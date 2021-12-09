Creazione di una Information Board utilizzando le Standard Library Classes e Google Chart API





Introduzione

Per rendere la vita più facile ai programmatori del linguaggio MQL5, i designer hanno creato una Standard Library che copre quasi tutte le funzioni API MQL5 e rende il lavoro molto più semplice e conveniente. In questo articolo, si cerca di creare una information board con un numero massimo di classi utilizzate dalla libreria standard.





1. Panoramica delle classi delle Standard Library



Quindi, cos'è esattamente questa libreria? La sezione Documentazione del sito web afferma che è composta da:

I file, contenenti i codici di tutte le classi, si trovano nella cartella MQL5/Include. Quando si visualizza il codice della libreria, noterai che fornisce solo le classi, ma non le funzioni. Di conseguenza, per usarlo, è necessario avere una certa conoscenza della programmazione orientata agli oggetti (OOP).

Tutte le classi di librerie (ad eccezione di quelle di trading) derivano dalla classe CObject di base. Per mostrarlo, proveremo a costruire un Class diagram poiché abbiamo tutto ciò che questo richiede: la classe di base e i suoi derivati. Poiché il linguaggio MQL5 è fondamentalmente un sottoinsieme di C ++, usiamo lo strumento IBM Rational Rose, che fornisce strumenti per il reverse -engineering di progetti C ++, per la costruzione automatica del diagramma.

Figura 1. Diagramma delle classi di Standard Library

Non mostreremo le proprietà e i metodi della classe, a causa dei diagrammi complicati che otterremmo. Ometteremo anche le aggregazioni, poiché non hanno alcuna importanza per noi. Di conseguenza, ci rimangono solo le generalizzazioni (eredità), che ci permettono di scoprire quali proprietà e metodi ottengono le classi.



Come si può vedere dal diagramma, ogni componente della libreria che funziona con linee, file, grafici, oggetti grafici e matrici, ha una propria classe di base, (CString, CFile, CChart, CChartObject e CArray,, rispettivamente), ereditata dal CObject. La classe di base per l'utilizzo degli indicatori CIndicator e la sua classe CIndicators ausiliaria sono ereditate da CArrayObj, mentre l'accesso alla classe buffer di indicatori CIndicatorBuffer viene ereditato da CArrayDouble.



Il colore cremisi nel diagramma indica le classi inesistenti nell'attualità, gli indicatori, gli array e i ChartObjects - sono insiemi che includono classi per lavorare con indicatori, array e oggetti grafici. Poiché ce n'è un gran numero e sono ereditati da un singolo genitore, ho permesso una certa semplificazione, in modo da non ingombrare il diagramma. Ad esempio, l'indicatore include CiDEMA, CiStdDev, ecc.



Vale anche la pena notare che il diagramma delle classi può anche essere costruito utilizzando la creazione automatica del sistema di documentazione Doxygen. È un po’ più facile farlo con questo sistema piuttosto che in Rational Rose. Ulteriori informazioni su Doxygen sono disponibili nell'articolo Documentazione auto-generata per il codice MQL5.





2. Il problema

Proviamo a creare una tabella informativa con il numero massimo di classi Standard Library.



Cosa mostrerà la board? Qualcosa di simile a un rapporto dettagliato di MetaTrader 5, cioè:





Figura 2. L'aspetto del report dettagliato

Come possiamo vedere, il report mostra un grafico del bilancio e alcune cifre di trading. Ulteriori informazioni sui metodi per il calcolo di questi indicatori sono disponibili nell'articolo Cosa significano i Numeri nel Report Expert Testing.



Poiché la board viene utilizzata esclusivamente a scopo informativo e non esegue alcuna operazione di trading, sarà meglio implementarla come indicatore, in una finestra separata, al fine di evitare di chiudere il grafico effettivo. Inoltre, posizionarlo in una sotto-finestra consente un facile ridimensionamento e persino la chiusura della board con un solo movimento del mouse.



Può anche darsi il caso che vuoi completare il report con un grafico a torta che mostrerà il numero di transazioni effettuate sullo strumento, rispetto al numero totale delle transazioni.







3. Progettazione dell'interfaccia



Abbiamo definito i nostri obiettivi; abbiamo bisogno di un report dettagliato nella sotto-finestra del grafico principale.

Implementiamo la nostra information board come classe. Iniziamo:

class Board { protected : int wnd; CArrayObj *Data; CArrayDouble ChartData; CChartObjectEdit cells[ 10 ][ 6 ]; CChart Chart; CChartObjectBmpLabel BalanceChart; CChartObjectBmpLabel PieChart; PieData *pie_data; private : double net_profit; double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double relative_drawdown; double relative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; void GetData(); void Calculate(); void GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name); string CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type); int GetFontSize( int x, int y); string colors[ 12 ]; public : void Board(); void ~Board(); void Refresh(); void CreateInterface(); };

I dati di classe protetti sono gli elementi dell'interfaccia e i dati del grafico a torta, del bilanciamento e della torta (della la classe PieData parleremo in seguito). Gli indicatori di trading e alcuni metodi sono privati. Sono privati perché l'utente non dovrebbe avere accesso diretto ad essi, sono calcolati all'interno della classe e possono essere contati solo chiamando il relativo metodo pubblico .



Anche i metodi di creazione dell'interfaccia e il calcolo degli indicatori sono privati, poiché qui è necessario affrontare una rigorosa sequenza di chiamate di metodi. Ad esempio, è impossibile calcolare gli indicatori senza essere in possesso dei dati per il calcolo o aggiornare l'interfaccia, senza doverla creare in anticipo. Pertanto, non consentiremo all'utente di "spararsi sui piedi".

Occupiamoci immediatamente di constructor e destructor di una classe, in modo da non dover tornare più tardi sull’argomento:

void Board::Board() { Chart.Attach(); wnd= ChartWindowFind (Chart.ChartId(), "IT" ); Data = new CArrayObj; pie_data= new PieData; colors[ 0 ]= "003366" ; colors[ 1 ]= "00FF66" ; colors[ 2 ]= "990066" ; colors[ 3 ]= "FFFF33" ; colors[ 4 ]= "FF0099" ; colors[ 5 ]= "CC00FF" ; colors[ 6 ]= "990000" ; colors[ 7 ]= "3300CC" ; colors[ 8 ]= "000033" ; colors[ 9 ]= "FFCCFF" ; colors[ 10 ]= "CC6633" ; colors[ 11 ]= "FF0000" ; } void Board::~Board() { if ( CheckPointer (Data)!= POINTER_INVALID ) delete Data; if ( CheckPointer (pie_data)!= POINTER_INVALID ) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); Chart.Detach(); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); PieChart.Delete(); }

Nel constructor, assoceremo un oggetto di tipo CChart al grafico corrente con l'aiuto del suo metodo Attach(). Il metodo Detach(), chiamato nel destructor, dissocerà il grafico dall'oggetto. Il data object, che è un puntatore a un oggetto di tipo CArrayObj , ha ricevuto l'indirizzo dell'oggetto, creato dinamicamente utilizzando la nuova operazione e rimosso nel destructor utilizzando la funzione delete. Non dimenticare di controllare la presenza dell'oggetto utilizzandoil CheckPointer() prima di eliminarlo,, altrimenti si verificherà un errore.



Ulteriori informazioni sulla classe CArrayObj verranno fornite in seguito. Il metodo Shutdown() della classe CArrayDouble, proprio come qualsiasi altra classe ereditata dalla classe CArray (si veda il diagramma delle classi), cancellerà e libererà la memoria occupata dall'oggetto. Il metodo Delete() degli eredi della classe CChartObject rimuove l'oggetto dal grafico.

Pertanto, il constructor occupa la memoria e il destructor la libera, rimuovendo gli oggetti grafici creati dalla classe.

