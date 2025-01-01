- Delta
- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- Minimum
- Maximum
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayDouble
CArrayDouble é uma classe de array dinâmico de variáveis do tipo double.
Descrição
Classe CArrayDouble posibilita o trabalho com um array dinâmico de variáveis do tipo double. A classe possibilita adicionar/inserir/excluir elementos em: array, ordenação de array e pesquisando em array ordenado. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.
Declaração
|
class CArrayDouble : public CArray
Título
|
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
|
Hierarquia de herança
CArrayDouble
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Define a tolerância de comparação
|
Controle de memória
|
|
Memória alocada para aumentar o tamanho do array
|
Define um novo tamanho (mais pequeno) do array
|
Limpa o array com uma liberação de memória completa
|
Métodos para adicionar
|
|
Adiciona um elemento para o final do array
|
Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array
|
Adiciona ao final dos elementos array a partir de um outro array
|
Insere um elemento no array para uma posição específica
|
Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica
|
Insere um array de elementos a partir de outro array com posição específica
|
Copia os elementos array a partir de outro array
|
Copia os elementos array a partir de outro array
|
Métodos de atualização
|
|
Altera o elemento na posição do array determinado
|
Desloca um item a partir de uma dada posição no array para um deslocamento determinado
|
Métodos para excluir
|
|
Remove o elemento a partir de uma posição específica no array
|
Exclui um grupo de elementos a partir de uma posição específica no array
|
Métodos de acesso
|
|
Obtém o elemento a partir de uma posição dada no array
|
Métodos para comparar
|
|
Compara o array com outro array
|
Compara o array com outro array
|
Procurar por min/max
|
|
Obtém o índice do menor elemento do array no intervalo determinado
|
Obtém o índice maior elemento do matriz no intervalo determinado
|
Operações de array ordenado
|
|
Elemento de inserções em array ordenado
|
Procura por um elemento igual ao modelo em array ordenado
|
Procura por um elemento de mais amostras em array ordenado
|
Procura por um elemento menor do que a amostra em array ordenado
|
Procura por um elemento maior ou igual ao modelo em array ordenado
|
Procura por um elemento menor ou igual ao modelo apresentado em array ordenado
|
Localiza o primeiro elemento igual ao modelo em array ordenado
|
Localiza o último elemento igual ao modelo em array ordenado
|
Procura o elemento igual a amostra no array
|
Entrada/saída
|
|
virtual Save
|
Salva array de dados no arquivo
|
virtual Load
|
Carrega array de dados a partir de um arquivo
|
virtual Type
|
Obtém o identificador do tipo do array
|
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort