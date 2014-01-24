Uma biblioteca para construção de um gráfico pelo Google Chart API

Introdução

Gráficos de linha. Gráficos de barra. Gráficos de dispersão. Gráficos de radar. Gráficos candlestick. Gráficos de Venn. Códigos QR. Gráficos de mapa. Fórmulas. Tabela de gráficos. Gráficos de pizza.

Google Chart permite a construção de 11 tipos diferentes de gráficos. Aqui estão eles:

Um conjunto para trabalho bem suficiente conforme foi afirmado na descrição dos artigos - tudo que você precisa para obter um gráfico pronto - é enviar uma consulta especialmente montada ao servidor do Google. Um simples exemplo de como fazer isso foi implementado no artigo Criando um painel de informações usando classes da biblioteca padrão e Google Chart API, mas isso não é nem a décima parte do que este serviço pode fornecer. Naturalmente, a fim de montar adequadamente uma solicitação, precisamos examinar sua estrutura e as palavras chave, assim, neste artigo, iremos tentar criar um biblioteca de classe, o uso do qual permitirá criar rapidamente o gráfico desejado e colocá-lo no gráfico, bem como atualizar dinamicamente os dados, com a base na qual o gráfico foi construído.



Deve ser observado imediatamente que não haverá comparações massivas do código da biblioteca neste artigo, mas em vez disso, haverá um certificado anexo, criado usando o Doxygen (detalhes no artigo Documentação gerada automaticamente para o código MQL5). Nele você conseguirá encontrar descrições de métodos públicos de classes de bibliotecas e documentação sobre enumerações e exceções, que surgem no processo de criação do gráfico.

1. Descrição dos meios de obter e exibir gráficos

Vamos começar do fim. Suponha que nós formulamos o pedido corretamente. Agora, você precisa enviá-lo para o servidor, gravar a resposta em um arquivo e anexar o arquivo a um objeto gráfico no gráfico para exibir a tabela. Para trabalhar com a internet nós utilizamos as funções descritas no artigo Utilizando WinInet.dll para troca de dados entre terminais através da internet.

Também, há um pequeno porém: os componentes, que são projetados para exibir imagens (etiqueta de gráfico e imagem) apenas funcionam com imagens no formato BMP, enquanto o Google Chart apenas devolve PNG ou GIF. Consequentemente, você precisará converter a imagem. Esse é o id um para converter a função Convert_PNG(). O código de função para obter o gráfico se parece com isso:

bool CDiagram::GetChart() { if (!ObjExist()) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_OBJ_NOT_EXIST); return false;} string request=CreateRequest(); if ( StringLen (request)> 2048 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_TOO_LARGE_REQUEST); return false;} int rv=InternetAttemptConnect( 0 ); if (rv!= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hInternetSession=InternetOpenW( "Microsoft Internet Explorer" , 0 , "" , "" , 0 ); if (hInternetSession<= 0 ) { SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); return false;} int hURL=InternetOpenUrlW(hInternetSession, request, "" , 0 , 0 , 0 ); if (hURL<= 0 ) SetUserError (DIAGRAM_ERR_INTERNET_CONNECT_FAILED); CString src; src.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); src.Append( "\MQL5\Files\\" +name+ ".png" ); src.Replace( "\\" , "\\\\" ); CString dst; dst.Assign( TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH )); dst.Append( "\MQL5\Images\\" +name+ ".bmp" ); dst.Replace( "\\" , "\\\\" ); DeleteFileW(dst.Str()); DeleteFileW(src.Str()); CFileBin chart_file; chart_file.Open(name+ ".png" , FILE_BIN | FILE_WRITE ); int dwBytesRead[ 1 ]; char readed[ 1000 ]; while (InternetReadFile(hURL,readed, 1000 ,dwBytesRead)) { if (dwBytesRead[ 0 ]<= 0 ) break ; chart_file.WriteCharArray(readed, 0 ,dwBytesRead[ 0 ]); } InternetCloseHandle(hInternetSession); chart_file.Close(); if (!Convert_PNG(src.Str(), dst.Str())) SetUserError (DIAGRAM_ERR_IMAGE_CONVERSION_FAILED); switch (obj_type) { case OBJ_BITMAP : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , name+ ".bmp" ); return true; } case OBJ_BITMAP_LABEL : { ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 0 , name+ ".bmp" ); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_BMPFILE , 1 , name+ ".bmp" ); return true; } default : return false; } ChartRedraw (); }

2. Visão geral dos componentes da biblioteca do Google Chart

Vale observar meu uso extenso de classes da Biblioteca padrão durante a criação da biblioteca do Google Charts, pelas quais estendo agradecimentos especiais a seus desenvolvedores.

O pedido para o servidor deve começar como se segue: http://chart.apis.google.com/chart?cht = , adicionalmente, você precisa indicar o tipo do gráfico, e apenas então todos os outros parâmetros. O pedido, além do cabeçalho, consiste de comandos e seus parâmetros. Os comandos são divididos um do outro pelo símbolo "&". Por exemplo, o comando & Chtt = Title definirá a palavra "Title" no cabeçalho do gráfico.



Então vamos começar.

2.1 Gráficos de linha



Esse é talvez o gráfico mais frequentemente utilizado, que possui o maior número de propriedades. A construção do gráfico é realizada pela classe CLineXYChart. Exemplo:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.GetChart();

Como resultado, no componente chamado "Diagrama de teste" você verá a seguinte imagem:

Figura 1. Um simples exemplo de construção de um gráfico de linha

Relembre que um certificado de métodos de classe pode ser encontrado anexado ao certificado, aqui estão alguns exemplos de seu uso.

Complique o gráfico adicionando outra linha do eixo e rede:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 200 , 200 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.GetChart();

O gráfico agora tem a mesma visualização que na imagem abaixo. Vale observar uma característica importante - o método GetChart() deve chamar os outros métodos, porque é o método que recebe o gráfico.

Figura 2. Um exemplo mais complexo de um gráfico linear

E isso não é tudo. Adicione os marcadores, o título, a legenda e o conteúdo:

CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 500 , 300 ); double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.GetChart();

Para a configuração das propriedades, que são únicas de uma linha em particular, utilizamos identificadores (first_line e second_line), que são então enviados para os métodos apropriados.

Figura 3. Um exemplo ainda mais b complexo de um gráfico de linhas

Mas isso não é o fim. Há uma possibilidade de adicionar etiquetas à linha, preenchendo na área abaixo da linha e entre as linhas, escalando as linhas, e adicionando uma linha ao eixo menor:



CLineXYChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 1000 , 1200 , 1800 , 1700 , 1300 , 900 , 700 , 750 , 800 , 600 }; double X3[ 10 ]={ 2 , 4 , 5 , 6 , 10 , 15 , 17 , 20 , 21 , 23 }; double Y2[ 10 ]={- 70 , - 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={- 50 , - 40 , - 25 , - 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, X3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_RIGHT|DIAGRAM_AXIS_TOP, third_line, 0 , Red , 15 , 2 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CROSS, YellowGreen , 15 ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.AddLabel(first_line, DIAGRAM_LABEL_TYPE_FLAG, 5 , "Flag" , Red , 15 ); chart.AddLabel(second_line, DIAGRAM_LABELS_TYPE_ANNOTATION, 3 , "annotation" , Blue , 25 ); chart.SetLineScaling(second_line, false, 20 ); chart.SetLineScaling(third_line, true, 20 ); chart.GetChart();

Figura 4. Todas as características de um gráfico de linha

Se você quer atualizar os dados do gráfico de forma dinâmica, então você pode usar o método SetLineData(), ou completamente remover a linha com os dados antigos, utilizando DeleteLine(), e criar uma nova. No entanto, o primeiro método é de maior preferência.

2.2 Gráficos de barra



Em outras palavras, isso é um gráfico de barras. A classe CBarChart é responsável por construir ele. Isso difere de CLineXYChart devido a ausência dos marcadores, a necessidade de especificar um conjunto de dados para o eixo X, e a presença de certas características, que são únicas para o gráfico de seu tipo. Em todos os outros aspectos tudo é igual à CLineXYChart.



Exemplo:

CBarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 700 , 400 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test bar 1" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test bar 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test bar 3" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figura 5. Um exemplo de um gráfico de barras



Por favor observe que nós possuímos três conjuntos de dados, e as barras são localizadas acima uma das outras e em uma ordem ótima para exibição. No entanto, há uma outra forma de agrupar as colunas. é definido utilizando o método SetGrouped():

chart.SetGrouped (true);

Figura 6. Exemplo de um gráfico de barras com uma forma diferente de agrupar as colunas

Como você pode ver, agora as não colunas são localizadas acima umas das outras, mas por ordem de criação.



