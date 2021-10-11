MQL5.커뮤니티 - 유저 메모

MetaQuotes Software Corp. 가 개발한 MQL5.커뮤니티 사용자가 되신 것을 환영합니다!

이제는 MQL5 프로그램을 다운로드받거나 문서를 읽는 것 외에도 포럼에서 대화에 참여하거나, 문서와 소스 코드에 댓글을 남기거나, 코드 베이스(Code Base)에서 MQL5 프로그램들을 평가하고 당신의 프로그램을 공유하거나, 훌륭한 보상을 받고 문서를 작성할 수도 있습니다 (MQL5.com에 글 쓰기 참조).

MQL5.com의 서비스는 나날이 발전하고 있으며 당신께서 꾸준히 방문해주시길 바랍니다. 보다 유용하고 편안한 소통을 위하여 기본 법칙을 참조해주시길 부탁드리겠습니다.

1. 프로필 설정

2. 메세지 편집기

3. 즐겨찾기

4. 개인 메세지

5. 고객 센터

6. 일자리 및 결제

7. 마켓

8. 신호

9. RSS

10. 평점

11. MQL5 스토리지





1. 프로필 설정

MQL5.커뮤니티 인증을 마치신 후 프로필에 가십시오. 우상단 모서리의 프로필(Profile) 링크를 누르는 것으로 간단하게 해결됩니다.

프로필에서는 개인 정보 및 보안 설정, MQL5.커뮤니티 디자인 설정을 변경할 수 있습니다. 맘에드는 아바타를 추가하고, 원한다면 커다란 그림을 넣어 자신만의 개성을 뽐내세요.

내 정보 섹션 안의 수정 메뉴에서 MQL5.커뮤니티 공식 지원언어인 영어, 러시아어, 중국어로 자기 소개문을 추가할 수 있습니다.

유저마다 각각 선택한 MQL5.커뮤니티 언어 설정에 따라 해당되는 언어로 된 자기 소개문을 보게 됩니다.

연락처 섹션에서 당신이 선호하는 메신저 번호(ICQ, 스카이프 등)나, 홈페이지로의 하이퍼링크, 다양한 SNS 상의 계정 주소를 입력할 수 있습니다. 또한 MetaQuotes 서비스에서 당신의 MetaTrader5 모바일 터미널로 알림을 보내는 데에 사용하는 MetaQuotes ID를 사용할 수도 있습니다.

트위터, 스카이프와 같은 인기 SNS로의 연락처가 프로필에 간략한 버튼으로 표시됩니다.

다른 MQL5.com 방문자들이 당신의 댓글, 문서, 혹은 스크립트 등에 관심이 생긴다면 프로필을 보거나 홈페이지로 넘어올 것입니다. 모든 댓글에 당신의 홈페이지로 이어지는 링크를 다는 것은 광고로 취급되니 지양해주시기 바랍니다. 이러한 광고 행위는 규칙에 위반됩니다.

또한 보안 섹션을 확인해주시기 바랍니다.

여기에서 다잇느이 MQL5.com 프로필의 보안 세팅을 조정할 수 있습니다.

기본적으로 다른 방문자들에게는 보이지 않기 때문에 다음 그림에서 보이는 것 처럼 이메일을 설정하면 됩니다 ("스팸봇"으로부터 보호하기 위한 것).

중요한 작업 승인에 쓰일 수 있게 핸드폰 번호를 추가해주십시오. (다른 유저들은 결코 이 번호를 볼 수 없습니다).

모바일 기기에서 알람을 받기 위한 MetaQuotes ID를 입력하세요. (MetaQuotes ID in MetaTrader Mobile Terminal에서 더 알아볼 수 있습니다.) 세션을 IP로 관리하기(Control session by IP) 옵션을 활성화하여 세션 중 IP 주소를 관리하십시오. 정적 IP 주소에서만 인증 가능(Authorize from allowed static IP addresses only) 옵션을 활성화시켜 MetaQuotes ID를 통해 알림으로 2단계 인증을 하는 것 뿐만 아니라 MetaQuotes ID를 통해 인증을 하지 않아도 되는 IP주소의 목록을 관리하게 합니다. 만약 믿을 수 있는 IP 주소의 목록이 비어있다면 언제나 인증하도록 요청받을 것입니다. 저희는 이 리스트에 동적 IP를 추가하지 않으시는 것을 권하는데, 이는 동적 IP는 자주 변하여 추가하더라도 나중에 다시 인증 코드를 요청받을 수 있기 때문입니다. IP 주소 변경에 관하여 MetaQuotes ID로 알림 받기(Notify about IP address changes via MetaQuotes ID) 옵션을 활성화 시키어 새로운 IP 주소에서 인증이 이루어진 경우 알 수 있습니다. 만약 그런 보안 단계가 필요하지않다면 본 옵션을 비활성화시킬 수 있습니다.

