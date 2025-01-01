DocumentaçãoSeções
Estruturas de Dados

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com várias estruturas de dados (arrays, listas vinculadas, etc.) e descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Usando as classes de estruturas de dados, será economizado tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo estruturas de dados compostos).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.

Arrays de dados

Uso de classes de Arrays dinâmicos de dados economizará tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo arrays multidimensionais).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de arrays de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.

Classe

Descrição

CArray

Classe base do array de dados dinâmico

CArrayChar

Array dinâmico de variáveis do tipo char ou uchar

CArrayShort

Array dinâmico de variáveis do tipo short ou ushort

CArrayInt

Array dinâmico de variáveis do tipo int ou uint

CArrayLong

Array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong

CArrayFloat

Array dinâmico de variáveis do tipo float

CArrayDouble

Array dinâmico de variáveis do tipo double

CArrayString

Array dinâmico de variáveis do tipo string

CArrayObj

Array dinâmico de ponteiros CObject

CList

Oferece a capacidade de trabalhar com uma lista de situações do CObject e seu descendente

CTreeNode

Oferece a capacidade de trabalhar com os nós da árvore binária Ctree

CTree

Oferece a capacidade de trabalhar com a árvore binária das instâncias de classe CTreeNode e seus descendentes