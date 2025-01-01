CFileTxt
CFileTxt é uma classe para o acesso simplificado aos arquivos de texto.
Descrição
Classe CFileTxt fornece um acesso aos arquivos de texto.
Declaração
|
class CFileTxt: public CFile
Título
|
#include <Files\FileTxt.mqh>
Métodos de classe
|
Abrir métodos
|
|
Abre um arquivo de texto
|
Métodos de gravação
|
|
Escreve variável do tipo string para arquivo
|
Lendo métodos
|
|
A partir do arquivo vai ler variável do tipo string
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose