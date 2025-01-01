CFileTxt

CFileTxt é uma classe para o acesso simplificado aos arquivos de texto.

Descrição

Classe CFileTxt fornece um acesso aos arquivos de texto.

Declaração

class CFileTxt: public CFile

Título

#include <Files\FileTxt.mqh>

Hierarquia de herança CObject CFile CFileTxt

Métodos de classe

Abrir métodos Open Abre um arquivo de texto Métodos de gravação WriteString Escreve variável do tipo string para arquivo Lendo métodos ReadString A partir do arquivo vai ler variável do tipo string