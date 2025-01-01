CFile

CFile é uma classe base para CFileBin e CFileTxt.

Descrição

Classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções de arquivo e pasta API MQL5.

Declaração

class CFile: public CObject

Título

#include <Files\File.mqh>

Hierarquia de herança CObject CFile Descendentes diretos CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Métodos de classe

Atributos Handle Obtém manipulador de arquivo Filename Obtém um nome de arquivo Flags Obtém os flags de arquivo SetUnicode Define/Limpa o flag FILE_UNICODE SetCommon Define/Limpa o flag FILE_COMMON Os métodos gerais para arquivos Open Abre arquivo Close Fecha arquivo Delete Exclui arquivo IsExist Verifica existência de arquivo Copy Copia arquivos Move Renomeia/move arquivo Size Obtém o tamanho do arquivo Tell Obtém posição atual do arquivo Seek Define posição atual do arquivo Flush Liberação de dados no disco IsEnding Verifica arquivo para final IsLineEnding Os testes de linha para finalizar Os métodos gerais para pastas FolderCreate Cria pasta FolderDelete Exclui pasta FolderClean Limpa pasta Os métodos de pesquisa FileFindFirst Inicia a pesquisa de arquivo FileFindNext Continua a pesquisa de arquivo FileFindClose Fecha a pesquisa manipulada

Métodos herdados da classe CObject Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

As classes derivadas: