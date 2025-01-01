- CArray
Estruturas de Dados
Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com várias estruturas de dados (arrays, listas vinculadas, etc.) e descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.
Usando as classes de estruturas de dados, será economizado tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo estruturas de dados compostos).
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.
Arrays de dados
Uso de classes de Arrays dinâmicos de dados economizará tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo arrays multidimensionais).
A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de arrays de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.
|
Classe
|
Descrição
|
Classe base do array de dados dinâmico
|
Array dinâmico de variáveis do tipo char ou uchar
|
Array dinâmico de variáveis do tipo short ou ushort
|
Array dinâmico de variáveis do tipo int ou uint
|
Array dinâmico de variáveis do tipo long ou ulong
|
Array dinâmico de variáveis do tipo float
|
Array dinâmico de variáveis do tipo double
|
Array dinâmico de variáveis do tipo string
|
Array dinâmico de ponteiros CObject
|
Oferece a capacidade de trabalhar com uma lista de situações do CObject e seu descendente
|
Oferece a capacidade de trabalhar com os nós da árvore binária Ctree
|
Oferece a capacidade de trabalhar com a árvore binária das instâncias de classe CTreeNode e seus descendentes