IP로 세션 관리(Control session by IP) 옵션을 활성화시키어 프로필을 해킹으로부터 보호하세요.

현재 비밀번호를 변경하기

보안 설정을 바꿀때엔 언제나 비밀번호로 확인받게 됩니다.

인터페이스 섹션에서 MQL5.커뮤니티의 외관, 그리고 알림 언어를 변경할 수 있습니다.





2. 메세지 편집기

포럼, 문서 그리고 코드 베이스에 작성글을 사용하기에 간편한 인터페이스를 통해 단일 환경에서 수정할 수 있습니다. 조금 들여다 봅시다.

버튼을 누르면 HTML와 시각 모드를 오갈 수 있습니다. HTML 모드일 때엔 버튼으로 바뀌며, 시각 모드로 돌아오면 원래대로 돌아오게 됩니다. 이 기능을 통해 글이 더 체계적이고 올바른 구조로 쓰이도록 도와줍니다.

버튼을 누르면 HTML와 시각 모드를 오갈 수 있습니다. HTML 모드일 때엔 버튼으로 바뀌며, 시각 모드로 돌아오면 원래대로 돌아오게 됩니다. 이 기능을 통해 글이 더 체계적이고 올바른 구조로 쓰이도록 도와줍니다. 메세지를 Google Translate 서비스를 이용하여 3개 중 원하는 언어로 자동 번역할 수 있게끔 언어를 선택하는 드랍다운 리스트입니다.



(Ctrl+Z)와 (Ctrl+Y) 버튼은 각각 마지막으로 수행한 작업을 취소하거나 취소한 작업을 다시 되돌리는 기능을 수행합니다.

(Ctrl+Z)와 (Ctrl+Y) 버튼은 각각 마지막으로 수행한 작업을 취소하거나 취소한 작업을 다시 되돌리는 기능을 수행합니다. 버튼을 누르면 점 목록을 생성할 수 있습니다. (해당 목록에 들어간 모든 내용 앞에 점이 붙습니다.)

버튼을 누르면 점 목록을 생성할 수 있습니다. (해당 목록에 들어간 모든 내용 앞에 점이 붙습니다.) 버튼을 누르면 번호 목록을 생성할 수 있습니다. (해당 목록에 들어간 모든 내용 앞에 번호가 붙습니다.)

버튼을 누르면 번호 목록을 생성할 수 있습니다. (해당 목록에 들어간 모든 내용 앞에 번호가 붙습니다.) 버튼을 누르면 목록 내 순서를 미룰 수 있습니다.

버튼을 누르면 목록 내 순서를 미룰 수 있습니다. 버튼을 누르면 목록 내 순서를 앞당길 수 있스빈다.

버튼을 누르면 목록 내 순서를 앞당길 수 있스빈다. 버튼 (Ctrl+H)을 눌러서 본문에 수평선을 삽입할 수 있습니다.

버튼 (Ctrl+H)을 눌러서 본문에 수평선을 삽입할 수 있습니다. 버튼 (Ctrl+K)은 메세지에 링크를 첨부하는 데에 사용됩니다. 버튼을 누르면 링크 창이 다음에서 볼 수 있듯이 나타납니다.

링크 영역에서는 링크할 대상 문서의 주소를 입력한 후 삽입 버튼을 클릭해야합니다.

버튼 (Alt+U)은 다른 유저를 토론에 참가시키는 데에 사용됩니다. 이 버튼을 누르면 : "@이름"의 형식으로 메세지에 해당 유저에의 링크를 삽입합니다. 초대받은 유저는 모바일 기기로 푸시 알림을 받게 됩니다.









버튼 (Alt+U)은 다른 유저를 토론에 참가시키는 데에 사용됩니다. 이 버튼을 누르면 : "@이름"의 형식으로 메세지에 해당 유저에의 링크를 삽입합니다. 초대받은 유저는 모바일 기기로 푸시 알림을 받게 됩니다. 버튼 (Ctrl+Alt+I)은 메세지에 이미지를 삽입할 때에 사용됩니다. 클릭 시, 파일 선택 창이 열리게됩니다. 원하는 파일을 선택한 후 열기 를 클릭하십시오. 제목 영역에 입력한 코멘트는 이미지 위에 마우스 커서를 올려둘 때 표시됩니다.

