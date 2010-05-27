Создание информационных табло с использованием классов из Стандартной библиотеки и Google Chart API





Введение

Для облегчения жизни MQL5 программистам разработчики языка создали Стандартную библиотеку, которая охватывает почти все функции API MQL5 и делает работу с ними гораздо легче и удобней. В данной статье будет сделана попытка реализации Информационного табло с максимальным количеством использованных классов Стандартной библиотеки.





1. Обзор компонентов Стандартной библиотеки

Итак, что же представляет собой эта библиотека? Раздел документации сайта гласит, что в ее состав входят:

Файлы с кодами всех классов лежат в папке MQL5/Include. Как можно убедиться, просматривая код библиотеки, она предоставляет для работы только классы, но не функции. Следовательно, для ее использования необходимы некоторые познания в объектно-ориентированном программировании (ООП).

Все классы библиотеки (кроме торговых) происходят от базового класса CObject. Для более наглядного представления, попытаемся построить Диаграмму классов , ведь у нас для этого все есть - базовый класс и его наследники. Т.к. язык MQL5 является, по сути, подмножеством С++, то воспользуемся для автоматического построения диаграммы средством IBM Rational Rose, предоставляющим инструменты реверс-инженеринга С++ проектов.

Рисунок 1. Диаграмма классов Стандартной библиотеки

Свойства и методы классов показывать не будем, в виду громоздкости диаграммы при их отображении. Агрегации также опустим, для нас они не важны. В итоге остаются только обобщения (наследования), они позволят нам узнать какие свойства и методы приобретают классы.



Как видим из диаграммы, каждый из компонентов библиотеки для работы со строками, файлами, графиком, графическими объектами и массивами, имеет свой собственный базовый класс (CString, CFile, CChart, CChartObject и CArray, соответственно), наследуемый от CObject. Базовый класс для работы с индикаторам CIndicator и его вспомогательный класс CIndicators наследуются от CArrayObj, а класс доступа к индикаторному буферу CIndicatorBuffer от CArrayDouble.



Малиновым цветом на диаграмме выделены несуществующие в реальности классы Indicators, Arrays и ChartObjects - они являются множествами, включающими классы для работы с индикаторами, массивами и графическими объектами. Так как их достаточно много и они наследуются от одного родителя, я позволил себе некоторое упрощение, чтобы не загромождать диаграмму. Например, Indicator включает в себя CiDEMA, CiStdDev и т.д.



Также стоит отметить, что диаграмму классов также можно построить с помощью системы автоматического создания документации Doxygen, там это сделать несколько проще, чем в Rational Rose. Подробнее о Doxygen можно прочитать в статье "Автоматическое создание документации к программам на MQL5".





2. Постановка задачи

Попытаемся создать информационное табло с максимальным количеством используемых компонентов Стандартной библиотеки.



Что будет отображать табло? Что-то вроде детализированного отчета MetaTrader 5, т.е.:





Рисунок 2. Вид детализированного отчета

Как видим, отчет представляет из себя график баланса и некоторые торговые показатели. Подробнее о методиках расчета этих показателей можно прочесть в статье Что означают цифры в отчете тестирования эксперта.



Так как табло носит чисто информационный характер и не совершает никаких торговых операций, то лучше всего будет реализовать его в виде индикатора в отдельном подокне, чтобы не закрывать сам график. К тому же, размещение в подокне позволяет легко масштабировать, а то и вовсе скрывать табло, путем одного движения мышью.



Не лишним будет дополнить отчет круговой диаграммой, которая будет отображать количество сделок, совершенное по инструменту, относительно общего количества сделок.







3. Проектирование интерфейса



С целями определились - нужен детализированный отчет в подокне основного графика.

Реализуем наше Информационное табло в виде класса. Приступим:

class Board { protected : int wnd; CArrayObj *Data; CArrayDouble ChartData; CChartObjectEdit cells[ 10 ][ 6 ]; CChart Chart; CChartObjectBmpLabel BalanceChart; CChartObjectBmpLabel PieChart; PieData *pie_data; private : double net_profit; double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double ralative_drawdown; double ralative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; void GetData(); void Calculate(); void GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name); string CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type); int GetFontSize( int x, int y); string colors[ 12 ]; public : void Board(); void ~Board(); void Refresh(); void CreateInterface(); };

Защищенными данными класса выступают элементы интерфейса и данные по сделкам, балансу, и круговой диаграмме (о классе PieData будет сказано ниже). Скрытыми объявлены торговые показатели и некоторые методы. Скрытые они потому, что пользователь не должен иметь к ним непосредственного доступа, они рассчитываются внутри класса, и считать их можно будет только вызовом соответствующего публичного метода.



Также сокрыты методы создания интерфейса и расчета показателей, т.к. здесь нужно выдержать строгую последовательность вызова методов. Например, невозможно рассчитать показатели, не получив данные для расчета, или обновить интерфейс, не создав его перед этим. Таким образом, мы не дадим пользователю "выстрелить себе в ногу".

Сразу разберемся с конструктором и деструктором класса, чтобы больше не возвращаться к ним:

void Board::Board() { Chart.Attach(); wnd= ChartWindowFind (Chart.ChartId(), "IT" ); Data = new CArrayObj; pie_data= new PieData; colors[ 0 ]= "003366" ; colors[ 1 ]= "00FF66" ; colors[ 2 ]= "990066" ; colors[ 3 ]= "FFFF33" ; colors[ 4 ]= "FF0099" ; colors[ 5 ]= "CC00FF" ; colors[ 6 ]= "990000" ; colors[ 7 ]= "3300CC" ; colors[ 8 ]= "000033" ; colors[ 9 ]= "FFCCFF" ; colors[ 10 ]= "CC6633" ; colors[ 11 ]= "FF0000" ; } void Board::~Board() { if ( CheckPointer (Data)!= POINTER_INVALID ) delete Data; if ( CheckPointer (pie_data)!= POINTER_INVALID ) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); Chart.Detach(); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); PieChart.Delete(); }

В конструкторе привяжем объект типа CChart к текущему графику с помощью его метода Attach(). Метод Detach(), вызываемый в деструкторе, отвяжет график от объекта. Объект Data, являющийся указателем на объект типа CArrayObj, принимает адрес объекта, созданного динамически с помощью оператора new, и удаляется с помощью delete в деструкторе. Не забываем проверить наличие объекта перед удалением с помощью CheckPointer(), иначе произойдет ошибка при удалении.



Подробнее о классе CArrayObj будет сказано далее. Метод Shutdown() класса CArrayDouble, ровно как и любого другого класса, наследуемого от CArray(см. Диаграмму классов) очистит и высвободит занятую объектом память. Метод Delete() наследников CChartObject удаляет объект с графика.

Таким образом, конструктор распределяет память, а деструктор высвобождает ее и удаляет графические объекты, созданные классом.

Займемся, собственно, интерфейсом. Как было сказано выше, метод CreateInterface() создает интерфейс табло:

void Board::CreateInterface() { int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(), "InfTablo " + IntegerToString (i)+ " " + IntegerToString (j), wnd,j*(x_size/ 6.0 ),i*(chart_border/ 10.0 ),x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].Selectable( false ); cells[i][j].ReadOnly( true ); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 , chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].Font( "Arial" ); cells[i][j].Color(text_color); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfTablo chart" , wnd, 0 , chart_border); BalanceChart.Selectable( false ); PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfTablo pie_chart" , wnd, x_size* 0.75 , chart_border); PieChart.Selectable( false ); } Refresh(); }

Для компактного расположения всех элементов сначала с помощью метода WidthInPixels() и GetInteger() класса CChart выясним длину и ширину подокна индикатора, где будет располагаться табло. Потом создадим ячейки, где будут размещаться значения показателей с помощью метода Create() класса CChartObjectEdit (создает объект "поле ввода"), этот метод есть у всех наследников CChartObject.



Заметим, как удобно использовать Стандартную библиотеку для такого рода операций. Без нее нам пришлось бы каждый объект создавать функцией ObjectCreate, и устанавливать свойства объектов функциями типа ObjectSet, что привело бы к избыточности кода. А когда потом нам пришлось бы поменять свойства объектов, необходимо было контролировать имена объектов, чтобы избежать путаницы. Теперь мы можем просто создать массив графических объектов, и перебирать его вдоль и поперек при малейшем желании.



Кроме того, можно получать/устанавливать свойства объектов одной функцией, если она была перегружена создателями класса, как например метод Color наследников CChartObject, при вызове с параметром устанавливает, без параметра - получает цвет объекта. Рядом с графиком баланса разместим круговую диаграмму, она займет четверть размера всей ширины экрана.

Метод Refresh() обновляет табло. В чем заключается обновление? Нужно пересчитать показатели, занести их в графические объекты и перемасштабировать табло, если были изменены размеры окна, в котором оно находится. Табло должно занимать все свободное пространство окна.

void Board::Refresh() { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Alert ( "Нет соеденения с торговым сервером!" ); return ;} if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Alert ( "DLL запрещены!" ); return ;} Calculate(); int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); string captions[ 10 ][ 6 ]= { { "Total Net Profit:" , " " , "Gross Profit:" , " " , "Gross Loss:" , " " }, { "Profit Factor:" , " " , "Expected Payoff:" , " " , "" , "" }, { "Absolute Drawdown:" , " " , "Maximal Drawdown:" , " " , "Relative Drawdown:" , " " }, { "Total Trades:" , " " , "Short Positions (won %):" , " " , "Long Positions (won %):" , " " }, { "" , "" , "Profit Trades (% of total):" , " " , "Loss trades (% of total):" , " " }, { "Largest" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Average" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Maximum" , "" , "consecutive wins ($):" , " " , "consecutive losses ($):" , " " }, { "Maximal" , "" , "consecutive profit (count):" , " " , "consecutive loss (count):" , " " }, { "Average" , "" , "consecutive wins:" , " " , "consecutive losses:" , " " } }; captions[ 0 ][ 1 ]= DoubleToString (net_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 3 ]= DoubleToString (gross_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 5 ]= DoubleToString (gross_loss, 2 ); captions[ 1 ][ 1 ]= DoubleToString (profit_factor, 2 ); captions[ 1 ][ 3 ]= DoubleToString (expected_payoff, 2 ); captions[ 2 ][ 1 ]= DoubleToString (absolute_drawdown, 2 ); captions[ 2 ][ 3 ]= DoubleToString (maximal_drawdown, 2 )+ "(" + DoubleToString (maximal_drawdown_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 2 ][ 5 ]= DoubleToString (ralative_drawdown_pp, 2 )+ "%(" + DoubleToString (ralative_drawdown, 2 )+ ")" ; captions[ 3 ][ 1 ]= IntegerToString (total); captions[ 3 ][ 3 ]= IntegerToString (short_positions)+ "(" + DoubleToString (short_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 3 ][ 5 ]= IntegerToString (long_positions)+ "(" + DoubleToString (long_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 3 ]= IntegerToString (profit_trades)+ "(" + DoubleToString (profit_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 5 ]= IntegerToString (loss_trades)+ "(" + DoubleToString (loss_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 5 ][ 3 ]= DoubleToString (largest_profit_trade, 2 ); captions[ 5 ][ 5 ]= DoubleToString (largest_loss_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 3 ]= DoubleToString (average_profit_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 5 ]= DoubleToString (average_loss_trade, 2 ); captions[ 7 ][ 3 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_wins)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_wins_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 7 ][ 5 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_losses)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_losses_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 8 ][ 3 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_profit_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_profit)+ ")" ; captions[ 8 ][ 5 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_loss_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_loss)+ ")" ; captions[ 9 ][ 3 ]= IntegerToString (average_consecutive_wins); captions[ 9 ][ 5 ]= IntegerToString (average_consecutive_losses); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/ 6.0 )); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].X_Size(x_size/ 6.0 ); cells[i][j].Y_Size(chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].SetString( OBJPROP_TEXT ,captions[i][j]); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 )); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { int X=x_size* 0.75 ,Y=y_size-chart_border; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true), "board_balance_chart" ); BalanceChart.Y_Distance(chart_border); BalanceChart.BmpFileOn( "board_balance_chart.bmp" ); BalanceChart.BmpFileOff( "board_balance_chart.bmp" ); X=x_size* 0.25 ; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false), "pie_chart" ); PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size* 0.75 ); PieChart.BmpFileOn( "pie_chart.bmp" ); PieChart.BmpFileOff( "pie_chart.bmp" ); } ChartRedraw (); }

Много кода, аналогично методу CreateInterface(), сначала функция Calculate() рассчитывает показатели, после они заносятся в графические объекты, и параллельно с этим размеры объектов подгоняются под размеры окна методами X_Size и Y_Size. Методы X_Distance и Y_Distance меняют положение объекта.

Обратите внимание на функцию GetFontSize(), она подбирает такой размер шрифта, чтобы текст при перемасштабировании не "вываливался" за границы контейнера и, наоборот, не стал слишком маленьким.



Рассмотрим эту функцию поближе:

#import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics( int font_size, int &X, int &Y); #import int Board::GetFontSize( int x, int y) { int res= 8 ; for ( int i= 15 ;i>= 1 ;i--) { int X,Y; GetStringMetrics(i,X,Y); if (X<=x && Y<=y) return i; } return res; }

Функция GetStringMetrics() импортируется из написанной мною DLL, код которой можно будет найти в архиве DLL_Sources.zip, и при желании модифицировать ее. Думаю, она может пригодится вам при проектировании собственного интерфейса в проекте.

С интерфейсом покончено, займемся расчетом торговых показателей.





4. Расчет торговых показателей



Метод Calculate() занимается расчетами. Но ему не обойтись без метода GetData(), который получает необходимые данные:

void Board::GetData() { Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); CAccountInfo acc_inf; double balance=acc_inf.Balance(); double store= 0 ; long_positions= 0 ; short_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions_won= 0 ; for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { CDealInfo deal; deal.Ticket( HistoryDealGetTicket (i)); if (deal.Ticket()>= 0 && deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT ) { pie_data.Add(deal. Symbol ()); if (!For_all_symbols && deal. Symbol ()!= Symbol ()) continue ; double profit=deal.Profit(); profit+=deal.Swap(); profit+=deal.Commission(); store+=profit; Data.Add( new CArrayDouble); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(profit); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(deal.Type()); } } double initial_deposit=(balance-store); for ( int i= 0 ;i<Data.Total();i++) { initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); ChartData.Add(initial_deposit); } }

Сначала рассмотрим способ хранения данных. Стандартная библиотека предоставляет классы организации данных, с помощью которых вполне можно обойтись безо всяких массивов. Нам нужен двухмерный массив, в котором будем хранить данные по профиту и типу сделок в истории. Но Стандартная библиотека не предоставляет явных классов для организации двухмерного массива, зато есть классы CArrayDouble (массив данных типа double) и CArrayObj (динамический массив указателей на экземпляры класса CObject и его наследников). Т.е мы можем создать массив массивов типа double, что собственно и делается.

Конечно, запись вида ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()-1)).Add(profit) смотрится не так красиво, как data[i][j]=profit, но это только на первый взгляд. Ведь при простом объявлении массива, без использования классов Стандартной библиотеки, мы лишаемся таких преимуществ, как встроенный менеджер памяти, возможность вставки иного массива, сравнения массивов, поиска элементов и.т.д. Таким образом, использование классов организации памяти избавляет нас от необходимости контролировать переполнение массива и снабжает множеством полезных инструментов.



Метод Total() наследников CArray (см. рис 1.) возвращает количество элементов в массиве, метод Add() добавляет, а метод At() получает элементы.

Так как мы собрались строить круговую диаграмму для отображения количества сделок по символам, нам понадобится собрать данные для этого. Напишем вспомогательный класс, предназначенный для коллекционирования этих данных:

class PieData { protected : CArrayInt val; CArrayString symb; public : bool Shutdown() { bool res= true ; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } int Search( string str) { for ( int i= 0 ;i<symb.Total();i++) if (symb.At(i)==str) return i; return - 1 ; } void Add( string str) { int symb_pos=Search(str); if (symb_pos>- 1 ) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+ 1 ); else { symb.Add(str); val.Add( 1 ); } } int Total() const { return symb.Total();} int Get_val( int pos) const { return val.At(pos);} string Get_symb( int pos) const { return symb.At(pos);} };

Не всегда классы Стандартной библиотеки смогут предоставить нам необходимые методы для работы. В данном примере метод Search класса CArrayString нам не подходит,так как для его применения требуется сначала отсортировать массив, что нарушит структуру данных. Поэтому пришлось написать свой метод.

