CFileBin

CFileBin é uma classe de acesso simplificado para os arquivos binários

Descrição

Classe CFileBin fornece um acesso aos arquivos binários.

Declaração

   class CFileBin: public CFile

Título

   #include <Files\FileBin.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CFile

          CFileBin

Métodos de classe

Abrir métodos

 

Open

Abre um arquivo binário

Métodos de gravação

 

WriteChar

Escreve variável do tipo char ou uchar

WriteShort

Escreve variável do tipo short ou ushort

WriteInteger

Escreve variável do tipo int ou uint

WriteLong

Escreve variável do tipo long ou ulong

WriteFloat

Escreve variável do tipo float

WriteDouble

Escreve variável do tipo double

WriteString

Escreve variável do tipo string

WriteCharArray

Escreve um array das variáveis do tipo char ou uchar

WriteShortArray

Escreve um array das variáveis do tipo short ou ushort

WriteIntegerArray

Escreve um array das variáveis do tipo int ou uint

WriteLongArray

Escreve um array das variáveis do tipo long ou ulong

WriteFloatArray

Escreve um array das variáveis do tipo float

WriteDoubleArray

Escreve um array das variáveis do tipo double

WriteObject

Escreve dados da instância de classe herdeira CObject

Lendo métodos

 

ReadChar

Lê variável do tipo char ou uchar

ReadShort

Lê variável do tipo short ou ushort

ReadInteger

Lê variável do tipo int ou uint

ReadLong

Lê variável do tipo long ou ulong

ReadFloat

Lê variável do tipo float

ReadDouble

Lê variável do tipo double

ReadString

Lê variável do tipo string

ReadCharArray

Lê um array das variáveis do tipo char ou uchar

ReadShortArray

Lê um array das variáveis do tipo short ou ushort

ReadIntegerArray

Lê um array das variáveis do tipo int ou uint

ReadLongArray

Lê um array das variáveis do tipo long ou ulong

ReadFloatArray

Lê um array das variáveis do tipo tipo float

ReadDoubleArray

Lê um array das variáveis do tipo double

ReadObject

Lê dados da instância de classe herdeira CObject

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos herdados da classe CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose