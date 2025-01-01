- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
CFile
CFile é uma classe base para CFileBin e CFileTxt.
Descrição
Classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções de arquivo e pasta API MQL5.
Declaração
|
class CFile: public CObject
Título
|
#include <Files\File.mqh>
Métodos de classe
|
Atributos
|
|
Obtém manipulador de arquivo
|
Obtém um nome de arquivo
|
Obtém os flags de arquivo
|
Define/Limpa o flag FILE_UNICODE
|
Define/Limpa o flag FILE_COMMON
|
Os métodos gerais para arquivos
|
|
Abre arquivo
|
Fecha arquivo
|
Exclui arquivo
|
Verifica existência de arquivo
|
Copia arquivos
|
Renomeia/move arquivo
|
Obtém o tamanho do arquivo
|
Obtém posição atual do arquivo
|
Define posição atual do arquivo
|
Liberação de dados no disco
|
Verifica arquivo para final
|
Os testes de linha para finalizar
|
Os métodos gerais para pastas
|
|
Cria pasta
|
Exclui pasta
|
Limpa pasta
|
Os métodos de pesquisa
|
|
Inicia a pesquisa de arquivo
|
Continua a pesquisa de arquivo
|
Fecha a pesquisa manipulada
As classes derivadas: