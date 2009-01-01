- Substituições de Macro Predefinidas
Substituições de Macro Predefinidas
Para simplificar o processo de depuração e obter informações sobre a operação de um programa-mql5, existem constantes de macro especiais, valores que são definidos no momento da compilação. A forma mais fácil de usar estas constantes é imprimir estes valores através da função Print(), como é mostrado no exemplo.
Constante
Descrição
__CPU_ARCHITECTURE__
Nome da arquitetura (conjunto de comandos) para a qual o arquivo EX5 é criado no momento da compilação
__DATE__
Data de compilação do arquivo sem a hora (horas, minutos e segundos são iguais a 0)
__DATETIME__
Data e hora de compilação do arquivo
__LINE__
Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada.
__FILE__
Nome do arquivo compilado corrente
__PATH__
O caminho absoluto para o arquivo que está sendo compilado correntemente
__FUNCTION__
Nome da função, em cujo corpo a macro está localizada
__FUNCSIG__
Assinatura da função em cujo corpo a macro está localizada. O registro da descrição completa de funções pode ser útil na identificação de funções sobrecarregadas
__MQLBUILD__, __MQL5BUILD__
Número do compilação
__COUNTER__
Para cada declaração de __COUNTER__ que encontra, o compilador substitui no local o valor do contador de 0 a N-1, onde N é o número de usos no código. Ao recompilar o código-fonte sem alterações, a ordem de __COUNTER__ é garantida.
O valor do contador __COUNTER__ é calculado da seguinte forma:
No exemplo abaixo, você pode ver claramente como o compilador processa o código-fonte e substitui o __COUNTER__ encontrado com valores crescentes sequencialmente.
__RANDOM__
Para cada declaração de __RANDOM__, o compilador substitui um número aleatório ulong no código.
Exemplo:
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
Exemplo para aprender a trabalhar com uma macro __COUNTER__
//--- criamos uma macro para impressão rápida da expressão e seu valor no log