//--- criamos uma macro para impressão rápida da expressão e seu valor no log

#define print(expr) Print(#expr,"=",expr)



//--- definimos uma macro customizada MACRO_COUNTER por meio da macro predefinida __COUNTER__

#define MACRO_COUNTER __COUNTER__



//--- definimos o valor da variável input com a macro __COUNTER__

input int InpVariable = __COUNTER__;



//--- definimos o valor da variável global com a macro __COUNTER__ antes de definir as funções

int ExtVariable = __COUNTER__;



//+------------------------------------------------------------------+

//| a função retorna o valor __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| função de modelo retorna valor __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

int GlobalTemplateFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| estrutura com um método que retorna __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

struct A

{

int dummy; // não é usado



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| estrutura baseada em modelo com um método que retorna __COUNTER__|

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

struct B

{

int dummy; // não é usado



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| estrutura com um método baseado em modelo que retorna __COUNTER__|

//+------------------------------------------------------------------+

struct C

{

int dummy; // não é usado



template<typename T>

int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| função #2, que retorna o valor __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc2(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

// __COUNTER__ em macros e variáveis

print(MACRO_COUNTER);

print(InpVariable);

print(ExtVariable);



/--- __COUNTER__ em funções

print(GlobalFunc());

print(GlobalFunc()); // o valor não muda

print(GlobalTemplateFunc<int>());

print(GlobalTemplateFunc<int>()); // o valor não muda

print(GlobalTemplateFunc<double>());// o valor mudou

print(GlobalFunc2());

print(GlobalFunc2()); // o valor não muda



// __COUNTER__ na estrutura

A a1, a2;

print(a1.Method());

print(a2.Method()); // o valor não muda



// __COUNTER__ na estrutura baseada em modelo

B<int> b1, b2;

B<double> b3;

print(b1.Method());

print(b2.Method()); // o valor não muda

print(b3.Method()); // o valor mudou



// __COUNTER__ em uma estrutura com uma função baseada em modelo

C c1, c2;

print(c1.Method<int>());

print(c1.Method<double>()); // o valor mudou

print(c2.Method<int>()); // valor como ao chamar c1.Method<int>() pela primeira vez



//--- mais uma vez, olhamos para __COUNTER__ na macro e na variável global

print(MACRO_COUNTER); // o valor mudou

print(ExtGlobal2);

}

//--- definimos o valor da variável global com a macro __COUNTER__ após as definições da função

int ExtGlobal2 = __COUNTER__;

//+------------------------------------------------------------------+



/* Resultado

__COUNTER__=3

InpVariable=0

ExtVariable=1

GlobalFunc()=5

GlobalFunc()=5

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<double>()=9

GlobalFunc2()=7

GlobalFunc2()=7

a1.Method()=6

a2.Method()=6

b1.Method()=10

b2.Method()=10

b3.Method()=11

c1.Method<int>()=12

c1.Method<double>()=13

c2.Method<int>()=12

__COUNTER__=4

ExtGlobal2=2



*/