2.3 Gráfico de pizza



A classe CPieChart constrói um gráfico de pizza. Você pode criar um gráfico bidimensional, assim como um tridimensional:

CPieChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 200 ); chart.AddPieSlice( 10 , 0 , Red , 0 , "Test slice 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 0 , Green , 0 , "Test slice 2" ); chart.AddPieSlice( 30 , 0 , Blue , 0 , "Test slice 3" ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetPieType(true); chart.GetChart();





Figura 7. Exemplos 2D e 3D de gráficos de pizza



O tipo de exibição (2D ou 3D) é estabelecido chamando o método SetPieType(). Outro recurso útil é a capacidade de definir vários anéis, porém, neste caso, apenas o modo 2D estará disponível. Para configurar o segundo anel, especifique o parâmetro dimensional do método AddPieSlice() como diferente de zero.

chart.AddPieSlice( 50 , 1 , YellowGreen , 0 , "Test ring 1" ); chart.AddPieSlice( 20 , 1 , Magenta , 0 , "Test ring 2" ); chart.AddPieSlice( 70 , 1 , Maroon , 0 , "Test ring 3" );

Figura 8. Gráfico de pizza concêntrico

Observe que o gráfico acima também contém etiquetas de setor remotas. Elas são configuradas pelo método SetPieLabels(), e podem substituir uma legenda. No entanto, há uma desvantagem - o tamanho das etiquetas não é automaticamente adaptado ao tamanho do gráfico, o que pode levar elas a transbordar além de seus limites. Em tal caso, você precisa aumentar a largura do gráfico. A configuração das grades, eixos, marcadores e escalas não é fornecida neste tipo de gráfico. O setor pode ser removido pelo método DeleteLine().

2.4 Gráfico de radar



A classe CRadarChart constrói gráficos de radar. Ela não possui diferenças da classe CLineXYChart. Todos os seus métodos estão disponíveis em CRadarChart:

CRadarChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y3[ 10 ]={ 100 , 120 , 18 , 17 , 13 , 9 , 70 , 75 , 80 , 60 }; double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 15 , 80 }; int first_line=chart.AddLine(Y, Red , 0 , "Test line" ); int second_line=chart.AddLine(Y2, Blue , 0 , "Test line 2" ); int third_line=chart.AddLine(Y3, Green , 0 , "Test line 3" ); chart.SetLineFilling(first_line, Lime , second_line); chart.SetLineMarker(first_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_CIRCLE, BlueViolet , 10 ); chart.SetLineMarker(second_line, DIAGRAM_LINE_MARKERS_DIAMOND, YellowGreen , 15 ); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.GetChart();

Figura 9. Gráficos de radar

2.5 Gráfico candelabro



A classe CCandleChart constrói o gráfico candelabro. Os candelabros são adicionados pelo método AddCandles():

CCandleChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Open[ 10 ], Close[ 10 ], High[ 10 ], Low[ 10 ]; CopyOpen ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Open); CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Close); CopyHigh ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , High); CopyLow ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 10 , Low); chart.AddCandles(Open, Close, High, Low); chart.SetTitle( Symbol (), Green , 15 ); chart.SetGrid(); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 4 ); chart.GetChart();

Figura 10. Gráfico candelabro

Mercados, legendas e rótulos não estão disponíveis para esse tipo de gráfico.

2.6 Fórmulas



A classe CFormulaChart permite a você criar uma fórmula. A fórmula é passada na forma de uma linha na linguagem TeX para o método SetFormulaString():

CFormulaChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 75 ); chart.SetFormulaString( "x=-b\pm\sqrt{b^2-4ac}\over(2a)" ); chart.SetFormulaColor( Blue ); chart.GetChart();

Figura 11. Fórmulas

O preenchimento também pode ser configurado utilizando o método SetFill(). Nenhuma outra característica adicional é suportada.

2.7 Tabela de gráficos



A classe CGraphChart constrói a tabela. Os métodos AddNode() e AddEdge() adicionam observações e bordas à tabela:

CGraphChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); int A=chart.AddNode( "A" ); int B=chart.AddNode( "B" ); int C=chart.AddNode( "C" ); int D=chart.AddNode( "D" ); chart.AddEdge(A,B); chart.AddEdge(B,C); chart.AddEdge(C,D); chart.AddEdge(A,C); chart.SetEngine(DIAGRAM_GRAPH_ENGINE_NEATO); chart.SetGraphType( false ); chart.GetChart();

Figura 11. Gráficos

O método SetEngine() configura um tipo específico de sistema gráfico, utilizado na construção do gráfico. Você pode experimentar com isso você mesmo. Os métodos DeleteNode() e DeleteEdge() adicionam observações e bordas à tabela.

