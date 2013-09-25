使用标准库类和Google Chart API 创建信息板

简介

为了让 MQL5 语言的程序员更加轻松地编程，设计师们创建了一个“标准库”，其中涵盖了几乎所有的 API MQL5 函数，而且使用它们也更加简单、方便。本文会试着创建一个信息面板，其中包含该标准库所使用的最大数量的类。

1. “标准库”类概述



那么，这个库究竟是什么呢？本网站的“文档”版块如此描述其构成：

包含所有类代码的文件位于 MQL5/Include 文件夹。查看库代码时您就会发现，它只提供类，而不是函数。所以，想要使用它，您必须懂点面向对象编程 (OOP) 知识。

所有的库类（交易类除外）都源自 CObject 基类。为了展示，我们会试着构造一个 类图，因为我们已拥有其所要求的一切 - 基类及其继承子类。因为 MQL5 语言基本上就是 C++ 的一个子集，所以我们采用 IBM Rational Rose 工具，为 C++ 项目提供逆向工程工具，为图解的自动构造提供工具。

图 1. “标准库”类图解

我们不会显示类属性与方法，因为那样会让图表繁琐笨重。我们还会忽略聚合，因为它们对我们不重要。结果，我们只剩下了泛化（继承），借此我们可以查找类获得了哪些属性和方法。

从图表中可以看出，使用行、文件、图表、图形对象和数组的每一个库组件，都拥有自己的基类（分别为 CString、 CFile、 CChart、 CChartObject 及 CArray） - 皆继承自 CObject。使用指标 CIndicator 及其 CIndicators 辅类的基类继承自 CArrayObj，而对指标缓冲区类 CIndicatorBuffer 的访问权限则继承自 CArrayDouble。

图表中标深红色表明在实际的类、指标、数组和 ChartObjects 中不存在 - 它们都是集，其中包含使用指标、数组和图形对象的类。因为数量庞大，它们又都继承自一个父类，所以，我考虑将其适当简化，从而让图表不那么乱。比如说，“指标”包含 CiDEMA、 CiStdDev 等

还值得一提的是，亦可利用 Doxygen 文档系统的自动创建构造类图。从某种程度上讲，在该系统中执行要比 Rational Rose （可视化建模工具）中简单一些。有关 Doxygen 的更多详情，请见 MQL5 代码自动生成文档。





2. 问题

我们试着创建一个包含最大数量“标准库”类的信息表。

面板会显示哪些内容？有点类似 MetaTrader 5 的详情报告，即：

图 2. 详情报告的外观

我们可以看出，此报告会呈现一个余额图和一些交易数据。有关计算此类指标的方法的更多详情，请见《专家测试报告中的数字有何含义》一文。

因为此面板仅作信息用途，不执行任何交易操作，所以最好将其实现为某独立窗口中的一个指标，以避免关闭实际图表。而且，将其放入一个子窗口中还方便缩放，甚至只要一个简单的鼠标动作就可以关闭面板。

您可能还想要利用一个饼图来补充此报告，用其来展示在此工具上完成的、相对于交易总数的交易数量。

3. 设计界面



我们已经界定了自己的目标 - 我们需要主图表的子窗口中有一份详情报告。

我们将自己的信息面板作为一个类实现。开始吧：

class Board { protected : int wnd; CArrayObj *Data; CArrayDouble ChartData; CChartObjectEdit cells[ 10 ][ 6 ]; CChart Chart; CChartObjectBmpLabel BalanceChart; CChartObjectBmpLabel PieChart; PieData *pie_data; private : double net_profit; double gross_profit; double gross_loss; double profit_factor; double expected_payoff; double absolute_drawdown; double maximal_drawdown; double maximal_drawdown_pp; double relative_drawdown; double relative_drawdown_pp; int total; int short_positions; double short_positions_won; int long_positions; double long_positions_won; int profit_trades; double profit_trades_pp; int loss_trades; double loss_trades_pp; double largest_profit_trade; double largest_loss_trade; double average_profit_trade; double average_loss_trade; int maximum_consecutive_wins; double maximum_consecutive_wins_usd; int maximum_consecutive_losses; double maximum_consecutive_losses_usd; int maximum_consecutive_profit; double maximum_consecutive_profit_usd; int maximum_consecutive_loss; double maximum_consecutive_loss_usd; int average_consecutive_wins; int average_consecutive_losses; void GetData(); void Calculate(); void GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name); string CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type); int GetFontSize( int x, int y); string colors[ 12 ]; public : void Board(); void ~Board(); void Refresh(); void CreateInterface(); };

受保护的类数据为界面元素以及交易、余额图和饼图数据（PieData 类将于下文讨论）。交易指标及一些方法属于私有。说它们私有，是因为用户没有直接访问它们的权限，它们只于类中计算，而且只能通过调用相应的公共方法才能计算。

界面创建与指标计算亦为私有方法，因为您在这里需要忍耐严格的方法调用顺序。比如说，没有用于计算的数据就不可能计算指标，不事先创建就不可能有要更新的界面。因此，我们可不会让用户“搬起石头砸自己的脚”。

我们立即来处理某个类的构造函数与析构函数，这样一来，我们一会就不必再返回来了：

void Board::Board() { Chart.Attach(); wnd= ChartWindowFind (Chart.ChartId(), "IT" ); Data = new CArrayObj; pie_data= new PieData; colors[ 0 ]= "003366" ; colors[ 1 ]= "00FF66" ; colors[ 2 ]= "990066" ; colors[ 3 ]= "FFFF33" ; colors[ 4 ]= "FF0099" ; colors[ 5 ]= "CC00FF" ; colors[ 6 ]= "990000" ; colors[ 7 ]= "3300CC" ; colors[ 8 ]= "000033" ; colors[ 9 ]= "FFCCFF" ; colors[ 10 ]= "CC6633" ; colors[ 11 ]= "FF0000" ; } void Board::~Board() { if ( CheckPointer (Data)!= POINTER_INVALID ) delete Data; if ( CheckPointer (pie_data)!= POINTER_INVALID ) delete pie_data; ChartData.Shutdown(); Chart.Detach(); for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) cells[i][j].Delete(); BalanceChart.Delete(); PieChart.Delete(); }

在构造函数中，我们会在 Attach() 方法的帮助下，将某 CChart 类型对象关联到当前图表。而于析构函数中调用的 Detach() 方法则会解除图表与对象的关联。作为 CArrayObj 类型对象指针的数据对象，会接收利用 new 操作动态创建的对象地址，并利用 delete 操作符于析构函数中移除。不要忘记在删除之前利用 CheckPointer() 检查有无对象存在，否则会出现错误。



有关 CArrayObj 类的更多详情，我们后文还有详述。同其它类一样，CArrayDouble 类的 Shutdown() 方法亦继承自 CArray 类 （参见类图解），会清理和释放被对象占用内存。CChartObject 类继承子类的 Delete() 方法会由图表中移除对象。

由此，构造函数分配内存、析构函数则释放内存，并移除由此类创建的图形对象。

现在，我们来处理界面。前面讲过，CreateInterface() 方法会创建一个面板界面：

void Board::CreateInterface() { int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger(CHART_HEIGHT_IN_PIXELS,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].Create(Chart.ChartId(), "InfBoard " +IntegerToString(i)+ " " +IntegerToString(j), wnd,j*(x_size/ 6.0 ),i*(chart_border/ 10.0 ),x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].Selectable( false ); cells[i][j].ReadOnly( true ); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 , chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].Font( "Arial" ); cells[i][j].Color(text_color); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { BalanceChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard chart" , wnd, 0 , chart_border); BalanceChart.Selectable( false ); PieChart.Create(Chart.ChartId(), "InfBoard pie_chart" , wnd, x_size* 0.75 , chart_border); PieChart.Selectable( false ); } Refresh(); }

想要紧凑布置所有元素，首先，利用 CChart 类的 WidthInPixels() 与 GetInteger() 方法，查明面板所放置的指标子窗口的长度和宽度。然后我们创建包含指标值的单元格 - 利用 CChartObjectEdit 类的 Create() 方法（创建 "input field"），所有继承子类都拥有 CChartObject 的这种方法。

使用标准库执行此类型的操作有多方便，大家注意到没有？如果没有它，我们必须利用 ObjectCreate 函数创建每一个对象，并利用 ObjectSet 之类的函数设置各对象的属性，进而导致代码冗余。而且，当我们之后想要更改对象的属性时，就必须得仔细监管对象的名称才能避免混淆。现在我们可以轻松地创建一个图形对象数组，并可随时根据需要全盘查看。

此外，我们还可以利用一个函数获取/设置对象的属性 - 只要其为类的重载创造者，比如 CChartObject 类的 Color() 方法。如果利用其设置它们的参数调用或无参数 - 它会返回对象颜色。将饼图放在余额图旁边，会占用整个屏幕宽度的四分之一。

Refresh method() 会更新面板。更新都包括哪些内容呢？我们需要算出指标的总数，将其输入图形对象中，如果其所在的窗口尺寸已有改变，则还要重新调整面板的大小。此面板应占据窗口的全部闲余空间。

void Board::Refresh() { if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_CONNECTED )) { Alert ( "No connection with the trading server!" ); return ;} if (! TerminalInfoInteger ( TERMINAL_DLLS_ALLOWED )) { Alert ( "DLLs are prohibited!" ); return ;} Calculate(); int x_size=Chart.WidthInPixels(); int y_size=Chart.GetInteger( CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ,wnd); double chart_border=y_size*( 1.0 -(Chart_ratio/ 100.0 )); string captions[ 10 ][ 6 ]= { { "Total Net Profit:" , " " , "Gross Profit:" , " " , "Gross Loss:" , " " }, { "Profit Factor:" , " " , "Expected Payoff:" , " " , "" , "" }, { "Absolute Drawdown:" , " " , "Maximal Drawdown:" , " " , "Relative Drawdown:" , " " }, { "Total Trades:" , " " , "Short Positions (won %):" , " " , "Long Positions (won %):" , " " }, { "" , "" , "Profit Trades (% of total):" , " " , "Loss trades (% of total):" , " " }, { "Largest" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Average" , "" , "profit trade:" , " " , "loss trade:" , " " }, { "Maximum" , "" , "consecutive wins ($):" , " " , "consecutive losses ($):" , " " }, { "Maximal" , "" , "consecutive profit (count):" , " " , "consecutive loss (count):" , " " }, { "Average" , "" , "consecutive wins:" , " " , "consecutive losses:" , " " } }; captions[ 0 ][ 1 ]= DoubleToString (net_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 3 ]= DoubleToString (gross_profit, 2 ); captions[ 0 ][ 5 ]= DoubleToString (gross_loss, 2 ); captions[ 1 ][ 1 ]= DoubleToString (profit_factor, 2 ); captions[ 1 ][ 3 ]= DoubleToString (expected_payoff, 2 ); captions[ 2 ][ 1 ]= DoubleToString (absolute_drawdown, 2 ); captions[ 2 ][ 3 ]= DoubleToString (maximal_drawdown, 2 )+ "(" + DoubleToString (maximal_drawdown_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 2 ][ 5 ]= DoubleToString (relative_drawdown_pp, 2 )+ "%(" + DoubleToString (relative_drawdown, 2 )+ ")" ; captions[ 3 ][ 1 ]= IntegerToString (total); captions[ 3 ][ 3 ]= IntegerToString (short_positions)+ "(" + DoubleToString (short_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 3 ][ 5 ]= IntegerToString (long_positions)+ "(" + DoubleToString (long_positions_won, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 3 ]= IntegerToString (profit_trades)+ "(" + DoubleToString (profit_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 4 ][ 5 ]= IntegerToString (loss_trades)+ "(" + DoubleToString (loss_trades_pp, 2 )+ "%)" ; captions[ 5 ][ 3 ]= DoubleToString (largest_profit_trade, 2 ); captions[ 5 ][ 5 ]= DoubleToString (largest_loss_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 3 ]= DoubleToString (average_profit_trade, 2 ); captions[ 6 ][ 5 ]= DoubleToString (average_loss_trade, 2 ); captions[ 7 ][ 3 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_wins)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_wins_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 7 ][ 5 ]= IntegerToString (maximum_consecutive_losses)+ "(" + DoubleToString (maximum_consecutive_losses_usd, 2 )+ ")" ; captions[ 8 ][ 3 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_profit_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_profit)+ ")" ; captions[ 8 ][ 5 ]= DoubleToString (maximum_consecutive_loss_usd, 2 )+ "(" + IntegerToString (maximum_consecutive_loss)+ ")" ; captions[ 9 ][ 3 ]= IntegerToString (average_consecutive_wins); captions[ 9 ][ 5 ]= IntegerToString (average_consecutive_losses); if (Chart_ratio< 100 ) { for ( int i= 0 ;i< 10 ;i++) { for ( int j= 0 ;j< 6 ;j++) { cells[i][j].X_Distance(j*(x_size/ 6.0 )); cells[i][j].Y_Distance(i*(chart_border/ 10.0 )); cells[i][j].X_Size(x_size/ 6.0 ); cells[i][j].Y_Size(chart_border/ 10.0 ); cells[i][j].SetString( OBJPROP_TEXT ,captions[i][j]); cells[i][j].FontSize(GetFontSize(x_size/ 6.0 ,chart_border/ 10.0 )); } } } if (Chart_ratio> 0 ) { int X=x_size* 0.75 ,Y=y_size-chart_border; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,true), "board_balance_chart" ); BalanceChart.Y_Distance(chart_border); BalanceChart.BmpFileOn( "board_balance_chart.bmp" ); BalanceChart.BmpFileOff( "board_balance_chart.bmp" ); X=x_size* 0.25 ; GetChart(X,Y,CreateGoogleRequest(X,Y,false), "pie_chart" ); PieChart.Y_Distance(chart_border); PieChart.X_Distance(x_size* 0.75 ); PieChart.BmpFileOn( "pie_chart.bmp" ); PieChart.BmpFileOff( "pie_chart.bmp" ); } ChartRedraw (); }

代码量非常大，类似于 CreateInterface() 方法，首先用 Calculate() 函数计算指标，然后将其输入图形对象，同时利用 X_Size() 与 Y_Size() 方法将对象尺寸调节为适应窗口大小。X_Distance 与 Y_Distance 方法会改变对象的位置。

多多注意 GetFontSize() 函数，它会选择一种字号，让文本不会在重新调整之后“溢出”窗口边界，并且相反情况下也不会太小。

我们更近距离地来研究一下此函数：

#import "String_Metrics.dll" void GetStringMetrics( int font_size, int &X, int &Y); #import int Board::GetFontSize( int x, int y) { int res= 8 ; for ( int i= 15 ;i>= 1 ;i--) { int X,Y; GetStringMetrics(i,X,Y); if (X<=x && Y<=y) return i; } return res; }

上面说过，GetStringMetrics() 函数由 DLL 导入，其代码可于档案 DLL_Sources.zip 中找到，必要时可以修改。我觉得如果您选择在项目中自行设计界面，它迟早有用。

我们已经完成了用户界面，现在开始着手交易指标的计算。

4. 交易指标的计算

Calculate() 方法会执行计算。

但我们还需要 GetData() 方法来接收必要数据：

void Board::GetData() { Data.Shutdown(); ChartData.Shutdown(); pie_data.Shutdown(); HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); CAccountInfo acc_inf; double balance=acc_inf.Balance(); double store= 0 ; long_positions= 0 ; short_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions_won= 0 ; for ( int i= 0 ;i< HistoryDealsTotal ();i++) { CDealInfo deal; deal.Ticket( HistoryDealGetTicket (i)); if (deal.Ticket()>= 0 && deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT ) { pie_data.Add(deal. Symbol ()); if (!For_all_symbols && deal. Symbol ()!= Symbol ()) continue ; double profit=deal.Profit(); profit+=deal.Swap(); profit+=deal.Commission(); store+=profit; Data.Add( new CArrayDouble); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(profit); ((CArrayDouble *)Data.At(Data.Total()- 1 )).Add(deal.Type()); } } double initial_deposit=(balance-store); for ( int i= 0 ;i<Data.Total();i++) { initial_deposit+=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); ChartData.Add(initial_deposit); } }

首先，我们来看存储数据的方法。标准库会提供数据结构类，它们能让您避免使用数组。我们需要一个二维数组，其中会存储有关利润及历史交易类型的数据。但“标准库”不会提供组织二维数组的显式类，却有 CArrayDouble （双精度数据类型数组）和 CArrayObj 类（指向 CObject 类实例及其继承子类的指针动态数组）。即，我们可以创建一个双精度数组的数组，而这正是我们所做的。

当然， ((CArrayDouble *) Data.At (Data.Total () - 1 )).Add (profit) 之类的语句没有 data [i] [j] = profit 简洁，但这只是表面现象。毕竟，在只是简单地声明一个数组、且未使用标准库类的情况下，我们就不能享用诸如内置内存管理器、插入一个不同的数组的能力、对比数组、查找项目之类的好处。因此，存储器组织类的使用让我们无需控制数组的溢出，并为我们提供了许多有用的工具。

CArray 类的 Total() 方法（参见图 1）会返回数组中的元素数量，Add() 方法会添加它们，而 At() 方法则返回元素。

因为我们决定构建一个饼图来显示交易品种的交易量，所以我们需要收集必要的数据。

我们会编写一个辅类以收集此数据：

class PieData { protected : CArrayInt val; CArrayString symb; public : bool Shutdown() { bool res= true ; res&=val.Shutdown(); res&=symb.Shutdown(); return res; } int Search( string str) { for ( int i= 0 ;i<symb.Total();i++) if (symb.At(i)==str) return i; return - 1 ; } void Add( string str) { int symb_pos=Search(str); if (symb_pos>- 1 ) val.Update(symb_pos,val.At(symb_pos)+ 1 ); else { symb.Add(str); val.Add( 1 ); } } int Total() const { return symb.Total();} int Get_val( int pos) const { return val.At(pos);} string Get_symb( int pos) const { return symb.At(pos);} };

标准库类也并不能够始终为我们提供必要的工作方法。本例中，CArrayString 类的 Search() 方法就不适用，因为想要应用它，我们必须首先分拣数组，而这样又会违反数据结构。因此我们必须得编写自己的方法。

交易特性的计算采用 Calculate() 方法实现：

void Board::Calculate() { GetData(); gross_profit= 0 ; gross_loss= 0 ; net_profit= 0 ; profit_factor= 0 ; expected_payoff= 0 ; absolute_drawdown= 0 ; maximal_drawdown_pp= 0 ; maximal_drawdown= 0 ; relative_drawdown= 0 ; relative_drawdown_pp= 0 ; total=Data.Total(); long_positions= 0 ; long_positions_won= 0 ; short_positions= 0 ; short_positions_won= 0 ; profit_trades= 0 ; profit_trades_pp= 0 ; loss_trades= 0 ; loss_trades_pp= 0 ; largest_profit_trade= 0 ; largest_loss_trade= 0 ; average_profit_trade= 0 ; average_loss_trade= 0 ; maximum_consecutive_wins= 0 ; maximum_consecutive_wins_usd= 0 ; maximum_consecutive_losses= 0 ; maximum_consecutive_losses_usd= 0 ; maximum_consecutive_profit= 0 ; maximum_consecutive_profit_usd= 0 ; maximum_consecutive_loss= 0 ; maximum_consecutive_loss_usd= 0 ; average_consecutive_wins= 0 ; average_consecutive_losses= 0 ; if (total== 0 ) return ; double max_peak= 0 ,min_peak= 0 ,tmp_balance= 0 ; int max_peak_pos= 0 ,min_peak_pos= 0 ; int max_cons_wins= 0 ,max_cons_losses= 0 ; double max_cons_wins_usd= 0 ,max_cons_losses_usd= 0 ; int avg_win= 0 ,avg_loss= 0 ,avg_win_cnt= 0 ,avg_loss_cnt= 0 ; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); int deal_type=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 1 ); switch (deal_type) { case DEAL_TYPE_BUY : {long_positions++; if (profit>= 0 ) long_positions_won++; break ;} case DEAL_TYPE_SELL : {short_positions++; if (profit>= 0 ) short_positions_won++; break ;} } if (profit>= 0 ) { gross_profit+=profit; profit_trades++; if (profit>largest_profit_trade) largest_profit_trade=profit; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} max_cons_losses= 0 ; max_cons_losses_usd= 0 ; max_cons_wins++; max_cons_wins_usd+=profit; } else { gross_loss-=profit; loss_trades++; if (profit<largest_loss_trade) largest_loss_trade=profit; if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} max_cons_wins= 0 ; max_cons_wins_usd= 0 ; max_cons_losses++; max_cons_losses_usd+=profit; } tmp_balance+=profit; if (tmp_balance>max_peak) {max_peak=tmp_balance; max_peak_pos=i;} if (tmp_balance<min_peak) {min_peak=tmp_balance; min_peak_pos=i;} if ((max_peak-min_peak)>maximal_drawdown && min_peak_pos>max_peak_pos) maximal_drawdown=max_peak-min_peak; } double min_peak_rel=max_peak; tmp_balance= 0 ; for ( int i=max_peak_pos;i<total;i++) { double profit=((CArrayDouble *)Data.At(i)).At( 0 ); tmp_balance+=profit; if (tmp_balance<min_peak_rel) min_peak_rel=tmp_balance; } relative_drawdown=max_peak-min_peak_rel; net_profit=gross_profit-gross_loss; profit_factor=(gross_loss!= 0 ) ? gross_profit/gross_loss : gross_profit; expected_payoff=net_profit/total; double initial_deposit= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )-net_profit; absolute_drawdown= MathAbs (min_peak); maximal_drawdown_pp=(initial_deposit!= 0 ) ?(maximal_drawdown/initial_deposit)* 100.0 : 0 ; relative_drawdown_pp=((max_peak+initial_deposit)!= 0 ) ?(relative_drawdown/(max_peak+initial_deposit))* 100.0 : 0 ; profit_trades_pp=(( double )profit_trades/total)* 100.0 ; loss_trades_pp=(( double )loss_trades/total)* 100.0 ; average_profit_trade=(profit_trades> 0 ) ? gross_profit/profit_trades : 0 ; average_loss_trade=(loss_trades> 0 ) ? gross_loss/loss_trades : 0 ; if (maximum_consecutive_losses<max_cons_losses || (maximum_consecutive_losses==max_cons_losses && maximum_consecutive_losses_usd>max_cons_losses_usd)) { maximum_consecutive_losses=max_cons_losses; maximum_consecutive_losses_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_loss_usd>max_cons_losses_usd || (maximum_consecutive_loss_usd==max_cons_losses_usd && maximum_consecutive_losses<max_cons_losses)) { maximum_consecutive_loss=max_cons_losses; maximum_consecutive_loss_usd=max_cons_losses_usd; } if (maximum_consecutive_wins<max_cons_wins || (maximum_consecutive_wins==max_cons_wins && maximum_consecutive_wins_usd<max_cons_wins_usd)) { maximum_consecutive_wins=max_cons_wins; maximum_consecutive_wins_usd=max_cons_wins_usd; } if (maximum_consecutive_profit_usd<max_cons_wins_usd || (maximum_consecutive_profit_usd==max_cons_wins_usd && maximum_consecutive_profit<max_cons_wins)) { maximum_consecutive_profit=max_cons_wins; maximum_consecutive_profit_usd=max_cons_wins_usd; } if (max_cons_losses> 0 ) {avg_loss+=max_cons_losses; avg_loss_cnt++;} if (max_cons_wins> 0 ) {avg_win+=max_cons_wins; avg_win_cnt++;} average_consecutive_wins=(avg_win_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_win/avg_win_cnt) : 0 ; average_consecutive_losses=(avg_loss_cnt> 0 ) ? round (( double )avg_loss/avg_loss_cnt) : 0 ; long_positions_won=(long_positions> 0 ) ?(( double )long_positions_won/long_positions)* 100.0 : 0 ; short_positions_won=(short_positions> 0 ) ?(( double )short_positions_won/short_positions)* 100.0 : 0 ; }

5. 利用 Google Chart API 创建一个余额图



Google Chart API 允许开发人员即时创建各种类型的图解。Google Chart API 存储于指向 Google 网络服务器资源的链接 (URL)，如果接收到一个格式正确的链接 (URL)，就会以图像形式返回图解。

图解属性（颜色、标题、轴、图表上的点位等）均由此链接 (URL) 指定。生成的图像可存储于文件系统或数据库中。最令人高兴的是，Google Chart API 完全免费，无需创建账户或是经历注册流程。

GetChart() 方法会从 Google 接收图表并将其保存到磁盘：

#import "PNG_to_BMP.dll" bool Convert_PNG( string src, string dst); #import #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenW( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName= "" , string sProxyBypass= "" , int lFlags= 0 ); int InternetOpenUrlW( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders= "" , int lHeadersLength= 0 , int lFlags= 0 , int lContext= 0 ); int InternetReadFile( int hFile, char &sBuffer[], int lNumBytesToRead, int &lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import void Board::GetChart( int X_size, int Y_size, string request, string file_name) { if (X_size< 1 || Y_size< 1 ) return ; int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetAttemptConnect()" ); return ;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { Alert ( "Error in call of the InternetOpenW()" ); return ;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) Alert ( "Error in call of the InternetOpenUrlW()" ); CFileBin chart_file; chart_file.Open(file_name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +file_name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +file_name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); if (!Convert_PNG(src.Str(),dst.Str())) Alert ( "Error in call of the Convert_PNG()" ); }

有关使用 API Windows 与 MQL5 在线工具的更多详情，请参阅《利用 WinInet.dll 通过 Internet 实现各终端间的数据交换》一文。于此我不再赘述。导入的函数 Convert_PNG() 是我编写的，目的是将 PNG 图像转换为 BMP。

此举完全必要，因为 Google Chart 会以 PNG 或 GIF 格式返回图表，但 "graphic label" 对象只接受 BMP 图像。PNG_to_BMP.dll 库函数所对应的代码，均载于档案 DLL_Sources.zip。

此函数还展示了几个利用标准库操作行与文件的示例。CString 类方法允许执行与字符串函数相同的操作。 CFile 类是 CFileBin 与 CFileTxt 类的基础。在它们的帮助下，我们可以分别生成阅读与记录的二进制与文本文件：方法与使用文件的函数类似。

最后，我们来讲讲 CreateGoogleRequest () 函数 - 它会由余额图上的数据创建查询：

string Board::CreateGoogleRequest( int X_size, int Y_size, bool type) { if (X_size> 1000 ) X_size= 1000 ; if (Y_size> 1000 ) Y_size= 300 ; if (X_size< 1 ) X_size= 1 ; if (Y_size< 1 ) Y_size= 1 ; if (X_size*Y_size> 300000 ) {X_size= 1000 ; Y_size= 300 ;} CString res; if (type) { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<ChartData.Total();i++) res.Append( DoubleToString (ChartData.At(i), 2 )+ "," ); res.TrimRight( "," ); ChartData.Sort(); res.Append( "&chxt=x,r&chxr=0,0," ); res.Append( IntegerToString (ChartData.Total())); res.Append( "|1," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); res.Append( "&chg=10,10&chds=" ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At( 0 ), 2 )+ "," ); res.Append( DoubleToString (ChartData.At(ChartData.Total()- 1 ), 2 )); } else { res.Assign( "http://chart.apis.google.com/chart?cht=p3&chs=" ); res.Append( IntegerToString (X_size)); res.Append( "x" ); res.Append( IntegerToString (Y_size)); res.Append( "&chd=t:" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append( IntegerToString (pie_data.Get_val(i))+ "," ); res.TrimRight( "," ); res.Append( "&chdl=" ); for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) res.Append(pie_data.Get_symb(i)+ "|" ); res.TrimRight( "|" ); res.Append( "&chco=" ); int cnt= 0 ; for ( int i= 0 ;i<pie_data.Total();i++) { if (cnt> 11 ) cnt= 0 ; res.Append(colors[cnt]+ "|" ); cnt++; } res.TrimRight( "|" ); } return res.Str(); }

注意：余额图与饼图的要求已分别收集完毕。Append() 方法会向现有行的末尾添加另一行，而 TrimRight() 方法则允许您移除该行末尾显示的多余字符。

6. 最终汇编与测试

类已准备就绪，我们来测试一下。从 OnInit () 指标开始吧：



Board *tablo; int prev_x_size= 0 ,prev_y_size= 0 ,prev_deals= 0 ; int OnInit () { IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "IT" ); EventSetTimer ( 1 ); tablo= new Board; tablo.CreateInterface(); prev_deals= HistoryDealsTotal (); prev_x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); prev_y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); return ( 0 ); }

我们于此动态创建 ，启动计时器，初始化辅变量。

我们马上置入OnDeinit()函数，并由此移除（自动调用析构函数的）对象，再令计时器停止：

void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); delete table; }

OnCalculate() 函数会一个订单号一个订单号地监测新交易的流动性，下述情况下还会更新显示：



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; return (rates_total); }

OnTimer() 函数会监测窗口大小的变化，必要时可以自定义显示屏大小，如果订单号每秒少于一个，则亦监测 OnCalculate() 之类的交易。

void OnTimer () { int x_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int y_size= ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); if (x_size!=prev_x_size || y_size!=prev_y_size) tablo.Refresh(); prev_x_size=x_size; prev_y_size=y_size; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals= HistoryDealsTotal (); if (deals!=prev_deals) tablo.Refresh(); prev_deals=deals; }

编译并运行此指标：

图 3. 此表的最终视图

总结

亲爱的读者朋友，我希望您能通过阅读本文学到一些新东西。我努力在您面前展示这个作为“标准库”的奇妙工具的所有可能性，因为它会提供便利、速度以及优质性能。当然，您需要懂一点 OOP。

祝您好运！