이미지를 삽입할 때엔 몇가지 규칙을 지켜주십시오:

모든 숫자가 제대로 표기되어야하며 이는 PNG 파일을 쓸 때에 최상의 결과를 낳습니다. 적절한 수준의 GIF 파일을 사용할 수도 있습니다. JPG 스크린 샷의 사용은 지양해주십시오.

이미지의 너비는 750 픽셀을 넘어가서는 안됩니다. 만약 해당 사이즈를 넘기는 파일을 삽입하게된다면, 상당한 품질 저하가 이루어지면서 사이즈가 작아질 것입니다.

스크린 샷을 올바른 사이즈로 저장하십시오. 그래픽 편집기를 통해 큰 이미지의 사이즈를 줄이려고 시도하지 마십시오. 리사이징이 수반되는 경우 대부분의 경우에서 그래픽 품질이 저하되기 때문입니다.

숫자에는 다른 기호가 들어가지 않아야하며 보자마자 쉽게 이해가 되어야합니다. 독자가 딱 보는 순간 이미지가 무얼 말하고자 하는 건지 알 수 없는 모호한 이미지는 지양해주십시오. 진짜입니다, 누구도 아이콘으로 도배된 큰 도표나 차트를 원하지 않습니다.

HTML 모드에서는 외부 이미지를 삽입하는 것("src"HTML 태그 )이 금지되어 있습니다. 또한 그런 이미지를 포함하는 글을 넣는 것 또한 금지되어 있습니다. 만약 외부 이미지로 이어지는 링크를 담은 글을 저장하려고 시도하는 경우, 해당 링크들은 자동으로 삭제됩니다. MQL5.커뮤니티 멤버들의 안전을 위한 것입니다.

버튼 (Ctrl+Alt+T)을 사용하면 메세지에 테이블을 넣을 수 있습니다.. 이하에서 확인할 수 있 듯이, 이 버튼을 누르면 테이블 창이 나타납니다.

테이블을 생성하려면 이하의 내용을 입력해야 합니다. 열 테이블 내의 열의 수 행 테이블 내의 행의 수 스타일 테이블의 타입 3가지 선택지가 존재합니다: 기본 , 테두리 없음 그리고 헤더 없음 . 오른쪽 끝의 아래 화살표를 왼쪽 클릭하여 원하는 옵션을 선택하십시오. 그 후 리스트에서 필요한 옵션을 선택하시면 됩니다. 너비 메세지창 사이즈 대비 테이블의 너비. 높이 테이블의 높이를 픽셀값으로 나타낸 값. 셀 패딩 글과 테이블 내 셀의 내부 테두리 간의 공백. 테이블 미리보기는 오른쪽 아래의 스타일 영역에서 확인할 수 있습니다. 테이블을 메세지 옆에 추가하기 위해서는 삽입 버튼을 클릭하십시오. 만약 취소하고 싶다면 취소 버튼을 누르십시오.

오브젝트 삽입 메뉴의 버튼은 메세지 본문에 소스 코드를 삽입하는 용도의 버튼입니다. 버튼을 누르면 소스 코드를 붙여넣기 할 수 있는 빈 창이 열립니다. 추가할 코드를 전부 입력했다면 삽입 버튼을 누르십시오. 만약 취소하고 싶다면 취소 버튼을 누르십시오.

이 방법으로 삽입된 소스 코드는 모노스페이스 폰트를 사용하여 보기 좋게 포맷됩니다.

일부 파트를 강조하기 위해 볼드처리하는 것은 추천드리지 않습니다. 왜냐하면 다양한 운영 체제, 다양한 브라우저에서 모노스페이스처리된 폰트가 각기 다르게 보일 수 있기 때문입니다. 예를들어 윈도우 비스타는 Consolas 모노스페이스 폰트를 사용하는데, 이 폰트의 10 포인트 볼드 사이즈는 10 포인트 노멀 사이즈와 별로 차이가 없습니다.

객체 삽입 메뉴의 버튼을 눌러 메세지에 비디오를 삽입할 수 있습니다:



스타일 영역 (기본값 보통) 은 텍스트 스타일을 변경하는데에 사용됩니다. 영역 끝의 아래 화살표 버튼을 누르면 선택 가능한 스타일의 목록이 표시됩니다. 선택가능한 옵션은 Normal text, Heading, Quotation, Warning, Code, Strikeout, Important 및 Small이 있습니다.

영역 (기본값 보통) 은 텍스트 스타일을 변경하는데에 사용됩니다. 영역 끝의 아래 화살표 버튼을 누르면 선택 가능한 스타일의 목록이 표시됩니다. 선택가능한 옵션은 Normal text, Heading, Quotation, Warning, Code, Strikeout, Important 및 Small이 있습니다. 버튼 (Ctrl+B)을 누르면 선택한 글이 굵게 처리됩니다.

