CString

CString é uma classe para o acesso simplificado às variáveis do tipo string.

Descrição

A classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções string do API MQL5.

Declaração

   class CString: public CObject

Título

   #include <Strings\String.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CString

Métodos de classe

Métodos de acesso aos dados

 

Str

Obtém uma string

Len

Obtém comprimento de uma string

Copy

Copia uma string

Métodos para preencher

 

Fill

Preenche uma string com uma char específica

Assign

Atribui uma string

Append

Acrescenta uma string

Insert

Insere uma string

Métodos para comparar

 

Compare

Compara uma string

CompareNoCase

Compara strings maiúscula e minúscula

Métodos substring

 

Left

Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado esquerdo de uma string

Right

Obtém um número determinado de caracteres a partir do lado direito de uma string

Mid

Obtém um número determinado de caracteres a partir de uma string

Métodos para podar/excluir

 

Trim

Remove todas as ocorrências a esquerda e a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string

TrimLeft

Remove todas as ocorrências a esquerda de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string

TrimRight

Remove todas as ocorrências a direita de uma configuração específica de caracteres a partir de uma string

Clear

Limpa uma string

Métodos de converter

 

ToUpper

Converte uma string para maiúsculas.

ToLower

Converte uma string para minúsculas.

Reverse

Reverte uma string

Os métodos de pesquisa

 

Find

Procura a primeira combinação de uma substring

FindRev

Procura a última combinação de uma substring

Remover

Exclui uma substring de uma string

Replace

Substitui uma substring

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str