A questo punto, occupiamoci dell'interfaccia. Come detto sopra, il metodo CreateInterface() crea un'interfaccia della board:

void Board::CreateInterface() { int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(), "InfBoard " +IntegerToString(i)+ " " +IntegerToString(j), wnd,j*(x_size/ 6.0 ),i*(chart_border/ 10.0 ),x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].Selectable( false ); cells[i][j].ReadOnly( true ); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 , chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].Font( "Arial" ); cells[i][j].Color(text_color); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard chart" , wnd, 0 , chart_border); BalanceChart.Selectable( false ); PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard pie_chart" , wnd, x_size* 0.75 , chart_border); PieChart.Selectable( false ); } Refresh(); }

Per una disposizione omogenea di tutti gli elementi, in primo luogo, utilizzando i metodi WidthInPixels() e GetInteger() della classe CChart , scopri la lunghezza e la larghezza della sotto-finestra dell'indicatore, in cui verrà posizionata la board. Quindi, creiamo le celle che includeranno i valori degli indicatori, utilizzando il metodo Create() della classe CChartObjectEdit (crea il "campo di input"), tutti gli eredi possiedono questo metodo di CChartObject.



Si noti quanto sia conveniente utilizzare la Standard Library per operazioni di questo tipo. Senza di essa, dovremmo creare ogni oggetto usando la funzione ObjectCreate e impostare le proprietà degli oggetti, usando funzioni come ObjectSet, che porterebbe alla ridondanza del codice. E quando in seguito vorremmo cambiare le proprietà degli oggetti, sarebbe necessario controllare attentamente i nomi degli oggetti per evitare confusione. Ora, possiamo semplicemente creare degli oggetti grafici e analizzarli come desideriamo.



Inoltre, possiamo ottenere/impostare le proprietà degli oggetti usando una funzione, se si trattava di overloaded creator della classe, come il metodo Color() della classe CChartObject. Quando viene chiamato con i parametri, esso li imposta senza parametri - restituisce il colore dell'oggetto. Posiziona il grafico a torta accanto al grafico di bilanciamento; occuperà un quarto della larghezza totale dello schermo.

Refresh method() aggiorna la scheda. In cosa consiste questo aggiornamento? Dobbiamo contare gli indicatori, inserirli negli oggetti grafici e ridimensionare la board, qualora le dimensioni della finestra in cui si trova fossero state modificate . La board dovrebbe occupare tutto lo spazio libero della finestra.

void Board::Refresh() { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Alert ( "No connection with the trading server!" ); return ;} if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Alert ( "DLLs are prohibited!" ); return ;} Calculate(); int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); string captions[ 10 ][ 6 ]= { { "Total Net Profit:" , " " , "Gross Profit:" , " " , "Gross Loss:" , " " }, { "Profit Factor:" , " " , "Expected Payoff:" , " " , "" , "" }, { "Absolute Drawdown:" , " " , "Maximal Drawdown:" , " " , "Relative Drawdown:" , " " }, { "Total Trades:" , " " , "Short Positions (won %):" , " " , "Long Positions (won %):" , " " }, { "" , "" , "Profit Trades (% of total):" , " " , "Loss trades (% of total):" , " " }, { "Largest" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Average" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Maximum" , "" , "consecutive wins ($):" , " " , "consecutive losses ($):" , " " }, { "Maximal" , "" , "consecutive profit (count):" , " " , "consecutive loss (count):" , " " }, { "Average" , "" , "consecutive wins:" , " " , "consecutive losses:" , " " } }; captions[ 0 ][ 1 ]= DoubleToString (net_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 3 ]= DoubleToString (gross_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 5 ]= DoubleToString (gross_loss, 2 ); captions[ 1 ][ 1 ]= DoubleToString (profit_factor, 2 ); captions[ 1 ][ 3 ]= DoubleToString (expected_payoff, 2 ); captions[ 2 ][ 1 ]= DoubleToString (absolute_drawdown, 2 ); captions[ 2 ][ 3 ]= DoubleToString (maximal_drawdown, 2 )+ "(" + DoubleToString (maximal_drawdown_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 2 ][ 5 ]= DoubleToString (relative_drawdown_pp, 2 )+ "%(" + DoubleToString (relative_drawdown, 2 )+ ")" ; captions[ 3 ][ 1 ]= IntegerToString (total); captions[ 3 ][ 3 ]= IntegerToString (short_positions)+ "(" + DoubleToString (short_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 3 ][ 5 ]= IntegerToString (long_positions)+ "(" + DoubleToString (long_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 3 ]= IntegerToString (profit_trades)+ "(" + DoubleToString (profit_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 5 ]= IntegerToString (loss_trades)+ "(" + DoubleToString (loss_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 5 ][ 3 ]= DoubleToString (largest_profit_trade, 2 ); captions[ 5 ][ 5 ]= DoubleToString (largest_loss_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 3 ]= DoubleToString (average_profit_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 5 ]= DoubleToString (average_loss_trade, 2 ); captions[ 7 ][ 3 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_wins)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_wins_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 7 ][ 5 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_losses)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_losses_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 8 ][ 3 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_profit_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_profit)+ ")" ; captions[ 8 ][ 5 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_loss_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_loss)+ ")" ; captions[ 9 ][ 3 ]= IntegerToString (average_consecutive_wins); captions[ 9 ][ 5 ]= IntegerToString (average_consecutive_losses); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/ 6.0 )); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].X_Size(x_size/ 6.0 ); cells[i][j].Y_Size(chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].SetString( OBJPROP_TEXT ,captions[i][j]); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 )); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { int X=x_size* 0.75 ,Y=y_size-chart_border; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true), "board_balance_chart" ); BalanceChart.Y_Distance(chart_border); BalanceChart.BmpFileOn( "board_balance_chart.bmp" ); BalanceChart.BmpFileOff( "board_balance_chart.bmp" ); X=x_size* 0.25 ; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false), "pie_chart" ); PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size* 0.75 ); PieChart.BmpFileOn( "pie_chart.bmp" ); PieChart.BmpFileOff( "pie_chart.bmp" ); } ChartRedraw (); }

Ci sono molti codici, analoghi al metodo CreateInterface(), prima la funzione Calculate() calcola gli indicatori, poi vengono inseriti negli oggetti grafici e contemporaneamente le dimensioni degli oggetti vengono adattate in base alle dimensioni delle finestre, utilizzando i metodi X_Size() e Y_Size(). I metodi X_Distance e Y_Distance modificano la posizione dell'oggetto.

Prestare attenzione alla funzione GetFontSize(). Essa seleziona una dimensione del carattere e farà in modo che il resto non “oltrepassi” i bordi " dei bordi del contenitore dopo essere stato ridimensionato e, al contrario, non diventerà troppo piccolo.



Consideriamo più da vicino questa funzione :

#import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics( int font_size, int &X, int &Y); #import int Board::GetFontSize( int x, int y) { int res= 8 ; for ( int i= 15 ;i>= 1 ;i--) { int X,Y; GetStringMetrics(i,X,Y); if (X<=x && Y<=y) return i; } return res; }

La funzione GetStringMetrics() viene importata dalla DLL, descritta in precedenza, il cui codice può essere trovato nell'archivio DLL_Sources.zip e può essere modificato se necessario. Penso che ciò potrebbe tornare utile se decidi di creare la tua interfaccia nel progetto.

Abbiamo terminato l'interfaccia utente, passiamo al calcolo degli indicatori di trading.





4. Calcolo degli indicatori di trading



Il metodo Calculate() esegue i calcoli.



Tuttavia, abbiamo anche bisogno del metodo GetData() che riceve i dati necessari:

void Board::GetData() { Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); CAccountInfo acc_inf; double balance=acc_inf.Balance(); double store= 0 ; long_positions= 0 ; short_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions_won= 0 ; for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { CDealInfo deal; deal.Ticket( HistoryDealGetTicket (i)); if (deal.Ticket()>= 0 && deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT ) { pie_data.Add(deal. Symbol ()); if (!For_all_symbols && deal. Symbol ()!= Symbol ()) continue ; double profit=deal.Profit(); profit+=deal.Swap(); profit+=deal.Commission(); store+=profit; Data.Add( new CArrayDouble); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(profit); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(deal.Type()); } } double initial_deposit=(balance-store); for ( int i= 0 ;i<Data.Total();i++) { initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); ChartData.Add(initial_deposit); } }

Innanzitutto, consideriamo il metodo di archiviazione dei dati. La standard library fornisce le classi di strutture di dati che ci permettono di non utilizzare gli array. Abbiamo bisogno di un array bidimensionale in cui memorizzeremo i dati sui profitti e sui tipi di transazioni nella cronologia. Tuttavia, la standard library non fornisce classi esplicite per l'organizzazione degli array bidimensionali, ma ci sono classi CArrayDouble (array di doppio tipo di dati) e CArrayObj (array dinamico di puntatori alle istanze della classe CObject e ai suoi eredi). Ad esempio, possiamo creare array di tipo doppio, che è esattamente ciò che viene fatto.

Naturalmente, le affermazioni come ((CArrayDouble *) Data.At (Data.Total () - 1 )). Add (profit) non sembrano pulite come i dati [i] [j] = profit , ma questo avviene solo ad un primo impatto. Dopotutto, semplicemente dichiarando un array, senza utilizzare le classi di standard library, siamo privati dei vantaggi di un gestore di memoria integrato: la possibilità di inserire un array diverso, confrontare array, trovare elementi, ecc. Pertanto, l'uso di classi di organizzazione della memoria ci libera dalla necessità di controllare l'overflow dell'array e ci fornisce molti strumenti utili.



Il metodo Total() della classe CArray (si veda la Fig. 1.) restituisce il numero di elementi nell’array, il metodo Add() li aggiunge, il metodo At() restituisce gli elementi.

Dal momento che abbiamo deciso di costruire un grafico a torta per visualizzare il numero di offerte per i simboli, abbiamo bisogno di raccogliere i dati necessari.



Scriveremo una classe ausiliaria, destinata alla raccolta di questi dati:

class PieData { protected : CArrayInt val; CArrayString symb; public : bool Shutdown() { bool res= true ; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } int Search( string str) { for ( int i= 0 ;i<symb.Total();i++) if (symb.At(i)==str) return i; return - 1 ; } void Add( string str) { int symb_pos=Search(str); if (symb_pos>- 1 ) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+ 1 ); else { symb.Add(str); val.Add( 1 ); } } int Total() const { return symb.Total();} int Get_val( int pos) const { return val.At(pos);} string Get_symb( int pos) const { return symb.At(pos);} };

Le classi di standard library non sempre saranno in grado di fornirci i metodi necessari per il lavoro. In questo esempio, il metodo Search() della classe CArrayString non è adatto, perché per applicarlo, dobbiamo prima ordinare l’array che viola la struttura dei dati. Quindi, abbiamo dovuto scrivere il nostro metodo.

Il calcolo delle caratteristiche di trading viene implementato nel metodo Calculate():

void Board::Calculate() { GetData(); gross_profit= 0 ; gross_loss= 0 ; net_profit= 0 ; profit_factor= 0 ; expected_payoff= 0 ; absolute_drawdown= 0 ; maximal_drawdown_pp= 0 ; maximal_drawdown= 0 ; relative_drawdown= 0 ; relative_drawdown_pp= 0 ; total=Data.Total(); long_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions= 0 ; short_positions_won= 0 ; profit_trades= 0 ; profit_trades_pp= 0 ; loss_trades= 0 ; loss_trades_pp= 0 ; largest_profit_trade= 0 ; largest_loss_trade= 0 ; average_profit_trade= 0 ; average_loss_trade= 0 ; maximum_consecutive_wins= 0 ; maximum_consecutive_wins_usd= 0 ; maximum_consecutive_losses= 0 ; maximum_consecutive_losses_usd= 0 ; maximum_consecutive_profit= 0 ; maximum_consecutive_profit_usd= 0 ; maximum_consecutive_loss= 0 ; maximum_consecutive_loss_usd= 0 ; average_consecutive_wins= 0 ; average_consecutive_losses= 0 ; if (total== 0 ) return ; double max_peak= 0 ,min_peak= 0 ,tmp_balance= 0 ; int max_peak_pos= 0 ,min_peak_pos= 0 ; int max_cons_wins= 0 ,max_cons_losses= 0 ; double max_cons_wins_usd= 0 ,max_cons_losses_usd= 0 ; int avg_win= 0 ,avg_loss= 0 ,avg_win_cnt= 0 ,avg_loss_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 1 ); switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : {long_positions++; if (profit>= 0 ) long_positions_won++; break ;} case DEAL_TYPE_SELL : {short_positions++; if (profit>= 0 ) short_positions_won++; break ;} } if (profit>= 0 ) { gross_profit+=profit; profit_trades++; if (profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses= 0 ; max_cons_losses_usd= 0 ; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else { gross_loss-=profit; loss_trades++; if (profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins= 0 ; max_cons_wins_usd= 0 ; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; if (tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if (tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if ((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance= 0 ; for ( int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); tmp_balance+=profit; if (tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } relative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; net_profit=gross_profit-gross_loss; profit_factor=(gross_loss!= 0 ) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-net_profit; absolute_drawdown= MathAbs (min_peak); maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!= 0 ) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)* 100.0 : 0 ; relative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!= 0 ) ?(relative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))* 100.0 : 0 ; profit_trades_pp=(( double )profit_trades/total)* 100.0 ; loss_trades_pp=(( double )loss_trades/total)* 100.0 ; average_profit_trade=(profit_trades> 0 ) ? gross_profit/profit_trades : 0 ; average_loss_trade=(loss_trades> 0 ) ? gross_loss/loss_trades : 0 ; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_win/avg_win_cnt) : 0 ; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_loss/avg_loss_cnt) : 0 ; long_positions_won=(long_positions> 0 ) ?(( double )long_positions_won/long_positions)* 100.0 : 0 ; short_positions_won=(short_positions> 0 ) ?(( double )short_positions_won/short_positions)* 100.0 : 0 ; }

5. Utilizzo di Google Chart API per creare un grafico di bilancio



Google Chart API consente agli sviluppatori di creare istantaneamente diagrammi di vario tipo. Google Chart API viene memorizzata nel link alla risorsa (URL) sui web server di Google e, quando si riceve un link formattato correttamente (URL), restituisce il diagramma sotto forma di immagine.



Le caratteristiche del diagramma (colori, intestazioni, assi, punti sul grafico, ecc.) sono specificate dal collegamento (URL). L'immagine risultante può essere memorizzata in un file system o in un database. La cosa più piacevole è che Google Chart API è gratuito e non richiede di avere un account o di passare attraverso un processo di registrazione.

Il metodo GetChart() riceve il grafico da Google e lo salva sul disco:

#import "PNG_to_BMP.dll" bool Convert_PNG( string src, string dst); #import #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName= "" , string sProxyBypass= "" , int lFlags= 0 ); int InternetOpenUrlW( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders= "" , int lHeadersLength= 0 , int lFlags= 0 , int lContext= 0 ); int InternetReadFile( int hFile, char &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import void Board::GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name) { if (X_size< 1 || Y_size< 1 ) return ; int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetAttemptConnect()" ); return ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetOpenW()" ); return ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) Alert ( "Error in call of the InternetOpenUrlW()" ); CFileBin chart_file; chart_file.Open(file_name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +file_name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +file_name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); if (!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert ( "Error in call of the Convert_PNG()" ); }

È possibile ottenere i dettagli per lavorare con gli strumenti online di API Windows e MQL5 dall'articolo Utilizzo di WinInet.dll per lo scambio di dati tra terminali via Internet. Quindi, non dedicherò tempo a questo. La funzione importata Convert_PNG() è stata scritta da me per convertire le immagini PNG in BMP.



