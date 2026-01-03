Market Regime Indicator

GomerAI REGIME 지표는 트레이더가 현재 시장 환경을 이해하는 데 도움을 주기 위해 설계된 MetaTrader 5용 시장 상황 분류 지표입니다.

REGIME은 거래 신호를 생성하거나 거래를 실행하는 대신, 추세 강도, 변동성 및 범위 움직임이라는 세 가지 차원에서 가격 움직임을 분석하여 현재 시장을 세 가지 명확하게 정의된 시장 환경 중 하나로 분류합니다.

QUIET – 낮은 변동성, 횡보장









TRENDING – 적절한 변동성을 동반한 추세 움직임









EXTREME – 변동성 급등 및 잠재적 추세 전환 또는 소멸 구간









이 지표는 차트 아래 별도의 창에 히스토그램 형태로 결과를 표시합니다. 막대 색상은 현재 시장 환경을 나타내고, 막대 높이는 분류의 신뢰도(0~100)를 나타냅니다.

주요 기능

시장 환경 분류(QUIET / TRENDING / EXTREME)









신뢰도 기반 시각화(0~100)









리페인팅 없는 종가 기준 계산









모든 심볼 및 시간 프레임에서 작동









낮은 CPU 사용량에 최적화









선택적 원격 측정 및 라이선스 통합









완전한 오프라인 기능(STANDALONE 모드)









실행이 아닌 상황 파악을 위한 설계





REGIME은 거래를 실행하거나 포지션을 관리하거나 진입/청산 지침을 제공하지 않습니다. 트레이더와 Expert Advisor가 현재 시장 상황에 맞춰 전략을 조정할 수 있도록 돕는 상황 분석 지표입니다.

다양한 전략은 서로 다른 시장 환경에서 최상의 성능을 발휘합니다.

QUIET 시장에서는 평균 회귀 전략









TRENDING 시장에서는 추세 추종 전략









EXTREME 상황 근처에서는 위험 관리 기반 돌파 또는 반전 전략









REGIME은 전략이 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 시장 상황에 대한 정보를 제공합니다.

EA 통합

REGIME은 Expert Advisor가 iCustom() 함수를 사용하여 프로그래밍 방식으로 읽을 수 있는 잠금된 지표 버퍼를 제공합니다. 이를 통해 EA는 지표를 수정하지 않고도 시장 환경 상태 및 신뢰도에 따라 동작을 조정할 수 있습니다.

중요 사항

지표 전용. 거래 실행 기능 없음.









DLL 가져오기 필요 없음.









인터넷 연결은 선택 사항입니다.









시각적 전략 테스터 지원.









REGIME은 행동하기 전에 시장 환경을 이해하는 데 도움을 줍니다.

GomerAI 제품은 MT5 터미널에서 승인된 URL이 화이트리스트에 등록된 경우 GomerAI AITL 시스템에 선택적으로 연결할 수 있습니다. 모든 지표 및 EA는 네트워크 연결 여부와 관계없이 완벽하게 작동합니다.