Метод Calculate() - расчет торговых показателей:

void Board::Calculate() { GetData(); gross_profit= 0 ; gross_loss= 0 ; net_profit= 0 ; profit_factor= 0 ; expected_payoff= 0 ; absolute_drawdown= 0 ; maximal_drawdown_pp= 0 ; maximal_drawdown= 0 ; ralative_drawdown= 0 ; ralative_drawdown_pp= 0 ; total=Data.Total(); long_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions= 0 ; short_positions_won= 0 ; profit_trades= 0 ; profit_trades_pp= 0 ; loss_trades= 0 ; loss_trades_pp= 0 ; largest_profit_trade= 0 ; largest_loss_trade= 0 ; average_profit_trade= 0 ; average_loss_trade= 0 ; maximum_consecutive_wins= 0 ; maximum_consecutive_wins_usd= 0 ; maximum_consecutive_losses= 0 ; maximum_consecutive_losses_usd= 0 ; maximum_consecutive_profit= 0 ; maximum_consecutive_profit_usd= 0 ; maximum_consecutive_loss= 0 ; maximum_consecutive_loss_usd= 0 ; average_consecutive_wins= 0 ; average_consecutive_losses= 0 ; if (total== 0 ) return ; double max_peak= 0 ,min_peak= 0 ,tmp_balance= 0 ; int max_peak_pos= 0 ,min_peak_pos= 0 ; int max_cons_wins= 0 ,max_cons_losses= 0 ; double max_cons_wins_usd= 0 ,max_cons_losses_usd= 0 ; int avg_win= 0 ,avg_loss= 0 ,avg_win_cnt= 0 ,avg_loss_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 1 ); switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : {long_positions++; if (profit>= 0 ) long_positions_won++; break ;} case DEAL_TYPE_SELL : {short_positions++; if (profit>= 0 ) short_positions_won++; break ;} } if (profit>= 0 ) { gross_profit+=profit; profit_trades++; if (profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses= 0 ; max_cons_losses_usd= 0 ; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else { gross_loss-=profit; loss_trades++; if (profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins= 0 ; max_cons_wins_usd= 0 ; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; if (tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if (tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if ((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance= 0 ; for ( int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); tmp_balance+=profit; if (tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } ralative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; net_profit=gross_profit-gross_loss; profit_factor=(gross_loss!= 0 ) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-net_profit; absolute_drawdown= MathAbs (min_peak); maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!= 0 ) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)* 100.0 : 0 ; ralative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!= 0 ) ?(ralative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))* 100.0 : 0 ; profit_trades_pp=(( double )profit_trades/total)* 100.0 ; loss_trades_pp=(( double )loss_trades/total)* 100.0 ; average_profit_trade=(profit_trades> 0 ) ? gross_profit/profit_trades : 0 ; average_loss_trade=(loss_trades> 0 ) ? gross_loss/loss_trades : 0 ; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_win/avg_win_cnt) : 0 ; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_loss/avg_loss_cnt) : 0 ; long_positions_won=(long_positions> 0 ) ?(( double )long_positions_won/long_positions)* 100.0 : 0 ; short_positions_won=(short_positions> 0 ) ?(( double )short_positions_won/short_positions)* 100.0 : 0 ; }





5. Использование Google Chart API для создания графика баланса



Google Chart API позволяет разработчикам создавать диаграммы различного типа на лету. Google Chart API хранится по ссылке на ресурс (URL) на веб-серверах компании Google и при получении правильно форматированной ссылки (URL) возвращает диаграмму в виде изображения.



Характеристики диаграммы (цвета, заголовки, оси, точки на графике и т.д.) указываются посредством строки запроса ссылки (URL). Полученное изображение может быть сохранено в файловой системе, либо в базе данных. Самым приятным аспектом является то, что Google Chart API бесплатный и не требует наличия никакой учетной записи и прохождения процесса регистрации.

Метод GetChart() получает график с сервера Google и сохраняет его на диске:

#import "PNG_to_BMP.dll" bool Convert_PNG( string src, string dst); #import #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName= "" , string sProxyBypass= "" , int lFlags= 0 ); int InternetOpenUrlW( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders= "" , int lHeadersLength= 0 , int lFlags= 0 , int lContext= 0 ); int InternetReadFile( int hFile, char &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import void Board::GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name) { if (X_size< 1 || Y_size< 1 ) return ; int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { Alert ( "Ошибка при вызове InternetAttemptConnect()" ); return ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { Alert ( "Ошибка при вызове InternetOpenW()" ); return ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) Alert ( "Ошибка при вызове InternetOpenUrlW()" ); CFileBin chart_file; chart_file.Open(file_name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +file_name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +file_name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); if (!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert ( "Ошибка при вызове Convert_PNG()" ); }

Подробности работы с интернет средствами API Windows и MQL5 вы можете получить из статьи Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет, я на этом останавливаться не буду. Импортируемая функция Convert_PNG() была написана мной для конвертирования PNG изображений в BMP. Это необходимость т.к. Google Chart возвращает график в формате PNG или GIF, а объект "графическая метка" принимает только BMP изображения. Код соответствующих функций библиотеки PNG_to_BMP.dll вы можете найти в архиве DLL_Sources.zip.

Также в этой функции показаны примеры работы со строками и файлами средствами Стандартной библиотеки. Методы класса CString позволяют проводить те же операции, что и строковые функции. Класс CFile является базовым для классов CFileBin и CFileTxt, с их помощью можно производить чтение и запись в бинарные и текстовые файлы соответственно. Методы схожи с функциями для работы с файлами.

Напоследок опишем функцию CreateGoogleRequest() - она создает запрос из данных по балансу:

string Board::CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type) { if (X_size> 1000 ) X_size= 1000 ; if (Y_size> 1000 ) Y_size= 300 ; if (X_size< 1 ) X_size= 1 ; if (Y_size< 1 ) Y_size= 1 ; if (X_size*Y_size> 300000 ) {X_size= 1000 ; Y_size= 300 ;} CString res; if (type) { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<ChartData.Total();i++) res.Append( DoubleToString (ChartData.At(i), 2 )+ "," ); res.TrimRight( "," ); ChartData.Sort(); res.Append( "&chxt=x,r&chxr=0,0," ); res.Append( IntegerToString (ChartData.Total())); res.Append( "|1," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); res.Append( "&chg=10,10&chds=" ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); } else { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append( IntegerToString (pie_data.Get_val(i))+ "," ); res.TrimRight( "," ); res.Append( "&chdl=" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+ "|" ); res.TrimRight( "|" ); res.Append( "&chco=" ); int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) { if (cnt> 11 ) cnt= 0 ; res.Append(colors[cnt]+ "|" ); cnt++; } res.TrimRight( "|" ); } return res.Str(); }

Заметьте, что запросы для графика баланса и круговой диаграммы собираются отдельно. Метод Append добавляет строку в конец существующей, а метод TrimRight позволяет удалить лишние указанные символы конца строки.





6. Окончательная сборка и тестирование



Класс готов, протестируем его. Начнем с OnInit() индикатора:

Board *tablo; int prev_x_size= 0 ,prev_y_size= 0 ,prev_deals= 0 ; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "IT" ); EventSetTimer ( 1 ); tablo= new Board; tablo.CreateInterface(); prev_deals= HistoryDealsTotal (); prev_x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); prev_y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); return ( 0 ); }

Здесь динамически создаем Board, запускаем таймер, инициализируем вспомогательные переменные.

Сразу-же пропишем функцию OnDeinit(), там удалим объект (что автоматически приведет к вызову деструктора), и остановим таймер:



void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); delete tablo; }

Функция OnCalculate() будет потиково следить за поступлением новых закрытых сделок и обновлять табло, если это произойдет:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; return (rates_total); }

Функция OnTimer() следит за изменением размеров окна, и подгоняет размеры табло в случае необходимости, также следит за поступлением сделок как и OnCalculate(), на случай, если тики приходят реже, чем 1 в секунду.

void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }

Компилируем и запускаем индикатор:





Рисунок 3. Окончательный вид табло





Заключение



Надеюсь, уважаемый читатель, вы найдете в статье нечто новое для себя. Я попытался максимально раскрыть возможности такого замечательно средства как Стандартная библиотека, ведь это удобно, быстро, качественно. Естественно, при наличии определенных знаний в области ООП.

Удачи.