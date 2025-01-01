- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
CFileBin
CFileBin é uma classe de acesso simplificado para os arquivos binários
Descrição
Classe CFileBin fornece um acesso aos arquivos binários.
Declaração
|
class CFileBin: public CFile
Título
|
#include <Files\FileBin.mqh>
Métodos de classe
|
Abrir métodos
|
|
Abre um arquivo binário
|
Métodos de gravação
|
|
Escreve variável do tipo char ou uchar
|
Escreve variável do tipo short ou ushort
|
Escreve variável do tipo int ou uint
|
Escreve variável do tipo long ou ulong
|
Escreve variável do tipo float
|
Escreve variável do tipo double
|
Escreve variável do tipo string
|
Escreve um array das variáveis do tipo char ou uchar
|
Escreve um array das variáveis do tipo short ou ushort
|
Escreve um array das variáveis do tipo int ou uint
|
Escreve um array das variáveis do tipo long ou ulong
|
Escreve um array das variáveis do tipo float
|
Escreve um array das variáveis do tipo double
|
Escreve dados da instância de classe herdeira CObject
|
Lendo métodos
|
|
Lê variável do tipo char ou uchar
|
Lê variável do tipo short ou ushort
|
Lê variável do tipo int ou uint
|
Lê variável do tipo long ou ulong
|
Lê variável do tipo float
|
Lê variável do tipo double
|
Lê variável do tipo string
|
Lê um array das variáveis do tipo char ou uchar
|
Lê um array das variáveis do tipo short ou ushort
|
Lê um array das variáveis do tipo int ou uint
|
Lê um array das variáveis do tipo long ou ulong
|
Lê um array das variáveis do tipo tipo float
|
Lê um array das variáveis do tipo double
|
Lê dados da instância de classe herdeira CObject
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose