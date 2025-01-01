- Str
- Len
- Copy
- Fill
- Assign
- Append
- Insert
- Compare
- CompareNoCase
- Left
- Right
- Mid
- Trim
- TrimLeft
- TrimRight
- Clear
- ToUpper
- ToLower
- Reverse
- Find
- FindRev
- Remove
- Replace
CString
CString é uma classe para o acesso simplificado às variáveis do tipo string.
Descrição
A classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções string do API MQL5.
Declaração
|
class CString: public CObject
Título
|
#include <Strings\String.mqh>
|
Hierarquia de herança
CString
Métodos de classe
|
Métodos de acesso aos dados
|
|
Obtém uma string
|
Obtém comprimento de uma string
|
Copia uma string
|
Métodos para preencher
|
|
Preenche uma string com uma char específica
|
Atribui uma string
|
Acrescenta uma string
|
Insere uma string
|
Métodos para comparar
|
|
Compara uma string
|
Compara strings maiúscula e minúscula
|
Métodos substring
|
|
Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado esquerdo de uma string
|
Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado direito de uma string
|
Obtém um número determinado de caracteres a partir de uma string
|
Métodos para podar/excluir
|
|
Remove todas as ocorrências a esquerda e a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string
|
Remove todas as ocorrências a esquerda de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string
|
Remove todas as ocorrências a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string
|
Limpa uma string
|
Métodos de converter
|
|
Converte uma string para maiúsculas.
|
Converte uma string para minúsculas.
|
Reverte uma string
|
Os métodos de pesquisa
|
|
Procura a primeira combinação de uma substring
|
Procura a última combinação de uma substring
|
Exclui uma substring de uma string
|
Substitui uma substring