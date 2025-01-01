Operações String

Esta seção contém os detalhes técnicos das classes de operações string e descrições dos componentes correspondentes da biblioteca padrão MQL5.

O uso de classes de operações string vai poupar tempo no desenvolvimento de aplicações que utilizam operações de processamento de texto.

A Biblioteca Padrão MQL5 é alocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Strings.