버튼 (Ctrl+B)을 누르면 선택한 글이 굵게 처리됩니다. 버튼 (Ctrl+I)을 누르면 선택한 글이 기울임 처리됩니다.

버튼 (Ctrl+I)을 누르면 선택한 글이 기울임 처리됩니다. 버튼 (Ctrl+U)을 누르면 선택한 글이 밑줄 처리됩니다.

버튼 (Ctrl+U)을 누르면 선택한 글이 밑줄 처리됩니다. 버튼을 눌러 폰트의 색을 바꿀 수 있습니다. "폰트 색" 버튼의 오른쪽에 있는 아래 화살표를 누르면 폰트 색상을 변경할 수 있습니다. 클릭하면 색상 선택 창이 나타납니다. 색을 선택하려거든 창 내에서 원하는 색으로 채워진 사각형을 클릭하십시오.

버튼을 눌러 폰트의 색을 바꿀 수 있습니다. "폰트 색" 버튼의 오른쪽에 있는 아래 화살표를 누르면 폰트 색상을 변경할 수 있습니다. 클릭하면 색상 선택 창이 나타납니다. 색을 선택하려거든 창 내에서 원하는 색으로 채워진 사각형을 클릭하십시오. 버튼을 누르면 메세지의 배경 색상을 변경할 수 있습니다. 폰트 색상을 선택할 때와 같은 방법으로 배경 색상을 선택하시면 됩니다.

버튼을 누르면 메세지의 배경 색상을 변경할 수 있습니다. 폰트 색상을 선택할 때와 같은 방법으로 배경 색상을 선택하시면 됩니다. 텍스트 정렬 버튼에 속하는 것은 왼쪽 정렬 (Ctrl+L), 중앙 정렬 (Ctrl+E), 우측 정렬 (Ctrl+R) 그리고 블록 정렬 (Ctrl+J)이 있습니다. 본문을 정렬하려거든 원하는 부분을 선택한 후 네 개 중 하나의 버튼을 누르십시오.

(Ctrl+L), 중앙 정렬 (Ctrl+E), 우측 정렬 (Ctrl+R) 그리고 블록 정렬 (Ctrl+J)이 있습니다. 본문을 정렬하려거든 원하는 부분을 선택한 후 네 개 중 하나의 버튼을 누르십시오. 버튼은 "주머니"에서 컨텐츠를 복사합니다. 주머니는 각기 다른 MQL5.커뮤니티 내의 홈페이지: 포럼, 신호, 마켓, 일자리, 및 차트등 다양한 섹션 간에 데이터를 쉽게 주고 받을 수 있게 도와주는 특수한 클립보드입니다. 본문 커맨드 "to pocket"을 사용하여 주머니에 컨텐츠를 넣을 수 있습니다.

버튼은 "주머니"에서 컨텐츠를 복사합니다. 주머니는 각기 다른 MQL5.커뮤니티 내의 홈페이지: 포럼, 신호, 마켓, 일자리, 및 차트등 다양한 섹션 간에 데이터를 쉽게 주고 받을 수 있게 도와주는 특수한 클립보드입니다. 본문 커맨드 "to pocket"을 사용하여 주머니에 컨텐츠를 넣을 수 있습니다. 이 버튼은 텍스트 포맷에 쓰인 스타일을 초기화합니다.







3. 즐겨찾기

관심있는 포럼 주제에 빠르게 접속하고싶다면 프로필의 즐겨찾기에 추가하면 됩니다. 주제 제목 오른쪽에 있는 별 모양 아이콘을 누르세요.

즐겨찾기에서 주제를 삭제하는 것 또한 간단합니다. 별 모양 아이콘을 다시 누르세요. 혹은 프로필 내의 즐겨찾기 섹션의 메인 탭으로 가서 이 안에서 여러 주제를 동시에 즐겨찾기에서 삭제할 수 있습니다.





4. 개인 메세지

MQL5.커뮤니티에서는 다른 멤버에게 개인 메세지를 통해 연락할 수 있습니다. 만약 다른 사람이 당신에게 메세지를 보냈다면 프로필 왼쪽에 깜빡거리는 아이콘이 나타날 것입니다.

이 아이콘을 눌러 도착한 메세지를 볼 수 있습니다. 해당 유저와 주고 받은 내용이 하나의 창 안에 갈무리됩니다. 한 유저와 두 개, 세 개의 각기 다른 채팅 창을 만드는 것은 불가능하며, 한 명 당 하나의 창만을 만들 수 있습니다. 예를들어 존과 대화한 내용은 모두 한 곳에 저장되며, 잭과 대화한 내용은 또 다른 곳에 저장되느니 식입니다. "받은 메일/보낸 메일" 구분은 없고, 특정 채팅 주제에 따라 나뉘지도 않습니다- 최신형 스마트폰 마냥 더욱 편리한 방식으로 정리됩니다.

채팅 페이지 댓글은 실시간으로 업데이트 됩니다. 만약 다른 유저들에게 메세지를 보낸다면, 그쪽의 채팅 페이지에서 바로 확인할 수 있죠. 확인하지 않았다면 새 채팅 댓글이 왔다고 알림받을 것입니다. 매우 간단하고 이해하기 쉽죠.

채팅 창에서는 기본 메세지 편집기를 이용하여 타이핑을 하고, 파일을 미리보기하고, 메세지에 첨부할 수 있게 해줍니다. 우상단의 십자 모양을 클릭하면 메세지가 삭제되는 대신 아카이브에 이동됩니다. 나중에 언제건 아카이브에서 복구할 수 있습니다.

모든 유저 프로필에는 친구 추가 영역이 있습니다. 당신의 친구가 된 커뮤니티 멤버들의 목록이 프로필의 메세지 섹션 오른쪽에 표시됩니다. 목록에서 유저를 아무나 선택하면 채팅 창이 열립니다. 친구 목록을 통해 어떤 유저가 접속 중인지 쉽게 알 수 있습니다. 만약 어떤 유저가 접속 중이라면, 이름 옆에 녹색 원이 나타납니다. 그게 없다면 접속 중이 아니라는 의미입니다.

우상단 모서리의 아이콘을 누르는 것으로 새로운 채팅 창이 열립니다. 홈페이지의 어떤 화면을 보고 있더라도, 채팅 창을 통해 MQL5를 빠져나가는 일 없이 수신한 메세지를 보거나 응답하게 해줍니다.

오래된 메세지를 자동삭제할 타이머를 설정할 수도 있습니다. 원하는 삭제 기간을 선택하면 그 기간보다 오래된 메세지는 자동으로 삭제됩니다.





한쪽 유저만이 해당 타이머를 활성화 시켰다면, 그걸 활성화시킨 유저 쪽에서는 보이지 않게 되지만 다른 쪽에선 여전히 확인할 수 있게 됩니다. 양쪽 유저가 모두 타이머를 활성화시켰다면 해당 메세지들은 완전히 삭제되어 복구할 수 없게 됩니다.

만약 유저 중 누군가가 타이머를 활성화/비활성화시키면, 시스템 알림이 채팅 창에 표시됩니다. 타이머를 통해 사생활 보호를 위해 오래된 메세지를 삭제할 수 있게 해줍니다.





5. 고객 센터

이 프로필 섹션은 효과적으로 MetaQuotes Software Corp. 소속 전문가와 협의하여 오류를 해결하기 위한 수순을 소개합니다. 만약 사용 중 MetaTrader 프로그램이나, MQL5.커뮤니티 홈페이지에서 문제를 발견했거나 개발자들이 뭔가 개선해주었으면 하는 부분이 있다면 프로필의 고객 센터 섹션으로 향하시기 바랍니다.

새 요청 항목을 클릭하시고 요청할 내용의 제목을 작성하신 후 요청을 작성하고자하는 상품을 선택하십시오.

MetaTrader 5 MQL - 만약 MQL5 프로그래밍 언어에 대해 궁금한게 있으실 경우 이걸 선택하십시오.

- 만약 MQL5 프로그래밍 언어에 대해 궁금한게 있으실 경우 이걸 선택하십시오. MetaTrader 5 클라이언트 - 만약 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 사용 중에 문제가 발생할 경우 이를 선택하십시오.

- 만약 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 사용 중에 문제가 발생할 경우 이를 선택하십시오. 결제 - 만약 MQL5.커뮤니티 내부 결제 시스템 이용에 관하여 질문이 있는 경우 이를 선택하십시오.

- 만약 MQL5.커뮤니티 내부 결제 시스템 이용에 관하여 질문이 있는 경우 이를 선택하십시오. mql5.com 사이트 - 만약 MQL5.커뮤니티 홈페이지에 대해 질문이 있는 경우 이를 선택하십시오.

다음으로, 요청 카테고리를 선택하십니오: 오류를 제보하고싶으시다면 오류를, 제안하고 싶으신 내용이 있다면 제안을 선택하십시오. 결제 섹션에 관해서는 이용 가능한 카테고리는 불만 및 질문이 있습니다.