2.8 Gráficos de Venn



A classe CVennChart constrói um gráficos de Venn.



O método SetCircleSizes () determina o tamanho dos conjuntos, SetCircleColors(), sua cor, SetVennLegend() suas assinaturas, e SetIntersections() as dimensões das interseções:

CVennChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetCircleSizes( 100 , 90 , 80 ); chart.SetCircleColors( Yellow , Lime , Maroon ); chart.SetVennLegend( "EURUSD" , "USDJPY" , "EURJPY" ); chart.SetIntersections( 30 , 30 , 30 , 10 ); chart.ShowLegend(); chart.SetTitle( "Venn" , Green , 15 ); chart.GetChart();

Figura 11. Gráficos de Venn

Códigos QR



A classe CQRCode permite a você criar um código QR:

CQRCode chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 220 ); chart.SetData( "test data" ); chart.SetErrCorrection(DIAGRAM_QRCODE_ERROR_CORRECTION_LOW); chart.SetEncoding(DIAGRAM_QRCODE_ENCODING_UTF_8); chart.GetChart();

Figura 11. Código QR

O método SetData() configura os dados, baseado em qual código será criado. Os métodos SetErrCorrection() e SetEncoding() definirão

2.10 Gráficos de mapa



A classe CMapChart criará um mapa do mundo ou continente, com a possibilidade para selecionar os países necessários:



CMapChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 440 , 220 ); chart.SetZoomArea(DIAGRAM_MAP_AREA_AFRICA); chart.SetCountries( "DZEGMGAOBWNGCFKECGCVSNDJTZGHMZZM" ); chart.SetColors( White , Red , Blue ); chart.SetFill( Gray , Blue ); chart.GetChart();

Figura 11. Mapa da áfrica

Os códigos dos países necessários são transmitidos pelo método SetCountries() no formato ISO 3166-1-alpha-2. SetZoomArea() configura o mapa do continente, e SetColors() a cor dos países.

2.11 Gráficos de dispersão



A classe CScatterChart constrói gráficos de dispersão. A única diferença de CLineXYChart é a forma que os dados são especificados.



Aqui, de forma a especificar os dados, nós utilizamos o método AddLineScatter(), no qual as coordenadas dos pontos e suas dimensões são transmitidas:

CScatterChart chart; chart.Attach( 0 , "test diagram" ); chart.SetSize( 300 , 300 ); double Y2[ 10 ]={ 70 , 5 , 6 , 8 , 10 , 20 , 100 , 130 , 90 , 60 }; double X2[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z2[ 10 ]={ 90 , 80 , 75 , 90 , 10 , 700 , 80 , 90 , 90 , 88 }; double Y[ 10 ]={ 50 , 40 , 25 , 35 , 10 , 50 , 70 , 40 , 105 , 80 }; double X[ 10 ]={ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; double Z[ 10 ]={ 60 , 90 , 90 , 80 , 70 , 90 , 73 , 80 , 77 , 100 }; int first_line=chart.AddLineScatter(Y, X, Z, Red , 0 , "scatters 1" ); int second_line=chart.AddLineScatter(Y2, X2, Z2, Blue , 0 , "scatters 2" ); chart.SetAxis(DIAGRAM_AXIS_BOTTOM|DIAGRAM_AXIS_LEFT, - 1 , 0 , 0 , 10 , 0 ); chart.SetGrid(); chart.ShowLegend(DIAGRAM_LEGEND_POSITION_BOTTOM_HORIZONTAL); chart.SetTitle( "My Chart" , Green , 15 ); chart.SetFill( Linen , Silver ); chart.GetChart();

Figura 11. Gráficos de dispersão

Conclusão



Espero, estimado leitor, que esta biblioteca facilite sua difícil vida como negociante. Gostaria de adicionar que utilizar o OOP simplifica significativamente a criação de projetos de grande escala, torna-os mais flexíveis e fáceis para o usuário.

Boa sorte.



Anexos: