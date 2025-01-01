- Encapsulamento e Extensibilidade de Tipo
- Herança
- Polimorfismo
- Sobrecarga (Overload)
- Funções Virtuais
- Membros Estáticos de uma Classe
- Templates de Função
- Modelos de classes
- Classes abstratas
Sobrecarga (Overload)
Dentro de uma classe é possível definir dois ou mais métodos que usam o mesmo nome, mas tem número diferente de parâmetros. Quando isso ocorre, estes métodos são chamados de sobrecarregados e tal processo é referido como sobrecarga de método.
Sobrecarga de método é uma forma de realização de polimorfismo. Sobrecarga de métodos é realizado em concordância com as mesmas regras da sobrecarga de função.
Se a função chamada não tem correspondência exata, o compilador busca por uma função adequada em três níveis seqüencialmente:
- busca dentre os métodos da classe;
- busca dentre os métodos da classe base, consistentemente a partir do ancestral mais próximo até o mais distante.
- busca entre outras funções.
Se não houver correspondência exata em todos os níveis, mas várias funções adequadas em diferentes níveis foram encontradas, a função encontrada no menor nível é usada. Dentro de um nível, não pode haver mais de uma função adequada.