카테고리 선택까지 끝났다면, 친숙한 WYSIWYG HTML 편집기를 이용하여 요청에 대해 부연하여주십시오. 스크린샷과 MQL4/MQL5 소스코드가 있으면 에러를 재현하기에 도움이 됩니다.

요청이 이하의 내용을 충분히 만족하는지 검토하여주시기 바랍니다.

문제의 요약 유저가 실행한 내용 설명 (해설용 스크린 샷, 소스 코드). 실행 결과 (무언가 잘못된 경우) 원하던 결과 설명 (원래 작동해야했을 방식에 대하여). 첨부된 소스 코드 파일들.

에러에 대한 부연 설명이 있으면 개발자들이 요청을 보다 빠르게처리하고 소스 코드 내에서 에러를 유발하는 것을 찾아내어 빠르게 문제를 해결할 수 있게 도와줍니다.

요청은 MetaQuotes Software Corp.의 TeamWox 그룹웨어를 통해 실력 있는 프로들에게 전달됩니다. 머지않아 프로필의 고객 센터 메인 페이지를 통해 답변을 확인할 수 있게 됩니다. 필요하다면 MetaQuotes Software Corp.와 여러모로 논의하는 것 또한 가능합니다. 메세지 편집기를 최대한 활용하는 전문가들.





6. 일자리 및 결제

일자리 섹션을 잊지말고 체크하시기 바랍니다. 본 서비스를 이용하여 당신의 매매 전략에 맞는 프로그램을 주문할 수 있습니다. 만약 당신이 MQL 프로그래머라면 부수입을 올릴 수도 있을 것입니다. 고객과 프로그래머, 양쪽 모두가 부정적인 상황으로부터 보호받습니다. 일자리 서비스가 어떻게 운영되는지 알고 싶으시다면, MQL5 및 MQL4 자동화 매매 봇 주문하기를 읽어보시면 도움이 될 것입니다.

MQL5.커뮤니티에 등록된 유저는 각자의 프로필에 있는 결제 섹션에서 관련 내용을 확인할 수 있습니다. 이 섹션에서 각종 서비스 결제용으로 계좌를 연동하거나, 여태까지 번 돈을 인출할 수 있습니다. 송금, 인출 및 다양한 정보와 더욱 자세한 내용에 관해서는 MQL5.커뮤니티 결제 시스템을 참조하여주십시오.





7. 마켓

마켓은 MetaTrader5용 프로그램을 구매하거나 공짜로 다운받을 수 있는 앱 스토어입니다. 모든 물품은 다음의 카테고리로 나뉘어 있습니다: 엑스퍼트, 인디케이터, 트레이드 패널, 다양한 스크립트 및 유틸리티. 이렇게 다양한 완성품들 사이에서 매매용으로 딱 필요한 물건을 찾으실 수 있을 것입니다.

전문 개발자들은 마켓에서 자신의 프로그램을 팔아 돈을 벌 수도 있습니다. 이를 위해서는 특별 등록 과정을 통해 "판매자" 신분을 얻을 필요가 있습니다.

마켓에서 앱을 다운로드 받는 방법은 몹시 간단합니다. 관심있는 어플리케이션 페이지를 여신 후, 만약 해당 프로그램이 공짜라면 다운로드 버튼을, 아니라면 데모를 누르시면 됩니다. 데모 버전을 이용하여 전략 테스터에 있는 과거 데이터를 이용하여 MQL5 프로그램의 기능을 가늠해볼 수 있습니다.

유료 프로그램이 마음에 들었다면 구매 버튼을 누르면 됩니다. MQL5.커뮤니티 결제 시스템에 등록한 계좌에 액수가 청구됩니다.

MQL5.커뮤니티 홈페이지를 통해 무료 어플리케이션이나 유료 상품의 데모 버전을 다운로드 받을 때 MetaTrader 5를 통해서 직접 파일을 실행하게 되며, 만약 터미널이 설치되지 않았더라면 다운로드하도록 안내합니다.

앱을 구매하기 전에 마켓 서비스 이용 규약 을 통해 판매자, 구매자, 서비스 관리자의 권리와 책임에 대해서 신중히 알아보시기 바랍니다.

구매를 마치면 안전한 버전의 상품을 받을 수 있으며, 구매 요청이 보내진 장비 (컴퓨터 하드웨어 및 운영 체제)에서만 사용할 수 있게 됩니다. 상품 구매 내역은 계정에 등록됩니다. 추가적으로, 한 번 구매한 앱은 최대 두 개 까지의 다른 컴퓨터에서도 활성화시킬 수 있습니다.

편의를 위해 마켓 서비스에 관해 자세히 언급된 문서를 몇가지 추려 두었습니다:





8. 시그널

시그널은 다른 트레이더의 매매를 당신의 MetaTrader 4와 MetaTrader 5 트레이딩 터미널에 복사할 수 있게해주는 서비스입니다. 모든 트레이더가 다른 트레이더의 매매를 지켜볼 수 있는 것은 아니지요. 다수의 신규 트레이더들은매매 결정을 내리기 전에 꽤나 고심하기 마련입니다. 시그널은 투자자나 다른 사람의 자산을 관리하는 이들에게 자산을 늘릴 다른 가능성을 제시합니다.

홈페이지에서 원하는 시그널을 찾아 구독하기를 누르십시오.

유료 시그널의 경우 구독하기 전에 계좌에 충분한 잔액이 남아있어야합니다. MQL5.커뮤니티 결제 시스템 문서에서 계좌에 돈을 충전하는 방법에 대해서 더 자세히 알아볼 수 있습니다. 계좌에서 구독 액수가 인출 불가능하게 처리된 후, 구독 기간이 끝나면 인출됩니다.

그 후 구독을 확정해야합니다. 트레이딩 터미널이건 MQL5.커뮤니티 홈페이지에서건 원하는 곳에서 할 수 있습니다.

두 경우 모두 MQL5.커뮤니티 계정 및 비밀번호를 클라이언트 터미널 설정의 커뮤니티 탭에 입력해야합니다.

처음 케이스 (터미널을 사용하는 것)에서는 MQL5.커뮤니티 계정을 입력하는 것으로 구독을 확정지을 수 있습니다. 터미널을 통한 구독은 구독 날짜로부터 1달 후가 기본입니다.

두번째 케이스 (MQL5.커뮤니티 홈페이지를 통하는 것)에는 브로커의 서버명과 거래 계좌를 입력해야합니다. 만약 홈페이지를 통해 구독하게 되는 경우, 구독 기간 (달 혹은 주)를 명시하고 해당 시그널의 구독 시작일을 입력할 수 있습니다.

남은 것은 성공적으로 구독한 시그널 제공자의 매매를 베끼는 것 뿐입니다. 터미널 세팅에서 필요한 체크박스를 체크하고 자금 관리를 조정하십시오.

이걸로 끝입니다. 이제 시그널을 구독하였고, 매매가 복사됩니다. 보시다시피 매우 쉽습니다.

만약 "시그널" 탭이 당신의 MetaTrader 터미널에 나타나지 않는다면 브로커에게 활성화시키도록 요청하시기 바랍니다. 공짜니까요.

경험이 쌓인 매매자들은 시그널을 통해 부수입을 올릴 수도 있습니다. 당신의 매매 계정을 시그널으로 등록하고, 구독비를 설정하고, 매매를 하면 구독자들로부터 수익을 올릴 수 있습니다. 특별 등록 과정을 거쳐 "판매자" 신분을 얻어야 유료 구독을 생성할 수 있습니다.

시그널을 구독하기 전에 부디 구독자, 공급자, 그리고 서비스 관리자들의 의무와 권리에 대해 다룬 시그널 서비스 사용 규악 문서를 살펴보시기 바랍니다.

편의를 위해 시그널 서비스를 다룬 문서를 간추려 두었습니다.





9. RSS

MQL5.커뮤니티에는 RSS 포맷으로 뉴스를 읽을 수 있게 해주는 편리한 기능이 있습니다. RSS란 선택한 홈페이지들에 올라오는 뉴스를 시간 순으로 읽을 수 있게 해주는 방식입니다. 뉴스레터와 RSS의 차이 중 하나는 RSS를 통하게 되면 뉴스가 올라오자마자 받아볼 수 있다는 것입니다. RSS의 또 하나의 장점은 여러 사이트의 정보를 한 데 모아 볼 수 있다는 것입니다.. 그러므로 RSS를 활용하면 시간을 절약할 수 있게 됩니다.

MQL5.커뮤니티에서는 이하의 RSS 피드들이 있습니다.

피드를 등록하시려거든 mql5.com 메인 페이지에 가서 RSS 아이콘을 클릭하세요. 최신 브라우저라면 어떤 것이든 이 기능을 갖추고 있으며, 구글 크롬을 사용하면 Google Reader 서비스를 통해 RSS를 읽을 수 있습니다.





