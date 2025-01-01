DocumentaçãoSeções
CIndicatorBuffer

CIndicatorBuffer é uma classe para o acesso simplificado aos dados de buffer do indicador.

Descrição

A classe CIndicatorBuffer fornece o acesso simplificado aos dados de buffer do indicador técnico.

Declaração

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Título

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Métodos de classe

Atributos

 

Offset

Obtém/Define deslocamento do buffer

Name

Obtém/Define nome do buffer

Métodos de Acesso aos Dados

 

At

Obtém elemento de buffer

Métodos de Atualização dos Dados

 

Refresh

Atualiza o buffer

RefreshCurrent

Atualizações apenas de valor atual

