Referência MQL5

CFileTxt 

CFileTxt

CFileTxt é uma classe para o acesso simplificado aos arquivos de texto.

Descrição

Classe CFileTxt fornece um acesso aos arquivos de texto.

Declaração

   class CFileTxt: public CFile

Título

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Métodos de classe

Abrir métodos

 

Open

Abre um arquivo de texto

Métodos de gravação

 

WriteString

Escreve variável do tipo string para arquivo

Lendo métodos

 

ReadString

A partir do arquivo vai ler variável do tipo string

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose