O operador delete exclui um objeto criado pelo operador new, chama o destrutor da classe correspondente e libera memória ocupada pelo objeto. Um descritor real de um objeto existente é usado como um operando. Após a operação de exclusão (delete) ser executada, o descritor do objeto torna-se inválido.

Exemplo:

      //--- exclui figura
      delete m_shape;
      m_shape=NULL;
      //--- criar uma nova figura
      NewShape();

