CIndicatorBuffer
CIndicatorBuffer é uma classe para o acesso simplificado aos dados de buffer do indicador.
Descrição
A classe CIndicatorBuffer fornece o acesso simplificado aos dados de buffer do indicador técnico.
Declaração
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Título
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Hierarquia de herança
CIndicatorBuffer
Métodos de classe
Atributos
Obtém/Define deslocamento do buffer
Obtém/Define nome do buffer
Métodos de Acesso aos Dados
Obtém elemento de buffer
Métodos de Atualização dos Dados
Atualiza o buffer
Atualizações apenas de valor atual
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos herdados da classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos herdados da classe CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Métodos herdados da classe CDoubleBuffer