Operação de Exclusão de Objeto delete

O operador delete exclui um objeto criado pelo operador new, chama o destrutor da classe correspondente e libera memória ocupada pelo objeto. Um descritor real de um objeto existente é usado como um operando. Após a operação de exclusão (delete) ser executada, o descritor do objeto torna-se inválido.

Exemplo:

//--- exclui figura

delete m_shape;

m_shape=NULL;

//--- criar uma nova figura

NewShape();