10. 평점

모든 MQL5.커뮤니티 유저에는 평점이라고 불리는 요소가 있는데, 이는 커뮤니티 발전에 기여한 내용을 평가하여 매겨집니다. 각 유저의 평점은 처음 www.mql5.com에 등록하면서 0으로 시작하며, 올라갈 수도 내려갈 수도 있습니다.

유저 평점은 MQL5.com 홈페이지의 유저 메세지 및 유저 프로필에서 아바타 밑에 게시됩니다. 아래를 보시면 예시로서 MQL5.커뮤니티에 처음 가입하여 프로필의 일부를 채우고 포럼 내 몇 개 토픽을 읽은 유저의 평점을 볼 수 있습니다.

자 이제 높은 평점을 지닌 기존 유저의 프로필을 보도록 하죠.

평점은 www.mql5.com 홈페이지에서의 유저 활동을 반영하는 지표입니다. 업적(Achievements) 섹션을 보시면 평점이 어떻게 매겨지는지에 대한 보다 자세한 기준을 열람할 수 있습니다. 평점은 모든 유저가 열람 가능하며 원하신다면 MQL5.커뮤니티의 각 유저가 현재 평점을 어떤 과정을 거쳐 얻게 되었는지 확인할 수 있습니다.

어째서 평점이 중요할까요? 유저 평점에는 다음과 같은 용도가 있습니다

평점이 5이상으로 올라갈 경우 메세지에 외부 리소스 링크를 첨부할 수 있게 됩니다.

평점이 20이상으로 올라가게 되면 당신에게 안좋은 인상을 준 유저를 신고할 수 있게 됩니다.





11. MQL5 스토리지—소스 코드 스토리지

MQL5.커뮤니티 등록 유저는 무료로 MQL5 프로그램 소스 코드를 별도의 서버에 저장할 수 있습니다. 무료 중앙 버전 컨트롤 시스템 Subversion 1.7을 사용하는 본 서비스를 이용하면 다음과 같은 혜택이 주어집니다.

별도의 서버에 소스 코드를 안전하게 저장하게 됩니다. 만약 하드 디스크나 컴퓨터가 고장나게 되더라도 해당 서버에 저장된 백업으로 쉽게 복구할 수 있게 됩니다.

해당 스토리지에는 어떠한 컴퓨터로도 접속할 수 있습니다. MetaEditor에서 MQL5.커뮤니티 계정을 이용해 인증하시기만하면 됩니다.

스토리지를 사용하면 당신의 MQL5 프로그램 파일의 모든 버전을 추적할 수 있고, 원하는 리비전 또한 수행할 수 있습니다.

MQL5 스토리지에 연결하는 법은 매우 간단합니다. 먼저 프로필에서 Storage 섹션에 들어간 후 Use MQL5 Storage 체크박스에 체크하시기 바랍니다.

다음으로 MetaEditor의 옵션을 열어 MQL5.커뮤니티 용으로 로그인 아이디 및 비밀번호를 입력하십시오.

지금부터 스토리지에 소스 코드를 추가할 수 있습니다! 이를 위해 내비게이터(Navigator) 본문 메뉴로 들어가야합니다. \MQL5 디렉토리 안에 있는 필요한 폴더를 선택하게되면 당신의 소스 코드가 원격 서버에 저장됩니다.

MetaEditor 인터페이스 뿐만 아니라 당신의 MQL5.커뮤니티 프로필을 통해 스토리지 안에 저장된 파일들의 최신 버전을 세계 어디에 있는 어떤 컴퓨터에서도 열람할 수 있습니다! 그러려면 Storage 섹션에서 Personal을 클릭하십시오. 로컬 컴퓨터 인증을 완료하면 소스 코드에 액세스 할 수 있습니다.

스토리지에 업로드한 소스 코드는 오직 MQL5.커뮤니티 프로필의 소유자인 당신만이 열람할 수 있습니다. 관리자들이나 일반 www.mql5.com 유저는 개인 스토리지를 열람할 수 없습니다.

MetaEditor 문서의 MQL5 스토리지 섹션에서 MQL5 스토리지 서비스가 어떤식으로 이용되는지에 따라 자세하게 알아볼 수 있습니다.





신규 기능

지금까지 MQL5.커뮤니티에서 즐기실 수 있는 주요 기능은 알아보았고, 앞으로도 이 문서는 신규 서비스가 늘어남에따라 갱신될 예정입니다. Docs에서 MQL5 언어 레퍼런스 정보를 찾아볼 수 있습니다. Code Base에서 바로 사용 가능한 프로그램을 다운로드할 수 있으며, Articles 들을 통해 막히는 문제를 해결할 수 있습니다.

하시는 일에 행운이 따르길 빕니다!