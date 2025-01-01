DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoArquivosCFile 

CFile

CFile é uma classe base para CFileBin e CFileTxt.

Descrição

Classe CFile proporciona o acesso simplificado a todos os seus descendentes para funções de arquivo e pasta API MQL5.

Declaração

   class CFile: public CObject

Título

   #include <Files\File.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CFile

Descendentes diretos

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Métodos de classe

Atributos

 

Handle

Obtém manipulador de arquivo

Filename

Obtém um nome de arquivo

Flags

Obtém os flags de arquivo

SetUnicode

Define/Limpa o flag FILE_UNICODE

SetCommon

Define/Limpa o flag FILE_COMMON

Os métodos gerais para arquivos

 

Open

Abre arquivo

Close

Fecha arquivo

Delete

Exclui arquivo

IsExist

Verifica existência de arquivo

Copy

Copia arquivos

Move

Renomeia/move arquivo

Size

Obtém o tamanho do arquivo

Tell

Obtém posição atual do arquivo

Seek

Define posição atual do arquivo

Flush

Liberação de dados no disco

IsEnding

Verifica arquivo para final

IsLineEnding

Os testes de linha para finalizar

Os métodos gerais para pastas

 

FolderCreate

Cria pasta

FolderDelete

Exclui pasta

FolderClean

Limpa pasta

Os métodos de pesquisa

 

FileFindFirst

Inicia a pesquisa de arquivo

FileFindNext

Continua a pesquisa de arquivo

FileFindClose

Fecha a pesquisa manipulada

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

As classes derivadas: