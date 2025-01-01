Referência MQL5Elementos Básicos da LinguagemOperadoresOperação de Exclusão de Objeto delete
Operação de Exclusão de Objeto delete
O operador delete exclui um objeto criado pelo operador new, chama o destrutor da classe correspondente e libera memória ocupada pelo objeto. Um descritor real de um objeto existente é usado como um operando. Após a operação de exclusão (delete) ser executada, o descritor do objeto torna-se inválido.
Exemplo:
|
//--- exclui figura
Também Veja
Inicialização de Variáveis, Visibilidade Escopo e Tempo de Vida de Variáveis, Criando e Excluindo Objetos