Estruturas de Dados

Esta seção contém os detalhes técnicos de trabalhar com várias estruturas de dados (arrays, listas vinculadas, etc.) e descrição dos componentes relevantes da Biblioteca Padrão MQL5.

Usando as classes de estruturas de dados, será economizado tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo estruturas de dados compostos).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de conjuntos de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.

Arrays de dados

Uso de classes de Arrays dinâmicos de dados economizará tempo ao criar armazenamentos de dados personalizados de vários formatos (incluindo arrays multidimensionais).

A Biblioteca Padrão MQL5 (em termos de arrays de dados) é colocada no diretório de trabalho do terminal, na pasta Include\Arrays.