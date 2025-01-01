DocumentaçãoSeções
Shutdown

Limpa o array com uma liberação de memória completa.

bool  Shutdown()

Valor do Retorno

Verdadeiro se obteve êxito, falso - se ocorreu um erro.

Exemplo

//--- example for CArrayDouble::Shutdown()
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- shutdown array
   if(!array.Shutdown())
     {
      printf("Shutdown error");
      delete array;
      return;
     }
   //--- delete array
   delete array;
  }
