CString

CString é uma classe para o acesso simplificado às variáveis do tipo string.

Descrição

A classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções string do API MQL5.

Declaração

class CString: public CObject

Título

#include <Strings\String.mqh>

Hierarquia de herança CObject CString

Métodos de classe

Métodos de acesso aos dados Str Obtém uma string Len Obtém comprimento de uma string Copy Copia uma string Métodos para preencher Fill Preenche uma string com uma char específica Assign Atribui uma string Append Acrescenta uma string Insert Insere uma string Métodos para comparar Compare Compara uma string CompareNoCase Compara strings maiúscula e minúscula Métodos substring Left Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado esquerdo de uma string Right Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado direito de uma string Mid Obtém um número determinado de caracteres a partir de uma string Métodos para podar/excluir Trim Remove todas as ocorrências a esquerda e a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string TrimLeft Remove todas as ocorrências a esquerda de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string TrimRight Remove todas as ocorrências a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string Clear Limpa uma string Métodos de converter ToUpper Converte uma string para maiúsculas. ToLower Converte uma string para minúsculas. Reverse Reverte uma string Os métodos de pesquisa Find Procura a primeira combinação de uma substring FindRev Procura a última combinação de uma substring Remover Exclui uma substring de uma string Replace Substitui uma substring