Ciò è necessario perché Google Chart restituisce grafici in formato PNG o GIF e l'oggetto "etichetta grafica" accetta solo immagini BMP. Il codice delle funzioni della libreria PNG_to_BMP.dll corrispondente può essere trovato nell’archivio DLL_Sources.zip.

Questa funzione mostra anche alcuni esempi di lavoro con linee e file, utilizzando la standard library. I metodi della classe CString consentono di esguire le stesse operazioni Funzioni di Stringa . La classe CFile è la base per le classi CFileBin e CFileTxt. Con il loro aiuto, possiamo produrre, rispettivamente, la lettura e la registrazione di file binari e di testo. I metodi sono simili alle funzioni per lavorarecon i file.

Infine, descriveremo la funzione CreateGoogleRequest () - essa crea delle query dai dati sul bilancio:

string Board::CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type) { if (X_size> 1000 ) X_size= 1000 ; if (Y_size> 1000 ) Y_size= 300 ; if (X_size< 1 ) X_size= 1 ; if (Y_size< 1 ) Y_size= 1 ; if (X_size*Y_size> 300000 ) {X_size= 1000 ; Y_size= 300 ;} CString res; if (type) { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<ChartData.Total();i++) res.Append( DoubleToString (ChartData.At(i), 2 )+ "," ); res.TrimRight( "," ); ChartData.Sort(); res.Append( "&chxt=x,r&chxr=0,0," ); res.Append( IntegerToString (ChartData.Total())); res.Append( "|1," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); res.Append( "&chg=10,10&chds=" ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); } else { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append( IntegerToString (pie_data.Get_val(i))+ "," ); res.TrimRight( "," ); res.Append( "&chdl=" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+ "|" ); res.TrimRight( "|" ); res.Append( "&chco=" ); int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) { if (cnt> 11 ) cnt= 0 ; res.Append(colors[cnt]+ "|" ); cnt++; } res.TrimRight( "|" ); } return res.Str(); }

Si noti che le richieste per il grafico di bilancio e il grafico a torta vengono raccolte separatamente. Il metodo Append() aggiunge un'altra riga alla fine della riga esistente e il metodo TrimRight() consente di rimuovere caratteri aggiuntivi, visualizzati alla fine della riga.





6. Assemblaggio e test finale



La classe è pronta, testiamola. Iniziamo con l'indicatore OnInit ():



Board *tablo; int prev_x_size= 0 ,prev_y_size= 0 ,prev_deals= 0 ; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "IT" ); EventSetTimer ( 1 ); tablo= new Board; tablo.CreateInterface(); prev_deals= HistoryDealsTotal (); prev_x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); prev_y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); return ( 0 ); }

Qui creiamo dinamicamente , avviamo il timer e inizializziamo le variabili ausiliarie.

Subito dopo, inseriamo la funzione OnDeinit(), lì rimuoveremo l'oggetto (che richiama automaticamente il destructor) e fermeremo il timer:



void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); delete table; }

Lafunzione OnCalculate() monitorerà il flusso di nuove offerte, tick per tick e aggiornerà la visualizzazione, se si verifica quanto segue:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; return (rates_total); }

La funzioneOnTimer() monitora le variazioni delle dimensioni della finestra e, se necessario, personalizza le dimensioni del display, monitora anche le offerte proprio come OnCalculate(), nel caso in cui i tick arrivano meno frequentemente che 1 al secondo.



void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }

Compilare ed eseguire l'indicatore:





Figura 3. Vista finale della tabella

Conclusione



Caro lettore, spero che leggendo questo articolo, troverai qualcosa di nuovo utile per te stesso. Ho cercato di illustrarti tutte le potenzialità di uno strumento meraviglioso come la Standard Library, perché offre praticità, velocità e alta qualità delle prestazioni. Naturalmente, è necessario avere una certa conoscenza dell’OOP.

Buona fortuna!