los desarrolladores crear diagramas de distintos tipos de forma inmediata. Se almacena Google Chart API en el enlace hacia el recurso (URL) en los servidores Web de Google y cuando recibe un enlace (URL) con el formato correcto, devuelve el diagrama en forma de imagen.
Las características del diagrama (colores, encabezados, ejes, puntos del gráfico, etc.) se especifican por el enlace (URL). Se puede almacenar la imagen resultante en un sistema de archivos o en una base de datos. Lo mejor de todo es que Google Chart API es gratuita y no requiere ni una cuenta ni completar un proceso de registro.
El método GetChart() recibe el gráfico de Google y lo guarda en el disco:
#import "PNG_to_BMP.dll"//import of DLL with the function of conversion of PNG images to BMP bool Convert_PNG(string src,string dst); #import #import "wininet.dll"//import DLL with the function for working with the internet int InternetAttemptConnect(int x); int InternetOpenW(string sAgent,int lAccessType, string sProxyName="",string sProxyBypass="", int lFlags=0); int InternetOpenUrlW(int hInternetSession,string sUrl, string sHeaders="",int lHeadersLength=0, int lFlags=0,int lContext=0); int InternetReadFile(int hFile,char &sBuffer[],int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle(int hInet); #import //+------------------------------------------------------------------+ ///Function of creating a balance chart //+------------------------------------------------------------------+ void Board::GetChart(int X_size,int Y_size,string request,string file_name) { if(X_size<1 || Y_size<1) return; //too small //try to create connection int rv=InternetAttemptConnect(0); if(rv!=0) {Alert("Error in call of the InternetAttemptConnect()"); return;} //initialize the structures int hInternetSession=InternetOpenW("Microsoft Internet Explorer", 0, "", "", 0); if(hInternetSession<=0) {Alert("Error in call of the InternetOpenW()"); return;} //send request int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "", 0, 0, 0); if(hURL<=0) Alert("Error in call of the InternetOpenUrlW()"); //file with the result CFileBin chart_file; //let's create it chart_file.Open(file_name+".png",FILE_BIN|FILE_WRITE); int dwBytesRead[1]; //number of data read char readed[1000]; //the data //read the data, returned by server after the request while(InternetReadFile(hURL,readed,1000,dwBytesRead)) { if(dwBytesRead[0]<=0) break; //no data - exit chart_file.WriteCharArray(readed,0,dwBytesRead[0]); //write data to file } InternetCloseHandle(hInternetSession);//close connection chart_file.Close();//close file //****************************** //prepare the paths for the converter CString src; src.Assign(TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)); src.Append("\MQL5\Files\\"+file_name+".png"); src.Replace("\\","\\\\"); CString dst; dst.Assign(TerminalInfoString(TERMINAL_PATH)); dst.Append("\MQL5\Images\\"+file_name+".bmp"); dst.Replace("\\","\\\\"); //convert the file if(!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert("Error in call of the Convert_PNG()"); }
Puede obtener más detalles para trabajar con las herramientas API de Windows y MQL5 del artículo El uso de WinInet.dll para intercambiar datos entre terminales a través de Internet. Por lo tanto, no voy a dedicarle más tiempo. He escrito yo mismo la función importada Convert_PNG() para la conversión de imágenes PNG a BMP.
Es necesaria, puesto que Google Chart devuelve gráficos en el formato PNG o GIF, y el objeto "graphic label" sólo acepta imágenes BMP. Se puede encontrar el código de las correspondientes funciones de la librería PNG_to_BMP.dll en el archivo DLL_Sources.zip.
Esta función muestra también algunos ejemplos de trabajo con cadenas y archivos mediante la Librería estándar. Los métodos de la clase CString permiten realizar las mismas operaciones que las funciones de cadena (String Functions). La clase CFile es la base para las clases CFileBin y CFileTxt. Con ellas podemos leer y escribir archivos binarios y de texto respectivamente. Los métodos son similares a las funciones para trabajar con archivos.
Por último, describiremos la función CreateGoogleRequest (); crea peticiones desde los datos presentes en el balance:
//+------------------------------------------------------------------+ ///Function for creating a request for the Google Charts server //+------------------------------------------------------------------+ string Board::CreateGoogleRequest(int X_size,int Y_size,bool type) { if(X_size>1000) X_size=1000; //check the chart size if(Y_size>1000) Y_size=300; //to make sure it is not too large if(X_size<1) X_size=1; //and small//s18> if(Y_size<1) Y_size=1; if(X_size*Y_size>300000) {X_size=1000; Y_size=300;}//and fit the area CString res; //string with results if(type) //create request for the balance chart { //prepare the request res.Assign("http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs="); res.Append(IntegerToString(X_size)); res.Append("x"); res.Append(IntegerToString(Y_size)); res.Append("&chd=t:"); for(int i=0;i<ChartData.Total();i++) res.Append(DoubleToString(ChartData.At(i),2)+","); res.TrimRight(","); //sort array ChartData.Sort(); res.Append("&chxt=x,r&chxr=0,0,"); res.Append(IntegerToString(ChartData.Total())); res.Append("|1,"); res.Append(DoubleToString(ChartData.At(0),2)+","); res.Append(DoubleToString(ChartData.At(ChartData.Total()-1),2)); res.Append("&chg=10,10&chds="); res.Append(DoubleToString(ChartData.At(0),2)+","); res.Append(DoubleToString(ChartData.At(ChartData.Total()-1),2)); } else //create request for the pie chart { //prepare the request res.Assign("http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs="); res.Append(IntegerToString(X_size)); res.Append("x"); res.Append(IntegerToString(Y_size)); res.Append("&chd=t:"); for(int i=0;i<pie_data.Total();i++) res.Append(IntegerToString(pie_data.Get_val(i))+","); res.TrimRight(","); res.Append("&chdl="); for(int i=0;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+"|"); res.TrimRight("|"); res.Append("&chco="); int cnt=0; for(int i=0;i<pie_data.Total();i++) { if(cnt>11) cnt=0; res.Append(colors[cnt]+"|"); cnt++; } res.TrimRight("|"); } return res.Str(); //return the result }
Cabe señalar que las peticiones para el gráfico de balance y el gráfico circular se recogen por separado. El método Append() añade otra cadena después de la última y el método TrimRight() le permite eliminar los caracteres extra, que aparecen al final de cada línea.
6. El ensamblaje final y las pruebas
La clase está lista, vamos a probarla. Vamos a empezar con el indicador OnInit ():
Board *tablo; //pointer to the board object int prev_x_size=0,prev_y_size=0,prev_deals=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping //set indicator short name IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,"IT"); //launch the timer EventSetTimer(1); //create object instance tablo=new Board; //and the interface tablo.CreateInterface(); prev_deals=HistoryDealsTotal(); //number of deals //current sizes of the window prev_x_size=ChartGetInteger(0,CHART_WIDTH_IN_PIXELS); prev_y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //--- return(0); }
Aquí, creamos de forma dinámica la instancia de clase del Panel, iniciamos el temporizador e inicializamos las variables adicionales.
A continuación colocamos la función OnDeinit(), en la cual eliminamos el objeto (que llama automáticamente al destructor) y detenemos el temporizador:
void OnDeinit(const int reason) { EventKillTimer(); //stop the timer delete table; //and board }
La función OnCalculate() va a realizar un seguimiento del flujo de las nuevas transacciones, tick por tick, y actualizar la pantalla, si esto sucede:
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- //prepare the history HistorySelect(0,TimeCurrent()); int deals=HistoryDealsTotal(); //update the board if number of deals has changed if(deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); }
La función OnTimer() hace el seguimiento de los cambios de tamaño de la ventana y, si es necesario, adapta el tamaño del panel, también supervisa las transacciones, igual que OnCalculate(), en el caso de que haya menos de 1 tick por segundo.
void OnTimer() { int x_size=ChartGetInteger(0, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); int y_size=ChartGetInteger(0, CHART_HEIGHT_IN_PIXELS); //update the board if window size has changed if(x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; //update the board if number of deals has changed HistorySelect(0,TimeCurrent()); int deals=HistoryDealsTotal(); if(deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }
Compile y ejecute el indicador:
Figura 3. La vista final del panel
Conclusión
Querido lector, espero que haya encontrado algo nuevo en este artículo. He podido probar antes todas las posibilidades de un instrumento tan esplendido como es la Librería estándar, ya que proporciona comodidad, velocidad y un rendimiento de calidad superior. Por supuesto, debe tener algún conocimiento de POO (Programación orientada a objetos).
Buena suerte.
Para empezar, descomprima el archivo MQL5.rar en la carpeta del terminal y de los permisos para utilizar los DLLs. El archivo DLL_Sources.zip contiene los códigos fuente de las librerías String_Metrics.dll y PNG_to_BMP.dll, las he escrito yo mismo en el entorno Borland C++ Builder con el GDI instalado.
Евгений
Muy interesante y potencialmente muy muy útil.
Gracias por su esfuerzo.
¿De qué clase procede CTrade?
Estoy mirando la declaración de la clase de comercio y veo:
Hola,
gracias por el buen ejemplo. el problema que tengo es que después de la última actualización MT5 las funciones winnet no están funcionando. está mostrando un error de violación de acceso. por favor, hágamelo saber si usted ha superado este error.
¿ <vcl.h> es especifico de Borland ? no puedo compilar porque no tengo este archivo.